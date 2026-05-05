Los 11 mejores juegos de disparos para PC con los que poner a prueba tu puntería en 2026

Los mejores juegos de disparos para PC te permiten correr, disparar y encabezar la clasificación, a menudo en varios modos de juego. Estos juegos son trepidantes, ruidosos y están pensados para mantener tu dedo en el gatillo sin descanso. Tanto si estás acabando con demonios en Hijo o sumergirse en trepidantes tiroteos en Call of Duty, aquí hay un juego de disparos que se adapta a tu estilo.

He seleccionado 11 que cumplen a la perfección con los requisitos esenciales: controles precisos, mapas geniales, un sistema de combate sólido y una gran rejugabilidad. Algunos son nuevos. Otros son auténticas leyendas. Todos ellos merecen la pena.

¿Listo para entrar en acción? Vamos a descubrir los mejores juegos de disparos para PC que realmente merecen tu atención.

Nuestra selección de los mejores juegos de disparos para PC

He jugado a de todo, desde juegos indie repletos de acción hasta grandes producciones bélicas, y estos tres mejores shooters para PC han destacado por encima del resto. Son rápidos, están muy pulidos y están diseñados para mantener tu mano ocupada con el ratón, con armas nuevas y brillantes y un montón de cosas a las que disparar.

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007) – Es el número uno porque todo funciona a la perfección. Los tiroteos son precisos y fluidos, y las nuevas funciones funcionan de maravilla. Los mapas siguen siendo de los mejores del género. Las configuraciones de equipo son flexibles sin resultar confusas. Ya sea en modo competitivo o casual, siempre da en el blanco. Hijo (2016) – Este juego no te da un respiro, y esa es precisamente la idea. Es más rápido, más despiadado y más exigente que el original. Tendrás que gestionar la munición, la armadura y la salud en tiempo real, avanzando con cada enemigo abatido. Me encantó su ritmo implacable y la brutalidad descarnada de cada arma. Halo Infinite (2021) – Los tiroteos son precisos, los movimientos fluyen con naturalidad y cada arma tiene un impacto contundente. El gancho de combate da un giro a los enfrentamientos, convirtiéndolos en algo más dinámico y divertido. Es una vuelta a la forma que respeta Halos herencia, al tiempo que la hacemos avanzar.

Cada uno de mis favoritos se ha ganado su puesto por cumplir con lo que deben hacer los mejores juegos de disparos para PC: dar prioridad al control, la respuesta y la diversión. Descubre más sobre los mejores juegos de disparos que te mantendrán enganchado y disparando sin parar.

Los 11 mejores juegos de disparos para PC: disparos a la cabeza, armas superpotentes y tiroteos

Aquí están los11 Los mejores juegos de disparos para PC que merecen la pena. Algunos son trepidantes, otros son tácticos, pero todos ellos ofrecen una experiencia de juego fantástica. He seleccionado títulos que siguen estando a la altura y que me hacen volver a ellos una y otra vez: nada de relleno, ni elecciones basadas en la nostalgia por el simple hecho de hacerlo. Vamos a ello.

1. Call of Duty 4: Modern Warfare [Mejor reinvención de una serie]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, Xbox 360, PS3 Año de estreno 2007 Creador/es Infinity Ward/Activision Duración media de la partida Campaña de 6-7 horas

Guerra moderna es mi juego de disparos para PC favorito y uno de los los mejores juegos de disparos en primera personade todos los tiempos.Los tiroteos son más intensos aquí que en cualquier otro sitio CoD. Cada disparo se siente preciso, cada muerte se siente merecida. Es al que siempre vuelvo por su combate fluido y con gran capacidad de respuesta.

Por qué lo elegimos Es el modelo en el que se han inspirado todos los shooters militares modernos posteriores. La campaña es impactante, el ritmo nunca decae y el modo multijugador sigue siendo un ejemplo magistral de fluidez y equilibrio. Guerra moderna No solo marcó la pauta, sino que se convirtió en la norma.

Si juegas a todos Call of Dutyjuegos por orden, te darás cuenta de que los primeros títulos se centraban principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Guerra moderna supuso un nuevo comienzo para la franquicia. Abandonó el escenario de la Segunda Guerra Mundial y se sumergió en el caos de los conflictos globales actuales – y el resultado fue uno de los videojuegos de disparos más influyentes de la historia.

Alternarás entre Soap, del SAS británico, y Jackson, de los marines estadounidenses, mientras persiguen a un ultranacionalista ruso y a un señor de la guerra de Oriente Medio a medida que se va desarrollando su plan para desatar el caos mundial. Las misiones se desarrollan en distintas zonas de conflicto – ciudades bombardeadas, operaciones de sigilo en la nieve, asaltos a gran escala. Entonces cae la bomba nuclear y todo se intensifica. Es crudo, está muy bien escrito y mucho más oscuro de lo que la mayoría de los juegos de disparos siquiera intentan ser.

Sin embargo, es en el modo multijugador donde la fórmula ha dado sus frutos. Es aquí donde XP, clases personalizadas y rachas de muertes surgieron. Por fin podías adaptar tu equipamiento a tu estilo de juego: correr y disparar, sigilo, largo alcance… lo que quisieras. Los tiroteos son rápidos pero meditados, con un tiempo de muerte casi perfecto. Mapas como «Crash», «Overgrown» y «Crossfire» se convirtieron en clásicos al instante.

Mi veredicto:Aquí es donde todo (volvió a) empezar para COD. El salto a la era moderna allanó el camino para la locura de ciencia ficción que caracteriza actualmente a la serie, lo que, en mi opinión, la convierte en uno de los mejores juegos de disparos para PC. Si prefieres la acción militar más realista, prueba Guerra modernauna obra de teatro.

quietKid233

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He vuelto a terminar el juego, y las únicas palabras que se me ocurren para describirlo son: ¡nada menos que espectacular! Además, esto define a la perfección lo que es la serie en la actualidad.

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2. Hijo (2016) [Mejor actualización de un clásico]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador/es id Software/Bethesda Softworks Duración media de la partida Campaña de 10 a 12 horas

Hijo (2016) nos recordó a todos lo bien que pueden sentarse los juegos de disparos, y es uno de nuestros el mejorHijojuegos por una razón. El combate no pierde intensidad, no te obliga a esconderte y no te da ni un respiro. Te mueves rápido, acabas con los demonios y mantienes una actitud agresiva. Si dejas de disparar, estás muerto. DOOM Eternal Es un juego fantástico, pero fue el relanzamiento lo que lo hizo posible.

Por qué lo elegimos La respuesta es casi perfecta. Las armas tienen peso, los movimientos son fluidos y cada acción tiene su recompensa. Premia la velocidad, la precisión y la agresividad. Hijo (2016) se despoja de todo lo superfluo y ofrece un combate puro y conciso que sigue resultando novedoso hoy en día.

La campaña te sumerge en Marte, en plena invasión demoníaca. Hay una historia, pero, acertadamente, pasa a un segundo plano. Eres el Doom Slayer. Tu misión es arrasar con todo lo que se te ponga por delante. Las armas suenan fuerte y tienen mucha pegada, los enemigos llegan en oleadas y el movimiento es puro impulso. Saltos dobles, carreras y sin recargas: solo velocidad y violencia.

El bucle es sencillo, pero adictivo: disparar, moverse, cortar algo con la motosierra para conseguir munición, acabar con otro enemigo para recuperar salud. Nunca pierde el ritmo. Las peleas en la arena te mantienen en constante movimiento. Sin refugio, sin momentos de respiro. Siempre estás haciendo algo, y siempre se siente bien. A un buen televisor para videojuegos me mostró cada detalle de la carnicería y mejoró mucho mi nivel.

El diseño de los niveles es compacto, vertical y está repleto de secretos. Los espacios de combate parecen rompecabezas, y una vez que le coges el truco, limpiar una sala es como resolver uno (a lo grande).

Mi veredicto:El Día de los Muertos 2016 mostró a los jugadores cómo podría ser un buen relanzamiento y contribuyó a revitalizar una serie conocida sobre todo por poder funcionar en tostadoras y secadores de pelo.

Destructoid

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Bethesda lo ha conseguido: han adaptado «Doom» a una consola de Nintendo. Puede que no sea la versión más bonita, pero funciona, y eso me ha bastado para volver a jugarlo desde el principio.

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3. Halo Infinite [El mejor juego de Halo]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, Xbox Series X/S, Xbox One Año de estreno 2021 Creador/es 343 Industries/Xbox Game Studios Duración media de la partida Más de 10 horas de campaña

Halo Infinite se ciñe a lo que funciona y añade algunos retoques ingeniosos. Las armas tienen un impacto contundente y el movimiento resulta preciso, sin dar sensación de ligereza. El gancho te permite moverte más rápido, esquivar con mayor eficacia y cambiar tu forma de abordar los combates. Si estás buscando un genialHolajuego, pues ya está.

Por qué lo elegimos Disfrutarás de un manejo de las armas preciso con movimientos que realmente marcan la diferencia. El gancho añade profundidad sin complicar demasiado el combate. Es una buena combinación de lo clásico Hola disparos y ajustes modernos: sin florituras, solo una jugabilidad compacta que premia la habilidad y la sincronización.

La campaña no es espectacular, pero tiene suficiente variedad como para que no resulte aburrida. Recorres distintas zonas de Zeta Halo, alternando espacios abiertos con pasillos más estrechos. La historia es sencilla: el Jefe Maestro contra los Desterrados. Sin florituras, solo misiones sólidas que respetan el estilo clásico Holadiseño.

El modo multijugador garantiza un juego limpio y competitivo. El equilibrio entre las armas es muy bueno, y cada arma tiene una función bien definida. Las partidas se desarrollan con fluidez porque los mapas y las armas están diseñados para complementarse entre sí, sin que ninguno de los dos elementos predomine.

Mi veredicto:OtrosHolaPuede que los videojuegos se lleven el voto popular, pero Infinito es, sin duda, la mejor síntesis de todo lo que hace de esta serie uno de los mejores juegos de disparos para PC que puede tener cualquier colección de videojuegos.

goingturbo1981

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Me encanta este juego, es una auténtica vuelta a la forma; el mundo abierto es precioso, los gráficos son espectaculares y la jugabilidad es la mejor de la serie. Estoy disfrutando mucho de la trama, que continúa desde Halo 5, y me encanta la incorporación del gancho.

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4. Battlefield 6 [El mejor shooter moderno]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Battlefield Studios/EA Duración media de la partida Más de 15 horas de campaña

Battlefield 4 es un caos con un propósito y uno de los top Campo de batallajuegos, y punto. Mapas enormes, 64 jugadores, vehículos por todas partes. No solo te dedicas a disparar… estás pilotando tanques, volando helicópteros o solicitando ataques aéreos. La destrucción sale a la luz y cambia el rumbo del combate en pleno partido.

Por qué lo elegimos Grandes combates, un sinfín de opciones y la sensación de que cada muerte cuenta. No se trata solo de disparar a toda velocidad, sino también de posicionamiento, vehículos y trabajo en equipo. Si buscas combates de disparos que te hagan sentir la magnitud y la intensidad de la acción, este es tu juego. La combinación de infantería y vehículos mantiene un ritmo variado y te obliga a pensar más allá de apretar el gatillo.

La campaña no es nada del otro mundo, pero te enseña lo básico. El modo multijugador es donde está toda la acción. Mapas como Mirak Valley te obligan a pensar rápido y a moverte con inteligencia. No hay dos partidas iguales, ya que el mapa cambia a medida que los edificios se derrumban y el fuego se propaga.

Los tiroteos son realistas y trepidantes. El movimiento es más lento, lo que encaja con el estilo táctico. Hay que estar atento a los ángulos y a la cobertura. El nivel de dificultad es alto: si dominas los vehículos, podrás cambiar el rumbo de la batalla.

El diseño de sonido y los efectos visuales siguen estando a la altura. Las explosiones, los disparos y el murmullo te sumergen en el caos. Es un juego duro, pero si buscas algo trepidante con un gran valor de rejugabilidad, Battlefield 6es uno de loslos mejores juegos para PCpor ahí.

Mi veredicto:A veces se le conoce como el Call of Dutyel asesino, elCampo de batallaLa serie compite cara a cara con esa mítica franquicia cada año. Battlefield 6 demuestra que los entornos destructibles son un elemento clave en cualquier buen juego de disparos.

DrctvZ3R0

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BF6 tiene un aspecto increíble: es intenso, cinematográfico y, por fin, vuelve a parecer un Battlefield de verdad.

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5. Helldivers 2 [El mejor shooter por equipos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Arrowhead Game Studios / PlayStation Publishing LLC Duración media de la partida Más de 15 horas de campaña

Helldivers 2 te sumerge en un combate brutal por escuadrones en planetas alienígenas. Tu misión es sencilla: expande la «democracia gestionada» completando objetivos mientras te enfrentas a oleadas de enemigos alienígenas o robóticos. ¿El problema? El fuego amigo está siempre activado, así que el trabajo en equipo y la comunicación no son opcionales, sino imprescindibles. Si te gusta trabajar en equipo, este es uno de los los mejores juegos cooperativos que impliquen disparos.

Por qué lo elegimos Si buscas juegos de disparos cooperativos con auténtico trabajo en equipo y tensión, este es el tuyo. La amenaza constante del fuego amigo te mantiene alerta, y no tendrás ni un segundo para recuperar el aliento. La estrategia y la comunicación son tan importantes como apuntar. Helldivers 2 es intenso, implacable y uno de los mejores juegos de disparos en equipo para PC.

La jugabilidad es rápida y táctica. Actuáis en equipo, solicitando poderosas estrategias como ataques orbitales, lanzamientos de suministros y artillería pesada. Cada misión te obliga a encontrar el equilibrio entre la agresividad y la prudencia, ya que una bala perdida puede matarte con la misma facilidad que un enemigo. Los objetivos varían, pero siempre te obligan a adaptarte sobre la marcha, desde piratear terminales y defender zonas hasta acabar con enjambres.

The La perspectiva cenital te permite tener una visión general del campo de batalla, pero el caos es constante. Aprenderás a coordinar tus movimientos, el fuego de cobertura y tus ataques especiales. Es brutal, pero justo, y premia la habilidad y el juego inteligente. Así que, si te gusta «Starship Troopers» con fuego amigo, Helldivers 2es elel mejor juego de disparos en tercera personapara ti.

Mi veredicto:The Helldivers Estos juegos podrían ser los shooters más memeados de esta lista, y es fácil entender por qué. La secuela se basa en todo lo que convirtió al primer juego en un éxito, incluyendo el caótico combate en escuadrón y los regímenes autoritarios cuestionables.

Alx80221

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¡¡¡EL MEJOR JUEGO DE LA HISTORIA!!! ¡¡¡ES UNA OBRA MAESTRA, DIFÍCIL, DIVERTIDO Y DEMOCRÁTICO!!! ¡¡¡ME ENCANTA!!! ¡¡¡LAS MISIONES, LAS ARMAS… TODO!!! ¡¡¡DEBERÍAS JUGARLO SI ESTÁS HARTO DEL FASCISMO!!!

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Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC Año de estreno 2000 (original), 2004 (paquete recopilatorio) Creador/es Vigilancia Duración media de la partida Un juego al que no te cansarás de jugar

Counter-Strike 1: Antología es puro instinto y memoria muscular. Sin sprint, sin apuntar con la mira, sin que te lleven de la mano. Solo tú, tu AK o tu M4, y la curva cerrada que tienes delante. Es la versión que convirtió a Dust2, Inferno y Nuke en nombres muy conocidos, y por eso sigue siendo uno de los mejores juegos de disparos para PC que tenemos a día de hoy.

Por qué lo elegimos Esto es lo más crudo que puede ser un juego de disparos. Cada bala cuenta, cada mirada a la ventana importa. Si solo has jugado a juegos modernos CS… esta versión te parecerá simplificada, pero en el buen sentido. Premia la puntería, la sincronización y el sentido del juego. Y sí, te seguirán echando del juego si no compras un kit de desactivación.

Este paquete incluye el original Counter-Strike, Condición Cero, yEscenas eliminadas. CS 1.6 es el verdadero atractivo: ahí es donde se perfeccionaron las mecánicas básicas. Las zonas de impacto eran imprecisas, el retroceso era muy marcado y los movimientos tenían su propio ritmo. Dominar el control de la ráfaga en este juego no solo significaba que eras bueno, sino que eras peligroso.

Las rondas son rápidas y despiadadas. Si fallas, mueres. Si te lanzas a por B sin un flash, te acribillan. Es un juego de hábitos, ángulos y lecturas en fracciones de segundo. No hay nada superfluo, solo un combate limpio y basado en la habilidad que sigue siendo vigente décadas después.

Mi veredicto:Hay una razón Counter-Strike Todavía se juega hoy en día, y es porque cumple con gran parte de lo que hace que un juego de disparos sea bueno. No te dejes desanimar por los gráficos anticuados: vale la pena darle una oportunidad a esta antología.

creador de historias

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¡Counter-Strike 1: Anthology es el pack perfecto para todos los aficionados a los shooters! El shooter clásico de Valve es imprescindible y forma parte de la historia de los videojuegos (online). ¡No te lo pierdas y hazte ya con este fantástico pack!

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7. Titanfall 2 [La mejor elección en estrategia]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Respawn Entertainment/EA Duración media de la partida Campaña de 6 a 8 horas

Titanfall 2es elel mejor juego de estrategia de esta lista que, gracias a su gran impulso, se convirtió en uno de los mejores juegos de disparos para PC. Recorres los mapas corriendo por las paredes, deslizándote y dando saltos dobles mientras esquivas los disparos y invocas titanes gigantes. El sistema de movimiento es fluido y hay algunas secuencias interesantes en tercera persona. Eres rápido, ágil y siempre avanzas sin descanso. El trabajo de cámara y los tiroteos están a la altura: ágiles, limpios y pensados para la velocidad.

Por qué lo elegimos Pocos juegos de disparos se manejan tan bien. Todo es fluido: apuntar, disparar, el parkour e incluso los saltos de los titanes. Es rápido sin llegar a ser caótico. El nivel de dificultad es alto, pero resulta divertido incluso cuando vas perdiendo. Titanfall 2 No solo sienta bien, sino que es lo correcto.

La campaña es breve, pero impactante. Juegas en el papel de un fusilero convertido en piloto, que forma equipo con un Titán llamado BT. Es un juego conciso, con un buen ritmo y realmente divertido de jugar. En una misión tienes que alternar entre líneas temporales en pleno combate. Otra se convierte en un juego de plataformas. Nunca se hace pesado y nunca te hace perder el tiempo. También me encantó cómo se veían los movimientos y la acción en una monitor para juegos de gran calidad.

El modo multijugador es igual de divertido. Los titanes no rompen el ritmo de la acción, sino que forman parte de él. No se trata simplemente de llamar a un mecha y quedarse a la espera. Te lanzas al combate, aplastas a unos cuantos enemigos, te echas fuera y sigues adelante. Los pilotos son letales por sí mismos, y los combates nunca parecen desiguales.

Mi veredicto:Titanfall 2 Ofrece combates entre robots gigantes y una acción de disparos en primera persona de lo más intensa, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de disparos para PC que hay. ¡Eso es todo lo que necesitas saber sobre este juego!

DystoBro

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El modo multijugador es muy divertido, pero este juego tiene una campaña perfecta. Me he emocionado, me volveré a emocionar y nunca dejaré de emocionarme. ¡Te quiero, Titanfall 2!

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8. Escapar de Tarkov [El mejor juego de disparos de rescate]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC Año de estreno En fase beta desde 2017 Creador/es Battlestate Games Duración media de la partida Más de 100 horas

Escapar de Tarkov No le importa tu ratio de muertes/muertes. Entras, te haces con el botín rápidamente e intentas salir con vida. Cada incursión es una apuesta. Llevas tu equipo, lo arriesgas todo y lo pierdes todo en cuestión de segundos si cometes un error. No hay reapariciones, ni segundas oportunidades. Es una de las los mejores juegos multijugador si lo tuyo son las incursiones.

Por qué lo elegimos Tarkov recompensa la paciencia, la precisión y la planificación. No se trata de acumular bajas, sino de salir con vida. Si buscas un shooter en primera persona que castigue los malos hábitos y te obligue a pensar, este es el juego ideal. Ningún otro te hace sentir tanta tensión ni te parece tan realista.

Los tiroteos son brutales y precisos. Tienes que poner a cero las miras, comprobar la munición manualmente y controlar el retroceso como si tu vida dependiera de ello – porque así es. La armadura importa, el tipo de munición importa, e incluso el lugar donde te alcancen importa. Un solo paso en falso y se acabó.

Los mapas son densos y exigentes. Pasarás la mitad del tiempo atento a los pasos y la otra mitad rezando para que esos pasos no se dirijan hacia ti. Tendrás que aprender a escapar, memorizar los puntos de aparición del botín y gestionar los recursos constantemente.

No hay piedad. Los menús son torpes, la gestión del inventario es un minijuego y morir se siente como algo personal. Pero esa es la idea. La tensión no cesa ni un momento.

Mi veredicto:Escapar de Tarkov se considera el precursor del género de los shooters de extracción, y con razón. El juego se lanzó en su versión 1.0 en noviembre de 2025 y, aunque otros shooters contemporáneos puedan estar más pulidos, es difícil encontrarle defectos a De Tarkov jugabilidad real.

Andrey, 4 de septiembre de 2002

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Más de 1000 horas, a lo largo de 9 años, y sigo encantado hasta la médula. Sin duda, el mejor juego centrado en la jugabilidad al que he jugado nunca. Bien hecho, BSG.

★ El mejor juego de disparos y huida Escapar de Tarkov Compra en Eneba

9. Far Cry 4 [El entorno más interesante de un juego de disparos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es Ubisoft Montreal/Ubisoft Duración media de la partida 20-30 horas

Far Cry 4 es un juego de PVE genial que te sumerge en el Himalaya con un montón de armas y sin reglas. Eres Ajay Ghale, atrapado en una guerra civil y siempre en desventaja armamentística. La historia está ahí, pero es la acción en mundo abierto lo que hace que el juego te enganche.

Por qué lo elegimos El manejo de las armas es fluido y preciso. No estás limitado a un solo estilo: cada arma tiene su utilidad, y cada puesto avanzado te da una razón para probarla. Far Cry 4 es uno de los pocos juegos de disparos de mundo abierto en los que realmente se disfruta disparando en todo momento.

El manejo del arma resulta preciso. Las armas tienen un fuerte retroceso, y cada enfrentamiento se desarrolla de forma diferente. Puedes hacer ruido, acercarte sigilosamente con un arco o lanzar un cebo y dejar que el oso haga el trabajo. Los puestos avanzados son el verdadero atractivo: pequeños espacios de juego que premian la creatividad y la rapidez mental.

Tienes un traje aéreo, un gancho de agarre y un montón de opciones de mejora. Es rápido, caótico y nunca aburrido. Las explosiones se suceden en las laderas. La fauna salvaje se cuela en la fiesta. Todo intenta matarte, y eso es lo que lo hace interesante.

La IA de los enemigos no es muy inteligente, pero sí agresiva. Te rodearán, se abalanzarán sobre ti y pedirán refuerzos rápidamente. El caos parece natural, no un guion.

Mi veredicto:The Far Cry Los videojuegos ya han perfeccionado su fórmula, pero eso no significa que no puedan depararnos sorpresas. Far Cry 4 es un excelente ejemplo de lo que hace que esta franquicia funcione, con la que posiblemente sea la ubicación más interesante de toda la gama de los mejores juegos de disparos para PC.

mikeunknown

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La historia es apasionante, los villanos son memorables y el juego logra un equilibrio perfecto entre el caos, la exploración y la acción. Tanto si te mueves sigilosamente por los puestos de control como si desatas el caos total, siempre resulta divertido y satisfactorio. Por eso Far Cry 4 se lleva un 10 sobre 10.

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10. Metro Exodus [La mejor elección para los fans de STALKER]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One (PS5/Series X/S para la versión mejorada) Año de estreno 2019 Creador/es 4A Games/Deep Silver Duración media de la partida 20-30 horas

Metro Exodus ralentiza el proceso y compite por uno de los los mejores juegos de guerrade todos los tiempos.No te pasarás el día corriendo por los pasillos y acumulando disparos a la cabeza. Estás rebuscando, fabricando objetos y conteniendo la respiración con una máscara antigás mientras algo gruñe en la oscuridad.

Por qué lo elegimos El juego resulta crudo e implacable, y la supervivencia depende de cómo se gestione la presión. Metro Exodus combina la mecánica de los juegos de disparos con la atmósfera mejor que la mayoría de los juegos que hay en el mercado. No es un juego rápido, pero está bien enfocado. Y eso hace que cada disparo cuente.

Los tiroteos son intencionados. Las armas se sienten pesadas y contundentes. La munición es limitada, cada disparo cuenta y limpiar el equipo no es opcional. (si no lo haces, se atasca). Te construyes tus armas sobre la marcha, cambiando piezas según lo que requiera cada momento. En un momento estás disparando desde una azotea y al siguiente te estás escabullendo entre mutantes en un búnker derruido. Es uno de los Los mejores juegos para un solo jugador de PC, sin lugar a dudas.

Los niveles son semiabiertos, pero se estrechan donde hace falta. Exploras a tu propio ritmo, pero hay tensión en cada rincón. Las noches son más duras, el sigilo funciona mejor en la oscuridad y los enemigos golpean más fuerte cuando no estás preparado. Lo importante es mantenerse con vida, moverse con inteligencia y elegir bien las batallas.

Mi veredicto:Los aficionados alACOSADOR Los jugadores que busquen una experiencia narrativa más controlada deberían echarle un vistazo a este shooter postapocalíptico de temática similar.

Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.

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Una secuela muy chula en comparación con la serie anterior. En esta entrega, los gráficos han mejorado notablemente, se han añadido nuevas mecánicas y, lo más importante, cuenta con un mundo abierto.

★ La mejor elección para los fans de STALKER Metro Exodus Compra en Eneba

11. Maratón [El mejor juego de disparos de ciencia ficción con misiones de rescate]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Año de estreno 2026 Creador/es Bungie Inc. Duración media de la partida 27-30 horas

Maratón te transporta de nuevo al legendario universo de Tau Ceti IV para vivir una experiencia de rescate de alto riesgo, en la que te metes en la piel de un «Runner» que busca tecnología perdida y riquezas mientras esquivas trampas letales y te enfrentas a jugadores hostiles. Básicamente, es un cementerio de neón donde todos los demás jugadores quieren tus botas y tu equipo.

Por qué lo elegimos La mecánica del juego genera una sensación constante de angustia, ya que basta un solo error para perder todo tu equipo. Bungie combina su característico sistema de combate con un estilo visual atrevido, por lo que cada incursión se vive como una pesadilla vibrante a la par que aterradora. Hay mucho en juego, ya que debes encontrar el equilibrio entre tu codicia y la necesidad de salir con vida.

Cada arma tiene una función específica y un patrón de retroceso único, y debes administrar bien el oxígeno y las municiones para sobrevivir al viaje. Las opciones de personalización son muy amplias, ya que puedes intercambiar piezas para crear el kit perfecto para tu misión concreta. No te limitas a disparar; más bien, calculas cada disparo para asegurarte de no malgastar recursos antes del enfrentamiento final de la extracción.

Los mapas son enormes zonas de ciencia ficción en las que la verticalidad y los caminos ocultos recompensan a los jugadores más curiosos. Los entornos cambian a medida que avanza el partido, así que debes adaptar tu ruta hasta el punto de extracción antes de que se acabe el tiempo. El mundo parece vivo y peligroso porque la IA y los demás corredores crean un ecosistema caótico que nunca se mantiene igual.

Mi veredicto: Este título es una auténtica lección magistral de suspense para los aficionados a los mejores juegos de disparos para PC que buscan un desafío trepidante y futurista en 2026.

★ El mejor juego de disparos y huida de ciencia ficción Maratón Compra en Eneba

Próximos lanzamientos: juegos de 2026 que podrían entrar en la lista de los mejores shooters para PC

Creo que la oferta de 2026 está repleta de juegos de disparos muy esperados, y es posible que estos títulos se ganen pronto un lugar entre los mejores juegos de disparos para PC. Estos tres proyectos utilizan tecnología moderna e ideas innovadoras para impulsar el género:

Halo: Campaña Evolucionada (2026): Se trata de una nueva versión del primer juego, y los desarrolladores la han creado con Unreal Engine 5 para adaptarse al hardware actual. El equipo ha añadido la carrera rápida y un modo cooperativo para cuatro jugadores a la historia clásica. Microsoft tiene previsto lanzar este juego en 2026 en Steam y Xbox Game Pass.

Se trata de una nueva versión del primer juego, y los desarrolladores la han creado con Unreal Engine 5 para adaptarse al hardware actual. El equipo ha añadido la carrera rápida y un modo cooperativo para cuatro jugadores a la historia clásica. Microsoft tiene previsto lanzar este juego en 2026 en Steam y Xbox Game Pass. Gears of War: El Día E (2026): Gears of War: El Día E es una precuela de la serie y narra las aventuras de un joven Marcus Fenix durante el primer día de la guerra. Este juego de disparos adopta un estilo de terror lineal en lugar de un mundo abierto. Se espera que este título salga a la venta en 2026 para Windows y Xbox Series X|S.

Gears of War: El Día E es una precuela de la serie y narra las aventuras de un joven Marcus Fenix durante el primer día de la guerra. Este juego de disparos adopta un estilo de terror lineal en lugar de un mundo abierto. Se espera que este título salga a la venta en 2026 para Windows y Xbox Series X|S. Judas (2026): Judas es el nuevo juego de Ken Levine, y se desarrolla en una estación espacial en ruinas con una historia muy profunda. Los jugadores se adentran en una narrativa modular en la que sus decisiones cambian el mundo. El lanzamiento está previsto para antes de agosto de 2026 en PC, PlayStation 5, yXbox.

Mi veredicto final sobre los mejores juegos de disparos para PC

Los mejores juegos de disparos para PC ofrecen una variedad enorme, así que deberías elegir uno que se adapte a tu estilo de juego preferido.

Lo mejor para modificar la fórmula de los FPS → Call of Duty 4: Modern Warfare . Este juego sentó las bases del género de acción militar al dejar de lado la Segunda Guerra Mundial para centrarse en combates intensos y modernos.

. Este juego sentó las bases del género de acción militar al dejar de lado la Segunda Guerra Mundial para centrarse en combates intensos y modernos. Ideal para un combate rápido y brutal → Niño (2016) . La velocidad es la única regla aquí, ya que esta nueva versión premia el juego agresivo con armas potentes y de gran impacto.

. La velocidad es la única regla aquí, ya que esta nueva versión premia el juego agresivo con armas potentes y de gran impacto. Lo mejor para una fantasía de poder espartana → Halo Infinite . El grappleshot aporta una nueva dimensión vertical a la fórmula de Master Chief, y el combate resulta más ágil que nunca.

. El grappleshot aporta una nueva dimensión vertical a la fórmula de Master Chief, y el combate resulta más ágil que nunca. Ideal para la guerra total → Battlefield 6 . Los mapas destructibles garantizan que ninguna partida sea igual a otra; además, los combates con vehículos aportan una gran escala.

. Los mapas destructibles garantizan que ninguna partida sea igual a otra; además, los combates con vehículos aportan una gran escala. Lo mejor para un modo cooperativo caótico → Helldivers 2. Debes trabajar en equipo para sobrevivir a las hordas de alienígenas, ya que el fuego amigo hace que cada movimiento sea arriesgado.

Estos juegos de disparos para PC te mantendrán en vilo, así que coge tu arma favorita y lánzate a la batalla.

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