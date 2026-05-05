Los 25 mejores juegos de estrategia en tiempo real que no puedes perderte

Los mejores juegos de estrategia en tiempo real (RTS) han suscitado acalorados debates durante décadas. ¿Cuál es realmente el mejor? ¿Qué es lo que hace que un juego de estrategia en tiempo real sea, precisamente, un juego de estrategia en tiempo real? Cada uno tiene sus favoritos, pero hay un puñado de clásicos y éxitos modernos en los que casi todos los aficionados coinciden en que pertenecen a la élite.

¿Qué hace que los juegos de estrategia en tiempo real sean tan adictivos? Se trata de lidiar con el caos en tiempo real. No solo estás planificando estrategias, sino que estás… gestión de recursos, liderar ejércitos en la batalla, yconstruir imperios sin un respiro. Es a partes iguales emocionante y desconcertante, y antes de que te des cuenta, ese «solo una misión más» se convierte en horas de juego.

Tanto si te gustan los viejos tiempos de los RTS retro como si prefieres la guerra moderna y sofisticada, en esta lista hay algo para todos los gustos. Así que ponte los auriculares, calienta tu APM y sumérgete en los mejores juegos de estrategia en tiempo real jamás creados.

Our TSelección de la comunidad para juegos de estrategia en tiempo real

En lo que respecta a los juegos de estrategia en tiempo real, no faltan títulos legendarios, cada uno con sus propias mecánicas de juego únicas, su profundidad estratégica y sus experiencias inolvidables; estos juegos son muy apreciados tanto por los aficionados de toda la vida como por los recién llegados. Estos son solo algunos de nuestros favoritos:

Age of Empires II: Edición Definitiva (2019) – una combinación clásica de rigor histórico, profundidad estratégica y jugabilidad atemporal. Año 1800 (2019) – una obra maestra de los juegos de construcción de ciudades ambientada en el siglo XIX, donde imperan el comercio, la diplomacia y la economía. Age of Empires IV: Edición de aniversario (2021) – Enfréntate a batallas históricas a gran escala con un enfoque renovado de la fórmula clásica de Age of Empires. Hearts of Iron 4 (2016) – Decide el destino de las naciones en este juego de estrategia ambientado en la Segunda Guerra Mundial, conocido por sus detalladas tácticas militares. Starcraft: Remasterizadod (2017) – Una versión remasterizada del emblemático juego de estrategia en tiempo real que marcó un hito en el mundo de los juegos multijugador, con intensos combates estratégicos y facciones inolvidables.

Si quieres ver nuestra lista completa de los mejores juegos de estrategia en tiempo real para jugar en solitario o con amigos, ¡sigue leyendo!

Los 25 mejores juegos de estrategia en tiempo real

Los juegos de estrategia en tiempo real pondrán a prueba tus habilidades tácticas como nunca. Tanto si eres un veterano curtido como si acabas de iniciarte en el género, esta lista de los mejores juegos de estrategia en tiempo real te mantendrá en vilo y con ganas de más. ¿Listo para sumergirte en ellos? Vamos a descubrir algunos de los mejores títulos de estrategia en tiempo real que sin duda te pondrán a prueba y te entretendrán.

1. Age of Empires II: Edición Definitiva

Año de lanzamiento Disponible en 2019 Microsoft Windows, Xbox One y Series X/S

Publicado originalmente en 1999, Age of Empires II sigue siendo uno de los clásicos más perdurables del género de los juegos de estrategia en tiempo real, sobre todo por su 2019 Remasterización. El juego combina una rica tradición histórica con una jugabilidad estratégica profunda, en la que dominar las «microtácticas» de las diferentes unidades es clave para la victoria.

Tanto si eres un veterano con mucha experiencia que revive la nostalgia de las batallas multijugador como si eres un novato que se adentra en las detalladas campañas, Age of Empires II ofrece una experiencia fácil de empezar pero difícil de dominar. El Edición Definitiva ofrece gráficos mejorados, nuevas campañas y civilizaciones, lo que garantiza que este clásico de los juegos de estrategia en tiempo real siga siendo imprescindible tanto para los antiguos como para los nuevos aficionados.

2. Año 1800

Año de lanzamiento Disponible en 2019 Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Este título combina magistralmente elementos de construcción de ciudades y de estrategia en tiempo real, y reta a los jugadores a equilibrar la gestión de recursos, resolver problemas complejos y desenvolverse en las intrincadas intrigas de la diplomacia.

Ambientada en la época victoriana, Año 1800 sumerge a los jugadores en un mundo bellamente detallado que refleja los problemas sociales de la época, como el trabajo en las fábricas y el crecimiento urbano. Tendrás que planificar cuidadosamente la distribución de tus territorios para lograr un crecimiento óptimo, al tiempo que te enfrentas a facciones rivales que pueden provocar batallas navales para hacerse con el control de tierras valiosas. Navega por alta mar, crea una próspera ciudad aristocrática y vive los retos de lasiglo XVIII en este juego de estrategia en tiempo real tan adictivo.

3. Age of Empires IV: Edición Aniversario

Año de lanzamiento Disponible en 2021 Microsoft Windows, Xbox One y Series X/S

AunqueAge of Empires 4 Aunque quizá no haya alcanzado el mismo nivel de éxito que sus predecesores, se ha ganado un lugar entre los mejores juegos de estrategia en tiempo real gracias a su emocionante mecánica de juego y a sus campañas fieles a la historia.

El juego captura la esencia de la guerra a gran escala y reta a los jugadores a gestionar sus ejércitos de forma eficaz para derrotar a sus enemigos. La estética medieval, sello distintivo de la franquicia, está muy presente, lo que aumenta aún más la inmersión del jugador. Los aficionados a la Age of Empires Los aficionados a la serie disfrutarán de horas de juego apasionante. Sumérgete en el extenso campo de batalla medieval y dirige a tus soldados hacia la victoria.

4. Hearts of Iron 4: Edición Cadete

Año de lanzamiento Disponible en 2016 Microsoft Windows, macOS

Un gigante del género de la gran estrategia, Hearts of Iron 4 Además, se erige como uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real, gracias a su cautivadora narrativa y a sus mecánicas profundamente envolventes que sumergen a los jugadores en el corazón de la Segunda Guerra Mundial.

Publicado en2016, el juego sigue siendo relevante hoy en día, con una mecánica de juego innovadora que parece atemporal. En tiempo real, los jugadores deben gestionar la diplomacia, los combates a gran escala e incluso el espionaje, todo ello mientras se enfrentan a las complejidades de las rivalidades multijugador. Su enorme rejugabilidad garantiza innumerables horas de diversión. ¡Toma el mando de una gran nación y guíala hacia el triunfo en una de las épocas más turbulentas de la historia!

5. Starcraft: Remasterizado

Año de lanzamiento Disponible en 2017 Microsoft Windows, macOS

Publicado originalmente en 1998, StarCraft se convirtió rápidamente en un referente dentro de los videojuegos de estrategia en tiempo real y en una pieza clave del panorama de los deportes electrónicos. Con una mecánica aparentemente sencilla, el juego ofrece un desafío increíblemente gratificante que mantiene a los jugadores enganchados, tanto si se sumergen en la apasionante campaña para un jugador como si compiten en intensas partidas multijugador.

The 2017 La edición remasterizada incorporó gráficos actualizados y una experiencia mejorada, lo que atrajo tanto a veteranos nostálgicos como a nuevos jugadores. Su legado en los deportes electrónicos ha perdurado durante más de 25 años, y el panorama multijugador competitivo sigue siendo tan emocionante e intenso como siempre. Sumérgete en este clásico atemporal de los juegos de estrategia en tiempo real y descubre por qué StarCraft sigue siendo uno de los favoritos entre los jugadores de todo el mundo.

6. Warcraft 3 (Edición Gold)

Año de lanzamiento Disponible en 2002 Microsoft Windows, macOS

Otro título que ha marcado un hito en el mundo de los juegos de estrategia en tiempo real es Warcraft 3, que fue remasterizado en 2020. El juego supuso una innovación en el género de los juegos de estrategia en tiempo real al introducir las unidades de héroe, personajes poderosos que, si se les hace subir de nivel correctamente, pueden llegar a decidir el resultado de la partida por sí solos.

La mecánica de juego principal, que gira en torno a cuatro facciones distintas, sigue gozando de gran popularidad, ya que los jugadores aún pueden encontrar partidas fácilmente en línea. Una de Warcraft 3Uno de sus legados más importantes son los mapas creados por los usuarios, lo que dio lugar a la creación de la Género MOBA. El mapa personalizado Defensa de los Antiguos inspirado directamente Dota 2, que sigue siendo uno de los juegos más populares del mundo en la actualidad. Tanto si te sumerges en el clásico Warcraft 3 ya sea por su jugabilidad o por explorar sus mapas personalizados, este juego sigue cautivando a jugadores de todo el mundo.

7. Stellaris

Año de lanzamiento Disponible en 2016 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One

Gracias a su combinación única de juegos 4X y elementos de estrategia en tiempo real dinámicos y de ritmo trepidante, Stellaris merece una mención como uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real. Lanzado en 2016, Stellaris ha contado con una gran cantidad de contenidos descargables y sigue recibiendo actualizaciones, lo que le ha permitido mantener su popularidad entre los jugadores, especialmente entre los más veteranos.

Este juego permite a los jugadores elegir entre un imperio galáctico preseleccionado o crear su propia versión de una civilización galáctica, lo que ofrece una gran variedad de estilos de juego y posibilidades de rol para sumergirse aún más en la experiencia. También está disponible. ¡Conquista la galaxia y supera las amenazas galácticas!

8. Command & Conquer: Alerta Roja 2

Año de lanzamiento Disponible en 2000 Microsoft Windows

Gracias a su jugabilidad única y cautivadora y a sus gráficos en 2D, que sorprendentemente siguen luciendo bien hoy en día, Command & Conquer: Alerta Roja 2 sigue siendo uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real. El sistema de un solo recurso es lo suficientemente sencillo como para permitir a los principiantes centrarse en otros aspectos del juego, como la gestión de la energía —que limita el número de edificios que pueden construir— y la microgestión de las unidades.

Además, el juego cuenta con una campaña apasionante con una trama que evoca la nostalgia principios de la década de 2000 Un ambiente que se ve realzado por unas escenas cinemáticas de la vida real, un poco cursis pero entretenidas, con actores y efectos especiales de cine. Juega con los Aliados o con la Unión Soviética: tú eliges.

9. Crusader Kings 3

Año de lanzamiento Disponible en 2020 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Desarrollado porParadox Interactive, el mismo estudio responsable de Stellaris, Crusader Kings 3 ofrece a los jugadores la oportunidad de gobernar en la Edad Media, equilibrando retos internos —como la política real— con amenazas externas, ya que los reinos vecinos buscan constantemente la oportunidad de atacar.

Su exclusivo sistema de «rasgos» permite a los jugadores sumergirse aún más en el juego, ya que las decisiones influyen directamente en la jugabilidad, en lugar de limitarse a desencadenar acontecimientos narrativos. Más allá de su rica historia, los desarrolladores han creado un enfoque distintivo de la expansión mediante la guerra, que exige a los jugadores disponer de un «Casus Belli» válido antes de atacar a otros. ¡Únete a la cruzada y forja tu propio destino!

10. Total War: Roma II

Año de lanzamiento Disponible en 2013 Microsoft Windows, macOS

Cuando se habla de los mejores juegos de estrategia en tiempo real, es imposible pasar por alto Total War: Roma II. Este juego ha recibido elogios generalizados por su variedad de batallas épicas y por las decisiones narrativas que marcan el rumbo de la partida.

Una de sus características más destacadas es el sistema político interno, en el que los jugadores deben sopesar cuidadosamente sus decisiones. Las elecciones extremas pueden inclinar la balanza e influir en la trama, lo que afecta al camino para convertirse en el líder de la facción elegida.

Los jugadores a los que les guste la profundidad estratégica encontrarán Total War: Roma II es a la vez desafiante y gratificante, sobre todo a la hora de enfrentarse a sus combates en tiempo real. Para quienes deseen vivir el ascenso al poder en la antigua Roma, este título sigue siendo uno de los mejores Total War juegos que ofrecen horas de juego táctico apasionante.

11. Company of Heroes 3

Año de lanzamiento Disponible en 2023 Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Con su ambientación histórica en la Segunda Guerra Mundial, el juego retrata con acierto y respeto los escenarios bélicos de Italia y el norte de África, a menudo poco representados, asegurándose de que la jugabilidad y la narrativa se adapten a la atmósfera.

El modo multijugador es intenso y competitivo, y supone un reto incluso para los veteranos más experimentados de los juegos de estrategia en tiempo real. El hecho de que las batallas se desarrollen en tiempo real hace que cada decisión sea crucial, aunque el sistema de «pausa táctica» permite a los jugadores programar acciones en el fragor de la batalla. ¡Únete a la lucha y lleva a tus soldados a la victoria!

12. Frostpunk

Año de lanzamiento Disponible en 2018 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One

El tema central de Frostpunk gira en torno a la toma de decisiones difíciles entre opciones éticamente correctas que perjudican a la economía y otras moralmente cuestionables que benefician a la sociedad a largo plazo. El juego reta a los jugadores a gestionar problemas sociales y desastres naturales en tiempo real, lo que le ha valido elogios de la crítica y de los jugadores, incluidos los veteranos de los juegos de estrategia en tiempo real.

Con su evocadora estética steampunk, su intensa gestión de recursos y la toma de decisiones cargadas de emoción, Frostpunk Obliga a los jugadores a lidiar con el delicado equilibrio entre la moralidad y la supervivencia. Esta combinación de estrategia y narrativa crea una experiencia apasionante que es muy recomendable. Lucha por la supervivencia de tu colonia y llévala a la gloria o a la perdición.

13. Rimworld

Año de lanzamiento Disponible en 2013 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One

Con su exclusivo Estilo artístico en 2D y una jugabilidad apasionante, RimWorld se consolida como uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real. Aunque hay quien puede discutir si algunas decisiones del juego son demasiado extremas, la inclusión por parte de los desarrolladores de mecánicas controvertidas que plantean dilemas morales se convierte en un punto clave de interés para los jugadores.

Gestionar una colonia completamente nueva cada vez que empiezas una partida se convierte rápidamente en una rutina, pero los jugadores descubrirán que el juego es implacable en cuanto a dificultad. Pon a prueba tus habilidades en la gestión de colonias y comprueba cuánto tiempo eres capaz de mantener tu código moral antes de verte obligado a desviarte de él.

14. A Total War Saga: TROY

Año de lanzamiento Disponible en 2020 Microsoft Windows, macOS

Aclamada como una de las obras más destacadas de la Total Warfranquicia, Total War: TROY consolida su posición como uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real gracias a sus innovadoras mecánicas de juego y a su sólido diseño narrativo. Los jugadores pueden ganarse el favor de los dioses de la Antigua Grecia para obtener sus bendiciones, lo que les permite realizar hazañas heroicas y inclinar la balanza de las escaramuzas a su favor.

Fiel a la tradición de los juegos de estrategia en tiempo real, la gestión de recursos desempeña un papel fundamental, ya que descuidar este aspecto en favor de otros puede llevar a la derrota. Gánate el favor de los dioses y conduce a tus ejércitos a la victoria en las épicas batallas de la antigua Grecia.

15. Europa Universalis 4

Año de lanzamiento Disponible en 2013 Microsoft Windows, macOS

Creado por el mismo desarrollador responsable de Stellaris and Crusader Kings 3, Europa Universalis 4 da vida al periodo de la Edad Moderna de forma magistral, con cronologías precisas y descripciones detalladas de los reinos que sumergen a los jugadores en esa época.

En tiempo real, los jugadores se enfrentan al reto de gobernar un territorio, gestionar las relaciones diplomáticas con los vecinos y tomar decisiones difíciles sobre si dar prioridad al desarrollo militar o al económico con recursos limitados. Con su mecánica de juego profunda y cautivadora y su rico diseño narrativo, Europa Universalis 4 promete una experiencia que cautivará a los jugadores durante horas. Explora, expándete, aprovecha y extermina mientras te abres camino hacia el dominio.

16. Rise of Nations: Edición ampliada

Año de lanzamiento Disponible en 2003 Microsoft Windows, macOS

Gracias a su combinación de estrategia en tiempo real y elementos por turnos —similar a la Civilizaciónserie – El auge de las naciones: Edición ampliada destaca como un título único entre los juegos de estrategia en tiempo real. A pesar de que salió al mercado hace más de una década, sigue satisfaciendo el interés de los jugadores por la gestión de recursos y la construcción de naciones en tiempo real.

Desde la antigüedad hasta la era moderna, el juego ofrece experiencias dinámicas que han creado una comunidad de seguidores incondicionales entre los jugadores veteranos, siempre dispuestos a dar la bienvenida a los recién llegados y a los nuevos rivales. ¡Dirige tu nación, evoluciona a lo largo de las épocas y conquista a tus enemigos!

17. Starcraft II

Año de lanzamiento Disponible en 2010 Microsoft Windows, macOS

La secuela de la aclamada Starcraft superó las expectativas, ofreciendo una combinación de primer nivel entre una jugabilidad atractiva y una narrativa profunda y envolvente. Lanzado hace más de una década, StarCraft II sigue contando con una comunidad multijugador muy activa, lo que permite encontrar partidas rápidamente y mantiene vivo el panorama competitivo.

Con tres campañas, la tan esperada secuela ofrece una trama apasionante que permite a los jugadores sumergirse en la épica historia de Starcraft hasta su emocionante desenlace. Aunque quizá no haya otra secuela a la vista, StarCraft II sigue siendo un título destacado que encaja a la perfección con su predecesor. Sumérgete en esta apasionante ópera espacial repleta de retos estratégicos y dilemas morales.

18. Warhammer 40.000: Dawn of War II (Colección Master)

Año de lanzamiento Disponible en 2009 Microsoft Windows, macOS

Este emblemático título se erige como un juego de estrategia en tiempo real que ha marcado un hito en el género, al introducir innovadoras tácticas basadas en escuadrones combinadas con una narrativa profundamente envolvente. A diferencia de muchos otros títulos de estrategia en tiempo real, la jugabilidad se centra en la gestión eficiente de las unidades, en lugar de en la recolección tradicional de recursos y la construcción de bases.

Los intensos escenarios y la rica trama del juego sumergen a los jugadores en un conflicto galáctico contra diversas facciones, entre las que se incluyen humanos que viajan por el espacio. Con sus atractivos modos multijugador, Dawn of War II ofrece una experiencia excepcional a los aficionados al género de los juegos de estrategia en tiempo real y a los auténticos admiradores de la El universo de Warhammer 40.000. ¡Lleva a tus tropas al campo de batalla y lucha por el honor de tu facción!

19. Hegemony III: El choque de los antiguos

Año de lanzamiento Disponible en 2015 Microsoft Windows

Con su característico estilo gráfico, Hegemony III: El choque de los antiguos ofrece una cautivadora combinación de estrategia a gran escala y elementos de estrategia en tiempo real, lo que brinda una experiencia de juego única que refleja las complejidades de la guerra en la Antigüedad y la gestión de un imperio. Ambientado en el Mediterráneo clásico, los jugadores se enfrentan a los retos de la gestión de recursos, la expansión territorial y la estrategia militar, al tiempo que deben lidiar con vecinos realmente hostiles.

El diseño del mapa del juego, sin interrupciones, permite transiciones fluidas entre la planificación a gran escala y las batallas en tiempo real, creando una experiencia envolvente y fluida. Una joya oculta para los entusiastas de los RTS clásicos, que combina profundidad histórica con flexibilidad estratégica, lo que lo convierte en un juego imprescindible para los aficionados al género. Explora esta magistral mezcla de RTS y gran estrategia, y forja tu propio imperio antiguo.

20. Total War: Warhammer

Año de lanzamiento Disponible en 2016 Microsoft Windows, macOS

Los seguidores de laTotal Warserie no te decepcionará Warhammer título, que combina la profundidad estratégica característica de la serie con la rica tradición fantástica de la Warhammer universo, sumergiendo a los jugadores en un campo de batalla fantástico.

Publicado en2016, el juego combina a la perfección héroes legendarios, unidades míticas y combates a gran escala con elementos de táctica en tiempo real y estrategia por turnos. Los jugadores pueden ponerse al mando de una de las muchas facciones únicas del Warhammer universo, cada uno con sus propias fortalezas y retos. Los seguidores de ambas franquicias quedarán cautivados por la complejidad estratégica del juego, su narrativa apasionante y sus impresionantes gráficos. ¡Lleva a tus tropas a la victoria y gestiona con maestría tus ejércitos y seguidores!

21. Wargame: El dragón rojo

Año de lanzamiento Disponible en 2014 Microsoft Windows, macOS

Como uno de los títulos más destacados del género de estrategia en tiempo real, Wargame: Dragón Rojo se ha ganado un lugar en esta lista gracias a su envolvente campaña para un jugador y a la profundidad de su jugabilidad, que permite a los jugadores experimentar con una amplia variedad de estrategias. El modo multijugador aumenta su atractivo, ya que admite salas de hasta 20 jugadores y creando campos de batalla dinámicos y caóticos en cada sesión.

Con su representación realista de las tácticas militares y sus detalladas simulaciones de campo de batalla, el juego destaca como uno de los mejores títulos de estrategia en tiempo real, ofreciendo una descripción minuciosa de los conflictos entre las fuerzas occidentales y el bloque comunista en toda Asia. ¡Dirige grandes pelotones y vive en primera persona la intensidad de la guerra moderna!

22. Ultimate General: Gettysburg

Año de lanzamiento Disponible en 2014 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Casi una década después de su lanzamiento en 2014, Ultimate General: Gettysburg sigue cautivando a los jugadores con su jugabilidad envolvente y su narrativa centrada en la Guerra Civil estadounidense. Aunque su ámbito es más específico que el de otros títulos históricos de estrategia en tiempo real, ofrece una representación detallada y realista de la emblemática batalla de Gettysburg. Los jugadores pueden comandar los ejércitos de la Unión o de la Confederación, participando en batallas de varios días en mapas meticulosamente recreados del escenario histórico.

La innovadora IA del juego, combinada con movimientos realistas de las unidades y un sistema de moral, lo distingue como uno de los mejores títulos del género de estrategia en tiempo real. ¡Revive este momento crucial de la historia y decide el desenlace de esta famosa batalla a tu manera!

23. Stronghold Crusader HD

Año de lanzamiento Disponible en 2008 Microsoft Windows

A pesar de que los gráficos parecen anticuados, Stronghold Crusader HD sigue destacando dentro del género de los juegos de estrategia en tiempo real, ya que ofrece una inmersiva representación histórica de las Cruzadas junto con una jugabilidad que plantea retos únicos. Gracias a una IA formidable, los jugadores se ven llevados al límite mientras libran brutales batallas medievales y sitian castillos en una representación realista de la guerra.

El juego cuenta con más de 100 misiones de escaramuza, cada una de las cuales plantea retos tácticos distintos. Sus profundos elementos estratégicos, su rigor histórico y su atractiva mecánica de mundo abierto garantizan que los jugadores vuelvan una y otra vez. ¡Vive las Cruzadas y conquista fortalezas con una precisión y una estrategia sin igual!

24. Comandante Supremo: Alianza forjada

Año de lanzamiento Disponible en 2007 Microsoft Windows

Publicado en2007, Comandante Supremo: Alianza forjada sigue siendo un clásico indiscutible del género de los juegos de estrategia en tiempo real, aclamado por su jugabilidad estratégica a gran escala y por una IA sorprendentemente avanzada para su época. Perfeccionando la mecánica de su predecesor, el juego presenta amplios campos de batalla en los que los jugadores dirigen enormes ejércitos por tierra, aire y mar, dando lugar a escaramuzas dinámicas que abarcan todo el mapa.

El núcleo del juego gira en torno a la gestión de recursos y la profundidad táctica, lo que le ha valido un grupo de seguidores fieles entre los entusiastas de los juegos de estrategia en tiempo real. Su innovador sistema de control y su singular dimensión estratégica lo diferencian de otros títulos del género. ¡Pon a prueba tus habilidades y domina la profundidad estratégica de esta emblemática obra maestra de los juegos de estrategia en tiempo real!

25. Dune: La guerra de las especias

Año de lanzamiento Disponible en 2022 Microsoft Windows, Xbox Series X/S

Ambientada en el rico universo fantástico de Dune, el juego combina la mecánica tradicional de los RTS con elementos 4X para ofrecer una experiencia de juego envolvente y cautivadora, en la que podrás liderar una de las seis facciones que compiten por el dominio en el vacío de poder de Arrakis.

Además de hacer hincapié en la gestión de recursos, el juego destaca por su enfoque en las tácticas militares y la diplomacia. Su singular ambientación fantástica permite a los jugadores utilizar el mercado CHOAM a través de sus cuentas, lo que les permite aspirar a una «victoria económica» única, incluso en partidas multijugador. ¡Sé testigo del conflicto en primera persona y lucha por ganar las Guerras de las Especias!

¿Qué son los juegos RTS? Una breve introducción

Los juegos de estrategia en tiempo real (RTS) son uno de los pilares del mundo de los videojuegos, que se remonta a la primera generación de videojuegos. En un juego de estrategia en tiempo real (RTS), los jugadores comienzan con un conjunto de unidades y una base, y van reforzando sus fuerzas poco a poco mientras compiten contra otros jugadores en tiempo real por el control del mapa. El juego culmina en batallas estratégicas que determinan el vencedor, a menudo basadas en gestión de recursos,tácticas, ycontrol de la unidad.

La mayoría de los juegos de estrategia en tiempo real se caracterizan por los siguientes factores:

Construcción de la base . Desde el principio, los jugadores deben establecer y ampliar su base, lo que puede influir de manera significativa en el resultado de la partida. Una mala planificación de la base puede llevar a una derrota prematura, mientras que una construcción inteligente puede allanar el camino hacia la victoria.

. Desde el principio, los jugadores deben establecer y ampliar su base, lo que puede influir de manera significativa en el resultado de la partida. Una mala planificación de la base puede llevar a una derrota prematura, mientras que una construcción inteligente puede allanar el camino hacia la victoria. Gestión de recursos . Los juegos de estrategia en tiempo real suelen caracterizarse por unos recursos limitados que los jugadores deben reunir y gestionar con prudencia. El uso eficiente de estos recursos (ya sea para ampliar las bases o para construir unidades) es fundamental para garantizar el éxito a largo plazo.

. Los juegos de estrategia en tiempo real suelen caracterizarse por unos recursos limitados que los jugadores deben reunir y gestionar con prudencia. El uso eficiente de estos recursos (ya sea para ampliar las bases o para construir unidades) es fundamental para garantizar el éxito a largo plazo. Estrategia : Los jugadores deben elegir las estrategias adecuadas en el momento oportuno. Algunos pueden optar por un ataque contundente en las últimas fases de la partida, mientras que otros prefieren una ofensiva temprana, como el famoso «Zerg Rush» en Starcraft.

: Los jugadores deben elegir las estrategias adecuadas en el momento oportuno. Algunos pueden optar por un ataque contundente en las últimas fases de la partida, mientras que otros prefieren una ofensiva temprana, como el famoso «Zerg Rush» en Starcraft. Gestión de la unidad: El dominio de la gestión de unidades, o «microgestión», es lo que realmente distingue a los juegos de estrategia en tiempo real. Saber cómo aprovechar los puntos fuertes y débiles de cada unidad puede cambiar el rumbo de una batalla, permitiendo a los jugadores con menos recursos superar a aquellos que cuentan con economías más sólidas pero que carecen de la destreza necesaria para manejar sus unidades.

En resumen, los juegos de estrategia en tiempo real retan a los jugadores a reaccionar con rapidez, gestionar simultáneamente varios aspectos del juego, y afrontar situaciones impredecibles en tiempo real.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un juego de estrategia en tiempo real?

A diferencia de los juegos de estrategia por turnos (TBS) —que dan a los jugadores tiempo para planificar con antelación—, los juegos de estrategia en tiempo real (RTS) exigen una atención total y absoluta, ya que se desarrollan en tiempo real, a menudo con decisiones que hay que tomar en fracciones de segundo y que pueden decidir el resultado de la partida. En este género de ritmo trepidante,momento oportuno, reacción rápida, ycapacidad de adaptaciónson fundamentales.

Aunque muchos juegos de estrategia en tiempo real destacan en sus modos multijugador – que ofrecen experiencias emocionantes y competitivas – algunas de las mejores también incluyen campañas para un jugador apasionantes con historias apasionantes y mundos envolventes. Cada juego de estrategia en tiempo real (RTS) cuenta con su propia mecánica única, lo que garantiza que no haya dos experiencias exactamente iguales. Tanto si eres un estratega experimentado como si eres un novato total, sumergirte en un RTS te supondrá un reto y te recompensará a medida que domines sus complejidades.

Cómo hemos seleccionado los mejores juegos de estrategia en tiempo real

Los mejores juegos de estrategia en tiempo real de esta lista se han seleccionado teniendo en cuenta los siguientes factores:

Mecánicas de juego . El juego de estrategia en tiempo real (RTS) ideal logra un equilibrio entre la complejidad y la accesibilidad. Los juegos excesivamente complejos pueden frustrar a los jugadores, mientras que los que son demasiado sencillos pueden resultar poco estimulantes. Los mejores juegos de estrategia en tiempo real combinan una curva de aprendizaje rica con una jugabilidad atractiva que mantiene a los jugadores interesados.

. El juego de estrategia en tiempo real (RTS) ideal logra un equilibrio entre la complejidad y la accesibilidad. Los juegos excesivamente complejos pueden frustrar a los jugadores, mientras que los que son demasiado sencillos pueden resultar poco estimulantes. Los mejores juegos de estrategia en tiempo real combinan una curva de aprendizaje rica con una jugabilidad atractiva que mantiene a los jugadores interesados. Viabilidad de la estrategia . Con el tiempo, ciertas estrategias se convierten en el «meta», es decir, las formas más óptimas de jugar. Un meta variado y en constante evolución es uno de los factores más importantes que garantizan la longevidad de un juego de estrategia en tiempo real, ya que mantiene la jugabilidad fresca y emocionante. Los mejores juegos de estrategia en tiempo real ofrecen una gran variedad de estrategias viables, lo que garantiza que los jugadores dispongan de múltiples formas de abordar cada partida.

. Con el tiempo, ciertas estrategias se convierten en el «meta», es decir, las formas más óptimas de jugar. Un meta variado y en constante evolución es uno de los factores más importantes que garantizan la longevidad de un juego de estrategia en tiempo real, ya que mantiene la jugabilidad fresca y emocionante. Los mejores juegos de estrategia en tiempo real ofrecen una gran variedad de estrategias viables, lo que garantiza que los jugadores dispongan de múltiples formas de abordar cada partida. Gráficos envolventes. Aunque algunos de los títulos más antiguos del género RTS pueden mostrar signos de su antigüedad, su estilo artístico característico les ha ayudado a seguir siendo los favoritos de los aficionados, lo que les ha permitido mantener su popularidad incluso años después de su lanzamiento inicial. Por otro lado, los juegos RTS más recientes ofrecen unos gráficos impresionantes que mejoran la experiencia y sumergen aún más a los jugadores en sus mundos virtuales.

La evolución de los juegos de estrategia en tiempo real a lo largo de los años

Los orígenes del género de estrategia en tiempo real (RTS) son objeto de debate, pero está ampliamente aceptado que Dune II (1992) sentó las bases de lo que se considera el «primer auténtico juego de estrategia en tiempo real». El juego introdujo mecánicas fundamentales que definen el género, como la construcción de bases, la recolección de recursos y la gestión de unidades en tiempo real. Estos conceptos se perfeccionaron y popularizaron aún más gracias a juegos como Warcraft: Orcos y humanos (1994) yCommand & Conquer (1995), que ampliaron el atractivo del género y consolidaron su lugar en la historia de los videojuegos.

A medida que la tecnología avanzaba, el género de los juegos de estrategia en tiempo real evolucionó con ella. Los gráficos se convirtieron en un importante reclamo, atrayendo a nuevos jugadores y empujando a los desarrolladores a dar prioridad a los aspectos visuales. La transición a 3D gráficos, como los que se ven en juegos como Comandante Supremo (2007), aportó mayor profundidad y complejidad al diseño de los combates y los mapas.

Las innovaciones en inteligencia artificial e infraestructura de red también transformaron el género, permitiendo una jugabilidad más sofisticada y mejorando la experiencia multijugador. A lo largo de su evolución, el género de los juegos de estrategia en tiempo real se ha esforzado continuamente por equilibrar una jugabilidad atractiva con los avances tecnológicos, manteniendo así su relevancia y su atractivo.

Por qué los juegos de estrategia en tiempo real atraen a los amantes de la estrategia

Estos juegos combinan la toma rápida de decisiones, una planificación minuciosa y la capacidad de adaptarse sobre la marcha. Son como un rompecabezas trepidante en el que cada movimiento cuenta, y el panorama cambia constantemente. Para quienes disfrutan de los retos mentales, la emoción de equilibrar los objetivos a largo plazo con las necesidades inmediatas resulta difícil de resistir.

Lo que hace que este género resulte aún más atractivo es la constante multitarea. Los jugadores deben gestionar recursos, formar ejércitos y defender su territorio sin perder de vista los movimientos del adversario, todo ello al mismo tiempo. Este delicado malabarismo resulta gratificante cuando todo sale bien, como cuando se ejecuta un plan a la perfección bajo presión.

Para las mentes estratégicas, los juegos de estrategia en tiempo real son algo más que un simple entretenimiento: son una oportunidad para poner a prueba sus habilidades y su creatividad en el fragor de la batalla.

Consejos para iniciarse en los juegos de estrategia en tiempo real

Iniciarse en los juegos de estrategia en tiempo real puede resultar complicado, pero sin duda es posible. La clave está en centrarse en lo básico, empezando por las teclas de acceso rápido. Aprender las teclas de acceso rápido del juego puede agilizar enormemente la gestión de las unidades y las operaciones de la base, que son aspectos fundamentales de la jugabilidad de los juegos de estrategia en tiempo real. Presta atención a la distribución de recursos, ya que producir demasiadas unidades sin un plan sólido puede provocar escasez y el fracaso.

Jugar la campaña de la historia del juego es una buena forma de aprender. A menudo te va enseñando las mecánicas poco a poco, lo que te ayuda a sentirte cómodo. Una vez que te hayas familiarizado con lo básico, las partidas multijugador ofrecen una gran oportunidad para practicar y aprender de los oponentes humanos.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia el RTS de la estrategia por turnos?

Los juegos de estrategia en tiempo real (RTS) exigen a los jugadores que tomen decisiones y controlen unidades en tiempo real, mientras que los juegos de estrategia por turnos permiten a los jugadores hacer una pausa y planificar sus movimientos. El ritmo más rápido de los juegos RTS ofrece una experiencia más dinámica y emocionante a los jugadores a los que les gusta pensar con rapidez.

¿Cuáles son algunos de los subgéneros más populares dentro de los juegos de estrategia en tiempo real?

Entre los subgéneros populares de los juegos de estrategia en tiempo real se encuentran los de construcción de bases, como Command & Conquer, 4 veces másStellaris, al estilo MOBADota 2, y tácticas en tiempo real como la Total War serie. Cada una ofrece elementos de juego únicos y retos estratégicos.

¿Los juegos de estrategia en tiempo real son principalmente para un solo jugador o multijugador?

Normalmente, ambas cosas. Muchos títulos de estrategia en tiempo real también incluyen un modo multijugador competitivo, lo que contribuye a crear comunidades de jugadores numerosas y activas.

¿Pueden los principiantes disfrutar de los juegos de estrategia en tiempo real, o son demasiado complejos?

¡Sí, los principiantes también pueden disfrutar de los juegos de estrategia en tiempo real! Muchos títulos ofrecen modos accesibles y campañas introductorias, lo que facilita a los nuevos jugadores aprender los conceptos básicos y mejorar poco a poco sus habilidades.