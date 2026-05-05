Los 15 mejores juegos de disparos en primera persona para PS5 en 2026: títulos para todos los gustos

The el mejorPS5Juegos de disparos en primera persona ofrecen acción trepidante, tiroteos de gran precisión y unos gráficos impresionantes que llevan la consola al límite. ¿Te apetecen operaciones militares tácticas, mundos abiertos de gran extensión o tiroteos de fantasía a lo grande? Pues puedes estar seguro de que el PlayStation 5La biblioteca tiene algo para todos los jugadores.

Desde franquicias de gran éxito hasta innovadores éxitos independientes, estos juegos ofrecen emocionantes tiroteos en todos los subgéneros de los shooters en primera persona, y cada uno de ellos saca el máximo partido a la PS5la velocidad de,DualSense funciones hápticas del mando y compatibilidad con 4K. Prepárate para todo, desde frenéticos tiroteos en calles urbanas bañadas en luces de neón hasta tensos enfrentamientos en puestos avanzados deslucidos por el sol, ese tipo de momentos que se te quedan grabados mucho después de que termine la partida.

Nuestra selección de los mejores juegos de disparos en primera persona para PS5

Si quieres ir directamente a lo mejor de lo mejor, aquí tienes tres títulos que destacan por su jugabilidad, su rejugabilidad y su capacidad para sorprender.

Call of Duty: Modern Warfare III (2023) –Esto es Call of Duty en su versión más cinematográfica e impactante, con una campaña muy bien construida y un arsenal que transmite una gran potencia con cada disparo. El modo multijugador es completo y está muy pulido, lo que lo convierte en un título imprescindible para los aficionados a los FPS competitivos. Metro Éxodo (2019) – Este shooter de supervivencia combina intensos tiroteos con una exploración llena de atmósfera, llevándote a recorrer los inquietantes paisajes de Rusia. Su mezcla de sigilo, búsqueda de recursos y misiones basadas en la historia crea una sensación de inmersión que pocos títulos de disparos en primera persona pueden igualar. Battlefield 2042 (2021) – Con batallas de hasta 128 jugadores y condiciones meteorológicas dinámicas que pueden cambiar el rumbo del combate, Battlefield 2042 ofrece una sensación de grandeza sin igual. Es pura adrenalina para los jugadores a los que les entusiasma el trabajo en equipo y los enfrentamientos impredecibles.

A partir de ahora, analizaremos los 15 juegos, con sus especificaciones, características destacadas y enlaces directos para que puedas descargarlos al instante.

Los 15 mejores juegos de disparos en primera persona para PS5 para todos los aficionados al género

1. Call of Duty: Modern Warfare III [Lo mejor para disfrutar de acción militar a lo grande]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Juego de disparos en primera persona Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2023 Creador/es Sledgehammer Games, Infinity Ward (desarrolladores); Activision (editor) Duración media de la partida 8 horas (campaña)

La tercera entrega de la nueva versión de Guerra moderna La serie parte de su predecesora y se centra aún más en la variedad y la libertad del jugador. La campaña alterna entre secuencias con un guion muy marcado y las nuevas «misiones de combate abierto», que te permiten elegir entre el sigilo o los asaltos a gran escala.

La tensión no decae en ningún momento, con el capitán Price y la Fuerza Operativa 141 tras la pista de Vladimir Makarov, un villano que obliga al equipo a enfrentarse a situaciones de gran tensión y a zonas de combate totalmente abiertas. Se trata de un capítulo destacado en la larga historia de la franquicia, a la altura de otros genialCall of Dutyjuegos.

Por qué lo elegimos Es el paquete de juegos de disparos más completo de PS5 En este momento, combina una campaña de gran éxito, un modo multijugador competitivo y un modo Zombis de mundo abierto en un lanzamiento pulido y repleto de contenido.

Vuelve el modo multijugador 16 los mapas favoritos de los fans de 2009’s Modern Warfare 2, ahora actualizado con mecánicas y gráficos modernos. El ritmo es más rápido gracias a la mejora en el trepado, los deslizamientos más rápidos y los patrones de retroceso perfeccionados.

Los nuevos modos, junto con el sistema de piezas de recambio, mantienen viva la personalización de las armas mucho tiempo después del lanzamiento. El modo Zombis pasa a ser un amplio mundo abierto en el que los escuadrones se enfrentan a oleadas de muertos vivientes mientras completan contratos, consiguen equipamiento y se adentran en zonas peligrosas que se vuelven cada vez más peligrosas a medida que se avanza. Esta es la nueva generación de Call of Duty: Black Opslucha contra zombis al estilo…

Mi veredicto: Modern Warfare IIIes la opción idealPS5 FPS si buscas un juego completo con una campaña llena de acción, un modo multijugador muy completo y un modo cooperativo que exige coordinación.

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2. Metro Exodus [Lo mejor para sumergirse en un mundo postapocalíptico]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Juego de disparos en primera persona, survival horror Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2019 (Original) / 2021 (Edición mejorada) Creador/es 4A Games (desarrollador); Deep Silver (editor) Duración media de la partida 15-20 horas

Metro Exodus combina el terror de supervivencia de ritmo pausado con intensos combates de disparos en primera persona, poniéndote en la piel de Artyom mientras recorre una Rusia en ruinas. La historia de los orígenes de Artyom es muy profunda. Los niveles alternan entre secuencias concisas y cargadas de trama y amplias zonas de exploración abiertas, lo que te da libertad para buscar recursos, fabricar objetos y adaptar tu equipamiento a las amenazas que te esperan.

The Edición mejorada para PS5 potencia aún más la atmósfera con iluminación con trazado de rayos, iluminación global y la tecnología háptica del DualSense, que te permite sentir cada disparo y cada golpe recibido. El cambio de estaciones y los sistemas meteorológicos hacen que cada escenario parezca cobrar vida o, en muchos casos, que se encuentre al borde del colapso. El doblaje destaca especialmente y contribuye a la inmersión.

Por qué lo elegimos Su combinación de terror de supervivencia, sigilo y exploración libre crea una experiencia inmersiva en la que cada bala y cada cambio de filtro cuentan, lo que lo convierte en el juego ideal para los aficionados a los FPS en solitario con una historia bien desarrollada.

Metro Exodus premia la paciencia, la gestión de recursos y la puntería. La tensión que genera la munición limitada, el chirrido del filtro de la máscara antigás cuando se agota y la elección entre el sigilo o un tiroteo sin cuartel hacen que cada enfrentamiento sea impredecible. Se trata de un viaje lleno de atmósfera en el que cada disparo y cada decisión tienen un peso real. Si buscas más juegos que pongan a prueba tu capacidad de resistencia, al igual que los demás retos que aparecen en el Los mejores juegos de supervivencia para PS5.

Mi veredicto: Los aficionados a los FPS que quieran tomarse un respiro de los juegos de «correr y disparar» encontrarán Metro Exodus un viaje intenso y evocador en el que cada plano y cada decisión tienen un peso real.

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3. Battlefield 2042 [Ideal para el caos a gran escala y la guerra del futuro]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Juego de disparos en primera persona Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2021 Creador/es DICE (desarrollador); Electronic Arts (editor) Duración media de la partida N/A (centrado en el modo multijugador)

Battlefield 2042 aumenta el caos con partidas de 128 jugadores en mapas enormes que parecen vivos y peligrosos. Los fenómenos meteorológicos dinámicos, como tornados y tormentas de arena, pueden dar un giro radical a la batalla, mientras que los entornos destructibles te permiten modificar las coberturas o derribar un edificio para sacar a los enemigos de su escondite.

El combate interarmas es un elemento característico de la serie: tanques, helicópteros, aviones y infantería comparten el campo de batalla, y cada uno de ellos contribuye a la sensación de grandeza. Es un escaparate de la acción online a gran escala, que se sitúa a la altura de otros pesos pesados en los mejores juegos multijugador.

Por qué lo elegimos Ofrece las batallas de disparos en primera persona a mayor escala en PS5, con partidas de 128 jugadores, condiciones meteorológicas dinámicas y la posibilidad de luchar a pie, en vehículos o en escenarios personalizados en el modo Portal.

El sistema «Specialist» presenta personajes únicos con artilugios característicos, lo que te permite adaptar tu papel, ya sea para revivir a tus aliados bajo fuego enemigo o para desactivar la armadura del enemigo. El sistema «Plus» permite personalizar el armamento en pleno combate, una característica muy apreciada por los aficionados por su flexibilidad.

El modo Portal es otro de los aspectos más destacados, un entorno abierto que combina lo clásico Campo de batalla mapas y armas con mecánicas modernas, que fomentan la creatividad y los escenarios creados por la comunidad, que pueden ser tan caóticos o tan tácticos como quieras.

Mi veredicto: Si te apasiona la guerra impredecible y a gran escala, en la que el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación lo son todo, Battlefield 2042ofrece elPS5La experiencia de FPS más grande e intensa.

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4. Deathloop [Lo mejor para disfrutar de una acción alucinante en la que se juega con el tiempo]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Juego de disparos en primera persona Plataformas PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es Arkane Lyon (desarrollador); Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida 15-20 horas

Deathloop se basa en un bucle temporal de 24 horas, en el que cada decisión y cada movimiento redefinen el transcurso del día. Juegas en el papel de Colt, cuya misión es eliminar a ocho Visionarios repartidos por la isla de Blackreef antes de que llegue la medianoche.

Si mueres o fracasas, el bucle se reinicia y vuelves al principio, pero con los conocimientos adquiridos en las partidas anteriores. El mundo presenta esa densidad artesanal por la que se conoce a Arkane, combinando un diseño de niveles abierto con mecánicas de simulación inmersiva.

El sigilo, el parkour y los asesinatos creativos conviven con tiroteos que transmiten una gran intensidad y un aire improvisado. La dirección artística se decanta por un estilo retrofuturista de los años 60, con paletas de colores llamativas y una arquitectura estilizada que hacen que cada distrito sea único. Es un juego multijugador realmente brillante.

Para más información Planifica los asesinatos de modo que coincidan en el mismo intervalo de tiempo. Este método te permite eliminar a varios Visionarios en una sola ronda, lo que te ahorra intentos para experimentos posteriores.

Si buscas un desafío verdaderamente único, conéctate a Internet e irrumpe en la partida de otro jugador en el papel de Julianna. Este giro multijugador convierte un bucle cuidadosamente planificado en una tensa batalla del gato y el ratón, y la imprevisibilidad te obligará a adaptarte sobre la marcha. Es el tipo de juego trepidante y de alta tensión que caracteriza a muchos de los el mejorPS5juegos de accióntítulos.

Mi veredicto: Para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que buscan un diseño de niveles inteligente, encuentros impredecibles y un juego que premie la experimentación, Deathloop ofrece un giro elegante y satisfactorio al género.

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5. Back 4 Blood [Ideal para un frenético juego en equipo contra los muertos vivientes]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Juego de disparos en primera persona, survival horror Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es Turtle Rock Studios (desarrollador); Warner Bros. Games (editor) Duración media de la partida 10-15 horas (campaña)

Back 4 Blood te sumerge en misiones cooperativas para cuatro jugadores en las que el trabajo en equipo marca la diferencia entre sobrevivir a una horda o acabar arrastrado por el suelo. Desarrollado por el equipo responsable de Left 4 Dead and Left 4 Dead 2, conserva el mismo ADN: tiroteos frenéticos, apariciones impredecibles de enemigos y momentos en los que todo el escuadrón grita por el chat de voz.

El sistema más destacado del juego es su mecánica de construcción de mazos. Antes de cada misión, eliges cartas que otorgan mejoras, modifican las armas o cambian la velocidad de movimiento. En combinación con la IA del Director, que se adapta a tu rendimiento, no hay dos partidas iguales. Se trata de una versión ingeniosa y satisfactoria del género de shooters contra hordas de zombis, que se sitúa a la altura de otros títulos del el mejorPS5juegos de zombislista.

Por qué lo elegimos El sistema de cartas y la IA adaptativa hacen que cada misión sea una experiencia nueva. Está pensado para jugadores a los que les gusta reaccionar ante amenazas cambiantes junto a un equipo bien coordinado.

Este juego es un clásico moderno del modo cooperativo por una buena razón. Su exclusivo sistema de cartas, combinado con un director de IA dinámico, garantiza que siempre te enfrentarás a un nuevo reto. Es perfecto para los jugadores a los que les encanta trabajar en equipo bajo presión.

Mi veredicto: Los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que busquen un auténtico desafío cooperativo con oleadas impredecibles, una estrategia en varios niveles y un montón de anécdotas del tipo «por poco nos matan» encontrarán Back 4 Blood una recomendación fácil.

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6. Resident Evil Village [Lo mejor para combates terroríficos y vampiros]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Juego de terror y supervivencia, shooter en primera persona Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS, Nintendo Switch, iOS, iPadOS Año de estreno 2021 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida 10 horas

Jugado íntegramente desde la perspectiva de Ethan Winters, Resident Evil Village combina el terror de supervivencia con momentos de combate de alta intensidad. El escenario de un pueblo de Europa del Este cubierto de nieve supone una amenaza tan grande como sus habitantes, desde los salvajes licántropos hasta la imponente e inolvidable Lady Dimitrescu.

Por qué lo elegimos Combina el género de los juegos de disparos en primera persona con el terror atmosférico, lo que da lugar a PS5 a los jugadores una campaña llena de tensión que combina exploración, acertijos y combates de alta intensidad.

La exploración y la resolución de acertijos se entrelazan con el ritmo del juego, lo que obliga a los jugadores a buscar recursos al tiempo que gestionan la escasa munición en los tiroteos. El RE El motor ofrece entornos hiperdetallados, una iluminación atmosférica y diseños de personajes que llevan el realismo al límite sin dejar de lado lo grotesco.

Compatibilidad con la realidad virtual enPlayStation VR2 aumenta la inmersión, mientras que el modo en tercera persona opcional y Las sombras de Rose Los DLC ofrecen perspectivas alternativas.

Mi veredicto: Los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que busquen una experiencia de terror que combine la tensión atmosférica con combates llenos de adrenalina encontrarán Resident Evil Village a la vez aterrador y profundamente gratificante.

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7. RoboCop: Ciudad rebelde [Lo mejor para los amantes de la violencia a la vieja usanza y la nostalgia]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Juego de disparos en primera persona Plataformas PS5, Windows, Xbox Series X/S, macOS Año de estreno 2023 Creador/es Teyon (desarrollador); Nacon (editor) Duración media de la partida 10-15 horas

RoboCop: Ciudad rebelde combina tiroteos intensos y calculados con momentos de trabajo policial y una investigación pausada. Pasarás el tiempo siguiendo pistas, completando misiones secundarias y acribillando a los enemigos con la Auto-9 en combates descaradamente violentos.

Por qué lo elegimos Los movimientos calculados, las intensas escenas de tiroteos y un auténtico escenario de los años 80 capturan la esencia de RoboCop, que ofrece un juego de disparos específico que se mantiene fiel a las películas.

Los movimientos son deliberadamente pesados, lo que refleja la estructura mecánica de RoboCop. Los escenarios del juego están impregnados del ambiente distópico de los años 80, con calles iluminadas por neones y zonas industriales mugrientas que parecen sacadas directamente de las películas. El regreso de Peter Weller como voz y modelo de RoboCop aporta autenticidad.

Mi veredicto: Si buscas un juego de disparos en primera persona que sea como una cápsula del tiempo de la época dorada de las películas de acción, RoboCop: Ciudad rebelde cumple con lo prometido. Es brutal, fiel a la obra original y tiene un ritmo que recompensa a los jugadores a los que les gusta el combate pausado y exigente.

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8. Trilogía Crysis Remastered [Lo mejor para el sigilo y la destrucción futuristas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género Juego de disparos en primera persona Plataformas PS5, Windows, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Crytek, Crytek UK, Crytek Budapest (desarrolladores); Electronic Arts, Crytek (editores) Duración media de la partida 20-30 horas

The Trilogía Crysis Remastered te ofrece tres campañas en las que tu Nanosuit es la herramienta táctica definitiva. Utiliza el camuflaje para pasar desapercibido ante las patrullas, cambia al modo blindaje para resistir los disparos o aumenta tu velocidad para flanquear a los enemigos antes de que puedan reaccionar.

Los niveles están diseñados como entornos abiertos, lo que te permite abordar los objetivos desde múltiples ángulos: disparando desde una cresta, moviéndote sigilosamente entre la vegetación o irrumpiendo con explosivos. En PS5Además, las versiones remasterizadas incorporan texturas más nítidas, una iluminación mejorada y un rendimiento más estable, con un modo de 60 fps que permite apuntar y moverse con fluidez.

Para más información Cambia entre las habilidades del nanotraje en pleno combate para hacer frente a distintas amenazas: utiliza el camuflaje para escapar, la armadura para absorber el daño y la velocidad para cambiar de posición rápidamente.

El escenario de cada juego evoluciona tanto visual como mecánicamente, desde las islas tropicales del primer Crysis a la guerra urbana de Crysis 2 y las ruinas cubiertas de maleza de Crysis 3. Los estilos de juego disponibles le dan un toque único.

Mi veredicto: Para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que buscan libertad de acción combinada con una fantasía de superpoderes, esta trilogía es difícil de superar. La versatilidad del nanotraje mantiene el combate siempre interesante, y los gráficos mejorados aportan a la serie un toque moderno en PS5.

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9. Dying Light 2: Mantente humano [Lo mejor para el parkour de acción y terror]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género Terror de supervivencia, juego de rol de acción, shooter en primera persona Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Techland (desarrollador); Warner Bros. Interactive Entertainment (editor) Duración media de la partida 20-25 horas (historia principal), más de 80 horas (contenido adicional)

Dying Light 2: Mantente humano te sumerge en Villedor, una ciudad enorme y en ruinas donde los tejados son refugios seguros y las calles están plagadas de peligros. El sistema de parkour es el eje central de todo, ya que te permite correr por las paredes, saltar y balancearte por los rascacielos para esquivar a las hordas de infectados o tender emboscadas a los supervivientes rivales.

El combate se centra principalmente en el cuerpo a cuerpo, pero el peligro aumenta al caer la noche. Por la noche, aparecen los infectados más agresivos, lo que obliga a realizar tensas carreras hacia las zonas seguras y recompensa a quienes se arriesgan.

Por qué lo elegimos Su sistema de parkour convierte los espacios verticales en recursos tácticos, lo que ofrece a los jugadores la libertad de luchar, escapar o tender emboscadas desde los tejados en un mundo abierto y dinámico.

Las decisiones de los jugadores determinan el control de las facciones, el estado de la ciudad e incluso las rutas de desplazamiento disponibles. Es un increíble juego de disparos contra hordas de zombis con un magnífico modo cooperativo online. Este es uno de los los mejores juegos de mundo abierto que además ofrece una experiencia de supervivencia fantástica.

Este juego ofrece una combinación única de combates trepidantes en primera persona y movimientos fluidos de parkour. Se trata de un FPS vertical en el que el entorno es a la vez un arma y tu herramienta más importante para la supervivencia.

Mi veredicto: Para los jugadores de FPS que buscan algo más que tiroteos en pasillos, Dying Light 2 ofrece libertad en las alturas, combates cuerpo a cuerpo dinámicos y una lucha por la supervivencia de alto riesgo en la que los tejados son, literalmente, tu único salvavidas.

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10. Los inmortales de Aveum [Lo mejor en fantasía de acción con hechizos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género Juego de disparos en primera persona Plataformas PS5, Xbox Series X/S, Windows Año de estreno 2023 Creador/es Ascendant Studios (desarrollador); Electronic Arts (editor) Duración media de la partida 12-15 horas

Los inmortales de Aveum cambia las balas por la magia, y basa todo su sistema de combate en tres colores de hechizos distintos: el azul para la precisión, el rojo para el poder a corta distancia y el verde para los ataques rápidos.

Cada una se comporta como el arquetipo clásico de un arma de un FPS, pero con la flexibilidad que ofrecen la personalización de hechizos, las mejoras de sigilos y las combinaciones de habilidades que se pueden encadenar contra distintos tipos de enemigos. Los movimientos y el apuntado siguen siendo rápidos, por lo que cambiar de tipo de hechizo en pleno combate se convierte en algo natural.

Por qué lo elegimos Al asignar los roles típicos de los shooters a los colores de los hechizos, aporta variedad al combate sin perder la capacidad de respuesta y el ritmo que se espera de un FPS.

Fuera del combate, los niveles combinan una progresión lineal con desvíos para resolver acertijos, cumplir objetivos secundarios y descubrir detalles de la historia, lo que da a los jugadores motivos para volver sobre sus pasos con nuevas habilidades. Es curioso cómo este juego de fantasía puede parecer un shooter moderno.

Mi veredicto: Para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que estén dispuestos a cambiar las armas por la magia, Los inmortales de Aveum ofrece una combinación refinada de reflejos propios de los juegos de disparos y un espectáculo de alta fantasía.

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11. Resident Evil: RE:Verse [Lo mejor para el caos multijugador]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Género FPS multijugador, Deathmatch Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2022 Creador/es Capcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida N/A (Multijugador en línea)

Resident Evil: RE:Verse fue el intento de Capcom de trasladar las raíces de terror de la franquicia a un formato de combate a muerte en línea. Las partidas son breves, de unos 5 minutos de duración, en las que controlas a personajes conocidos como Chris Redfield o Jill Valentine, cada uno con armas y habilidades únicas.

Para más información Aprovecha la mecánica de reaparición de los monstruos. Eliminar a grupos de enemigos cuando eres un arma biológica puede inclinar la balanza a tu favor antes de que vuelvas a tu forma humana.

El giro más destacado es la mecánica «La venganza del arma biológica»: cuando te eliminan, reapareces como un monstruo, como Némesis o un Cazador, lo que te permite darle la vuelta a la situación y vengarte de quien te ha matado. Visualmente, el juego utiliza un estilo de sombreado de cómic sobre elementos ya conocidos Resident Evil entornos, lo que le confiere un estilo que lo distingue de los títulos principales.

Mi veredicto: Los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que disfrutan de los Resident Evil a quienes les gusten los personajes y la historia del universo RE:Verse para unas cuantas partidas de caos novedoso, pero el contenido limitado y su corta duración hacen que sea difícil recomendarlo frente a otros shooters multijugador más pulidos.

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12. Doom: La Edad Media [Ideal para el caos medieval y la furia asesina en estado puro]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Género Juego de disparos en primera persona Plataformas PS5, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es id Software (desarrollador); Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida 10-15 horas

Doom: La Edad Media saca al Slayer de los pasillos de ciencia ficción y lo traslada a un sombrío mundo de fantasía medieval. Sirve como precuela de Hijo(2016) yDOOM Eternal, el juego basa su identidad en un combate cuerpo a cuerpo brutal, un armamento destructivo y una guerra demoníaca a gran escala.

Prepárate para empuñar armas brutales como la sierra de escudo, el mayal y la maza, mientras acabas con demonios con remates espectaculares. Además del combate terrestre, los jugadores podrán cabalgar sobre enormes dragones en la batalla, lo que aportará caos en las alturas y escenas de gran envergadura.

Por qué lo elegimos Se necesitaHijola velocidad y la intensidad del juego en un escenario medieval, incorporando armas de combate cuerpo a cuerpo y batallas a caballo a gran escala, sin dejar de mantener la rapidez del combate principal.

El motor idTech 8 garantiza altas velocidades de fotogramas, animaciones nítidas y un manejo ágil de las armas, algo que los aficionados a los FPS sabrán apreciar cuando los combates se vuelvan caóticos. La superescopeta vuelve en plena forma, lo que consolida este título como una entrega digna de la serie el mejorHijojuegos.

Mi veredicto: Para los jugadores que buscan un juego de acción en primera persona con una brutalidad implacable, mecánicas de combate cuerpo a cuerpo innovadoras y un original toque medieval en el Hijofórmula,La Edad Media es uno de los juegos de disparos imprescindibles de 2026.

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13. Far Cry 6 [Lo mejor para una revolución tropical caótica]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Género Juego de disparos en primera persona, mundo abierto Plataformas PS5, PS4, Stadia, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es Ubisoft Toronto (desarrollador); Ubisoft (editor) Duración media de la partida 25-30 horas

Far Cry 6La mecánica de juego principal combina el sigilo, el combate explosivo y la creatividad de un mundo abierto. Puedes acercarte a las fortalezas enemigas con eliminaciones silenciosas, irrumpir en ellas con armas fijas o colocar trampas aprovechando el entorno.

Por qué lo elegimos El rifle y el equipo temáticos mejoran tanto las partidas de caza como los combates, aportando un toque divertido a los tiroteos del mundo abierto de Yara sin limitar las opciones del jugador.

El equipo y las misiones de caza de cocodrilos del juego aportan un toque único a la experiencia, con armas potentes que resultan útiles tanto contra soldados con armadura como contra peligrosos animales salvajes. El doblaje es excelente, sobre todo el del villano principal, Anton Castillo. En este juego sí que puedes causar estragos.

¿Quieres ver cómo se compara con el resto? Echa un vistazo a nuestra lista de los el mejorFar Cryjuegos.

Mi veredicto: Para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona a los que les encanta la libertad de experimentar con el combate en un mundo abierto de gran extensión —y que quieren que su revolución tenga un toque especial—, el paquete «Croc Hunter» aporta tanto estilo como potencia de fuego.

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14. Los Países de las Maravillas de Tiny Tina [Lo mejor para disparar y conseguir botín en un mundo de fantasía]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Género Juego de rol de acción y disparos en primera persona Plataformas PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Gearbox Software (desarrollador); 2K (editor) Duración media de la partida 15-20 horas

Los Países de las Maravillas de Tiny Tinatransforma elBorderlands la fórmula del «looter-shooter» en un mundo de alta fantasía. Los jugadores se adentran en un juego de rol de mesa que cobra vida, con la propia Tiny Tina narrando cada giro de la trama.

Crea un héroe multiclase y luego saquea, dispara, corta y lanza hechizos a lo largo de extensas mazmorras y paisajes fantásticos. El arsenal combina la magia con armas de fuego de gran potencia, y cada misión está salpicada del humor caótico de Tina. El juego destaca por su sistema de multiclase, que te permite combinar dos clases de personaje para crear configuraciones de habilidades únicas.

Por qué lo elegimos La combinación de la acción de los «looter-shooter» con la personalización de clases múltiples y el uso de hechizos da lugar a un sistema divertido pero profundo que permite crear equipamientos únicos para los personajes.

El mapa del mundo incluye encuentros aleatorios y secretos entre misiones, mientras que el estilo artístico combina Borderlandscon un estilo «cel-shading» y llamativos diseños fantásticos. El modo cooperativo online es uno de sus principales atractivos.

Mi veredicto: Los jugadores de FPS que quieran combinar la búsqueda de botín con una divertidísima aventura inspirada en D&D encontrarán Países de las maravillas Se puede jugar una y otra vez. Es uno de esos pocos juegos de disparos en los que las risas son tan importantes como el botín.

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15. Destiny 2: Lightfall [Lo mejor en juegos de disparos de ciencia ficción con poderes cósmicos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Género Juego de disparos en primera persona, MMO Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2023 Creador/es Bungie (desarrollador y editor) Duración media de la partida 8-10 horas (campaña)

Luz que cae te sumerge en Neomuna, una extensa ciudad de inspiración cyberpunk que resplandece con hologramas y luces de neón de colores intensos. El combate en primera persona resulta contundente y dinámico, y la subclase Strand aporta un estilo de juego basado en el gancho y de gran movilidad, además de devastadoras habilidades de control de masas.

Por qué lo elegimos La subclase Strand amplía las opciones de movimiento y combate, aportando a los modos PvE y PvP nuevas estrategias que se diferencian claramente de las de las expansiones anteriores.

Sigue siendo un juego de «looter-shooter» en esencia Destino es conocido por encadenar disparos a la cabeza, cambiar de armas elementales y buscar botín exótico, pero las opciones de movimiento de Strand abren nuevas posibilidades tácticas tanto en PvE como en PvP. La dificultad de la campaña «Legendaria» es lo suficientemente exigente como para que cada combate cuente, sin dejar de ser factible en solitario.

La incursión «Raíz de las pesadillas» apuesta por el espectáculo cinematográfico con escenarios cambiantes y mecánicas que exigen coordinación. El modo cooperativo online es una parte esencial de la identidad del juego.

Mi veredicto: Si buscas un juego de disparos que combine la acción táctica con habilidades mágicas espaciales y incursiones a escala de MMO, Luz que cae es una de las expansiones de FPS más ambiciosas a las que puedes jugar en PS5.

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