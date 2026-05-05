Los 15 juegos más rejugables de 2026 que te mantendrán enganchado

Los juegos a los que más se vuelve a jugar son aquellos que terminas y luego… quiero volver a empezar ya mismo. No dejan de llamarte, susurrándote promesas de nuevos caminos e historias por descubrir. Algunas premian la habilidad. Otras, la curiosidad. Todas ofrecen nuevas experiencias mucho después de haberlas completado por primera vez.

El panorama de los videojuegos es más variado que nunca gracias a títulos pensados para un descubrimiento sin fin. Desde profundos juegos de rol y grandes títulos de estrategia hasta ágiles roguelites y mundos abiertos, cada uno de ellos ofrece un motivo para volver a jugarlo. Si buscas los mejores juegos a los que volver a jugar y que te acompañarán durante mucho tiempo, empieza por aquí.

Nuestra selección de los juegos con mayor rejugabilidad

Los juegos a los que más apetece volver a jugar son aquellos a los que resulta fácil volver. Algunos cambian por completo cada vez que juegas. Todos son divertidos en cada partida. Estos son los títulos que destacan por encima del resto, ya que ofrecen la mejor combinación de libertad, profundidad y motivos para volver a jugar.

Baldur’s Gate 3 (2023) – Sin duda, el juego con mayor rejugabilidad, en el que cada decisión da un nuevo giro a tu historia. Las diferentes configuraciones, la dinámica del grupo y las ramificaciones de la trama hacen que cada partida se sienta como una nueva campaña, no como una repetición. The Elder Scrolls V: Skyrim (2021) – Entre los mejores juegos a los que se puede volver a jugar, Skyrim te ofrece total libertad y un sinfín de cosas por descubrir. Es un mundo en el que siempre hay otra cueva que explorar o un nuevo reto que afrontar. Elden Ring (2022) – Considerado por muchos como uno de los juegos con mayor rejugabilidad, invita a una exploración sin límites y ofrece una gran variedad de opciones de construcción. Cada partida te anima a probar nuevas estrategias y a explorar el mundo de una forma diferente.

Estos tres títulos han puesto el listón muy alto, pero esta selección apenas es una pequeña muestra. Sigue leyendo para descubrir la lista completa de juegos a los que volverás una y otra vez y que mantendrán tus mandos en uso durante muchos años.

Los 15 juegos más adictivos que no podrás dejar de jugar

Te espera un universo de aventuras sin fin. Los mejores juegos a los que se puede volver a jugar no se limitan a una sola partida. Cada título ofrece mecánicas únicas, historias con ramificaciones o desafíos que van evolucionando.

Cada vez que vuelves a jugar, te espera una experiencia totalmente nueva. ¿Estás listo para descubrir tu próxima obsesión entre estos increíbles juegos a los que siempre apetece volver?

1. Baldur’s Gate 3 [El juego de rol narrativo con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género RPG narrativo por turnos Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Linux, macOS, GeForce Now Año de estreno 2023 Creador Larian Studios Duración media de la partida 75-120 horas Ideal para Opciones narrativas profundas, configuraciones de grupo y la posibilidad de volver a jugar las campañas siguiendo diferentes caminos morales

La primera vez que termines Baldur’s Gate 3, parece que está completo. La segunda vez, tú darte cuenta de lo mucho que lo echabas de menos. Te sumerges en el Reinos Olvidados, infectado y buscando una cura antes de que un parásito Mind Flayer te transforma. Tus decisiones crear mundos, amistades y destinos, a veces todo a la vez.

El núcleo del juego combina exploración, combate por turnos y desarrollo de personajes. Durante la exploración, cada decisión y cada enfrentamiento de combate cobran importancia y sentido. El combate es táctico y se nutre de las habilidades de clase, las interacciones con el entorno y un función de pausa en tiempo real para la planificación estratégica. Un pícaro especializado en el sigilo juega de forma muy diferente a un mago que lanza hechizos o a un bárbaro caótico.

Por qué lo elegimos Baldur’s Gate 3 destaca por su motor narrativo profundamente interactivo. Su amplia red de opciones hace que cada partida sea única y personal. Cada vez que vuelves a jugar, lo haces impulsado por la curiosidad y la sorpresa.

El progreso no se limita a subir de nivel. Las mejoras de equipamiento, los árboles de habilidades y las tramas ocultas mantienen el la emoción perdura en cada partida. Con una narrativa de gran envergadura que puede terminar de innumerables maneras, volver a jugar se convierte en un viaje de descubrimiento. El modo multijugador permite a los amigos controlar a los miembros del grupo para dar forma a la historia juntos.

Termínalo una vez y enseguida empezarás a preguntarte ¿Qué pasaría si tomaras decisiones diferentes?la próxima vez.

Mi veredicto:Baldur’s Gate 3 Te atrapa, evoluciona al ritmo de tu moral y tus tácticas, y luego te deja con ganas de más. Máxima rejugabilidad.

★ El RPG narrativo con mayor rejugabilidad Baldur’s Gate 3 para PC Compra en Eneba

2. The Elder Scrolls V: Skyrim [El RPG de mundo abierto con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Género Juego de rol de acción de mundo abierto Plataformas PC, PS 3, PS 4, PS5, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series X/S, Switch, GeForce Now Año de estreno 2021 Creador Bethesda Game Studios Duración media de la partida Entre 80 y 200 horas o más Ideal para Jugadores que buscan total libertad para explorar, interpretar personajes y crear su propia historia

Pocos juegos han cautivado tanto la imaginación como The Elder Scrolls V: Skyrim. Empiezas como un prisionero convertido en Dragonborn, dotada del poder de absorber almas de dragón y determinar el destino del mundo. Y eso es solo la punta del iceberg.

DeWhiteruna laLa Garganta del Mundo, el mundo no deja de empujarte en diferentes direcciones. La jugabilidad es intuitiva y adictiva. Explora, lucha, saquea y sube de nivel. Ábrete paso por picos nevados y ruinas nórdicas repletas de Draugr, y ciudades como SoledadHay tantos caminos que conducen a aventuras e historias inesperadas.

Por qué lo elegimos The Elder Scrolls V: Skyrim destaca por su magnitud y su libertad. Su mundo está repleto de historias y sistemas que siguen evolucionando mucho después de haberlo completado por primera vez.

El sistema de combate flexible te permite combinar armas cuerpo a cuerpo, magia y sigilo. Puedes lanzarte al ataque como un guerrero, atacar desde las sombras como un asesino o dominar el campo de batalla como un mago. Skyrim fomenta la curiosidad y la libertad.

Las habilidades se perfeccionan con la práctica, así que tu Tu estilo de juego define a tu personaje con el tiempo. La herrería, la alquimia y los encantamientos aportan aún más profundidad. Con infinitas posibilidades, diferentes configuraciones y un una enorme comunidad de modders, No hay dos viajes iguales.

Mi veredicto:The Elder Scrolls V: Skyrim invita a una exploración sin fin. No tiene fin; te detienes un momento antes de encontrar el camino de vuelta.

★ El RPG de mundo abierto con mayor rejugabilidad The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition para PC Compra en Eneba

3. Elden Ring [El RPG de estilo Souls con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Género RPG de acción, estilo Souls Plataformas PC, PS 5, PS 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2022 Creadores Desarrollador: FromSoftware / Editor: Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 60-120 horas Ideal para Combates exigentes, personalizaciones detalladas y la posibilidad de explorar a tu propio ritmo

GolpesElden Ring eso es solo la punta del iceberg. ComoDeslustrado, fundido en el Las Tierras Intermedias, tienes un objetivo: restaurar el Elden Ring y reclama tu lugar como Lord Elden. El mundo no te guía. Se limita a observar cómo luchas, aprendes y avanzas poco a poco.

El combate resulta fluido y meditado. Puedes blandir una espada, lanzar hechizos o moverte en silencio. Experimentar con diferentes armas, armaduras y habilidades es parte de la diversión. Algunas configuraciones se basan en el sigilo, otras apuestan por la magia, y cada una de ellas aporta al mundo una atmósfera diferente.

Por qué lo elegimos Elden Ring se nutre de la experimentación y premia la perseverancia y la creatividad. Su vasto mundo interconectado hace que cada visita resulte novedosa.

Lo que me cautivó fue la libertad. Uno es sin estar limitado a un único camino. Deambulas, te pierdes, encuentras una mazmorra y, de repente, te topas con un jefe que te acaba con la vida en cuestión de segundos. Luego vuelves más fuerte. Ese ciclo nunca pasa de moda.

Es unjuego de rol de acción inmersivo, pero a veces los picos de dificultad resultan demasiado bruscos. Varios finales y tramas ramificadas te mantendrá en vilo, sin saber qué va a pasar a continuación. Además, la comunidad y los mods del juego le han dado aún más longevidad.

Mi veredicto:Elden Ring Es duro, implacable y totalmente adictivo. En cuanto lo terminas, enseguida empiezas a pensar en cómo lo harías de otra manera.

★ El RPG de estilo Souls con mayor rejugabilidad Elden Ring para Xbox Compra en Eneba

4. RimWorld [La simulación de colonias con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Género Estrategia, simulación de colonias Plataformas PC, PS4, Xbox One, macOS, Linux Año de estreno 2018 Creador Ludeon Studios Duración media de la partida Entre 100 y más de 500 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la narrativa emergente, la construcción de bases y gestionar el caos

In RimWorld cada decisión da lugar a una nueva historia de esperanza o desesperación. Has aterrizado de emergencia en un planeta lejano con un puñado de colonos. Su paisaje alienígena está lleno de montañas escarpadas, bosques densos y páramos yermos, lo que hace que te preguntas si podrás sobrevivir. Es un un juego de estrategia inolvidable donde el destino de tu colonia pende de un hilo.

Las incursiones, las tormentas, los momentos de crisis y las alianzas inesperadas siempre están alterando tus planes. Tú nunca se sabe lo que va a pasar gracias al narrador de historias basado en IA. Este genera acontecimientos que parecen aleatorios, pero que resultan profundamente personales.

Por qué lo elegimos RimWorld destaca por sus historias impredecibles y personalizadas que hacen que cada visita sea única.

Los mods llevan esto aún más lejos, añadiendo nuevos sistemas, historias y mecánicas. Recoges recursos, construyes refugios, fabricas equipo y defiendes tu colonia de las amenazas. Las tareas agrícolas y las necesidades de los colonos pueden resultar repetitivas, pero No hay dos carreras iguales.

Mi veredicto:CadaRimWorld «Run» rompe las reglas. Vuelves una y otra vez para ver cómo se desarrolla la historia.

★ El simulador de colonias con mayor rejugabilidad RimWorld para PC Compra en Eneba

5. Factorio [El entorno de pruebas de automatización con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Simulador de fábrica Plataformas PC, Switch, Linux, macOS, GeForce Now Año de estreno 2020 Creador Wube Software Duración media de la partida Entre 80 y más de 300 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta optimizar, crear sistemas y resolver problemas complejos

Factorio vive en mi cabeza sin pagar nada. Todo empieza de forma inocente, aterrizas en un planeta deshabitado en el que solo hay materias primas y un objetivo sencillo: construir una fábrica que sea autosuficiente. Y, al principio, parece factible.

Extraes mineral, fabricas piezas y colocas máquinas a mano. Entonces, las líneas empiezan a crecer. Las cintas transportadoras se extienden por el terreno y las máquinas zumban al unísono. Entonces te pones a reconstruirlo, en busca de esa sensación de eficiencia.

Por qué lo elegimos Factorio destaca por su ciclo de optimización sin fin. Cada remodelación parece un avance, pero ninguna fábrica está nunca realmente terminada.

Recopilar, crear, automatizar, mejorar. El ciclo básico es sencillo, pero ineludible. Todo sistema que se cree puede perfeccionarse, y cada solución conduce a otra mejor. Es como un juego 4X complejo, donde la expansión y el control marcan el rumbo de tus decisiones.

La magnitud del proyecto puede resultar abrumadora, y la perfección parece inalcanzable. Conseguir máquinas más rápidas, mejores herramientas y sistemas más avanzados te acerca cada vez más a tu fábrica. Además, los mods y el modo multijugador añaden inclusomás profundidad.

Mi veredicto:Factorio No se acaba. Se alarga, y te empuja a volver para arreglar solo una cosa más.

★ El entorno de pruebas de automatización con mayor rejugabilidad Factorio para PC Compra en Eneba

6. Hades 2 [El roguelite con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Género Roguelite ARPG Plataformas PC, Switch, Switch 2, macOS Año de estreno 2024 Creador Supergiant Games Duración media de la partida 40-120+ horas Ideal para Combates trepidantes, partidas repetidas e historias en constante evolución

Han pasado 5 horas desde que dije «una vuelta más» deHades 2pero elTitán del Tiempo no va a derrotarse a sí misma. Como Melinoë, una bruja con una misión, cada intento te lleva cada vez más adentro de un submundo en constante cambio. El mundo cambia, pero tú también.

Lleno de enemigos, secretos y dioses que marcan tu camino, incluso el fracaso se siente como un avance. Desbloqueas nuevas armas, mejoras tus habilidades y profundizas en tus relaciones con los personajes. Lucha, cae, y vuelta a empezar.

Por qué lo elegimos Hades 2 destaca porque cada partida se basa en la anterior. Con el tiempo se van desvelando nuevos poderes y momentos de la historia, lo que hace que cada intento resulte significativo.

Cada partida te ofrece diferentes mejoras, bonificaciones y habilidades, lo que te obliga a adaptarte sobre la marcha. El combate es ágil y fluido, y se basa en el uso de armas, hechizos y la sincronización. Las primeras partidas pueden parecer repetitivas, pero Las nuevas actualizaciones lo mantienen al día. A menudo vuelvo atrás solo para ver qué dice el personaje a continuación.

Mi veredicto:Hades 2 convierte el fracaso en impulso. Te caes, aprendes y vuelves más fuerte cada vez.

★ El roguelite con mayor rejugabilidad Hades 2 en Steam Compra en Eneba

7. Civilization VI, de Sid Meier [El juego de estrategia con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Género Estrategia 4X Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS, macOS, Linux, GeForce Now Año de estreno 2016 Creadores Desarrollador: Firaxis Games / Editor: 2K Duración media de la partida 40-200+ horas Ideal para Planificación a largo plazo, construcción de imperios y toma de decisiones estratégicas

Civilization VI, de Sid Meier is rejugabilidad en su forma más pura. Empiezas con un solo colono, un guerrero y un mapa en blanco. Para cuando me doy cuenta, ya he… construyó un imperio que se extiende por varios continentes. Es unjuego de civilización dinámico donde cada decisión tiene un efecto acumulativo.

En cada turno, eliges lo que más importa y luego vuelves a hacerlo. El mapa nunca es igual. Los líderes cambian. Las condiciones para la victoria varían. La diplomacia, la ciencia y la religión compiten por la atención, y tu la estrategia está en constante evolución.

Por qué lo elegimos Civilization VI, de Sid Meier te plantea un nuevo reto estratégico en cada partida. Las diferentes civilizaciones, mapas y formas de ganar te obligan a pensar de forma diferente en cada partida.

Explora, amplía tus horizontes, construye e investiga. Cada decisión influye en tu cultura, tu economía y tu ejército. Algunas partidas empiezan con lentitud, pero esa preparación inicial acaba dando sus frutos. Desbloquearás nuevas unidades, formas de gobierno y políticas que lo cambian todo. Yo he vuelto a empezar partidas enteras solo para probar una mejor apertura.

Mi veredicto:Civilization VI, de Sid Meier Siempre empieza poco a poco, pero nunca se queda ahí. Te hace volver una y otra vez.

★ El juego de estrategia con mayor rejugabilidad Civilization VI, de Sid Meier para PC Compra en Eneba

8. Europa Universalis IV [El juego de gran estrategia con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Género Estrategia general Plataformas PC, macOS, PC, Linux, GeForce Now Año de estreno 2013 Creador Paradox Interactive Duración media de la partida Entre 100 y más de 1000 horas Ideal para estrategia profunda, simulación histórica y campañas largas

Después de 300 horas y Europa Universalis IV ahora empieza a tener sentido. Empiezas como una pequeña nación en un mapa repleto, rodeada de rivales y oportunidades. Es un juego de gran estrategia complejo, pero ellos principios básicos son sencillos.

Expándete, negocia, libra guerras, recupérate y luego planifica tu próximo movimiento. El tiempo avanza en tiempo real y el mundo reacciona. Las alianzas cambian. Las fronteras se modifican. Un solo error puede costar décadas.

Por qué lo elegimos Europa Universalis IV destaca por su magnitud y su libertad. Cualquier nación puede alcanzar el poder, y no hay dos campañas que sigan el mismo camino.

La diplomacia, el comercio y la guerra lo impulsan todo. Los ejércitos se enfrentan en función de su posicionamiento y sus recursos. Las rutas comerciales generan riqueza. La exploración revela nuevas tierras. Con el tiempo, las naciones descubren tecnologías y políticas que refuerzan su identidad y su estrategia.

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada, pero eso Su profundidad hace que vuelvas una y otra vez.

Mi veredicto:CadaEuropa Universalis IV La campaña ofrece una versión diferente de la historia. Los infinitos desenlaces te mantendrán en vilo.

★ El juego de gran estrategia con mayor rejugabilidad Europa Universalis IV para PC Compra en Eneba

9. Divinity: Original Sin 2 Edición Definitiva [El RPG táctico con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Género RPG táctico Plataformas PC, PS 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, macOS, iPad Año de estreno 2018 Creador Larian Studios Duración media de la partida 80-120+ horas Ideal para Combates profundos, libertad de elección del jugador e historias con ramificaciones

Has visto surgir y desaparecer innumerables mundos, pero pocos te exigen tanto como Rivellon in Divinity: Original Sin 2. Es unun extenso juego de rol por turnos. Creía que tenía el plan perfecto, pero entonces todo se fue al traste.

Explora, habla, lucha, saquea y luego asumir las consecuencias. Un combate que se parece a una partida de ajedrez con magia. Manipulas el entorno, combinas hechizos y le das la vuelta a la situación con astucia.

Por qué lo elegimos CadaDivinity: Original Sin 2 El sistema está interconectado. El combate, la historia y la configuración de los personajes se complementan entre sí, dando lugar a aventuras totalmente diferentes en cada partida.

Las opciones se ramifican constantemente, y la progresión es flexible. Las habilidades, el equipo y las capacidades me permiten reestructurar mi grupo en cualquier momento. En una partida me decanto por la magia. En otra, por el sigilo o la fuerza bruta.

Algunas batallas pueden resultar muy duras al principio, sobre todo si no tienes un plan. Volverás para disfrutar de las historias ramificadas, para probar nuevas y atrevidas configuraciones o para enfrentarte a mayores dificultades junto a tus amigos en el modo cooperativo.

Mi veredicto:Las primeras cien horas no son más que la introducción a Divinity: Original Sin 2.

★ El RPG táctico con mayor rejugabilidad Divinity: Original Sin 2 Edición Definitiva para PC Compra en Eneba

10. Mass Effect: Edición Legendaria [La trilogía con la historia más rejugable]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Género RPG de acción, TPS Plataformas PC, PS 4, Xbox One Año de estreno 2021 Creador Desarrollador: BioWare / Editor: Electronic Arts Duración media de la partida 90-120 horas Ideal para Historias centradas en los personajes, decisiones con peso, una saga de ciencia ficción de gran envergadura

Has viajado por innumerables galaxias, pero pocas sagas te cautivan como Mass Effect: Edición Legendaria. A bordo delNormandía as Comandante Shepard, tulas decisiones resuenan por todo el universo al borde del abismo. Y todo el RPG cinematográficotrilogía.

Cada misión combina exploración, diálogo y combate. PlomoGarrus and Lira, establecer relaciones y influir en los resultados a través de Recibo or Renegado Las decisiones. Son las que determinan en quién te conviertes. Poderes bióticos, armas y posicionamiento todos influyen en el desarrollo de los combates.

Por qué lo elegimos Tus elecciones no se reinician en Mass Effect: Edición Legendaria. Se extienden a lo largo de los tres juegos, dando forma a las relaciones, las tramas y civilizaciones enteras.

La progresión se siente merecida. Mejoras tu equipo, desbloqueas habilidades poderosas y perfeccionas tu estilo de juego. Mientras que el Lunes Aunque algunas secciones pueden resultar un poco torpes a veces, no son más que una pequeña parte de un viaje inolvidable. Sobre todo cuando las diferentes opciones, configuraciones y finales hacen que cada carrera se siente como algo personal.

Mi veredicto:Mass Effect: Edición Legendaria te reta a convertirte en una leyenda en cada versión de tu historia.

★ La trilogía con la historia más rejugable Mass Effect: Edición Legendaria para PC Compra en Eneba

11. Dishonored 2 [El juego de acción y sigilo con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Género Simulador inmersivo Plataformas PC, PS 4, Xbox One, GeForce Now, Luna Año de estreno 2016 Creador Desarrollador: Arkane Studios / Editor: Bethesda Softworks Duración media de la partida 10-20 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta el sigilo, la libertad de juego y la resolución creativa de problemas

El viento susurra secretos por las oscuras calles de Karnaca, mientras una sombra se mueve con determinación. Entras en un mundo de magia y venganza in Dishonored 2, donde cada paso es una elección, y cada elección deja huella.

Se inspira en la libertad de un RPG táctico exigente, pero es un un escenario ideal para el sigilo y la acción. Los errores pueden acumularse como una bola de nieve, y las partidas sigilosas exigen paciencia. Aun así, esa tensión hace que el éxito se sienta como algo merecido.

El bucle es sencillo. Observar, planificar, infiltrarse, actuar y luego desaparecer. Los niveles están diseñados como rompecabezas. Los múltiples caminos, las rutas ocultas y los espacios verticales premian la curiosidad.

Por qué lo elegimos Dishonored 2 ofrece una libertad sin igual. Desde incursiones sigilosas hasta el caos total, cada misión admite enfoques completamente diferentes.

Elige entreCuervo or Emily. Poderes como la teletransportación y la manipulación del tiempo influyen en los resultados y en cómo reacciona el mundo. Puedes ser un fantasma silencioso o un luchador feroz que deja el caos a su paso.

Mi veredicto:Dishonored 2 te empuja a volver a intentarlo con un enfoque diferente. Comprueba si el resultado es más limpio o más desordenado.

★ El juego de acción y sigilo con mayor rejugabilidad Dishonored 2 para PC Compra en Eneba

12. Dead Cells [El juego de plataformas y acción roguelike con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Género Roguevania Plataformas PC, PS5, Xbox, Switch, dispositivos móviles, Linux Año de estreno 2017 Creador Motion Twin Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas Ideal para Combates trepidantes, partidas repetidas y progresión basada en las habilidades

¿Tienes unas horas libres…?Dead Cells te los llevarás todos. Te despiertas como un guerrero sin cabeza en un castillo en constante cambio, donde la muerte no es más que parte de la rutina. Cada carrera es sencilla. Ábrete paso por los niveles, hazte con nuevas armas, adáptate y sigue adelante.

Entonces muere, vuelve a empezar e inténtalo de nuevo con mejores herramientas. Morir puede resultar brutal al principio, pero te empuja a mejorar. Eso Es ese bucle lo que me tiene enganchado.

Por qué lo elegimos Los niveles, las armas y las mejoras aleatorias mantienen Dead Cells imprevisible y digno de repetir.

Los niveles, los enemigos y el equipamiento cambian en cada partida. El combate, de ritmo rápido, premia la sincronización, las esquivas y el uso inteligente de las armas. La progresión se va consolidando con el tiempo. Desbloqueas mejoras permanentes, nuevo equipamiento y habilidades que te permiten crear configuraciones más potentes.

Mi veredicto:CadaDead Cells Correr te hace sentir que avanzas. Esa combinación de velocidad, habilidad y azar te mantiene totalmente absorto.

★ El juego de plataformas y acción de estilo roguelike con mayor rejugabilidad Dead Cells para PC Compra en Eneba

13. The Witcher 3: La caza salvaje [El juego de rol de aventuras de mundo abierto con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Género Juego de rol de acción Plataformas PC, PS 5, PS 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2016 Creador CD Projekt Red Duración media de la partida 80-160 horas Ideal para Historias profundas, decisiones significativas y aventuras inmersivas en un mundo abierto

He atravesado campos devastados por la guerra y he seguido susurros por tabernas abarrotadas, pero nada me atrae tanto como The Witcher 3: La caza salvaje. LasGeralt de Rivia, cazarás monstruos, buscarás a seres queridos desaparecidos y darás forma a un mundo en el que rara vez hay respuestas fáciles.

El ciclo resulta natural. Acepta encargos, sigue pistas, lucha contra bestias y luego asume las consecuencias. El combate combina espadas, símbolos y pociones. Esto RPG inmersivo de mundo abierto recompensa la curiosidad con misiones ocultas e historias con múltiples niveles.

Por qué lo elegimos Las opciones complejas y ramificadas hacen que cada partida de The Witcher 3: La caza salvaje me apetece vivir una nueva aventura con nuevas consecuencias.

Al principio, el ritmo puede parecer lento, pero va construyendo un mundo en el que merece la pena sumergirse. Además, la progresión es muy profunda. Perfecciona tus personajes mediante habilidades, fabrica equipo más resistente y prepárate con esmero para cada caza.

Siempre estoy deseando descubre cómo un camino diferente cambia el destino de los reinos y de la gente que voy conociendo.

Mi veredicto:The Witcher 3: La caza salvaje No deja de hacerme volver para ver qué cambia cuando elijo otra cosa.

★ El RPG de aventuras de mundo abierto con mayor rejugabilidad The Witcher 3: La caza salvaje para PC Compra en Eneba

14. Hollow Knight [El Metroidvania con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Género Metroidvania Plataformas PC, PS 5, PS4, Xbox, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Creador Equipo Cherry Duración media de la partida 30-80 horas Ideal para Exploración llena de retos, combates precisos y el descubrimiento de secretos ocultos a tu propio ritmo

Adéntrate en un mundo donde la belleza esconde la oscuridad y cada rincón guarda un secreto. Hollow Knight ¿Es tujuego clásico de Metroidvania. Suunas ilustraciones oscuras y detalladas y una música inquietante hacen que cada zona resulte viva e íntima. Juegas en el papel de un caballero silencioso que explora las ruinas de Hallownest, un mundo misterioso lleno de secretos y peligros.

Explora senderos sinuosos, ábrete paso entre los enemigos, desbloquea nuevas habilidades y luego regresa para descubrir lo que antes estaba fuera de tu alcance. El combate exige precisión. Jefes comoEl cuerno pone a prueba la capacidad de cálculo, la paciencia y la capacidad de reconocer patrones.

Por qué lo elegimos Hollow Knight está repleto de secretos ocultos, múltiples finales y desafíos finales brutales. Recompensa tu destreza, lo que te hace volver una y otra vez.

Avanza en el juego gracias a los amuletos y habilidades que dan forma a cada partida. Cuanto más te adentras, cuanto más se abre el mundo. A veces uno se pierde en el laberinto, y volver sobre los propios pasos puede resultar pesado, pero eso contribuye a la sensación de descubrimiento.

Mi veredicto:Hollow Knight Es solo para los valientes a los que les gustan los combates exigentes, la exploración en profundidad y que tienen muchas horas libres.

★ El Metroidvania con mayor rejugabilidad Hollow Knight para PC Compra en Eneba

15. GTA V [El juego de mundo abierto de temática criminal con mayor rejugabilidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Género Acción y aventura Plataformas PC, PS 3, PS 4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Creador Rockstar Games Duración media de la partida 40-100+ horas Ideal para Libertad en un mundo abierto, diversión desenfrenada, alternancia entre misiones de tipo «sandbox» y misiones con una historia definida

Los delincuentes, la policía y el caos caracterizan GTA V. Ambientada enLos Santos, puedes causar estragos como Michael, Franklin o Trevor. Cada uno con sus propios problemas y personalidades, lo que hace que cada sesión es más alocada e impredecibleque el anterior.

Acepta misiones, explora la ciudad, gana dinero y gástalo en armas, coches y mejoras. Me gusta lo diferentes que se sienten los tiroteos, la conducción y los atracos. Especialmente los atracos, Planifica, elige a tu equipo y afronta cualquier contratiempoen mitad del trabajo.

Mejora tus habilidades, desbloquea equipamiento y acumula recursos con todos los personajes para avanzar. Los Santos tiene actividades paralelas por todas partes. Carreras, negocios, encuentros fortuitos o, simplemente, meterse en líos.

Por qué lo elegimos Es una experiencia de mundo abierto imparable, repleta de innumerables formas de jugar. Las infinitas actividades secundarias y el modo multijugador activo hacen que GTA V No podrás dejarlo.

La rejugabilidad se basa en la libertad. Puedes volver a jugar las misiones con diferentes estrategias, intentar completar el juego al 100 % o lanzarte a GTA Online. A veces, las tareas repetitivas pueden resultar pesadas, pero esto un mundo abierto lleno de adrenalina Este juego nunca decepciona.

Mi veredicto:GTA V me hace volver una y otra vez gracias a su libertad, su variedad y un mundo que nunca da la sensación de estar terminado.

★ El juego de mundo abierto de temática criminal con mayor rejugabilidad GTA V para PC Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los juegos con mayor rejugabilidad

La rejugabilidad es diferente para cada persona, pero los mejores juegos te hacen olvidar que ya los has terminado. Aquí tienes algunos de los mejores juegos rejugables si tienes más de 200 horas libres.

Para los recién llegados → Hades 2. El combate ágil y dinámico, junto con las mejoras que van evolucionando, hacen que sea fácil empezar a jugar, familiarizarse con el juego y notar el progreso desde el primer momento.

Hades 2. El combate ágil y dinámico, junto con las mejoras que van evolucionando, hacen que sea fácil empezar a jugar, familiarizarse con el juego y notar el progreso desde el primer momento. Para los aficionados a los juegos de rol → Baldur’s Gate 3. Sus ramificaciones, la dinámica del grupo y los innumerables desenlaces hacen que cada partida se sienta como una nueva historia que merece la pena explorar.

Baldur’s Gate 3. Sus ramificaciones, la dinámica del grupo y los innumerables desenlaces hacen que cada partida se sienta como una nueva historia que merece la pena explorar. Para los amantes de los juegos de mundo abierto → The Elder Scrolls V: Skyrim. La libertad sin igual para explorar, meterte en el papel de los personajes y forjar tu propia aventura a tu ritmo hace que cada vez que vuelvas te parezca una experiencia nueva.

The Elder Scrolls V: Skyrim. La libertad sin igual para explorar, meterte en el papel de los personajes y forjar tu propia aventura a tu ritmo hace que cada vez que vuelvas te parezca una experiencia nueva. Para los amantes de los juegos de estrategia → Civilization VI, de Sid Meier. Cada campaña plantea un nuevo reto en el que tus decisiones construyen, destruyen y redefinen tu imperio con el paso del tiempo.

Civilization VI, de Sid Meier. Cada campaña plantea un nuevo reto en el que tus decisiones construyen, destruyen y redefinen tu imperio con el paso del tiempo. Para los jugadores que buscan libertad total → GTA V. Cambia de personaje, explora Los Santos y desata tu propio caos en un mundo en el que siempre hay algo que hacer.

Al fin y al cabo, los juegos a los que más se vuelve a jugar no se basan solo en el contenido, sino en las posibilidades que ofrecen. Ya sea para dominar una dinámica de combate, reescribir una historia, construir un imperio o, simplemente, perderse en un mundo vivo, estos juegos te dan motivos para volver que se sienten personales cada vez. Si un juego sigue siendo capaz de… sorprenderte decenas o incluso cientos de horas después… ahí es cuando sabes que realmente merece la pena volver a jugarlo.

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