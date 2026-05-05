Los 7 mejores juegos de Fallout para jugar en 2025

Elegir elel mejorConsecuenciasjuegos puede resultar complicado, pero esta guía te ayudará a saber exactamente cuántos Consecuencias qué juegos hay y cuáles vale la pena jugar ya mismo.

Ha habido un total de 9línea principalConsecuencias juegos hasta el día de hoy, y aunque todos son juegos de rol, el contenido puede variar mucho. Además, para ser sinceros, no todos lo son, y por eso hemos preparado esta guía: para ayudarte a elegir algunos de los mejores juegos de esta franquicia.

Así que, si es la primera vez que te adentras en la serie, esta lista te ayudará a saber por dónde empezar y a ir descubriendo el resto.

Our Las mejores opciones de juegos de Fallout

Hemos elaborado esta lista teniendo en cuenta los elementos fundamentales que hacen que un juego sea excelente: la jugabilidad, la trama, la banda sonora y la experiencia general. A continuación, te presentamos una selección de algunos de los mejores:

Fallout: New Vegas (2010) – Sin lugar a dudas, el mejor de la saga; fue todo un espectáculo cuando se estrenó y sigue estando a la altura hoy en día. Fallout 4 (2015) – Este juego supuso una renovación a fondo del título, con la incorporación de elementos modernos y una jugabilidad mucho más pulida. Fallout 3 (2008) – cuenta con una de las mejores tramas de la franquicia y una jugabilidad muy sólida en todos los aspectos.

Estas son algunas de las mejores Consecuencias entre todos los disponibles. Pero a continuación analizamos en detalle qué es lo que hace que estos juegos sean tan buenos y cuál ha sido nuestra experiencia con cada uno de ellos, además de incluir algunas menciones de honor.

Los 7 mejores juegos de Fallout que no te puedes perder: veredicto

Después de revisar cada uno de los Consecuencias juego que se haya lanzado jamás, por fin tenemos nuestra lista de los que, en nuestra opinión, destacan más. Así que, si nunca te has adentrado en el mundo de Consecuencias y quieres vivirlo por primera vez, aquí tienes 7de los mejoresConsecuenciaspartidos disputados hasta ahora.

1. Fallout: New Vegas

Plataformas Año Desarrollador PC, Xbox 360, PS3 2010 Obsidian Entertainment

A menudo se considera uno de los mejores juegos de rol jamás creados, gracias a su rica narrativa y a su jugabilidad envolvente.

Este partido supone la culminación de la Consecuencias La franquicia ofrece una narrativa cautivadora, repleta de decisiones significativas y de impresionantes mecánicas de juego de rol que se adelantaron a su tiempo. Los personajes son inolvidables, desde el enigmático Sr. House hasta el astuto y carismático Benny, lo que hace que cada interacción resulte impactante.

Combate enNew Vegas es igualmente notable, ya que ofrece una mecánica flexible y un fantástico arsenal de armas que se adapta a tu estilo de juego. El mundo abierto, ambientado en el extenso Yermo de Mojave, es enorme y está repleto de secretos, misiones y facciones que dan vida al escenario. Los DLC del juego, como Old World Blues and Dinero perdido, aportan profundidad emocional y amplían el trasfondo de la historia, ofreciendo algunos de los momentos más impactantes de toda la serie.

Aunque el mapa puede parecer un poco escaso en algunas zonas y el ritmo de la historia flaquea en ocasiones, se trata de defectos menores en comparación con todo lo demás New Vegas acierta de pleno. Con su intrincada construcción del mundo y las decisiones que toma el jugador, este juego sigue siendo un RPG destacado que sigue cautivando a los jugadores años después. Sólido de principio a fin.

2. Fallout 4

Plataformas Año Desarrollador PC, Xbox One, PS4 2015 Bethesda Game Studios

La cuarta entrega de la Consecuencias La serie supuso una renovación a fondo —lo que permitió a la franquicia competir con los mejores juegos actuales—, algo especialmente importante tras el lanzamiento de The Witcher 3 ese mismo año.

Uno de los cambios más destacados de esta entrega es la enorme mejora en los aspectos visuales. Los gráficos del juego son nítidos, con entornos impresionantes y texturas mucho más detalladas. Además, la mecánica de disparo se ha mejorado considerablemente, lo que hace que los combates sean más fluidos y atractivos en comparación con las entregas anteriores.

Fallout 4 también trajo consigo una serie de DLC divertidos y atractivos, entre los que destacan Taller de Vault-Tec, Automatron, Far Harbor, yNuka-World. Estas expansiones aportan nuevo contenido y una gran variedad de jugabilidad, y gracias a la excelente compatibilidad con mods, el juego sigue resultando atractivo para los jugadores más veteranos.

Sin embargo, a pesar de estas mejoras, Fallout 4 no alcanza el nivel narrativo de New Vegas. La trama principal resulta menos impactante, y las misiones secundarias carecen de la profundidad que hacía tan memorables a las entregas anteriores. Además, las facciones, aunque interesantes, no dejan una impresión tan duradera como las de los juegos anteriores. A pesar de estas deficiencias, Fallout 4 sigue ofreciendo una sólida experiencia de juego de rol con un montón de exploración y contenido divertido en el que sumergirse.

3. Fallout 3

Plataformas Año Desarrollador PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 2008 Bethesda Game Studios

Esta entrega supuso un hito en la serie, ya que marcó la transición de la franquicia a los gráficos en 3D por primera vez. Ambientada en un Washington D. C. postapocalíptico, supuso un gran avance gracias a las capacidades de PlayStation 3 and Xbox 360. El entorno de mundo abierto, repleto de ruinas evocadoras y páramos peligrosos, fue una auténtica maravilla en su época. ¿Un juego de rol occidental? Incluso algo más que eso.

Conocida por su narrativa cautivadora, Fallout 3 dio vida a personajes memorables como Moira Brown y a facciones como la Hermandad del Acero. Sus opciones narrativas y sus dilemas morales, especialmente en la trama principal, establecieron un listón muy alto para los juegos de rol. La exploración resultaba muy gratificante, con secretos ocultos, ubicaciones únicas y misiones secundarias atractivas. El combate, facilitado por el V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System), sigue estando a la altura y añade profundidad estratégica a los encuentros.

Los DLC del juego también aportaron contenido relevante a la experiencia, con El Pitt, Operación Anchorage, Point Lookout, yNave nodriza Zeta que ofrece nuevas y emocionantes zonas, misiones y tramas en las que sumergirse.

Sin embargo,Fallout 3 tenía algunos inconvenientes, sobre todo si se compara con sus predecesores. Aunque llevó la serie al 3D, sus elementos de juego de rol parecían más simplificados y menos experimentales que los de Fallout 1 and Fallout 2. Se simplificaron las mecánicas de rol, lo que, en opinión de algunos aficionados, restó riqueza al juego en cuanto a opciones y personalización. Además, el juego adolecía de numerosos problemas de rendimiento y errores, sobre todo al ejecutarlo en equipos modernos. A pesar de estos defectos, Fallout 3 sigue siendo un juego de rol emblemático con un mundo y una historia inolvidables.

4. Fallout 76

Plataformas Año Desarrollador PC, Xbox One, PS4 2018 Bethesda Game Studios

Esta es la primera entrega de la Consecuencias La franquicia ofrece una experiencia totalmente multijugador, lo que permite a los jugadores explorar el mundo postapocalíptico de Appalachia junto a sus amigos en un mundo abierto compartido a gran escala. En su lanzamiento, el juego tuvo una acogida bastante fría debido a problemas técnicos, la ausencia de algunas funciones y la escasez de personajes no jugables (NPC), lo que hacía que el mundo pareciera sin vida y desarticulado. Esto provocó un comienzo accidentado, con problemas de rendimiento, errores que impedían el desarrollo del juego y la ausencia de los tradicionales Consecuencias elementos como las interacciones con los PNJ.

Sin embargo, con el tiempo, Fallout 76ha sido sometida aactualizaciones y mejoras importantes, ganándose poco a poco la confianza de los jugadores. Hoy en día, el juego ofrece un mundo dinámico y en constante evolución, con actualizaciones periódicas que introducen contenido nuevo, eventos y tramas de misiones ampliadas. La incorporación de PNJ humanos a través de actualizaciones como Los habitantes del páramo ayudó a dar un nuevo impulso al juego, proporcionando a los jugadores la interacción y la inmersión que tanto echaban de menos en el momento del lanzamiento.

Para los jugadores a los que les gustan las experiencias multijugador, Fallout 76 es la opción preferida en el Consecuencias universo, ya que es el único juego de la franquicia que ofrece una experiencia totalmente en línea. La exploración de su mundo abierto resulta increíblemente gratificante cuando se juega con amigos, y la variedad de eventos dinámicos garantiza que la jugabilidad siga siendo atractiva sin resultar repetitiva. A pesar de su complicado comienzo, Fallout 76 se ha redimido de verdad y se ha labrado una reputación mucho mejor, sobre todo gracias al éxito adicional de la Consecuencias La serie de televisión, que ha despertado un renovado interés por la franquicia.

Ya sea que estés luchando contra criaturas mutantes, completando misiones o simplemente disfrutando del rico mundo que te rodea, Fallout 76 ofrece una original variante multijugador de la querida serie.

5. Fallout 2

Plataformas Año Desarrollador Windows, macOS X 1998 Black Isle Studios

Partiendo de las bases sentadas por la versión original Consecuencias juego, además de perfeccionar y ampliar el Elementos de los juegos de rol, Fallout 2 creó una de las experiencias de rol más envolventes e inigualables de su época. Amplió los límites de los juegos de rol, ofreciendo una personalización profunda de los personajes, habilidades desbloqueables y un sistema de karma bien diseñado que desde entonces se ha convertido en un elemento característico de la serie. El juego combina el humor negro con una reflexión social y cultural, con una historia que sigue calando hondo entre los seguidores hoy en día.

¿Qué distingueFallout 2 Lo que lo distingue es su amplio mundo, repleto de misiones secundarias detalladas, facciones diversas y un nivel de libertad que te permite moldear de verdad el recorrido de tu personaje. La compatibilidad con mods garantiza además que el juego se pueda personalizar a infinitas variantes, permitiendo a los jugadores ajustar todo, desde los aspectos visuales hasta las mecánicas de juego. A pesar de tener más de dos décadas de antigüedad, Fallout 2 sigue siendo un juego de rol muy influyente, y su comunidad sigue manteniéndolo vivo a través de mods y contenido creado por los aficionados.

Dicho esto, Fallout 2 se nota su antigüedad en cuanto a gráficos e interfaz de usuario. Los gráficos están desfasados y la navegación por el mundo puede resultar un poco torpe y lenta para los estándares actuales. Recorrer el mapa también puede resultar tedioso en ocasiones, y la interfaz resulta algo engorrosa. Sin embargo, estos inconvenientes se perdonan fácilmente si se tienen en cuenta las limitaciones técnicas de la época y la inmensa profundidad de la jugabilidad que ofrece. Para los aficionados a los RPG clásicos, Fallout 2 sigue siendo una parte esencial de la historia de los videojuegos, gracias a su rica narrativa, sus sistemas complejos y sus personajes memorables.

6. Fallout: un juego de rol posapocalíptico

Plataformas Año Desarrollador Windows, macOS X 1997 Interplay Productions

Este es el juego que sentó las bases de lo que se convertiría en uno de los los mejores juegos de rol y las franquicias más emblemáticas de todos los tiempos. Estrenada en 1997, introdujo sistemas innovadores como el sistema de estadísticas SPECIAL, que permitía a los jugadores personalizar en profundidad las habilidades y destrezas de sus personajes. El juego también contaba con un sistema de karma, en el que tus decisiones podían influir directamente en el mundo que te rodeaba, una mecánica que se convertiría en un sello distintivo de la serie en el futuro. Aunque la narrativa pueda parecer genérica para los estándares actuales, la idea de sobrevivir en un páramo postapocalíptico resultaba novedosa y atractiva para su época.

Como punto de origen de la franquicia, Consecuencias ocupa un lugar increíblemente importante en la historia de los videojuegos, y gran parte de lo que le falta al juego se puede pasar por alto teniendo en cuenta su carácter pionero. El mundo es relativamente pequeño y el juego puede parecer corto para los estándares actuales de los RPG, pero estos defectos son insignificantes si se tiene en cuenta que este fue el primer paso hacia los RPG de mundo abierto y de gran envergadura que definirían el género. El alcance limitado y la mecánica sencilla fueron concesiones necesarias en las primeras etapas de la evolución de la franquicia.

Lo que realmente hace que Consecuencias Lo que más destaca es la base que sentó para el futuro. Presentó a los jugadores una serie que acabaría vendiendo más de 55 millones ejemplares, y la influencia de este primer juego ha calado hondo en generaciones de jugadores. Es un título imprescindible para cualquiera que esté interesado en los orígenes de la serie, ya que ofrece una visión fascinante de cómo cobró vida una de las franquicias de juegos de rol más emblemáticas —sobre todo teniendo en cuenta que llevamos esperando una nueva entrega desde hacedurante más de seis años.

7. Fallout Shelter

Plataformas Año Desarrollador Android, iOS, PlayStation, Xbox, Switch 2015 Bethesda Game Studios

Estojuego gratuito marcó el inicio de una nueva etapa para el Consecuencias franquicia, llevando la serie a los dispositivos móviles con un formato novedoso y desenfadado. A diferencia de los juegos de rol principales, este título está pensado para jugadores ocasionales y ofrece una experiencia de juego más relajada en comparación con las intensas aventuras centradas en la trama de los juegos principales.

Tendrás la misión de supervisar la creación y el funcionamiento de un «Vault», utilizando tecnología de vanguardia para construir y gestionar tu refugio subterráneo. El juego está disponible en todas las principales plataformas, lo que lo hace increíblemente accesible, tanto si lo juegas en el móvil, en el ordenador o Nintendo Switch. Su estilo artístico resulta muy atractivo visualmente, sobre todo en dispositivos móviles, lo que añade encanto a su mecánica de juego sencilla pero adictiva.

AunqueFallout Shelter Aunque es divertido para pasar el rato, tiene sus inconvenientes. La jugabilidad puede volverse repetitiva con bastante rapidez, y la falta de una narrativa sólida o de una conexión más profunda con el Consecuencias La trama puede dejar a los seguidores de toda la vida con ganas de más. A pesar de ello, sigue siendo una opción sólida para disfrutar de una experiencia sencilla y accesible ambientada en el Consecuenciasuniverso.

¿Qué hace que un juego de Fallout sea bueno?

Una granConsecuencias El juego te sumerge en un mundo crudo y postapocalíptico, lleno de peligros, descubrimientos y decisiones difíciles. Ya sea explorando las ruinas radiactivas de Washington D. C., el desierto de Mojave abrasado por el sol o las calles en ruinas de Boston, lo importante es sumergirse en el caos de la supervivencia.

¿Qué lo hace tan especial? El libertad para escribir tu propia historia. Tú decides de qué lado te pones, cómo abordas los problemas y si eres un negociador encantador, un infiltrado astuto o una auténtica fuerza de la destrucción. Tus decisiones no son solo para quedar bien: tienen consecuencias reales que se extienden a lo largo de todo el juego.

Y luego está el humor y corazón. Desde misiones secundarias extravagantes hasta toparse con facciones tan peculiares como la Hermandad del Acero o charlar con compañeros inolvidables, siempre hay alguna sorpresa a la vuelta de la esquina.

También se trata de encontrar tu propio estilo de juego. Ya sea fabricando equipo, perfeccionando tu estrategia de combate en V.A.T.S. o buscando todos los secretos ocultos en el páramo, Consecuencias lo convierte en algo personal. Cada decisión que tomas da forma a tu aventura, y eso es lo que te hace volver una y otra vez. Este enfoque característico de Fallout ha generado una gran cantidad de seguidores de juegos similares ajenos a la franquicia original, y sin duda traerá más en los próximos años.

Juegos de Fallout en orden cronológico

All Consecuencias Los videojuegos, sobre todo los de la serie principal, tienen una historia más compleja. Por eso, resulta especialmente útil jugarlos en orden cronológico. La franquicia abarca 9 los juegos más populares y 13 Los DLC, que pueden hacer que todo resulte un poco abrumador.

Aquí tienes una lista para entender mejor la historia y jugar todos los juegos de Fallout en orden cronológico:

Fallout 76 Fallout Fallout Tactics Fallout 2 Fallout 3 (incluidos los contenidos descargables) Fallout: New Vegas (incluidos los DLC) Fallout 4 (incluidos los DLC)

Fallout Shelter En realidad no encaja en la serie porque no tiene relación con el trasfondo de la saga. Si ya has jugado a todos los juegos y quieres saber más sobre el trasfondo, puedes ver la serie de Amazon Prime Consecuencias con la participación de Ella Purnell.

Bethesda Game Studios también ha dado indicios claros de que está trabajando en Fallout 5 tampoco. Sin embargo, por el momento no hay fecha de lanzamiento ni siquiera una confirmación oficial, así que no podemos decir con certeza cuándo saldrá el próximo título de Fallout.

La franquicia Fallout: Historia del videojuego

The Serie Fallout cuenta con una larga trayectoria. El primer juego se lanzó en 1997 de Interplay Productions. Desde entonces ha atravesado todo tipo de etapas, desde grandes éxitos hasta profundos baches, pero, a pesar de todo, sigue siendo una de las series más populares entre el público de los videojuegos hasta la fecha.

La reciente serie de televisión ha reavivado la popularidad de los videojuegos, lo que incluso ha dado lugar a fracasos como Fallout 76 empezar una nueva vida y que a la gente le encante.

Juegos de Fallout: Datos clave

The Consecuencias La serie está repleta de detalles fascinantes y anécdotas del rodaje. Estos son algunos de los aspectos más destacados:

Publicado en 1997 , Fallout: un juego de rol posapocalíptico fue el primero de la serie, inspirado en el juego de rol de mesa GURPS. Lo que lo distinguía era su humor negro, sus tramas ramificadas y su emblemática perspectiva isométrica.

, Fallout: un juego de rol posapocalíptico fue el primero de la serie, inspirado en el juego de rol de mesa GURPS. Lo que lo distinguía era su humor negro, sus tramas ramificadas y su emblemática perspectiva isométrica. Fallout: New Vegas A menudo se considera el juego más difícil de la franquicia, sobre todo por su «modo Hardcore». Los jugadores no solo se enfrentan a enemigos poderosos, sino que también deben gestionar los recursos con cuidado, lo que añade un nivel adicional de dificultad.

Entre todos los supermutantes de Consecuencias, el supermutante legendario de Fallout 4 destaca por ser un auténtico gigante. Se eleva como una montaña y tiene tal fuerza que solo los tiradores más expertos pueden derribarlo.

Las bóvedas en el Consecuencias El universo de Fallout suele ser un escalofriante experimento sociológico. El Refugio 11, por ejemplo, obligaba a sus habitantes a sacrificar a una persona cada año para evitar la «destrucción», lo que constituye un comentario escalofriante sobre los aspectos más oscuros de la sociedad.

Compañeros emblemáticos como Dogmeat, Nick Valentine y Boone son mucho más que simples aliados en el combate. Cada uno de ellos cuenta con una historia personal fascinante y habilidades únicas que aportan profundidad y emoción al juego.

Nuka-Cola, la popular bebida de los páramos, es una ingeniosa sátira del consumismo y la cultura pop. La variante Quantum Blue, que aparece en el contenido extra, es especialmente valiosa, lo que refuerza aún más su papel como guiño humorístico a la cultura comercial.

Lo que mejor hace Fallout (y que otros juegos de rol aún no logran)

No juegas a Fallout por su sistema de combate perfecto. Juegas porque te llega al alma. Ningún otro juego de rol combina el humor, la emoción, el terror y la tristeza como este.

Esto es lo que Fallout consigue siempre:

Decisiones que marcan la diferencia : No se trata solo de elegir entre «rojo o azul». Las decisiones que tomes en Fallout pueden acabar pasándote factura o salvándote.

: No se trata solo de elegir entre «rojo o azul». Las decisiones que tomes en Fallout pueden acabar pasándote factura o salvándote. Mundos que cuentan historias : Las historias sobre el medio ambiente están por todas partes. Esqueletos desplomados sobre tableros de ajedrez. Terminales llenas de remordimientos.

: Las historias sobre el medio ambiente están por todas partes. Esqueletos desplomados sobre tableros de ajedrez. Terminales llenas de remordimientos. Todo es moralmente ambiguo : A Fallout no le importa si eres bueno. Lo que te pregunta es si eres honesto.

: A Fallout no le importa si eres bueno. Lo que te pregunta es si eres honesto. Humor extraño que funciona: Cámaras acorazadas, anuncios, personajes no jugables. Todo es poco convencional, pero de alguna manera realista.

Fallout te reta a vivir en él.

Fallout: Los experimentos más extraños en los refugios (que realmente ocurrieron)

Los refugios de Fallout son experimentos sociales que se han descontrolado por completo. Y algunos de ellos son profundamentela he fastidiado.

Echa un vistazo a esto:

Búnker 11 : Los habitantes tenían que sacrificar a una persona cada año… o todos morirían. Spoiler: No acaba bien.

: Los habitantes tenían que sacrificar a una persona cada año… o todos morirían. Spoiler: No acaba bien. Refugio 77 : Un hombre. Una caja de marionetas. Eso es todo. (Sí, en serio.)

: Un hombre. Una caja de marionetas. Eso es todo. (Sí, en serio.) Búnker 12 : Diseñado paraarchivo. La puerta nunca cerraba bien, así que adiós a la radiación.

: Diseñado paraarchivo. La puerta nunca cerraba bien, así que adiós a la radiación. Búnker 108 : Estaba lleno de clones llamados Gary. Ellos… no se llevaban bien.

: Estaba lleno de clones llamados Gary. Ellos… no se llevaban bien. Bóveda 95: Rehabilitación para adictos. Hasta que se eche a perder con más drogas.

No es de extrañar que la gente prefiera el Páramo.

New Vegas vs Fallout 4: ¿Cuál merece la pena jugar hoy en día?

Es la pregunta sobre la que todos los fans tienen una opinión. Y si eres nuevo, es una encrucijada. ¿Fallout 4 o New Vegas?

La cuestión es la siguiente:

New Vegas cuenta con un mejor guion, misiones con ramificaciones y personajes no jugables inolvidables. Es crudo. Ingenioso. Emblemático.

cuenta con un mejor guion, misiones con ramificaciones y personajes no jugables inolvidables. Es crudo. Ingenioso. Emblemático. Fallout 4 Se juega con más fluidez. Excelentes secuencias de disparos, gráficos más bonitos y montones de mods.

Se juega con más fluidez. Excelentes secuencias de disparos, gráficos más bonitos y montones de mods. New Vegas te ofrecelibertad. ¿Quieres traicionar a todo el mundo y mandar? Adelante.

te ofrecelibertad. ¿Quieres traicionar a todo el mundo y mandar? Adelante. Fallout 4 te ofrece un protagonista con voz y un mundo más amplio en el que construir.

En resumen: si buscas un jugador estratégico, elige a Vegas. Si prefieres un tirador, opta por el 4. O simplemente juega con ambos. Eso es lo que hice yo.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo sale el próximo juego de Fallout?

Bethesda ha confirmado que Fallout 5 está previsto, pero no llegará a corto plazo, probablemente después de The Elder Scrolls VI. Aún no hay fecha oficial de lanzamiento.

¿Qué juego de Fallout deberías jugar primero?

Si quieres sumergirte en la historia y en la construcción del mundo, empieza por Fallout 3. Si buscas las mejores mecánicas de los juegos de rol, elige Fallout: New Vegas, y para darle un toque moderno, Fallout 4 esa es la mejor opción.

¿Cuál es el juego de Fallout más largo?

Fallout 76 es el que tiene más contenido, con una exploración sin límites, pero si hablamos de la experiencia para un solo jugador, Fallout 4 es lo que más tiempo lleva completar por completo.

¿Cuál es la historia detrás de los juegos de Fallout?

Ambientada en un mundo posapocalíptico retrofuturista, la serie narra la historia de unos supervivientes que reconstruyen la civilización tras una guerra nuclear, a menudo saliendo de refugios subterráneos.

¿En qué juego se basa la serie «Fallout Show»?

The Consecuencias La serie no es una adaptación directa de ningún videojuego, sino que amplía el universo con una historia original ambientada en el mismo mundo.