Los 10 mejores juegos de carreras para Switch en 2026: siente la adrenalina

Probablemente te sorprenda saber que los mejores juegos de carreras para Interruptorvan mucho más allá de los conocidos y caóticos juegos de karts. De hecho, hay muchas franquicias divertidas y emblemáticas que han llegado a la consola de bolsillo de Nintendo.

Para ayudarte a encontrar tu próxima dosis de carreras, He recopilado una variada lista de 10 juegos fantásticos de este género. Tenemos juegos realistas al estilo de los simuladores, carreras callejeras al estilo arcade y remakes nostálgicos, así que hay opciones para todos los gustos.

Nuestra selección de los mejores juegos de carreras para Switch

Cuando piensas en el Nintendo Switch, lo más probable es que tu mente se fije inmediatamente en Mario Kart, pero te sorprenderá la variedad de juegos que hay disponibles en la plataforma. De hecho, hay un montón de títulos, tanto clásicos como menos conocidos, que son realmente buenos. Estos son mis tres juegos de carreras favoritos para la Nintendo Switch, y ni uno solo de ellos es un juego de karts:

Need for Speed: Hot Pursuit (2010, remasterizada en 2020) –Tienebuenas opciones de personalización, una única«Policías contra corredores» (bucle), y una banda sonora que te hará mover la cabeza al ritmo de la música mientras juegas. Gear.Club Ilimitado (2017) – No hay muchas opciones para tipo simulación juegos de carreras en el Interruptor, pero esto cumple muy bien esa función y, al mismo tiempo, es muy accesible. GRID Autosport (2019) – Para los jugadores que buscan realismo, esto es lo más parecido a un auténtico juego de simulación de carreras en el Interruptor. Ofrece múltiples disciplinas de carreras, una conducción precisa y un rendimiento excelente incluso en modo portátil.

Si estas tres primeras opciones no te bastan, prepárate, porque más abajo he recopilado una lista de coches de carreras aún más variados. Sigue leyendo para descubrir más cosas divertidas y emocionantes pensadas para los amantes de las carreras.

Los 10 mejores juegos de carreras para Switch, perfectos para los amantes de la velocidad

Si lo que buscas es ganar campeonatos en diferentes equipos, tengo Interruptorversiones de títulos conocidos y secuelas espirituales para mantenerte entretenido. ¿Crees que reconocerás algunos de ellos? Aquí tienes 10 de los mejores juegos de carreras para Interruptorque puedes conseguir ahora mismo.

1. Need for Speed: Hot Pursuit [La mejor persecución policial llena de acción]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2010 (original), 2020 (remasterizada) Creadores Criterion Games, Stellar Entertainment Características únicas La mecánica de «Cops vs Racers» y el sistema de niveles «Bounty» Puntuación en Metacritic 74

Al proceder de una de las sagas de videojuegos de carreras más famosas de la historia, es imposible equivocarse con Need for Speed: Hot Pursuit. ElNintendo Switch características de la versión imágenes remasterizadas que hacen que el juego tenga un aspecto fantástico, a pesar de su antigüedad.

Aunque no ofrece tantas opciones de personalización como cabría esperar de un Necesidad de velocidad juego, lo compensa con creces gracias a su innovadora sistema de persecución policial. El juegote permite jugar como piloto callejero o como policía tanto en el modo carrera como en el multijugador online.

Para más información Persecución a toda velocidad es mucho más trepidante que otros juegos de la saga. Prepárate para jugar duro en sus numerosas pistas, porque te van a embestir un montón.

Es muy divertido, ya que puedes correr hasta la cima o perseguir a los demás pilotos por las pistas y frenarlos en seco. Además, ambos bandos tienen una gran variedad de equipos con los que jugar. Si juegas como policía, puedes montar controles de carretera o solicitar apoyo de helicóptero. Si eres uno de los corredores, puedes contrarrestarlo con un inhibidor de señal o confiar en que un turbo en el momento oportuno sea suficiente.

Mi veredicto:Need for Speed: Hot Pursuit es un juego repleto de acción que encantará a cualquier aficionado al género, y su banda sonora trepidante es la guinda del pastel.

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2. Gear.Club Ilimitado [Mejor personalización]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,5/10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creadores Eden Games Características únicas Rebobinados ilimitados, personalización avanzada y tienda de rendimiento personalizada Puntuación en Metacritic 64

Gear.Club Ilimitado no es como el típico juego de carreras al estilo arcade de la Interruptor, ya que está diseñado específicamente pensando en los amantes de los coches. Toma prestados elementos de algunos de los los mejores juegos de simulación ahí fuera con su mecánicas de personalización y ajuste avanzadas que te obligan a crear y gestionar tu propio taller de tuning.

Aunque no tiene demasiados coches que desbloquear, lo compensa con un montón de circuitos divertidos en los que puedes correr. Cabe destacar que se trata principalmente de un juego para un solo jugador con modo multijugador local. Por desgracia, no hay modo online para los más competitivos.

Por qué lo elegimos En el caso de Nintendo, no hay muchas opciones en cuanto a juegos de carreras realistas y de simulación. Gear.Club Ilimitado logra un equilibrio perfecto entre el realismo y la jugabilidad desenfadada.

En cuanto a la precisión, los coches de este juego pretenden tener un aspecto lo más realista posible. Coge un Un buen volante de simulación de carreras y prepárate para vivir una experiencia realista de carreras de coches de rally.

Gear.Club Ilimitado Además, es muy fácil de manejar y gustará a todo tipo de público. Cuenta con numerosas funciones de asistencia a la conducción que se pueden ajustar, y hay un rebobinar característicaque te permite retroceder unos segundos en el tiempo, por si acaso cometes un error.

Mi veredicto:Este título es perfecto para quienes disfrutan dedicando tiempo a personalizar sus coches y probándolos en la carretera, ya que en este juego no les faltarán opciones.

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3. GRID Autosport [El mejor realismo]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, PC, dispositivos móviles Año de estreno 2014 (original), 2019 (Switch) Creadores Codemasters, Feral Interactive Características únicas Diversas disciplinas de carreras, una conducción realista y compatibilidad con gatillos analógicos Puntuación en Metacritic 79

GRID Autosport Es un juego estupendo para quienes disfrutan de una experiencia de carreras más realista. Cuenta con numerosas opciones de accesibilidad que ayudan a los nuevos jugadores a adaptarse a su estilo, algo menos arcade.

Cuenta con cinco características únicas disciplinas de competición, cada una de las cuales representa distintos tipos de vehículos y actividades. Independientemente de la disciplina que elijas, los coches se manejan bien en general. Puedes aprovechar gatillos analógicospara más informaciónfrenado y aceleración precisos utilizando un documento oficial GameCube mando, que es uno de los el mejorInterruptorcontroladorespor ahí.

Por qué lo elegimos GRID Autosport es uno de los simuladores de carreras más realistas que se pueden encontrar en la plataforma, y su jugabilidad sigue estando a la altura incluso hoy en día. Es lo más parecido a Forza Horizon.

El juego tiene un aspecto magnífico incluso en modo portátil, y para aquellos jugadores que quieran sacar el máximo partido a la velocidad de fotogramas, el ajuste gráfico «rendimiento» les permitirá alcanzar hasta 60 FPS a cambio de unos gráficos ligeramente menos realistas.

With diferentes ángulos de cámara, incluida una vista desde el interior del vehículo, tendrás una experiencia mucho más envolvente que con la mayoría de los demás títulos. Esto es especialmente cierto si decides jugar GRID Autosport con los controles de movimiento activados o utilizando los gatillos analógicos, lo que te hará sentir como si estuvieras conduciendo de verdad.

Mi veredicto: Es la opción ideal para quienes prefieren una jugabilidad realista, ya que es lo más parecido a una auténtica conducción de simulación en el Interruptor.

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4. Hot Wheels Unleashed [El mejor creador de circuitos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,5/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, PC Año de estreno 2021 Creadores Hito Características únicas Editor de circuitos y personalización de coches Puntuación en Metacritic 73

Hot Wheels Unleashed lleva la popular marca de juguetes a la Nintendo Switch con una jugabilidad trepidante en una serie de circuitos diseñados para parecerse a los reales Hot Wheelspistas.

Cuenta con unamplia selección de vehículosbasado enmaquetas existentes fabricados por la empresa del mismo nombre, con algunos coches reales salpicando la lista. Aunque yo no soy coleccionista, sé apreciar lo detallados que pueden llegar a ser estos coches, ya que, al examinar cada vehículo, se descubren un montón de detalles visuales muy cuidados.

Por qué lo elegimos Hot Wheels A los aficionados les va a encantar, pero, aunque no formes parte de ese grupo, tiene suficiente fuerza como para valerse por sí mismo como un sólido juego de carreras arcade.

El juego recrea a la perfección la emoción de ver cómo los cochecitos recorren a toda velocidad una pista sinuosa de plástico. En cuanto te pones al volante, los controles se manejan sorprendentemente bien, y el derrape también es bastante bueno. Incluso ofrece un gran margen de mejora gracias a sus peculiaridades en el aire, que resultan inesperadamente divertidas.

Por último,Hot Wheels Unleashedincluyeun impresionante creador de circuitos que te permite crear tu propio campo de golf para jugar con tus amigos.

Mi veredicto: Aunque no seas un gran Hot Wheels Si eres fan, le sacarás mucho partido a su editor de circuitos y a la enorme selección de coches con los que jugar, incluidos el Formula Flashback y el Audi Quattro.

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5. Burnout Paradise Remastered [El mejor mapa de mundo abierto]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2008 (original), 2020 (remasterización para Switch) Creadores Criterion Games, Stellar Entertainment Características únicas Exploración en un mundo abierto y carreras llenas de acción Puntuación en Metacritic 78

Quizá quieras abrocharte el cinturón para esto, ya que Burnout Paradise Remastered pone este clásico caótico pero emblemático al alcance de Nintendo Switch jugadores. Aquí no solo te disputas el primer puesto, porque, al parecer, también lucharás por tu vida.

Con su pesadoénfasis en la destrucción y estrellándose,En ninguna carrera hay tiempo para aburrirse. Además, el juego te ofrece desde el principio un conjunto de extravagantes coches descargables, aunque siempre puedes ignorarlos y seguir avanzando normalmente si prefieres usar los vehículos jugables básicos.

Por qué lo elegimos Burnout Paradise Remastered ofrece tanta libertad y recompensa la exploración mucho más que incluso algunos de los los mejores juegos de mundo abierto ahora mismo. Por ejemplo, algunos coches se desbloquean al encontrarlos y destruirlos en las carreteras.

Aunque el juego original salió hace ya mucho tiempo, la versión remasterizada le da un una nueva capa de pintura moderna y fresca sin dejar de mantener alto rendimiento a pesar de ser un juego de carreras de mundo abierto.

Me parece genial que este juego, al que solía jugar en la Xbox, llegue ahora a una generación completamente nueva, y los aficionados a los juegos más orientados a la acción se sentirán como en casa aquí. Básicamente, dejas de lado todo sentido común mientras corres en Burnout Paradise, ya que se fomenta mucho el uso de nitro para embestir a otro piloto o incluso al entorno.

Mi veredicto: Los jugadores que busquen más libertad se sentirán como en casa con su sistema de mundo abierto, donde podrán participar en carreras destructivas o simplemente destrozar la ciudad por diversión.

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6. Mario Kart 8 Deluxe [Los mejores modos de juego de carreras]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creadores Nintendo Características únicas Diversos modos de combate, cada uno con un estilo de juego único Puntuación en Metacritic 92

No debería sorprender que Mario Kart 8 Deluxe aparecerá en una lista como esta. Da igual a quién le preguntes, esta franquicia casi siempre sale a colación en las conversaciones sobre el los mejores juegos de carrerasde todos los tiempos.

Ofrece la combinación perfecta entre jugabilidad competitiva y accesibilidad informal. En general, es muy divertido, sobre todo por su mandos fáciles de aprender and canciones de lo más variadas. Las travesuras con los objetos nunca pasan de moda, sobre todo cuando consigues ponerte en cabeza con un caparazón azul.

Por qué lo elegimos Mario Kart es un clásico imprescindible en la colección de cualquier aficionado a los videojuegos de carreras, y este título sigue siendo uno de los principales protagonistas tras todos estos años.

Aunque técnicamente no es una novedad Mario Kart El juego amplía considerablemente la versión original de Wii U al añadir un montón de nuevos personajes, modos adicionales y diversos ajustes de equilibrio.

Incluso ahora, el Las salas online se llenan en un santiamén, lo cual no es de extrañar, ya que sigue registrando unas ventas sólidas, hasta el punto de que está superando a la última incorporación a la Mario Kart franquicia. En definitiva, cualquier momento es bueno para sumarse.

Mi veredicto:Mario Kart es un juego para jugar en grupo muy sólido, ya que es muy fácil empezar a jugar, y su carácter desenfadado es la razón por la que suele considerarse uno de los top Nintendo Switchtítulosen general.

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7. Crash Team Racing: Nitro-Fueled [El mejor juego de derrapes basado en la habilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creadores Buenas noches Características únicas Potenciación del derrape basada en la habilidad y gráficos de alta calidad Puntuación en Metacritic 80

AunqueMario Kart puede que ocupe el primer puesto en su subgénero, Crash Team Racing: Nitro-Fueled le sigue muy de cerca. Para aquellos que prefieren una alternativa más competitiva, este juego de carreras te ofrecerá exactamente lo que estás buscando.

Es un remake del original Crash Team Racing Un juego de finales de los 90 que incluye material adicional de la secuela, que se podía jugar en diversas plataformas como la GameCube.

Tiene un nivel de dificultad muy alto debido a sus modos de juego más exigentes y una mecánica de impulso en derrape difícil, pero muy gratificante.

Para más información Si quieres aprender a hacer un impulso operativo, presta mucha atención a las ruedas. Brillarán brevemente para indicarte el momento perfecto para acelerar.

Los gráficos son bastante impresionantes. Tiene un una estética vibrante con una iluminación dinámica, e incluso los modelos de los personajes son especialmente detallados. Sin embargo, una desventaja de esto es que es posible que los tiempos de carga no sean los mejores, y la frecuencia de fotogramas está fijada en 30 para garantizar un rendimiento más constante.

En general, el juego es muy divertido, a pesar de su pronunciada curva de aprendizaje, y los aficionados más veteranos pueden respirar aliviados, ya que Esta nueva versión se mantiene fiel al original.

Mi veredicto: Es la alternativa perfecta para los aficionados a los juegos de karts que buscan una mayor expresión de la habilidad y una mecánica de juego más profunda en general.

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8. Wreckfest [La mejor física de destrucción]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, dispositivos móviles Año de estreno 2014 (original), 2022 (Switch) Creadores Bugbear Entertainment Características únicas Carreras al estilo «derby de demolición», vehículos extravagantes y un sistema de destrucción muy completo. Puntuación en Metacritic 79

Wreckfest es otro título que se toma la expresión «enfrentarse a otros pilotos» un poco demasiado al pie de la letra. Como su nombre indica, destrozarse los coches unos a otros es fundamental en este juego de carreras centrado en el combate.

Cuenta con una selección de vehículos de lo más peculiar, entre los que se incluyen autocaravanas y autobuses escolares. Por si eso no fuera ya bastante descabellado, incluso puedes competir con cortacéspedes o sofás con ruedas.

In Wreckfest, la destrucción es el principal atractivo, y mantener el coche intacto es tan importante como llegar a la meta. Con un muy un sistema de daños en los vehículos muy detallado y una física realista… prácticamente nunca terminarás una carrera sin sufrir ningún rasguño.

Para más información Este juego ofrece la experiencia definitiva de las carreras de demolición, y cualquier abolladura, por leve que sea, alterará drásticamente el rendimiento de tu coche.

Los jugadores que prefieran los juegos de carreras en los que no hay casi nada convencional se lo pasarán en grande aquí. La velocidad pasa a un segundo plano, ya que destrozar los coches de tus rivales se convierte en una forma legítima de ganar una carrera.

Las pistas son tan disparatadas y peligrosas que los demás pilotos son el menor de tus problemas. Tener que sortear todos los baches y obstáculos mientras intentas abrirte paso entre ellos puede ser muy divertido.

Mi veredicto: Wreckfest es el juego definitivo de carreras de demolición y, en algunos casos, incluso te olvidarás de que hay una línea de meta que cruzar en algunos circuitos.

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9. Cruis’n Blast [Mejor jugabilidad al estilo arcade]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creadores Emociones a raudales Características únicas Carreras a toda velocidad y unos gráficos espectaculares Puntuación en Metacritic 70

Lanzado originalmente en exclusiva para salas recreativas, Crucero y fiesta es la secuela de un título que pasó desapercibido en la época de la Wii. Es un juego increíblemente llamativo y juego trepidante que te permite alcanzar velocidades de vértigo.

No puede ser más sencillo, y los jugadores que prefieren controles sencillos y a los amantes de las carreras a toda velocidad les va a encantar.

Por qué lo elegimos El juego es muy sencillo y no hay que pensar mucho, en el mejor sentido de la palabra. Es una opción estupenda a la que puedes jugar fácilmente y disfrutar aunque tengas poco tiempo.

Crucero y fiesta es descaradamente alocado. Prepárate para correr por unos circuitos alocados llenos de efectos llamativos y de todo tipo de personajes no jugables. Hay un montón de vehículos extravagantes que también se pueden probar, como un dinosaurio de verdad y un aerodeslizador.

Por desgracia, el juego es principalmente para un solo jugador, a menos que haya un grupo de personas jugando en el mismo lugar. Tienes la opción de multijugador local en pantalla dividida o inalámbrico, así que resulta un juego ideal para una fiesta.

Mi veredicto: Aunque su estilo tan disparatado quizá no sea del agrado de todos, te lo pasarás en grande con su dinámica de juego trepidante, incluso si solo juegas en partidas cortas de 5 minutos.

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10. F-Zero 99 [La mejor acción de Battle Royale]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creadores Nintendo Características únicas Combate tipo «battle royale» y un precioso estilo artístico retro Puntuación en Metacritic 82

Siguiendo la tendencia de Nintendo de recuperar juegos clásicos con un toque de 99 jugadores, F-Zero 99 convierte la clásica franquicia de carreras en un caótica batalla real.

Que haya 99 corredores luchando por ser el último en quedar en pie puede parecer demasiado caótico, pero buscar la manera de abrirte paso entre la multitud es muy divertido. Hay implica una cantidad inesperada de estrategia mientras intentas evitar que te vueles por los aires, y una de las características más destacadas es la Skyway que puedes utilizar de vez en cuando para tomar la iniciativa.

Para más información El Skyway es un circuito elevado al que se puede acceder recogiendo chispas, que sueltan los demás jugadores al chocar entre sí.

Hayun montón de recompensas que desbloquear, incluyendo una amplia gama de colores para los vehículos, adhesivos y mucho más. Puedes conseguirlos completando diversos desafíos, y con ciertos elementos cosméticos equipados parecerás todo un crack al volante.

F-Zero 99 ofrece una gran rejugabilidad, sobre todo gracias a su Pro Tracks, que son circuitos más difíciles con un calendario en constante cambio. Incluso hay modos de juego por equipos en los que tú y tus amigos podéis enfrentaros a otros grupos.

Mi veredicto: Este título es ideal para quienes buscan una experiencia de juego caótica y llena de acción, ya que conseguir el liderazgo pasa a un segundo plano frente a la necesidad de sobrevivir al aluvión inicial de jugadores.

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Mi opinión sobre los mejores juegos de carreras para Switch

Juegos de carreras en Interruptor varían mucho, sobre todo si lo que buscas es una experiencia llena de acción y adrenalina. Para eso, Need for Speed: Hot Pursuit En general, es una opción fantástica, y nunca olvidaré esas emocionantes persecuciones cuando jugaba como policía contra otros jugadores.

Gear.Club Ilimitado es un poco más relajado, y mi único consejo es que te tomes tu tiempo y aprendas a usar las estaciones de trabajo del taller de tuning para retocar tus coches.

Hablando de hacer pequeños arreglos, Hot Wheels Unleashed ofrece un tipo de personalización diferente que me encanta. Podría pasarme horas y horas construyendo un circuito de carreras alocado, y tratar de superar a los demás en sus propias creaciones siempre será divertido.

Como puedes ver, no faltan opciones en este género. Hay muchas más con características propias, pero estas tres son un buen punto de partida si estás buscando tu próxima dosis de carreras.

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