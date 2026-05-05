Los 15 mejores juegos de la WWE de 2026: títulos clásicos y modernos imprescindibles

Encontrar lo mejor WWE Jugar a videojuegos implica sumergirse en una enorme biblioteca que abarca varias generaciones de consolas. Te llevará mucho tiempo Revisarlos todos para elegir los mejores es una tarea ardua, así que déjame echarte una mano.

He jugado a varios títulos de diferentes épocas y he comparado la variedad de plantillas, la diversidad de partidos, los sistemas de juego y la rejugabilidad. Algunos juegos siguen siendo válidos gracias a su mecánica y su presentación, mientras que otros destacan por introducir características notables.

Estas son mis recomendaciones de lo mejor WWE juegos, entre los que se incluyen títulos clásicos y lanzamientos recientes que definen los videojuegos de lucha libre actuales.

Nuestra selección de los mejores juegos de la WWE

Si quieres echar un vistazo a los mejores antes de probar otros títulos, elige estas recomendaciones. Se consideran, en general, algunos de los mejores juegos de lucha libre que se han creado jamás y no se basan únicamente en la nostalgia para seguir siendo relevantes.

WWF Sin Piedad (2000)– Lo mejorWWE juego y uno de los mejores títulos de lucha, con una mecánica de juego muy completa y un extenso Modo Campeonato, y una amplia plantilla que refleja el apogeo de la Era Attitude. WWE SmackDown! ¡Aquí viene el dolor! (2003)– Una experiencia increíbleWWE Un juego conocido por introducir nuevas mecánicas de lucha, una experiencia para un solo jugador mejorada que garantiza una rejugabilidad infinita y un elenco repleto de estrellas que incluye tanto a superestrellas actuales como a leyendas. WWE 2K19 (2018)– Lo mejorWWE 2K juego que ofrece una experiencia de simulación de lucha libre refinada y auténtica, junto con una amplia plantilla de luchadores y una gran variedad de modos, entre los que se incluye una versión renovada de Modo Mi Carrera y los que regresan Vitrinamoda.

Encontrarás más de lo mejor WWE juegos entre los que elegir en la lista completa que aparece a continuación. Sigue leyendo para ver los demás candidatos a los mejores juegos de lucha libre, incluidos títulos más recientes de la popular WWE 2Kserie.

Los 15 mejores juegos de la WWE para aficionados a la lucha libre y nuevos jugadores

Muchos de los mejores WWE Los juegos siguen estando limitados a las consolas retro, sin que exista una forma oficial de jugarlos más allá de las copias físicas. Sigue leyendo para descubrir cuáles son los mejores WWE qué juegos se pueden jugar en las plataformas modernas y cuáles te obligan a recurrir a las de toda la vida.

1. WWF Sin Piedad [El mejor juego de la WWE en general]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataforma Nintendo 64 Año de lanzamiento 2000 Creadores Asmik Ace Entertainment, AKI Corporation, THQ Metacritic 89 Multijugador Local

WWF Sin Piedad amplía la fórmula de lucha libre de su predecesor, WWF WrestleMania 2000, con una mecánica más profunda y un una plantilla repleta de las superestrellas y leyendas más emblemáticas de la época. Las partidas premian la sincronización, el posicionamiento y el control del impulso, en lugar de la pulsación constante de botones.

El sistema de agarres AKI del juego te permite iniciar llaves y encadenarlas con ataques ligeros o potentes que dan paso a golpes, lanzamientos y movimientos característicos. Las reversiones dependen de una sincronización precisa, lo que da lugar a combates en los que el control cambia de manos a medida que los jugadores van ganando impulso hacia la meta. Esto confiere a las partidas un ritmo constante en el que la paciencia y la estrategia suelen determinar el resultado.

Por qué lo elegimos WWF Sin Piedad destaca entre los mejores WWE juegos por su profunda mecánica de juego basada en el motor AKI y su legendario elenco de personajes, y los aficionados suelen considerarlo el referente por excelencia en los juegos de lucha libre.

Modo Campeonato impulsa la progresión en el modo para un jugador con ramificaciones en la historia, en las que las victorias, las derrotas y los encuentros con rivales influyen en tus próximos adversarios. Esto fomenta varias partidas para explorar diferentes caminos.

La plantilla cuenta con más de 70 personajes, incluidos los ocultos y los desbloqueables, además de una amplia Crea tu propio luchador modo que te permite diseñar personajes originales con movimientos, atuendos y atributos personalizados.

Mi veredicto: WWF Sin Piedad sigue siendo uno de los mejores videojuegos de lucha y sigue figurando entre los mejores WWE juegos para jugadores que buscan una experiencia de juego estratégica basada en el clásico sistema AKI.

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2. WWE SmackDown! ¡Aquí viene el dolor! [El mejor juego de la era SmackDown de la WWE]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataforma PlayStation 2 Año de lanzamiento 2003 Creadores Yuke’s, THQ Metacritic 85 Multijugador Local

WWE SmackDown! ¡Aquí viene el dolor! es un título muy apreciado que recoge la intensidad descarnada de la época de «Ruthless Aggression». A PS2 Aunque se trataba de un juego exclusivo, rápidamente se consolidó como uno de los mejores juegos de lucha jamás desarrollados, conocido por combinar magistralmente la dinámica trepidante de los juegos arcade con la simulación técnica.

El reparto es un elenco legendario que cuenta con iconos de la Era Attitude como The Rock y Stone Cold Steve Austin, junto con estrellas en ascenso como John Cena y Rey Mysterio. Es una de las plantillas más variadas entre las mejores WWE juegos que atraen tanto a los aficionados de toda la vida como a los nuevos.

Por qué lo elegimos WWE SmackDown! ¡Aquí viene el dolor! destaca por su variada mecánica de juego y su excelente Modo Temporada estructura y una de las plantillas más completas de su generación.

Además del nuevo sistema de lucha cuerpo a cuerpo y las características individuales de los personajes, el juego introduce un sistema de daños en la carrocería que muestra lesiones en zonas concretas, a las que puedes apuntar para obtener ventaja en los partidos.

La interacción con el entorno también está muy bien lograda aquí. Puedes pasar sin problemas del ring a las zonas entre bastidores, como el aparcamiento. Este nivel de libertad hace que cada combate parezca un episodio de televisión trepidante y lleno de emoción.

Mi veredicto: WWE SmackDown! ¡Aquí viene el dolor! es uno de los mejores WWE un juego que ofrece la combinación perfecta entre diversión arcade y profundidad técnica, lo que lo convierte en una apuesta segura para cualquier aficionado a la lucha libre profesional clásica.

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3. WWE 2K19 [El mejor juego moderno de la WWE]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de lanzamiento 2018 Creadores Yuke’s, 2K Metacritic 76 Multijugador Local

WWE 2K19es el mejorWWE 2Kjuego queaporta un enfoque más pulido y estratégico a la jugabilidad de simulación. Perfeccionó la mecánica de sus predecesores para ofrecer una experiencia fluida y ágil que resalta la intensidad y el dramatismo de la lucha libre profesional.

Con más de 200 personajes, incluidos los desbloqueables y los de contenido descargable, el juego cuenta con una amplia plantilla que cuenta con superestrellas actuales e iconos legendarios. Esta variedad de personajes hace que cada partido resulte único y fiel al programa de televisión.

Por qué lo elegimos WWE 2K19 añade más estrategia a los partidos con el nuevo Sistema de reembolso, lo que te permite utilizar habilidades especiales para darle la vuelta al partido cuando te encuentras bajo una gran presión.

El juego tieneun montón de contenido para un solo jugador con el que mantenerte entretenido. El enfoque narrativo Modo Mi Carrera narra el recorrido de un luchador llamado Buzz mientras va ascendiendo en la clasificación hasta WWEel estrellato, mientras queModo Universo te permite gestionar espectáculos, rivalidades y carteles de combates en múltiples eventos.

También está el regreso de Vitrina modo, que repasa la carrera de Daniel Bryan con combates recreados que siguen los momentos clave de su WWEhistoria.

Mi veredicto: Si quieres lo mejor WWE juegos con una mecánica de lucha libre moderna, WWE 2K19 es un título imprescindible que ofrece una amplia variedad de personajes y un montón de contenido para jugar en solitario.

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4. WWE 2K14 [El mejor juego de la WWE para los aficionados a la historia de la lucha libre]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PlayStation 3, Xbox 360 Año de lanzamiento 2013 Creadores Yuke’s, 2K Metacritic 75 Multijugador Local

WWE 2K14 es el primer juego de la WWE 2K serie. Pone un un gran énfasis en recrear momentos emblemáticos de WWEhistoria Además, cuenta con un elenco de personajes de gran calidad y ofrece muchas horas de diversión gracias a los modos para un jugador.

El juego mejora la mecánica de su predecesor, WWE ’13, y, en general, da la sensación de ser más rápido. Cuenta con movimientos más fluidos al caminar, correr y arrastrar objetos, junto con las inversiones de cadena, que ahora pueden convertirse en ataques ofensivos para acelerar el ritmo de los combates.

Por qué lo elegimos Entre elWrestleMania modo y el centrado en Undertaker «La racha«modo»,WWE 2K14es el mejorWWE 2K Un juego que ofrece una buena dosis de nostalgia a los aficionados a la historia de la lucha libre.

El modo para un jugador, llamado «30 años de WrestleMania», es la novedad más destacada aquí. Es celebra casi tres décadas de WWEhistoria y presenta tramas que siguen a los personajes que participaron en icónicos WrestleMania partidos, utilizando el clásico WWE imágenes que aportan aún más autenticidad.

Mi veredicto: WWE 2K14 es uno de los mejores WWE juegos para los seguidores de toda la vida que quieran revivir partidos memorables y para los jugadores que busquen herramientas completas de creación de personajes para disfrutar de una experiencia más personalizada.

★ El mejor juego de la WWE para los aficionados a la historia de la lucha libre WWE 2K14 Compra en Amazon

5. WWE SmackDown! Cállate [El mejor juego de la WWE para el modo Temporada]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataforma PlayStation 2 Año de lanzamiento 2002 Creadores Yuke’s, THQ Metacritic 82 Multijugador Local

El primer título publicado durante la era «Ruthless Aggression», WWE SmackDown! Cállatees elun excelente juego de deportes y uno de los mejores WWEjuegos de la¡SmackDown!serie.Mejora la mecánica de juego eso fue lo que hizo que elPS2época deWWE juegos tan adictivos.

A diferencia de otrosWWE juegos con modos de historias cortas, el juego incluye un proyecto de gran envergadura, de varios años de duración Modo Temporada. Este modo para un jugador incluye tramas con ramificaciones y presenta la división de marcas, con las superestrellas separadas en las Raw and ¡SmackDown!marcas.

Por qué lo elegimos WWE SmackDown! Cállate destaca entre los mejores videojuegos de lucha por su especial énfasis en el aspecto lúdico de WWE, con una exploración más amplia de los bastidores, entradas completas y comentarios auténticos de los combates.

Con más de 50 personajes, La plantilla es una de las más equilibradasentre los mejoresWWE luchadores. Entre ellos se encuentran figuras como The Rock, Ric Flair y Hollywood Hulk Hogan, además de jóvenes estrellas como Randy Orton y Brock Lesnar.

Mi veredicto: WWE SmackDown! Cállate se sitúa sistemáticamente entre los mejores WWE juegos y se recomienda para jugadores que busquen partidas de acción trepidantes y espectaculares en entornos interactivos.

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6. WWE SmackDown vs. Raw 2007 [El mejor juego de la WWE por su mecánica de juego]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation Portable Año de lanzamiento 2006 Creadores Yuke’s, THQ Metacritic 81 Multijugador Local

WWE SmackDown vs. Raw 2007 destaca entre los mejores WWEjuegos paraPresentamos el sistema de control analógico de agarre, lo que cambió la forma de ejecutar los movimientos. Mediante el joystick analógico derecho, el nuevo sistema permitía levantar al oponente y elegir exactamente dónde dejarlo caer.

El juego también hizo que importantes mejoras en la interacción con el entorno, lo que te permitía convertir la arena en un arma para conseguir aún más divertidos juegos multijugador con amigos. Puedes arrastrar a tus oponentes hasta la barrera de seguridad o la mesa del comentarista y activar animaciones únicas. También puedes luchar entre el público, lo que hace que los combates sean más caóticos.

Por qué lo elegimos WWE SmackDown vs. Raw 2007 se distingue de otros videojuegos de lucha de primera categoría al ofrecer una experiencia de juego más realista, con controles de lucha mejorados y una presentación de los combates más cuidada.

Más allá del ring, lo más profundo Modo Director General y con todas las voces Modo Temporada ofrecía una excelente rejugabilidad. Gestionar las plantillas de los equipos y seguir las ramificaciones de la trama resultaba muy realista WWE programación, lo que aumenta la inmersión.

Mi veredicto:Se recomienda jugar enXbox 360 por los gráficos mejorados, WWE SmackDown vs. Raw 2007 es uno de los mejores WWE juegos para jugadores que buscan mecánicas de juego refinadas que combinen la complejidad técnica con la diversión pura.

★ El mejor juego de la WWE en cuanto a mecánica de juego WWE SmackDown vs. Raw 2007 Compra en Amazon

7. WWE 2K25 [El mejor juego de la WWE para ampliar el universo de la serie]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Android, iOS Año de lanzamiento 2025 Creadores Visual Concepts, 2K Metacritic 80 Multijugador Presencial, en línea

WWE 2K25 se basa en el éxito de su predecesor con nuevos modos y mejoras en la jugabilidad que ampliar las formas en que los jugadores crean y controlan sus WWEexperiencia. También es uno de los mejores WWE juegos que sacan el máximo partido al hardware de la generación actual, con una fidelidad visual increíble.

En cuanto a la mecánica, el juego destaca por el regreso de la lucha en cadena. Te permite combates abiertos con llaves técnicas, lo que hace que los primeros momentos de un combate parezcan una partida de ajedrez estratégica más que una pelea sin cuartel.

Por qué lo elegimos WWE 2K25 ofrece a los jugadores mucha libertad con el regreso de Ofertas del modo Universo, combates mixtos y La isla modo online, en el que puedes explorar y completar misiones.

Con más de 300 personajes, entre los que se incluyen entrenadores y leyendas, la plantilla del juego te permite revivir momentos icónicos WWE momentos con mayor flexibilidad y precisión. Su amplia lista destaca entre las mejores WWEjuegos comouna de las mayores de la historia, lo que además aumenta el interés por volver a jugar.

Mi veredicto: WWE 2K25 presenta argumentos de peso a favor de lo mejor WWE 2K juego, gracias a su jugabilidad pulida y a sus modos completos, que satisfacen tanto a los jugadores ocasionales como a los aficionados más acérrimos.

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8. WWF SmackDown! 2: Conoce tu papel [El mejor juego de la WWE para los fans de la PlayStation clásica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataforma PlayStation Año de lanzamiento 2000 Creadores Yuke’s, THQ Metacritic 90 Multijugador Local

WWF SmackDown! 2: Conoce tu papel destaca entre los mejores WWEjuegos para sucentrarse en llaves rápidas y combates trepidantes en lugar de una simulación lenta, lo que la convierte en una de las mejores juegos de lucha llenos de acción.

Los controles son sencillos pero completos, lo que permite… gran variedad de golpes y lanzamientos que resultan emocionantes y gratificantes. Los jugadores pueden llenar su SmackDown avanzar rápidamente para ejecutar remates emblemáticos.

Por qué lo elegimos Con más de 60 personajes, WWF SmackDown! 2: Conoce tu papel cuenta con una de las plantillas más amplias entre los mejores WWE los juegos de aquella época, con sus famosas pantallas de carga que mostraban a las superestrellas y aumentaban la expectación entre los partidos.

El juego tambiéncuenta con zonas interactivas entre bastidores, incluyendo un aparcamiento y una habitación de hotel, donde puedes utilizar objetos como mesas. Esto hace que las partidas sean más caóticas e impredecibles, sobre todo cuando juegas con otros jugadores en el modo multijugador local.

Mi veredicto: WWF SmackDown! 2: Conoce tu papel sigue siendo uno de los mejores WWE juegos que combinan con éxito un elenco repleto de estrellas con una jugabilidad trepidante y un Modo Temporada para ofrecer una excelente rejugabilidad.

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9. WWE 2K24 [El mejor juego de la WWE con las plantillas actuales]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2024 Creadores Visual Concepts, 2K Metacritic 81 Multijugador Presencial, en línea (hasta el 31 de marzo de 2026)

WWE 2K24 amplía la experiencia en el ring con nuevas mecánicas que aumentar la interacción y la variedad durante los partidos. En él se introdujo el minijuego «Trading Blows», en el que los jugadores deben sincronizar sus golpes en un intenso intercambio de ataques.

Otra novedad importante es la mecánica «Super Finisher». Al acumular tres cargas de remate, podrás lanzar un movimiento devastador que te permitirá poner un broche de oro aún más épico a cualquier evento principal.

Por qué lo elegimos Además de nuevas mecánicas de juego, WWE 2K24 recupera combates temáticos tan populares como los de ambulancia, ataúd y árbitro invitado especial, lo que aporta un nivel de variedad del que carecen algunos de los otros mejores WWEjuegos.

También hayAquí hay mucha nostalgia. El juegoVitrina Este modo destaca algunos de los mejores partidos de WrestleMania historia e incluso incluye imágenes de archivo para ofrecer una experiencia aún más envolvente.

Mi veredicto: WWE 2K24 es uno de los mejores WWE un juego que atrae tanto a los nuevos jugadores como a los aficionados de toda la vida, con un paquete completo que incluye gráficos renovados, modalidades de combate ya conocidas y una amplia plantilla en la que figuran superestrellas actuales y luchadores legendarios.

★ El mejor juego de la WWE con las plantillas actuales WWE 2K24 Compra en Eneba

10. WWE 2K23 [El mejor juego de la WWE para el modo Universo]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Creadores Visual Concepts, 2K Metacritic 82 Multijugador Local

WWE 2K23 a menudo se considera que el partido que demostró que WWE 2K la serie volvió a estar en lo más alto tras el reinicio suave con WWE 2K22. Mejoró la jugabilidad arcade y de simulación de su predecesor, al tiempo que añadió más profundidad táctica y una gran cantidad de contenido.

Por qué lo elegimos WWE 2K23 destaca entre los mejores videojuegos de lucha gracias a una versión mejorada Modo Universo eso te da más control sobre las tramas y las rivalidades, con la opción de asignar manualmente escenas cinemáticas concretas.

La novedad más interesante es la estreno de laJuegos de guerrapartido, que contaba con dos rings uno al lado del otro dentro de una jaula de acero. El juego gestiona a la perfección la compleja mecánica de los combates de ocho personas, lo que da lugar a una acción multijugador divertida y caótica.

Mi veredicto: Aunque se trata de un título antiguo, WWE 2K23 ofrece un paquete muy atractivo que lo convierte en una excelente alternativa a WWE 2K24 si estás buscando lo mejor WWE juegos con una jugabilidad y una presentación modernas.

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11. WWE All Stars [El mejor juego de lucha arcade de la WWE]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Nintendo 3DS, Xbox 360 Año de lanzamiento 2011 Creadores THQ San Diego, Subdued Software, THQ Metacritic 75 Multijugador Local

A diferencia de la mayoría de los mejores WWE los juegos que aparecen aquí, WWE All Stars se aleja del realismo y presenta una jugabilidad trepidante que recuerda a un un emocionante juego arcade. El sistema de combate se centra en la sincronización y los combos, donde los golpes y las llaves se encadenan rápidamente para crear secuencias explosivas y, a menudo, absurdas.

Por qué lo elegimos WWE All Stars destaca sin duda entre los mejores videojuegos de lucha por su enfoque radicalmente diferente de este deporte, con unos gráficos exagerados y unos movimientos extravagantes que resultan a la vez divertidísimos y entretenidos.

La plantilla del juego no es tan amplia como la de otros juegos de lucha, pero cuenta con algunos de los nombres más conocidos del sector, entre ellos CM Punk, John Cena, Triple H y Rey Mysterio, todos los cuales tienen un aspecto más cómico que realista.

Mi veredicto: Si quieres lo mejor WWE Si te gustan los juegos que se centran más en el puro espectáculo y que aceptan lo absurdo de la lucha libre, échale un vistazo a WWE All Stars, que resulta mucho más accesible para los jugadores ocasionales que otros WWEtítulos.

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12. WWE 2K26 [El mejor juego de la WWE con la plantilla más actualizada y el modo «CM Punk Showcase»]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de lanzamiento 2026 Creadores Visual Concepts, Shiver Entertainment, 2K Metacritic 80 Multijugador Presencial, en línea

Como ya mencionamos en nuestro WWE 2K26reseña, este último juego mantiene la sólida fórmula de su predecesor, al tiempo que incorpora algunos ajustes destacados que aportan más variedad. Conserva la mecánica de juego de simulación arcade, pero incluye sistemas renovados de reversión y resistencia, además de una mejor interacción con el entorno.

El juego amplía los combates entre sexos a todos los modos de juego principales y recupera el Infierno, Las tres etapas del infierno, y «Lo dejo«tipos de combates temáticos». Aquí también se presenta el Contenedor de basurapartido, donde solo puedes ganar empujando a tu rival a un contenedor de basura y cerrando la tapa.

Por qué lo elegimos Además de incluir la plantilla más reciente, WWE 2K26 destaca entre los mejores WWE destaca por contar con una de las plantillas más amplias de la historia de los videojuegos de lucha libre, con más de 400 personajes jugables.

En este último título, el Vitrinamodadestaca la impresionante carrera de CM Punk y recoge sus memorables combates contra otros WWE leyendas. El propio CM Punk se encarga además de la narración en off para darle un toque más personal.

Mi veredicto: WWE 2K26es el mejorWWE 2K juego si buscas un título moderno que aproveche al máximo el hardware de la generación actual para ofrecer una experiencia de juego más envolvente y realista.

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13. WWE 2K17 [El mejor juego de la WWE para las promociones del modo Universo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One Año de lanzamiento 2016 Creadores Yuke’s, 2K Metacritic 69 Multijugador Local

WWE 2K17 se aleja del estilo de los antiguos juegos de lucha de lucha libre para centrarse en la simulación deportiva, con el fin de que los combates se vean y se vivan de forma más parecida a lo que se ve en la televisión.

En comparación con los mejores videojuegos de lucha con mecánicas de estilo arcade, tiene un un sistema de combate más lento y metódico. También vuelven las peleas entre bastidores con zonas totalmente interactivas, en las que podrás utilizar diferentes objetos como armas.

Por qué lo elegimos WWE 2K17 ofrece una plantilla increíblemente amplia que incluye una gran variedad de leyendas, lo que te da más libertad para crear enfrentamientos de ensueño.

El juego también es destaca por haber introducido la función «Promo Engine» in Mi carrera and Modo Universo. Esto te permite elegir opciones de diálogo para grabar anuncios promocionales, generar tensión o cambiar de bando (de «face» a «heel»), lo que añade un toque teatral a la jugabilidad de la simulación.

Mi veredicto: WWE 2K17 es uno de los mejores WWE juegos que ofrecen una experiencia más realista y auténtica, que atrae más a los aficionados incondicionales de la lucha libre que a los jugadores ocasionales.

★ El mejor juego de la WWE para las promociones del modo Universo WWE 2K17 Compra en Eneba

14. WWE 2K22 [El mejor juego de remontadas de la WWE]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2022 Creadores Visual Concepts, 2K Metacritic 76 Multijugador Local

WWE 2K22 supuso un notable regreso para el WWE 2K marca tras el largo parón que se tomó la serie para recuperarse de los fracasos de WWE 2K20. Uno de sus cambios más significativos fue pasar de una mecánica de juego basada en gran medida en la simulación a una Un híbrido entre juego de arcade y simulación más rápido con nuevos controles.

Por qué lo elegimos WWE 2K22 Se le atribuye haber salvado la serie gracias a su jugabilidad y presentación renovadas, así como haber sentado unas bases sólidas que ayudarían a las entregas posteriores a alcanzar un éxito aún mayor y a situarse entre las mejores WWEjuegos.

El juego esuno de los títulos más atractivos de la serie, con una mejor iluminación y animaciones más fluidas. Además, recupera el popular Modo MyGM y cuenta con un modo carrera renovado llamado Mi ascenso, que incluye tramas con ramificaciones para los personajes masculinos y femeninos.

Mi veredicto: WWE 2K22 sigue siendo uno de los mejores WWE juegos con unos gráficos espectaculares y una mecánica de juego muy pulida, accesibles incluso para los jugadores noveles o los aficionados ocasionales a la lucha libre.

★ El mejor juego de regreso de la WWE WWE 2K22 Compra en Eneba

15. WWE 2K15 [El mejor juego de la WWE para su debut en la nueva generación]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Android, iOS Año de lanzamiento 2014 Creadores Yuke’s, n-Space, 2K Metacritic 62 Multijugador Local

AunqueWWE 2K15 tiene menos contenido y variedad que otros de los mejores WWE juegos, sigue siendo un clásico hoy en día, pero se disfruta más en PC, PS4, oXbox One para disfrutar de la experiencia completa.

Si encuentras algunos de los mejores WWE Si los juegos te parecen demasiado rápidos o demasiado parecidos a los de arcade, este título más antiguo ofrece una una jugabilidad de lucha más reflexiva. Los golpes se perciben con más fuerza, la gestión de la resistencia es más exigente y el sistema de lucha en cadena hace que cada combate se viva como una batalla táctica.

Por qué lo elegimos Como primera entrada en el PS4 and Xbox One, WWE 2K15 cambió el caótico estilo arcade de THQ títulos para una simulación deportiva más realista y visualmente impresionante.

El juegocuenta con modelos de personajes y animaciones notablemente mejorados. Este salto en la calidad gráfica permitió que los personajes se movieran y expresaran emociones con un mayor nivel de detalle, lo que da la sensación de estar viendo un episodio de televisión en directo.

Mi veredicto: Aunque ofrece pocas opciones en cuanto a tipos de partidos, WWE 2K15es el mejorWWE 2K Un juego ideal para los fans incondicionales que quieran revivir la época de 2011 a 2014.

★ El mejor juego de la WWE para su debut en la nueva generación WWE 2K15 Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos de la WWE

Elegir los mejores videojuegos de lucha libre puede resultar abrumador debido a la gran cantidad de opciones disponibles. Si no sabes por dónde empezar, aquí tienes algunos de los mejores WWE partidos con los que empezar hoy.

Para los jugadores de WWE 2K → WWE 2K26 . Es la última entrega de la WWE 2K una serie con una variedad de combates aún mayor y una de las plantillas más amplias de la historia.

. Es la última entrega de la WWE 2K una serie con una variedad de combates aún mayor y una de las plantillas más amplias de la historia. Para los aficionados a los juegos de arcade → WWE All Stars . Este título es único entre los mejores WWE juegos con una presentación visual exagerada y una jugabilidad extravagante al estilo arcade que ofrece un montón de diversión.

. Este título es único entre los mejores WWE juegos con una presentación visual exagerada y una jugabilidad extravagante al estilo arcade que ofrece un montón de diversión. Para los fans de SmackDown → WWE SmackDown! ¡Aquí viene el dolor!. El mejor juego de ¡SmackDown! una serie que cuenta con un elenco de personajes de primera y una mecánica de juego equilibrada.

Cada uno de estos juegos ofrece mecánicas y una presentación diferentes, pero todos ellos son imprescindibles para los aficionados a la lucha libre. Si ninguno se ajusta a tus gustos, echa un vistazo a la lista completa de los mejores WWElos juegos mencionados anteriormente.

Preguntas frecuentes