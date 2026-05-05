Los 10 mejores juegos similares a Fallout con mundos envolventes

¿Buscas más juegos como Consecuencias¿Después de haber jugado a todos los títulos de la franquicia? No busques más, porque tengo la selección perfecta de juegos que te sacará las ganas. Tanto si buscas mundos postapocalípticos que explorar, monstruos que cazar o aventuras épicas en las que participar – Estos juegos lo tienen todo. Pero antes, voy a ofrecer una visión general de lo que es el Consecuenciasen qué consisten exactamente los juegos.

The Consecuenciasla serie lleva ya un tiempo en el mercado desde 1997y se ha convertido en uno de los juegos de rol más emblemáticos de la historia. En estos juegos, sales de los refugios nucleares para explorar una América postapocalíptica en busca de respuestas y aventuras. Creas un personaje totalmente un personaje personalizado con el que interactuar en el mundo mientras se desarrolla una historia épica. Como es lógico, a lo largo del juego tendrás que tomar decisiones difíciles que influirán de manera significativa en la trama general.

The ConsecuenciasLos videojuegos tienen mucho que ofrecer y atraen a mucha gente por diferentes motivos. Por eso, he seleccionado una variedad de juegos que destacan en distintos aspectos y que deberían gustar a los aficionados más acérrimos de una forma u otra. Así que, descorcha una botella de Nuka-Cola y echa un vistazo a mi lista de los mejores juegos como Consecuencias.

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Consecuenciases más conocido por ser un RPG de ciencia ficción, acción y aventuras, que ofrece un mundo enorme por explorar, repleto de zonas desoladas e historias interesantes por descubrir. Por eso, he seleccionado juegos que se ajustan a esos criterios generales, aunque hay algunas excepciones si se dan prioridad a otros aspectos de esta franquicia.

En cualquier caso, aquí tienes los que, en mi opinión, son los diez mejores juegos similares a Consecuencias.

The Outer Worlds (2019) – Un juego de rol de acción retrofuturista en el que hay que luchar contra las corporaciones injustas que gobiernan la galaxia. Bioshock (2007) – Un juego de disparos en primera persona de terror con una historia centrada en la huida de una ciudad utópica submarina abandonada. Kingdom Come: Deliverance (2018) – Un juego de rol medieval de estilo cinematográfico que hace especial hincapié en el realismo. Cyberpunk 2077 (2020) – Un RPG de acción inmersivo ambientado en una gigantesca ciudad futurista controlada por megacorporaciones y bandas despiadadas. Mass Effect (2007) – una historia épica sobre cómo salvar a la galaxia de una catástrofe inminente mientras exploras planetas lejanos con tu nave y tu tripulación.

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En primer lugar, quiero aclarar que los siguientes juegos que he seleccionado no te ofrecerá exactamente la misma experiencia que jugar a todos los Consecuenciasjuegos. Al fin y al cabo, es difícil reproducir el ambiente general y la envergadura de esta obra de gran calidad RPG. Estos títulos tienen muchas similitudes con Consecuencias, sin duda, pero cada uno es único a su manera. Sin embargo, creo que todos ellos tienen algunas características excelentes que deberían gustar a los fans acérrimos Consecuenciasaficionados.

He dado prioridad a los juegos de rol inmersivos que ofrecen sistemas avanzados de creación y personalización de personajes . Una de las cosas más atractivas de ConsecuenciasPara mí, lo mejor es la enorme variedad de estilos de juego que ofrece el título. Puedo ser un francotirador sigiloso en una partida y un luchador aguerrido en otra. Algunos de los juegos que incluyo permiten incluso superar obstáculos sin recurrir al combate.

. Una de las cosas más atractivas de ConsecuenciasPara mí, lo mejor es la enorme variedad de estilos de juego que ofrece el título. Puedo ser un francotirador sigiloso en una partida y un luchador aguerrido en otra. Algunos de los juegos que incluyo permiten incluso superar obstáculos sin recurrir al combate. Otro aspecto fundamental en la selección fue el énfasis en la exploración . ConsecuenciasEstos juegos cuentan con mundos muy bien diseñados y una narrativa ambiental espectacular, que resultan increíblemente envolventes y gratificantes de explorar. Por eso, he seleccionado juegos con mundos igualmente fascinantes e historias apasionantes que esperan ser descubiertas.

. ConsecuenciasEstos juegos cuentan con mundos muy bien diseñados y una narrativa ambiental espectacular, que resultan increíblemente envolventes y gratificantes de explorar. Por eso, he seleccionado juegos con mundos igualmente fascinantes e historias apasionantes que esperan ser descubiertas. Por último, quería destacar los títulos con historias apasionantes en las que tus decisiones tienen un impacto significativo sobre el mundo y los personajes que te rodean. En resumen, estos diez juegos ofrecen una excelente rejugabilidad gracias a la variedad de configuraciones y a la historia que se va desarrollando a lo largo del juego.

En cualquier caso, te animo a que leas los mejores 10 juegos comoConsecuenciaspara encontrar uno que ofrezca la combinación perfecta de características según tus gustos.

1. The Outer Worlds

Plataformas Año de estreno Desarrollador Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2019 Obsidian Entertainment

Esta obra no solo es un ejemplo notable de juegos independientes, pero también mi elección como el mejor juego en general, como Consecuencias. Para empezar, fue desarrollado por Obsidian Entertainment, quien también creó la aclamada por la crítica Fallout: New Vegas. Por lo tanto, puedes esperamos un nivel similar de calidad en cuanto a la redacción, la historia y la jugabilidad. Incluso el escenario general del juego es similar aConsecuenciascon su estética retrofuturista, aunque este juego incluye viajes espaciales. Además, encontrarás algunos elementos de juego que te resultarán familiares, como la mecánica de la dilatación del tiempo, que recuerda a Consecuenciasel sistema V.A.T.S. para ralentizar el tiempo.

In The Outer Worlds, eres un superviviente de una nave colonial perdida que ha sido despertado de su sueño criogénico por un científico loco llamado Phineas Vernon Welles. Debes navegar por el sistema estelar Halcyon, controlado por las grandes empresas y decide si quieres ayudar a tu salvador a despertar a los demás colonos de tu nave o aliarte con la megacorporación para afianzar su control sobre el sistema.

Por el camino, te encontrarás con cosas interesantes compañeros que te acompañarán en tus divertidas aventuras con habilidades únicas. Si has invertido en las habilidades adecuadas, podrás superar muchos de los obstáculos del juego mediante el combate, el sigilo y el diálogo.

2. Bioshock

Plataformas Año de estreno Desarrollador Microsoft Windows, Xbox 360, PS3, Mac OS X, iOS 2007 2K Boston, 2K Australia

Bioshock es un emblemático juego de disparos en primera persona con una historia que todo aficionado debería tener en cuenta Consecuenciasfan. Aunque no es un juego de mundo abierto como Consecuencias, su 50s Estética Art Nouveau y un ambiente excelente lo convierten en una opción de primera categoría para cualquiera que busque un FPS envolvente con elementos de RPG. Al igual que algunos de los mejores juegos de terror, este título no recurre a sustos repentinos en exceso. En cambio, Bioshock es aterrador por su atmósfera inquietante, sus enfrentamientos difíciles y sus recursos limitados.

El juego comienza cuando sobrevives a un accidente aéreo en medio del mar y encuentras refugio en un faro solitario. En su interior, descubres un ascensor que te lleva a una magnífica ciudad submarina. Por desgracia, la metrópoli parece estar en un estado de total deterioro, y los pocos habitantes que quedan no son precisamente acogedores. A medida que exploras las profundidades de Rapture y desentrañas sus misterios, cada nuevo encuentro te depara revelaciones que te hacen dudar de todo lo que has aprendido hasta ahora.

3. Kingdom Come: Deliverance

Plataformas Año de estreno Desarrollador Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna 2018 Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance no es el típico juego como Consecuenciasno es simplemente otro juego de rol de ciencia ficción de mundo abierto. Más bien, es un un RPG medieval inmersivo ambientado en el Reino de Bohemia con una atención al detalle y un realismo excepcionales. Cada aspecto del juego te hace creer que realmente estás viviendo en una época histórica en la piel de un campesino cualquiera en busca de la gloria.

El protagonista del juego es Henry, el hijo de un herrero que sobrevive a una devastadora incursión en su pueblo. Tras perder a su familia y su vida anterior, se une a la resistencia para restaurar al legítimo gobernante de Bohemia. Tus decisiones influyen en el desarrollo de la historia, y puedes personalizar tus diversas habilidades (incluida la de beber) como más te guste.

Además de que se perfila como uno de los mejores juegos de mundo abiertodisponible,Kingdom Come: Deliverance has muchas mecánicas únicas que lo hacen excepcionalmente envolvente y realista. Por ejemplo, tu ropa se va ensuciando con el tiempo, lo que afecta a tu aspecto general y a la forma en que los PNJ reaccionan ante ti. Y lo que es más importante, el detallado sistema de combate garantiza que cada enfrentamiento sea desafiante, pero gratificante.

4. Cyberpunk 2077

Plataformas Año de estreno Desarrollador Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, macOS 2020 CD Projekt Red

Aunque su lanzamiento fue un poco accidentado, varios parches hicieron que Cyberpunk 2077 uno de los mejores juegos para un solo jugador de todos los tiempos (al menos en mi opinión). En primer lugar, su ambientación es mucho más futurista que la de Fallout. En lugar de un páramo postapocalíptico, explorarás una megalópolis distópica controlada por las grandes corporaciones llamada Night City, donde las mejoras cibernéticas, los delitos violentos y la piratería informática forman parte del día a día.

Juegas en el papel de V, un mercenario a sueldo que quiere hacerse un nombre en la ciudad de los sueños. Por desgracia, un trabajo reciente ha puesto una fecha límite a tu vida, lo que te lleva a buscar por todas partes una solución a tu inminente muerte. Por el camino, tú conocerás a muchos personajes carismáticos con historias fascinantes que te ayudarán en tu viaje. Por supuesto, no pasa nada por desviarte del camino para explorar la inmensa ciudad y ganar algunos eddies antes de salir a la luz con todo tu esplendor.

5. Mass Effect

Plataformas Año de estreno Desarrollador Microsoft Windows, Xbox 360, PS3 2007 BioWare

Mass Effect es otro emblemático juego de rol de acción con una historia épica que Consecuenciasque los aficionados no deberían pasar por alto. Aquí, la historia se centra en un futuro próximo, donde La tecnología extraterrestre permitió a la humanidad viajar a los confines de la galaxia solo para descubrir que estamos lejos de ser la única especie inteligente que existe.

Juegas en el papel de Shepard, comandante de la nave espacial Normandy. Un encuentro fortuito con un antiguo artefacto alienígena te revela una visión en la que toda la vida de la galaxia está condenada a ser aniquilada por los Segadores. Como es lógico, debes ponerle fin, pero pocos se creen tus advertencias. Hasta que, por supuesto, ya es demasiado tarde.

Como cualquier buen juego de rol con una trama bien desarrollada, Mass Effectte hará tomar decisiones difíciles que influyen en el desarrollo general de la historia y tus relaciones con tus compañeros. Además, la historia continúa en los demás juegos de la franquicia, lo que significa que tus decisiones en el primer juego tendrán repercusiones a lo largo de toda la trilogía.

6. Metro Exodus

Plataformas Año de estreno Desarrollador Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, macOS 2019 4A Games

Try Metro Exodus si quieres explorar un un páramo postapocalíptico como en Consecuencias, excepto en Rusia. El juego, de estilo cinematográfico, combina niveles lineales y de mundo abierto para contar su historia. Y, a diferencia de los anteriores Metro A diferencia de los juegos anteriores, que se desarrollan principalmente en los túneles del metro de Moscú, esta entrega te llevará a recorrer los desolados restos del apocalipsis en la superficie.

Jugarás en el papel de Artyom en un viaje para encontrar un nuevo hogar para su mujer y sus amigos de la Orden Espartana. El grupo utiliza una vieja locomotora de vapor llamada Aurora para recorrer el territorio durante más de un año. Durante este tiempo, ellos contempla paisajes increíbles y conoce a diversos grupos de supervivientes con diferentes estrategias de supervivencia y visiones de la vida. Deberás decidir si recurrirás al sigilo o al combate despiadado para superar los obstáculos. Sea cual sea tu elección, tus decisiones tendrán consecuencias duraderas para el destino de tus compañeros.

7. S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil

Plataformas Año de estreno Desarrollador Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2007 GSC Game World

Ten en cuentaS.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil si quieres un juego de mundo abierto con elementos de terror y supervivencia que te sumerja aprovechamiento llevado al extremo. En este juego, exploras «La Zona», una zona contaminada que rodea la zona de exclusión de Chernóbil. Otro desastre ocurrido en la central nuclear veinte años después del primero llenó los alrededores de horribles mutantes, misteriosas anomalías y valiosos artefactos, que atraen a unos saqueadores conocidos como «stalkers».

Juegas en el papel de uno de esos «stalkers» que sufre amnesia y está a la caza de otro «stalker» llamado Strelok. Tu recorrido por La Zona te ayuda a desentrañar los misterios de esta zona y a descubrir más cosas sobre ti mismo. Y aunque El entorno está plagado de mutantes, militares, bandidos y otros cazadores, tendrás que elegir bien tus enfrentamientos, ya que los recursos en La Zona son escasos.

8. Wasteland 3

Plataformas Año de estreno Desarrollador Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2020 inXile Entertainment

No hay juegos similares a ConsecuenciasLa lista no estaría completa sin un un RPG isométrico que gustará a los fans de las dos primeras entregas. Wasteland 3 recuerda a los juegos de rol clásicos para ordenador, en los que controlas a un grupo de personajes muy diversos en combates tácticos por turnos. Al mismo tiempo, el combate cuenta con mejoras modernas que me recuerdan a Acabemos con los comunistas. La historia también es excelente y te obliga a tomar muchas decisiones difíciles que influyen en el desarrollo general de la trama.

El juego está ambientado en un Colorado postapocalíptico, que sufre un invierno nuclear constante. Juegas en el papel de dos Rangers de Arizona que han sobrevivido por los pelos a una emboscada. El gobernante de Colorado te recluta y te encarga la misión de capturar a sus herederos, que pretenden socavar su poder. A lo largo del juego, vas descubriendo más detalles sobre su brutal dictadura, lo que te lleva a preguntarte si debes seguir trabajando para él o unirte a la resistencia que está surgiendo.

9. Mad Max

Plataformas Año de estreno Desarrollador Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Linux, macOS 2015 Avalanche Studios

Mad Maxes elel juego de acción y aventuras ideal para Consecuenciasaficionados al mundo del motor, también. Combina la exploración de un mundo abierto, la búsqueda de recursos y combates de alta intensidad en un emocionante juego. Los recursos que recojas son necesarios para reconstruir y mejorar tu coche, llamado «Magnum Opus», que es tu principal medio de transporte y combate en el desierto.

Como era de esperar, juegas en el papel del protagonista, Mad Max, que se embarca en una misión para llegar a las Llanuras del Silencio con la esperanza de encontrar la paz. Para ello, debes Recorre el Páramo en busca de combustible, agua y, sobre todo, chatarra para mejorar tu coche. Es tu posesión más preciada, capaz de eliminar a los enemigos y destruir obstáculos. Tendrás que mejorar sus piezas para potenciar su rendimiento y equiparlo con diversas armas, como arpones y lanzallamas, para seguir avanzando. Y aunque el juego se centra en el combate con vehículos, los numerosos enfrentamientos cuerpo a cuerpo y con armas de fuego mantienen la emoción.

10. No Man’s Sky

Plataformas Año de estreno Desarrollador Microsoft Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, macOS, iPadOS 2016 Hola, juegos

EligeNo Man’s Sky si quieres más de De Falloutjuego basado en la exploración, la recolección y la construcción de bases. Tuvo un lanzamiento complicado, como Cyberpunk 2077, pero algunas actualizaciones importantes a lo largo de los años lo convirtieron en un un simulador de exploración espacial verdaderamente envolvente. Además, la trama general es bastante sencilla, lo que te ofrece una libertad total para hacer lo que quieras.

In No Man’s Sky, puedes Explora miles de millones de planetas diferentes generados proceduralmente, repletos de flora y fauna únicas. Cada planeta está repleto de recursos fundamentales que podrás utilizar para fabricar tu equipo. Ya se trate de herramientas, naves espaciales, edificios o cualquier otra cosa, podrás construir tu hogar donde mejor te parezca. Y si tener tierra bajo tus pies no te basta, puedes pasar el tiempo volando por el espacio a la caza de piratas o comerciando con civilizaciones lejanas. La experiencia es totalmente fluida, ya que no te encontrarás con pantallas de carga ni siquiera cuando viajes a la velocidad de la luz por la galaxia.

Preguntas frecuentes

¿Qué juego se parece más a Fallout?

The Outer Worlds es muy parecido a Consecuenciasen cuanto a la jugabilidad. Ambos juegos son RPG de ciencia ficción retrofuturistas y envolventes que se centran en el combate, las misiones y la toma de decisiones trascendentales a lo largo del juego.

¿Se inspira «The Outer Worlds» en «Fallout»?

Sí,The Outer Worlds está fabricado porObsidian Entertainment, quien también realizó Fallout: New Vegas, lo que significa que ambos juegos son muy similares en cuanto a la calidad de la narrativa.

¿Fallout 4 o Cyberpunk 2077? ¿Cuál de los dos es mejor?

Cyberpunk 2077 es superior porque cuenta con un mundo abierto más detallado, una excelente personalización de personajes y una historia apasionante en la que tus decisiones influyen de manera significativa en el desenlace.

¿Qué es mejor, Fallout 4 o Starfield?

Fallout 4 es mejor porque resulta más completo y envolvente, ya que no tienes que recurrir tanto al desplazamiento rápido para hacer cosas, como ocurre en Starfield.