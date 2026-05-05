Los 15 mejores juegos Battle Royale de 2025: ¡Lánzate, muere, repite y disfruta!

Si buscas un escenario donde poner a prueba tus habilidades y tus reflejos, prueba algunos de los mejores juegos de battle royale, que pondrán a prueba tus instintos y, a veces, tu suerte. En los juegos «battle royale», lo fundamental es que te lanzan a una arena junto con un gran número de jugadores – amigos, desconocidos y esa persona que siempre encuentra un arma mejor nada más aterrizar en el mapa.

El objetivo es sencillo: sobrevivir a todos ellos.

Los gráficos de estos juegos van desde los más impresionantemente realistas hasta los más sorprendentemente extravagantes, lo que te ofrece un montón de escenas divertidas mientras corres para salvar la vida. Y te encantará la descarga de adrenalina cuando la zona segura se reduzca más rápido que tu paciencia.

Lo que distingue a estos mejores juegos de battle royale es su variedad de modos de juego. Algunas son sencillas: simplemente sobrevivir. ¿Y las demás? Darápara dos jugadores, combate a muerte por equipos ¿Cuál es la mejor opción para 1v1, yequipopara un equipo de cuatro personas.

Algunos de los mejores juegos de battle royale añaden un toque extra de caos, como misiones especiales, vehículos y escenarios que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Tanto si te gusta… solo or unir fuerzas ya sea con amigos que estén dispuestos o no a compartir el botín, en el battle royale hay algo para todos los gustos.

En comparación con los típicos juegos de disparos o de supervivencia, los juegos «battle royale» te proporcionan una sensación de logro sin igual cuando eres el último jugador en pie. Es como ganar el Los juegos del hambre – sin contar la parte en la que te mueres de hambre. Y créeme, la emoción de la victoria hace que merezca la pena todo el desengaño de los intentos fallidos, las muertes que te han quitado y el botín perdido.

Nuestra selección de los mejores juegos Battle Royale

Los mejores juegos de battle royale no son solo juegos: son auténticos simuladores de caos diseñados para que pongas a prueba tu puntería, tus reflejos y tus amistades. Aquí tienes nuestra selección de los mejores, que te harán decir «solo una partida más antes de acostarme»:

Fortnite (2017) – Construye, dispara y baila hasta alcanzar la victoria en un juego que, de alguna manera, consigue que lo absurdo resulte genial. Call of Duty: Modern Warfare (2019) – El combate realista se combina con un mapa que no deja de reducirse, en el que todo el mundo quiere ser francotirador. Apex Legends (2019) – Las habilidades de los héroes y la acción trepidante se unen en un battle royale tan implacable como adictivo. Deceive S.A. (2023) – Una versión sigilosa del «battle royale» en la que mientes, haces trampas y finges que no eres el impostor. My Hero Ultra Rumble (2022) – Las batallas de superhéroes se combinan con las tácticas de equipo en una caótica refriega inspirada en el exitoso anime My Hero Academia.

Sigue leyendo para descubrir más títulos populares y qué los convierte en los mejores juegos battle royale, donde cada salto en paracaídas, cada disparo certero y cada traición nos recuerdan que la supervivencia no solo depende de la habilidad. Se trata de saber cuándo correr y reírse de los errores de tus compañeros de equipo.

Los 15 mejores juegos de Battle Royale en 2025

Los juegos «battle royale» han redefinido el caos, enfrentando a un gran número de jugadores entre sí en arenas repletas de adrenalina, estrategia y un toque de abandonos por frustración.

Estos juegos cuentan con modos tan impredecibles como la puntería de tu equipo, y con armas tan versátiles como las excusas que se dan por una mala jugada. Desde gráficos espectaculares hasta acción trepidante, mi lista de favoritos de estos juegos de battle royale ofrece la combinación perfecta de supervivencia y estilo.

1. Fortnite [Ideal para los amantes de la construcción y los concursos de baile]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4/PS5, Xbox One, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad) 2017 Epic Games

Una versión «battle royale» de una fiesta a la que todo el mundo está invitado y en la que, de alguna manera, se espera que construyas una fortaleza mientras luchas por tu vida. Sus animados gráficos y sus modos extravagantes lo convierten en un juego destacado dentro del juego cooperativo género. Tanto si intentas derrotar a tus rivales como si estás perfeccionando tu baile de la victoria, Fortnite mantiene el caos al mismo nivel que su mapa en constante evolución. Con colaboraciones que van desde Marvel to Ariana Grande… está claro que este juego no tiene miedo de difuminar los límites entre la batalla y el espectáculo.

¿Qué es lo que más me gusta? El creatividad, gráficos, y elaspecto constructivo que ofrece este género. Pero déjame decirte que este juego exige una velocidad de pulsación de teclas (KPS) considerable, ya que sin ella, sobrevivir al segundo disparo es casi imposible. Los jugadores noveles agradecerán su facilidad de acceso, mientras que los veteranos podrán demostrar su destreza con el teclado. Un consejo: practica la construcción, porque en este juego la defensa siempre es lo primero.

2. Call of Duty: Modern Warfare Remastered [Ideal para los amantes del caos táctico]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Xbox One 2016 Raven Software

Call of Duty: Modern Warfare Remastered trae de vuelta al legendario Guerra moderna disfruta de una experiencia con gráficos mejorados y la misma jugabilidad llena de adrenalina. Tanto si estás reviviendo el clásico como si te sumerges en él por primera vez, los trepidantes tiroteos, la mecánica pulida y los mapas emblemáticos hacen que cada partida sea tan intensa como la recuerdas.

El juego cuenta con un 83 Metacritic puntuación, lo que demuestra que sigue siendo uno de los favoritos de los fans. Desde un amplio arsenal de armas y ventajas hasta una gran variedad de modos de juego, siempre hay algo que te mantendrá en vilo. El trepidante ritmo de los combates hará que o bien te sientas como un dios de los FPS o que te hagan pedazos antes incluso de que veas quién te ha disparado.

Si eres nuevo en Call of Duty Para los principiantes, este es un punto de partida ideal gracias a su jugabilidad accesible. Sin embargo, para los veteranos, el trabajo en equipo y la estrategia son lo que distingue a los jugadores ocasionales de los auténticos asesinos.

3. Apex Legends [Ideal para tácticas en equipo y amantes de la velocidad]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X, Nintendo Switch 2019 Respawn Entertainment

¡Es otro título muy popular y uno de mis juegos de battle royale favoritos! Es como la versión futurista y molona de los battle royale tradicionales: más rápido, más llamativo y con una amplia plantilla de héroes, cada uno con sus propias habilidades que te hacen sentir o bien invencible o bien un auténtico desastre. Con más de 100 millones de jugadores y un sólido89marcarMetacritic, no es de extrañar Picoes uno de los mejores Juegos de disparos en primera persona¿Qué es lo que lo distingue? La velocidad. El juego se basa en movilidad, tanto si te estás moviendo por todo el mapa como si estás rebotando contra las paredes como un profesional.

Si eres nuevo en los juegos de battle royale, PicoEs ideal para principiantes gracias a su mecánica de juego fácil de aprender, pero no te confíes demasiado: es el tipo de juego que premia la experiencia y el conocimiento del mapa. Veteranos, aquí es donde vuestra mente estratégica y vuestra rapidez de reacción pueden brillar de verdad. Un consejo: aprended las habilidades de vuestro personaje, porque ganar un combate con una buena jugada táctica es mucho más satisfactorio que limitaros a apretar el gatillo sin parar.

4. Deceive Inc. [Ideal para los amantes de las estrategias astutas]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS5, Xbox Series X 2023 Sweet Bandits Studios

Es como jugar a un battle royale en el que tu misión no es solo sobrevivir, sino también burlar a todos los que te rodean. Con su combinación única de sigilo y sabotaje, el juego ofrece un lado refrescante y astuto. Imagina mezclarte entre la multitud para acabar con tus enemigos de un puñalazo por la espalda en el momento justo, todo ello mientras te escondes tras un disfraz convincente. El juego es conocido por su ingeniosa mecánica, que ofrece un respiro de los habituales tiroteos y explosiones.

Si te gusta el engaño y te encanta jugar con la mente de los demás, Deceive S.A. Es uno de los mejores juegos de disparos en tercera persona para poner a prueba tus habilidades estratégicas con tus amigos. ¿Eres novato? Bueno, este es un poco más complicado, pero oye, quizá consigas empezar con buen pie a la primera. Para los veteranos, preparaos para ensuciaros las manos con alguna artimaña ingeniosa. ¡Te recomiendo que no confíes en nadie! Y menos aún en ese tipo que no deja de hacerte guiños.

5. My Hero Ultra Rumble [Ideal para los amantes del anime]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2023 Asistencia

Si alguna vez has querido bailar con tu artista favorito Animación japonesahéroes en un battle royale, My Hero Ultra Rumble es, básicamente, un sueño hecho realidad. Inspirándose en el querido My Hero Academia En esta serie, el juego te permite meterte en la piel de personajes emblemáticos, cada uno con sus propias habilidades sacadas directamente del anime. ¿Y los gráficos? Bueno, imagínate que la serie cobrara vida de repente en todo su esplendor 3D glory, con toda la acción trepidante que cabría esperar. Es un juego único en el panorama de los battle royale, y su premisa ha despertado sin duda gran expectación entre los aficionados al anime.

A los nuevos jugadores les encantarán los rostros conocidos y las mecánicas fáciles de entender, mientras que los veteranos disfrutarán profundizando en las habilidades únicas de cada personaje para obtener ventajas estratégicas. Una cosa que me encanta del juego son los efectos visuales de cada peculiaridad. Cada peculiaridad se ve y suena exactamente igual que en el anime. Te recomiendo que practiques un poco antes de lanzarte a una partida clasificatoria, porque no hay nada peor que ser eliminado mientras aún estás intentando averiguar cómo usar tu poder (lo digo por experiencia).

6. Naraka Bladepoint [Ideal para los amantes de las espadas]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS5, Xbox Series X 2021 24 Entretenimiento

El juego toma el típico estilo «battle royale» y le da un toque brillante y llamativo, literalmente. Olvídate de las armas y granadas de siempre: aquí lo que importa es cuchillas, ganchos de agarre, yintenso cuerpo a cuerpo combate. Los gráficos vibrantes del juego y su mundo, con un nivel de detalle único, hacen que cada combate parezca sacado directamente de una película de artes marciales. Con más de 20 millones de descargas en todo el mundo… está claro que no se trata de otro fracaso más dentro del género battle royale.

¡Jugadores nuevos! La curva de aprendizaje puede parecer un poco empinada, pero la emoción de un combo perfectamente ejecutado hará que merezca la pena. Los veteranos que busquen algo nuevo para compartir con sus amigos sabrán apreciar la profundidad estratégica y el combate trepidante. Y seamos sinceros: ¿cuál es la diferencia entre una huida elegante y una derrota vergonzosa? Todo se reduce a dominar ese gancho de agarre.

7. PlayerUnknown’s Battlegrounds [Ideal para los supervivientes nostálgicos]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Xbox One 2017 PUBG Studios

Todos lo conocemos con ese nombre PlayerUnknown’s Battlegrounds– el juego que, sin duda, puso de moda el género battle royale. Conocido por sus gráficos realistas, sus armas y su intensa mecánica de supervivencia, este título se ha ganado un lugar entre los juegos battle royale más emblemáticos que existen. Con más de 84 millones de ejemplares vendidos y una enorme base de seguidores, PlayerUnknown’s Battlegroundsofrece momentos de gran tensión y emoción, tanto si te estás moviendo sigilosamente por un campo como si te ves envuelto en un intenso tiroteo.

Para los principiantes, familiarizarse con el equipo y aprender a manejar el mochilaPuede que te lleve un tiempo, pero cuando domines la mecánica del juego, te sentirás como un auténtico superviviente. Si ya eres un veterano, disfruta de este clásico con tus amigos, ya que tiene mucho que ofrecer, sobre todo gracias a sus variados modos de juego y a su colección de mapas en constante expansión.

8. Minecraft: Partidas de supervivencia en las ediciones Java y Bedrock [Ideal para supervivientes creativos]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2022 Mojang Studios

Puedes activarMinería, artesanía a un juego en el que tus habilidades de creación se unen al caos de un battle royale al unirte a un servidor personalizado de Survival Game. Inspirado en Los juegos del hambreEn este modo, los jugadores se enfrentan entre sí en una enorme arena repleta de botín, donde solo uno puede salir victorioso. Tendrás que saquear cofres, fabricar armas y planificar cada movimiento, porque en este juego, dudar significa la eliminación.

With más de 300 millones de ejemplares vendidos, Minería, artesanía Es más que un simple juego: es un fenómeno mundial. La belleza de los juegos de supervivencia reside en su imprevisibilidad. En un momento te estás preparando para una pelea y, al siguiente, estás huyendo para salvar la vida de un enemigo totalmente blindado. El mundo pixelado puede parecer sencillo, pero burlar a los oponentes con trampas y colocando bloques de forma inteligente requiere una verdadera habilidad.

Los principiantes pueden aprender rápido, pero los veteranos saben que dominar los movimientos, el timing y los ataques por sorpresa es lo que distingue a los ganadores de los que caen fácilmente. ¿Un consejo de profesional? Un bloque de TNT bien colocado puede cambiar el rumbo de cualquier combate. Si buscas una mezcla de estrategia, caos y creatividad, Minería, artesanía Es un juego imprescindible; eso sí, recuerda: nunca caves en línea recta hacia abajo.

9. Vampire: The Masquerade – Bloodhunt [Ideal para cazadores nocturnos con estilo]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS5 2022 Sharkmob

Si alguna vez te has preguntado cómo sería una batalla real de vampiros, Caza sangrientaesa es la respuesta. Ambientada en la oscura y gótica ciudad de Praga, este juego combina poderes sobrenaturales, parkour y combates brutales para ofrecer una experiencia verdaderamente única. Los gráficos son elegantes, la jugabilidad es trepidante y cada partida se percibe como una mezcla llena de estilo entre la caza y la supervivencia. Con su 89 % de valoraciones positivas en Steam, Caza sangrientase ha ganado un lugar entre los mejores juegos de battle royale.

Para los nuevos jugadores, el habilidades de vampiro Aporta un toque refrescante a la mecánica tradicional, haciéndola más atractiva. A los veteranos que busquen algo atrevido les encantará dominar los modos de juego y aprovechar el entorno para burlar a amigos y enemigos. Así que mézclate entre los mortales cuando puedas, pero cuando llegue el momento, ataca como una auténtica criatura de la noche.

10. Unturned: Modo Arena [Ideal para minimalistas con un presupuesto ajustado]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One 2014 Juegos de moda

Este juego es la prueba de que no hacen falta gráficos de alta gama para divertirse a lo grande. Con sus peculiares gráficos pixelados, este juego de batalla real se centra en la supervivencia, la búsqueda de recursos y en burlar a tus oponentes. La mecánica del juego se basa en gran medida en la estrategia: elegir con acierto tu armadura y tus armas y conservar recursoste ofrece una gran ventaja. Es difícil ponerle pegas a un juego que no cuesta nada y que, sin embargo, te ofrece horas de diversión a raudales.

Para los jugadores noveles, la sencillez de los controles lo convierte en una puerta de entrada fácil al género. Los veteranos que busquen una nueva forma de derrotar a sus amigos sabrán apreciar que se prima la habilidad por encima del estilo. ¿Un consejo? No dejes que el de dibujos animadosNo te dejes engañar por los gráficos: este juego castiga a los descuidados antes de que puedas decir tu nombre.

11. Campos de batalla totalmente realistas [Lo mejor para quienes buscan reírse]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2018 Landfall Games

Si los juegos «battle royale» tuvieran un primo un poco tonto, Campos de batalla totalmente realistas (Continuará) sería el caso. Este mundo de juego toma el caos del género y le da la vuelta por completo, con sus personajes tambaleantes que desafían las leyes de la física. Imagínate a personajes que parecen muñecos de trapo abriéndose paso entre tiroteos mientras tú te ríes a carcajadas: es absurdo, divertidísimo y, sorprendentemente, estratégico. ContinuaráEmpezó como una broma, pero enseguida consiguió un gran número de seguidores gracias a su encanto único y a su jugabilidad impredecible.

Los principiantes disfrutarán del enfoque desenfadado de este battle royale, en el que incluso fracasar resulta divertido. Los veteranos que busquen un respiro de las partidas serias y agotadoras encontrarán ContinuaráEs divertidamente absurdo. Déjate llevar por el caos, porque apuntar no tiene tanto que ver con la precisión como con esperar que tus balas den en el blanco. ¡Juega a este popular título y ya verás a qué me refiero!

12. Fall Guys [Ideal para los amantes del caos]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X, Nintendo Switch 2020 Mediatonic

«Fall Guys» toma el concepto de battle royale y lo impregna de Colores neón, minijuegos alocados y una física desternillante. En lugar de intensos combates con armas, te enfrentarás a carreras de obstáculos, batallas por equipos y los temidos balancines. Es, en esencia, un concurso en el que el objetivo de todos es empujar, dar empujones y tropezar hasta alcanzar la corona. Con más de 50 millones de descargas En su primer mes, se puede afirmar sin lugar a dudas que a los jugadores les encanta este caos generalizado.

Los jugadores novatos encontrarán refrescantes los controles sencillos y la divertida mecánica de juego, lo que lo convierte en un excelente punto de partida para los juegos «battle royale». Puede que los veteranos pongan los ojos en blanco ante la falta de combate tradicional, pero es el juego perfecto para desahogarse tras una partida frustrante en otro sitio. ¿Un consejo? No confíes en nadie, ni siquiera en tus amigos, sobre todo durante la ronda final. ¡Ahí fuera, cada uno va a lo suyo!

13. CRSED: F.O.A.D. [Lo mejor para los amantes de lo extraño y lo salvaje]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X, Nintendo Switch 2020 Darkflow Software

Anteriormente conocido como Cocina Real es un battle royale con un toque diferente… o, mejor dicho, con muchos. Desde habilidades mágicas hasta trampas extravagantes como la armadura-nevera, este juego es descaradamente raro y maravillosamente divertido. Pero no te dejes engañar por las mecánicas excéntricas del mundo: cuenta con toda la tensión y la estrategia que cabría esperar del género. Con unos gráficos realistas impulsados por el Motor Dagor, es una mezcla de locura y belleza que resulta sorprendentemente adictiva.

Los principiantes podrán sumergirse en una peculiar versión del típico formato «battle royale», mientras que los veteranos disfrutarán de unas mecánicas de juego únicas y de una gran profundidad estratégica. ¿Quieres ganar? Domina el arte de combinar los poderes sobrenaturales con las habilidades clásicas de supervivencia. Eso sí, no te encariñes demasiado con tu armadura: al fin y al cabo, es una nevera.

14. Super Animal Royale [Ideal para los amantes del caos adorable]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X, Nintendo Switch 2021 Pixile Studios

Imagina a unos animales adorables armados hasta los dientes, enzarzados en una batalla real en la que solo sobreviven los más monos (y los más letales). Super Animal Royale combina la mecánica de los shooters con vista aérea con un encanto peculiar, ofreciendo partidas trepidantes que resultan tan divertidas como implacables. Lo refrescante ilustraciones dibujadas a mano Su estilo y la música alegre hacen que sea difícil no sonreír… justo antes de que te sorprenda un panda armado.

La primera vez que probé este juego, lo subestimé, pensando que era todo apariencia y nada de fondo. Estaba completamente equivocado. Los controles fluidos y los mapas ingeniosamente diseñados me engancharon en un santiamén. ¿Qué es lo que más me gusta? La mezcla de gráficos desenfadados con una mecánica de juego seria: es como si un zorro adorable te tranquilizara con una falsa sensación de seguridad antes de dispararte por la espalda. Los nuevos jugadores apreciarán su curva de aprendizaje accesible, y a los veteranos les encantará burlar a amigos y oponentes con la mecánica de juego única y basada en la estrategia del juego.

15. El juego del cangrejo [Ideal para los fans de la locura y los memes]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2021 Y luego

¿Te apetece un juego de batalla real más caótico de lo que puedas imaginar? El juego del cangrejo esa es tu respuesta. Inspirado en El juego del calamar, sumerge a los jugadores en situaciones ridículas minijuegos donde las alianzas no significan nada y la traición no es más que otra estrategia. Cada partida es impredecible… y bastante divertida. Los gráficos son sencillos, pero el encanto reside en su caos y en la imprevisibilidad de sus jugadores.

Lo absolutamente absurdo que resulta que otros jugadores te traicionen en plena partida es una experiencia que nunca olvidarás. Lo que más me gustó fue la volatilidad: nunca sabes lo que va a pasar a continuación, y eso te mantiene en vilo. Los jugadores noveles disfrutarán de la aleatoriedad cómica, mientras que los veteranos lo encontrarán refrescante como alternativa —solo por diversión— a otros juegos de batalla real algo más intensos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de Battle Royale?

¿El mejor?Fortnite, claro está: es donde construyes mansiones en medio de un tiroteo y acabas perdiendo contra alguien disfrazado de oso rosa. ¡Es completamente ridículo, pero divertidísimo!

¿Cuál es el juego Battle Royale más difícil?

Apex Legends. Es como una persecución a toda velocidad con balas, pero en lugar de una línea de meta, tienes un temporizador de reaparición. Espero que tengas buenos reflejos, porque este juego los pondrá a prueba de verdad. ¡Buena suerte!

¿Cuál es el juego Battle Royale más antiguo?

Los Juegos del Hambre en Minecraft – donde recuerdo haber sobrevivido dando puñetazos a los árboles y huyendo de unos niños que, de alguna manera, tenían espadas de diamante en2 segundos.

¿Qué es OG Battle Royale?

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Es el juego que me volvió loco. Recoger todo el botín para que luego me dispararan en la cabeza. ¡Ah, qué recuerdos!