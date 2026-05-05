Los 12 mejores juegos de disparos para la generación del baby boom de 2026: éxitos actuales y clásicos

Los mejores tiradores de la generación del baby boom descartan las recargas tácticas y la regeneración de salud en favor de a una velocidad vertiginosa y por laberintos llenos de secretos.

Este género está viviendo actualmente una segunda edad de oro, en la que joyas indie pixeladas encajan perfectamente con el Éxitos legendarios de los 90 que marcó un hito en el panorama de los videojuegos de disparos en primera persona.

Se espera que caos absoluto, movimientos vertiginosos y el estruendo de una escopeta – todo lo que necesitas para una auténtica descarga de adrenalina. Si te apetece vivir la emoción de buscar tarjetas de acceso de colores y moverte en círculos mientras te enfrentas a oleadas de demonios, esta lista definitiva te lo ofrece todo.

Nuestra selección de los mejores juegos de disparos para la generación del baby boom

Aunque el género de los shooters modernos de la generación del baby boom rebosa calidad, estos tres títulos se sitúan en lo más alto de la cadena alimentaria. No se limitan a imitar el pasado, sino que refinan las mecánicas básicas del movimiento y el combate para crear algo que resulta esencial. para cualquier fan de los juegos de disparos de la generación del baby boom en 2026.

Dicho esto, aquí están los tres primeros:

ATARDECER – Este es el juego que demostró que la fórmula retro nunca ha pasado de moda. Captura la física intensa y trepidante de Terremoto y crea una atmósfera lúgubre que no olvidarás fácilmente. Exceso de turbo – Una descarga de adrenalina sin fin para el sistema: este juego lleva la velocidad al límite con su emblemática mecánica de las piernas-motosierra y sus enormes niveles bañados en luces de neón, que dan la sensación de estar viviendo una película de acción. CULTIC – Al apostar por una estética cruda y lo-fi y por un sistema de combate con armas increíblemente trepidante y estratégico, captura el espíritu de clásicos de culto de los 90 como Sangre al tiempo que incorpora elementos modernos de interactividad ambiental y física.

Estos pesos pesados han puesto el listón muy alto, pero solo son el principio de lo que este género revitalizado tiene que ofrecer. Sigue leyendo para descubrir nuestra lista completa con la clasificación de los mejores shooters de los 90 y ver en qué puesto se sitúan tus favoritos.

Los 12 mejores juegos de disparos para la generación del baby boom con los que divertirse ahora mismo

Los siguientes juegos de disparos de la generación del baby boom representan lo mejor de lo mejor; abarcan décadas de desarrollo, pero comparten el mismo ADN lleno de energía.

El resurgimiento de los shooters clásicos está en pleno apogeo. Esta lista combina clásicos de los 90 con los mejores shooters modernos. ¿Cuántos tienes en tu colección?

1. ATARDECER [El mejor shooter para la generación del baby boom en general]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Juego de disparos en primera persona de estilo retro Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Creadores David Szymanski / New Blood Interactive Duración media de la partida 8-10 horas Características especiales Volteretas de 360 grados, movimientos basados en el impulso y una atmósfera de terror «inquietante».

ATARDECERes ununa auténtica lección magistral de carnicería de inspiración retro, que se erige como sucesor espiritual de leyendas como Terremoto and Sangre. En el juego encarnas a un cazatesoros sin nombre que se abre paso a través de los bosques recónditos de Pensilvania, enfrentándose a cultistas y horrores sobrenaturales en un asalto implacable y trepidante.

La mecánica principal del juego ofrece la auténtica satisfacción de los clásicos: explora niveles intrincados y laberínticos, acumula un arsenal de armas letales, acaba con oleadas de enemigos agresivos, busca secretos ocultos y enfréntate a jefes finales que llenan la pantalla antes de llegar a la salida.

La comunidad suele citarlo como el título que ha revitalizado el género de los shooters modernos para consolas de última generación, su genialidad reside en su complejidad mecánica. Dominarás movimiento basado en el impulso, utilizando saltos y giros mientras se alterna entre un conjunto equilibrado de escopetas de doble empuñadura, ballestas y morteros.

Por qué lo elegimos ElegimosATARDECER porque combina a la perfección una estética nostálgica con un acabado técnico moderno, estableciendo así el estándar de lo que debe lograr un shooter de remasterización.

Los niveles cambian constantemente. Empiezas en granjas de aspecto sombrío, pero enseguida acabas en extraños paisajes infernales de carácter industrial donde ni siquiera funciona la gravedad. Además de la campaña de tres capítulos, el juego ofrece de alto riesgoArena sin finde moda y una comunidad dedicada al speedrunning, impulsada por un Gráficos en alta definición de 2024 una actualización que garantiza un rendimiento óptimo en los equipos modernos.

Mi veredicto: ATARDECER es el punto de partida por excelencia del género, ya que ofrece un equilibrio perfecto entre un juego de terror atmosférico y un tiroteo trepidante que se disfruta más con cada fotograma.

★ El mejor shooter para la generación del baby boom en general ATARDECER Compra en Eneba

2. Exceso de turbo [El mejor shooter de disparos rápidos para combates trepidantes]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género FPS cyberpunk Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2023 Creadores Trigger Happy Interactive / Apogee Entertainment Duración media de la partida 12–15 horas Características especiales Deslizamiento con motosierra, golpes orbitales, numerosas mejoras cibernéticas

Exceso de turbo es un delirio bañado en neón que retoma el ADN hiperagresivo de Doom Eternal y lleva la velocidad al límite. Ambientado en el infernal paisaje cyberpunk de Paradise, te metes en la piel de Johnny Turbo, un barrendero con un una motosierra en lugar de una pierna encargado de eliminar una IA rebelde y su secta de seguidores.

La verdadera genialidad del mejor shooter de los años 80 reside en su una movilidad extraordinaria y un amplio abanico de recursos creativos. Su principal atractivo es el Tobogán de la motosierra, que convierte la pierna de Johnny en una trituradora letal, lo que te permite atravesar a los enemigos mientras regeneras salud y armadura.

Para más información No consideres la pierna como un recurso de última hora; es tu principal herramienta de movimiento.

Las armas son una auténtica locura. Todas tienen un modo de disparo alternativo: hay un par de magnums con seguimiento de disparos a la cabeza e incluso un rifle de francotirador que, literalmente, te teletransporta al interior de tu objetivo. Con una gran variedad de… sistema de actualización para la cibernética, la búsqueda de secretos y los intensos desafíos en la arena, ofrece una campaña mucho más extensa y variada que la de un shooter retro al uso.

Mi veredicto: Si te parecen demasiado lentos los juegos de disparos modernos, Exceso de turbo es la solución. Es el shooter de «boomer» más rápido, caótico y, posiblemente, más ingenioso que hay actualmente en el mercado.

★ El mejor juego de disparos de estilo «boomer» para combates trepidantes Exceso de turbo Compra en Eneba

3. CULTIC [El mejor shooter para la Boomer en cuanto a atmósfera]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género FPS de terror Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2022 Creadores Jason Smith (Jasonev) / 3D Realms Duración media de la partida 6-8 horas Características especiales Física interactiva, combate táctico de precisión, mecánicas de «estilo Blood» en TNT

CULTIC es un juego de disparos crudo y con toques de terror que parece el sucesor perdido hace tiempo del legendario Sangre. Al meterte en la piel de un detective caído en desgracia que, literalmente, resurge de sus cenizas, te embarcas en una aventura de venganza campaña contra una secta ocultista macabra en un mundo envuelto en sombras y mugre.

La mecánica principal de los juegos de disparos «boomer shooter» se centra en la agresión táctica: hay que moverse por entornos opresivos y abiertos, buscar munición y paquetes explosivos, desmantelar las filas de los cultistas utilizando la precisión y la física, gestionar una salud limitada y descubrir los oscuros secretos de la sede del culto.

Por qué lo elegimos ElegimosCULTIC como uno de los mejores juegos de disparos de los años 90 gracias a su capacidad sin igual para combinar el encanto visual de esa época con una física moderna y sofisticada, creando una experiencia de combate que resulta a la vez nostálgica e innovadora.

Lo que distingue a este título es su un ambiente increíble y un combate basado en la física. Desarrollado en su mayor parte por una sola persona, CULTIC presenta un estilo artístico pixelado único y altamente personalizable que tiene un aspecto antiguo, pero se mueve con la fluidez de los juegos modernos. El La retroalimentación del arma es excepcionalmente intensa; cada disparo que realiza con su rifle de palanca o su escopeta recortada tiene un peso enorme.

Mi veredicto: CULTIC es una obra maestra de los videojuegos de disparos de estilo «lo-fi» y «retro», y ofrece una alternativa perfecta para los jugadores que prefieren un juego de disparos con un ambiente sombrío, con gran sensación táctil y un poco más realista.

★ El mejor juego de disparos para la generación del baby boom por su ambiente CULTIC Compra en Eneba

4. Warhammer 40.000: Boltgun [El mejor shooter de Boomer para los fans de Warhammer]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género FPS retro / Shooter de la generación del baby boom Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2023 (contenido descargable en 2024) Creadores Auroch Digital / Focus Entertainment Duración media de la partida 8-10 horas Características especiales El sistema de recursos de «Contempt», ejecuciones con sierra de cadena, gore visceral pixelado

Warhammer 40.000: Boltgun te pone al mando de la armadura de combate de un Ultramarino en una misión sagrada para purgar a los herejes. Es una brillante fusión de impresionanteWarhammer 40.000juegos y la trepidante acción basada en sprites de los noventa.

La característica más destacada de los mejores juegos de disparos para la generación del baby boom es Comentarios sobre el arma inmaculada; el «Boltgun», que da nombre al juego, parece un cañón portátil que hace volar por los aires a los enemigos, dejándolos reducidos a unos trozos pixelados que dan mucha satisfacción.

Por qué lo elegimos ElegimosWarhammer 40.000: Boltgun como uno de los mejores shooters de la generación de los 80, gracias a su excepcional diseño de sonido y a su combate «enérgico», lo que lo convierte en uno de los títulos más satisfactorios del actual renacimiento retro.

Los movimientos son contundentes pero rápidos, con un mecánica de carga devastadora y una espada sierra para las ejecuciones cuerpo a cuerpo. Con la Las forjas de la corrupción El DLC, que incluye nuevos enemigos y el emblemático «Multi-melta», mantiene la variedad tanto para los veteranos como para los recién llegados.

Mi veredicto: Si estás buscando buenos juegos de disparos para la generación del baby boom, Warhammer 40.000: Boltgun es un sueño hecho realidad para los fans de este universo, ya que ofrece la «sensación» más intensa de ser un Marine Espacial en un formato retro.

★ El mejor shooter de Boomer para los fans de Warhammer Warhammer 40k: Boltgun Compra en Eneba Warhammer 40k: Boltgun – DLC «Forges Of Corruption» Compra en Eneba

5. EN MEDIO DEL MAL [El mejor shooter de fantasía para la generación del baby boom]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género FPS de fantasía Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2018 (DLC «The Black Labyrinth», 2023) Creadores Indefatigable / New Blood Interactive Duración media de la partida 10-12 horas Características especiales Bastones mágicos que funcionan con maná, potenciadores del «Modo Alma» y niveles no euclidianos

EN MEDIO DEL MAL es el sucesor espiritual de Hereje, dejando atrás los sombríos pasillos militares para adentrarse en vastos y surrealistas espacios. En tu papel de «Campeón», empuñas antiguos artefactos mágicos para acabar con una fuerza oscura, lo que lo convierte en uno de los primeros juegos independientesdentro del género.

En lugar de andar buscando las tarjetas de acceso, tú recorrer reinos no lineales, aprovechar las almas de los caídos para alimentar tu armamento. Te abrirás paso a través de una gran variedad de enemigos. Mientras equilibrar los tipos de maná y buscando potenciadores ocultos que otorgan Modo Almainvencibilidad.

Para más información Guarda tuModo Alma para las últimas fases de un nivel; el aumento de la cadencia de disparo y el daño de tu bastón mágico pueden convertir una difícil batalla contra un jefe en un auténtico paseo.

Los mejores tiradores de la generación del baby boom son famosos por un diseño de niveles alucinante y un espectacular arsenal mágico. No solo disparas armas de fuego, sino que lanzas los planetas en una vara y abriéndose paso a través de la realidad con un hacha encantada.

Mi veredicto: EN MEDIO DEL MAL es una obra maestra visual que demuestra que los shooters de fantasía pueden ser tan trepidantes y brutales como sus homólogos de ciencia ficción.

★ El mejor shooter de fantasía para la generación del baby boom EN MEDIO DEL MAL Compra en Eneba

6. Ion Fury [El mejor shooter de boomers al estilo «Build Engine»]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género FPS retro Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2018 (DLC «Aftershock», 2023) Creadores Voidpoint / 3D Realms Duración media de la partida 12–15 horas Características especiales Entornos del motor Build altamente interactivos, disparo alternativo «Loverboy», bombas de bolos

Ion Fury es una maravilla técnica construida sobre el legendario Construir motor, que se erige como el auténtico sucesor de Duke Nukem 3D. En el papel de Shelly «Bombshell» Harrison, recorrerás una extensa ciudad cyberpunk, acabando con sectas transhumanistas en un intento por salvar Neo D.C.

La dinámica es la de siempre: recorrer enormes mapas urbanos interactivos, acumular munición especializada, acabar con la infantería robótica, vigilar los niveles de blindaje y acabar con jefes finales que ocupan toda la pantalla. Es un juego que destaca entre los mejores juegos de cyberpunk por su detallada construcción del mundo.

Por qué lo elegimos Ion Fury recrea el «ambiente» característico del motor Build, su gran interactividad y sus paisajes urbanos verticales mejor que cualquier otro título moderno.

Los mejores shooters de la generación del baby boom destacan por su un diseño de niveles meticuloso y una gran interactividad; casi todo se puede activar o destruir. El revólver «Loverboy» de Shelly, con su disparo alternativo de gran precisión, ofrece una sensación increíble, junto con las granadas del tamaño de una bola de bolos y los lanzadores de racimos.

Mi veredicto: Un juego imprescindible para cualquiera que eche de menos la época de la interactividad y las frases ingeniosas. Es el shooter definitivo de los 90 que, casualmente, se ha lanzado en el siglo XXI.

★ El mejor juego de disparos con boomers al estilo «Build Engine» Ion Fury Compra en Eneba

7. La Parca de las Pesadillas [El mejor shooter roguelite para la generación del baby boom]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género Roguelite FPS Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2019 Creadores Blazing Bit Games Duración media de la partida 20-30 horas Características especiales Más de 80 armas aleatorias, progresión al estilo «looter-shooter» y árbol de habilidades de RPG

La Parca de las Pesadillas es un viaje oscuro y lo-fi a los sueños de un paciente psiquiátrico, en el que se mezclan Hijo-un estilo de combate con sistemas roguelite muy elaborados. Destaca como uno de los los mejores juegos de terror por su gran variedad y su atmósfera inquietante.

El juego gira en torno a superar pesadillas generadas proceduralmente, conseguir armas aleatorias, acabar con monstruos y gastar oro en mejoras permanentes de las estadísticas a través de juegos nostálgicos de disparos para la generación del baby boom antes de despertarse para volver a bajar.

Para más información No te encariñes demasiado con tu equipo. Dado que las armas se obtienen al azar, céntrate primero en mejorar la velocidad y la salud básicas de tu personaje a través del árbol de habilidades.

El gancho de este juego de disparos de gran éxito para la generación del baby boom es su impresionante arsenal de más de 80 armas. El movimiento permite volar la cometa a gran velocidad, mientras que el progresión en los juegos de «looter-shooter» mantiene cada partida llena de novedades. Te moverás por niveles cambiantes llenos de trampas y salas secretas, gestionando un extenso árbol de habilidades que ofrece una gran variedad de juego.

Mi veredicto: Una brillante fusión de géneros que ofrece una rejugabilidad casi infinita gracias a su enorme variedad de botines y a su adictivo sistema de mejoras.

★ El mejor shooter roguelite para la generación del baby boom La Parca de las Pesadillas Compra en Eneba

8. Prodeus [El mejor shooter moderno al estilo DOOM]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género FPS retro-moderno Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2022 Creadores Bounding Box Software / Humble Games Duración media de la partida 8-10 horas Características especiales Técnica dinámica de salpicaduras de sangre, navegador de mapas de la comunidad, gráficos híbridos modernos y retro

Prodeus es una auténtica maravilla visual que tiende un puente entre los sprites de los 90 y los efectos de partículas modernos. Si te gusta la potencia bruta de legendarioHijojuegos, te sentirás como en casa con el combate de este juego.

No se trata solo de nostalgia, sino de una evolución inteligente de la fórmula. Bajo su aspecto de inspiración retro se esconde un motor moderno que ofrece una iluminación dinámica, efectos de partículas espectaculares y una violencia sangrienta gratificantemente exagerada eso hace que cada encuentro resulte impactante.

Por qué lo elegimos Prodeus captura la energía cruda y cinética de los clásicos Hijo al tiempo que se utiliza tecnología moderna para que cada explosión y cada disparo de escopeta resulten increíblemente impactantes.

El combate resulta intenso y rítmico, y cuenta con una gran variedad de enemigos que exigen diferentes estrategias. Con un editor de niveles integrado y explorador de mapas de la comunidad… el contenido es prácticamente infinito.

Mi veredicto: Prodeus es el shooter retro «de nueva generación» por excelencia. Su aspecto es nostálgico y se juega de maravilla, y ofrece el sistema de gore más satisfactorio del género de los shooters para la generación del baby boom.

★ El mejor shooter moderno al estilo DOOM Prodeus Compra en Eneba

9. Proyecto Warlock [El mejor shooter indie de inspiración retro para la generación del baby boom]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Género FPS indie retro Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creadores Buckshot Software, Retrovibe, App Global Ltd, Crunching Koalas Duración media de la partida 6-9 horas Características especiales Combate basado en hechizos, mejoras permanentes para los personajes, 38 armas únicas

Proyecto Warlock es un homenaje estilizado a los inicios del género de los shooters de bolas, que combina la acción trepidante de Brujas con los frenéticos tiroteos que se ven en los mejores juegos de rol de acción. En el juego encarnas a un poderoso mago que viaja a través del tiempo y el espacio para acabar con todo el mal.

El gancho de este gran tirador de la generación del baby boom es un sistema de progresión de RPG muy completo. Entre fase y fase, visitarás un taller para mejorar tus armas de fuego o aprender nuevos hechizos mágicos, lo que te permitirá adaptar tu «brujo» a tu estilo de juego preferido.

Para más información Invierte pronto en el Cosechadora ventaja: aumenta la cantidad de munición que se obtiene, y te permite usar con más frecuencia tus hechizos más potentes, que consumen mucho maná, durante los combates contra jefes.

La estética pixel art es llamativa, y el combate sigue siendo todo un reto gracias a la agresiva IA de los enemigos y al número limitado de vidas.

Mi veredicto: Proyecto Warlock es un juego de disparos compacto y trepidante que premia la experimentación gracias a sus ingeniosas opciones de mejora de armas y hechizos.

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10. DOOM [El mejor shooter clásico de la generación del baby boom]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Base de maquillaje FPS Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Evercade (2026) Año de estreno 1993 (Paquete mejorado 2024) Creadores id Software, Bethesda Softworks, SoftBank Duración media de la partida 5-7 horas Características especiales Exploración de laberintos no lineales, el emblemático BFG-9000, movimientos que marcaron un hito en el género

Hijo es el juego pionero que sentó las bases de los mejores shooters de los años 90 y de todo el género en general. En él, encarnas a un marine espacial solitario en Marte que lucha en Fobos y Deimos antes de descender a las profundidades del mismísimo infierno para detener una invasión demoníaca.

Estojuego clásico carece de botón de salto, lo que obliga a centrarse tácticamente en el «circle-strafing» y en la prioridad de las armas, utilizando la motosierra para la gestión de recursos o la El gigante amable 9000 para despejar la sala.

Por qué lo elegimos ElegimosHijo como uno de los mejores shooters de estilo «boomer», ya que sigue siendo un referente en cuanto a diseño de niveles y ritmo de combate, lo que demuestra que una mecánica perfecta nunca pasa de moda.

Lanzamientos recientes en el KEXañadir motorCompatibilidad con 4K, modo «deathmatch» online e integración de mods de la comunidad, lo que lo convierte en un juego que se puede volver a jugar infinitas veces. Tanto si te gusta hacer speedruns E1M1 o al explorar los «megawads» creados por los aficionados, su influencia sigue siendo inigualable.

Mi veredicto: Hijo es el rey indiscutible. Si no has jugado al original, no has experimentado la verdadera esencia de los mejores shooters de la generación de los 80.

★ El mejor shooter clásico para la generación del baby boom Niño (2016) Compra en Eneba

11. Hijo II [La mejor secuela de un clásico shooter de la generación del baby boom]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Base de maquillaje FPS Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 1994 (Paquete mejorado 2024) Creadores id Software, Nightdive Studios, Nerve Software, Torus Games, MachineWorks Northwest Duración media de la partida 7-9 horas Características especiales La emblemática Super Shotgun, el doble de enemigos y mapas enormes y complejos.

DOOM II: El infierno en la Tierra es la trepidante expansión de la innovadora fórmula del juego original, que lleva la invasión demoníaca a la Tierra. Sigue siendo un clásico entre Los mejores juegos de disparos en primera persona por su mayor envergadura y su dificultad implacable.

El principal logro de este shooter de la generación del baby boom es la introducción de la Superescopeta, un arma tan satisfactoria que marcó el combate cuerpo a cuerpo durante décadas.

Para más información The Superescopeta es tu mejor amigo, pero no te olvides de… Ametralladora para «inmovilizar» a enemigos más rápidos, como el Elemental del Dolor o el Cacodemon.

DOOM II: El infierno en la Tierra También se añadió una variada lista de enemigos, como el Arch-vile y el Mancubus, que exigen respuestas tácticas específicas. Las versiones modernas incluyen el El legado del óxido episodio, combate a muerte multiplataforma y un navegador de mods integrado.

Mi veredicto: DOOM II: El infierno en la Tierra es una secuela más grande, más atrevida y más exigente que ha perfeccionado la «danza de la muerte». Es imprescindible para cualquiera que piense que el primer juego era demasiado fácil.

★ La mejor secuela de un shooter clásico de la generación del baby boom Hijo II Compra en Eneba

12. Terremoto [El mejor juego de disparos en 3D de estilo «boomer»]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género FPS en 3D auténtico Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 1996 (Remasterización mejorada de 2021) Creadores id Software, Midway Games, Lobotomy Software, ClickBoom, 1AM Productions Duración media de la partida 6-8 horas Características especiales Verdadera verticalidad en 3D, saltos cohete que desafían las leyes de la física, temática lovecraftiana.

Terremoto rompió las barreras del género, al trasladar los sprites en 2D a un mundo totalmente en 3D de terror gótico y arquitectura brutalista. Se erige como una piedra angular de juegos clásicos de ciencia ficción, trading De DOOM paisajes infernales que crean una atmósfera oscura al estilo de Lovecraft.

El estatus legendario del juego se debe a… mecánicas de movimiento innovadoras, concretamente el «salto con cohete» y el «salto en picado», que convirtieron este FPS en un juego de habilidad a gran velocidad. El combate es trepidante, con esquemas de juego repletos de proyectiles que exigen un movimiento constante.

Para más información Domina elSalto propulsado saltando y disparando al suelo al mismo tiempo. Te resta salud, pero la ventaja vertical que te da suele ser la clave para descubrir los mejores secretos.

The 2021 Remasterización mejorada aporta un toque moderno, incluyendo Compatibilidad con 4K, modo cooperativo y nuevas expansiones. Con una enorme comunidad de modders y servidores dedicados a la competición, Terremoto El remo sigue siendo la prueba definitiva de la destreza mecánica.

Mi veredicto: Terremoto es un título revolucionario que presentó al mundo el movimiento en 3D. Es un juego oscuro y exigente, y sigue siendo el referente por excelencia del combate atmosférico en formato arena.

★ El mejor juego de disparos en 3D de estilo «Boomer» Terremoto Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores shooters para la generación del baby boom

Orientarse entre el resurgimiento de los mejores shooters de la generación del baby boom puede resultar abrumador, pero encontrar tu punto de partida depende totalmente de qué época de caos te apetezca revivir.

¿Prefieres los clásicos de siempre o la intensidad pulida de los éxitos modernos de los shooters para la generación del baby boom? El los mejores juegos de disparos para la generación del baby boom ofrecen opciones para todos los niveles:

Para el purista moderno → ATARDECER . Es el puente definitivo entre lo antiguo y lo nuevo, ya que ofrece Terremoto-un estilo de movimiento y una atmósfera cambiante que transmiten la experiencia retro moderna definitiva.

. Es el puente definitivo entre lo antiguo y lo nuevo, ya que ofrece Terremoto-un estilo de movimiento y una atmósfera cambiante que transmiten la experiencia retro moderna definitiva. Para los amantes de las emociones fuertes → Exceso de turbo . Si quieres llevar tus reflejos al límite, este título ofrece la variedad de movimientos más ingeniosa y de combates más explosivos que se puede encontrar actualmente en el mercado.

. Si quieres llevar tus reflejos al límite, este título ofrece la variedad de movimientos más ingeniosa y de combates más explosivos que se puede encontrar actualmente en el mercado. Para los «apasionados de la historia« → Hijo. No hay mejor lugar por donde empezar que el juego que sentó las bases del género, una auténtica obra maestra del diseño de niveles que sigue siendo inigualable en 2026.

Sea cual sea tu estilo, el mundo de los shooters de los boomers está repleto de acción trepidante y sorpresas ocultas. Elige tu campo de batalla, prepara tu arsenal favorito y prepárate para descubrir un género que se nutre de la velocidad, los secretos y el caos puro y sin filtros.

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