Los 22 mejores juegos cooperativos para Xbox: la guía completa de 2026

Los mejores juegos cooperativos en Xbox Convierte las noches de juegos casuales en horas de diversión caótica, victorias in extremis y traiciones inesperadas. Tanto si juegas con amigos en el sofá como si lo haces online con amigos de todo el mundo, Xbox cuenta con una de las mejores selecciones de juegos cooperativos que existen. Desde juegos de lucha en pantalla dividida hasta RPG de gran profundidad, no faltan títulos que se disfrutan más con compañía.

Como jugador empedernido y fanático del modo cooperativo local, he dedicado innumerables horas a explorar estos títulos para ofrecerte una guía completa. ¿Listo para formar equipo? Vamos a descubrir los mejores juegos cooperativos en Xbox para que tú y tu equipo os pongáis manos a la obra.

Selección destacada: los mejores juegos cooperativos para Xbox

¿Buscas la mejor experiencia cooperativa en Xbox¿Sueñas con surcar los mares con tus amigos, embarcarte en emocionantes aventuras con una historia cautivadora, sobrevivir en mundos salvajes e indómitos o construir reinos enteros juntos? Estas selecciones destacadas te ofrecen una experiencia multijugador inolvidable y, a menudo, están disponibles para jugar en Xbox Game Pass.

Sea of Thieves (2018) – Embárcate en este mundo compartido aventura pirata donde tú y tus amigos podéis explorar un vasto océano abierto repleto de tesoros, islas misteriosas y enemigos temibles. Se necesitan dos (2021) – Con una combinación perfecta de una historia conmovedora y una jugabilidad creativa, este juego exige un verdadero trabajo en equipo mientras tú y un compañero os abrís paso por niveles fantásticos llenos de rompecabezas únicos y retos. Palworld (2024) – Sumérgete en un mundo abierto lleno de vida y de criaturas donde la supervivencia se une a la creatividad. En Palworld, tú y tus amigos trabajaréis juntos para domesticar criaturas fantásticas, construir bases, fabricar herramientas y hacer frente a las amenazas.

Y esto es solo el principio de lo mejor juego cooperativoXbox catálogo. Desde creativas aventuras de mundo abierto hasta retos por equipos llenos de acción, hay opciones para todos los gustos. Sigue leyendo para descubrir mi lista completa de juegos cooperativos para ti y para todo el grupo.

Los 22 mejores juegos cooperativos para Xbox: juega con tus amigos

Lo mejorXbox Los juegos cooperativos convierten el juego en una experiencia compartida e inolvidable. Desde los juegos cooperativos casuales para jugar en el sofá hasta los intensos multijugador online, no hay nada como jugar a juegos cooperativos con amigos. Es, con diferencia, la forma más divertida de jugar. Si eres un Xbox Si eres un jugador, ¡estás de suerte! Xbox Además, Xbox Game Pass ofrece algunas de las mejores experiencias cooperativas que hay.

1. Sea of Thieves [La mejor serie cooperativa actualmente en curso]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego En primera persona, acción y aventura, mundo abierto, sandbox, multijugador cooperativo Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS5 Año de estreno 2018 Creador/es Rare, Xbox Game Studios Duración media de la partida unas 60 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo abierto basado en tripulaciones (tripulaciones de 4 jugadores, en línea) Características únicas Aventura pirata en un mundo compartido, combates entre barcos, navegación totalmente cooperativa y misiones dinámicas en el mundo

Sea of Thieves es el mejor juego cooperativo de Xbox, que nos transporta a la edad de oro de la navegación. Tanto si tripulas un enorme galeón con toda la tripulación como si navegas en una ágil balandra con un solo amigo, cada sesión es una pasada.

El juego destaca especialmente como experiencia cooperativa, en la que cada uno asume funciones cruciales a bordo del barco. Una persona puede encargarse de la navegación, otra de manejar las velas, mientras que una tercera se mantiene alerta ante las tripulaciones rivales. La perfecta integración de estas funciones hace que Sea of Thieves uno de los mejores juegos de aventuras a los que puedes jugar en Xbox.

Las últimas actualizaciones han ampliado considerablemente el juego, añadiendo contenidos basados en la historia Cuentos con números, la exploración submarina y eventos estacionales periódicos que mantienen la experiencia siempre fresca. El mundo persistente te permitirá encontrarte con otras tripulaciones, lo que dará lugar a encarnizadas batallas o a alianzas inesperadas.

Sea of Thieves encabeza nuestra lista de los mejores juegos cooperativos en Xbox por una razón. Es caótico, creativo y se basa en el trabajo en equipo. Si buscas un juego en el que cada partida sea diferente y cada tripulante cuente, este es el que tienes que probar.

Mi veredicto:Sea of Thieves ofrece una de las experiencias de juego en equipo más memorables de Xbox, donde cada partida con tu grupo puede convertirse en una aventura trepidante.

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2. Se necesitan dos [Mejor modo cooperativo innovador]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,9/10

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Tipo de juego Acción y aventura, plataformas, puzles, solo modo cooperativo Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PS4, PS5 Año de estreno 2021 Creador/es Hazelight Studios, Electronic Arts Duración media de la partida ~10-12 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo para dos jugadores, ya sea local u online, obligatorio Características únicas Modo cooperativo obligatorio, jugabilidad que rompe los límites del género, solo en pantalla dividida, Friend Pass

Se necesitan dos innova en la experiencia cooperativa al convertir el trabajo en equipo en un elemento esencial tanto de la historia como de la jugabilidad. En esta imaginativa aventura, acompañas a Cody y May, una pareja transformada en muñecos que debe colaborar para recuperar su forma humana. Cada acertijo, cada desafío y cada momento están diseñados específicamente para dos jugadores, lo que hace imposible jugar en solitario.

Este increíble juego de pantalla dividida introduce constantemente nuevas mecánicas y estilos de juego, lo que garantiza que la experiencia siga siendo novedosa. Desde desafíos de plataformas basados en la sincronización hasta secuencias creativas de resolución de acertijos, Se necesitan dos te ofrece una experiencia inolvidable que reforzará vuestro vínculo como jugadores. Y si jugáis con tu pareja, mejor que mejor.

La historia aborda temas adultos, pero mantiene un ambiente fantasioso que la hace accesible para jugadores de todas las edades.

Mi veredicto: Se necesitan dosofrece un diseño cooperativo perfecto, ya que hace que la participación de dos jugadores sea imprescindible en todo momento, lo que convierte este juego en una aventura trepidante ideal para ti y tu compañero.

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3. Palworld [El mejor juego cooperativo de supervivencia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Tipo de juego Supervivencia en mundo abierto, colección de criaturas, creación de objetos, juego de disparos Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC Año de estreno 2024 Creador/es Pareja de mano Duración media de la partida unas 40 horas Tipo cooperativo Modo multijugador cooperativo para grupos numerosos en todas las plataformas Características únicas Una mezcla de colección de criaturas, supervivencia y creación, exploración de mundo abierto y automatización con los «Pals»

Palworld combina la captura de monstruos en un mundo abierto con la supervivencia y la creación de objetos en una experiencia cooperativa única. Como uno de los mejores juegos independientes de los últimos años, te ofrece la oportunidad de construir bases, capturar criaturas parecidas a los Pokémon llamadas «Pals» y explorar juntos un mundo inmenso. La combinación de mecánicas conocidas con ideas novedosas crea una experiencia multijugador adictiva.

Jugar con amigos multiplica la diversión, ya que hay que coordinarse para construir la base, gestionar a los Pal y recolectar recursos. La posibilidad de compartir Pals y recursos hace que el modo cooperativo no solo sea divertido, sino también muy beneficioso para avanzar en el juego. Los elementos de supervivencia del juego le aportan profundidad, ya que obligan a los jugadores a controlar el hambre, la temperatura y otros parámetros vitales mientras exploran el mundo.

El completo sistema de construcción os permite a ti y a tus amigos crear juntos bases muy elaboradas, mientras que el sistema de combate fomenta la cooperación táctica a la hora de enfrentarse a poderosos Pals salvajes o a jugadores rivales.

Mi veredicto: Palworld combina la colección de criaturas y la supervivencia de tal manera que formar equipo con los amigos resulta divertido y tiene sentido. Si te apetece pasar largas horas construyendo y explorando, este es tu juego.

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4. Deep Rock Galactic [El mejor shooter cooperativo para 4 jugadores]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona (FPS), roguelike Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5 Año de estreno 2020 Creador/es Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Duración media de la partida unas 20 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo online para hasta 4 jugadores Características únicas Minería cooperativa en mundo abierto, jugabilidad basada en clases, entornos totalmente destructibles, misiones aleatorias, mecánicas que dependen del equipo

Deep Rock Galactic demuestra que un diseño cooperativo innovador puede convertir un juego bueno en excepcional. En el papel de enanos espaciales que extraen minerales en peligrosos planetas alienígenas, tu tripulación debe trabajar en equipo para sobrevivir a misiones cada vez más difíciles. Si te gustan los juegos de disparos en primera persona, quizá también te interese top Campo de batallajuegos, peroDeep Rock Galactic ofrece un enfoque cooperativo único dentro del género.

Cada clase aporta habilidades esenciales al equipo, desde la pistola de bengalas del Explorador, que ilumina las cavernas oscuras, hasta las torretas defensivas del Ingeniero. Las cuevas generadas proceduralmente garantizan que cada misión resulte novedosa, mientras que la estrecha cooperación necesaria para sobrevivir da lugar a momentos intensos de trabajo en equipo.

El sistema de progresión del juego recompensa la dedicación a largo plazo con nuevas armas, elementos cosméticos y tipos de misiones, mientras que las cuatro clases distintas garantizan que cada jugador desempeñe un papel fundamental en el éxito del equipo.

Mi veredicto: Deep Rock Galactic hace que cada misión sea un tiroteo en equipo en el que cada papel es importante. Si te gustan los juegos de disparos cooperativos con amigos, es difícil encontrar algo mejor.

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5. Portal 2 [El mejor juego cooperativo de puzles]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Tipo de juego Juego de plataformas y puzles en primera persona Plataformas Xbox 360, PC, PS3, macOS, Linux Año de estreno 2011 Creador/es Vigilancia Duración media de la partida ~8-10 horas Tipo cooperativo Campaña cooperativa para dos jugadores (en línea o por LAN) Características únicas Mecánicas de puzles que te harán pensar, una curva de aprendizaje fluida y una narrativa sorprendentemente emotiva

De Portal 2 La campaña cooperativa sigue siendo un referente en el ámbito de los juegos de puzles. Dos jugadores controlan a los robots Atlas y P-Body a través de una serie de salas de pruebas que exigen una coordinación perfecta y un pensamiento creativo. La campaña cooperativa exclusiva incluye puzles únicos que solo pueden resolverse si los dos jugadores trabajan en equipo.

El humor y el encanto del juego hacen que incluso los rompecabezas más difíciles resulten divertidos, mientras que la introducción gradual de nuevas mecánicas garantiza que los jugadores nunca se sientan abrumados. La precisión que requieren algunas soluciones da lugar a momentos memorables de triunfo cuando los jugadores logran sincronizar sus movimientos a la perfección. Portal 2 es una auténtica leyenda del mundo de los videojuegos y no te la puedes perder.

Mi veredicto: Portal 2La campaña cooperativa de este juego sigue siendo un referente en cuanto a diseño inteligente para dos jugadores. Es divertida, ingeniosa y está pensada desde el principio para la colaboración.

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6. Ficción dividida [La mejor aventura cooperativa que te hará devanarte los sesos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Tipo de juego Juego de plataformas y puzles, una aventura cooperativa centrada en la narrativa Plataformas PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Año de estreno 2025 Creador/es Vortex Studios Duración media de la partida ~15-20 horas Tipo cooperativo Modo multijugador cooperativo basado en la resolución de acertijos y con una historia Características únicas Mecánicas de universos paralelos, acertijos basados en la narrativa, modos cooperativos en pantalla dividida y en línea, decisiones que alteran el curso del tiempo, ramificaciones dinámicas de la historia

Ficción dividida lleva los juegos de plataformas y puzles a nuevas cotas con unas mecánicas cooperativas que te harán devanarte los sesos. Junto con un compañero, manipularás el tiempo, el espacio y la percepción para resolver rompecabezas complejos en un mundo surrealista y multidimensional.

La mecánica única de pantalla dividida del juego hace que las acciones de cada jugador influyan en las del otro, creando una experiencia verdaderamente cooperativa. La historia se desarrolla tanto a través de la jugabilidad como de los diálogos, lo que aporta una profundidad emocional que realza el desafío.

La jugabilidad es intensa; requiere una coordinación perfecta entre los jugadores. Por ejemplo, un jugador puede controlar la gravedad mientras que el otro altera el tiempo para descubrir caminos ocultos.

Aunque puede resultar complicado acostumbrarse a la mecánica del juego, una vez que le coges el truco, la experiencia es adictiva y gratificante. La dificultad del juego se adapta bien, lo que lo hace accesible para jugadores de distintos niveles, aunque la curva de aprendizaje puede resultar un poco pronunciada al principio.

El estilo artístico minimalista resulta visualmente impactante, con colores vivos que definen diferentes dimensiones. La banda sonora ambiental realza la atmósfera surrealista, mientras que los efectos visuales dinámicos durante los rompecabezas son un auténtico regalo para la vista. Ficción dividida destaca por su diseño abstracto y su ingeniosa mecánica de juego, lo que lo convierte en una experiencia cooperativa inolvidable.

Mi veredicto: Ficción dividida es una experiencia cooperativa verdaderamente única que combina rompecabezas complejos con una narrativa emotiva. Perfecto para quienes buscan un reto que requiera trabajo en equipo y en el que se valore cada victoria. Si te gustan los juegos que te hacen pensar, este es imprescindible.

★ La mejor aventura cooperativa que te hará devanarte los sesos Ficción dividida Compra en Eneba

7. Diablo IV [El mejor RPG de acción cooperativo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Tipo de juego RPG de acción, hack-and-slash Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5 Año de estreno 2023 Creador/es Blizzard Entertainment Duración media de la partida unas 25 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo online para hasta 4 jugadores Características únicas Exploración en un mundo abierto, estética gótica y oscura, amplia personalización de clases, contenido de temporada

Diablo IV trae la legendaria serie de RPG de acción a la era moderna con unos gráficos impresionantes y un modo cooperativo fluido. Hasta cuatro jugadores pueden formar equipo para abrirse paso a través de las mazmorras más oscuras de Santuario, combinando diferentes clases de personajes para lograr un efecto devastador. El contenido de temporada de este un juego de acción y espadas increíble asegura que siempre haya algo nuevo que descubrir para ti y tus amigos.

Las cinco clases de personajes distintas ofrecen estilos de juego variados que se complementan a la perfección en el modo cooperativo. Tanto si prestas apoyo como druida como si infliges un daño enorme como hechicero, cada rol resulta fundamental para el éxito del equipo. El diseño de mundo compartido hace que te encuentres con frecuencia con otros jugadores durante tus aventuras, lo que da lugar a oportunidades de cooperación improvisada.

Mi veredicto: Diablo IV es un amplio mundo de juego centrado en el botín que tú y tus amigos podéis explorar juntos. Es una opción muy recomendable si buscas profundidad y acción en el modo cooperativo.

★ El mejor RPG de acción cooperativo Diablo IV Compra en Eneba

8. Gears 5 [El mejor juego de disparos en tercera persona para jugar en modo cooperativo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona (TPS) Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC Año de estreno 2019 Creador/es The Coalition, Xbox Game Studios Duración media de la partida ~10-15 horas Tipo cooperativo Campaña (hasta 3 jugadores) + Modos Horda/Escape (online) Características únicas Campaña cooperativa para tres jugadores, entornos extensos, Jack, el robot de apoyo, modo Escape, Horda 2.0

Gears 5 mejora el característico sistema de disparos desde coberturas de la serie con niveles de gran extensión y opciones de combate versátiles. La campaña admite el modo cooperativo para tres jugadores: dos de ellos asumen el papel de los protagonistas, mientras que el tercero controla al compañero robótico JACK. Este enfoque único del modo cooperativo añade profundidad estratégica a este un juego de TPS trepidante.

El modo Horda del juego es una pasada en modo cooperativo, ya que te reta a ti y a hasta cinco jugadores a sobrevivir a oleadas de enemigos cada vez más difíciles. Cada clase de personaje aporta habilidades y movimientos finales únicos al equipo, lo que fomenta la estrategia y la coordinación.

Mi veredicto: Gears 5 combina tiroteos a gran escala con la emoción del modo cooperativo; ideal para cuando tú y tu equipo estéis listos para la acción de verdad.

★ El mejor juego de disparos en tercera persona para jugar en modo cooperativo Gears 5 Compra en Eneba

9. ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer [La mejor experiencia cooperativa caótica]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Simulación de cocina Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Team17 Duración media de la partida ~8-15 horas Tipo cooperativo Hasta 4 jugadores, tanto en modo local como online; compatible con el modo mixto local + online Características únicas Modo cooperativo online y local, multijugador multiplataforma, modo de ayuda y opciones de accesibilidad.

¡Overcooked! Todo lo que puedas comercombina ambas cosas¡Demasiado cocido! Juegos con todos los contenidos descargables en un paquete remasterizado de lo más atractivo. Colabora con otros jugadores en cocinas cada vez más caóticas, preparando platos mientras te enfrentas a obstáculos como plataformas móviles, portales mágicos e incendios en la cocina. La genialidad del juego reside en cómo consigue que la comunicación y la coordinación sean a la vez esenciales y divertidísimas.

Cada nivel presenta nuevas recetas y retos, lo que exige a los jugadores desarrollar sistemas eficientes y una comunicación clara. Los gráficos remasterizados y las nuevas opciones de accesibilidad convierten a este juego en la versión definitiva de una experiencia cooperativa que ya de por sí era excepcional.

Mi veredicto: ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer convierte el caos de la cocina en una noche de juegos inolvidable. Es ideal para amigos o familiares que quieran pasarlo bien y fomentar el trabajo en equipo.

★ El mejor modo cooperativo caótico ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer Compra en Eneba

10. Halo: La Colección del Jefe Maestro [La mejor colección de juegos de disparos en primera persona para jugar en modo cooperativo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona (FPS) Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC Año de estreno 2014 Creador/es 343 Industries, Xbox Game Studios Duración media de la partida ~66 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo local en pantalla dividida + online para varios jugadores Características únicas Todas las campañas principales de Halo, modo multijugador multiplataforma y explorador de partidas personalizadas.

The Master Chief Collection incluye seis clásicos Hola campañas con gráficos renovados y funciones cooperativas mejoradas. Afrontad misiones emblemáticas juntos, ya sea en modo local a pantalla dividida o en línea, con capacidad para hasta cuatro jugadores en la mayoría de las campañas. La posibilidad de combinar calaveras y modificadores de diferentes juegos añade un increíble valor de rejugabilidad.

Más allá de las campañas, la colección ofrece una de las mejores experiencias multijugador Xbox juegos que incluyen modos de combate cooperativo. El sistema de progresión compartida garantiza que el tiempo dedicado a cualquier modo de juego contribuya a desbloquear nuevas opciones de personalización.

Mi veredicto: Hola, MCCreúne décadas de juego cooperativo en un solo título. Si te gustan las campañas de shooters en primera persona y quieres tener a tus amigos a tu lado, esta es una opción muy interesante.

★ La mejor colección de juegos de disparos en primera persona para jugar en modo cooperativo Halo: La Colección del Jefe Maestro Compra en Eneba

11. Una salida [Mejor juego cooperativo con historia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas Xbox One, PC, PS4 Año de estreno 2018 Creador/es Hazelight Studios, Electronic Arts Duración media de la partida ~6-8 horas Tipo cooperativo Solo para dos jugadores, en modo local o en línea Características únicas Juego para dos jugadores con una historia como eje central, perspectivas únicas de los personajes, acciones sincronizadas y acertijos.

Una salida está diseñado específicamente para dos jugadores y narra la historia de dos presos que planean y llevan a cabo su fuga. El juego alterna constantemente la pantalla entre tu perspectiva y la del otro jugador, creando escenarios cooperativos únicos en los que la sincronización y la comunicación son fundamentales.

La variedad de secuencias de juego mantiene el interés, desde tramos de sigilo hasta secuencias de conducción y momentos de acción trepidante. El juego solo se puede jugar en modo cooperativo, ya sea en línea o en local, lo que lo convierte en la opción perfecta para ti y un amigo.

Mi veredicto:Una salida Está pensada para dos jugadores; ofrece una historia compacta que se disfruta al máximo cuando tú y un compañero os lanzáis juntos a la aventura.

★ Mejor modo cooperativo narrativo Una salida Compra en Eneba

12. Monster Hunter: World [El mejor juego cooperativo de caza de monstruos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas Xbox One, PC, PS4 Año de estreno 2018 Creador/es Capcom Duración media de la partida ~40-60 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo online para hasta 4 jugadores, multijugador sin interrupciones Características únicas Juego de caza en un mundo abierto, amplia variedad de monstruos, clima dinámico y ecosistemas.

Monster Hunter: World hace que la serie sea más accesible que nunca, sin renunciar a sus complejos sistemas de combate y progresión. Forma equipo para cazar criaturas gigantes, utilizando 14 tipos de armas diferentes e innumerables combinaciones de armaduras. La perfecta integración del modo multijugador te permite unirte fácilmente a las cacerías de tus amigos o pedir ayuda durante las tuyas propias.

El amplio contenido de final de juego y las misiones de eventos periódicas garantizan que siempre haya un nuevo reto que afrontar. El Iceborne La expansión añade aún más monstruos, armas y zonas que explorar.

Mi veredicto: Monster Hunter: World destaca como una experiencia cooperativa en la que el trabajo en equipo es fundamental para dar caza a criaturas gigantes y descubrir el complejo sistema de creación.

★ El mejor juego cooperativo de caza de monstruos Monster Hunter: World Compra en Eneba

13. Stardew Valley [El mejor simulador de granja para jugar en modo cooperativo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Tipo de juego Simulador de granja, simulador de vida Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2016 Creador/es ConcernedApe, Chucklefish Duración media de la partida unas 40 horas Tipo cooperativo 2-4 jugadores en modo cooperativo local u online Características únicas Simulación de la vida y la agricultura, estilo pixel art, modo cooperativo multijugador, sistemas de artesanía y agricultura muy completos.

De Stardew Valley La actualización multijugador transformó este tranquilo simulador de granja en una gratificante experiencia cooperativa. Al igual que otros juegos como Stardew Valley, tú y tus amigos compartís una granja y os repartís tareas como la agricultura, la minería, la pesca y la interacción con los habitantes del pueblo. La posibilidad de casarse con otros jugadores añade una nueva dimensión a la ya de por sí rica vida social del juego.

Cada jugador puede dedicarse a sus propias aficiones al tiempo que contribuye al éxito general de la granja. Los logros y eventos compartidos hacen que el juego cooperativo resulte gratificante, mientras que las cabañas individuales ofrecen a los jugadores su propio espacio para personalizar. Stardew Valley es una obra verdaderamente atemporal que no te puedes perder.

Mi veredicto: Stardew Valley convierte la agricultura en una gratificante aventura cooperativa en la que cada jugador desempeña un papel en la creación de una próspera comunidad agrícola.

★ El mejor simulador de granja para jugar en modo cooperativo Stardew Valley Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Supervivencia en un mundo abierto Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2011 Creador/es Mojang Studios Duración media de la partida Infinito, con cientos de horas de juego garantizadas tanto en el modo creativo como en el de supervivencia Tipo cooperativo Modo cooperativo local y online (hasta 4 jugadores) Características únicas Juego de mundo abierto tipo sandbox, construcción y creación sin límites, servidores multijugador, modos de supervivencia y creativo.

De Minecraft sus infinitas posibilidades lo convierten en una experiencia cooperativa excepcional. Ya sea construyendo estructuras gigantescas, explorando extensos sistemas de cuevas o sobreviviendo juntos a noches peligrosas, Minería, artesanía es aún más divertido cuando se juega con amigos, lo que consolida su posición como uno de los los juegos de mundo abierto más interesantespor ahí.

El modo creativo del juego te permite colaborar en ambiciosos proyectos de construcción sin límites, mientras que el modo supervivencia ofrece oportunidades para el trabajo en equipo mientras tú y tus amigos reunís recursos y os defendéis de los monstruos. Las actualizaciones periódicas añaden nuevos contenidos y funciones, lo que garantiza que siempre haya algo nuevo por descubrir.

Mi veredicto: Minería, artesanía destaca como el juego de mundo abierto creativo por excelencia, ofreciéndote diversión sin límites con tus amigos mientras exploráis, construís y sobrevivís juntos.

★ Mejor modo cooperativo creativo Minería, artesanía Compra en Eneba

15. Remanente II [El mejor juego cooperativo al estilo Souls]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona (TPS), RPG de acción Plataformas Xbox X|S, PC, PS5 Año de estreno 2023 Creador/es Gunfire Games Duración media de la partida ~15-25 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo online para hasta 3 jugadores Características únicas Mundos generados proceduralmente, combates intensos de disparos en tercera persona y modo multijugador cooperativo.

Remanente II se basa en los cimientos de su predecesor con gráficos mejorados, mecánicas de juego ampliadas y funciones cooperativas más completas. Tú y hasta tres jugadores más podéis aventuraros por mundos generados proceduralmente, combinando tiroteos con mecánicas de combate al estilo «Souls». El sistema de ajuste dinámico del juego garantiza que los desafíos se mantengan equilibrados independientemente del tamaño del grupo.

El sistema de arquetipos permite a los jugadores combina diferentes habilidades y estilos de juego, creando combinaciones únicas que se complementan entre sí en combate. Cada partida resulta novedosa gracias a los elementos aleatorios y a los múltiples acontecimientos mundiales posibles.

Mi veredicto: Resto IISu mundo dinámico y sus combates cooperativos lo convierten en la mejor opción para los aficionados a los juegos tipo «Souls» exigentes que quieran formar equipo para luchar.

★ El mejor juego cooperativo al estilo Souls Remanente II Compra en Eneba

16. Los Países de las Maravillas de Tiny Tina [El mejor juego cooperativo de fantasía del género «looter-shooter»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona (FPS), RPG de acción Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5 Año de estreno 2022 Creador/es Gearbox Software, 2K Games Duración media de la partida ~25-35 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo online para hasta 4 jugadores Características únicas Combates caóticos con magia y armas de fuego, personalización de clases de personajes y amplios árboles de habilidades

Los Países de las Maravillas de Tiny Tina trae el Borderlands formula en un escenario de fantasía con resultados espectaculares. Aventúrense juntos a través de un un mundo inspirado en los juegos de mesa, que combina el combate con armas de fuego con el lanzamiento de hechizos y el uso de armas blancas. El humor y la creatividad del juego se disfrutan al máximo cuando se juega con amigos.

El sistema de clases permite crear personajes muy variados, mientras que la función de multiclase permite a los jugadores combinar diferentes árboles de habilidades para desarrollar estilos de juego únicos. El modo «Cámara del Caos», disponible en la fase final del juego, ofrece una rejugabilidad infinita para los equipos más comprometidos.

Mi veredicto: Los Países de las Maravillas de Tiny Tina es un juego de acción caótico y lleno de diversión, ideal para grupos de amigos que buscan una aventura fantástica con un gran valor de rejugabilidad.

★ El mejor juego cooperativo de fantasía del género «looter-shooter» El País de las Maravillas de Tiny Tina Compra en Eneba

17. Borderlands 3 [El mejor juego cooperativo de disparos y saqueo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona (FPS), juego de disparos y saqueo Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5 Año de estreno 2019 Creador/es Gearbox Software, 2K Games Duración media de la partida ~30-40 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo para 4 jugadores, tanto online como local Características únicas Diversas clases de personajes con árboles de habilidades únicos, armas generadas proceduralmente y un caótico modo multijugador cooperativo.

Borderlands 3 lleva el estilo y el humor característicos de la serie a nuevos planetas con funciones cooperativas mejoradas. Hasta cuatro jugadores pueden vivir aventuras juntos, con opciones tanto para el modo cooperativo local como para el juego en línea. El sistema de botín por instancias del juego garantiza que cada uno obtenga sus propios objetos, lo que reduce la competencia entre los jugadores.

Las habilidades únicas de cada Cazador del Arca dan lugar a potentes sinergias en combate. Los modos Mayhem de final de juego y los eventos habituales ofrecen desafíos a largo plazo para los grupos más comprometidos.

Mi veredicto: Borderlands 3 destaca como uno de los mejores juegos de disparos y saqueo cooperativos, con un sinfín de botines, combates caóticos y divertidas mecánicas de trabajo en equipo.

★ El mejor juego cooperativo de «looter-shooter» Borderlands 3 Compra en Eneba

18. LEGO Star Wars: La saga Skywalker [El mejor juego cooperativo para toda la familia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Tipo de juego Acción y aventura Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es TT Games, Warner Bros. Interactive Entertainment Duración media de la partida ~25-35 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo local y online (hasta 2 jugadores) Características únicas Las nueve películas de la saga Skywalker en un solo juego, exploración de planetas en un mundo abierto y una narrativa divertida al estilo LEGO.

LEGO Star Wars: La saga Skywalker ofrece el juego de LEGO más ambicioso hasta la fecha, con un modo cooperativo en el que se puede entrar y salir en cualquier momento en los nueve niveles principales La Guerra de las Galaxias películas. El sofisticado sistema de combate y la mayor libertad de exploración hacen que este título resulte más atractivo que los anteriores LEGO títulos, sin perder el encanto y el humor característicos de la serie.

La amplia variedad de personajes y los distintos estilos de juego garantizan que haya algo para todos los gustos. La compatibilidad con el modo cooperativo local lo convierte en el juego perfecto para las sesiones de juego en familia.

Mi veredicto: LEGO Star Wars: La saga Skywalker lleva el juego cooperativo para toda la familia a un nuevo nivel, combinando las aventuras de Star Wars con divertidos rompecabezas y mucho humor.

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19. Cuphead [El mejor juego de plataformas cooperativo y desafiante]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,1/10

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Tipo de juego Juego de acción y disparos, juego de plataformas, de desplazamiento lateral Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, macOS Año de estreno 2017 Creador/es Studio MDHR Entertainment Duración media de la partida ~10-15 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo para dos jugadores, tanto local como en línea Características únicas Estilo artístico de dibujos animados de los años 30 dibujados a mano, jugabilidad exigente de correr y disparar, técnicas de animación únicas.

Cuphead es una obra maestra dibujada a mano de impresionante belleza visual que ofrece una experiencia de plataformas y enfrentamientos contra jefes finales de lo más dura. Su modo cooperativo te permite a ti y a un amigo controlar a Cuphead y Mugman mientras os enfrentáis a jefes finales desafiantes y de diseño creativo, inspirados en la animación de los años 30.

La precisión, la sincronización y la comunicación son fundamentales para triunfar, lo que convierte al modo cooperativo en una gratificante prueba de habilidad y trabajo en equipo. La expansión DLC, El delicioso plato final, añade aún más combates, personajes y contenido, lo que consolida Cuphead un juego imprescindible para los jugadores que buscan un desafío exigente pero justo.

Mi veredicto: CupheadSu desafiante modo cooperativo de plataformas lo convierte en el juego perfecto para amigos que quieran poner a prueba su destreza y su capacidad de comunicación en duras batallas contra jefes finales.

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20. Calles de la ira 4 [El mejor juego cooperativo de lucha]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Juego de lucha de desplazamiento lateral Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Hasta ahora Duración media de la partida ~5-10 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo local para 4 jugadores y modo cooperativo online para 2 jugadores Características únicas Jugabilidad de lucha inspirada en los juegos retro, con gráficos y animaciones dibujados a mano

Calles de la ira 4 moderniza la fórmula clásica de los juegos de lucha con unos magníficos gráficos dibujados a mano y mecánicas de combate perfeccionadas. Hasta cuatro jugadores en modo local (dos en línea) pueden luchar juntos por las calles, combinando movimientos para lanzar devastadores ataques en equipo. El estilo artístico único y la banda sonora crean una atmósfera increíble.

The una gran variedad de personajes jugables y múltiples opciones de dificultad mantener el interés del juego tras varias partidas. El modo supervivencia ofrece un reto adicional para los jugadores más experimentados.

Mi veredicto: Calles de la ira 4 moderniza el género de los juegos de lucha con unos gráficos espectaculares y un combate cooperativo trepidante, ideal tanto para los jugadores nostálgicos como para los recién llegados.

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21. Back 4 Blood [El mejor modo cooperativo para acabar con zombis]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Tipo de juego Juego de disparos en primera persona (FPS), terror de supervivencia Plataformas Xbox X|S, Xbox One, PC, PS4, PS5 Año de estreno 2021 Creador/es Turtle Rock Studios, Warner Bros. Interactive Entertainment Duración media de la partida ~10-15 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo online para 4 jugadores Características únicas Juego de disparos cooperativo contra zombis para 4 jugadores, sistema de ventajas basado en cartas y una IA dinámica denominada «Game Director» que adapta la aparición de enemigos

Este título, uno de los mejores juegos de terror de nuestro tiempo, moderniza el Left 4 Deadfórmula con gráficos mejorados y sistemas de juego más complejos. Tú y tus amigos os abrís paso a través de niveles infestados de zombis, mientras que el sistema de cartas aporta profundidad estratégica y rejugabilidad. Cada personaje aporta habilidades únicas al equipo, lo que fomenta la creación de grupos muy variados.

La IA del director de juego garantiza que ninguna partida sea igual a otra, mientras que el El modo PvP ofrece una alternativa competitiva para aquellos jugadores que deseen enfrentarse a oponentes humanos. Las actualizaciones periódicas siguen incorporando nuevos contenidos y funciones.

Mi veredicto: Back 4 Blood redefine el género de la supervivencia zombi cooperativa gracias a su sistema de cartas y su IA dinámica, lo que garantiza que cada partida resulte novedosa e intensa.

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22. Elden Ring: Nightreign [El mejor juego cooperativo al estilo Souls]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Tipo de juego RPG de acción, estilo Souls, roguelike, modo cooperativo opcional Plataformas Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, PC Año de estreno 2025 Creador/es FromSoftware, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida ~20-30 horas Tipo cooperativo Modo cooperativo online para hasta 3 jugadores, integración perfecta Características únicas Ciclo dinámico de día y noche, modo cooperativo fluido para tres jugadores, eventos del mundo que reaccionan a tus acciones y cenizas personalizables

Elden Ring: Nightreign te sumerge en el Reino Destrozado de Noctis, un extenso mapa dividido entre ruinas de neón y páramos iluminados por la luna. El combate mantiene esa sensación de precisión y solidez que esperan los fans: golpes medidos, contraataques brutales y jefes que castigan las jugadas imprudentes. El nuevo medidor Umbra te permite combinar las técnicas de las armas con la magia de las sombras, lo que añade nuevas formas de romper la guardia del enemigo o escapar de enfrentamientos peligrosos.

Co-op enXbox Se siente natural: hasta tres «Tarnished» pueden unirse sin complicadas formalidades de invocación. El progreso compartido beneficia a todos, y los eventos del mundo se adaptan sobre la marcha, por lo que los combates siguen siendo tensos en lugar de convertirse en un paseo. La exploración recompensa la paciencia: las catacumbas secretas solo se abren en determinadas fases lunares, y las bandas errantes reaccionan si primero incendias sus campamentos de patrulla.

La personalización del equipo también va más allá. Ahora las cenizas se pueden equipar tanto en la armadura como en las armas, lo que te permite adaptar la defensa y la movilidad sin tener que buscar un conjunto completo. Si buscas un juego al estilo Souls que respete tu tiempo y que, aun así, te dé una buena paliza, Nightreigncumple lo prometido.

Mi veredicto:Elden Ring: Nightreign es una experiencia cooperativa sencilla pero intensa que os permite a ti y a tus amigos sumergiros en su mundo maravillosamente oscuro sin las molestias habituales.

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Próximos títulos cooperativos que no te puedes perder

El mundo de los juegos cooperativos es cada vez más emocionante, con varios títulos de próxima aparición que prometen ampliar los límites de lo que podemos vivir juntos. Desde acción épica hasta misterios alucinantes, estos títulos sin duda redefinirán la experiencia de juego cooperativo:

Gears of War: El Día E (2026) – ElEngranajes La franquicia vuelve con Día de las Elecciones, que nos traerá de vuelta la acción brutal y táctica que tanto nos gusta. Esta precuela promete profundizar en los orígenes de la Guerra de los Locust, con emocionantes campañas cooperativas e intensas batallas por la supervivencia.

– ElEngranajes La franquicia vuelve con Día de las Elecciones, que nos traerá de vuelta la acción brutal y táctica que tanto nos gusta. Esta precuela promete profundizar en los orígenes de la Guerra de los Locust, con emocionantes campañas cooperativas e intensas batallas por la supervivencia. El Montículo: El presagio de Cthulhu (2026) – Para los aficionados al terror y a la mitología oscura, El Montículo promete un viaje aterrador a través del Mito de Cthulhu. Formad equipo para desvelar secretos, resolver acertijos enigmáticos y sobrevivir a los horrores que acechan en las sombras de un mundo antiguo y maldito.

– Para los aficionados al terror y a la mitología oscura, El Montículo promete un viaje aterrador a través del Mito de Cthulhu. Formad equipo para desvelar secretos, resolver acertijos enigmáticos y sobrevivir a los horrores que acechan en las sombras de un mundo antiguo y maldito. Subnautica 2 (2026) – El género de la supervivencia submarina da un nuevo giro con Bajo el agua 2. Explora las profundidades del océano, descubre nuevos biomas y sobrevive junto a tus amigos en un mundo lleno de criaturas aterradoras y peligros desconocidos.

Estos futuros juegos cooperativos sin duda nos brindarán emociones nuevas y momentos inolvidables, y ya estoy contando los días que faltan para su lanzamiento. ¡Prepárate para vivir aventuras épicas con tus amigos!

Mi veredicto general

En lo que respecta a los juegos cooperativos, hay una opción perfecta para cada tipo de jugador. Tanto si buscas un shooter exigente, un divertido juego de puzles o una experiencia para toda la familia, estos títulos te lo ofrecen todo:

Para los amantes de los juegos de disparos llenos de acción → Deep Rock Galactic . Un emocionante juego de disparos cooperativo para cuatro jugadores en el que el trabajo en equipo es fundamental para extraer minerales, luchar contra criaturas alienígenas y sobrevivir en los entornos más hostiles.

→ . Un emocionante juego de disparos cooperativo para cuatro jugadores en el que el trabajo en equipo es fundamental para extraer minerales, luchar contra criaturas alienígenas y sobrevivir en los entornos más hostiles. Para quienes buscan aventuras trepidantes y acertijos → Se necesitan dos . Una aventura cooperativa que trasciende los géneros y obliga a dos jugadores a colaborar en una experiencia en pantalla dividida verdaderamente única.

→ . Una aventura cooperativa que trasciende los géneros y obliga a dos jugadores a colaborar en una experiencia en pantalla dividida verdaderamente única. Para los amantes de la caza de monstruos → Monster Hunter: World . Un mundo inmenso repleto de criaturas gigantes en el que tú y tus amigos formaréis equipo para derrotar a las bestias en batallas épicas y estratégicas.

→ . Un mundo inmenso repleto de criaturas gigantes en el que tú y tus amigos formaréis equipo para derrotar a las bestias en batallas épicas y estratégicas. Para mentes creativas → Minería, artesanía. Un juego de mundo abierto tipo sandbox que te invita a construir, explorar y sobrevivir en compañía de otros, lo que lo convierte en la opción perfecta para quienes disfrutan de una libertad creativa sin límites.

Sea cual sea tu estilo de juego, estas experiencias cooperativas seguro que os mantendrán entretenidos a ti y a tus amigos durante horas.

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