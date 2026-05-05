Los 21 mejores juegos con una gran historia que ningún jugador debería perderse en 2026

Llevo más de una década jugando y admirando los mejores juegos narrativos que hay en el mundo. Tras escuchar a los jugadores debatir cada giro argumental y la evolución de los personajes, he escrito esto como alguien que ha visto cómo los juegos narrativos han pasado de ser un sinfín de escenas cinemáticas a convertirse en viajes emocionales.

Lo que busco en los juegos narrativos está claro: mundos cautivadores, un ritmo adictivo y eficaz, personajes con profundidad, elementos que invitan a la reflexión y momentos EMOCIONANTES. Al fin y al cabo, quien controla los medios de comunicación controla los corazones. Si no te atrapa, ha fracasado. Así que todo aquello que me haya conmovido emocionalmente o me haya hecho reflexionar mentalmente, se queda.

Los títulos de esta lista se han ganado su lugar por despertar esperanza, miedo o conexión… no por lanzar bombas ni repartir botines. Prepárate para descubrir juegos que se te quedarán grabados en la memoria.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos narrativos

Los buenos juegos narrativos son únicos en cuanto a la trama y a la compleja mecánica del mundo. Son como un rompecabezas en el que cada pieza encaja para formar el panorama general. A continuación, te presentamos algunos títulos que representan fielmente el verdadero espíritu de los juegos narrativos:

Red Dead Redemption 2 (2018) – una aventura del Oeste en un mundo abierto que narra una historia épica de lealtad, traición, realismo y redención. Horizon Zero Dawn (2017) – Un juego de rol de acción único en el que una chica descubre los misterios que se esconden tras su origen y un mundo futuro gobernado por robots. The Witcher 3: La caza salvaje (2015) – Un juego de rol de acción que narra la aventura de un guerrero en busca de sus seres queridos, mientras lucha contra monstruos y toma decisiones que cambiarán el mundo. Detroit: Become Human (2018) – El viaje de tres androides que luchan por su libertad, con múltiples finales para la historia. The Last of Us: Parte I (2013) – Un juego de acción, aventura y disparos que narra la supervivencia y la búsqueda de venganza de una joven, en un crudo y emotivo viaje por un mundo apocalíptico.

Prepárate, porque estas no son las únicas historias de videojuegos que no te puedes perder. Cada uno de los videojuegos de la lista cuenta con una historia única, con diferentes aspectos en cuanto a los personajes, el mundo y la mecánica del juego. ¡Sigue leyendo para descubrir aún más títulos a los que no podrás resistirte!

Los 21 mejores videojuegos con una buena historia de 2026

¿Estás listo para sumergirte de lleno y descubrir una historia increíble que te dejará sin aliento y te hará desear dejar atrás este mundo para poder sumergirte por completo en el que acabas de descubrir? Aquí tienes la lista de 21 juegos narrativos increíbles.

1. Red Dead Redemption 2 [Mejor juego de mundo abierto]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Google Stadia Año de lanzamiento 2018 Ideal para Inmersión narrativa en un mundo abierto

Red Dead Redemption 2es eljuego inmersivo de mundo abierto con la nieve más realista que jamás hayas visto, Y es una experiencia que te sumerge por completo en ella. No hay nada rápido ni cómodo en Red Dead Redemption 2… y precisamente por eso está en esta lista. Cada interacción exige paciencia. Cada acción deja huella. Sientes el peso de ello en tus decisiones. Incluso en cómo tratas a tu caballo.

El mundo evoluciona contigo y a tu alrededor. Sentirás cómo la tensión va aumentando poco a poco, verás a la gente del pueblo cotillear sobre tu pasado, observarás cómo los miembros de las bandas se distancian cuando baja la moral y escucharás cómo la música cambia sutilmente en función del honor que hayas ganado. En mi opinión, el juego recompensa a quienes se quedan, y cada desvío te da una nueva razón para quedarte más tiempo.

El realismo a veces choca con la fluidez del juego; por ejemplo, las animaciones de saqueo pueden resultar lentas y los desplazamientos no siempre son ágiles cuando tienes prisa. Pero esos retrasos son parte de lo que lo hace memorable. Con una puntuación de 97/100 en Metacritic, el cariño de muchos fans, más de 61 millones de copias vendidas y elogiado como el «juego de una generación» por numerosas comunidades en línea, esta obra maestra es un juego con una historia increíble.

Why Red Dead Redemption 2destaca:

La evolución de los personajes depende de cómo trates a los demás

El sistema de honor está directamente relacionado con los diálogos y el desenlace de la historia

Los detalles tan realistas te hacen pasar horas sin hacer nada

Por qué lo elegimos «Red Dead Redemption 2» transmite una gran carga emocional a través de los detalles mecánicos. Cada uno de sus sistemas contribuye a la historia de una forma que ningún otro juego de mundo abierto se atreve a hacer.

Si prefieres la profundidad de los personajes a las partidas ultrarrápidas, Red Dead Redemption 2 es uno de los mejores juegos narrativos que encontrarás.

★ Mejor juego de mundo abierto Red Dead Redemption 2: Edición Definitiva para PC Compra en Eneba

2. Horizon Zero Dawn: Edición Completa [El mejor juego de rol de acción]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PlayStation 4, Microsoft Windows Año de lanzamiento 2017 Ideal para Combate y exploración en un juego de rol de acción

Horizon Zero Dawn te sumerge en un futuro tan desolador como hermoso. Esto un impresionante juego de rol de acción te permite ponerte en la piel de Aloy. Una chica criada lejos de su tribu, que se hace preguntas para las que nadie quiere dar respuesta. La historia se va desvelando poco a poco, a través de grabaciones escuchadas por casualidad, búnkeres olvidados, extraños grabados y el movimiento de la cabeza de una máquina cuando te detecta entre la hierba alta.

Cada enfrentamiento exige algo más que potencia de fuego. Las máquinas tienen comportamientos, puntos débiles, patrones y rutinas que requieren paciencia para descifrarlos. No puedes abrirte paso a la fuerza bruta en el primer Sawtooth. Hay que planificarlo todo. La Edición Completa incluye «The Frozen Wilds», que te sumerge en una región más fría y cruel, llena de tecnología enterrada y pecados olvidados.

La escalada sigue pareciendo un poco rígida en comparación con los juegos más recientes, pero eso rara vez importa una vez que el mundo te atrapa. Por último, este juego cuenta con el respaldo de una gran expectación. Por ejemplo, tiene más de 70 000 reseñas en Steam y una valoración positiva del 90 %. Incluso ganó un premio BAFTA en 2018 a la Mejor Propiedad Original. Un galardón al logro creativo basado en contenido totalmente original y novedoso.

Why Horizon Zero Dawn destaca:

Las máquinas se comportan como animales, no como objetivos de la IA

La historia avanza a través del descubrimiento, no de una exposición forzada

Cuanto más te detienes a explorar, más te sumerges en la construcción del mundo

Por qué lo elegimos «Horizon Zero Dawn: Edición Completa» destaca por cómo su diseño de combate se integra a la perfección en la historia; las máquinas no son meros enemigos controlados por el juego, sino que tienen un peso real en la trama.

No dejaba de volver a Horizon Zero Dawn porque la historia nunca busca llamar la atención a toda costa. Recompensa la curiosidad sin necesidad de alardear. Si te gusta explorar la tecnología defectuosa y el desarrollo gradual de los personajes, este juego te va a encantar.

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3. The Witcher 3: La caza salvaje [El mejor juego de rol de fantasía oscura]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2015 Ideal para RPG de fantasía oscura y centrado en las consecuencias

The Witcher 3: La caza salvaje El juego se vive de otra manera cuando dejas de jugarlo como un RPG y empiezas a sumergirte en su caos. Cada decisión que tomas como Geralt de Rivia tiene su importancia. Puede que mates a una criatura maldita y luego te des cuenta de que era la única que impedía que el barón local se bebiera la vida. El juego no te indica qué es bueno o malo, sino que se limita a observar tus elecciones y te muestra las consecuencias.

Lo que me cautivó fue que los personajes recordaran lo que había dicho veinte horas antes. La línea argumental del Barón Sangriento sigue siendo una de las historias más desgarradoras que he vivido en un juego, y eso que es opcional. Hay cadenas de misiones enteras que desaparecen si tomas el camino equivocado o confías en la persona equivocada. ¡Y ahí está la emoción! Es como si estuvieras reviviendo un recuerdo que podrías estropear.

La edición «Juego del Año» también incluye ambas expansiones, y Sangre y vino podría haber pasado perfectamente por un juego completo en sí mismo. El único inconveniente real es que la gestión del inventario se convierte en una pesadilla en cuanto empiezas a acumular equipo. Este juego ofrece más de 200 horas de juego, cuenta con más de 200 premios al Juego del Año (GOTY), tiene tres finales y más de 5000 mods creados por la comunidad. Si eso no lo dice todo, entonces no sé qué más decir.

Why The Witcher 3: La caza salvajedestaca:

Las consecuencias a largo plazo reestructuran arcos argumentales completos

Profundidad emocional en el contenido opcional, no solo en la historia principal

Las expansiones parecen juegos completos, no simples contenidos descargables de relleno

Por qué lo elegimos «The Witcher 3: La caza salvaje» se gana su lugar gracias a unas decisiones cuyas repercusiones se extienden a lo largo de horas de juego. El juego permite que tus principios morales den forma al mundo.

The Witcher 3: La caza salvaje – Edición Juego del Año te permite descubrir cómo es el mundo del juego sin que te lo expliquen. Deja que el mundo te desoriente un poco.

★ El mejor juego de rol de fantasía oscura The Witcher 3: La caza salvaje – Edición Completa para Xbox Compra en Eneba

4. Detroit: Become Human [El mejor RPG para Android]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 4 Año de lanzamiento 2018 Ideal para Opciones de ramificación y moralidad

Detroit: Become Human narra las vidas de tres androides: Kara, Connor y Markus. Seguirás sus historias a medida que despiertan a la conciencia y se enfrentan a la opresión sistémica. Tus decisiones dan un giro a la trama: diálogos, movimientos políticos, alianzas y reacciones del público.

Puede que un personaje muera pronto, pero la historia continúa a través de otro personaje. He seguido diferentes tramas en las que las protestas se intensifican o se mantiene la paz, a veces incluso dentro del mismo capítulo. Es genial ver cómo Quantic Dream ha incluido ramificaciones en la historia (diagrama de flujo) una vez que terminas un capítulo. Allí puedes vislumbrar algo que otros jugadores pueden haber desbloqueado y que tú te has perdido.

A finales de 2024, había superado los 11 millones de copias vendidas en todo el mundo, y es el título más exitoso de Quantic Dream hasta la fecha.

Why Detroit: Become Humandestaca:

La muerte de los personajes reorienta el curso de la historia en lugar de interrumpirla

Las decisiones influyen en la opinión pública y en el resultado del levantamiento de los androides

El diagrama de flujo del sistema pone de relieve la relación de causa y efecto en cada decisión que da lugar a una ramificación

Por qué lo elegimos Detroit: Become Human merece un reconocimiento por la forma en que vincula las emociones con las consecuencias. Tus emociones y tu instinto marcan el rumbo de toda la trama.

Detroit: Become Human destaca por su complejidad moral, no por combates espectaculares. Este título te ofrece profundidad, introspección, visión de futuro y emoción.

★ El mejor RPG para Android Detroit: Become Human para PC Compra en Eneba

5. The Last of Us: Parte I [La mejor historia de supervivencia postapocalíptica]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, PS5 Año de lanzamiento 2013 Ideal para Drama de personajes en un mundo postapocalíptico

The Last of Us: Parte I Me impactó más de lo que esperaba. No solo por los clickers y los tiroteos, sino porque la relación entre Joel y Ellie me llegó al alma. Jugué a la versión para PS5 a altas horas de la noche, con los auriculares puestos, y el silencio entre las líneas era más intenso que la mayoría de las bandas sonoras de los videojuegos. El mundo se ha derrumbado, pero es la forma en que la gente sigue intentando aferrarse a algo… el dolor, la culpa, el uno al otro… lo que hace que sea brutal de asimilar.

El combate resulta agobiante. Contas las balas por instinto. El sigilo no es una opción de estilo, sino una necesidad para sobrevivir. Y cuando eso falla, luchas con lo que tengas a mano. Para conocer mejor las facciones, visita ¿Quiénes son los Fireflies en The Last of Us? para situar el contexto de la historia. La nueva versión de 2022 actualizó la iluminación y las animaciones faciales, lo que hizo que unas escenas que ya eran crudas resultaran aún más crudas.

Las opciones de accesibilidad son de una amplitud impresionante, y admiro a Naughty Dog por ello. El juego obtuvo una puntuación de 89 en Metacritic y vendió más de dos millones de copias tras el remake, a pesar de los problemas iniciales de rendimiento en PC.

Why The Last of Us: Parte Idestaca:

Un ritmo narrativo que no da tregua

Opciones de juego que realmente transmiten una sensación de peligro

Las tramas de los personajes que sigues después de dejarlo

Por qué lo elegimos «The Last of Us: Parte I» es inolvidable porque cada muerte y cada momento te dicen algo sobre Joel y Ellie sin necesidad de decirlo.

Get The Last of Us: Parte I y descubre de lo que eres realmente capaz cuando ya no te queda nada que perder.

★ La mejor historia de supervivencia postapocalíptica The Last of Us: Parte I para PC Compra en Eneba

6. The Last of Us: Parte II Remasterizada [La mejor secuela emocionalmente intensa]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 5 Año de lanzamiento 2025 Ideal para Una narración emotiva y cruda

The Last of Us: Parte II Me dejó destrozado. Jugué la historia de Ellie esperando una simple venganza. Lo que me encontré fue un brutal recordatorio de que la venganza no tiene un final limpio. El juego te sumerge en un Seattle fracturado y empapado por la lluvia. Es feo. Es real. Y no te permite apartar la mirada en ningún momento.

El combate es inquietantemente íntimo. Cada disparo y cada esquiva presa del pánico se perciben como un acto desesperado. La IA es agresiva. No se anda con rodeos cuando te flanquea y te sigue de formas aterradoras. Pero lo que realmente te llega al corazón es la narrativa (por suerte). En un momento estás corriendo a toda velocidad para salvar la vida y, al siguiente, te encuentras cara a cara con alguien a quien creías enemigo… y vacilas.

Al final, ya no sabía muy bien a quién animar. Eso es lo que lo hace genial. Con más de 320 premios al Juego del Año y una puntuación de 93 en Metacritic, es uno de los títulos más inolvidables de la década.

Why The Last of Us: Parte IIdestaca:

Fomenta la empatía mediante el cambio de puntos de vista

Un diseño de sonido que es una pasada

Giros argumentales que te dejan sin aliento

Por qué lo elegimos «The Last of Us: Parte II Remasterizada» provoca incomodidad a través de sus cambiantes perspectivas. Es un juego que demuestra que la verdad cruda es lo que da fuerza a una historia, y no el hecho de que resulte agradable.

The Last of Us: Parte II No es un juego fácil, pero se atreve a enfrentarte a las consecuencias de tus decisiones. Consíguelo ya y descubre por ti mismo por qué es un juego tan querido.

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7. Mass Effect 2 [La mejor historia de ciencia ficción]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One (Edición Legendaria) Año de lanzamiento 2010 Ideal para Juegos de rol de ciencia ficción por escuadrones

Sin lugar a dudas, Mass Effect 2es uno de loslos mejores juegos espaciales jamás se haya creado, sumergiéndote en una misión de alto riesgo en la que el fracaso significaría el fin de la humanidad. Mass Effect 2 te pide que salves la galaxia y te pregunta a quién perderás en el intento. Empezarás pensando que estás preparado para lo que está en juego, pero nada te prepara para lo personal que se sentirá todo. Cada miembro de la tripulación tiene su propio pasado, su propia línea que no está dispuesto a cruzar.

Ganarse su confianza lleva tiempo, y fallarles duele más que cualquier pantalla de muerte. Es un juego que gira ÍNTEGRAMENTE en torno a las consecuencias, y por eso está en esta lista. BioWare ha creado aquí algo atemporal. El Edición Legendaria Le dieron un toque de pulido, pero la esencia siempre estuvo ahí. Con más de 3,5 millones de copias remasterizadas vendidas y más de 320 000 reseñas en Steam, los jugadores siguen volviendo para ver cuánto les han costado realmente sus decisiones.

Why Mass Effect 2 – Edición Legendariadestaca:

La lealtad de la tripulación influye en la supervivencia

Un diálogo que crea vínculos auténticos

Estacas que no se mueven ni un milímetro

Por qué lo elegimos En «Mass Effect 2», la lealtad se convierte en un riesgo. Este juego te obliga a pensártelo dos veces antes de tomar una decisión definitiva, porque de ello dependen vidas humanas.

Mass Effect 2 – Edición Legendaria es un juego narrativo adictivo que te hará volver una y otra vez para volver a jugar y mejorar tu puntuación.

★ La mejor historia de ciencia ficción Mass Effect 2 para PC Compra en Eneba

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Switch Año de lanzamiento 2022 Ideal para Aventuras basadas en elecciones emocionales

El corazón debuenos juegos como «La vida es extraña» reside en sus personajes y en su profundidad emocional. Hay un momento en La vida es extraña en la que Max rebobina el tiempo y, de repente, todo en la habitación parece estar fuera de lugar. Ese es el tipo de escena que se te queda grabada. Interpretar el Colección remasterizada volvió a poner todo ese peso sobre la mesa. El juego gira en torno a la distancia que hay entre dos personas que se quieren pero no saben cómo expresarlo.

Te sentirás conmovido al ver el sufrimiento de los personajes y las difíciles decisiones que deben tomar. Es una historia sobre los vínculos y las consecuencias, y aunque sepas cómo acaba, seguirás queriendo salvar a todo el mundo. Esta remasterización no pretende modernizar la historia, sino simplemente sacarle el polvo para que pueda volver a respirar.

Why La vida es extraña destaca:

La mecánica de rebobinado realza el funcionamiento de la culpa y la capacidad de decisión

Las expresiones de Chloe resultan más impactantes con la nueva ronda de animación

El ritmo permite que los momentos te sumerjan en el silencio, en lugar de precipitar la catarsis

Por qué lo elegimos La colección «La vida es extraña Remastered» sigue siendo impactante gracias a cómo su mecánica de bucle temporal intensifica cada remordimiento y te permite revivir aquello que no puedes deshacer en la vida real.

Colección remasterizada de La vida es extraña sigue siendo una de las historias más íntimas y conmovedoras de los videojuegos modernos.

★ Mejor narrativa emotiva Colección «La vida es extraña Remastered» para PC Compra en Eneba

9. BioShock Infinite [El mejor shooter distópico]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, macOS, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, iOS Año de lanzamiento 2013 Ideal para FPS distópico con una narrativa profunda

Por encima de las nubes, Columbia brilla como una utopía en Bioshock Infinite – pero bajo su fachada patriótica se esconde algo mucho más siniestro. Lo que comienza como una simple misión de rescate se convierte en un viaje alucinante a través de realidades paralelas. El juego pone a prueba todo lo que crees saber en uno de los los juegos de disparos en primera persona más adictivosde todos los tiempos.

La dinámica entre Booker y Elizabeth es el alma del juego. Además, Elizabeth no es solo un personaje secundario. Es fundamental tanto para la mecánica como para el espíritu del juego. Ella abre grietas en el espacio, pero son sus expresiones, sus reacciones y todo lo demás lo que hace que el mundo cobre vida. Más de 12 millones de copias vendidas, una puntuación media superior a 90 en Metacritic, y aún hoy se sigue analizando en los foros de videojuegos.

Why BioShock Infinitedestaca:

La IA de Elizabeth potencia la inmersión emocional

La trama se inspira en la ciencia ficción sin dejar de lado las consecuencias humanas

La ciudad de Columbia pasa de ser una imagen de postal a convertirse en una prisión

Por qué lo elegimos BioShock Infinite se ha ganado su lugar por la forma en que utiliza el escenario de Columbia para criticar el patriotismo ciego.

BioShock Infinite te deja con una inquietud de las buenas. Sumérgete de lleno en la madriguera de este juego. Descubre hasta dónde llega realmente.

★ El mejor shooter distópico BioShock Infinite para PC Compra en Eneba

10. God of War [La mejor aventura mitológica]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, macOS, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, iOS Año de lanzamiento 2013 Ideal para FPS distópico con una narrativa profunda

La gélida naturaleza salvaje de los reinos nórdicos en God of War es un lugar duro e implacable, pero para Kratos es el único lugar que le queda para empezar de nuevo. God of War nunca ha dejado de evolucionar, desde su brutal debut en PlayStation 2 hasta su introspectivo reinicio de temática nórdica. He estado presente durante todo este sangriento recorrido. Lo que comenzó como una serie de acción impulsada por la ira se transformó en algo mucho más complejo.

Así que dio un giro de 180 grados y se convirtió en un estudio de personajes sobre la paternidad, el duelo y cómo romper el ciclo. Eso me ENCANTÓ. Los primeros juegos son una tragedia griega convertida en espectáculo, con Kratos arrasando el Olimpo en una vorágine de espadas encadenadas. Pero fueron las entregas posteriores las que realmente me sorprendieron. Verlo envejecer, dudar, cambiar y guiar a su hijo sin caer en los viejos hábitos me impactó más que cualquier combate contra un jefe.

Why God of War destaca:

Una serie poco común que madura junto con su público

La mitología como arquitectura emocional

Kratos es uno de los protagonistas más complejos del mundo de los videojuegos

Por qué lo elegimos «God of War» aporta un nuevo punto de vista a la narrativa mitológica al abordar la divinidad desde la perspectiva de la paternidad. El juego consigue humanizar a Kratos, un dios.

Hay un verdadero significado entretejido en la destrucción de este juego, y pocas series han logrado transmitir tanta intensidad emocional a lo largo de varias generaciones. God of War sigue siendo un referente en cuanto a cómo combinar la acción trepidante con una historia conmovedora.

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11. Disco Elysium – The Final Cut [El mejor juego de rol de detectives]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Switch Año de lanzamiento 2019 Ideal para Narrativa policíaca y diálogos profundos

In Disco Elysium – The Final Cut, te pones en la piel de un detective destrozado que intenta resolver un asesinato en la decadente ciudad de Revachol. Te despiertas sin recordar nada en una habitación de albergue destrozada en Revachol, y eso marca el tono: fragmentado y profundamente humano. Disco Elysium – The Final Cut te despoja del combate y te deja con la mente llena de voces. Tus habilidades discuten en tu interior, tu conciencia cuestiona cada decisión.

Lo he jugado de principio a fin y los diálogos me han dejado hecho pedazos. En serio. Esta edición incluye doblaje completo y misiones de búsqueda de la visión política que dan vida a la ideología. Los críticos le han dado una puntuación de alrededor de 91 de cada 100 en Metacritic, lo que indica una acogida casi unánime. Las estadísticas de Steam estiman que hay entre 3,5 y 6,5 millones de jugadores, con unos ingresos que superan los 80 millones de dólares en todas las plataformas.

Esto es algo POCO HABITUAL en la narrativa indie. Este juego no te decepcionará.

¿Qué es lo que hace que Disco Elysium – The Final Cutdestacar:

El diálogo es tu campo de batalla, ya que tus pensamientos luchan por el control

El sistema «Thought Cabinet» permite que cada habilidad tenga voz en la historia

Las búsquedas de visión política ponen de manifiesto cómo las ideas distorsionan la realidad

Por qué lo elegimos Disco Elysium – The Final Cut convierte los monólogos internos en mecánicas de juego. Enriquece la experiencia de juego de una forma que otros juegos no logran y refleja las dinámicas de la vida real.

Disco Elysium – The Final Cut es un enfrentamiento contigo mismo. Hazte con él y descubre hasta dónde te llevará tu conciencia de detective.

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12. Undertale [Mejor RPG independiente]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Series X/S, Switch Año de lanzamiento 2015 Ideal para RPG pacifista y la elección del jugador

¿Qué distinguejuegos parecidos a Undertale Lo que lo distingue es la libertad que ofrece: la posibilidad de elegir entre el combate o el pacifismo, lo que te da cierta sensación de control. Te adentras en un mundo de monstruos donde cada encuentro puede acabar en una pelea, una huida o una amistad. Evité las primeras 30 peleas solo para ver qué pasaba. Aquí, el silencio dice más que la violencia; optar por la moderación abre caminos que ninguna acción podría jamás abrir.

Aclamada por la crítica, Undertale tiene una puntuación de 92 en Metacritic y la valoración de los usuarios ronda el 8,7/10. Según Steam, se han vendido entre 5 y 10 millones de copias. El impacto del juego se refleja en los continuos debates sobre teorías de los fans y en las categorías de speedrun, donde las partidas pacifistas siguen pareciendo novedosas.

Su creador independiente, Toby Fox, llevó más allá la narrativa en los videojuegos al dejar que las acciones hablaran por sí mismas (y, en algunos finales, el silencio parece más elocuente).

Why Undertaledestaca:

Las rutas pacifistas reescriben el sistema, no solo los diálogos

La evolución de los personajes depende de ti

Los múltiples finales reflejan las sorprendentes consecuencias de la empatía

Por qué lo elegimos «Undertale» transmite su mensaje al convertir la moderación en un arma; el hecho de negarse a luchar reescribe las reglas y revela más de la historia de lo que cualquier escena cinemática podría jamás hacer.

Undertale ha redefinido lo que puede ser un juego de rol. Hazte con él y descubre lo que la bondad puede desatar.

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13. The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale [El mejor juego de supervivencia por episodios]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, iOS, Android Año de lanzamiento 2013 Ideal para Supervivencia episódica y vínculos emocionales

Te metes en la piel de Lee Everett, un convicto convertido en un insólito tutor en un mundo invadido por los muertos. The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale combina las cuatro estaciones, el 400 díascontenido descargable, yMichonne en una saga profundamente personal. Cada decisión tomada en una fracción de segundo, cada rescate fallido, resuena a lo largo de los episodios. Sentí ese peso sobre todo cuando Clementine dejó de confiar en mí.

Hay quien dice que la jugabilidad es sencilla, ya que se basa principalmente en diálogos y opciones con límite de tiempo. Pero esa intimidad es precisamente la clave. Se trata de convertirse en alguien digno de salvar a una niña. Así, a mediados de 2014, se habían vendido más de 28 millones de episodios individuales. A principios de 2025, la Definitive Series alcanzó los 80 millones de episodios vendidos y generó más de 300 millones de dólares en ingresos en todas las plataformas. Clementine debe de estar muy orgullosa en algún lugar.

¿Qué es lo que hace queThe Walking Deaddestacar:

Las decisiones de gran importancia tienen repercusiones en todos los episodios

El vínculo entre Lee y Clementine va creciendo

Más de 50 horas de historia reunidas en la serie definitiva

Por qué lo elegimos «The Walking Dead: Telltale Definitive Series» destaca porque cada diálogo cronometrado y cada muerte irreversible ponen a prueba tus instintos bajo presión.

The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale Te llegará al corazón, te lo garantizo. Vive una historia que enseña a sobrevivir a través de la humanidad.

★ El mejor juego de supervivencia por episodios The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale para PC Compra en Eneba

14. Lluvia intensa [Mejor drama interactivo]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de lanzamiento 2010 Ideal para Thriller interactivo de misterio

Otro gran éxito de Quantic Dream; no es ninguna sorpresa.Lluvia intensa te ofrece suspense y te sumerge en un thriller emocional. Aquí saciarás tus ganas de juegos narrativos, ya que tus decisiones influirán en el desenlace de un misterio de asesinato. ¿Buscas libertad de acción? Podrás controlar a varios personajes, teniendo en cuenta los intereses particulares de cada uno.

Todavía recuerdo cómo agarraba el mando en algunas escenas… el rastreo, el pánico que rompía el silencio. Eso es De Heavy Rain heartbeat: tensión entremezclada con urgencia moral. Sentí un auténtico pánico mientras buscaba pistas y una verdadera culpa cuando ocurrió lo impensable. En enero de 2018, Lluvia intensa había vendido 5,3 millones de unidades en todo el mundo, incluidas las versiones para PS3 y PS4.

Además, ganó tres premios BAFTA en la ceremonia de 2011, superando a títulos como Mass Effect 2. Las primeras críticas señalaron que los controles eran un poco torpes, pero la fidelidad de la historia y los personajes siguió siendo elogiada. Sinceramente, este juego es lo más.

¿Qué es lo que hace queLluvia intensadestacar:

Cada vez que se pulsa un botón se simula una situación de pánico

Varios protagonistas con intereses emocionales que se entrecruzan

Guion con ramificaciones extensas (2 000 páginas)

Por qué lo elegimos «Heavy Rain» funciona porque cada vez que se pulsa un botón se simula el pánico, y su interactividad intensifica la sensación de culpa por llegar un segundo demasiado tarde.

Lluvia intensa te hace sentir las cosas de verdad, y de eso se trata un juego de rol narrativo. Descubre Lluvia intensa y adéntrate en un thriller que aún hoy sigue inquietando.

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15. Firewatch [Mejor exploración narrativa]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de lanzamiento 2016 Ideal para Exploración narrativa y soledad

Try Firewatch Si te gustan las historias que se desarrollan en lo más profundo del bosque, sumérgete en los interminables bosques de Wyoming a través de la pantalla. Eres Henry, un vigía de incendios destinado a lo más profundo del bosque, y solo un walkie-talkie te conecta con Delilah.

Cuanto más exploras, más te susurra el paisaje sobre errores del pasado y anhelos tácitos. Una llamada telefónica te cambia el estado de ánimo, y el susurro de los árboles le da más intensidad. El juego recurre a las sensaciones para acentuar su propia intensidad. Si eres de los que prestan atención, sentirás un escalofrío.

Los críticos elogiaron su guion y su ambientación, y a finales de 2016 ya había vendido más de un millón de copias en todo el mundo. Ganó los premios Narrative en la GDC y los BAFTA, y prácticamente se convirtió en un referente de los juegos independientes emotivos. Aunque algunos jugadores señalan su ritmo lento y su mecánica sencilla, esa sobriedad forma parte del diseño.

¿Qué es lo que hace queFirewatch destacar:

Un diálogo escaso que resuena con fuerza

La relación con Delilah se desarrolla a través del tono, no mediante escenas cinemáticas

Un diseño inspirado en la naturaleza, basado en la inspiración del mundo real y el aislamiento

Por qué lo elegimos Firewatch no te atrapa por los acontecimientos, sino por lo que falta. Es un juego en el que el silencio dice más de lo que jamás podrían expresar las palabras.

Firewatch te permite disfrutar de la tranquila magia de la soledad.

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16. Final Fantasy VII Remake Intergrade [El mejor JRPG clásico]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PlayStation, PC, Switch, Xbox One, PS4 Año de lanzamiento 2020 (Nueva versión) Ideal para Un clásico de los JRPG reinventado

Final Fantasy VII Remake Intergrade a menudo se considera uno de los los mejores juegos de Final Fantasy. Volví a Midgar y descubrí que no era la misma historia que yo conocía. Final Fantasy VII Remake Intergrade amplía el segmento original de Midgar hasta ofrecer 30 horas de una narrativa con múltiples capas y combates en tiempo real.

¡El DLC de Yuffie añade combates en vertical y nuevas actividades secundarias, y hace que los antiguos escenarios parezcan nuevos! La puntuación media de los críticos en Metacritic, en todas las plataformas, rondó los 86-88 puntos, lo que supongo que se tradujo en una amplia aceptación de las mejoras narrativas y visuales.

Algunos usuarios señalan que la versión para PC cuenta con herramientas de personalización limitadas, sobre todo en lo que respecta a la configuración gráfica y las opciones de FPS. Aunque algunas partes de la expansión pueden parecer un poco artificiales, los personajes humanizados… la inquietud de Cloud, la elegancia de Aerith y el remordimiento de Barrett… te impulsan a seguir adelante.

¿Qué es lo que hace que Final Fantasy VII Remake Intergradedestacar:

Combate en tiempo real combinado con la profundidad de un RPG táctico

«Yuffie Intermission» lleva la construcción del mundo más allá del juego original

Las reinterpretaciones emocionales convierten la nostalgia en una nueva perspectiva

Por qué lo elegimos «Final Fantasy VII Remake Intergrade» convierte momentos ya conocidos en momentos clave cargados de emoción que el juego original solo insinuaba.

Final Fantasy VII Remake Intergrade reinterpreta la memoria y el mito al mismo tiempo. Los seguidores de toda la vida de esta serie podrán revivir Midgar con una mirada renovada.

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17. Persona 5 Royal [El JRPG con más estilo]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, Switch Año de lanzamiento 2019 Ideal para JRPG elegantes por turnos

In Persona 5 Royal, me sumergí en un JRPG COLOSAL. Me ocupaba de la vida cotidiana, hacía amigos y remodelaba la psique de Tokio desde dentro. La misión de los Ladrones Fantasma es un heroísmo con múltiples facetas. No está del todo clara, pero es una misión crucial de todos modos.

Te adentras en mentes corrompidas, luchas, te apropias de deseos retorcidos y pones en tela de juicio la propia noción de justicia. Cada Palacio parece creado a mano, no solo en cuanto a su diseño, sino también en cuanto a su carga psicológica. ¿Pero fuera de esas batallas por turnos? Eres un estudiante de instituto que compagina exámenes, juventud, trabajos a tiempo parcial y amistades frágiles. Esa tensión entre lo sobrenatural y lo cotidiano nunca te abandona.

The Edición Real añade tramas significativas, un nuevo semestre y mi parte favorita: la Guarida de los Ladrones, donde se sigue visualmente tu historia. Persona 5 Royal ha obtenido una puntuación media de 95 en Metacritic, basada en 71 reseñas de la prensa especializada, y la valoración de los usuarios no se queda atrás, con una sólida puntuación de 8,7/10.

A mediados de 2025, Sega reveló que Persona 5 Royal superó los 7,25 millones de unidades vendidas. Superó a todos los demás títulos de la serie principal Personaserie.

Why Persona 5 Royaldestaca:

Rompecabezas de mazmorras muy satisfactorios que reflejan temas del mundo real

Una banda sonora que combina jazz y rebeldía

Los nuevos personajes refuerzan los lazos sin ralentizar el ritmo

Por qué lo elegimos Persona 5 Royal destaca por la forma en que combina la exploración de mazmorras con consecuencias en la vida real de una manera emblemática y sencilla.

Persona 5 Royal No se trata de que prime el estilo sobre el fondo, ni de que prime el fondo sobre el estilo. Logra un equilibrio magistral entre ambos. Es uno de los juegos de rol más completos de Switch y te está esperando.

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Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PS4, Xbox One, PC Año de lanzamiento 2018 Ideal para RPG de acción con trasfondo filosófico

JugandoNier: Automata Este juego me ha impactado de una forma diferente a la mayoría. La primera vez que ves cómo se derrumba el mundo de 2B, esperas un desenlace. En cambio, el juego sigue desentrañando misterios. Y cuando lo terminas, aún te queda mucho por descubrir. Cada vez que lo vuelves a jugar, el contexto cambia y se revelan capas ocultas de tragedia y rebelión bajo un exterior brillante y pulido como el de un androide.

El combate fluye como en un sueño de PlatinumGames, pero es el vacío entre las batallas lo que te llega al alma. La acción es trepidante y satisfactoria, ya que combina juego de acción y espadas lleno de acción combate con jugabilidad estratégica. Una aldea parece un refugio. Otra, un cementerio de máquinas que imitan rituales humanos. El juego se pregunta constantemente si la programación justifica el dolor… y nunca responde por ti.

Why Nier: Automatadestaca:

Varios finales que no son meros trucos

La banda sonora melancólica cambia según tus decisiones

Misiones secundarias que ponen a prueba la moral y la paciencia

Por qué lo elegimos Nier: Automata – Edición «Become As Gods» te hace sentir el precio de la obediencia; sus repetidos finales replantean tu propósito hasta que la línea entre la elección y la programación se desvanece.

Nier: Automata – Edición «Become As Gods» Es un juego narrativo increíble que cobra cada vez más relevancia en nuestra era moderna de la IA. Además, sus combates y su ritmo son tan atractivos y están tan pulidos que te dejan con ganas de más. Y, además, se ha instalado en mi cabeza sin que me dé cuenta.

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19. Leer [El mejor terror psicológico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux, GeForce Now Año de lanzamiento 2015 Ideal para Terror psicológico y ética de la IA

¿Qué distingueLeer además de otros juegos de terror destacados es su horror psicológico. Las criaturas dan miedo, claro. Pero el horror más profundo es filosófico. Mientras jugaba, no dejaba de preguntarme: si mi cuerpo ha desaparecido pero mis pensamientos permanecen, ¿sigo siendo yo? Esa pregunta no me da tregua. La base submarina, PATHOS-II, es silenciosa y opresiva, y solo se ve interrumpida por destellos de vidas pasadas y mentes corrompidas.

Lo que comienza como un juego de terror y supervivencia se va transformando poco a poco en una historia sobre la conciencia, el alma, la vida y la identidad. Los monstruos son brutales, pero opcionales. El terror existencial es inevitable. En Metacritic, Leer tiene una puntuación media de 85 según la crítica y ha vendido más de un millón de copias solo en PC, aunque es probable que el total en todas las plataformas duplique esa cifra.

A los críticos les encantó su ambientación sonora y esa atmósfera indudablemente tensa, aunque algunos de ellos criticaron el ritmo lento y los acertijos con objetos, que resultaban un poco torpes. Sin embargo, la recompensa final y los puntos fuertes del juego siguen siendo inolvidables.

Why Leerdestaca:

La historia no se basa en sustos repentinos, sino en una sensación de inquietud creciente

Grabaciones de voz que se desarrollan sin caer en los tópicos

La ética de la IA analizada a través de situaciones aterradoramente realistas

Por qué lo elegimos SOMA convierte la supervivencia en una cuestión de existencia. Dejas de temer a la muerte; lo que te da miedo es no ser real en absoluto.

Leer te pondrá los pelos de punta, pero te afectará aún más a tu sentido de identidad. Es uno de los juegos de terror más atrevidos que hay.

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20. Dragon Age: Orígenes – Edición Definitiva [El mejor juego de rol de alta fantasía]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de lanzamiento 2010 Ideal para Toma de decisiones en la fantasía épica clásica

JuguéDragon Age: Orígenes – Edición Definitiva Esperaba un RPG de gran envergadura, y aun así me dejó sin aliento de la mejor manera posible. Empiezas como un Guardián Gris en un reino devastado por la guerra civil, pero cada misión secundaria se presenta como un rompecabezas moral. El contenido de la expansión de esta edición introduce dilemas aún más difíciles en torno a la lealtad y el liderazgo. Pasé más de 120 horas jugando con múltiples historias de origen y trayectorias creadas por mí mismo antes de llegar siquiera a ver la mitad de los finales.

Esta edición reúne el juego base, la expansión «Awakening» y nueve paquetes de contenido descargable en un único y extenso conjunto. En Metacritic, la versión original obtuvo una puntuación de 95 sobre 100 por parte de la crítica. Las reseñas de Steam registran una media del 84 % de opiniones positivas de más de 25 000 usuarios a mediados de 2025.

A veces, la interfaz de usuario parece un poco anticuada y el equilibrio del combate puede resultar un poco repetitivo en las últimas fases del juego. Pero esas horas dedicadas a estudiar las debilidades del enemigo no hicieron más que aumentar mi apego al juego y a mis compañeros.

¿Qué es lo que hace queDragon Age: Orígenes – Edición Definitivadestacar:

Un guion con múltiples ramificaciones, docenas de finales y giros inesperados

Combate táctico complementado con un drama de personajes que va surgiendo

Una comunidad fiel que sigue creando mods para el juego 15 años después

Por qué lo elegimos «Dragon Age: Orígenes – Edición Definitiva» es más exigente que la mayoría de los juegos de rol de fantasía, ya que incluso las misiones secundarias requieren dedicación.

Dragon Age: Orígenes – Edición Definitiva requiere una inversión a largo plazo y te recompensa con una de las historias más implacables y memorables del género fantástico. Consíguelo ya y demuestra tu valía ante Ferelden.

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21. A la Luna [El mejor juego indie emotivo]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, macOS, Linux, iOS, PS4, Switch Año de lanzamiento 2011 Ideal para Narrativa indie emotiva

En esteun fantástico juego independiente aka Hacia la Luna, te embarcas en un viaje desgarrador, tan emotivo como único. A la Luna te puede llegar a partir el corazón de verdad. La historia comienza en una oficina aséptica, pero el tiempo retrocede a través de los recuerdos de un moribundo, y para llegar al clímax puede que te encuentres llorando a solas en el salón.

Apenas hay jugabilidad tradicional… solo pixel art y dos médicos que reconstruyen una vida. A medida que los guías a través de momentos clave de la infancia, sentirás lo que significa envejecer con remordimientos y pequeñas alegrías. Los críticos de la época elogiaron su fuerza emocional, y GameSpot lo nombró «Mejor historia de 2011», además de otorgarle múltiples nominaciones en las categorías de guion y final.

La opinión de los usuarios sigue siendo abrumadoramente positiva, con un 96 % de valoraciones positivas en más de 64 000 reseñas de Steam. El boca a boca contribuyó a que se vendieran varios cientos de miles de unidades antes incluso de que apareciera en los medios de comunicación generalistas. Hay quien señala que la exploración es mínima y los acertijos básicos, pero esa omisión es intencionada. Aquí lo principal es la historia.

¿Qué es lo que hace queA la Lunadestacar:

Una historia que se desarrolla a través de recuerdos, no de combates ni de pruebas de habilidad

La banda sonora y las imágenes están pensadas para crear una resonancia emocional, no para ofrecer un espectáculo

Aunque dura poco, su profundidad temática perdura mucho después de que terminen los créditos

Por qué lo elegimos «To the Moon» tiene cabida aquí porque cuenta toda su historia a través de los recuerdos, no del combate. Juegas para comprender cómo es morir en paz.

A la Luna ha redefinido lo que puede ser la narrativa emocional en los videojuegos. Descúbrelo hoy mismo. Este es un viaje que no olvidarás.

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Los mejores juegos con una buena historia para PC

Seamos realistas: los videojuegos para PC ofrecen mucha flexibilidad. Aunque las consolas tienen sus ventajas y solían ofrecer mejores gráficos y rendimiento, el PC las ha alcanzado e incluso superado en muchos casos, lo que lo convierte en el hogar de algunos de los los mejores juegos para PC.

Pero, ¿cuáles son los mejores juegos narrativos que ofrece el PC? Hay muchos, pero centrémonos en tres títulos destacados:

Cada uno de estos juegos aporta algo único. Baldur’s Gate 3 no es solo un juego con una gran historia, sino que también es uno de los mejores juegos cooperativos para PC. Estos tres títulos se consideran obras maestras de la narrativa en el mundo de los videojuegos, y cada uno destaca en diferentes aspectos de la narración y la construcción del mundo.

Con personajes bien construidos, narrativas interactivas y mundos envolventes, estos juegos de rol te mantendrán enganchado durante horas.

Los mejores juegos con una gran historia para Xbox

No hay nada como la sensación de tener un mando de Xbox en las manos. Aunque los videojuegos para PC tienen sus ventajas, no hay nada que se pueda comparar con el placer de jugar juegos impresionantes para Xbox. La nueva Xbox Series X/S va aún más allá con una resolución 4K y tiempos de carga ultrarrápidos, lo que la convierte en una de las mejores consolas del mercado en la actualidad.

Pero vayamos a lo que realmente importa: los juegos narrativos. Aunque están disponibles en otras plataformas, Xbox te ofrece la mejor experiencia, sobre todo con Game Pass. Estos son algunos de los títulos más destacados, perfectos para los jugadores de Xbox:

Estos tres juegos han estado disponibles en Game Pass en algún momento, lo que los hace increíblemente accesibles. Además, merece la pena mencionar Fallout 4: no es solo un juego con una gran historia, sino una de las mejores experiencias cooperativas de Xbox.

La gran capacidad de almacenamiento de Xbox y su función de reanudación fluida te permiten volver a sumergirte en el juego sin problemas. Además, con Xbox LIVE, te mantendrás entretenido y conseguirás logros que pondrán de relieve tus habilidades y tu progreso.

¿Pueden los juegos narrativos cambiar realmente la forma en que recordamos?

Resulta que sí podrían. Un estudio sobre el comportamiento realizado en 2022 por la Universidad de Oxford reveló que Los videojuegos centrados en la historia pueden desencadenar patrones de recuerdo similares a los de los acontecimientos de la vida real, sobre todo cuando hay tensión moral o arcos narrativos de personajes a largo plazo.

Juegos comoRed Dead Redemption 2 and The Last of Us No solo entretienen, sino que también dejan un rastro emocional que influye en cómo clasificamos los recuerdos. Por eso es posible que recuerdes una traición ficticia con más intensidad que un dato de un libro de texto.

Esa profundidad es lo que distingue a los juegos que se olvidan enseguida de los títulos que dejan huella. Y es también la razón por la que las plataformas que entienden la psicología del jugador, como Eneba, una una plataforma digital de confianza para jugadores, suelen destacar esos títulos en un lugar destacado.

También encontrarás estos datos analizados con más detalle en todo el ecosistema de contenidos de Eneba, como nuestro un blog sobre videojuegos creado por jugadores y para jugadores, donde ofrecemos análisis en profundidad y mucho más.

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