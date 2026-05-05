Los 15 mejores juegos de carreras que te acelerarán el corazón

Los juegos de carreras ofrecen emoción en estado puro, tanto si estás perfeccionando una curva cerrada como si estás llevando tu coche al límite de velocidad en una reñida competición. El una combinación de habilidad, velocidad y adrenalina mantiene a los jugadores enganchados, haciendo que cada carrera se sienta como un reto que vale la pena afrontar.

Con el paso de los años, el género ha evolucionado desde la simple diversión de los juegos arcade hasta simulaciones realistas con física avanzada, mundos abiertos de gran envergadura y una personalización muy completa. Hoy en día, va más allá de los coches rápidos y las curvas cerradas. Muchos juegos de carreras también ofrecen historias cautivadoras, imágenes impresionantes, y intensa competencia en línea.

En este artículo, analizamos los mejores juegos de carreras que hay disponibles. Tanto si te gustan las carreras callejeras a toda velocidad, la conducción técnica en circuito o simplemente dar una vuelta por paisajes abiertos, hay opciones para todo tipo de jugadores.

Así que prepárate para lanzarte a la aventura. Tanto si eres un jugador ocasional como un competidor empedernido, estos juegos pondrán a prueba tus habilidades y te harán volver una y otra vez.

Selección destacada: los mejores juegos de carreras

Aquí tienes una lista de los más populares y los mejores juegos de carreras para sentir esa descarga de adrenalina. Abarca la mayoría de los juegos de todos los géneros, así que tenemos algo para todos vosotros:

Forza Horizon 5 (2021): Uno de los mejores juegos de carreras de coches del mundo, ¡Ánimo, 5! cuenta con unos gráficos impresionantes que llevan la inmersión a otro nivel. Forza Motorsport 7 (2023): Deportes de motor recrea el realismo y la emoción de conducir un auténtico coche de carreras gracias a su magnífica jugabilidad al estilo de los simuladores. Mario Kart 8 Deluxe (2017): Es una aventura de ritmo trepidante dirigida a jugadores ocasionales que quieren sentarse y relajarse. Need For Speed: Unbound (2022): Perfecto para los jugadores a los que les encanta correr, pero que también quieren seguir una historia realmente interesante. F1 24 (2024): Una opción fantástica para los aficionados a las carreras de Fórmula, F1 24 cuenta con controles precisos y una física extraordinaria.

A medida que avance en el artículo, hablaré también de muchos otros títulos de carreras, además de la puntuación que les hemos otorgado basándonos en nuestras experiencias.

Los 15 mejores juegos de carreras

Un buen juego de carreras te hace olvidar que estás en el mundo real y no en los circuitos virtuales conduciendo tus vehículos favoritos. Como es lógico, unos controles sólidos, unos gráficos espectaculares y una jugabilidad envolvente son los ingredientes que hacen que un juego de carreras sea excelente.

Mi pasión por los videojuegos de carreras comenzó en 2012 la primera vez que jugué al original ¡Ánimo! juego. Desde que me interesé por el género hace más de 12 añosAhora bien, puedo ser muy exigente con lo que debe y lo que no debe incluir un juego de carreras.

Lo que hace que los mejores juegos de carreras sean, precisamente, los mejores es su capacidad para transportarte a un mundo mucho más grande que la pantalla de tu televisor o monitor. Esto es lo que me ha llevado a elaborar esta lista de los mejores juegos de carreras.

¡Basta de charla! ¡Pasemos a las carreras!

1. Forza Horizon 5

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 9,5/10 PC, Xbox Series X|S 2021 Juegos de patio

Este título es un fantástico juego de carreras con el que dar inicio a este resumen. Además, es el más popular de su género, lo que lo convierte en una excelente elección para la mayoría de los jugadores.

Juegos infantiles ha hecho un trabajo fenomenal con Forza Horizon 5. Aunque han pasado más de tres años desde su lanzamiento, sigue estando a la altura de los gráficos de algunos títulos más recientes. Lo que más me gusta de este juego es lo pulido que está.

Alcanza la perfección en casi todos los detalles, lo que le otorga una puntuación casi perfecta en nuestro análisis completo. Desde unos gráficos impresionantes hasta los variados terrenos de México, pasando por una enorme variedad de coches y un mundo abierto gigantesco que lo convierte incluso en uno de los los mejores juegos de mundo abierto, ¡Ánimo, 5! ocupa el primer puesto de nuestra lista como el juego de carreras más completo que existe.

2. Forza Motorsport 7

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 9/10 PC, Xbox Series X|S 2023 Turn 10 Studios

Este título es uno de los la más envolventejuegos de simulación, difuminando la línea entre el juego y la realidad. Con unos gráficos impresionantes, una amplia selección de coches y circuitos meticulosamente detallados, recrea la emoción de las carreras profesionales como ningún otro.

La conducción resulta increíblemente realista, sobre todo cuando se utiliza una configuración de competición completa. Las condiciones meteorológicas dinámicas añaden un nivel adicional de dificultad, lo que obliga a los jugadores a adaptar su estilo de conducción sobre la marcha. Además, el juego funciona a la perfección en todas las plataformas, lo que lo hace accesible a un público muy amplio.

Sin embargo, a diferencia de la libertad que ofrece el mundo abierto de Forza Horizon 5, Motorsport 7 se centra exclusivamente en las pistas, lo que quizá no resulte atractivo para los jugadores ocasionales. Además, lleva un tiempo dominar los controles, pero para quienes estén dispuestos a esforzarse, la recompensa es increíblemente satisfactoria.

Forza Motorsport 7 Es un juego imprescindible para cualquier aficionado a las carreras de precisión y a la búsqueda de la perfección en la pista.

3. Mario Kart 8 Deluxe

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 9/10 Nintendo Switch 2017 Nintendo

De Nintendo Este juego de carreras cuenta con un gran legado como uno de los juegos de carreras más antiguos desarrollados para la Nintendoconsolas.Mario Kart 8 Deluxe Es una versión mejorada en casi todos los aspectos, aunque presenta algunos pequeños problemas.

Si estás en el Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe Es imprescindible si te gustan los juegos de carreras. Se encuentra entre los mejores juegos de carreras disponibles en la plataforma. Su amplia selección de personajes me despierta todo tipo de recuerdos, además de que es perfecto para los jugadores ocasionales. Además, es el juego de carreras más vendido de todos los tiempos.

Tiene modo multijugador tanto local como online, así que también es increíblemente divertido para jugar con amigos. Una cosa que no me gusta de Mario Kart 8 Deluxe es que tiene un alto contenido de materiales reciclados. Además, no hace nada demasiado extraordinario y, en general, se decanta por lo más seguro.

4. Need for Speed: Unbound

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 8/10 PC, PS5, Xbox Series 2023 Criterion Software

Uno de los lanzamientos más recientes de nuestro resumen, Need for Speed: Unbound es una diversión caótica con una dirección artística preciosa.

Need for Speed: Unbound ofrece un estilo visual muy singular, con una dirección artística inspirada en el anime para los potenciadores y otros eventos del juego. También me encantó el diseño de sonido, que hace que las carreras se vivan con mucha tranquilidad. Es uno de los pocos juegos de carreras con una historia, así que, si te gusta este género, este es tu juego.

Aparte de eso, los controles son bastante buenos. Sin embargo, la mayoría de las carreras resultan bastante repetitivas y, a pesar de ser un título centrado en la historia, la narrativa no es lo suficientemente sólida como para que se le considere entre los los mejores juegos con una buena historia en el género de las carreras.

5. F1 24

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 8,5/10 PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One 2024 Codemasters

F1 es la opción por defecto para los aficionados a las carreras de Fórmula. Es casi perfecto en la mayoría de los aspectos clave, lo que se traduce en una experiencia maravillosa.

En general, es un título fantástico para los aficionados a las carreras de Fórmula 1; me encanta lo envolvente que es el modo carrera en F1 2024. Ofrece una experiencia de conducción muy realista, con desgaste de los neumáticos y divertidas paradas en boxes, todo ello acompañado de unos gráficos excepcionales y múltiples modos de juego.

F1 24 Pierde puntos, sobre todo porque la jugabilidad y las carreras son muy repetitivas. Además, la curva de aprendizaje es muy pronunciada para los principiantes. Y, aunque es compatible con las consolas de la generación anterior, el rendimiento no es demasiado bueno en ellas.

6. Gran Turismo 7

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 9/10 PS4, PS5 2022 Polyphony Digital

Gran Turismo is una de las más antiguas PlayStation juegos de carreras exclusivos. Además, es el juego de carreras más popular en las consolas de Sony.

Gran Turismo 7 es uno de los juegos que más realista me ha parecido de todos los que he probado en esta selección. El ciclo de día y noche, los gráficos y los excelentes controles, junto con una mecánica de simulación magnífica, lo convierten en la mejor opción para PlayStation usuarios. Además, puedes jugar tanto en línea como sin conexión.

Algunos factores que suponen un obstáculo Gran Turismo 7 Entre ellas se encuentra su compatibilidad limitada con los coches debido a problemas de licencias. Además, requiere mucho esfuerzo, por lo que si eres un jugador ocasional que solo quiere relajarse y conducir, puede que esta no sea la mejor opción disponible. El juego también presenta en ocasiones problemas técnicos, como fallos de rendimiento y errores.

7. DiRT Rally 2.0

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 8/10 PC, PlayStation, Xbox 2019 Codemasters

Esto es un juego imprescindible para los auténticos aficionados a las carreras que buscan terrenos peligrosos y aventuras salvajes.

DiRT Rally 2.0 es tremendamente exigente, ya que te sumerge en senderos embarrados llenos de giros impredecibles y tramos implacables. La conducción resulta increíblemente realista, sobre todo para un juego que lleva ya cinco años en el mercado. El sistema meteorológico dinámico no hace más que aumentar la intensidad, convirtiendo cada carrera en una auténtica prueba de habilidad.

Dicho esto, no está exento de defectos. El sistema de daños puede resultar muy exigente, lo que a veces provoca frustración tras un solo error. Los gráficos son sólidos, pero en algunos momentos resultan irregulares, y es posible que el sistema de progresión, que requiere mucho esfuerzo, no guste a todo el mundo.

Aun así, para los amantes de las carreras de rally en estado puro, sin que nadie les lleve de la mano, DiRT Rally 2.0 ofrece una experiencia intensa y gratificante.

8. Assetto Corsa Competizione

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 9/10 PC, PlayStation, Xbox 2019 Digital Tales

Se trata de un juego de simulación de alto nivel que ofrece un grado de realismo y detalle sin igual en cada carrera y cada circuito.

Assetto Corsa Competizione cuenta con licencia oficial de Carreras de GT lo que le permite utilizar pilotos y equipos reales. Está pensado específicamente para aquellos jugadores que buscan un juego sin florituras y solo quieren simular carreras reales con la mayor profundidad posible.

Un gran inconveniente de este juego es que está diseñado específicamente para volantes de carreras. Por lo tanto, aunque es compatible con mandos, la experiencia de juego con ellos no es tan buena. Además, se necesita un equipo con unas especificaciones bastante potentes para que funcione con fluidez en el ordenador.

9. Project CARS 2

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 9/10 PC, PlayStation, Xbox 2017 Slightly Mad Studios

Ampliamente considerado como uno de los mejores simuladores de automovilismo, Project Cars 2ofrece un un impresionante nivel de realismo y personalización.

Aunque no alcanza la fidelidad visual de Forza Motorsport Aunque no esté a la altura de otros títulos de esta lista, lo compensa con creces gracias a su jugabilidad. La mecánica de conducción resulta increíblemente realista y ofrece una de las experiencias más cercanas a la conducción de un coche de verdad. Con una amplia selección de circuitos, coches y opciones de personalización, hay mucho por descubrir.

Sin embargo, no está exento de defectos. La curva de aprendizaje tan pronunciada puede resultar complicada para los principiantes, parte del contenido adicional solo se desbloquea mediante microtransacciones y la IA puede ser inconsistente en ocasiones. Pero para aquellos que buscan una experiencia de simulación de carreras profunda y gratificante, Project Cars 2 es una buena opción.

10. GRID Legends

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 7/10 PC, PlayStation, Xbox, macOS, juegos en la nube, Meta Quest 2022 Swordfish Studios, Codemasters

Este juego ofrece mucha variedad, y su modo historia destaca más que Need for Speed: Unbound, lo que lo hace atractivo para los jugadores a los que les gusta una historia bien construida.

La historia me pareció interesante, aunque no llega a ser nada del otro mundo. El juego destaca por su gran variedad de modos de carrera y la posibilidad de crear carreras personalizadas, algo que, personalmente, me gustó mucho. Sin embargo, aparte de eso, no aporta nada demasiado extraordinario.

A diferencia de otros juegos de esta selección, GRID Legends tiene problemas con la compatibilidad con volantes de carreras. La configuración requiere muchos ajustes y, aun así, la experiencia no resulta tan fluida como esperaba. Además, adolece de problemas técnicos, como una mecánica irregular y una fidelidad visual limitada, lo que puede restar calidad a la experiencia general.

11. El Crew Motorfest

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 8/10 PC, PlayStation, Xbox 2018 La torre de marfil

El principal atractivo de este título es la enorme variedad de vehículos que ofrece, junto con un mundo abierto de gran extensión.

El Crew Motorfest Se distingue por ofrecer una gran variedad de vehículos en un solo juego. Cuenta con entornos y terrenos muy diversos, con vehículos como coches, motos, aviones y barcos. Mientras recorres el mapa, puedes incluso cambiar de vehículo, lo que te permite explorar a fondo.

El juego no está diseñado específicamente para los aficionados a las carreras, sino más bien para jugadores ocasionales; por eso, los controles no resultan tan sólidos como en la mayoría de los demás títulos de la lista. Otro gran inconveniente es que muchos de «The Crew»El contenido está bloqueado y solo se puede acceder a él mediante microtransacciones.

12. TrackMania Turbo

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 7/10 PC, PlayStation, Xbox 2016 Ubisoft Nadeo

Es un juego muy trepidante y dinámico, con una ambientación futurista y una jugabilidad muy entretenida.

JugandoTrackMania fue como un soplo de aire fresco. Aunque requiere mucha habilidad, la jugabilidad es muy divertida y moderna. Los diseños únicos de las pistas, el modo multijugador en pantalla dividida y su altísimo valor de rejugabilidad hacen que este juego sea muy entretenido.

Un gran problema del juego es que su comunidad online prácticamente ha desaparecido, por lo que encontrar partidas online se ha vuelto casi imposible. Además, no ofrece ninguna variedad de coches, por lo que te sientes muy limitado. Por otra parte, la física del juego también es muy genérica.

13. EA Sports WRC 24

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 7/10 PC, PlayStation, Xbox 2023 Codemasters

Este juego sigue un concepto similar al de Dirt Rally 2.0, pero con la ventaja añadida de contar con licencias oficiales, lo que permite ofrecer una gama más amplia de vehículos.

Aunque me parecióDirt Rally 2.0 en general, más divertido, EA Sports WRC aún así, tiene algunos aspectos que me han llamado la atención. La experiencia de rally aquí resulta mucho más realista, sobre todo gracias a la respuesta de fuerza mejorada cuando se utiliza un volante de carreras compatible, lo cual supone una mejora considerable.

El inconveniente es su jugabilidad irregular. A veces, las mecánicas fallan, arruinando lo que habría sido una carrera sólida. Además, como es habitual en EA, gran parte del contenido está bloqueado y solo se puede desbloquear mediante microtransacciones, lo que puede resultar bastante frustrante.

14. Hot Wheels Unleashed

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 8,5/10 PC, PlayStation, Xbox, Switch 2021 Hito

Este juego de carreras es una mezcla de nostalgia y elementos modernos, lo que lo convierte en un título divertido para los aficionados ocasionales a las carreras.

Supongo que, de pequeños, la mayoría de vosotros teníais Hot Wheels coches con circuitos tremendamente divertidos, llenos de todo tipo de bucles y obstáculos. Hot Wheels Unleashed toma todo eso y lo plasma en un videojuego con un resultado fantástico. Es increíblemente divertido, con un elenco de más de 60 coches.

Sin embargo, tras jugar un rato, resulta repetitivo y presenta varias inconsistencias en la IA. La jugabilidad tampoco tiene demasiada profundidad. Pero se trata de detalles sin importancia, ya que no está dirigido a los aficionados incondicionales a los juegos de carreras.

15. MotoGP 24

Nuestra puntuación Plataformas Año Desarrollador 6,5/10 PC, PlayStation, Xbox, Switch 2023 Hito

No hay muchas opciones en el mundo de las carreras de motos, lo que hace que MotoGP 24 una victoria segura.

Por el lado positivo, MotoGP 24 cuenta con unos gráficos ultrarrealistas, lo que lo convierte en una de las experiencias de carreras de motos más auténticas. El sistema meteorológico complementa a la perfección los gráficos. Además, ofrece numerosas opciones de personalización.

Sin embargo, el juego tiene muchos problemas. Por un lado, el modo carrera resulta muy soso y la jugabilidad es tan repetitiva que pronto se vuelve aburrida. Además, no difiere lo suficiente de su predecesor como para considerarlo una mejora real.

Los mejores juegos de carreras para PC

Si ya has revisado nuestra lista y solo quieres saber cuáles son los los mejores juegos para PC En cuanto a los juegos de carreras, aquí tienes una breve lista que abarca todos los géneros:

Forza Horizon 5: Tanto para los jugadores ocasionales como para los más empedernidos, ¡Ánimo! ofrece la mejor experiencia global. Ya lo hemos comentado en detalle anteriormente, pero, en resumen, cuenta con unos gráficos magníficos, una excelente compatibilidad con el volante y un mundo abierto enorme. Assetto Corsa Competizione: Este es un simulador completo para todos los jugadores de PC. Puedes modificar el juego a tu gusto y cuenta con tal variedad de coches y circuitos que prácticamente puedes jugar sin parar durante mucho tiempo. Need for Speed: Unbound: Puede que no tenga la mejor historia, pero sin duda cuenta con una jugabilidad muy carismática que recomiendo encarecidamente, sobre todo a los aficionados ocasionales a los juegos de carreras.

Entre las menciones honoríficas también se incluyen: Burnout Paradise, yProject Cars 2.

Los mejores juegos de carreras para Xbox

La mayoría de los juegos disponibles en PC están disponibles para Xbox y viceversa. A continuación, te ofrecemos una breve lista de juegos de Xbox, además de los mencionados anteriormente, para que disfrutes de lo mejor juegos de carrerases Xbox:

Forza Motorsport: Sin duda, el mejor juego de simulación moderno que hay en el mercado 2024 is Forza Motorsport. De todos los juegos que he probado, este me ha parecido el más pulido y el más consistente en casi todos los aspectos. Dirt Rally 2.0: El título perfecto para los pilotos de rally, Dirt 2.0 es muy exigente y cuenta con un montón de coches y circuitos que te mantienen en vilo por la descarga de adrenalina. F1 2024: Puede que no sea una mejora muy notable con respecto al juego anterior, pero F1 2024 es el juego de carreras de Fórmula más completo. Cuenta con una gran selección de pilotos y, aunque los controles son un poco complicados, resultan muy precisos.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los diferentes tipos de juegos de carreras?

Entre los distintos tipos de juegos de carreras se incluyen los de estilo arcade, los de simulación, los basados en una historia, los de rally y los de Fórmula 1.

¿Qué juego es el más adecuado para alguien que busca un juego casual pero con un toque de simulación de carreras?

Forza Horizon es perfecto tanto para los aficionados ocasionales como para los más apasionados de las carreras.

¿Cuál es el juego de carreras más realista?

Forza Motorsport, Gran Turismo 7 y F1 24 son los que más se acercan a la realidad, con paisajes y circuitos increíblemente detallados.

¿Qué juego ofrece la mejor experiencia de rally?

«Dirt 2.0» se lleva el primer puesto en la categoría, mientras que «EA WRC» cuenta con una gama mucho más amplia de coches con licencia.

¿Qué juego ofrece mayor variedad en cuanto a la jugabilidad?

Crew Motorfest cuenta con una gran variedad de vehículos y un amplio mundo abierto, lo que lo convierte en un juego muy variado.

¿Cuál es el videojuego de carreras más vendido?

Mario Kart 8 (Deluxe) es el juego de carreras más vendido de todos los tiempos.