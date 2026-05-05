Los 10 mejores shooters de doble joya de 2026: pura adrenalina

Los mejores shooters de doble joya demuestran que unos controles sencillos pueden ofrecer una experiencia de juego increíblemente intensa. Aunque el género suele pasar desapercibido, muchos de sus títulos más destacados provienen de pequeños estudios independientes que experimentan con ideas audaces, mecánicas creativas y diseños con gran rejugabilidad.

En esta lista encontrarás Los 10 mejores juegos de disparos con doble joya disponibles actualmente, que abarcan varios estilos diferentes. Tengo algunos de los mejores roguelites, ARPG e incluso juegos arcade que te sumergen de lleno en la acción desde el primer minuto.

Nuestra selección de los mejores juegos de disparos con doble joya

Si buscas juegos con mucha rejugabilidad, has dado con el lugar adecuado. La mayoría de los shooters de doble joya de hoy en día están diseñados para jugarse una y otra vez, ya que cuentan con todo tipo de desafíos opcionales y sistemas de progresión secundaria para mantenerte entretenido. Aquí tienes mis tres favoritos juegos de este género que presentan estas características:

Entra en el Gungeon (2016) – Cuenta con intensas secuencias de disparos y una mecánica caótica de «bullet hell» que te mantendrá en vilo a medida que avanzas por sus niveles generados aleatoriamente. Bonita máquina (2017) – Las experiencias puramente arcade son una especie en extinción, y este juego mantiene viva la tradición al ser un sencillo juego de disparos de estilo retro con tablas de clasificación competitivas. El sacrificio de Isaac (2011) – Este es un juego que ha dejado una huella imborrable en el género roguelite y que te permite crear combinaciones de objetos alocadas que llevarán el motor al límite.

Estos son solo lo mejor de lo mejor, así que si quieres más, tengo preparada una lista completa de títulos emblemáticos. Sigue leyendo para descubrir más juegos de disparos trepidantes que sin duda saciarán tu sed de acción.

Los 10 mejores juegos de disparos con dos joysticks: una jugabilidad ultrarrápida

Si te apetece jugar a algún título con estilo arcade, en esta lista encontrarás algunos de los clásicos actuales que no te puedes perder. Aquí tienes los mejores shooters de doble joya del momento, algunos de ellos pertenecientes a series y desarrolladores emblemáticos que seguramente te resultarán familiares.

1. Entra en el Gungeon [El mejor shooter de doble joya con lluvia de balas]

Nuestra puntuación «Enebameter»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creador/es Dodge Roll Características únicas Exploración de mazmorras con un toque de «bullet hell» Puntuación en Metacritic 82

Entra en el Gungeon es un juego de exploración de mazmorras de estilo roguelite en el que cada encuentro se convierte en un frenético tiroteo en un espacio relativamente reducido. El objetivo principal es adentrarse en las profundidades del Gungeon, ese lugar que da nombre al juego y que está repleto de monstruos bien armados, para hacerse con un arma capaz de acabar con el pasado; cada personaje la busca por motivos personales.

Al igual que la mayoría de los roguelites, el juego cuenta con niveles generados proceduralmente y un jefe final desafiante al final de cada capítulo. Lo que lo distingue de otros títulos similares es su acción trepidante al estilo «bullet hell».

Los enemigos te bombardearán con una cantidad ingente de proyectiles que tendrás que esquivar o bloquear de alguna manera. Tienes que aprovechar el entorno a tu favor, e incluso puedes volcar mesas para crear una cobertura temporal.

Por qué lo elegimos Entra en el Gungeon ofrece una rejugabilidad infinita gracias a su amplia variedad de armas creativas, y su combate intenso pero bastante accesible lo convierte en uno de los mejores juegos de tipo «bullet hell» del mercado.

También hay que tener en cuenta la gestión de recursos, ya que no todas las armas que recojas tendrán munición ilimitada. Esto te obliga a decidir si debes usar un arma para despejar una sala en ese momento o reservarla para la inevitable batalla contra el jefe.

Mi veredicto: Es un juego fantástico con un nivel de dificultad sorprendentemente alto, ya que puede resultar difícil apuntar mientras esquivas las ráfagas impredecibles que te lanzan los enemigos. Disfrutarás de cientos de horas de acción sin descanso si te propones completar todo lo que ofrece.

★ El mejor juego de disparos de doble joya con estilo «bullet hell» Entra en el Gungeon Compra en Eneba

2. Bonita máquina [El mejor juego de disparos de doble joystick al estilo arcade]

Nuestra puntuación «Enebameter»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2017 Creador/es Housemarque Características únicas Juego tradicional centrado en la puntuación Puntuación en Metacritic 88

Inspirado en los videojuegos arcade retro, Bonita máquina es un juego de disparos tradicional con dos joysticks que ofrece acción pura de principio a fin. La historia se desarrolla en un futuro sombrío en el que las máquinas han tomado el control, así que tienes que destruir a todos esos robots y salvar a los humanos que te encuentres por el camino.

La mecánica del juego es sencilla. Solo tienes que correr y apuntar a las oleadas de enemigos que te persiguen sin descanso. Para sobrevivir, tendrás que recoger potenciadores que aumenten tu potencia de fuego o te permitan sobrevivir a un solo impacto, que normalmente te mataría al instante.

A pesar de su sencillez, el juego puede llegar a ser muy difícil debido al caos que se vive en la pantalla. Sus imágenes deslumbrantes y vibrantes, aunque hermosas, también añaden un grado adicional de dificultad, ya que los efectos llamativos hacen que resulte más complicado encontrar espacios seguros hacia los que dirigirse.

Por qué lo elegimos Es una auténtica experiencia arcade en la que lo único que importa es conseguir la mayor puntuación posible, y cuenta con varias tablas de clasificación en las que puedes intentar competir contra otros jugadores.

Si quieres un reto más difícil, el Arena Este modo te permite jugar las fases normales con todo tipo de modificaciones. Puedes hacer que los enemigos se muevan y ataquen más rápido, o que solo sumes puntos si salvas a los humanos de forma constante.

Mi veredicto: Bonita máquina es el juego perfecto para los jugadores competitivos que buscan batir récords y añoran la experiencia de las antiguas máquinas recreativas. Los niveles de dificultad más altos te harán volver una y otra vez mientras intentas conseguir esa escurridiza partida «perfecta».

★ El mejor juego de disparos de doble joya al estilo arcade Bonita máquina Compra en Eneba

3. El sacrificio de Isaac [El mejor shooter roguelite de doble joya]

Nuestra puntuación «Enebameter»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC Año de estreno 2011 Creador/es Edmund McMillen y Florian Himsl Características únicas Combinaciones absurdas de objetos Puntuación en Metacritic 84

No debe confundirse con su nueva versión, El sacrificio de Isaac es un juego que marcó un hito en su género y que ha inspirado innumerables títulos modernos. Es uno de los los mejores juegos de exploración de mazmorras de su época, y cuenta con una mecánica de juego muy adictiva en la que cada ejecución es totalmente aleatoria.

El juego ofrece un sinfín de combinaciones de objetos que pueden cambiar radicalmente tu forma de abordar el combate. Puedes tener bombas venenosas, cuchillos voladores, láseres gigantes o incluso alguna combinación alocada de todo eso y mucho más. El único factor limitante es el motor del juego, al que los desarrolladores han llevado al límite.

Por qué lo elegimos El sacrificio de Isaac es uno de los más los influyentes juegos de Edmund McMillen que ofrece una rejugabilidad infinita gracias a cómo recompensa las partidas repetidas, tanto si se gana como si se pierde.

En esencia, el juego es un shooter básico de doble joya en el que vas avanzando por salas generadas aleatoriamente hasta llegar al jefe de cada planta. Dependiendo de la suerte que tengas con los objetos, tu poder puede convertirse rápidamente en una bola de nieve hasta llegar al absurdo o dejarte en peor situación que al principio. Todo eso forma parte de la diversión, ya que la mayoría de las mejoras (o empeoramientos) tienen descripciones deliberadamente vagas.

Mi veredicto: Es un juego muy adictivo y desafiante que te anima a adaptarte a las circunstancias. Aunque no tengas suerte con los objetos, la jugabilidad, que es increíblemente divertida, hace que las victorias con una configuración no óptima resulten mucho más satisfactorias.

★ El mejor shooter roguelite de doble joya El sacrificio de Isaac Compra en Eneba

4. Geometry Wars 3: Dimensiones [El mejor juego de disparos de arcade con neón]

Nuestra puntuación «Enebameter»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PS4, PS3, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, PC, dispositivos móviles Año de estreno 2014 Creador/es Lucid Games Características únicas Espacios creativos en 3D Puntuación en Metacritic 82

Geometry Wars 3: Dimensiones aporta un toque 3D único a la fórmula habitual de los juegos de disparos de la serie. En lugar de luchar en un plano 2D, te enfrentarás a todo tipo de formas de neón hostiles y obstáculos en recintos que dan vueltas y más vueltas a medida que te acercas a los bordes.

Cuenta con diversos modos de juego que introducen nuevos tipos de enemigos, cada uno con sus propias mecánicas únicas y enormes bonificaciones multiplicadoras. Para los que buscan batir récords, hay varias tablas de clasificación en las que intentar destacar.

Por qué lo elegimos Geometry Wars 3: Dimensiones cuenta con más de cien niveles que superar, y el diseño dinámico de las arenas hace que merezca mucho la pena volver a jugar, incluso si no buscas batir récords.

Acompañando a la trepidante acción con dos joysticks, el juego cuenta con Imágenes impresionantes y animaciones fluidas. Cada golpe que asestas tiene un gran impacto, ya que convierte las formas en una cascada de efectos de partículas en la pantalla. En los niveles más difíciles, el juego empieza a parecer un fascinante espectáculo de luces que es un auténtico placer contemplar.

Mi veredicto: Es un juego muy fácil de aprender y jugar si te apetece un poco de acción rápida. El paso al diseño de niveles en 3D parece la evolución natural de la serie, y los desarrolladores han dado en el clavo con su apuesta.

★ El mejor juego de disparos arcade de neón Geometry Wars 3: Dimensiones Compra en Eneba

5. El ascenso [El mejor shooter cyberpunk de doble joya]

Nuestra puntuación «Enebameter»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es Neon Giant Características únicas Progresión en los juegos de rol y mundo inmersivo Puntuación en Metacritic 74

A diferencia de las demás entradas de esta lista, El ascenso cuenta con personajes personalizables, una historia bien desarrollada, y un mundo envolvente. Es uno de los los mejores juegos de cyberpunk Puedes jugar ahora mismo, ya que encarna a la perfección la estética «alta tecnología, baja vida» del género.

Combina elementos de los juegos de rol con la mecánica ágil y letal de los shooters de doble joya. En lugar de enfrentarte a oleadas incesantes de enemigos, podrás encontrarte con personajes no jugables (NPC) amistosos entre los frenéticos combates que tienen lugar en el mundo semiabierto del juego.

Por qué lo elegimos Es uno de los los mejores juegos de rol de acción con un sistema de combate satisfactoriamente intenso y envolvente, ya que cada disparo e impacto tiene una fuerza visceral que no encontrarás en un típico juego de disparos arcade.

Tu personaje se vuelve más fuerte a medida que completas misiones y subes de nivel. Los puntos de habilidad que ganes los puedes distribuir como quieras, así que puedes personalizar tu configuración para que se adapte mejor a tu estilo de juego.

Mi veredicto: El ascenso Es la elección perfecta para quien busca acción trepidante con un respiro entre combate y combate. Cuenta con una trama apasionante ambientada en una sombría distopía, y la posibilidad de probar diferentes configuraciones de personajes aumenta su rejugabilidad.

★ El mejor shooter cyberpunk de doble joya El ascenso Compra en Eneba

6. Helldivers [El mejor shooter cooperativo de doble joya]

Nuestra puntuación «Enebameter»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita Año de estreno 2015 Creador/es Arrowhead Game Studios Características únicas Cooperativo táctico con fuego amigo Puntuación en Metacritic 81

Probablemente esto os sorprenda a algunos, pero Helldivers Empezó como un juego de disparos con vista aérea y un sistema de control de doble joya. Tú y hasta otros tres jugadores debéis luchar contra insectos, autómatas y alienígenas para ayudar a Super Earth a expandirse y proteger su dominio.

Cada una de las facciones beligerantes cuenta con su propio elenco de tipos de enemigos, lo que añade una gran profundidad táctica en el juego. Tendrás que configurar equipamientos especializados si quieres llegar lejos como Helldiver, y el trabajo en equipo se vuelve imprescindible a medida que avanzas a niveles de dificultad más altos.

Por qué lo elegimos Helldiverses una locuraun juego de disparos divertido y caótico que premia enormemente la coordinación, y sigue contando con una comunidad fiel dispuesta a ayudar a los nuevos jugadores.

El juego tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada, pero aunque no se te dé muy bien, puedes pasártelo en grande. Te mantendrá enganchado con su completo sistema de progresión, en el que podrás desbloquear una amplia variedad de nuevas armas y armaduras.

Mi veredicto: El primeroHelldivers sigue siendo una adquisición que vale la pena para tu colección si te gustan los shooters de doble joya, y podría decirse que sigue siendo el el mejor juego cooperativo dentro del género. Además, conserva el característico tono satírico de la serie respecto al imperialismo, y las frases de los personajes siempre me sacan una sonrisa.

★ El mejor shooter cooperativo de doble joya Helldivers Compra en Eneba

7. Trono Nuclear [El mejor shooter de doble joya de ritmo trepidante]

Nuestra puntuación «Enebameter»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador/es Vlambeer Características únicas Una jugabilidad ultrarrápida e implacable Puntuación en Metacritic 89

Trono Nuclear es un juego de disparos de doble joya increíblemente trepidante, con mapas generados proceduralmente y un terreno destructible. En este un juego roguelike increíble, podrás jugar en el papel de uno de los muchos mutantes que intentan hacerse con el trono del título en un mundo postapocalíptico.

La mecánica del juego hace mucho hincapié en la importancia de pensar con rapidez y moverse constantemente, ya que un solo error puede acabar con tu partida al instante. Su carácter implacable forma parte de su atractivo, y aprender a manejar su amplio arsenal de armas te llevará bastante tiempo.

Por qué lo elegimos Es el juego que allanó el camino para títulos como Entra en el Gungeon, y cuenta con una sorprendente complejidad mecánica que te obliga a pensar con rapidez.

Aparte de desbloquear nuevos personajes, en este roguelike no hay que preocuparse por ningún sistema de progresión global. En su lugar, cada vez que subes de nivel en una partida, puedes elegir entre un conjunto aleatorio de mutaciones. Estas te permiten crear configuraciones extravagantes que, con un poco de suerte, te llevarán hasta la meta.

Mi veredicto: Si buscas un juego roguelike sin florituras al que puedas jugar en partidas cortas, Trono Nuclear te va a encantar. El juego ofrece combates trepidantes que premian la habilidad y la capacidad de adaptación, y es la definición misma de «fácil de aprender, difícil de dominar”.

★ El mejor shooter de doble joya de ritmo trepidante Trono Nuclear Compra en Eneba

8. Hotline Miami [El mejor shooter de doble joya con un estilo de acción único]

Nuestra puntuación «Enebameter»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, PS Vita, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2012 Creador/es Dennaton Games Características únicas Sistema de puntuación detallado Puntuación en Metacritic 85

Hotline Miami te permitirá meterte en la piel de un asesino despiadado en una versión ficticia de la ciudad que da título al juego. La versión de Miami que ofrece el juego se presenta con unos gráficos vibrantes de estilo retro, acompañados de una banda sonora repleta de temazos synthwave que te harán subir la adrenalina.

El combate es rápido y trepidante, y todas las armas son absolutamente letales. En este juego no hay barras de salud, así que si fallas un solo golpe, lo más probable es que mueras.

Por qué lo elegimos Si te encanta hacer speedruns o batir récords, Hotline Miami te mantendrá entretenido durante mucho tiempo, ya que te permite dar rienda suelta a tu creatividad.

Cada nivel es engañosamente difícil, ya que los enemigos se abalanzarán sobre ti en cuanto asomes la cabeza. Aunque la paciencia aumentará tus posibilidades de éxito, el juego también cuenta con un completo sistema de puntuación que premia las partidas completadas rápidamente y las muertes con estilo.

Mi veredicto: Los que buscan batir récords y quieren ver su nombre en la clasificación mundial se lo van a pasar en grande con este juego. Ni siquiera yo pude resistirme a intentar completarlo a toda velocidad cuando salió al mercado, sobre todo cuando la memoria muscular empezó a tomar el control y algunos niveles se volvieron pan comido.

★ El mejor shooter de acción con doble joya y un estilo único Hotline Miami Compra en Eneba

9. Ruinas [El mejor shooter de acción cyberpunk con doble joya]

Nuestra puntuación «Enebameter»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Reikon Games Características únicas Combates contra jefes a gran velocidad Puntuación en Metacritic 75

Ruinas es un juego de acción ambientado en una cruda ciudad cyberpunk. Encarnas a un protagonista sin nombre al que obligan a matar a la élite de Rengkok. Con la ayuda de un enigmático hacker y a base de pura fuerza bruta, desvelarás los secretos que se esconden tras tu identidad y todo lo que está sucediendo en la ciudad.

El combate es rápido e implacable, y se te anima a utilizar todas las herramientas a tu alcance para ganar las peleas. Entre disparos y carreras, en algunos combates tendrás que moverte frenéticamente y aplicar tácticas de «golpear y huir» con tu arma cuerpo a cuerpo o tus habilidades de corto alcance.

Por qué lo elegimos Es un juego tremendamente divertido, pero también exigente, que no se anda con rodeos, ya que incluso la batalla del tutorial puede darte una buena lección si te confías demasiado.

A pesar de ser un juego corto, cuenta con un montón de combates contra jefes de gran intensidad y modos de desafío que lo hacen muy rejugable. Incluso han añadido un modo oficial de speedrun para aquellos que quieran competir contra otros jugadores.

Mi veredicto: Ruinas es uno de mis favoritos porque sus combates contra jefes son realmente exigentes, pero justos. Próximamente saldrá una secuela de este ARPG que amplía el mismo sistema de combate.

★ El mejor shooter de acción cyberpunk con doble joya Ruinas Compra en Eneba

10. Synthetik: El auge de la Legión [El mejor shooter táctico con doble joya]

Nuestra puntuación «Enebameter»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Flow Fire Games Características únicas Escenas de tiroteos impactantes y realistas Puntuación en Metacritic 78

Juego lento y táctico no suele ser lo que uno espera de un shooter de doble joya, y Synthetik: El auge de la Legión cumple con creces en ese aspecto. Se trata de un roguelite de alta dificultad que te anima encarecidamente a jugar a cubierto y a gestionar con cuidado tus reservas de munición.

Las armas de este juego exigen mucha precisión y paciencia, ya que te castigan por intentar correr y tirar como un héroe de acción. También hay un sistema de recarga activa que agiliza el proceso si se pulsan los botones en el momento justo.

Por qué lo elegimos Es un juego único que premia los estilos de juego pausados y metódicos en un género que suele caracterizarse por una acción arcade exagerada.

Los combates en este juego pueden resultar muy impredecibles debido a su sistema de disparos, bastante realista, sobre todo cuando hay varios modificadores activos. De hecho, se te anima a activar mecánicas que podrían acabar con la partida, como el atasco del arma y el retroceso, ya que estos modificadores también otorgan bonificaciones pasivas.

Mi veredicto: Synthetik: El auge de la Legión es un fantástico juego de disparos con dos joysticks para quienes disfrutan de una jugabilidad más estratégica que premia la preparación minuciosa y la gestión de recursos.

★ El mejor shooter táctico con doble joya Synthetik: El auge de la Legión Compra en Eneba

Mi valoración general sobre los mejores shooters de doble joya

Con tantas opciones entre las que elegir en todos los géneros, elegir el mejor shooter de doble joya de mando se reduce, en realidad, a lo que uno busca en él. A continuación te ofrecemos algunas opciones ideales para diferentes tipos de jugadores:

Para los aficionados al género «bullet hell» → Entra en el Gungeon. Es uno de los los mejores juegos de «bullet hell» Podrías jugar y, sin darte cuenta, dedicarle fácilmente más de cien horas si intentas alcanzar el 100 % de finalización .

Entra en el Gungeon. Es uno de los los mejores juegos de «bullet hell» Podrías jugar y, sin darte cuenta, dedicarle fácilmente más de cien horas si intentas . Para los jugadores en modo cooperativo → Helldivers. La profundidad táctica y la jugabilidad cooperativa que ofrece hacen que sea un juego fácil de recomendar, y es una auténtica pasada para jugar con un grupo al que le encanta pasárselo en grande con el fuego amigo.

Helldivers. La profundidad táctica y la jugabilidad cooperativa que ofrece hacen que sea un juego fácil de recomendar, y es una auténtica pasada para jugar con un grupo al que le encanta pasárselo en grande con el fuego amigo. Para los amantes de los juegos de rol → The Ascenso. Este juego combina a la perfección elementos de los juegos de rol con la trepidante acción de los shooters de doble joya, y su apasionante historia te da una razón para seguir jugando hasta el final.

The Ascenso. Este juego combina a la perfección elementos de los juegos de rol con la trepidante acción de los shooters de doble joya, y su apasionante historia te da una razón para seguir jugando hasta el final. Para los aficionados a los juegos arcade retro → Bonita máquina. Este juego de disparos de inspiración retro es perfecto para quienes solo quieren relajarse, disparar a todo lo que se mueva y, quizá, batir alguna que otra marca.

Preguntas frecuentes