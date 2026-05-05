Los 17 mejores juegos con una gran historia para Xbox | Títulos imprescindibles de 2026

Los mejores juegos narrativos en Xbox son las que se te quedan grabadas. He dedicado innumerables horas a buscar grandes historias, y esta lista se ha elaborado a partir de Xbox juegos que realmente cumplen lo prometido. Algunas te llegan muy hondo. Otras crean universos enteros en los que puedes perderte. Pero todas y cada una de ellas cuentan una historia que merece la pena conocer.

Aquí no encontrarás textos superficiales ni relleno innecesario. Se trata de juegos que respetan tu atención, recompensan tu paciencia y Demuestra de lo que es capaz tu consola cuando la narrativa es lo primero. Si estás buscando un juego con sentido para jugar a continuación, este es el lugar por donde empezar.

Nuestra selección de los mejores juegos narrativos para Xbox

De todos los excelentes juegos de esta lista, hay algunos títulos que destacan por encima del resto en cuanto a una narrativa inolvidable. Estos son los que recomiendo en primer lugar a cualquiera que pregunte qué jugar en Xbox. Cada uno de ellos aporta algo especial y se han ganado a pulso su lugar en lo más alto.

A Plague Tale: Inocencia (2019) – Esta me ha sorprendido. Empieza de forma discreta, con una joven y su hermano tratando de sobrevivir en una Francia asolada por la peste, pero va creciendo hasta convertirse en algo mucho más impactante. El ritmo y la atmósfera la convierten en una de las historias más conmovedoras de Xbox. The Witcher 3: La caza salvaje (2015) – Pocos juegos ofrecen tantas opciones y consecuencias. Cada misión secundaria parece hecha a medida, y el viaje de Geralt nunca pierde fuelle. Es una obra maestra en cuanto a la construcción del mundo y el desarrollo de los personajes, y sigue marcando la pauta en la narrativa de los juegos de rol una década después. Red Dead Redemption 2 (2018) – No solo juegas la historia de Arthur Morgan, sino que la vives. El guion está increíblemente bien construido, y el ritmo más pausado le da un toque especial. Es uno de esos pocos juegos en los que incluso los momentos de calma cobran importancia, y el final te impacta más que la mayoría de las películas.

Eso es solo el principio. Habrá más. Xbox Nos esperan un montón de juegos, cada uno con su propio toque especial, emoción y sorpresa que te mantendrán enganchado. Vamos a ello.

Los 17 mejores juegos con una gran historia para Xbox: aventuras inolvidables

Los juegos basados en la historia hacen que Xbox Es mucho más que una simple consola para partidas rápidas y divertidas o para el juego competitivo. A continuación, hemos recopilado una selección de lo mejor, en la que se mezclan clásicos modernos con títulos que siguen definiendo lo que puede llegar a ser la narración interactiva.

1. A Plague Tale: Inocencia [Ideal para narraciones emotivas y cinematográficas]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch, PS5, Amazon Luna Año de estreno 2019 Creador/es Asobo Studio, Focus Home Interactive Duración media de la partida 15-20 horas Puntuación en Metacritic 81

A Plague Tale: Inocencia es una historia apasionante ambientada en una Francia asolada por la peste, donde Amicia de Rune debe proteger a su hermano menor, Hugo, después de que su hogar y su familia se hayan desmoronado. La trama narra su desesperada huida de los soldados y de las hordas sobrenaturales de ratas que convierten el campo en un auténtico infierno.

Los jugadores se enfrentan a un juego de supervivencia basado en el sigilo, utilizando el fuego y la luz para repeler a las hordas de ratas, mientras resuelven acertijos relacionados con el entorno y confían en las habilidades cada vez mayores de Hugo para sobrevivir. Las imágenes logran un equilibrio entre sombríos paisajes medievales y momentos de tranquila belleza, acompañados de una evocadora banda sonora orquestal que intensifica la tensión emocional.

Lo que distingue al juego original es su punto fuerte: un una narración profundamente emotiva y cinematográfica basada en el vínculo entre hermanos. Cada desafío, desde escabullirse entre los guardias hasta enfrentarse a situaciones imposibles, refuerza su fortaleza en medio del caos de la guerra.

Para más información Usa la honda con moderación y presta atención a las señales del entorno; las fuentes de fuego y las antorchas suelen ofrecer rutas más seguras que el combate.

Veredicto final: Para los jugadores que valoran la historia por encima de todo, A Plague Tale: Inocencia ofrece una de las experiencias más conmovedoras y cinematográficas en Xbox.

★ Ideal para narraciones emotivas y cinematográficas A Plague Tale: Inocencia Compra en Eneba

2. The Witcher 3: La caza salvaje [Lo mejor en cuanto a profundidad narrativa en un mundo abierto]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Plataformas PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch, PS5 Año de estreno 2015 Creador/es CD Projekt Red Duración media de la partida Entre 50 y más de 200 horas, dependiendo del contenido adicional Puntuación en Metacritic 92

The Witcher 3: La caza salvaje cuenta la historia de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que busca a su hija adoptiva, Ciri, mientras el reino que le rodea se desmorona a causa de la guerra y los conflictos políticos. A medida que los jugadores se adentran en el extenso paisaje abierto, aceptan encargos, cazan monstruos e interactúan con los lugareños, cuyo destino varía en función de las decisiones que tomen en los diálogos. El combate es con múltiples facetas, que combina el manejo de la espada, la alquimia y la magia, mientras que la exploración resulta siempre gratificante gracias a un entorno interactivo y a un ciclo dinámico de día y noche.

Cada pueblo, cada campo de batalla y cada costa parece cobrar vida y formar parte de la historia general. Lo que distingue a este juego es cómo logra equilibrar la grandiosidad con el detalle. Es el referente en la narración de historias en mundos abiertos, donde incluso las misiones secundarias resultan significativas y tienen el mismo peso que la trama principal. Y si tienes Xbox Game Pass, ya tienes acceso al juego.

Para más información No te saltes la historia principal. Algunos de los mejores momentos narrativos y emotivos se encuentran en las misiones secundarias y en los contratos de brujo.

Veredicto final: Para cualquiera que desee emprender un viaje que sea a la vez profundamente personal y de alcance épico, The Witcher 3es uno de loslos mejores juegos de Xbox y una experiencia imprescindible para los amantes de las historias.

★ Lo mejor en cuanto a profundidad narrativa en un mundo abierto The Witcher 3: La caza salvaje Compra en Eneba

3. Red Dead Redemption 2 [Lo mejor para la creación de mundos cinematográficos centrados en los personajes]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia Año de estreno 2018 Creador/es Rockstar Games Duración media de la partida Entre 40 y más de 150 horas, dependiendo de la exploración Puntuación en Metacritic 97

Red Dead Redemption 2 pone a los jugadores en la piel de Arthur Morgan, un forajido que intenta sobrevivir mientras la era del Salvaje Oeste llega a su fin. La saga narra la decadencia de la banda de Van der Linde, entrelazando lealtad, traición y redención en una de las historias mejor elaboradas de los videojuegos modernos.

Los jugadores pasan el tiempo completando misiones, explorando pueblos y participando en una una amplia variedad de actividades gratuitas, como la caza, la pesca y la artesanía. El sistema de honor da más peso a cada decisión, ya que tu reputación cambia en función de tus elecciones morales.

The La estética visual es igualmente impresionante, y la música y el diseño de sonido refuerzan la inmersión, creando momentos que parecen sacados de una película del oeste de Hollywood. Lo que distingue a este juego del anterior es su una narrativa cinematográfica y un estudio de los personajes sin igual, que retrata el viaje de Arthur con una profundidad emocional poco común.

EstoXbox El juego formaba parte en su día de Game Pass para consola, pero ya no está incluido en el catálogo actual. Y además hay Red Dead Online, un modo multijugador masivo en línea con misiones, eventos y modo PvP.

Para más información Aprovecha los momentos de descanso entre misiones para charlar con los compañeros del campamento. Algunos de los momentos más memorables surgen precisamente en esas conversaciones tranquilas.

Veredicto final: Para los jugadores que buscan una historia tan impactante como una gran película, Red Dead Redemption 2 ofrece una de las experiencias más potentes y envolventes disponibles en Xbox.

★ Lo mejor para la creación de mundos cinematográficos centrados en los personajes Red Dead Redemption 2 Compra en Eneba

4. Quantum Break [Lo mejor para combinar videojuegos y narraciones con actores reales]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas Xbox One, PC Año de estreno 2016 Creador/es Remedy Entertainment, Microsoft Studios Duración media de la partida 10-12 horas Puntuación en Metacritic 77

Quantum Break cuenta la historia de Jack Joyce, un hombre que, tras un experimento fallido, adquiere poderes para manipular el tiempo y altera el curso del tiempo. Los jugadores se pasan el tiempo combinando juego de disparos en tercera persona with habilidades temporales únicas, como inmovilizar a los oponentes, crear escudos protectores o lanzarse a toda velocidad para derribarlos rápidamente. La presentación visual realza la narrativa, con un diseño cinematográfico nítido y un gran énfasis en los efectos de iluminación que resaltan la distorsión del tiempo.

Todavía recuerdo cuando Quantum Break se lanzó por primera vez como un Xbox One exclusivo: enseguida destacó como uno de los más atrevidos Xbox One juegos, difuminando la línea divisoria entre los videojuegos y la televisión. Lo que realmente define a este título es su una combinación de juego interactivo y episodios de televisión con actores reales. Las decisiones del jugador no solo determinan el camino de Jack, sino también los episodios completos de la serie que sirven de puente entre cada acto.

Para más información Presta atención a los objetos coleccionables etiquetados como «objetos narrativos». Aportan un contexto adicional que hace que las secuencias de acción real cobren más sentido.

Veredicto final: Quantum Break es perfecta para los aficionados a las aventuras cinematográficas que combinan la acción con un formato narrativo ambicioso. Sigue siendo una de las experiencias narrativas más singulares de Xbox.

★ Ideal para combinar juegos y narraciones con actores reales Quantum Break Compra en Eneba

5. The Elder Scrolls V: Skyrim [Lo mejor para un caos fantástico impulsado por los jugadores]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Plataformas Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS5, PC, Switch Año de estreno 2011 Creador/es Bethesda Game Studios Duración media de la partida Entre 30 y más de 200 horas, dependiendo de la exploración Puntuación en Metacritic 96

The Elder Scrolls V: Skyrim sumergirá a los jugadores en un extenso reino de fantasía inspirado en los paisajes nórdicos, donde asumen el papel del Dragonborn, un héroe profetizado con el poder de absorber almas de dragón. La misión principal en este un juego narrativo muy querido consiste en salvar la tierra del regreso de los dragones, pero la verdadera fuerza de Skyrim radica en la libertad que ofrece a lo largo del camino.

El combate combina armas cuerpo a cuerpo, ataques a distancia y magia poderosa, mientras que el avance en el juego depende de subir de nivel las habilidades mediante su uso constante. El juego reacciona a las decisiones de los jugadores, ya sea a través de misiones con ramificaciones, lealtades a facciones o las consecuencias de los delitos y la reputación.

¿Qué es lo que hace queSkyrim Lo que hace que un juego sea genial es cómo la historia se convierte en algo único y personal. Es un Una épica fantasía atemporal en la que las decisiones del jugador definen su leyenda, lo que hace que cada partida sea diferente.

Para más información Prueba diferentes estilos de juego. Centrarte en el sigilo, la magia o el combate cuerpo a cuerpo cambia radicalmente el desarrollo de las misiones y los encuentros.

Veredicto final: Para los jugadores que desean total libertad para crear su propia historia, Skyrim sigue siendo uno de los juegos de rol de fantasía más envolventes e influyentes para consolas.

★ Lo mejor para un caos fantástico impulsado por los jugadores The Elder Scrolls V: Skyrim Compra en Eneba

6. Clair Obscur: Expedición 33 [Lo mejor para una fantasía fresca y con un toque original]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC, GeForce Now Año de estreno 2025 Creador/es Sandfall Interactive, Kepler Interactive Duración media de la partida 30-50 horas Puntuación en Metacritic 93

Clair Obscur: Expedición 33 transporta a los jugadores a un inquietante universo de fantasía donde La humanidad está atrapada en un ciclo de extinción, perdiendo un año de vida con cada vuelta del calendario. Como líder de los Expedicionarios, te embarcas en una misión desesperada para acabar con la maldición de una vez por todas.

El combate aquí se aleja de la fórmula típica de los juegos de rol. EstoRPG dinámico por turnos le da más emoción con giros inesperados en tiempo real, en los que una esquiva o una parada en el momento justo pueden dar un giro radical a toda la batalla. Cada luchador cuenta con habilidades y destrezas únicas, lo que anima a probar diferentes estrategias a medida que los rivales se vuelven más difíciles..

El entorno es visualmente impresionante, ya que combina paisajes de gran belleza pictórica con efectos atmosféricos que hacen que cada zona parezca viva, aunque frágil. Junto con una potente banda sonora orquestal y vocal, el juego consigue transmitir una sensación de urgencia y belleza que encaja a la perfección con su historia.

Los jugadores que aprecian estos detalles sonoros pueden explorar el Desglose de los nominados a Mejor Banda Sonora y Mejor Música en los Game Awards 2025 para descubrir qué títulos marcan actualmente la pauta en el sector. Quizás también te interese explorar otros juegos similares Clair Obscur: Expedición 33 con esa misma profundidad cinematográfica.

Para más información Aprende el ritmo de los ataques enemigos. Las contraataques bien sincronizadas no solo protegen a tu grupo, sino que a menudo abren brechas para lanzar ataques posteriores devastadores.

Veredicto final: Clair Obscur: Expedición 33 se presenta como un juego fresco y atrevido, que ofrece una combinación memorable de combates innovadores y una historia que hace que cada momento del viaje resulte importante.

★ Ideal para una fantasía fresca y con un toque de gran originalidad Clair Obscur: Expedición 33 Compra en Eneba

7. L.A. Noire [Lo mejor para disfrutar de la atmósfera de los dramas policíacos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PS3, Xbox 360, Xbox One, PS4, Switch, PC Año de estreno 2011 Creador/es Team Bondi, Rockstar Games Duración media de la partida 20-25 horas Puntuación en Metacritic 89

L.A. Noire El juego nos traslada al Los Ángeles de 1947, donde el jugador asume el papel de Cole Phelps, un detective en ascenso del Departamento de Policía de Los Ángeles. La historia sigue su trayectoria profesional a lo largo de varias secciones —Tráfico, Homicidios, Vicios y Incendios— mientras desentraña casos que sacan a la luz la corrupción, los conflictos personales y el lado más oscuro de la América de la posguerra.

La mecánica del juego gira en torno a la resolución de crímenes mediante la búsqueda de pistas, interrogar a testigos y a sospechosos. La innovadora mecánica del juego animación facial Esta tecnología permite a los jugadores analizar las expresiones faciales y el lenguaje corporal para determinar si alguien está diciendo la verdad, ocultando información o mintiendo descaradamente.

Visualmente, el juego recrea la atmósfera del cine negro con coches, ropa y arquitectura fieles a la época, mientras que la banda sonora acentúa la tensión con temas de jazz y música orquestal.¿Qué es lo que hace queL.A. Noire lo que más destaca es su un enfoque detallado de la psicología, donde cada gesto y cada mirada pueden decidir el éxito o el fracaso de tu caso.

Para más información Confía en tu instinto durante los interrogatorios. A veces, pequeños detalles visuales, como un tic o una vacilación, revelan más que las propias palabras.

Veredicto final: Para los aficionados a las series policíacas inteligentes y a la narración metódica, L.A. Noire sigue siendo uno de los thrillers policíacos más cautivadores y cinematográficos de Xbox.

★ Lo mejor para disfrutar de la atmósfera de los dramas policíacos L.A. Noire Compra en Eneba

8. Al sur de la medianoche [Lo mejor para una aventura inspirada en el folclore]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 Creador/es Compulsion Games, Xbox Game Studios Duración media de la partida 15-20 horas Puntuación en Metacritic 77

Al sur de la medianoche narra la historia de Hazel, una joven que hereda un antiguo poder de tejer y se embarca en un viaje a través de una versión mejorada del sur profundo de Estados Unidos inmersa en el folclore y el mito. A medida que se adentra en este inquietante reino, deberá enfrentarse a unas criaturas llamadas «Haints», manifestaciones del trauma y el dolor, y traer la paz a la tierra desentrañando sus orígenes.

Jugadorespasan gran parte del tiempo luchando contra los ganchos gemelos de Hazel, encadenando combos cuerpo a cuerpo y utilizando su magia de tejido para neutralizar a los enemigos o manipular el entorno. Además del combate, hay momentos de exploración, resolución de acertijos y desplazamiento, donde la agilidad de Hazel le permite dar saltos dobles, correr por las paredes y planear a través de paisajes peligrosos.

El mundo se presenta a través de un llamativo estilo inspirado en la animación stop-motion que caracteriza a esta Xbox destaca visualmente del resto. Esto una elección estética, combinada con su narrativa de inspiración folclórica, le da a la aventura un tono onírico, aunque inquietante.

Para más información Combina la magia de tejido de Hazel con los ataques físicos. Si sincronizas ambos, a menudo podrás convertir los combates difíciles en algo más manejable.

Veredicto final: Al sur de la medianoche ofrece una historia evocadora basada en el folclore sureño, que brinda a los jugadores una aventura visualmente única y llena de emociones, muy diferente a cualquier otra cosa que se pueda encontrar en Xbox.

★ Lo mejor para una aventura inspirada en el folclore Al sur de la medianoche Compra en Eneba

9. Yakuza: Like a Dragon [Ideal para narraciones conmovedoras y centradas en los personajes]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Luna Año de estreno 2020 Creador/es Ryu Ga Gotoku Studio, Sega Duración media de la partida 40-60 horas Puntuación en Metacritic 84

Yakuza: Like a Dragon reinterpreta la veterana serie con un un cambio radical del combate tipo «beat ’em up» a las batallas de los juegos de rol por turnos. La historia sigue a Ichiban Kasuga en esta edición definitiva, un gánster leal pero desafortunado que asume la culpa por su clan, solo para descubrir que le esperan una traición y una nueva vida tras salir de la cárcel.

El cambio al combate por turnos ofrece Como un dragón una identidad renovada, sin dejar de lado los temas del humor, el drama y la lealtad que definen la Serie de videojuegos Yakuza.

Los jugadores participan en combates por turnos que combinan los sistemas tradicionales de los juegos de rol con la creatividad del entorno, permitir que los luchadores utilicen objetos como conos de tráfico o bicicletas como armas. Además de las misiones principales, el juego está repleto de historias secundarias que aportan humor, profundidad emocional y contexto.

La estética llena de vida de la ciudad combina un realismo urbano crudo con momentos de absurdo exagerado, lo que refleja el la mezcla de comedia y drama por la que se conoce a la serie. Todo ello se une para crear esto el mejor juego de rol de acción imprevisible y profundamente cautivadora.

Para más información Céntrate en forjar vínculos con tus compañeros de equipo. Las relaciones sólidas desbloquean habilidades únicas que pueden cambiar el rumbo de las batallas más difíciles.

Veredicto final: Yakuza: Like a Dragon es perfecto para los jugadores a los que les gusta el humor peculiar combinado con tramas de personajes conmovedoras, y ofrece una de las experiencias de rol más singulares y emotivas en Xbox.

★ Ideal para narraciones conmovedoras y centradas en los personajes Yakuza: Like a Dragon Compra en Eneba

10. Alan Wake 2 [Lo mejor para juegos mentales de terror psicológico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2023 Creador/es Remedy Entertainment, Epic Games Publishing Duración media de la partida 18–25 horas Puntuación en Metacritic 89

Como secuela directa, Alan Wake 2 continúa la historia del atormentado escritor atrapado entre la realidad y la pesadilla, a la que se ha sumado ahora la agente del FBI Saga Anderson, que está investigando una serie de asesinatos rituales. La historia se desarrolla a través de dos tramas paralelas entre las que los jugadores pueden alternar, lo que permite una visión en profundidad de la verdad que subyace en el juego.

Los jugadores pasan el tiempo explorando entornos inquietantes, resolviendo acertijos y utilizando una linterna en combinación con armas de fuego para debilitar y eliminar amenazas ocultas. Mientras tanto, El «Mind Place» de Saga permite a los jugadores reunir pistas en un centro de investigación, mientras que el «Writer’s Room» de Alan ofrece una perspectiva metatextual donde la propia narración puede reformularse.

¿Qué es lo que hace queAlan Wake 2 lo que lo distingue es su un enfoque alucinante del terror psicológico, en la que se fusionan a la perfección el cine de acción real, los entornos surrealistas y una reflexión sobre el propio acto de contar historias.

Para más información Usa la linterna con moderación. Administrar la batería es tan importante como ahorrar munición cuando los combates se intensifican.

Veredicto final: Alan Wake 2 es ideal para los jugadores que buscan un juego de terror que ponga a prueba sus percepciones, ya que ofrece una apasionante combinación de tensión de supervivencia y experimentación narrativa.

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11. Mass Effect: Edición Legendaria [Lo mejor para la ciencia ficción épica basada en las decisiones del jugador]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PS4, Xbox One, PC Año de estreno 2021 Creador/es BioWare, Electronic Arts Duración media de la partida Entre 80 y más de 120 horas en toda la trilogía Puntuación en Metacritic 87

Mass Effect: Edición Legendaria reúne toda la experiencia para un jugador de la trilogía original, Mass Effect, Mass Effect 2, yMass Effect 3, con mejoras modernas en los gráficos, el rendimiento y los sistemas de juego. La edición definitiva remasterizada perfecciona los controles de combate y mejora el detalle de los modelos y los entornos, y añade mejoras que facilitan la experiencia de juego, como una IA de escuadrón mejorada y mecánicas optimizadas.

Visualmente, esta aclamada juego de ciencia ficción aprovecha el hardware de las consolas modernas con texturas más nítidas, efectos de iluminación y mejoras en el rendimiento, todo ello sin perder la atmósfera que ha convertido a la serie en un clásico. El núcleo de la experiencia es el una historia impulsada por el jugador, en la que las decisiones no solo definen el carácter de Shepard, sino que también alteran el destino de civilizaciones enteras.

Para más información Transfiere tus partidas guardadas de un juego a otro. La continuidad de las decisiones hace que la trilogía resulte mucho más personal y conmovedora.

Veredicto final: Si estás buscando uno de los Los mejores juegos de Mass Effect, elMass Effect: Edición Legendaria Ahí es donde está la clave: una odisea cinematográfica de gran envergadura en la que cada decisión tiene un peso real y cada resultado se siente merecido, al más puro estilo de la ciencia ficción.

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Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 Creador/es Don’t Nod Montréal Duración media de la partida 12–15 horas Puntuación en Metacritic 75

Discos perdidos: Bloom & Rage es una aventura narrativa en dos partes de los creadores de La vida es extraña. Esta magnífica historia narra cómo Swann Holloway vuelve a encontrarse con sus amigos de la infancia décadas después de aquel verano de 1995 que le cambió la vida. Juntos, reviven viejos recuerdos, se enfrentan a traumas sin resolver y desentrañan un misterio que difumina la línea entre el pasado y el presente.

Discos perdidosse centra en una narrativa basada en las decisiones del jugador. Los jugadores se ponen en la piel de Swann y utilizan su videocámara para capturar momentos que se incorporan a unas memorias, dando forma a cómo se recuerda su historia. Las opciones de diálogo, las ramificaciones en la trama y las decisiones sobre las relaciones con los amigos aumentan la rejugabilidad.

Visualmente,El juego presenta el característico estilo cinematográfico de Don’t Nod, que combina interpretaciones realistas con una atmósfera nostálgica de los años noventa. La música y la dirección artística evocan tanto calidez como melancolía, reforzando temas como la amistad, los recuerdos recientes y el arrepentimiento.

Para más información Presta mucha atención a las opciones de diálogo y a cómo Swann graba los acontecimientos con su videocámara. Los pequeños detalles suelen influir en cómo se desarrollan las relaciones y en cómo se va desvelando, en última instancia, el pasado común del grupo.

Veredicto final: Discos perdidos: Bloom & Rage es ideal para los jugadores que buscan una historia reflexiva, centrada en los personajes y llena de emotividad, que ofrece una experiencia sincera y que invita a la reflexión en Xbox.

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13. Control [Lo mejor en misterio y intriga paranormal]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch, Stadia, macOS Año de estreno 2019 Creador/es Remedy Entertainment, 505 Games Duración media de la partida 15-20 horas Puntuación en Metacritic 82

Control el juego pone a los jugadores en la piel de Jesse Faden, quien llega a la enigmática Oficina Federal de Control en busca de su hermano desaparecido. Pronto, Se convierte en la directora de la Oficina, atrapada en un rascacielos de estilo brutalista conocido como «La Casa Más Antigua».

La jugabilidad combina juego de acción en tercera persona con poderes paranormales. Jesse puede manejar el arma de servicio transformable, un arma de fuego que puede adoptar múltiples formas, además de utilizar la telequinesis para lanzar objetos o protegerse en combate.

Lo más llamativo del juego El diseño visual destaca la arquitectura brutalista combinada con entornos oníricos y de otro mundo. Su narrativa es deliberadamente fragmentada, lo que obliga a los jugadores a reunir archivos dispersos, diálogos enigmáticos y pistas del entorno para comprender la historia al completo.

Para más información Experimenta combinando habilidades telequinéticas y transformaciones de armas en combate. Dominar esta sinergia hace que las batallas sean más rápidas, más fluidas y mucho más gratificantes.

Veredicto final: Control es perfecto para los jugadores a los que les gustan los misterios sobrenaturales combinados con combates elegantes, ya que ofrece una experiencia llena de acción y que estimula la mente.

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14. Ficción dividida [Lo mejor para una narrativa cooperativa innovadora]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creador/es Hazelight Studios, Electronic Arts Duración media de la partida 20-25 horas Puntuación en Metacritic 91

Ficción divididaes unun juego con pantalla dividida que amplía los límites de la narración colaborativa. Los jugadores controlan a Zoe y a Mio, dos escritores atrapados en sus propias historias inconclusas, que deben colaborar para escapar de unos mundos exteriores que beben tanto de la fantasía como de la ciencia ficción.

El estilo visual cambia según la trama en la que se encuentren los jugadores, pasando con fluidez de coloridos paisajes oníricos de fantasía a elegantes escenarios futuristas de ciencia ficción. Esta variación constante no solo mantiene fresca la experiencia del jugador, sino que también refuerza la carga emocional de la doble narrativa.

Lo más destacado es su narración simultánea, lo que permite a los jugadores experimentar dos perspectivas a la vez en tiempo real. Esta innovación hace que el formato cooperativo sea algo más que una simple mecánica: se convierte en el núcleo mismo de la narrativa, vinculando directamente la jugabilidad con la temática.

Para más información Presta atención a ambas tramas que se desarrollan en pantalla. A menudo, las pistas de una de ellas ofrecen soluciones a los nuevos retos que surgen en la otra. La comunicación es fundamental para tener éxito.

Veredicto final: Ficción dividida Es un juego imprescindible para los aficionados al modo cooperativo que buscan originalidad. Su narrativa ingeniosa y sus mecánicas únicas ofrecen una de las experiencias narrativas multijugador más memorables de los últimos años.

★ Lo mejor en narrativa cooperativa innovadora Ficción dividida Compra en Eneba

15. Starfield [Lo mejor para una exploración espacial épica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Duración media de la partida Entre 80 y más de 200 horas Puntuación en Metacritic 83

Starfield es el tan esperado juego de rol espacial de Bethesda, que lleva a los jugadores a un viaje interestelar por más de 1.000 planetas. Ambientado en la inmensa Vía Láctea, ofrece la libertad de explorar ciudades diseñadas a mano, mundos exteriores generados proceduralmente y misteriosos puestos avanzados, mientras se descubre el futuro de la humanidad entre las estrellas.

La jugabilidad gira en torno a la exploración, la recolección de recursos y el combate. Los jugadores pueden cambiar sin problemas entre la perspectiva en primera persona y la de tercera persona mientras participan en tiroteos, pilotar naves o explorar entornos alienígenas.

¿Qué es lo que hace que esto Xbox Lo que hace que este juego destaque es su capacidad para combinar la narrativa típica de los RPG clásicos de Bethesda con una galaxia enorme y llena de vida. Cada decisión, desde personalizar las características de tu protagonista hasta forjar alianzas con facciones, tiene un impacto duradero en tu aventura.

Para más información Invierte en mejorar tu nave desde el principio. Unos módulos y unos propulsores gravitacionales mejores no solo amplían las posibilidades de exploración, sino que también aumentan tus posibilidades de sobrevivir en las batallas espaciales más duras.

Veredicto final: Starfield es perfecto para los jugadores que buscan aventuras épicas en las que las decisiones marcan la diferencia. Con su combinación de una narrativa profunda y una exploración sin límites, ofrece una de las experiencias de ciencia ficción más ambiciosas en Xbox.

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16. Ori y la voluntad de los duendes [Lo mejor para evadirse con una fantasía emotiva]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es Moon Studios, Xbox Game Studios, iam8bit (Switch) Duración media de la partida 12–15 horas Puntuación en Metacritic 90

Ori y la voluntad de los duendes continúa el viaje del espíritu guardián Ori en un exuberante escenario fantástico lleno de peligros, maravillas y una esperanza inquebrantable. La historia se desarrolla mientras Ori cuida de Ku, un joven búho con un ala herida, y se adentra en nuevas tierras para restablecer el equilibrio – una historia conmovedora que llega tanto a adultos como a niños.

Esto es unjuego clásico de Metroidvania, donde los jugadores desbloquean nuevas habilidades para acceder a zonas a las que antes no podían llegar. La precisión en los movimientos de plataformas, el combate fluido y la resolución de acertijos de Ori animan a los jugadores a dominar los movimientos, al tiempo que calculan con precisión el momento de los ataques y las esquivas.

La estética visual es uno de los puntos fuertes del juego, ya que combina divertidos escenarios pintados a mano con música orquestal de Gareth Coker que realza cada momento de triunfo y de desilusión. Juntas, el arte y la música crean una atmósfera que resulta a la vez mágica y profundamente humana, a pesar de la ausencia de diálogos.

Para más información Prueba los fragmentos espirituales desde el principio para encontrar una configuración que se adapte a tu estilo de juego. Algunas combinaciones de fragmentos pueden cambiar por completo la forma en que Ori se desenvuelve en el combate o en los desplazamientos.

Veredicto final: Ori y la voluntad de los duendes es un juego imprescindible para quienes aprecian las historias conmovedoras envueltas en un juego de plataformas de acción exigente pero gratificante, que ofrece una de las aventuras más emotivas y visualmente impresionantes disponibles en Xbox consola.

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17. Lo que queda de Edith Finch [Ideal para contar historias emotivas a través de pequeñas viñetas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, iOS Año de estreno 2017 Creador/es Giant Sparrow, Annapurna Interactive Duración media de la partida 3-5 horas Puntuación en Metacritic 88

Lo que queda de Edith Finch es una aventura centrada en la narrativa que invita a los jugadores a adentrarse en la misteriosa mansión de la familia Finch. Te pones en la piel de Edith, la última superviviente de su familia, que explora la casa mientras descubre las historias que se esconden tras el trágico destino de cada uno de sus familiares.

Jugadoresdar un paseo por la residencia Finch, examinando objetos personales y desencadenando escenas que cambian las perspectivas y los estilos de juego. Cada relato se desarrolla de forma única, ya sea a través de secuencias estilizadas, mecánicas imaginativas o voces en off cargadas de emoción.

El punto fuerte del juego reside en su capacidad para combinar a la perfección la jugabilidad y la narración, convirtiendo cada viñeta en una sentida reflexión sobre la memoria, la pérdida y el legado. Gracias a unas transiciones que te llevan con fluidez de la historia de un miembro de la familia a la de otro, la experiencia es como ir encajando las piezas de una narración fragmentada, pero profundamente personal.

Para más información Tómate tu tiempo con cada escena. Si te precipitas, puedes perderte detalles del entorno que aportan matices a la historia de la familia Finch.

Veredicto final: Lo que queda de Edith Finch es perfecto para los jugadores que buscan una experiencia conmovedora en la que prima la historia. Sus ingeniosas historias cortas y su carga emocional lo convierten en una de las aventuras narrativas más memorables de los últimos años.

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Mi veredicto general: Juegos de Xbox que convierten la historia en arte

El mejor punto de partida para la gran Xbox ¿Qué juegos hay hoy en día? Cada uno de estos títulos destaca para un público concreto, así que aquí te indicamos por dónde empezar.

Para los recién llegados → Discos perdidos: Bloom & Rage. Una aventura cinematográfica basada en las decisiones del jugador, accesible a la par que emotiva, lo que la convierte en una introducción ideal a los juegos narrativos.

→ Discos perdidos: Bloom & Rage. Una aventura cinematográfica basada en las decisiones del jugador, accesible a la par que emotiva, lo que la convierte en una introducción ideal a los juegos narrativos. Para los amantes del misterio → Control. Un elegante thriller sobrenatural que recompensa la curiosidad, entrelazando la investigación paranormal con una narrativa envolvente y fragmentada.

→ Control. Un elegante thriller sobrenatural que recompensa la curiosidad, entrelazando la investigación paranormal con una narrativa envolvente y fragmentada. Para los jugadores en modo cooperativo → Ficción dividida. Una innovadora aventura en pantalla dividida que obliga a dos jugadores a colaborar mientras se desarrollan dos historias a la vez.

→ Ficción dividida. Una innovadora aventura en pantalla dividida que obliga a dos jugadores a colaborar mientras se desarrollan dos historias a la vez. Para los exploradores → Starfield. Una ópera espacial monumental que te permite trazar tu propio camino a través de mil planetas, combinando la exploración de ciencia ficción con un sinfín de descubrimientos.

→ Starfield. Una ópera espacial monumental que te permite trazar tu propio camino a través de mil planetas, combinando la exploración de ciencia ficción con un sinfín de descubrimientos. Para narradores con sensibilidad → Lo que queda de Edith Finch. Una conmovedora serie de breves viñetas que exploran la vida, la muerte y la memoria a través de perspectivas imaginativas y momentos inolvidables.

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