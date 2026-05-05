Los 12 mejores juegos parecidos a Skyrim para los fans acérrimos de los RPG

Casi todos los jugadores buscan juegos como Skyrim al menos una vez después de haberlo jugado. Eso es algo obvio, por supuesto, teniendo en cuenta lo mucho que es una obra maestra generacional Skyrim es, al menos para todos los aficionados a los juegos de rol de mundo abierto. En pocas palabras, Nada satisfacía tanto el deseo de sumergirse por completo en un mundo mágico de fantasía como este juego .

Incluso los críticos más acérrimos de Bethesda te dirán hoy en día que Skyrim se adelantó mucho a su tiempo y ha establecido el estándar de referencia sobre cómo deben ser los juegos de rol modernos de mundo abierto de categoría AAA. Es tan emblemático y atemporal que decenas de miles solo en Steam, hay jugadores que siguen jugando a día de hoy, más de una década después. ¡Son más jugadores que los que tienen incluso algunos juegos de servicio continuo!

Ahora, para aquellos de vosotros que todavía estáis buscando juegos como Skyrim Si estás buscando un lugar donde comenzar una nueva aventura épica, ya no tienes que seguir buscando.

Aquí te voy a mostrar los mejores títulos que he descubierto y a los que he jugado a lo largo de los años, durante mi propio recorrido como gran Skyrim Un aficionado que siempre está buscando buenas alternativas al juego con el que, básicamente, crecí.

Lo más destacado: Juegos similares a Skyrim

Skyrim Es un título difícil de igualar, pero si tuviera que elegir siete juegos que se acercaran lo más posible a esa misma sensación de inmersión y fantasía que me transmite este juego de The Elder Scrolls, estas serían mis opciones favoritas:

1. The Witcher 3: La caza salvaje (2015) – ofrece una exploración de mundo abierto espectacular, una trama apasionante y un sinfín de misiones secundarias cuya profundidad solo es comparable a la de títulos como Skyrim.

2. Dragon’s Dogma 2 (2024) – un juego de rol de fantasía de mundo abierto más centrado en la acción y el combate que comparte la misma temática de «dragones, espadas y magia» que Skyrim.

3. Fallout 4 (2015) – básicamente, un Skyrim postapocalíptico creado por el mismo desarrollador, con los clásicos sistemas de misiones y exploración al estilo Bethesda.

4. Elden Ring (2020) – una obra maestra del género «soulslike» de mundo abierto que rivaliza incluso con Skyrim en cuanto a opciones de personalización, diseño de monstruos y nivel de inmersión general.

5. Baldur’s Gate 3 (2023) – un juego de rol para ordenador con una fuerte componente narrativa que te encantará si eres fan de Skyrim y te gustan los elementos de alta fantasía al estilo de D&D.

Con esto, ya conoces los títulos que no te puedes perder Skyrim a los aficionados que busquen juegos similares. Sin embargo, si crees que ninguno de estos te convence, no te vayas: ¡más abajo tengo otros cinco juegos que quizá te dejen boquiabierto!

Los 12 mejores juegos parecidos a Skyrim

Skyrim Es, sin duda, uno de los mejores juegos de todos los tiempos y, como era de esperar, todos los títulos que verás en esta sección son juegos increíbles por derecho propio; cada uno de ellos comparte varios elementos que convirtieron a Skyrim en el legendario gigante de los juegos de rol que es hoy en día.

Un mundo abierto enorme, mecánicas de juego divertidas, misiones secundarias apasionantes, personajes no jugables memorables, montones de enemigos únicos a los que enfrentarse y una historia apasionante. Esto es lo que le dio Skyrim ese encanto irresistible que te hace jugar sin parar durante horas y horas. No te preocupes, descubrirás que ese mismo encanto está presente en los siguientes juegos, lo que hace que sea fácil engancharse a cualquiera de ellos Skyrim ¡Me he enganchado!

Bueno, olvidémonos de eso Skyrim ¿Te pica algo, verdad?

1. The Witcher 3: La caza salvaje

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 10/10 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, Xbox One, Nintendo Switch, GeForce Now, Microsoft Windows 2015

El primero de nuestra lista es The Witcher 3: La caza salvaje – una obra maestra de los juegos de rol de mundo abierto, comparable únicamente a los mejores títulos del género. Es una experiencia con una trama muy elaborada y llena de acción de principio a fin, y es un juego imprescindible para cualquier Skyrim a todos los aficionados.

Esta obra maestra de CD Projekt RED comparte muchas similitudes con Skyrim, como un enorme mapa del mundo que puedes explorar libremente, montones de misiones secundarias muy elaboradas que te mantendrán entretenido, unos gráficos sólidos que no tienen nada que envidiar a algunos títulos modernos y una trama con múltiples ramificaciones que aumenta su rejugabilidad.

Aunque no seas fan de Skyrim, yo diría queThe Witcher 3 es un juego impresionante al que deberías jugar al menos una vez, ya que es, sencillamente, uno de los mejores Juegos de rolque se haya publicado jamás.

2. Dragon’s Dogma 2

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 8/10 PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, GeForce Now, Microsoft Windows 2024

Dragon’s Dogma 2 es quizá el juego que más se parece a [nombre del juego] sin ser de Bethesda Skyrim desde el punto de vista temático, ya que ambas giran en torno a los dragones y su gran influencia en las tramas de ambos juegos. Y no solo eso, sino que Dragon’s Dogma 2El sistema de creación de personajes, personalización y exploración de este juego también recuerda bastante a De Skyrim.

Aquí podrás elegir entre una gran variedad de razas humanas y semihumanas al crear un nuevo personaje, equiparlo con todo tipo de armas y armaduras impresionantes y, a continuación, enviarlo a completar misiones de la historia en un mundo abierto y extenso, mientras acaba con monstruos, semihumanos y humanos a lo largo de tu aventura.

Por supuesto, no nos olvidemos del enorme y malvado dragón al que tienes que derrotar al final del juego. ¿Te suena? Si aún no te ha quedado claro, Dragon’s Dogma 2 debería incluirse entre los mejores juegos de mundo abierto any Skyrim o cualquier aficionado a The Elder Scrolls pueda hacerse con él, sobre todo si te apetece un juego de alta fantasía ambientado en un mundo de dragones, magia y el clásico tema del «Elegido».

3. Fallout 4

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 8/10 Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now 2015

Si hablamos de juegos como Skyrim, por supuesto, no podemos dejar de mencionar Fallout 4, otro emblemático juego de rol de Bethesda Game Studios ambientado en un mundo postapocalíptico devastado por la lluvia radiactiva.

Claro,Fallout 4 no es una fantasía medieval ambientada en un mundo de dragones, magos y trolls, pero sigue siendo una de las los mejores juegos de disparos en primera persona Se lo recomendaría a los fans de los juegos de The Elder Scrolls a quienes no les importe probar un «estilo» diferente de Skyrim.

Dado que fue creado por Bethesda utilizando el mismo motor que se empleó para desarrollar Skyrim (Creation Engine), Fallout 4 comparte un diseño del mundo, un sistema de personalización, unas mecánicas de combate y un sistema de misiones similares.

Y aunque personalmente prefiero la historia de Fallout: New Vegas si se quiere sacar el máximo partido a cada título de Fallout, no hay duda de que Fallout 4 supone una mejora generalizada con respecto a todos y cada uno de los títulos anteriores de la serie. Sin duda, es un título imprescindible para los jugadores a los que les gustan las historias envolventes ambientadas en un mundo postapocalíptico de alto riesgo, así que no te lo pierdas – Skyrim se sea fan o no.

4. Elden Ring

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 10/10 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, Xbox One, Microsoft Windows 2022

¿Te apetece un juego de rol de fantasía de mundo abierto más exigente, con una variedad aún mayor de enemigos y jefes a los que derrotar? Elden Ring es la solución a tu problema, o quizá el comienzo de tus pesadillas si no te gustan los juegos tipo Souls, en los que es imprescindible mejorar.

Elden Ring has impresionantes imágenes de estilo fantástico medievaligualSkyrim tiene, por no hablar de un montón de opciones de personalización que permiten diferentes estilos de juego en el combate. Además de todo eso, la mayoría de los dragones en Elden Ring Los Lore también han sido auténticas amenazas a las que hay que dar una buena paliza, así que, básicamente, mantienes tu condición de Dragonborn si te pasas a este juego.

Ten en cuenta que la principal diferencia entre ambos es que Elden Ring cuenta con un sistema de combate más complejo que a veces puede resultar exigente. Aun así, lo recomendaría Skyrim si tuviera que hacer una lista de juegos como Elden Ring en cambio, teniendo en cuenta lo parecidos que son ambos juegos, salvo por su nivel de dificultad.

5. Baldur’s Gate 3

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 10/10 PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, GeForce Now, Microsoft Windows, sistemas operativos Mac 2023

Skyrim tiene una mitología fantástica y una trama general magnífica, pero en mi opinión, Baldur’s Gate 3 lo tiene, y supera a muchos otros juegos de rol de primer nivel en cuanto a su puro talento narrativo. Al fin y al cabo, se trata de una franquicia basada en D&D que se inspira en gran medida en el rico mito y los libros de trasfondo de la serie.

Una buena historia no lo es todo Baldur’s Gate 3 tiene a su favor, sin embargo. También tiene gráficos impresionantes, un doblaje fenomenal, divertidas mecánicas de RPG y un sistema de combate estratégico por turnos eso hace que jugar con la magia resulte más divertido que en los típicos juegos de rol de acción y espadas en tercera o primera persona.

Al igual que algunos de los mejores juegos de estrategia, Baldur’s Gate 3 quizá no sea tan trepidante como Skyrim, pero sigue siendo un juego imprescindible para The Elder Scrolls a los aficionados gracias a su combate altamente interactivo y a sus acertijos apasionantes.

6. Kingdom Come: Deliverance

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 9/10 PlayStation 4, Switch, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Amazon Luna 2018

¿Cansado de los típicos juegos de rol de fantasía? Pues, en ese caso, te recomiendo sin duda que te hagas con Kingdom Come: Deliverance de Warhorse Studios, ya que ofrece ese mismo encanto medieval de antaño que Skyrim sin todo ese rollo relacionado con la fantasía.

En pocas palabras,Kingdom Come: Deliverance te ofrecerá una experiencia de juego de rol más realista, basada en hechos históricos reales. En este juego, podrás vivir la vida de un sencillo plebeyo de un pequeño pueblo mientras emprende un viaje para convertirse en un caballero de verdad durante la Edad Media.

A pesar de sus humildes orígenes como proyecto de Kickstarter, lo considero uno de los mejores juegos medievales que hay, y he jugado a muchos. Tiene Unos gráficos espectaculares, una historia cautivadora y fiel a la realidad histórica, mecánicas clásicas de los juegos de rol y un sistema de combate exigente, pero también gratificante.

Ah, ¿y he mencionado también que tiene un la esperadísima secuela ¿Un juego que promete un sistema de combate mejorado y un mundo abierto más amplio y detallado? No hay más que decir.

7. The Elder Scrolls IV: Oblivion

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 8,5/10 PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Xbox Cloud Gaming 2006

Skyrim no sería el peso pesado que es hoy en día sin The Elder Scrolls IV: Oblivion, que esa un clásico atemporal y un una entrega de gran éxito dentro de la serie «The Elder Scrolls» por méritos propios. De hecho, parte del motivo por el que Skyrim El motivo por el que se le dio tanto bombo mucho antes de su lanzamiento inicial es lo bueno que es este juego.

Ahora bien, si estás buscando el juego más parecido a Skyrim, entonces no busques más, El olvidoes el título que querrás jugar cuanto antes. Al fin y al cabo, no solo lo ha creado el mismo desarrollador, sino que además se desarrolla en el mismo universo que Skyrim en el que se desarrolla, ya que ambos juegos forman parte de la serie The Elder Scrolls y todo eso.

Además, no dejes que los gráficos anticuados te disuadan de probarlo. Siendo Skyrimque es el predecesor de (es decir, uno de los juegos más modificados de todos los tiempos), hay montones de mods de mejora gráfica disponibles que puedes usar para hacer El olvidopara que los gráficos te resulten más agradables, si es que eso te supone un problema.

8. The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 10/10 Nintendo Switch, Wii U 2017

A continuación, tenemos un temazo exclusivo para consolas que es The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje, que recomiendo encarecidamente a todos Skyrim «Adictos» y su secuela The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino. En pocas palabras, esta serie de videojuegos tiene todo lo que se puede pedir a un juego de aventuras de fantasía de mundo abierto y mucho más.

Como fan (y crítico) de Nintendo desde hace mucho tiempo, considero que Breath of the Wild Un juego imprescindible, y no solo porque recrea la misma magia de los juegos de rol que Skyrim pero también porque ofrece un impresionante mundo abierto lleno de aventuras, descubrimientos y libertad.

Por norma general, suelo evitar los títulos exclusivos para consolas, pero Breath of the Wild Era tan bueno que me hizo romper esa regla. Es así de excepcional.

9. Dragon Age: Inquisición

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 8/10 PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Microsoft Windows 2014

Esta lista no estaría completa sin mencionar algún título de Dragon Age, y aquí tenemos Dragon Age: Inquisición para ponerle remedio. Al igual que sus predecesores, se trata de un juego de rol con una rica historia y una narrativa muy marcada, en el que puedes completar misiones a tu aire mientras exploras un mundo inmenso y acabas con todo tipo de monstruos junto a tu grupo.

Por supuesto, como ocurre con la mayoría de los juegos de Bioware, lo que más me gusta de Dragon Age: Inquisición es lo bien logrados que están la mayor parte de los diálogos y la historia. Personalmente, este es el último juego de Bioware que me ha permitido vislumbrar los días dorados de las series Dragon Age y Mass Effect.

Si te atreves un juego de rol de fantasía con mucho diálogo en el que algunas de las decisiones que tomes tendrán consecuencias duraderas, ¡así que no hay que pensárselo dos veces antes de añadirlo a tu lista de juegos pendientes!

10. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 8/10 PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows 2012

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning quizá no sea tan conocido como la mayoría de los juegos que aparecen aquí, pero no te dejes engañar: este es un clásico de culto infravalorado, pero muy querido que cuenta con una historia excepcional, un universo muy rico, personajes fantásticos y un sistema de combate al estilo arcade muy atractivo.

Una vez más, si no te gustan los juegos antiguos simplemente porque tienen unos gráficos anticuados, no te preocupes: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning En realidad, se trata de una versión remasterizada del juego original y cuenta con gráficos mejorados que se adaptan a los gustos más «modernos».

En serio, dale una oportunidad a este juego si te encantan los RPG con mucho contenido como Skyrim. ¡No te arrepentirás!

11. Starfield

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 7,5/10 Xbox Series X y Series S, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Microsoft Windows 2023

¿Te has preguntado alguna vez qué… Skyrim ¿Cómo sería en el espacio? Pues bien, Bethesda nos ha dado la respuesta con el lanzamiento de Starfield, un juego de rol de ciencia ficción ambientado en un futuro lejano en el que los viajes espaciales son algo habitual. Aquí no hay dragones, pero el universo en el que se desarrolla tu aventura está poblado por alienígenas tanto gigantescos como microscópicos.

In Starfield, podrás recorrer no solo un mapa, sino explorar más de 1 000 explora planetas y lunas aterrizando en ellos con tu nave espacial totalmente personalizable. Es cierto que la mayoría de estos cuerpos celestes explorables son áridos y carecen de cualquier interacción significativa por parte del jugador, salvo la recolección de recursos, pero, aun así, es una característica bastante impresionante.

Si te gusta sentirte libre en un mundo amplio y abierto, y disfrutas dejándote llevar por todo tipo de monstruos extraños y acontecimientos aleatorios mientras completas las misiones de la historia principal, entonces prueba Starfield (también conocido comoSkyrim: Edición Espacial).

12. The Elder Scrolls Online

Nuestra puntuación Plataformas Año de lanzamiento 8,5/10 Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S 2014

Si ya estás harto de los juegos para un solo jugador, pero aún así te parece Skyrim irresistible, ¿qué tal un MMO creado por Bethesda que siga el mismo mito, los mismos temas, la misma historia y el mismo estilo de juego que Skyrim? IntroducirThe Elder Scrolls Online, que esel juego imprescindible si quieres disfrutar de una versión multijugador online de Skyrim.

Aunque te gusten más los juegos para un solo jugador, te lo recomendaría de todos modos TESO simplemente porque también es uno de los MMORPG más aptos para jugar en solitario del mercado. En este juego puedes completar las misiones de la historia totalmente en solitario, lo cual es una delicia teniendo en cuenta lo increíbles que son la mayoría de los capítulos de la historia, ya sean de contenido descargable o no.

Es obvio que El olvido, Skyrim, y el resto de títulos de The Elder Scrolls ha aportado mucho a este juego en cuanto a la temática, lo que lo convierte en mi primera opción si te apetece un juego con una gran riqueza de trasfondo y muy centrado en la fantasía, como Skyrim que también puedes disfrutar con otros jugadores.

Preguntas frecuentes

¿Qué juego se parece más a Skyrim?

The Elder Scrolls IV: Oblivion es el juego más parecido a Skyrim en cuanto a jugabilidad general y trasfondo. Sin embargo, fuera de los títulos de The Elder Scrolls de Bethesda, Dragon’s Dogma 2 and The Witcher 3: La caza salvaje Ambos destacan como las mejores alternativas a Skyrim.

¿Es Oblivion más grande que Skyrim?

El olvidoes mayor queSkyrim en cuanto al tamaño del mapa, lo que permite a los jugadores explorar un 51 kilómetros cuadrados mapa en comparación con Skyrim’s 37 kilómetros cuadrados, incluyendo todos los mapas de los contenidos descargables en ambos juegos.

¿Se inspira «Elden Ring» en «Skyrim»?

Ninguna de las mentes creativas que están detrás de Elden Ring ha declarado explícitamente que se inspiró en Skyrim. A pesar de ello, Elden Ring comparte varias de las cualidades que hicieron de Skyrim un juego tan emblemático, como unos diseños de mapas fantásticos, un elenco memorable de personajes no jugables y una personalización de personajes excepcional.

¿Es «The Witcher 3» más grande que «Skyrim»?

The Witcher 3: La caza salvajeestá por ahí350% más grande que Skyrim. De The Witcher 3 El mapa mide aproximadamente 136 km², mientras queSkyrimse encuentra en37 kilómetros cuadrados.