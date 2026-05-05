Los 20 mejores juegos de defensa de torres que te mantendrán enganchado en 2025

Los mejores juegos de defensa de torres te ponen a prueba desde el primer momento y te recompensan por colocar las torres con inteligencia y gestionar bien los recursos. Títulos como Plantas contra zombis, Bloons TD 6, yKingdom Rush destacan porque logran ese equilibrio perfecto entre una mecánica divertida y un gran valor de rejugabilidad.

Estos juegos te enganchan con sus controles sencillos y luego te sorprenden con múltiples niveles de estrategia que hacen que cada partida resulte siempre novedosa. Así que, si te gusta este género, te invito a que eches un vistazo a todas estas excelentes recomendaciones. He dedicado más de 100 horas a algunos de ellos, intentando batir récords en las tablas de clasificación y probando el modo cooperativo.

Cada uno ofrece un estilo diferente: un ambiente divertido y desenfadado, intensas secuencias tácticas, enfrentamientos épicos de fantasía e incluso elementos de shooter. Los he ordenado según lo que más me ha enganchado, lo que sigue entusiasmando a los jugadores y lo que los críticos siguen valorando muy positivamente. Desde divertidos jardines de zombis hasta trepidantes batallas con globos, hay algo para todos los gustos.

Nuestra selección de los mejores juegos de defensa de torres

Los juegos de defensa de torres destacan por su profundidad estratégica y por exigir un pensamiento crítico. Los mejores títulos del género retan a los jugadores a actuar con sensatez, táctica y paciencia. Estos son los cinco mejores juegos que he seleccionado:

Plantas contra zombis (2009) – Defiende tu jardín contra oleadas de zombis utilizando una gran variedad de plantas únicas en este juego de defensa de torres, uno de los favoritos de los aficionados. Bloons TD 6 (2018) – Un juego colorido y adictivo en el que los jugadores despliegan monos y poderosas torres. Kingdom Rush (2011) – Con gráficos dibujados a mano y una jugabilidad estratégica muy profunda, este juego establece el estándar de referencia para las mecánicas tradicionales de la defensa de torres. Legion TD 2 (2017) – Una experiencia centrada en el modo multijugador en la que hasta ocho jugadores compiten para sobrevivir a sus oponentes en intensas partidas estratégicas. Dungeon Defenders (2011) – Este juego, que combina la defensa de torres con elementos de los RPG de acción, ofrece una divertida experiencia de juego cooperativo y emocionantes combates protagonizados por héroes.

Si buscas aún más opciones, sigue leyendo para descubrir una lista completa de 20 juegos y encontrar el que más te guste.

Los 20 mejores juegos de defensa de torres en 2025

Un buen juego de defensa de torres ofrece un equilibrio perfecto entre estrategia, desafío y progresión. Te mantiene enganchado mientras te enfrentas a oleadas y oleadas de enemigos. Esta lista abarca una amplia variedad de juegos de defensa de torres, aptos para todo tipo de jugadores. Échale un vistazo.

1. Plantas contra zombis

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Plataformas PC, macOS, iOS, Android, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360, Nintendo DS Año 2009 Ideal para Los aficionados a los juegos de estrategia casuales y cualquiera que disfrute del caos hilarante de los muertos vivientes con un gran valor de rejugabilidad

Este es uno de esos juegos que nunca pasan de moda. Es una combinación perfecta de mecánicas sencillas y una jugabilidad adictiva a la que es fácil sumarse, pero que al mismo tiempo ofrece suficiente profundidad como para mantenerte enganchado. La variedad de modos de juego lo hace emocionante y garantiza que no se vuelva repetitivo demasiado pronto.

Lo que realmente hace que Plantas contra zombis Sin embargo, lo que más destaca es su encanto: desde el humor peculiar hasta las imágenes vibrantes y el diseño de sonido pegadizo, todo en él contribuye a crear una experiencia divertida y memorable. También es un gran juego cooperativo para jugar con amigos. Aunque no suelas ser aficionado a los juegos de defensa de torres, su aire nostálgico es suficiente para engancharte.

Su humor impregna cada aspecto: enemigos extravagantes, efectos de sonido cómicos y un guion centrado en los personajes que les dota de personalidad sin necesidad de tramas complejas. Si a esto le sumamos las opciones de juego cooperativo y el «Zen Garden», el juego pasa de ser una diversión ocasional a convertirse en un título de defensa de torres con todas las de la ley y un gran valor de rejugabilidad.

Puntos destacados:

Una gran variedad de modos : Aventura, puzles, supervivencia, minijuegos, además del «Jardín zen» para jugar a un ritmo más pausado (más de 50 niveles).

: Aventura, puzles, supervivencia, minijuegos, además del «Jardín zen» para jugar a un ritmo más pausado (más de 50 niveles). Un reto equilibrado : En los primeros niveles aprenderás a colocar las plantas de forma inteligente y a gestionar los recursos.

: En los primeros niveles aprenderás a colocar las plantas de forma inteligente y a gestionar los recursos. Últimas noticias y premios de Swift: Nominado al premio al «Juego de estrategia del año» de los Golden Joystick, se ha ganado una base de seguidores fiel.

Por qué lo elegimos Plantas contra zombis logra un equilibrio perfecto entre la planificación sobre la marcha y las estrategias a largo plazo. Es uno de esos pocos juegos de defensa de torres que resulta accesible para los principiantes y, al mismo tiempo, ofrece un gran nivel de profundidad para los veteranos.

Si buscas esa adictiva combinación de estrategia y rejugabilidad, Plantas contra zombis esta lista es lo más. Sus ingeniosos modos de juego, su encanto desenfadado, su diseño colorido y sus desafíos basados en los recursos te ofrecen esa misma sensación de satisfacción que hace que juegos de defensa de torres¡Qué bueno!

2. Bloons TD 6

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Plataformas Android, iOS, macOS, Microsoft Windows, Apple Arcade, Xbox One, PlayStation 4, visionOS Año 2018 Ideal para Los aficionados a los juegos de defensa de torres a los que les encantan los extensos árboles de mejoras y el dominio a largo plazo

Lo mejor de Bloons TD 6 es la enorme profundidad que ofrece. Hay más de 20 torres únicas, cada una con múltiples opciones de mejora, lo que te ofrece un sinfín de posibilidades estratégicas. Además, la variedad de mapas, niveles de dificultad y modos de juego hace que la experiencia sea siempre nueva y estimulante. Las opciones de personalización y la posibilidad de jugar sin conexión no hacen más que aumentar su atractivo, convirtiéndolo en uno de los mejores juegos del género de defensa de torres.

El juego tiene una cierta curva de aprendizaje, y algunos modos de juego pueden empezar a resultar repetitivos al cabo de un tiempo. Además, si tu ordenador no es muy potente, es posible que no funcione con fluidez.

Aun así, si te gustan los juegos estratégicos y la progresión a largo plazo, Bloons TD 6 Es, sin duda, uno de los mejores títulos que hay.

Aspectos destacados:

Escalado de potencia de Paragon : Las mejoras de Paragon del nivel final combinan las ventajas de tres torres de nivel 5, lo que te permite desplegar torres monstruosas en las últimas fases del juego.

: Las mejoras de Paragon del nivel final combinan las ventajas de tres torres de nivel 5, lo que te permite desplegar torres monstruosas en las últimas fases del juego. Sistema de Conocimiento del Mono : Más de 100 mejoras meta potencian las estrategias de las primeras fases del juego o refuerzan las configuraciones de las últimas fases.

: Más de 100 mejoras meta potencian las estrategias de las primeras fases del juego o refuerzan las configuraciones de las últimas fases. Diversidad de modos con ganchos de repetición: Decenas de mapas creados a mano, desafíos diarios, eventos de jefes de temporada y modo cooperativo.

Por qué lo elegimos Bloons TD 6 premia más la planificación inteligente y la capacidad de adaptación que la velocidad de reacción. El trazado de rutas, la sinergia entre torres y la gestión de recursos son fundamentales. A medida que avanzas, vas adquiriendo más destreza.

Para aquellos que prefieren una estrategia profunda y partidas de larga duración, Bloons TD 6 ofrece una experiencia de defensa de torres sin igual. Sus sistemas en varias capas y su contenido constante lo convierten en un juego IMPRESCINDIBLE para los aficionados.

3. Kingdom Rush

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Plataformas Android, iOS, Windows, macOS, Switch, Xbox One, Series X/S Año 2011 Ideal para Jugadores que buscan una sinergia perfecta entre torres, tácticas de jefe exigentes y una campaña desafiante

Kingdom Rush sigue siendo uno de los mejores juegos de defensa de torres y juegos de estrategia que hay por ahí. Está repleto de una jugabilidad estratégica muy profunda y cuenta con algunos de los enemigos más memorables del género. Olvídate de las mecánicas de «pagar para ganar», ya que cada partida en Kingdom Rush premia el pensamiento estratégico y la colocación inteligente de las torres.

Controlas cuatro torres básicas (Arquero, Cuartel, Mago, Artillería), cada una de las cuales se divide en dos poderosas ramificaciones, además de unidades de héroe y hechizos desplegables (meteoritos, refuerzos). Entre los enemigos se encuentran caballeros acorazados, sanadores, criaturas subterráneas y jefes voladores. Te obligan a ajustar constantemente la disposición de tus defensas en plena oleada.

La dificultad va aumentando de forma natural: las primeras misiones, de carácter más sencillo, te permiten ganar confianza, mientras que los desafíos para veteranos o de nivel «Iron» presentan enemigos más difíciles y vidas limitadas.

Aspectos destacados:

Árboles de torre adaptables : Cada torre base ofrece formas finales únicas.

: Cada torre base ofrece formas finales únicas. Olas según el nivel : Los enemigos con diferentes tipos de armadura, los sanadores y los que tienen habilidades para excavar te impiden desconectar.

: Los enemigos con diferentes tipos de armadura, los sanadores y los que tienen habilidades para excavar te impiden desconectar. Modos de desafío en bucle: Al completar la campaña se desbloquean los modos «Hierro», «Heroico» y «Cohete/Magia».

Por qué lo elegimos Kingdom Rush te engancha desde el primer momento. Parece un juego sencillo, pero tras su encantador diseño se esconde un desafío bien calculado. A medida que las oleadas de enemigos se van complicando, hay que adaptarse rápidamente, y la elección cuidadosa de las mejoras para las torres resulta decisiva.

Kingdom Rush encuentra ese equilibrio perfecto. Es accesible, pero su intensidad se dispara cuando te adentras en él. Aventúrate en Modo Iron y sabrás lo que es un auténtico juego de defensa de torres.

4. Legion TD 2

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Plataformas Windows, macOS, Linux Año 2021 Ideal para Aficionados a los juegos competitivos de defensa de torres a los que les encanta adaptar sus estrategias y burlar a otros jugadores reales

Empezó como un Warcraft 3contra,Legion TD 2 se hizo muy popular, y con razón. La combinación de gestión económica, colocación estratégica de unidades y oleadas enemigas impredecibles le confiere una gran profundidad, lo que hace que cada partida sea diferente. Es el tipo de juego en el que experimentar con configuraciones y perfeccionar estrategias nunca pasa de moda.

El modo multijugador competitivo es, sin duda, uno de sus mayores atractivos: las batallas son intensas y ganar supone un auténtico logro. Dicho esto, se trata de una experiencia estrictamente multijugador —no hay modo para un solo jugador—, lo que puede ser un factor decisivo para algunos. Además, las partidas pueden durar hasta una hora, por lo que no es el tipo de juego al que te puedas conectar para una sesión rápida. Pero si te gustan la estrategia profunda y la competición de alto nivel, Legion TD 2 es un juego imprescindible.

¿Qué lo hace destacar?:

Configuraciones seleccionadas en cada partido : Nunca te enfrentas dos veces al mismo rival; la estrategia se adapta en cada ronda.

: Nunca te enfrentas dos veces al mismo rival; la estrategia se adapta en cada ronda. PVP con apuestas reales : Tanto los compañeros de equipo como los rivales son importantes, y para ganar debes contrarrestar su estrategia.

: Tanto los compañeros de equipo como los rivales son importantes, y para ganar debes contrarrestar su estrategia. Décadas de pulido: Creado por desarrolladores de mods que han dedicado miles de horas a perfeccionar el equilibrio y la jugabilidad.

Por qué lo elegimos Legion TD 2 convierte cada partida en un juego mental de alto riesgo contra oponentes reales. Tendrás que reaccionar, analizar las elecciones de tu oponente y contrarrestar sus movimientos.

Si te apetece un juego de defensa de torres que sea dinámico y en el que las situaciones cambien como en una batalla real, entonces Legion TD 2 es tu mejor opción.

5. Dungeon Defenders

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Plataformas Windows, macOS, Linux, Android, iOS, PlayStation 3, Xbox 360 Año 2011 Ideal para Jugadores que quieran probar el modo cooperativo para cuatro jugadores en un juego de defensa de torres

Este juego combina la colocación inteligente de torres con combates llenos de adrenalina. Eliges un héroe —Cazadora, Monje, Escudero o Aprendiz— y colocas defensas como torretas, trampas y auras durante las fases de construcción. Después, te sumerges en el caos de los combates con espadas y la búsqueda de botín. Si juegas con amigos, se convierte en una fiesta táctica: planificáis juntos las defensas y luego coordináis cuándo entrar en acción y luchar.

El progreso gira en torno a la búsqueda del equipo que realmente importa. El botín más potente mejora tanto a tu héroe como a tus defensas, por lo que siempre estarás probando nuevas configuraciones y descubriendo nuevas sinergias. Entre el modo Infinito, los desafíos cronometrados y la dificultad Pesadilla, ¡te verás ajustando tus configuraciones y estrategias solo para mantenerte a la cabeza!

La dificultad puede dispararse de repente, y a veces surgen errores como bloqueos durante la fase de construcción o fallos en las estadísticas en plena partida. Aun así, cuando consigues mantener tu base, es una de las experiencias de defensa de torres más satisfactorias que existen.

¿Qué lo hace destacar?:

Doble función en el juego : Construye tus defensas y luego entra tú mismo en el campo de batalla.

: Construye tus defensas y luego entra tú mismo en el campo de batalla. Crecimiento basado en el botín : Un mejor equipamiento potencia tanto a tu héroe como a tus defensas y hace que el avance por el juego resulte adictivo.

: Un mejor equipamiento potencia tanto a tu héroe como a tus defensas y hace que el avance por el juego resulte adictivo. La emoción del modo cooperativo: La formación de equipos y la acción en directo se combinan para ofrecer sesiones caóticas y gratificantes.

Por qué lo elegimos «Dungeon Defenders» combina la estrategia de la defensa de torres con la diversión de los juegos de rol de acción. Disfrutarás de la satisfacción de ver cómo tu base se mantiene firme, además de la emoción de lanzarte a la acción para salvar la situación. Esa mezcla de planificación y caos en primera línea hace que el juego sea adictivo.

Si te apetece un juego de defensa de torres con acción, Dungeon Defenders Es un juego que no te puedes perder. Combina la construcción de bases y el combate en tiempo real en un entorno cooperativo para cuatro jugadores. Ideal tanto para los aficionados ocasionales a la estrategia como para los fans incondicionales de los juegos de defensa de torres.

6. GemCraft – En busca de las sombras

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Plataformas Windows (Steam) Año 2015 Ideal para Jugadores empedernidos de los juegos de defensa de torres a los que les encanta experimentar y dominar el juego

Este juego es un sueño hecho realidad para los auténticos aficionados a los juegos de defensa de torres. El sistema basado en gemas aporta una gran profundidad estratégica, ya que te permite combinar y mejorar gemas para crear torres poderosas que se adapten a tu estilo de juego. Cada oleada se presenta como un rompecabezas que hay que resolver, y premia la planificación inteligente y la gestión de recursos.

Ten en cuenta que este juego no es para todo el mundo. Es posible que su estilo artístico, oscuro y melancólico, no resulte atractivo para los jugadores que prefieren una estética más colorida, y el sistema de progresión puede parecer a veces una rutina tediosa, ya que requiere dedicar mucho tiempo para desbloquear las mejores habilidades y torres. Pero si te gusta la jugabilidad profunda y táctica, con un montón de opciones de personalización y rejugabilidad, GemCraft – En busca de las sombras merece totalmente la pena dedicarle horas.

Aspectos destacados:

Personalización ilimitada de gemas : Cientos de combinaciones de gemas te permiten personalizar las torres.

: Cientos de combinaciones de gemas te permiten personalizar las torres. Sistema de olas para superar tus límites : Tú controlas los picos de dificultad: cuanto más difíciles sean las oleadas, mayores serán las recompensas, pero un solo error lo echa todo por la borda.

: Tú controlas los picos de dificultad: cuanto más difíciles sean las oleadas, mayores serán las recompensas, pero un solo error lo echa todo por la borda. Modificadores de nivel adaptativos: Puedes añadir modificadores y volver a jugar los niveles con nuevos retos.

Por qué lo elegimos GemCraft – En busca de las sombras te ofrece un control total sobre tus torres y el nivel de dificultad. Si te apetece un juego de defensa de torres estratégico, a tu propio ritmo, exigentemente gratificante y con múltiples capas, este juego es tu mejor opción. Es lo que ocurre cuando el género se adentra en profundidad y no pierde su ingenio.

GemCraft – En busca de las sombras es un juego de puzles con múltiples niveles en el que creas tus propias herramientas y vas superando tus límites en cada ronda. Si buscas un juego que recompense la experimentación reflexiva y ponga a prueba tu destreza para construir torres, este es el tuyo.

7. Mindustry

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Plataformas Windows, macOS, Linux, Android, iOS Año 2017 Ideal para Jugadores que buscan un juego que combine la construcción de bases con el desafío de la defensa de torres, con modos multijugador y PvP, mapas generados proceduralmente y misiones de campaña

Sectordestaca por combinar mecánicas defensivas clásicas con cintas transportadoras, gestión de munición y rompecabezas de diseño de fábricas. Extraes mineral, construyes líneas de producción, abasteces tus torretas y derrotas oleadas de enemigos que ponen a prueba tu estrategia. Cuando consigues que tus líneas funcionen a pleno rendimiento y tus defensas estén perfectamente abastecidas, el impacto es brutal. Es tan satisfactorio como ver cómo se desarrolla tu speedrun favorito.

El contenido es muy amplio: dos campañas en Serpulo y Erekir, modos de supervivencia, partidas PvP y sectores generados proceduralmente. La interfaz de usuario mantiene todo a la vista, incluso cuando tu base parece el cuarto de cables de una central nuclear. La complejidad de la configuración puede resultar abrumadora para los principiantes.

Las primeras partidas parecen un enredo de correas y tubos. Si consigues superar la curva de aprendizaje, tendrás entre manos un juego muy bueno.

¿Qué lo hace destacar?:

Diseño del canal de recursos: Automatiza el suministro de munición, refrigerante y líquidos para que las torretas nunca se queden sin provisiones.

Automatiza el suministro de munición, refrigerante y líquidos para que las torretas nunca se queden sin provisiones. Olas + defensa + producción: Logras un equilibrio entre el crecimiento de la fábrica y la protección de la base.

Logras un equilibrio entre el crecimiento de la fábrica y la protección de la base. Modos multijugador a raudales: Los amigos pueden unirse a la partida o retarse entre ellos; el modo cooperativo hace que enfrentarse a sistemas complejos resulte una experiencia social.

Por qué lo elegimos Mindustry da un giro radical al género. Esta vez, tu misión va más allá de colocar torres. Tienes que crear toda una economía capaz de mantenerse a flote bajo el fuego enemigo. Si te gusta gestionar recursos tanto como defenderlos, este juego te ofrece, sin lugar a dudas, el reto más creativo que encontrarás en el género de la defensa de torres.

Si los juegos de defensa de torres te parecen demasiado estáticos, Sector lo reinventa con una lógica de gestión de fábricas y estrategia en tiempo real. Perfecto para los jugadores a los que les encanta construir y defender al mismo tiempo.

8. ¡Los orcos deben morir! 3

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Plataformas PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S Año 2020 Ideal para Jugadores que buscan combos de trampas trepidantes y diversión en modo cooperativo

Este juego toma todo lo que hace divertidos a sus predecesores y lo eleva a un nivel completamente nuevo. Juegas como uno de los dos magos de guerra. Cada uno cuenta con un enorme arsenal de trampas y armas para detener oleadas de orcos. ¡Los gráficos son impresionantes, con imágenes vibrantes y entornos súper interactivos! Piensa en paredes y suelos móviles que puedes destruir para provocar aún más caos.

La jugabilidad es trepidante, pero no ofrece una gran profundidad estratégica, lo que puede dejar a algunos con ganas de más. Además, exige bastante al hardware moderno, por lo que es posible que te encuentres con algún que otro problema de rendimiento. Pero si lo tuyo son los juegos de defensa de torres llenos de acción y te encanta el caos de abrirte paso a través de hordas de orcos, sin duda es un juego muy divertido.

Si juegas con un amigo, el modo cooperativo permite que uno se encargue de curar con el libro de hechizos mientras el otro se ocupa de las trampas. Es una locura, pero muy divertida.

Aspectos destacados:

Entornos interactivos : Destruye suelos o haz agujeros durante la partida para desviar a los enemigos.

: Destruye suelos o haz agujeros durante la partida para desviar a los enemigos. Las combinaciones de trampas son importantes : Combina tus defensas para bloquear a los distintos tipos de enemigos.

: Combina tus defensas para bloquear a los distintos tipos de enemigos. Modos para una mayor durabilidad: El modo «Scramble» cambia las reglas en cada partida; los desafíos interminables y los enormes escenarios de guerra hacen que el juego sea muy rejugable.

Por qué lo elegimos ¡¡Los orcos deben morir! 3 es un juego puro, divertido, frenético y al que te enganchas enseguida. Es uno de esos juegos poco comunes que se perciben como casuales y alocados al mismo tiempo.

¡Los orcos deben morir! 3 te ofrece una intensa experiencia de juego cooperativo y combinaciones de caos y trampas muy satisfactorias. Es perfecto tanto para jugadores ocasionales como para los auténticos aficionados a los juegos de defensa de torres.

9. Trampa mortal

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Plataformas Windows, macOS, Xbox One, PlayStation 4 Año 2015 Ideal para Jugadores a los que les gustan los modos cooperativos y los mapas personalizables

Este título es una sólida combinación de elementos de defensa de torres y de RPG de acción, y destaca especialmente por sus opciones de personalización. Puedes ajustar tus armas, personajes y habilidades para adaptarlos a tu estilo de juego mientras te defiendes de oleadas de monstruos que intentan destruir tu castillo.

El avance resulta gratificante y la estrategia tiene suficiente profundidad como para mantenerte enganchado durante bastante tiempo. Es cierto que puede volverse repetitivo al cabo de unas horas, pero la variedad de trampas y habilidades hace que siga siendo divertido. Si te gustan los juegos de defensa de torres y los RPG, Trampa mortalofrece una buena combinación de ambos, con muchas posibilidades de personalización y experimentación.

El modo cooperativo de alta calidad destaca, pero las partidas en solitario pueden resultar un poco insustanciales. Algunos jugadores señalan que las opciones de trampas carecen de equilibrio y que gestionar las torres y el combate puede resultar abrumador sin un equipo.

¿Qué lo hace destacar?:

Jugabilidad híbrida : Planificas las defensas y luchas activamente contra los enemigos.

: Planificas las defensas y luchas activamente contra los enemigos. Profundidad de la trampa y del aparejo : Cuatro niveles de trampas y opciones de habilidades te permiten crear configuraciones únicas.

: Cuatro niveles de trampas y opciones de habilidades te permiten crear configuraciones únicas. Con mucho contenido: Campaña, Modo infinito, Escenarios, Cooperativo, Versus y un editor de mapas.

Por qué lo elegimos Deathtrap ofrece a los jugadores la posibilidad de colocar trampas de forma estratégica en un entorno de acción trepidante. El juego proporciona un mayor control y una mayor inmediatez que los juegos estáticos de defensa de torres.

Si lo que buscas es un juego de defensa de torres en el que diseñes trampas y luego te lances a la acción para rematar la faena, Trampa mortal es perfecto.

10. Creeper World 4

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Plataformas Windows (Steam) Año 2020 Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de defensa de torres que incluyen la construcción de bases, misiones con historia, la comunidad, mapas y el modo cooperativo

Este no es el típico juego de defensa de torres. Te enfrentas a una marea fluida que avanza, llamada Creeper. Colocas redes de energía, construyes cañones y francotiradores, y luego mantienes tu posición mientras la marea avanza. Ocupa las alturas para retrasar las oleadas o extrae recursos para hacer retroceder al enemigo. ¡Los mapas creados por la comunidad y el editor de niveles mantienen el juego fresco mucho después de terminar la campaña!

Al principio, el juego avanza lentamente y gestionar el flujo de energía requiere cierta paciencia. Si logras superar esa fase, la recompensa merece la pena. El terreno en 3D aporta un sentido real de la ventaja de altura, y la dinámica de las oleadas basada en la física añade una tensión sin igual en otras experiencias de defensa de torres.

Al principio, el ritmo puede parecer lento y la obtención de recursos puede resultar pesada, y las bases muy grandes pueden reducir drásticamente el rendimiento cuando se acumulan las torres.

¿Qué lo hace destacar?:

Combate contra los Creeper : Enfrentarse a un fluido que fluye por encima y por debajo de las defensas exige nuevas estrategias.

: Enfrentarse a un fluido que fluye por encima y por debajo de las defensas exige nuevas estrategias. Variedad de mapas con mods : Cientos de mapas creados por los usuarios, además de opciones generadas proceduralmente, aumentan el interés de volver a jugar.

: Cientos de mapas creados por los usuarios, además de opciones generadas proceduralmente, aumentan el interés de volver a jugar. Uso táctico del terreno: La altura es importante. Colocar cañones en los acantilados cambia el rumbo de la batalla más rápido que las defensas puntuales.

Por qué lo elegimos Creeper World 4 convierte el género de defensa de torres en un rompecabezas de recursos y terreno. Te obliga a construir con inteligencia, no a toda prisa. Esa estrategia paciente da lugar a grandes logros cuando tu base resiste y la oleada se retira.

Creeper World 4 se gana un hueco entre los jugadores que buscan algo más que colocar torres en las líneas. Transforma el género de la defensa de torres en una batalla táctica contra un enemigo que nunca juega limpio. Con mapas personalizados y relieve en 3D, recompensa a los jugadores que piensan con varias jugadas de antelación.

11. La Rompedora

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Plataformas PS5, Xbox Series, PC Año 2021 Ideal para Jugadores que buscan una mezcla de construcción de bases y defensa de torres con combates de rol de acción y extensos árboles tecnológicos

Este título destaca por su original combinación de géneros y ofrece una atractiva mezcla de acción y estrategia. Asumes el control de Ashley, que pilota un potente mecha en un mundo lleno de vida, con combates intensos y una jugabilidad táctica.

Sin embargo, la complejidad del juego puede resultar un poco abrumadora para los principiantes, con sus numerosas mecánicas y sistemas.

Aun así, la fusión creativa de géneros hace que La Rompedora una opción ideal para los jugadores que buscan algo nuevo y diferente dentro del género de la defensa de torres.

Por qué funciona:

El combate en tiempo real y la defensa de la base se desarrollan simultáneamente.

Un extenso árbol tecnológico con mejoras y estructuras muy detalladas.

Las oleadas masivas de enemigos transmiten una sensación de gran intensidad, no de monotonía.

Por qué lo elegimos La Rompedora redefine el concepto de los juegos de defensa de torres al combinarlos con el combate en tiempo real y la estrategia de bases. Está diseñado para jugadores que desean tener un control total sobre el campo de batalla, tanto a pie como desde las alturas.

La Rompedora se ha ganado su lugar por combinar acción trepidante con una estrategia profunda. Está pensado para jugadores que buscan algo más que torres. Quieren tener el control y un mecha armado con una espada.

12. PixelJunk Monsters Ultimate

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Plataformas PC, macOS, PSP, PS Vita Año 2007 Ideal para Aficionados ocasionales y veteranos de los juegos de defensa de torres a los que les encanta el modo cooperativo local y los retos creativos

PixelJunk Monsters Ultimate te pone al mando de un guardián Tiki que corre de torre en torre, construyendo, mejorando y recogiendo monedas para defender a tus crías de oleadas y oleadas de monstruos. Su encanto reside en una jugabilidad fluida y unos gráficos dibujados a mano que hacen que montar las defensas resulte divertido.

Lo que me atrajo fue el modo cooperativo. La experiencia más brillante es jugar offline en el sofá. Turnarse con un amigo resulta muy intuitivo, y la discusión sobre la estrategia fluye con naturalidad. El modo cooperativo online es más torpe, con sistemas de «sala de chat» poco prácticos y sin progreso compartido para el segundo jugador. Aun así, las mejoras compartidas de la torre y el trabajo en equipo en cada momento resultan eficaces cuando se consigue sincronizarse.

¿Qué lo hace destacar?:

Mantén las torres en su posición para mejorarlas : Tu personaje se mantiene en su posición para destruir las torres, lo que convierte la defensa de torres en una tarea activa.

: Tu personaje se mantiene en su posición para destruir las torres, lo que convierte la defensa de torres en una tarea activa. La isla de Tum-Tum generada proceduralmente, además de cientos de mapas: Las fases aleatorias y la compatibilidad con el modo multijugador ofrecen una variedad infinita.

Las fases aleatorias y la compatibilidad con el modo multijugador ofrecen una variedad infinita. El modo cooperativo local resulta fluido y táctico: Modo local para dos jugadores.

Por qué lo elegimos Esta edición logra combinar a la perfección una mecánica de construcción de torres sencilla con una estrategia cooperativa profunda. La construcción se percibe como algo dinámico y no hay clics pasivos, solo planificación conjunta y ajustes rápidos.

PixelJunk Monsters Ultimate es una opción imprescindible para cualquiera que busque un juego cooperativo local de defensa de torres con auténtico trabajo en equipo. Convierte la mejora de las torres en un juego cooperativo, no solo en un juego de clics. A pesar de algunos problemas en el modo online, es la versión más social y estratégica del género.

13. Sanctum 2

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Plataformas PC, macOS X, PS3, Xbox 360 Año 2013 Ideal para Jugadores que buscan acción de disparos en primera persona combinada con la defensa de torres

Este juego lleva el género de la defensa de torres a un nivel completamente nuevo al combinarlo con la trepidante acción de los juegos de disparos en primera persona y, sinceramente, funciona. Defender los núcleos de oxígeno de las implacables hordas alienígenas te mantiene en vilo, y la posibilidad de lanzarte tú mismo a la batalla hace que cada enfrentamiento sea muy intenso.

El diseño de los niveles es sólido, y desbloquear nuevas habilidades y torres aporta una gratificante sensación de progresión. La IA de los enemigos puede resultar un poco frustrante, y algunos picos de dificultad parecen francamente brutales. Pero jugar en modo cooperativo con amigos marca la diferencia. Si buscas una experiencia única de defensa de torres con un toque de shooter, Sanctum 2 Sin duda, merece la pena echarle un vistazo.

¿Qué lo hace destacar?:

Sinergia entre el género FPS y la defensa de torres: El hecho de entrar en combate da más importancia a cada colocación de torreta.

El hecho de entrar en combate da más importancia a cada colocación de torreta. Cuatro clases con ventajas: ¡Puedes jugar como apoyo, francotirador, artillero pesado o especialista en explosivos!

¡Puedes jugar como apoyo, francotirador, artillero pesado o especialista en explosivos! Ataques orbitales y torres desbloqueables: Recompensas estratégicas por avanzar en la campaña y en los contenidos descargables.

Por qué lo elegimos Sanctum 2 convierte el género de defensa de torres en un campo de batalla dinámico. Un juego de defensa de torres que te permite disfrutar de elementos de los shooters es, sin duda, algo diferente y que merece la pena probar.

Sanctum 2 No hay nada que se le pueda comparar cuando se busca una combinación de estrategia de torretas y combate en primera línea. Sus oleadas y su sistema de clases lo convierten en una experiencia híbrida única. Si te gusta construir defensas y acabar con los enemigos directamente, este juego te mantendrá entretenido.

14. Defense Grid: El despertar

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Plataformas PC, macOS X, Xbox 360 Año 2008 Ideal para Los aficionados a los juegos de defensa de torres que valoran la profundidad estratégica y los sistemas que invitan a volver a jugar

Defense Grid: El despertar es como un modelo de cómo debería funcionar un juego de defensa de torres. Debes defender los núcleos de energía colocando diez torres diferentes. Algunas torres ralentizan a los enemigos, otras perforan el blindaje y unas pocas se encargan de las amenazas aéreas. Cada mapa te obliga a tomar nuevas decisiones: las rutas son limitadas y los enemigos aprovechan cualquier punto débil de tu configuración.

No se basa en trucos, ya que lo que realmente importa aquí es la estructura. La clave está en leer la vista previa de la ola que se aproxima y utilizar la función de rebobinado cuando una carrera empieza a desmoronarse. Red de Defensa brilla. Los gráficos se notan un poco anticuados y algunas de las últimas misiones se vuelven mucho más difíciles sin previo aviso. Pero el total de 36 mapas (incluidos el crossover con GLaDOS y el DLC de Borderlands) te ofrece mucho en lo que sumergirte.

¿Qué lo hace destacar?:

Diversidad estratégica de torres: Cada tipo de torre desempeña un papel específico en la planificación de la defensa.

Cada tipo de torre desempeña un papel específico en la planificación de la defensa. Efectos visuales de ondas y mecánica de rebobinado: Anticipa las amenazas que se avecinan y corrige los errores en una fase temprana.

Anticipa las amenazas que se avecinan y corrige los errores en una fase temprana. Amplia compatibilidad con contenidos descargables: 36 mapas oficiales, entre los que se incluyen los favoritos de la comunidad y contenido de otras sagas.

Por qué lo elegimos Defense Grid marca la pauta en el género de la defensa de torres estratégica. Premia la planificación y la capacidad de adaptación con una mecánica sencilla y desafíos exigentes.

Con un ritmo trepidante, una mecánica bien pensada y horas de contenido adicional, Defense Grid: El despertar sigue siendo uno de los mejores juegos de defensa de torres que se han creado jamás. Es un título más antiguo, por lo que ocupa un puesto más bajo en la lista, ¡pero no es un juego que debas pasar por alto!

15. Anomalía: Warzone Earth

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Plataformas PC, macOS X, Xbox 360 Año 2011 Ideal para Jugadores deseosos de romper los moldes de los juegos de defensa de torres con asaltos tácticos a convoyes

¿Qué distingue a Anomaly: Warzone Earth? Lo que lo distingue es su original giro: en lugar de defenderte de oleadas de enemigos, eres tú quien ataca e intenta destruir las torres enemigas. Esta inversión de la fórmula tradicional de los juegos de defensa de torres aporta un toque novedoso.

Como comandante, despliegas cortinas de humo, señuelos, reparaciones y ataques aéreos en tiempo real, al tiempo que gestionas las mejoras de las unidades y los peligros del mapa. El resultado: ataques en varias fases que se perciben más como incursiones tácticas que como una defensa estática.

Me gustó mucho el diseño de las misiones, que abarca desde los terrenos abiertos de Bagdad hasta las estrechas calles de Tokio. Me obligó a cambiar la configuración de los convoyes y a tomar decisiones rápidas cuando las torres agotaban mis escudos. El giro de la «ofensiva de torres» me enseñó a pensar como el enemigo, aprovechando el terreno y la distancia entre los convoyes para adelantarme al fuego abrumador. La campaña repite tácticas similares una vez que se estabilizan los desbloqueos, y las opciones de unidades siguen siendo limitadas.

¿Qué lo hace destacar?:

Mecánica de juego de la ofensiva de torre: El hecho de obligarte a atacar las defensas cambia radicalmente cada decisión.

El hecho de obligarte a atacar las defensas cambia radicalmente cada decisión. Estrategia de terreno dinámico: Las calles abiertas frente a los callejones estrechos y sin salida marcan la diferencia en tu estrategia.

Las calles abiertas frente a los callejones estrechos y sin salida marcan la diferencia en tu estrategia. Caja de herramientas de habilidades especiales: El humo, los señuelos y los ataques aéreos aportan flexibilidad táctica a cada misión.

Por qué lo elegimos Anomaly: Warzone Earth da un giro al género al convertirte en el atacante. Pone a prueba tu capacidad estratégica en todo momento y premia el pensamiento flexible.

Anomaly: Warzone Earth ofrece un enfoque novedoso al ponerte al mando del asalto. Es una variante inteligente y satisfactoria del género de defensa de torres. Perfecto si buscas más libertad de acción y variedad en un juego de defensa de torres.

16. Rock of Ages 3: Make & Break

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año 2020 Ideal para Jugadores que buscan un caos creativo y un juego de defensa de torres al estilo arcade

Rock of Ages 3 Combina la defensa de torres con la acción arcade. Haces rodar una enorme roca a través de las defensas enemigas y luego das media vuelta para defender tu propio camino. El editor de niveles es impresionante: diseña circuitos de obstáculos, ajusta los ángulos de las rampas, coloca trampas y comparte tus creaciones. Pasé horas creando recorridos absurdos, como circuitos de esquiva llenos de péndulos oscilantes. También disfruté probando los mapas que habían creado otros jugadores.

La mecánica principal resulta más intensa cuando lanzas tu propia roca entre las defensas del rival. Alternar entre el ataque y la defensa resulta caótico y gratificante. El humor al estilo de Monty Python y la banda sonora de rock clásico le aportan un encanto peculiar. De vez en cuando, la física falla. Las rocas se atascan en los obstáculos o la velocidad de fotogramas baja en los mapas más densos, pero esos momentos se convierten en motivo de risa.

¿Qué lo hace destacar?:

Editor creativo y uso compartido: Crea mapas personalizados de lo más extravagantes y disfruta sin límites de las creaciones de la comunidad.

Crea mapas personalizados de lo más extravagantes y disfruta sin límites de las creaciones de la comunidad. Jugabilidad de «atacar y luego defender»: Las exclusivas batallas en dos fases permiten cambiar de estrategia en pleno combate.

Las exclusivas batallas en dos fases permiten cambiar de estrategia en pleno combate. Presentación ingeniosa: Las imágenes al estilo de Monty Python y la banda sonora clásica remezclada marcan el tono.

Por qué lo elegimos Rock of Ages 3: Make & Break ha devuelto la diversión al género al ofrecerte las herramientas para provocar el caos y luego sobrevivir a él.

Rock of Ages 3: Make & Break convierte el género de la defensa de torres en una batalla campal de rocas. Con su ingenioso editor, sus combates con una física impredecible, su humor pícaro y sus variados elementos de juego, es uno de los títulos más creativos y con mayor rejugabilidad del género.

17. Bardbarian

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Plataformas PC, Mac, Android, iOS Año 2014 Ideal para Jugadores que buscan un juego de defensa de torres con toques de RPG y humor

Bardbarian incorpora elementos de los juegos de rol a la fórmula de la defensa de torres. Eres Brad, y empuñas un laúd-hacha para invocar aliados y potenciar sus habilidades en plena oleada. Cada oleada se desarrolla mientras esquivas, tocas notas para generar unidades y, a continuación, diriges a tu equipo contra enemigos y jefes. No se trata tanto de torres como de posicionamiento y sincronización, y las mejoras y equipamientos desbloquean héroes y torretas.

La banda sonora de heavy metal y el compañero de aventuras un poco pateta le dan un tono desenfadado al juego. Sin embargo, las oleadas pueden resultar repetitivas a partir del capítulo 3, y el sistema de mejoras, que requiere mucho esfuerzo, alarga en exceso las misiones más largas. Las reseñas de Steam le otorgan un 90 % de valoraciones positivas, pero estas palidecen en comparación con las críticas profesionales, y algunos jugadores señalan que sus orígenes en dispositivos móviles se notan en el diseño repetitivo de las oleadas.

¿Qué lo hace destacar?:

Mecánica de juego «Convocar para luchar»: Brad genera unidades y refuerza tu primera línea en tiempo real.

Brad genera unidades y refuerza tu primera línea en tiempo real. Combate contra olas híbridas: Los enemigos se acercan en oleadas al estilo de los juegos de rol, mientras tú esquivas y te posicionas en medio de la oleada.

Los enemigos se acercan en oleadas al estilo de los juegos de rol, mientras tú esquivas y te posicionas en medio de la oleada. Personajes y humor: El estilo artístico ingenioso y las unidades secundarias aportan frescura al juego.

Por qué lo elegimos Bardbarian ofrece a los jugadores una ingeniosa combinación de RPG de acción y defensa de torres, en la que hay que esquivar en tiempo real mientras se invocan unidades con el laúd.

Bardbarian es un juego de defensa de torres desenfadado, lo suficientemente original y alocado como para destacar por sí mismo.

18. Defensa de torres a lo grande

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Plataformas PC, macOS, Android, Nintendo Switch Año 2014 Ideal para Jugadores a los que les guste una mezcla disparatada de héroes

Defensa de torres a lo grande le da un toque especial al clásico juego de defensa de torres con escuadrones de héroes y un caos en pantalla. Colocas torres en puntos de despliegue fijos, pero son los héroes los que dominan el campo de batalla. Estos reparan, potencian o combaten directamente a los enemigos. Las oleadas de enemigos estallan en pedazos e incluso sueltan botín.

Gestionar cuatro tipos de torres junto con habilidades de héroe como el bombardeo aéreo o la reparación de torres se vuelve rápidamente trepidante. Saber cuándo mantener la posición o avanzar con tu escuadrón aporta una tensión de la que carecen la mayoría de los juegos de defensa de torres. La banda sonora me pareció estimulante y los gráficos, divertidos y de estilo caricaturesco, pero la monotonía de las primeras fases del mapa y la escasa variedad de habilidades de HeroCorp a veces hacen que el juego se haga pesado.

Aspectos destacados:

Héroes sobre el terreno de juego: Tus héroes participan activamente y reparan.

Tus héroes participan activamente y reparan. 4 torres ampliables: El sencillo equilibrio del juego «piedra, papel o tijera» aporta profundidad rápidamente.

El sencillo equilibrio del juego «piedra, papel o tijera» aporta profundidad rápidamente. Caos visual: Los enemigos estallan en un caos trepidante, y la banda sonora está a la altura de la intensidad.

Por qué lo elegimos Defensa de torres a lo grande convierte el género de la defensa de torres en trepidantes batallas en las que tus héroes y tus torres deben actuar al unísono. Es un juego lleno de energía y no rehúye el humor absurdo.

Si buscas un juego de defensa de torres que rebose personalidad y en el que tengas que gestionar un campo de batalla en constante movimiento, Defensa de torres a lo grande es perfecto para ti.

19. Infinito de 2

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Plataformas PC, macOS, Android, Nintendo Switch Año 2019 Ideal para

Jugadores a los que les apasionan los retos interminables de defensa de torres y el contenido creado por la comunidad

Si eres de esos jugadores a los que les encantan los retos, Infinito de 2 te tiene cubierto. Como su nombre indica, cuenta con niveles infinitos en los que tu único objetivo es sobrevivir todo lo que puedas y superar tus mejores puntuaciones anteriores. Al no haber un objetivo fijo, es muy accesible para jugadores de todos los niveles.

La mayor parte del contenido proviene de la comunidad de jugadores, por lo que, si esta empieza a decaer, el juego podría perder parte de su atractivo. Además, aunque es muy divertido, no parece tan pulido en PC y probablemente se adapte mejor a las plataformas móviles. A pesar de esos pequeños inconvenientes,Infinito de 2 sigue ofreciendo una experiencia gratificante para cualquier aficionado a los juegos de defensa de torres.

¿Qué lo hace destacar?:

Modo infinito con tablas de clasificación: Te anima a superar tu mejor puntuación oleada tras oleada.

Te anima a superar tu mejor puntuación oleada tras oleada. Un enorme árbol de investigación: Más de 400 desbloqueos te permiten modificar considerablemente las funciones de las torres.

Más de 400 desbloqueos te permiten modificar considerablemente las funciones de las torres. Mapas de la comunidad y compatibilidad con la modificación manual: Los scripts basados en Lua amplían la jugabilidad mucho más allá del contenido oficial.

Por qué lo elegimos Infinitode 2 te ofrece un juego de defensa de torres en estado puro, sin las limitaciones de una historia.

Infinito de 2 destaca por ofrecer una profundidad estratégica infinita. Es todo un hito en el diseño de los juegos de defensa de torres: sistemas complejos que puedes dominar y contenido creado por la comunidad que te mantendrá superando oleadas una tras otra.

20. Tower Madness 2

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Plataformas macOS, Android, iOS Año 2014 Ideal para Jugadores que buscan un juego de defensa de torres ágil y para jugar sobre la marcha, con completos sistemas de mejoras y modo sin conexión

In Tower Madness 2, construirás y mejorarás nueve tipos de torres. Desde armas de plasma hasta pistolas aturdidoras, distribuidas entre las categorías de energía, fuego y electricidad, y que requieren una colocación cuidadosa para hacer frente a dieciséis tipos de alienígenas a medida que se extienden por múltiples carriles.

La jugabilidad puede volverse repetitiva al cabo de un tiempo, y la ausencia de un modo multijugador hace que solo puedas jugar en solitario. Aun así, Tower Madness 2 sigue siendo una opción sólida y accesible para cualquiera que busque un desafío sencillo de defensa de torres. La interfaz de usuario sigue siendo clara en el móvil, aunque la versión para PC puede resultar algo limitada.

¿Qué lo hace destacar?:

Diseño optimizado para mandos y dispositivos móviles: Interfaz de usuario fluida y compatibilidad total con mandos.

Interfaz de usuario fluida y compatibilidad total con mandos. Corregir errores sobre la marcha: Ni siquiera los errores cometidos en las últimas etapas son definitivos.

Ni siquiera los errores cometidos en las últimas etapas son definitivos. 70 mapas repartidos en siete zonas: Los niveles temáticos ofrecen una jugabilidad variada y muchas posibilidades de volver a jugar.

Por qué lo elegimos Tower Madness 2 es un juego portátil de defensa de torres. A medida que juegues, te darás cuenta de lo sencillos que son los controles y lo flexible que es el ritmo del juego.

Tower Madness 2 ofrece una experiencia de defensa de torres trepidante envuelta en un diseño móvil de gran calidad. Con extensos árboles de mejoras y un control de oleadas muy bien pensado, es una apuesta segura para los aficionados ocasionales al género.

Resumen rápido

¿Qué es lo que hace que un juego de defensa de torres sea genial?

Ubicación y modernización inteligentes de las torres.

Adaptación al comportamiento del enemigo.

Subgéneros únicos que combinan diferentes géneros, como la acción, los juegos de rol, los shooters y los puzles.

Gran rejugabilidad gracias a los mods y a los sistemas de progresión.

Cómo jugar a los juegos de defensa de torres como un profesional

Paso 1. Conocer las rutas del enemigo: Estudia la disposición del mapa. Fíjate por dónde entran y salen los enemigos. Aprovecha los cuellos de botella o los caminos con curvas para sacar el máximo partido a las torres.

Paso 2. Elige torres con habilidades complementarias: No te limites a colocar torres del mismo tipo. Combina torres de daño de área, de objetivo único, de ralentización y de apoyo. Cada una de ellas debe desempeñar un papel en tu defensa general.

Paso 3. Actualiza de forma estratégica, no por instinto: No realices mejoras automáticas. Da prioridad a las torres situadas cerca de donde se concentra el mayor tráfico enemigo. Invierte donde el impacto sea mayor.

Paso 4. Observa las olas y haz los ajustes necesarios: Si los enemigos voladores o blindados empiezan a abrirse paso, adáptate. Vende las torres que no rindan lo suficiente y cambia su ubicación cuando sea necesario.

Paso 5. Equilibrar el ataque y la economía: Si te guardas todos los recursos, debilitarás tu defensa. Si los gastas demasiado pronto, te quedarás sin dinero más adelante. Intenta mantener un crecimiento constante a lo largo de las oleadas.

Paso 6. Familiarízate con el meta (si se trata de un modo multijugador o competitivo): Algunos juegos de defensa de torres incluyen modos multijugador (PvP) o tablas de clasificación. Aprende de los mejores jugadores y de las guías sobre el metajuego en tu blog de videojuegos favorito, como Eneba Hub, para mejorar tu estrategia.

Paso 7. Prueba diferentes variantes para perfeccionar tus habilidades: Los juegos de defensa de torres basados en rompecabezas, en la acción y los híbridos ponen a prueba diferentes estilos de pensamiento. Prueba títulos de un una tienda online de confianza donde comprar claves de videojuegos a buen precio como Eneba para descubrir qué es lo que más te motiva.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de defensa de torres del momento?

Plantas contra zombis se lleva la palma. Sigue contando con unos 70 millones de jugadores mensuales en todas las plataformas móviles y figura entre los títulos más descargados de forma constante desde su lanzamiento. Su sencillez, con múltiples matices, ha mantenido a los jugadores enganchados durante más de una década.

¿Cuáles son las características principales de los juegos de defensa de torres?

Los juegos de defensa de torres se centran en la planificación estratégica, la gestión de recursos y la colocación táctica de torres para impedir que oleadas de enemigos alcancen un objetivo.

¿Qué juegos de defensa de torres son los mejores para principiantes?

Plantas contra Zombis, Kingdom Rush, yRed de Defensa podrían ser la mejor opción para los principiantes debido a su mecánica sencilla y a lo fácil que resulta aprender a jugar.

¿En qué se diferencian los juegos de defensa de torres de otros juegos de estrategia?

Los juegos de defensa de torres se centran en defender una zona fija mediante torres, mientras que otros juegos de estrategia consisten en dirigir unidades o ejércitos en batallas más dinámicas.

¿Pueden los juegos de defensa de torres ser educativos?

Sí, mejoran las habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y gestión de recursos, por lo que resultan ideales para aprender estrategia y planificación.

¿Cómo puedo mejorar mi estrategia en los juegos de defensa de torres?

Céntrate en mejorar las torres con inteligencia, colocarlas estratégicamente y analizar los patrones del enemigo para adaptar tu defensa en consecuencia.

¿Dónde puedo comprar juegos de defensa de torres con descuento?

Visita una tienda online de confianza donde comprar claves de videojuegos baratas, como Eneba, donde podrás encontrar títulos importantes y paquetes a precios reducidos.