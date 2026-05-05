Los 15 mejores juegos de disparos tácticos de 2026 para disfrutar de la estrategia y el juego en equipo

Si estás buscando los mejores juegos de disparos tácticos que realmente pongan a prueba tu forma de pensar y de actuar en equipo, estoy aquí para ayudarte. He pasado horas jugando partidas que castigaban cada error por descuido y recompensaban cada incursión bien ejecutada. Los buenos juegos de disparos tácticos te obligan a tomártelo con calma. Tienes que controlar los ángulos, calcular bien el momento de los empujones y fijarte en las indicaciones que realmente importan.

No se trata de juegos de disparos casuales con elementos estéticos tácticos. Se basan en la presión, la precisión y la planificación. Si alguna vez has sentido que… La mayoría de los tiradores son todo ruido y nada de sustancia, considera esta lista como tu merecido respiro.

Nuestra selección de los mejores juegos de disparos tácticos

Estos tres títulos lideran el género de distintas maneras: a través del realismo, la precisión o la disciplina. Si quieres entender en qué consisten realmente los shooters tácticos, empieza por aquí.

Armas y Tácticas Especiales 4 (2005) – Cada misión exige tomar decisiones rigurosas sobre el uso de la fuerza. Tienes que dar órdenes verbales, poner a salvo a los rehenes y recurrir a herramientas no letales, como el spray de pimienta y las cuñas para puertas. Disparar demasiado pronto puede acabar con la misión. La IA se comporta de forma impredecible, lo que te obliga a despejar las habitaciones con paciencia. Counter-Strike 2 (2023) – Ningún otro juego ofrece este nivel de control sobre cada movimiento, cada mirada y cada ángulo. Para ganar las rondas hay que gestionar la economía del equipo, interpretar la estrategia del rival y actuar con una sincronización perfecta. Un solo paso en falso puede costarte la partida. ¿Estás listo o no? (2021) – Te obliga a planificar tu estrategia, a apilarte en las puertas y a utilizar todas las herramientas a tu alcance. La IA reacciona al ruido, al movimiento y a las vacilaciones. No puedes recurrir a tácticas de «correr y disparar». El éxito depende de una comunicación adecuada, de una rápida adaptación y de saber cuándo no disparar.

Sigue leyendo para ver qué otros juegos de disparos tácticos han entrado en la selección; puede que algunos te sorprendan.

Los 15 mejores juegos de disparos tácticos que ponen a prueba tu estrategia, habilidad y precisión

Estos títulos te retan a tomarte las cosas con calma, pensar con antelación y confiar en tu equipo. Cada uno de ellos ofrece un enfoque único en cuanto a la planificación, los movimientos y las consecuencias reales de los errores. Algunos se centran en partidas competitivas, mientras que otros simulan situaciones de la vida real con un nivel de detalle implacable.

¿A cuántos de estos has jugado? Aquí tienes la lista completa de juegos de disparos tácticos que merecen la pena.

1. Armas y Tácticas Especiales 4 [Lo mejor en cuanto a realismo no letal y control de mando]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2005 (Juego principal), 2006 (El sindicato Stetchkov) Creador/es Irrational Games Duración media de la partida Entre 30 y 60 horas entre la campaña y el modo multijugador Puntuación en Metacritic 85

Armas y Tácticas Especiales 4El juego pone a los jugadores al mando de un equipo policial táctico, encargado de llevar a cabo detenciones de alto riesgo, rescates de rehenes y hacer frente a amenazas activas de forma eficaz. La mecánica del juego se basa en las reglas de intervención, según las cuales solo se recurre a la fuerza cuando es absolutamente necesario. Cada misión te obliga a actuar con cautela, identificar correctamente las amenazas y utilizar medios no letales siempre que sea posible.

Diriges dos escuadrones controlados por la IA y das órdenes como agruparse, derribar puertas o cubrir los flancos. El éxito depende de lo bien que protejas a tu equipo y lo controles, y seguir los procedimientos, no la rapidez con la que disparas. Los entornos son realistas e impredecibles, llenos de sospechosos armados, civiles asustados y espacios interiores reducidos que exigen estar siempre alerta.

Este juego destaca por su enfoque en el equipamiento no letal. Recurres a pistolas Taser, pistolas de balas de pimienta, cuñas para puertas y granadas Stinger más que a los rifles. Constantemente debes sopesar los riesgos, garantizar el cumplimiento de las normas y preservar la vida. La presión que supone tomar decisiones en este contexto es lo que hace que cada misión parezca real.

Para más información Ordena siempre a tus compañeros de IA que inmovilicen a los sospechosos y se hagan cargo de las armas inmediatamente después de despejar una habitación. Si no los controlas, podrías incurrir en penalizaciones en la misión o no cumplir los objetivos si un sospechoso recoge un arma abandonada o un civil se ve envuelto en un fuego cruzado.

Veredicto final: Si buscas un juego de disparos en el que se valore la precisión, la comunicación y la moderación, Armas y Tácticas Especiales 4 es una de las experiencias tácticas más auténticas que se han creado jamás.

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2. Counter-Strike 2 [Ideal para partidas competitivas 5 contra 5 basadas en la habilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas Windows, Linux Año de estreno 2023 Creador/es Vigilancia Duración media de la partida Más de 200 horas entre el emparejamiento y los modos de juego Puntuación en Metacritic 82

Counter-Strike 2 continúa el legado de uno de los juegos de disparos más competitivos que se han creado jamás. Dos equipos: los terroristas y los antiterroristas, luchan para colocar o desactivar bombas en mapas de diseño muy cuidado. Los jugadores ganan dinero en cada ronda, compran armas y ejecutan estrategias precisas bajo presión.

El juego funciona con el motor Source 2, lo que aporta unos gráficos más nítidos, un mejor registro de impactos y una física del humo dinámica que reacciona al movimiento y a los disparos. Cada detalle favorece el juego de alto nivel, desde asomarse por las esquinas hasta lanzar objetos utilitarios.

¿Qué define Counter-Strike 2 es su estricta estructura de 5 contra 5. No hay lugar para resultados aleatorios ni habilidades caóticas. Cada ronda se decide en función de la destreza mecánica, el conocimiento del mapa y la coordinación del equipo. Es el referente mundial en cuanto a profundidad táctica en los juegos de disparos competitivos.

Para más información Aprende las estrategias habituales de lanzamiento de granadas para cada mapa. Una granada cegadora o de humo bien lanzada puede suponer una gran ventaja, sobre todo a la hora de tomar o recuperar un punto. Los pequeños detalles tácticos marcan la diferencia en las rondas.

Veredicto final: Para los jugadores a los que les gustan las partidas estructuradas y de alto nivel, Counter-Strike 2 ofrece una experiencia profunda y infinitamente gratificante basada íntegramente en la habilidad.

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3. ¿Estás listo o no? [Ideal para operaciones policiales modernas y realistas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 (Windows), 2025 (consola) Creador/es VOID Interactive Duración media de la partida Entre 40 y 100 horas entre misiones y el modo multijugador Puntuación en Metacritic 80

¿Estás listo o no? te pone al mando de una unidad policial táctica que interviene en situaciones de alto riesgo en una ciudad ficticia. En cada misión, los jugadores deben despejar edificios, rescatar a civiles y detener a sospechosos mientras se enfrentan a complejas distribuciones interiores y amenazas impredecibles.

Lo que distingue esta experiencia es la intensidad de cada decisión. El juego recompensa a los jugadores por utilizar la fuerza no letal, dar órdenes verbales y llevar a cabo planes detallados con su escuadrón controlado por la IA o en modo multijugador. Las armas y los artilugios tienen una función, desde granadas de espiga hasta endoscopios, y cada incursión resulta impredecible; ese tipo de profundidad es lo que lo convierte en un firme candidato al El mejor juego de disparos en primera persona para PS5.

Visualmente, apuesta por un realismo crudo, con entornos oscuros y abarrotados que aumentan la tensión. El ritmo lento y pausado te empuja a comunicarte y a comprometerte plenamente con cada movimiento. Como sucesor espiritual de la serie SWAT, ¿Estás listo o no? moderniza esa fórmula sin perder la intensidad ni la disciplina que exige.

Para más información Utiliza la pistola de espejos antes de cada asalto para evitar entrar a ciegas; te permite detectar amenazas ocultas y te ayuda a coordinar con tu equipo las reducciones no letales.

Veredicto final: Los jugadores que busquen realismo táctico, decisiones significativas y un control total sobre el comportamiento de la plantilla encontrarán¿Estás listo o no? uno de los juegos de disparos sobre fuerzas del orden más inmersivos que existen.

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4. Insurgencia: Tormenta de arena [Ideal para combates intensos y de alta letalidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Plataformas Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 (Windows), 2021 (PS4/Xbox One), 2024 (PS5/XSX) Creador/es New World Interactive Duración media de la partida Entre 80 y 150 horas en los modos multijugador Puntuación en Metacritic 78

Insurgencia: Tormenta de arena sumergirá a los jugadores en el combate de infantería moderno, con un gran énfasis en el realismo, las muertes rápidas y una balística implacable. Dos equipos: las fuerzas de seguridad y los insurgentes, lucha en densos mapas urbanos donde cada disparo cuenta y los errores rara vez se perdonan.

A diferencia de la mayoría de los juegos de disparos, no hay indicadores de impacto ni minimapas. En su lugar, los jugadores deben guiarse por las señales sonoras, la posición y la coordinación para salir airosos. Puedes elegir entre clases especializadas como Tirador, Demolición y Comandante, cada una con su propio equipamiento y funciones específicas. El apoyo de fuego, la personalización de las armas y los reaparecimientos limitados crean una sensación constante de urgencia.

El estilo visual destaca por su realismo crudo, con elementos mínimos en la interfaz de usuario y un diseño de sonido envolvente que te mantiene en vilo. Los disparos resuenan en los estrechos callejones, mientras que los helicópteros ofrecen opciones de apoyo breves pero contundentes. Si estás buscando uno de los juegos de disparos en primera persona más realistas para Xbox, Tormenta de arenaSin duda, cumple con las expectativas.

Para más información Cuando utilices rifles en combates a media distancia, cambia siempre al modo de disparo semiautomático. Esto mejora considerablemente la precisión y te permite un mayor control durante los enfrentamientos tensos y trepidantes.

Veredicto final: Los aficionados a los tiroteos realistas y sin piedad sabrán apreciar De SandstormUn enfoque sencillo del tiro táctico. Premia la paciencia, el posicionamiento y la puntería pura bajo presión.

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5. Rainbow Six Siege, de Tom Clancy [Ideal para el combate creativo de asalto y limpieza]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 (PS4, Xbox One, Windows), 2020 (PS5, XSX), 2021 (Stadia) Creador/es Ubisoft Montreal Duración media de la partida Entre 100 y más de 300 horas en partidas clasificatorias y amistosas Puntuación en Metacritic 79

Rainbow Six Siege es un juego de disparos multijugador táctico en el que equipos de atacantes y defensores se enfrentan en combates cuerpo a cuerpo. La mecánica principal del juego gira en torno a la conquista de objetivos, la irrupción en salas fortificadas y la eliminación de amenazas mediante la precisión y la coordinación.

Cada ronda comienza con una fase de preparación. Los atacantes exploran el mapa con drones, mientras que los defensores refuerzan las murallas, colocan trampas y planean emboscadas. Una vez que comienza la acción, las partidas se desarrollan en entornos compactos y destructibles, repletos de oportunidades para posicionarse con inteligencia y realizar jugadas sorpresa.

¿Qué distinguevictoriasde otrosJuegos de Tom Clancy es su uso de la destrucción del entorno. Los jugadores pueden derribar paredes, suelos y techos para dejar al descubierto a los enemigos o crear nuevas líneas de visión. Esto hace que cada partido resulte dinámico y obliga a los jugadores a adaptarse constantemente. Gracias a la variada selección de personajes y a las funciones asimétricas de los equipos, no hay dos partidas iguales.

Para más información Utiliza drones durante la fase de preparación para marcar los dispositivos de los defensores y la ubicación de las trampas; después, deja el dron oculto cerca del objetivo para obtener información en tiempo real una vez que comience la ronda. Una buena colocación del dron puede decidir la ronda sin necesidad de disparar ni un solo tiro.

Veredicto final: Los aficionados a las tácticas creativas, los enfrentamientos de alta intensidad y un campo de batalla en constante cambio encontrarán Rainbow Six Siege uno de los juegos de disparos tácticos con mayor rejugabilidad y mayor profundidad que hay en el mercado.

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6. Plantilla [Lo mejor para simulaciones militares a gran escala]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2020 Creador/es Offworld Industries Duración media de la partida Entre 100 y más de 300 horas en campañas multijugador Puntuación en Metacritic N/A

Plantilla es un shooter militar táctico que hace hincapié en la coordinación, la comunicación y la guerra de armas combinadas. Las partidas se disputan en enormes campos de batalla con hasta 100 jugadores, donde los equipos deben capturar objetivos, construir bases avanzadas y gestionar la logística mientras luchan tanto en tierra como en el aire.

La mecánica del juego gira en torno al trabajo en equipo a gran escala. Los jugadores asumen funciones específicas, como jefe de pelotón, fusilero o médico, y se valen de vehículos como tanques, helicópteros y camiones de transporte para desplazarse por entornos extensos. El éxito no depende de la habilidad individual, sino de mantener la cohesión y ejecutar estrategias en equipo.

Visualmente,estojuego de simulación aclamado por la crítica da prioridad a la autenticidad, con mapas de gran extensión, equipamiento militar realista y un diseño de sonido envolvente que potencia la inmersión. Los disparos resuenan por los valles, los vehículos retumban al atravesar el terreno y las ofensivas coordinadas resultan abrumadoras cuando se ejecutan correctamente.

Su principal atractivo es su envergadura. Las batallas se libran entre 50 contra 50 jugadores, y la victoria depende de la comunicación entre escuadrones y funciones. Pocos juegos tácticos logran plasmar la tensión y la satisfacción de las operaciones a gran escala y bien organizadas tan eficazmente como Squad.

Para más información Únete siempre a un escuadrón que utilice la comunicación por voz. Los equipos que se coordinan a través de la comunicación por voz suelen obtener mejores resultados que aquellos que solo se basan en los marcadores del juego.

Veredicto final: Los aficionados que prefieran el juego en equipo al juego individual encontrarán Plantillauna experiencia militar gratificante y profundamente envolvente.

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7. Seis días en Faluya [Lo mejor para narrar historias realistas de guerra urbana]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas Windows. Previsión para 2026: PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 (Acceso anticipado) Creador/es Highwire Games Duración media de la partida Entre 15 y 40 horas, dependiendo del tipo de misión Puntuación en Metacritic N/A

Seis días en Faluya se propone recrear la Segunda Batalla de Faluya con un nivel de realismo que rara vez se ha intentado en los juegos tácticos. Los jugadores asumen el papel de… el papel de los marines estadounidenses en entornos urbanos hostiles, donde cada rincón esconde la posibilidad de una emboscada y cada decisión acarrea graves consecuencias.

La mecánica principal del juego gira en torno a la limpieza lenta y metódica de las estancias, la apertura de brechas y la supervivencia en un clima de tensión constante. Las misiones se diseñan con la colaboración de veteranos reales, lo que aporta credibilidad al desarrollo de la acción. A diferencia de los shooters más tradicionales, este juego combina la precisión táctica con la narración, ya que a menudo enmarca las batallas con los relatos de quienes las vivieron.

Visualmente, el juego apuesta por un realismo realista, con entornos destructibles, interiores con poca luz y diseños urbanos claustrofóbicos. El punto fuerte radica en su intento de combinar la simulación militar con una narrativa de estilo documental. Al basarse en testimonios de primera mano, convierte la experiencia de juego tanto en una exploración de la historia como en un desafío táctico.

Para más información Muévete con cuidado y aprovecha los ruidos a tu favor; entrar corriendo en una habitación sin escuchar primero suele acabar en emboscadas mortales.

Veredicto final: Los aficionados que busquen una visión cruda y sin filtros del combate urbano encontrarán Seis días en Faluya una llamativa combinación de realismo y profundidad narrativa.

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8. ARMA 3 [Lo mejor para la simulación militar a gran escala]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas Windows, Linux, macOS Año de estreno 2013 (Windows), 2015 (Linux, macOS) Creador/es Bohemia Interactive Duración media de la partida Entre 150 y más de 400 horas entre campañas y mods Puntuación en Metacritic 74

ARMA 3 lleva los juegos de disparos tácticos al terreno de la simulación militar a gran escala. Ambientado en enormes mapas de mundo abierto, permite a los jugadores vivir combates que abarcan desde la infantería hasta vehículos terrestres, aeronaves e incluso operaciones navales. Cada misión puede desarrollarse de forma diferente según cómo abordes los objetivos, lo que hace que cada escenario resulte único.

Estoel mejor juego de estrategia da prioridad a la autenticidad por encima de todo. La balística, el retroceso y la fatiga se han simulado minuciosamente, lo que obliga a los jugadores a pensar en el posicionamiento, el equipamiento y la resistencia antes de enfrentarse al enemigo. Los vehículos y las aeronaves requieren una coordinación adecuada, mientras que las herramientas de comunicación y las funciones de liderazgo de la escuadra convierten los tiroteos en operaciones organizadas.

ARMA 3 destaca por su realismo, desde sus paisajes realistas hasta su arsenal repleto de algunas de las armas más auténticas armas de videojuegosque se haya diseñado jamás.Además, cuenta con una próspera comunidad de modders que sigue añadiendo misiones, facciones y características, el juego ofrece un nivel de profundidad y variedad que pocos shooters tácticos pueden igualar.

Para más información No te alejes de tu jefe de escuadrón y sigue las órdenes que te den por radio; las tácticas de «lobo solitario» casi siempre acaban en un rápido fracaso en los enormes mapas de ARMA.

Veredicto final: Para los jugadores que buscan algo más que misiones predefinidas, ARMA 3 ofrece un campo de batalla abierto en el que el trabajo en equipo, la planificación y la improvisación determinan el resultado.

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9. Escapar de Tarkov [Lo mejor para una experiencia de supervivencia de alto riesgo y realismo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas Windows Año de estreno 2017 (versión beta), 2025 (lanzamiento completo) Creador/es Battlestate Games Duración media de la partida Entre 100 y más de 500 horas, dependiendo de la frecuencia de las incursiones Puntuación en Metacritic N/A

Escapar de Tarkov es un juego de disparos de alta intensidad en el que los jugadores lo arriesgan todo en incursiones por una ciudad rusa en ruinas. La premisa es sencilla, pero brutal: Entra en un mapa, busca armas, armaduras y suministros, y ábrete paso hasta un punto de extracción antes de que se acabe el tiempo. Sin embargo, si mueres, perderás todo el equipo que llevabas contigo en la incursión.

Cada incursión es diferente. A veces hay que explorar con cuidado los oscuros interiores en busca de botín exclusivo, mientras que otras veces hay que enfrentamientos con otras empresas militares privadas y bandidos en las calles.Estojuego de supervivencia crudo requiere prestar atención a los detalles, desde comprobar manualmente el número de cartuchos hasta curar heridas con botiquines. Por eso, cada decisión tiene su importancia, y la supervivencia depende tanto de la planificación como de los reflejos.

La estética se inclina hacia un realismo crudo. Los mapas son densos, industriales y hostiles, repletos de peligros ambientales y con un diseño de sonido tenso que acentúa la constante sensación de peligro. Junto con sistemas de RPG avanzados, como la mejora de los escondites y la lealtad de los comerciantes, el juego va más allá de los tiroteos para convertirse en una experiencia de supervivencia más profunda.

Para más información Asegura siempre el equipo valioso antes de una incursión; si los enemigos no se lo llevan, existe la posibilidad de que te devuelvan tus objetos.

Veredicto final: Escapar de Tarkov Está pensado para jugadores que buscan una experiencia implacable y de alta tensión, en la que el equipo, la planificación y los nervios están siempre en juego.

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10. Que se desate el infierno [Lo mejor para simulaciones de guerra a gran escala de la Segunda Guerra Mundial]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

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Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es Expression Games, Cover 6 Studios, Black Matter (anteriormente) Duración media de la partida Entre 100 y más de 250 horas en combates multijugador Puntuación en Metacritic 79

Que se desate el infierno recrea el caos de la Segunda Guerra Mundial a través de batallas masivas por equipos. Cada partida enfrenta a 100 jugadores entre sí, en el que dos bandos luchan por conquistar y mantener el control de sectores en extensos mapas históricos. En lugar de la acción trepidante de correr y disparar, el juego premia la coordinación entre escuadrones, la comunicación clara y el uso eficaz de los vehículos, la artillería y las funciones de la infantería.

La estructura del juego fomenta el trabajo en equipo en todos los niveles. Las secciones de infantería defienden el frente, las tripulaciones de los tanques dirigen la guerra de blindados y las unidades de reconocimiento proporcionan reconocimiento a larga distancia y fuego de francotirador. Mientras tanto, los comandantes supervisan el campo de batalla, solicitan ataques aéreos, gestionan los recursos y coordinan los lanzamientos de suministros.

Visualmente, el El juego se basa en un realismo crudo, con trincheras embarradas, pueblos destruidos y armamento auténtico que refuerzan la atmósfera. La sensación de grandeza es abrumadora, ya que los disparos, la artillería y los enfrentamientos entre blindados se funden en un campo de batalla que cobra vida.

Para más información Coloca siempre los puntos de reaparición (guaridones o puestos avanzados) estratégicamente detrás de una cobertura. Los equipos que gestionan eficazmente la logística de reaparición casi siempre controlan el desarrollo de la partida.

Veredicto final: Que se desate el infierno es ideal para los jugadores que buscan batallas auténticas a gran escala en las que cada papel, desde el fusilero hasta el comandante, marque la diferencia.

★ Ideal para recreaciones a gran escala de la Segunda Guerra Mundial Que se desate el infierno Compra en Eneba

11. Rising Storm 2: Vietnam [Lo mejor para la guerra asimétrica y la autenticidad]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Microsoft Windows Año de estreno 2017 Creador/es Antimatter Games, Tripwire Interactive Duración media de la partida Entre 80 y 200 horas en el modo multijugador online Puntuación en Metacritic 81

Rising Storm 2: Vietnam es un juego de disparos multijugador táctico que recrea el caos y la intensidad de la guerra de Vietnam con un realismo impresionante. Los jugadores pueden elegir entre luchar en el bando estadounidense o en el norvietnamita, cada uno con enfoques de combate radicalmente diferentes. Los equipos estadounidenses recurren a helicópteros, napalm y rifles automáticos, mientras que las fuerzas vietnamitas utilizan trampas, túneles y tácticas de guerrilla para burlar al enemigo.

El juegoofrece batallas a gran escala con hasta 64 jugadores, a través de entornos densamente selváticos, recintos fortificados y extensos campos de arroz. Estos mapas asimétricos exigen estrategias diferentes según el bando en el que te encuentres.

Visualmente,estoun apasionante juego de guerra recrea el escenario con gran realismo. El humo se cierne sobre los árboles en llamas, las balas trazadoras atraviesan el denso follaje y el diseño sonoro te mantiene sumido en la tensión de cada pulsación y cada espera.

Para más información Como luchador vietnamita, es mejor flanquear y tender emboscadas en lugar de atacar de frente; castigar al enemigo cuando se expande demasiado es clave para ganar los combates prolongados.

Veredicto final: Este es un juego imprescindible para los aficionados a los shooters históricos que no renuncian al realismo. Premia la coordinación, los movimientos tácticos y el conocimiento de los puntos fuertes de tu facción.

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12. Ground Branch [Lo mejor para el realismo táctico extremo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas Windows (Steam) Año de estreno 2018 (Acceso anticipado) Creador/es BlackFoot Studios Duración media de la partida Entre 100 y más de 250 horas en modos cooperativo, PvP y mapas de entrenamiento Puntuación en Metacritic N/A (Steam: Muy positiva)

Sucursal local aporta la intensidad gradual de los shooters tácticos clásicos a un motor moderno. Creado por antiguos desarrolladores de Rainbow Six y Ghost Recon, se erige como un FPS de primera categoría donde impera el realismo – zero HUD, sin regeneración de salud, yun manejo de las armas en primera persona auténtico.

Las misiones están estructuradas, pero no siguen un guion fijo, y se basan en la coordinación y la planificación del equipo, más que en los reflejos de «correr y disparar». El equipo es totalmente modular: cada funda, visor y accesorio se coloca manualmente.

El resultado es un sistema en el que tu Tu equipamiento influye directamente en tu velocidad, puntería y resistencia, creando un entorno de juego abierto y táctico para jugadores exigentes. Visualmente, Sucursal local Prioriza la funcionalidad sobre los efectos visuales. Los mapas son realistas, la iluminación es natural y las animaciones reflejan los movimientos del mundo real. Puede que no sea cinematográfico, pero consigue una inmersión total.

Para más información Mantente agachado y muévete despacio. Si abres una puerta demasiado rápido o asomas la cabeza demasiado, pueden matarte antes incluso de que veas al enemigo.

Veredicto final: Si lo que buscas es una auténtica vuelta a las raíces de los FPS tácticos más puros, Sucursal local es brutal, implacable y profundamente gratificante para los jugadores que respetan sus reglas.

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13. La hora cero [Lo mejor para la acción táctica independiente de asalto y despeje]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas Windows Año de estreno 2024 (Windows) Creador/es M7 Productions, Attrito Duración media de la partida Entre 60 y más de 100 horas en los modos PvE y PvP Puntuación en Metacritic N/A

La hora cero aporta un realismo realista al género de los shooters tácticos, centrándose especialmente en la coordinación metódica del equipo. Inspirada en operaciones reales del SWAT de BangladésEste título independiente sumerge a los jugadores en entornos destructibles, de diseño minucioso y ritmo trepidante, en los que la comunicación y la precaución son fundamentales.

La mecánica principal del juego gira en torno a en torno a las misiones de PvP y PvE en las que los jugadores derriban puertas, desactivar bombas, rescatar rehenes y sortear trampas. Lo que lo distingue es el énfasis en acción pausada y centrada en el trabajo en equipo, lo que supone un agradable contraste con el caos de las escenas de acción trepidante. El aspecto visual es crudo y funcional, y complementa los diseños urbanos de espacios reducidos inspirados en la arquitectura real de Bangladés.

Para más información Usa el chat de voz y cubre tus flancos. Lanzarse en solitario es la forma más rápida de fracasar en todas las misiones de Zero Hour.

Veredicto final:Si te gustaRainbow Six Siege pero buscan una versión más realista y sencilla, con el encanto de la vida cotidiana, La hora cero merece totalmente la pena jugarlo.

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14. Oculto y peligroso 2 [Lo mejor en juegos tácticos de sigilo de la Segunda Guerra Mundial basados en escuadrones]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas Windows Año de estreno 2003 (Juego básico), 2004 (Escuadrón Sabre) Creador/es Illusion Softworks Duración media de la partida 60–100 horas Puntuación en Metacritic 75

Oculto y peligroso 2es un juego tácticojuego de disparos en tercera persona eso te pone en al mando de las fuerzas de élite británicas SAS durante la Segunda Guerra Mundial. Distribuido en niveles de estilo «sandbox», el juego permite a los jugadores participar en misiones de infiltración, sabotaje, reconocimiento y rescate por toda Europa, África y Asia.

Lo que distingue a este juego es su combinación de mecánicas de juego, planificación táctica en tiempo real y acción directa en tercera persona. Puedes dar órdenes a los miembros del escuadrón y cambiar de personaje, o actuar en solitario, según las necesidades de la misión.

Visualmente,Oculto y peligroso 2 ofrece un realismo propio de principios de la década de 2000 con efectos meteorológicos, modelos de personajes detallados y uniformes militares auténticos. Se amplía con la expansión «Escuadrón Sabre», que incorpora nuevas misiones basadas en operaciones históricas del SAS.

Para más información Utiliza siempre la vista de mapa y la rueda de comando antes de entrar en combate; controlar los ángulos de tu escuadrón te da una ventaja enorme.

Veredicto final: Si te gustan los juegos de disparos estratégicos y te encanta un Un buen juego sobre la Segunda Guerra Mundial, Oculto y peligroso 2 ofrece una combinación poco común de inmersión y profundidad táctica que sigue siendo vigente hoy en día.

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15. Armas y Tácticas Especiales 3 [Juego de disparos táctico básico con procedimientos policiales reales]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Plataformas Windows Año de estreno 1999 Creador/es Sierra Noroeste Duración media de la partida 20-30 horas Puntuación en Metacritic N/A

Armas y Tácticas Especiales 3 es un juego de disparos táctico en primera persona en el que te pones en la piel de un agente de Los Ángeles Unidad de Tácticas y Armas Especialesequipo encargado de intervenir en situaciones de alto riesgo. Tú… gestionar órdenes de detención, amenazas de bomba y rescates de rehenes a lo largo de 16 misiones donde el objetivo final es la resolución no letal, y no el número de víctimas mortales.

A diferencia de los juegos de disparos militares, este juego hace hincapié en la moderación. Tu misión consiste en dar órdenes claras, utilizar armas no letales, como escopetas de balas de goma, y seguir unas estrictas normas de intervención.

La verdadera innovación del juego reside en su sistema de comandos innovador, lo que te permite controlar a los oficiales controlados por la IA con precisión. Visualmente,Armas y Tácticas Especiales 3 ofrece un realismo crudo propio de finales de los 90. Interiores oscuros, equipamiento policial realista y un HUD diseñado para imitar las pantallas tácticas de la vida real todo ello contribuye a una experiencia auténtica.

Para más información Utiliza siempre el Opti-Wand antes de entrar en habitaciones cerradas. Te permite asomarte por debajo de las puertas para detectar enemigos o civiles.

Veredicto final: Armas y Tácticas Especiales 3 es imprescindible para los aficionados a los shooters tácticos que valoran el realismo, el control y la emoción de resolver situaciones sin tener que apretar el gatillo.

★ Un juego de disparos táctico clásico con procedimientos policiales reales Armas y Tácticas Especiales 3 Compra en Eneba

Mi veredicto general

Este es el mejor punto de partida según tu estilo de juego y tus preferencias.

Para los fans del estilo SWAT → ¿Estás listo o no?

Una jugabilidad táctica moderna y realista que hace hincapié en la precisión y las órdenes, y en la que no hay margen para el error.

Una jugabilidad táctica moderna y realista que hace hincapié en la precisión y las órdenes, y en la que no hay margen para el error. Para los amantes de las simulaciones militares → ARMA 3

Enormes entornos abiertos, balística realista y las herramientas de mundo abierto más completas para los aficionados a los simuladores militares por escuadrones.

Enormes entornos abiertos, balística realista y las herramientas de mundo abierto más completas para los aficionados a los simuladores militares por escuadrones. Para el caos centrado en el equipo → Plantilla

Gigantescas batallas de 50 contra 50 con un intenso trabajo en equipo a través de VOIP y trepidantes tiroteos inmersivos basados en objetivos.

Gigantescas batallas de 50 contra 50 con un intenso trabajo en equipo a través de VOIP y trepidantes tiroteos inmersivos basados en objetivos. Para los aficionados a la Segunda Guerra Mundial → Que se desate el infierno

Guerra a gran escala con un estilo cinematográfico, con una mecánica de combate en primera línea brutal y escuadrones fieles a la realidad histórica.

Guerra a gran escala con un estilo cinematográfico, con una mecánica de combate en primera línea brutal y escuadrones fieles a la realidad histórica. Para los amantes de las campañas clásicas → Oculto y peligroso 2

Acción de sigilo al estilo clásico, órdenes de escuadrón e infiltración en un entorno abierto, ambientado en operaciones reales de la Segunda Guerra Mundial.

Acción de sigilo al estilo clásico, órdenes de escuadrón e infiltración en un entorno abierto, ambientado en operaciones reales de la Segunda Guerra Mundial. Para el juego táctico en solitario → Armas y Tácticas Especiales 4

Una planificación detallada de las misiones, situaciones con rehenes y normas de intervención estrictas que te obligan a pensar antes de cada disparo.

Preguntas frecuentes