17 juegos similares a «Slay The Spire» para los aficionados a los juegos de construcción de mazos en 2026

Para los jugadores que buscan juegos como Slay the Spire, Aquí tienes una lista concisa de juegos roguelike de construcción de mazos que satisfacen tus mismas ganas: sinergias inteligentes entre cartas, desafío, reliquias que cambian el curso de la partida y encuentros de alto riesgo. En esta guía encontrarás resúmenes breves, las razones por las que cada título encaja en el perfil y en qué se diferencia, para que puedas lanzarte directamente a tu próxima obsesión.

Disfruta de mecánicas clásicas de construcción de mazos, una jugabilidad gratificante, partidas con múltiples ramificaciones y giros ingeniosos de destacados como Monster Train, Griftlands, Balatro, Dicey Dungeons, y mucho más . Todo ello seleccionado a partir de resúmenes por géneros y comentarios de la comunidad.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Slay The Spire

Hay juegos que simplemente lo clavan. Combinan mecánicas ingeniosas, una dificultad exigente y la libertad de crear mazos que pueden llevarte a una victoria impecable o desmoronarse con una sola mala jugada. Estos cinco son los que siempre recomiendo cuando alguien me pregunta por los mejores juegos similares a Slay the Spire.

El tren de los monstruos (2020) – Si te gustan los juegos como Slay the Spire: defiende un tren en movimiento a través de campos de batalla verticales, crea mazos y sobrevive a oleadas de demonios. Slay the Spire 2 (2026) – Recorridos más largos, nuevos jefes y cazadores, rutas alternativas; la secuela promete más estrategia con las barajas. Griftlands (2021) – El sistema de doble plataforma te permite luchar and negociar; tus decisiones determinan tu actuación tanto en el combate como en las negociaciones. Obstáculo (2024) – Las mejoras permanentes y las cartas defectuosas se combinan en un juego de construcción de mazos trepidante en el que hay que batir récords. Dicey Dungeons (2019) – Tiradas de dados arriesgadas, salas difíciles, la estrategia es clave: la suerte se une a la planificación.

Y eso es solo el principio. Sigue leyendo y descubrirás 17 juegos increíbles como Slay The Spire que llevan los roguelikes de construcción de mazos por caminos que no te esperas.

Los mejores juegos similares a Slay the Spire: 17 juegos roguelike de construcción de mazos e híbridos

Veamos un análisis detallado de 17 Slay the Spire alternativas. Todas son joyas.

1. El tren de los monstruos [El mejor juego similar a Slay The Spire para una escalada infernal y estratégica]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox, Android, iOS Año de estreno 2020 Creador/es Shiny Shoe (desarrollador), Good Shepherd Entertainment (editor) Características únicas Pistas de combate de varias plantas, sinergias de mazos basadas en clanes, desafíos personalizables Puntuación en Metacritic 86 (PC y PlayStation 5)

El tren de los monstruos es un juego de construcción de mazos tipo roguelike con carriles verticales en el que debes defender la última pira del infierno a lo largo de tres plantas de un tren, combinando la colocación de unidades, los hechizos y las sinergias de las reliquias en cada turno. Es comoSlay the Spire en cuanto al crecimiento del mazo en cada ronda, pero el combate en varios frentes y la fusión de clanes hacen que el posicionamiento sea tan importante como la selección de cartas. Perfecto si buscas un juego con una mayor densidad de decisiones por minuto.

Una de las cosas más alucinantes que me encantan es cómo sus mecánicas toman prestados elementos de otros juegos del género, pero les dan un giro para convertirlos en algo novedoso, más parecido a una sala de escape estratégica en la que tienes que reaccionar en tiempo real ante encuentros cada vez más complejos.

Los jugadores de Reddit alaban la flexibilidad de sus clanes y la gran rejugabilidad del juego. Con una valoración «abrumadoramente positiva» en Steam (más de 19 000 reseñas), no hay duda de que se trata de una de las mejores alternativas a Slay the Spire y una pionera en este género.

Para más información Melting Remnant + Umbra. Uno se basa en los bucles de muerte, el otro en un aumento de poder sin fin. ¿Juntos? Es una locura.

El único inconveniente menor es que algunas sinergias que surgen en las últimas fases pueden «crear un efecto bola de nieve», lo que hace que la dificultad resulte desigual en comparación con las subidas más lineales.

¿Qué lo hace destacar?:

Las batallas en varios carriles (3 plantas) aportan profundidad posicional

La fusión de clanes y las mejoras de unidades dan lugar a una gran variedad de estrategias

Bucle rápido; las derrotas siguen desbloqueando herramientas para la siguiente partida

Mi veredicto:Si te ha gustadoSlay the Spire Por su tensión y su profunda mecánica, esta es la mejora de «Chaos» que no sabías que necesitabas.

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2. Slay the Spire 2 [La secuela más esperada de Slay the Spire]

Nuestra puntuación TBD Plataformas PC (Steam, acceso anticipado) Año de estreno Acceso anticipado: marzo de 2026 Creador/es Desarrollador/Editor: Mega Crit Características únicas Actos alternativos por acto (p. ej., «Overgrowth» frente a «Underdocks»), clases que regresan (Ironclad, Silent) además del nuevo Necrobinder, nuevos sistemas como los encantamientos; eventos y reliquias ampliados; arte y experiencia de usuario renovados Puntuación en Metacritic TBD

Slay the Spire 2 Se presenta como una auténtica secuela diseñada para el acceso anticipado en PC: seguirás robando cartas, avanzando por eventos, cazando enemigos de élite y acumulando reliquias. Pero ahora cada nivel puede generar uno de dos «niveles alternativos» radicalmente diferentes, lo que cambia los enemigos, los eventos y los jefes finales para ofrecer una mayor variedad en las partidas.

La mecánica de juego profundiza en la identidad de las clases. El nuevo Necrobinder lucha junto a Osty (un objetivo de salud independiente). Esto sugiere líneas de invocación y aliados, así como una vida principal frágil, mientras que las clases que regresan ofrecen mecánicas familiares que facilitan el dominio inicial. Los encantamientos añaden modificadores que duran toda la partida y que pueden llegar a definir la configuración del personaje si se obtienen a través de eventos poco frecuentes.

La estrategia del mapa también evoluciona: los «actos alternativos», como Overgrowth (ruinas invadidas) o Underdocks (canales de alcantarillado), implican contramedidas específicas para cada entorno y valoraciones de las reliquias, lo que te empuja a replantearte las élites, las tiendas y los eventos en cada tirada de acto. Se trata del ciclo de tensión original, ampliado para ofrecer rutas más diferenciadas y una mayor rejugabilidad.

Para más información Consejo inédito: en tus primeras partidas, empieza con una clase recurrente (Ironclad/Silent) para asimilar los patrones de STS1; después, prueba deliberadamente los dos «Actos alternativos» del Acto 1 para descubrir qué reliquias y cartas dan mejores resultados en cada entorno.

Como señal positiva de la demanda, Slay the Spire 2 figura entre los próximos juegos más deseados de Steam. El acceso anticipado ya está disponible y, por supuesto, no me pude resistir. Lee mi Slay the Spire 2reseña y decide por ti mismo si lo pruebas ahora o esperas a que salga la versión definitiva.

¿Qué lo hace destacar?:

Los actos alternativos duplican las posibilidades por acto en cuanto a rutas, enemigos y jefes.

Necrobinder introduce mecánicas de aliados (Osty) y un sistema de riesgo y recompensa basado en los puntos de vida.

Los encantamientos y los eventos y reliquias renovados refuerzan los momentos decisivos de la partida.

Mi veredicto: Si te encantó la tensión entre el draft y las rutas de la versión original, Slay the Spire 2 Parece que va a potenciar enormemente la rejugabilidad. Con el acceso anticipado ya disponible, este debería ser el juego de construcción de mazos a batir en PC.

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3. Griflands [El mejor juego similar a Slay the Spire para crear mazos basados en la narrativa]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, macOS, Xbox One Año de estreno 2021 Creador/es Kiel Entertainment Características únicas Sistema de dos niveles (negociación + combate), narrativa ramificada, personajes dinámicos Puntuación en Metacritic Ochenta y cuatro (PC)

Griftlands es un juego de construcción de mazos basado en la negociación y el combate en el que cada encuentro se puede resolver mediante la lucha o el diálogo, y las relaciones se mantienen y influyen en las partidas futuras.Es comoSlay the Spire en su mecánica de roguelite, pero el sistema de doble mazo (batalla + negociación) aporta un tira y afloja narrativo que hace que las decisiones tengan consecuencias tanto mecánicas como emocionales.

In Griftlands, las palabras pueden herir tanto como las espadas. Esta es una de las Los mejores juegos para Steam Deck que te ofrece no uno, sino dos mazos: uno para el combate y otro para la negociación. La combinación de mecánicas basadas en la historia con batallas tácticas al estilo de las misiones con cartas hace que destaque dentro del género.

Reclutarás aliados, gestionarás relaciones y tomarás decisiones difíciles que cambiarán el rumbo de la historia. Cada partida es diferente gracias a elementos roguelite como los encuentros aleatorios y los giros inesperados de la suerte que pueden decidir el éxito o el fracaso de tu partida a mitad de camino. Esta imprevisibilidad hace que puedas pasar horas simplemente probando nuevas cartas y combinaciones para superar niveles más difíciles.

Para más información No mates a todo el mundo con el que te encuentres. A veces, dejarlos con vida te compensa unas cuantas misiones más adelante.

Cuenta con una puntuación favorable de 84 en Metacritic para PC, y el único inconveniente menor es que algunos críticos consideraron que la historia y los diálogos eran desiguales en comparación con sus excelentes mecánicas de juego. Pero no es nada grave.

¿Qué lo hace destacar?:

Las dos barajas (combate + negociación) influyen en los resultados

Las relaciones duraderas dan forma a los encuentros futuros

Varios protagonistas = nuevos mazos y tramas

Mi veredicto:Esta va dedicada aSlay the Spire los aficionados que buscan una estrategia envuelta en una historia, con encuentros que tienen en cuenta cada una de tus decisiones.

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4. Obstáculo [El mejor juego similar a Slay the Spire que es una alucinación con toques de póquer]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox X/S, Xbox One, Android, iOS, macOS Año de estreno 2024 Creador/es LocalThunk (desarrollador), Playstack (editor) Características únicas Mecánicas del póquer, sinergias basadas en el farol, niveles de ante cada vez más altos Puntuación en Metacritic 95 (Xbox) 90 (PC, PS5, Switch)

Obstáculo convierte las manos de póquer en una carrera por la puntuación al estilo roguelike, en la que los comodines y los multiplicadores marcan el ritmo de tu partida. Es comoSlay the Spire en la emoción de crear combinaciones, pero el manejo de las probabilidades sustituye a la IA de los monstruos mientras persigues las combinaciones ganadoras y aumentas tu puntuación a medida que suben las apuestas.

En lugar de jugar contra otras personas, te enfrentas al propio sistema. Creas manos de póquer absurdas y desbloqueas comodines salvajes que convierten la mesa en un campo de batalla de números.

Cada mano es un rompecabezas táctico; cada racha es una carrera contra el reloj antes de que pierdas el control de las cuentas. Te ves obligado a anticiparte varios movimientos y a sopesar los riesgos como lo harías en una partida de ajedrez de alto nivel. La presión va en aumento con cada mano, lo que te mantiene enganchado durante horas mientras persigues esa racha ganadora perfecta.

Para más información Put +Muchos comodinesantes xMult Jokers, ya que los efectos se activan de izquierda a derecha. De esta forma, tus bonificaciones aditivas se multiplican en lugar de sumarse posteriormente, lo que te permite obtener totales mucho más elevados.

Los aficionados en Reddit afirman que se han pasado horas jugando sin darse cuenta, y lo describen como «lo más divertido que he hecho estando perdido». El juego vendió más de 5 millones de copias en enero de 2025. Un éxito bien merecido. Sin embargo, la gran variabilidad puede dar lugar a partidas «muertas» si tu estrategia con el Joker falla al principio.

¿Qué lo hace destacar?:

Lógica del póquer + dinámica roguelike = un sistema de construcción de motores único

Los Jokers redefinen las jugadas; un enorme potencial para las configuraciones «desequilibradas»

Un ciclo de retroalimentación rápido y gratificante con partidas breves y adictivas

Mi veredicto: Si te encantaba crear mazos en Slay the Spire para combos explosivos y carreras en cadena, ObstáculoTu próxima obsesión.

★ El mejor juego similar a «Slay the Spire» que es una alucinación con toques de póquer Obstáculo Compra en Eneba

5. Dicey Dungeons [Los mejores juegos similares a Slay the Spire que combinan suerte y táctica]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Android, macOS, iOS Año de estreno 2019 Creador/es Distractionware y Terry Cavanagh Características únicas Poderes basados en los dados, partidas trepidantes, personajes extravagantes Puntuación en Metacritic 98 (iOS), 88 (Switch), 80 (PC)

Dicey Dungeons es un roguelike ágil y basado en los dados en el que las cartas de equipamiento convierten las tiradas en acciones, transformando la probabilidad en resolución de acertijos.Es comoSlay the Spire Para partidas rápidas: sigues elaborando tu mazo o montando tu deck, pero lo importante es saber manejar los dados y el material para adaptarte rápidamente.

Eres un ser consciente que se adentra en mazmorras repletas de monstruos. A simple vista, parece un juego desenfadado: gráficos llamativos, humor encantador; pero, en el fondo, es pura estrategia. Los distintos personajes cambian radicalmente la mecánica del juego, por lo que cada partida resulta diferente. Y, dado que la suerte juega un papel importante, la clave está en saber adaptarse.

Dicey Dungeons simplifica los sistemas complejos en partidas rápidas y divertidas. Las partidas breves permiten jugar fácilmente unas cuantas rondas: una opción ideal para los jugadores ocasionales o para aquellos que buscan una dosis rápida de estrategia sin tener que dedicarle muchas horas.

Para más información Las configuraciones que aprovechan al máximo las tiradas altas pueden derrotar a la mayoría de los enemigos antes de que estos lleguen a entrar en acción.

Los aficionados lo describen como una versión más ágil y compacta en comparación con Slay the Spire. Obtuvo una sólida puntuación de 85 en Metacritic. La acogida por parte de la crítica fue muy positiva. Por otro lado, los picos de aleatoriedad pueden frenar el avance a menos que te centres en mitigar el daño.

¿Qué lo hace destacar?:

Más de seis clases distintas cambian radicalmente la forma de jugar con los dados y el equipamiento

Partidas cortas y fáciles de jugar con una progresión bien diseñada

Manipulación inteligente de los dados (bloqueos, lanzamientos, duplicados, quemaduras)

Mi veredicto: Una versión peculiar, basada en los dados, de Slay the Spire, ideal para sesiones rápidas que no por ello pierden en intensidad táctica.

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6. Inscryption [El mejor juego similar a Slay the Spire para disfrutar de una experiencia de construcción de mazos inquietante y alucinante]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Android, macOS Año de estreno 2021 Creador/es Daniel Mullins Games (desarrollador), Devolver Digital (editor) Características únicas Metanarrativa, elementos de ARG, reglas de juego de cartas en constante evolución Puntuación en Metacritic 87 (Switch, PS5) 85 (PC)

Inscryption es un juego de construcción de mazos que traspasa los límites del género y va transformándose a lo largo de los actos: desde el terror en una cabaña hasta un meta-ARG. En esencia, tus reglas y objetivos no dejan de cambiar. Es como Slay the Spire para un juego de cartas adaptativo, pero lo presenta a través de acertijos propios de las salas de escape y recursos que rompen la cuarta pared, lo que hace que cada partida resulte inquietante.

Al principio,Inscryption parece una película cruda, juego de terror salvaje. Pero entonces, las paredes se agrietan —literalmente—. Empiezas el juego atrapado en una habitación en penumbra, enfrentándote a una figura misteriosa mediante cartas vivientes.

Es unEl mejor juego roguelike en el fondo, pero cada acción reescribe las reglas, añadiendo giros inesperados al combate y a la narrativa. El uso que hace el juego de un escenario cerrado e inquietante aumenta la tensión, lo que convierte cada batalla de cartas en un thriller psicológico de alto riesgo.

Para más información Nunca pases por alto las cosas raras. Incluso el objeto más inservible podría cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Este es un juego muy querido: más de un millón de copias vendidas en menos de tres meses, además de valoraciones en Steam «abrumadoramente positivas» (95-96 %). Eso ya lo dice todo. Si tuviera que señalar un inconveniente, sería que el ritmo de los últimos niveles divide a los jugadores, ya que algunos prefieren el bucle más compacto de la cabaña. No es un motivo para descartarlo.

¿Qué lo hace destacar?:

La constante variabilidad de las reglas a lo largo de los actos mantiene el espectáculo siempre fresco

Los acertijos de las salas de escape se combinan con el combate con cartas

La narrativa meta en ARG acentúa la inquietud

Mi veredicto: For Slay the Spire los aficionados que buscan la emoción de lo desconocido, Inscryption te permite sumergirte de lleno en la locura.

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7. Darkest Dungeon [El mejor juego similar a Slay the Spire para disfrutar de un RPG psicológico y exigente]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Android, macOS Año de estreno 2016 Creador/es Red Hook Studios Características únicas Sistema de cordura, muerte permanente, exploración brutal de mazmorras Puntuación en Metacritic 85 (Switch) 84 (PC) 84 (PS4) 80 (iOS)

Darkest Dungeon te sumerge en mazmorras al estilo Lovecraft, donde el estrés, las aflicciones y la muerte permanente convierten cada expedición en una apuesta por tu destino. Te encargas de gestionar al detalle las antorchas, los objetos y el orden de turno, mientras decides cuándo seguir adelante o cortar por lo sano. Como Slay the Spire, es un optimizador implacable basado en ejecuciones.

No solo pone a prueba tus habilidades de combate, Darkest Dungeon pone a prueba tu mente. Esto un juego de estrategia por turnos increíble te obliga a gestionar no solo la salud, sino también el estrés, la paranoia y el trauma. Cada incursión en las mazmorras es una dura lección de gestión de riesgos. Los recursos se agotan, los compañeros se derrumban bajo la presión y un solo paso en falso puede echar por tierra horas de progreso.

Darkest DungeonLa profundidad estratégica del juego implica que hay que encontrar el equilibrio entre avanzar y retroceder para reagruparse, lo que añade un verdadero peso a cada decisión.

Para más información Mantén las antorchas encendidas. La oscuridad no es tu amiga.

Los aficionados a la los mejores juegos de exploración de mazmorras te lo agradecerá Darkest Dungeon, donde cuidar la cordura de tus héroes es tan importante como sobrevivir. El juego tiene una valoración de «Muy positiva» en Steam (unas 152 000 valoraciones en total, con un 90 % de valoraciones positivas). Por otro lado, los picos de dificultad y la repetitividad pueden resultar agotadores para los principiantes. Pero si te gustan los buenos retos, este juego te encantará.

¿Qué lo hace destacar?:

El sistema de estrés/aflicción añade una segunda barra de salud para tu mente

La composición del grupo y el orden de turno son tan importantes como el daño

Las decisiones de retirarse conllevan un coste económico y emocional real

Mi veredicto:Si juegasSlay the Spire por su alto nivel de exigencia y su dificultad implacable, Darkest Dungeon te destrozará, y se lo agradecerás.

★ El mejor juego similar a Slay the Spire: un RPG psicológico y exigente Darkest Dungeon Compra en Eneba

8. Helada repentina [El mejor juego similar a Slay the Spire para disfrutar de una estrategia adorable pero letal]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

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Plataformas PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Año de estreno 2022 Creador/es Deadpan Games, Gaziter Características únicas Juego de defensa de torres con múltiples niveles, construcción de mazos y sinergias alucinantes Puntuación en Metacritic 87 (iOS)

Helada repentina es un juego táctico de construcción de mazos por carriles en el que los compañeros y los contadores de tiempo crean frágiles mecanismos para hacer frente a inviernos cada vez más crudos. Es un recorrido ágil y engañosamente exigente. Como Slay the Spire… se basa en la sinergia de la selección de cartas. Pero aquí, los gráficos tan monos como los de una mascota ocultan árboles de decisión muy complejos y un control del ritmo de juego de alto riesgo.

Te adentras en un mundo helado donde la congelación es el enemigo mismo. La mecánica principal del juego consiste en crear mazos que se complementen con compañeros elementales y equipo, mientras luchas en arenas de combate de varios niveles donde cada movimiento puede cambiar el rumbo de la batalla.

La profundidad estratégica es impresionante; todo se basa en crear cadenas de combinaciones que puedan cambiar el rumbo de la partida. Se trata de una nueva visión del género de los juegos de construcción de mazos que exige tanto habilidad táctica como capacidad de adaptación. La clave del juego reside en experimentar con combos y sinergias, y el diseño de tipo roguelike garantiza que cada partida ofrezca nuevos retos y recompensas.

Para más información Céntrate en las combinaciones que refuercen tu defensa mientras preparas ataques contundentes. Mantener la primera línea con la combinación adecuada es clave para sobrevivir.

A los jugadores de Reddit les encanta el equilibrio entre encanto y desafío. Cuenta con valoraciones «muy positivas» en Steam, así que, si quieres sumarte a la moda, ya se ha ganado a pulso todo el revuelo. El único inconveniente es que se criticó el equilibrio de la dificultad en el lanzamiento, y aún puede resultar complicado para algunos jugadores.

¿Qué lo hace destacar?:

Sinergias entre compañeros + sincronización de objetos = potencial de efecto bola de nieve

El control de carriles y las cuentas atrás marcan el ritmo

Una presentación encantadora, decisiones difíciles

Mi veredicto: Si te gustan los juegos de construcción de mazos que combinan el encanto con un desafío de verdad, Helada repentina es una ráfaga fresca y divertida para los fans de Slay the Spire.

★ El mejor juego similar a «Slay the Spire» para disfrutar de una estrategia adorable pero letal Helada repentina Compra en Eneba

9. Estandartes de la ruina [El mejor juego similar a Slay the Spire para el combate por escuadrones]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Goblinz Studio Características únicas Combate por equipos, gráficos dibujados a mano, decisiones éticas Puntuación en Metacritic setenta y uno (PC)

Estandartes de la ruina cambia el enfoque hacia la construcción de mazos por equipos: las formaciones, las filas y los turnos con varios personajes aportan una complejidad táctica que va más allá del juego con un solo héroe. Me gustaSlay the Spire… las elecciones en el draft y los jugadores veteranos marcan el rumbo de tu equipo, pero coordinar las equipaciones y las posiciones de los jugadores convierte los encuentros en auténticos rompecabezas de formación.

In Estandartes de la ruina, el protagonismo recae en las tácticas de equipo más que en la manipulación individual de la baraja. Reclutas y gestionas un equipo de personajes distintos con funciones únicas, combinando cartas de ataque, defensa y apoyo, al tiempo que dominas el posicionamiento en el campo de batalla.

Tu estrategia debe adaptarse sobre la marcha; un solo paso en falso en la formación o en el orden de las cartas puede hacer que toda tu línea se derrumbe. Los gráficos, dibujados a mano al estilo de las novelas gráficas, crean un impresionante mundo de fantasía. La mecánica del juego te reta a coordinar la estrategia de tu mazo con las habilidades de tu equipo para sobrevivir a oleadas y oleadas de enemigos implacables.

Para más información Combina con acierto a los personajes defensivos y agresivos. Una buena posición, junto con los poderes combinados del equipo, te ayudará a superar incluso las batallas más difíciles.

Los jugadores de Reddit suelen describirlo como el equilibrio perfecto entre un juego de construcción de mazos y un juego de rol táctico. Ha recibido valoraciones positivas en Steam a partir de más de 3000 reseñas. El único inconveniente es que el progreso puede resultar repetitivo y el equilibrio desigual en los niveles más altos, pero esto no supone un gran inconveniente para quienes disfrutan de una jugabilidad exigente.

¿Qué lo hace destacar?:

La gestión de formaciones y líneas aporta una profundidad similar a la del ajedrez

Varios héroes con mazos de cartas distintos

La sinergia convierte los turnos de preparación en turnos decisivos

Mi veredicto: Estandartes de la ruina es una opción fantástica para quienes buscan juegos de construcción de mazos con combates por escuadrones; ofrece una estrategia profunda y una gran rejugabilidad, como Slay the Spire.

★ El mejor juego similar a Slay the Spire para combates por escuadrones Estandartes de la ruina Compra en Eneba

10. Al otro lado del Obelisco [El mejor juego similar a Slay the Spire para batallas de cartas multijugador]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS Año de estreno 2021 Creador/es Dreamsite Games Características únicas Creación de mazos cooperativos, gestión de grupos, progresión de RPG Puntuación en Metacritic N/A

Al otro lado del Obelisco introduce el modo cooperativo en los juegos roguelike de construcción de mazos. Eliges héroes y coordinas los turnos con amigos o en solitario. Me gustaSlay the Spire… se trata de la sinergia en la elección de cartas y el equilibrio entre riesgo y recompensa del mapa, pero los roles del equipo y la comunicación en el modo cooperativo añaden nuevas dimensiones a la planificación.

Si quieres formar equipo con tus amigos y sumergirte en un juego de construcción de mazos con toques de roguelike, Al otro lado del Obelisco te tiene cubierto. Lo que lo mantiene interesante es cómo cada combate puede dividir la atención de tu equipo: ¿te centras en acabar con un solo objetivo o repartes el daño para controlar a varios enemigos? Las mecánicas en capas hacen que incluso los enfrentamientos breves se vivan como pequeños rompecabezas tácticos.

A diferencia de muchos juegos de construcción de mazos para un solo jugador, este es uno de los los mejores juegos multijugador, pero las partidas para un solo jugador siguen ofreciendo la misma profundidad en cuanto a mecánica de juego y gestión estratégica de las cartas.

Para más información La comunicación es fundamental: asegúrate de que tu equipo mantenga un equilibrio entre ataque, defensa y apoyo para sobrevivir a los enfrentamientos más difíciles.

The un juego de fantasía lleno de vida El escenario es precioso, y la progresión propia de los juegos de rol hace que cada partida sea diferente a medida que desbloqueas nuevas cartas y poderes. Solo en Steam ha recibido más de 12 000 reseñas y cuenta con una valoración de «Muy positiva». Un pequeño inconveniente, al igual que ocurre con otros títulos del género, es que la curva de aprendizaje puede resultar abrumadora para los nuevos jugadores. Entonces, ¿estás listo para enfrentarte al reto?

¿Qué lo hace destacar?:

Verdadera construcción de mazos cooperativa con roles de equipo

Los nodos/eventos de ramificación cambian en cada ejecución

Los desbloqueos de héroes avanzados mantienen vivos los objetivos a largo plazo

Mi veredicto: A lo largo de Obelisco es un juego de construcción de mazos poco común con modo multijugador que, aun así, garantiza una experiencia de juego en solitario muy envolvente. Es perfecto para Slay the Spire los aficionados que buscan el trabajo en equipo.

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11. Roguebook [El mejor juego similar a Slay the Spire para disfrutar de una aventura de construcción de mazos basada en hexágonos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, macOS Año de estreno 2019 Creador/es Abrakam Entertainment Características únicas Mapa basado en casillas hexagonales, sistema de dos héroes, participación del creador de «Magic: The Gathering» Puntuación en Metacritic 89 (Xbox One) 83 (PS5) 78 (PC)

De los creadores de Faeria y Magic: The Gatheringviene Richard Garfield, de Roguebook, un juego de construcción de mazos que se toma muy en serio la exploración. Roguebook combina la exploración con el combate: pinta un mapa hexagonal para descubrir combates y eventos mientras manejas a dos héroes y mazos vinculados.

Me gustaSlay the Spire, las partidas se basan en las sinergias de las reliquias y en una secuencia de movimientos precisa, pero la «niebla de guerra» del mundo exterior y las combinaciones de dos héroes plantean nuevas decisiones estratégicas. La sinergia entre tus héroes y un posicionamiento cuidadoso durante el combate son esenciales para superar los numerosos y difíciles retos del juego.

Las casillas ocultas pueden esconder acontecimientos que cambien por completo tu rumbo, lo que te obligará a gestionar el riesgo como si se tratara de una búsqueda del tesoro al estilo roguelike de alto riesgo. Los gráficos destacan por sus colores vivos y su nivel de detalle, y los elementos roguelite garantizan que ninguna partida sea igual a otra. Este mapa hexagonal y el sistema de dos héroes realmente brillan cuando se juega en el el mejor portátil para juegos.

Para más información Combina los mazos de tus héroes desde el principio para descubrir poderosas sinergias. La posición en el mapa puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de tus partidas.

En Reddit lo califican como «una brillante evolución del género». La acogida es muy positiva, pero Algunos jugadores han informado de pequeños problemas de estabilidad y de que el juego se cuelga de vez en cuando.

¿Qué lo hace destacar?:

Ataques en equipo con dos héroes y trucos de posicionamiento

Exploración de la relación entre riesgo y recompensa mediante la elaboración de mapas

Economía de cartas y diseño de reliquias adaptados a Garfield

Mi veredicto:Roguebook te ofrece una nueva visión del juego de construcción de mazos basada en hexágonos, perfecta para cualquiera que quiera jugar a juegos como Slay the Spire pero ansía explorar.

★ El mejor juego similar a «Slay the Spire» para disfrutar de una aventura de construcción de mazos basada en hexágonos Roguebook Compra en Eneba

12. Arcanium: El ascenso de Akhan [El mejor juego similar a Slay the Spire para disfrutar de una amplia exploración en un RPG de cartas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Plataformas PC, iOS, Android, macOS Año de estreno 2020 Creador/es Juegos rebeldes Características únicas Exploración en un mundo abierto, combate por escuadrones, experiencia de primera clase Puntuación en Metacritic N/A

Arcanium: El ascenso de Akhan combina la exploración de un juego de rol de mundo abierto con una mecánica de construcción de mazos muy elaborada. Combina un sistema de desplazamiento por mapa abierto con combates de tres héroes en carriles, por lo que tus decisiones a gran escala repercuten en las jugadas a pequeña escala. Por ejemplo: Slay the Spire, en esencia se trata de un juego de draft y sinergias, pero la composición del grupo y los objetivos regionales añaden una planificación a largo plazo a cada partida.

Dirigirás a un grupo de tres personajes a través de las místicas tierras de Arzu, donde cada batalla y cada decisión influirán en tu aventura. El mapa funciona como un tablero vivo: te permite elegir tu propio camino y enfrentarte a situaciones que pueden dar un giro radical a tu estrategia.

Este juego combina la progresión al estilo roguelike con la recolección de recursos y estrategias de combinación de cartas que hacen que cada partida sea única. Como controlas a varios héroes a la vez, el posicionamiento y la sinergia entre habilidades cobran tanta importancia como las cartas de tu mazo.

Para más información Mantén tu mazo flexible. Saber adaptarse sobre la marcha es fundamental para sobrevivir a los numerosos y variados encuentros.

Los aficionados aSlay the Spire Apreciarán la profundidad del juego de rol y la estrategia necesaria para adaptarse a enemigos impredecibles y a desafíos en constante evolución. A veces, las partidas pueden parecer largas y la mecánica de juego puede resultar un poco compleja y densa para sesiones ocasionales.

¿Qué lo hace destacar?:

Equipo de tres héroes con sinergia de roles y posicionamiento

Mapa de mundo abierto con objetivos y eventos opcionales

Un amplio árbol de desbloqueo para la progresión a largo plazo

Mi veredicto: For Slay the Spire los aficionados que buscan una experiencia de RPG de gran envergadura con un sistema de construcción de mazos muy completo, Arcanium te ofrece muchas recompensas y posibilidades estratégicas.

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13. El Grial Mácula: La Conquista [El mejor juego similar a Slay the Spire para disfrutar de un combate con cartas ambientado en la cruda era artúrica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Android Año de estreno 2020 Creador/es Reinos Despertados, Serie de misiones Características únicas Ambiente de fantasía oscura, variedad de clases de rol, tramas ramificadas Puntuación en Metacritic Ochenta y dos (PC)

El Grial Mácula: La Conquista es un juego roguelike de temática artúrica que combina la exploración basada en nodos con la creación de mazos y la construcción de estructuras en múltiples clases. Me gustaSlay the Spire, la sinergia es lo primero, pero se integra en un ciclo central de misiones, creación de objetos y progresión meta que transforma cada viaje al Wyrd.

Eres un caballero maldito que lucha en un reino artúrico en ruinas, mientras construyes un mazo de cartas siniestras para enfrentarte a horrores retorcidos. Cada partida te sumerge en un nuevo laberinto de decisiones: el camino que trazas, la clase que dominas, los riesgos que asumes.

El mundo entero rebosa estilo: los fondos pintados a mano parecen sacados de un libro de cuentos maldito, con cada trazo cargado de terror. Esa belleza opresiva se cierne sobre cada batalla, de modo que cada victoria se siente como un triunfo duramente ganado, y cada derrota duele el doble.

Para más información Prueba la clase «Bárbaro» desde el principio: inflige un daño enorme a gran velocidad y sienta las bases para unas sinergias caóticas.

Los usuarios de Reddit destacan cómo las mecánicas exigentes y las decisiones narrativas se funden en un viaje memorable. Cuenta con una valoración de «Muy positiva» en Steam, con más de 7 000 reseñas en total. Un pequeño inconveniente es que el ritmo y la duración de las partidas no son del agrado de todos, ya que algunos jugadores prefieren partidas más breves.

¿Qué lo hace destacar?:

Wyrdlands, con una atmósfera envolvente + progresión en el centro

Varias clases con estilos radicalmente diferentes

Las opciones de exploración influyen de manera significativa en la dificultad

Mi veredicto:Es una de las variantes más oscuras y profundas del género de la construcción de mazos, perfecta para los jugadores que buscan estrategia y decisiones que ponen a prueba su fortaleza mental.

★ El mejor juego similar a «Slay the Spire» para disfrutar de un combate con cartas ambientado en la cruda era artúrica El Grial Mácula: La Conquista Compra en Eneba

14. Astrea: Oráculos de seis caras [El mejor juego similar a Slay the Spire para disfrutar de una estrategia divina basada en dados]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Plataformas PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es Akupara Games, Little Leo Games Características únicas Creación de mazos basada en dados, sistema de salud cósmico, temática divina Puntuación en Metacritic Ochenta y cinco (PC)

Astrea le da la vuelta a la fórmula del juego de construcción de mazos. Tus «cartas» son tus dados, donde cada tirada tiene su importancia, y tu elección entre «Purificación» o «Corrupción» cambia el ritmo del propio combate. Un camino purifica a los enemigos con golpes precisos; el otro inunda el tablero con un caos arriesgado pero muy gratificante. Cada decisión inclina la balanza entre la salvación y la aniquilación.

Saber gestionar las reservas de dados implica saber cuándo descartar una tirada mala, cuándo arriesgarse para conseguir la cadena perfecta y cuándo doblegar la probabilidad a tu voluntad. Ese tira y afloja constante entre el control y el azar hace que cada batalla sea de un suspense insoportable.

El arte te golpea como un sueño febril cósmico. Imagina planetas que se resquebran bajo torrentes de corrupción y enemigos envueltos en constelaciones resplandecientes. Es tanto un espectáculo como una un juego de estrategia increíble, y los efectos visuales hacen que cada movimiento parezca parte de una guerra celestial.

Para más información Busca oráculos de dados que transformen las tiradas. Cuanto más manipules el destino, más se disparará tu potencial de combos.

Las críticas son muy elogiosas: «Un roguelike de primera categoría», «casi cada turno te pone los pelos de punta».

¿Qué lo hace destacar?:

La purificación frente a la corrupción como factor de riesgo fundamental

La creación de un conjunto de dados sustituye al clásico generador aleatorio de cartas

Un lenguaje visual sencillo permite desarrollar giros argumentales complejos

Mi veredicto: Es una magnífica reinterpretación de los juegos de construcción de mazo: dados, apuestas cósmicas y capas estratégicas que hacen que cada turno cuente, algo sin parangón en el género.

★ El mejor juego similar a «Slay the Spire» para disfrutar de una estrategia divina basada en dados Astrea: Oráculos de seis caras Compra en Eneba

15. La Cripta del Vacío [El mejor juego similar a Slay the Spire para crear mazos sin necesidad de suerte]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas PC, macOS, Android Año de estreno 2020 Creador/es Spider Nest Games Características únicas Sin generador aleatorio en las recompensas de cartas; el juego se centra exclusivamente en la construcción del mazo Puntuación en Metacritic N/A

La Cripta del Vacío minimiza el azar: los conjuntos de cartas reducidos, la posibilidad de modificar el mazo sobre la marcha y los ciclos de robo predecibles hacen que la planificación sea fundamental. Me gustaSlay the Spire, sigues creando motores y trazando rutas a través de los combates, pero las herramientas de información perfecta premian la previsión frente a las apuestas de alta variabilidad.

Cada carta que eliges es decisión tuya: sin rellenos innecesarios, sin tener que rezar a los dioses del generador aleatorio. Estás creando un mazo con un objetivo claro, en el que buscas sinergias letales y contramedidas contundentes que funcionen exactamente como habías planeado. El juego recompensa a los jugadores que piensan con dos o tres turnos de antelación, en lugar de apostar por robas de cartas afortunadas.

Es uno de los los principales juegos independientes Josh, el desarrollador, creó este juego desde cero como un proyecto personal por pura pasión, y ahora es multiplataforma y ofrece compatibilidad total con el juego cruzado: puedes continuar tu partida sin problemas del PC al móvil sin perder el ritmo. Ese diseño impecable se refleja en todos los aspectos del juego.

Para más información Construye un mazo sencillo; manténlo compacto, y cada carta debe ganarse su puesto.

A los jugadores de Reddit les encanta la libertad y el diseño sencillo: «el roguelite de construcción de mazos más interesante». Los fans del los mejores juegos para un jugadordisfrutaránLa Cripta del Vacío por su enfoque de construcción de mazos sin elementos aleatorios y su estrategia profunda.

¿Qué lo hace destacar?:

Edición del mazo en juego e intercambio de cartas

Ciclos predecibles de robo y descarte para una planificación precisa

Cuatro clases que fomentan estilos de juego distintos

Mi veredicto: Un elegante juego de construcción de mazos que confía en tu ingenio (y no en el azar) para alcanzar la victoria. Pura habilidad, pura satisfacción.

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16. La búsqueda de Gordian [Los mejores juegos similares a Slay the Spire para batallas tácticas por equipos con cartas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC, PlayStation 5, Android, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Reinos mixtos Características únicas Juego de construcción de mazos por equipos, combate al estilo D&D, progresión de RPG Puntuación en Metacritic Ochenta y cuatro (PC)

La búsqueda de Gordian combina la estrategia de grupo con los juegos de cartas. Me gustaSlay the Spire… las sinergias y las reliquias son importantes, pero la secuencia de varios héroes convierte las jugadas preparatorias en cadenas devastadoras. Es una mezcla de D&D y un juego de construcción de mazos.

Diriges un escuadrón de héroes, cada uno con su propia clase, habilidades y estilo de juego, en el que gestionan cuidadosamente su equipamiento para sacar el máximo partido en la batalla. Desbloquear habilidades consiste en crear secuencias en las que un héroe prepara el golpe perfecto para otro.

El estilo artístico se inclina hacia la fantasía clásica: armaduras detalladas y enemigos que parecen sacados directamente de un libro de campaña. Pero bajo esa estética acogedora se esconde una gran profundidad: las bonificaciones del equipamiento abren estrategias completamente nuevas, y la forma en que combinas tu mazo con las habilidades de tu escuadrón determina el éxito de tu partida.

Para más información Combina héroes defensivos resistentes con atacantes frágiles: el posicionamiento puede decidir la victoria o la derrota.

Si buscas esa mezcla de emociones pero en un juego de rol con un grupo completo, este título te ofrece la intensidad táctica y el toque de fantasía a partes iguales. Cuenta con una valoración de «Muy positivo» en Steam, con más de 5 000 reseñas. Un pequeño inconveniente es que la duración de la campaña puede resultar un poco excesiva si prefieres partidas más ágiles.

¿Qué lo hace destacar?:

Posicionamiento en la parrilla + sincronización de las tarjetas = grandes recompensas

Los extensos árboles de habilidades y el botín dan sentido al meta

Varios modos (campaña/roguelite) para diferentes estados de ánimo

Mi veredicto:Si te gustan los juegos de acción con mazos personalizables y quieres algo más que una simple aventura de jugar cartas, La búsqueda de Gordianaplica la estrategia de equipo a cada combate.

★ El mejor juego similar a «Slay the Spire» para batallas tácticas por equipos con cartas La búsqueda de Gordian Compra en Eneba

17. Peleas en espacios reducidos [El mejor juego similar a Slay the Spire para combates de cartas al estilo Matrix]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,1/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Terremoto Características únicas Creación táctica de mazos, combate por turnos, gráficos cinematográficos Puntuación en Metacritic setenta y ocho (PC)

Peleas en espacios reducidos Es un juego de artes marciales por turnos basado en cartas, en el que los movimientos, la orientación de los personajes y las muertes provocadas por el entorno convierten cada turno en una pequeña escena dramática. Me gustaSlay the Spire, la composición del mazo y la economía determinan tu estrategia, pero las tácticas espaciales convierten las jugadas en derribos perfectamente coordinados.

Eres un agente secreto que ejecuta combos espectaculares con precisión quirúrgica, se desliza entre los enemigos y utiliza el entorno como arma. Cada pared, mesa y rincón se convierte en parte del plan que te permite lanzar a los enemigos por toda la sala o encadenar golpes contra varios objetivos a la vez.

La estética es sobria y elegante. La cámara enmarca tus movimientos como si fuera un coreógrafo de lucha, donde el movimiento fluido ocupa un lugar central mientras que las cartas dirigen discretamente la estrategia entre bastidores. Para disfrutar al máximo del combate cinematográfico de este juego, júgalo en la el mejor monitor para videojuegos para obtener imágenes nítidas y una respuesta rápida.

Para más información Aprovecha las coberturas para acorralar a los enemigos y luego ejecuta combos en los que las paredes se conviertan en tu mejor aliado.

El juego cuenta con más de 3.600 reseñas en Steam y tiene una valoración de «Muy positiva», así que si necesitas algo que te convenza para jugarlo ya, ahí lo tienes. Un posible inconveniente es que algunos jugadores podrían sentirse frustrados por los picos de dificultad y el orden aleatorio de las cartas.

¿Qué lo hace destacar?:

El control espacial y los daños medioambientales tienen un aire cinematográfico

El impulso y la economía de la llegada final premian las líneas limpias

Las imágenes nítidas y claras mantienen las tácticas en primer plano

Mi veredicto:If Slay the Spire has saciado tus ganas de hacer combos, Peleas en espacios reducidos dales unos golpes que pican con estilo y luego lánzalo fuera de un pasillo estrecho.

★ El mejor juego similar a «Slay the Spire» para combates de cartas al estilo «Matrix» Peleas en espacios reducidos Compra en Eneba

Por cierto, échales un vistazo a estos Consejos para Slay the Spire si necesitas un empujón.

Mi veredicto general: En resumen

¿Cuál es el mejor punto de partida para mí?

Para los modernosSlay the Spire fans → El tren de los monstruos. Las tres rutas y las sinergias entre facciones mantienen la tensión en las partidas sin que se hagan pesadas.

Las tres rutas y las sinergias entre facciones mantienen la tensión en las partidas sin que se hagan pesadas. Para los jugadores más exigentes → Obstáculo. La puntuación, los desbloqueos y el ritmo del mazo castigan las jugadas descuidadas y premian la planificación minuciosa.

La puntuación, los desbloqueos y el ritmo del mazo castigan las jugadas descuidadas y premian la planificación minuciosa. Para jugadores ocasionales → Dicey Dungeons. Sesiones dinámicas, opciones claras y un aumento constante de potencia facilitan entrar en la ola y ganar.

¿Qué opinan los jugadores en Reddit y Steam?

Juego Declaración de un jugador Fuente El tren de los monstruos «Se suma a una colección cada vez mayor de juegos roguelite de construcción de mazos… y desarrolla la fórmula de formas únicas.»@Endyo (Comunidad de Steam) Obstáculo «Este juego es realmente adictivo… Ese soy yo. Ese soy yo jugando a Balatro.»@njrardin (Comunidad de Steam) Dicey Dungeons «Partidas muy variadas para cada personaje… Sigue siendo un buen juego.»@action_lawyer_comics (Reddit)

Alternativas a Slay the Spire: consejos para ganar más rápido

Dicho esto, cuando estés listo para recoger las llaves, prueba un una tienda online de confianza donde comprar claves de videojuegos baratas y mucho más. Ahora bien, dejando a un lado las opciones más obvias, esto es lo que los jugadores más destacados utilizan realmente para ajustar su rendimiento en partidos como Slay the Spire:

El tren de los monstruos tiene un sistema giratorio Diario and Experto Desafíos que combinan mutadores y escalas de dificultad, perfectos para realizar pruebas repetidas y superar puntuaciones.

tiene un sistema giratorio and Desafíos que combinan mutadores y escalas de dificultad, perfectos para realizar pruebas repetidas y superar puntuaciones. Obstáculo es la opción de ir a por todas: sin descanso Abrumadoramente positiva Las reseñas y el enorme volumen de partidas indican un entorno propicio para la experimentación a gran escala.

es la opción de ir a por todas: sin descanso Las reseñas y el enorme volumen de partidas indican un entorno propicio para la experimentación a gran escala. Dicey Dungeons: Reunión incluye seis episodios de contenido descargable, nuevo equipamiento y música, lo que te ofrece nuevas formas de practicar el control de riesgos más allá del juego básico.

incluye seis episodios de contenido descargable, nuevo equipamiento y música, lo que te ofrece nuevas formas de practicar el control de riesgos más allá del juego básico. Slay the Spire 2cambió aMarzo de 2026 El acceso anticipado incluye nuevas rutas de acción, así que planifica tu calendario de contenidos y los cambios en las palabras clave teniendo en cuenta ese plazo.

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