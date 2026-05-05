25 juegos similares a Elden Ring: títulos imprescindibles de 2026

¿«The Lands Between» te ha dejado con ganas de más juegos como Elden Ring¿Sabes lo que se siente? No hay nada como Elden Ring . Los paisajes de gran envergadura, las misteriosas tradiciones y los emocionantes combates crean una experiencia difícil de igualar. Es un juego que cautiva la imaginación y te mantiene enganchado con sus infinitas posibilidades y sus desafiantes enfrentamientos.

Por desgracia, todo lo bueno se acaba. Incluso Elden Ring, con su mezcla de elementos al estilo Souls, una historia profundamente envolvente y un combate que parece una forma de arte, no puede durar para siempre. Una vez que hayas vencido a todos los jefes, desentrañado la enigmática mitología y explorado a fondo las inquietantemente bellas Tierras Intermedias, es posible que te preguntes: «¿Y ahora qué?».

Por suerte, el mundo de los videojuegos está repleto de alternativas que pueden satisfacer esa necesidad Elden Ringuna obra que pica. Aunque ninguna puede igualar su brillantez en todos los aspectos, muchas se acercan a ella a su manera, ya sea mediante una narrativa intrincada o simplemente por ser, sin complejos, duras como el acero.

Selección destacada: los mejores juegos similares a Elden Ring

Así que, si estás listo para poner a prueba tu temple una vez más, explorar mundos llenos de detalles y enfrentarte a retos que te llevarán al límite, sumérgete en nuestra lista de juego de rol de acciónjuegos comoElden Ring. La aventura no tiene por qué acabar aquí.

Sigue leyendo para descubrir aún más juegos que pondrán a prueba tus habilidades y te harán sentir una sensación de logro épico.

25 juegos parecidos a Elden Ring que todo fan de los «soulslikes» debe conocer

La verdadera prueba está en la capacidad de un juego para desafiar, cautivar y hacer que quieras volver a jugar una y otra vez. Esto es lo que he tenido en cuenta a la hora de elaborar una lista de juegos similares a Elden Ring:

Complejidad del juego . ¿El juego pone a prueba tus habilidades y premia el pensamiento estratégico?

. ¿El juego pone a prueba tus habilidades y premia el pensamiento estratégico? Diseño evocador ¿Es un mundo rico, envolvente y lleno de misterios que esperan ser desentrañados?

¿Es un mundo rico, envolvente y lleno de misterios que esperan ser desentrañados? Recepción de jugadores. ¿Qué opinan otros jugadores al respecto en Internet?

Tanto si buscas conquistar mundos más desafiantes como si simplemente quieres disfrutar de una experiencia magníficamente diseñada, aquí seguro que encuentras algo que te guste. Además, he incluido enlaces a ofertas increíbles, ¡por si algo te llama la atención!

1. Dark Souls III [La mejor experiencia de Pure Souls]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es FromSoftware Duración media de la partida 30-40 horas

Como era de esperar, Dark Souls III es lo más parecido a Elden Ring. Como colofón final del Almasserie, perfecciona la fórmula que llevó FromSoftware en el mapa. El combate está pulido hasta alcanzar una precisión milimétrica, ofreciendo el desafío característico que esperan los aficionados.

★ La mejor experiencia de Pure Souls Dark Souls III Compra en Eneba

El sistema de lanzamiento de hechizos rediseñado utiliza maná para integrarse a la perfección con el combate cuerpo a cuerpo, mientras que el sistema de habilidades introduce nuevas opciones tácticas para las configuraciones físicas. Repleto de guiños y detalles para los fans más veteranos de la serie, Dark Souls III culmina en una batalla final contra el jefe, explosiva e inolvidable, que pone el broche de oro a la serie.

Mi veredicto:Dark Souls III sigue siendo el modelo de referencia para cualquiera que busque ese clásico desafío al estilo Souls, con un combate pulido y un final satisfactorio.

2. Sekiro: Las sombras mueren dos veces [Lo mejor para dominar el ritmo del combate]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es FromSoftware Duración media de la partida 20-30 horas

En este2019obra maestra deFromSoftware, te pones en la piel de Wolf, un shinobi encargado de proteger al señor Kuro, el Heredero Divino. Sin embargo, tu misión da un giro devastador: te cortan el brazo, secuestran a Kuro y te lanzan en territorio enemigo para llevar a cabo un audaz rescate.

★ Ideal para dominar el ritmo del combate Sekiro: Las sombras mueren dos veces Compra en Eneba

Sekiro: Las sombras mueren dos veces se centra especialmente en la habilidad del jugador, ofreciendo combates cuerpo a cuerpo trepidantes que exigen dominar el ritmo entre el ataque y la defensa. Con sus intensos duelos y sus brutales combates contra jefes finales, Sekiro ofrece el mismo desafío trepidante que los fans de Elden Ring te va a encantar.

Mi veredicto: Si estás dispuesto a dejar de lado los escudos y las estadísticas en favor de la habilidad pura, Sekiro: Las sombras mueren dos veces tiene el baile de combate más emocionante de FromSoftware«Catálogo de…».

3. Remanente II [El mejor juego tipo Souls con armas de fuego]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Gunfire Games Duración media de la partida 20-30 horas

Al igual queElden Ring, Remnant 2 permite a los jugadores explorar paisajes variados, enfrentarse a hordas de enemigos, subir de nivel sus estadísticas y conseguir nuevo y potente equipamiento. ¿El giro inesperado? Esta vez, la acción incluye armas de fuego.

★ El mejor juego tipo Souls con armas de fuego Remanente II Compra en Eneba

In Remnant 2, te pones en la piel del Viajero (en solitario o con hasta dos compañeros más en modo cooperativo) y utilizas la Piedra del Mundo para viajar por diferentes mundos, luchando para erradicar la Raíz: una plaga siniestra e interdimensional con forma de árbol que corrompe y devora todo a su paso. Con su jugabilidad trepidante a la par que compleja, combinada con amplias opciones de personalización de personajes que incluyen clases, configuraciones, armas y armaduras, Remnant 2 ofrece horas de acción trepidante y diversión estratégica.

Mi veredicto: Remnant 2 demuestra que las armas de fuego y la dificultad al estilo Soulslike pueden combinarse a la perfección, sobre todo cuando se suma el caos del modo cooperativo.

4. Black Myth: Wukong [La mejor fluidez de combate]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Ciencia de los videojuegos Duración media de la partida 20-30 horas

Este título no es un recuento Viaje al Oeste – en cambio, explora lo que ocurre a continuación. Como el Elegido, tu misión consiste en escalar montañas traicioneras y recuperar las reliquias del Rey Mono, allanando el camino para su regreso.

★ La mejor fluidez de combate Black Myth: Wukong Compra en Eneba

Lo que realmente hace que Wukong Lo que más destaca es su impresionante sistema de combate —fluido, brutal y tremendamente satisfactorio—, realzado por la profundidad estratégica de su mecánica de posturas. Junto con los amplios árboles de habilidades, los jugadores pueden adaptar las habilidades del Elegido a su estilo de juego preferido, lo que hace que cada enfrentamiento sea tan emocionante como gratificante.

Mi veredicto:El sistema de posturas y la impresionante coreografía de los combates hacen que Black Myth: Wukong son como poesía en movimiento para los jugadores que valoran tanto el estilo como la esencia.

5. Las mentiras de P [La mejor atmósfera de terror gótico]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, macOS, PS4/5, Xbox 1, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Neowiz Games Duración media de la partida 20-30 horas

Es una mezcla inesperada de dos elementos aparentemente incompatibles: la obra de Carlo Collodi Pinocho y mecánicas al estilo Souls. El juego sigue al títere protagonista, P, mientras recorre las retorcidas calles de Krat, una ciudad de la Belle Époque, luchando contra títeres rebeldes y criaturas mutantes a cada paso.

★ La mejor atmósfera de terror gótico Las mentiras de P Compra en Eneba

Para sobrevivir en este mundo oscuro y sombrío, tendrás que dominar un combate rápido y brutal que recuerda a Bloodborne, busca piezas para mejorar tus habilidades y encuentra al Hada Azul para conseguir aún más poder en tu aventura. El ritmo trepidante del juego y su complejo sistema de combate prometen un auténtico reto para cualquier aficionado al género Soulslike.

Mi veredicto: Las mentiras de P convierte un cuento infantil en una prueba de fuego de pesadilla que los fans de Bloodborne devorarán, demostrando que las reinterpretaciones oscuras pueden rivalizar con sus fuentes de inspiración.

6. Dragon’s Dogma 2 [El mejor sistema de acompañantes]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creador/es Capcom Duración media de la partida 40-50 horas

Este título se asienta sobre los sólidos cimientos de su predecesor y, en esta ocasión, presenta un mundo aún más extenso por explorar. En el papel de un Arisen anónimo y encarcelado, tu misión sigue siendo la de siempre: subir de nivel en las vocaciones que elijas, conseguir mejor equipamiento, derrotar a poderosos monstruos y, finalmente, enfrentarte a tu destino acabando con el dragón.

★ El mejor sistema de compañeros Dragon’s Dogma 2 Compra en Eneba

Una de las características más destacadas que se recupera del juego original es el sistema de peones: compañeros NPC inteligentes que te acompañan en tu viaje. Estos peones utilizan sus habilidades y vocaciones no solo en combate, sino también durante la exploración, lo que los convierte en aliados inestimables mientras recorres el vasto y peligroso mundo de Dragon’s Dogma 2. La combinación de combate estratégico y exploración de mundo abierto que ofrece el juego promete una aventura inolvidable.

Mi veredicto:El sistema de peones en Dragon’s Dogma 2 ofrece una experiencia táctica única en la que tus compañeros controlados por la IA no parecen un lastre, sino más bien piezas de ajedrez en un campo de batalla de mundo abierto.

7. Bloodborne [El mejor estilo de juego agresivo]

Nuestra puntuación 8.1

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Plataformas PS4 Año de estreno 2015 Creador/es FromSoftware Duración media de la partida 30-40 horas

Este juego se distingue del resto Almas serie, no solo por su ambientación, sino también por su sistema de combate agresivo y trepidante. A diferencia de los juegos tradicionales de la saga Souls, aquí no hay que depender de escudos; en su lugar, empuñarás armas ingeniosas que te permiten cambiar de conjunto de movimientos en pleno combate, lo que hace que cada enfrentamiento resulte dinámico e impredecible.

★ El mejor estilo de juego agresivo Dragon’s Dogma 2 Consigue tu tarjeta regalo de PSN en Eneba

Bloodborne Además, introduce contraataques en pleno combate y un sistema de recuperación, lo que te anima a pasar a la ofensiva y seguir luchando incluso cuando todo parece estar en tu contra. Mientras cazas a las bestias de pesadilla y a los dioses sobrenaturales de Yharnam (y más allá), el juego te empuja a dominar un estilo de juego implacable, haciendo que cada victoria se sienta como un logro merecido y satisfactorio.

Mi veredicto:Ningún otro juego castiga el juego defensivo como Bloodborne, que premia la agresividad implacable de formas que transforman radicalmente la forma de abordar el combate en los juegos de FromSoftware.

8. Dark Souls: Remastered [El mejor punto de partida para los principiantes]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC, Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 (Original: 2011) Creador/es FromSoftware Duración media de la partida 30-40 horas

AunqueFromSoftware ya había publicado El Campo del Rey and Demon’s Souls, fueDark Souls (2011) que catapultó al estudio al estrellato. Como precursor de Elden Ring, Dark Souls presentó a los jugadores los elementos que se convertirían en señas de identidad de la serie, como un combate exigente pero gratificante, un sistema dual de experiencia y moneda, puntos de control en los que reaparecen los enemigos, un mundo sombrío y desolado, y una trama profunda pero enigmática.

★ El mejor punto de partida para los principiantes Dark Souls: Remastered Compra en Eneba

Aunque ya haya pasado más de una década, su legado sigue intacto – Dark Souls es un clásico que sentó las bases de los «soulslikes» modernos.

Mi veredicto:Dark Souls: Remastered es un ejemplo magistral de diseño de un mundo interconectado que sigue siendo vigente más de una década después.

9. Monster Hunter: World [Lo mejor para combates épicos contra jefes]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Capcom Duración media de la partida Más de 50 horas

Si lo que más te gusta de Elden Ring eran las épicas batallas contra jefes, Monster Hunter: World (2018) es la elección perfecta. En este juego, como su nombre indica, cazarás monstruos. Una vez que los hayas derrotado, recolectarás sus pieles, cuernos y otras partes para fabricar un equipo mejor (incluidos algunos sombreros realmente únicos) con el que enfrentarte a monstruos aún más grandes y resistentes.

★ Ideal para combates épicos contra jefes Monster Hunter: World Compra en Eneba

Aunque su mecánica de juego básica parece sencilla, Monster Hunter: World ofrece una experiencia llena de adrenalina. Cada combate es un espectáculo cinematográfico y letal que exige no solo dominar el arma elegida —ya sea una de las del juego— 14 tipos únicos, pero también un profundo conocimiento de los movimientos, patrones y puntos débiles de tu enemigo. Es un ciclo incesante de preparación, precisión y progresión que nunca deja de emocionar.

Mi veredicto: If Elden Ring«Las peleas de dragones te aceleraban el pulso, Monster Hunter: World convierte esa adrenalina en un ciclo de juego completo que abarca la preparación, la ejecución y el botín glorioso.

10. Dark Souls 2: El erudito del primer pecado [La mejor edición definitiva]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, PS3/4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2015 (Original: 2014) Creador/es FromSoftware Duración media de la partida 40-50 horas

Este título ofrece una visión definitiva de la controvertida segunda entrega de la Almas serie. La edición mejorada no solo incluye el juego básico junto con las tres expansiones DLC, sino que renueva por completo la experiencia. La distribución de los enemigos, la ubicación de los objetos y los cambios en el entorno mantienen en vilo incluso a los jugadores más experimentados, mientras que los gráficos mejorados y la historia ampliada intensifican la atmósfera inquietante del juego.

★ La mejor edición definitiva Dark Souls 2: El erudito del primer pecado Compra en Eneba

Tanto si estás explorando los inquietantes paisajes de Drangleic por primera vez como si vuelves a visitarlos con nuevos retos en mente, El estudioso del primer pecado destaca por su combate brutal, su intrincado diseño del mundo y su jugabilidad exigente pero gratificante Dark Souls II por lo que es conocido. Es la mejor forma de vivir este capítulo de FromSoftware«su legado».

Mi veredicto:El estudioso del primer pecado toma la entrega más controvertida de la serie y la perfecciona hasta convertirla en algo que se gana el respeto incluso de sus críticos más severos.

11. The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino [Lo mejor para la exploración pura]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Interruptor Año de estreno 2023 Creador/es Nintendo EPD Duración media de la partida 60-70 horas

Para mí, una de las mejores cosas de Elden Ring era el puro placer de elegir una dirección y deambular hasta dar con algo fascinante. De todos los juegos de esta lista, The Legend of Zelda: Lágrimas del Reino es la que más se acerca a capturar esa misma magia. En ToTK… no se trata solo de llegar a un destino, sino de sumergirse en el viaje y disfrutar de la emoción de la exploración y el descubrimiento.

★ Ideal para la exploración en estado puro The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino Compra en Eneba

Todos los elementos característicos de la Zeldaserie También están presentes: mazmorras desafiantes, acertijos ingeniosos, la satisfacción de conseguir nuevo y poderoso equipamiento, y un mundo encantador repleto de secretos que esperan ser descubiertos. Lágrimas del Reino combina la nostalgia con una curiosidad sin límites, lo que lo convierte en un juego imprescindible para los aficionados a las aventuras de mundo abierto.

Mi veredicto:Lágrimas del ReinocapturasElden Ring«captura el espíritu viajero mejor que cualquier otro juego de esta lista, cambiando la dificultad por el asombro sin sacrificar la profundidad».

12. Nioh 2 – Edición Completa [El mejor combate basado en posturas]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC, PS4/5 Año de estreno 2021 (Juego básico: 2020) Creador/es Team Ninja Duración media de la partida 40-50 horas

Toma el emocionante combate trepidante y las amplias opciones de personalización del juego base y los complementa con aún más contenido. Esta edición incluye las tres principales expansiones de contenido descargable: El discípulo del tengu, La oscuridad en la capital, yEl primer samurái. Cada expansión añade nuevas tramas, armas, armaduras y enemigos desafiantes a los que enfrentarse, ampliando así una experiencia que ya de por sí es muy completa.

★ El mejor combate basado en posturas Nioh 2 – Edición Completa Compra en Eneba

AunqueNioh 2 puede que comparta algo de ADN con Dark Souls, su sistema de combate lo distingue del resto, ya que se centra en la velocidad, la precisión y la versatilidad gracias a su exclusivo sistema de posturas. Si eres fan de los juegos basados en la habilidad, Nioh 2 – Edición Completa es un gratificante viaje de crecimiento y perfeccionamiento, ahora con todos los extras que lo convierten en la forma definitiva de jugar.

Mi veredicto:Nioh 2 – Edición Completa premia el dominio como pocos, convirtiendo el combate en un rompecabezas táctico a gran velocidad en el que el posicionamiento y la elección de la postura lo son todo.

13. Star Wars Jedi: Fallen Order [El mejor juego de estilo Souls con licencia]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Respawn Entertainment Duración media de la partida 20-30 horas

Star Wars Jedi: Fallen Order toma el icónico La Guerra de las Galaxias universo y lo combina a la perfección con el desafío y la profundidad de un juego al estilo Souls. El resultado es una aventura apasionante que ofrece combates con sables láser peligrosos y basados en la destreza, escenarios imperiales ricamente detallados y una exploración de los rincones más oscuros y a menudo olvidados de la mitología de la galaxia.

★ El mejor juego de estilo Souls con licencia Star Wars Jedi: Fallen Order Compra en Eneba

Juegas en el papel de Cal Kestis, un joven padawan Jedi que escapó por los pelos de la Orden 66. Obligado a vivir en la clandestinidad, el secreto de Cal sale a la luz, lo que le empuja a emprender un viaje desesperado para completar su entrenamiento Jedi mientras elude a los implacables Inquisidores del Imperio. Con su historia apasionante, sus diversos mundos por explorar y sus combates trepidantes, Orden Caída ofrece una experiencia inolvidable para los aficionados a La Guerra de las Galaxias tanto para los juegos de rol como para los de estilo Souls.

Mi veredicto:Star Wars Jedi: Fallen Order demuestra que los sables láser y la mecánica de los «Soulslike» son una combinación perfecta, lo que le da al La Guerra de las Galaxias una fantasía de poder sin renunciar al desafío.

14. Ghost of Tsushima: Edición del director [La mejor fantasía samurái]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, PS4/5 Año de estreno 2021 (Original: 2020) Creador/es Sucker Punch Productions Duración media de la partida 30-40 horas

Aunque elGhost of Tsushima: Edición del Director no es tan difícil como Sekiro or Elden Ring, pero ofrece a los jugadores la libertad de explorar un magnífico mundo abierto ambientado en las islas de Tsushima durante una invasión mongola. Jin Sakai debe elegir entre luchar con honor o mancillar su nombre para expulsar al enemigo.

★ La mejor fantasía samurái Ghost of Tsushima: Edición del director Compra en Eneba

Además del juego completo, elVersión del directorincluye elIsla de Iki expansión, que introduce nuevos escenarios, enemigos y una visión más profunda del pasado de Jin, además de nuevo equipamiento y habilidades. También añade la Leyendas modo, una experiencia multijugador cooperativa en la que tú y tus amigos podéis enfrentaros a oleadas de enemigos en diversas misiones.

Mi veredicto:AunqueGhost of Tsushima: Edición del director puede ser más indulgente que Sekiro, ofrece una experiencia igualmente cautivadora ambientada en el Japón feudal, con unos gráficos impresionantes y combates con espadas muy satisfactorios.

15. Stellar Blade [El mejor combate centrado en las paradas]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC, PS5 Año de estreno 2024 Creador/es Subir de marcha Duración media de la partida 20-30 horas

Esto esSubir de marchaEs el debut del estudio en el género de acción, y demuestra que es capaz de mucho más que de ofrecer unos gráficos impresionantes. Aunque pueda entrar en el debate de «¿es un juego al estilo Souls?», su sistema de combate lo distingue por una intensidad visceral similar a la de Sekiro.

★ El mejor combate centrado en la parada Stellar Blade Consigue tu tarjeta regalo de PSN en Eneba

La trepidante acción del juego te mantiene en vilo, obligándote a centrarte en la sincronización y la precisión, en lugar de limitarte a reaccionar ante la velocidad del juego. Dominar el ritmo de las esquivas, las paradas y los contraataques es fundamental para derrotar a sus implacables enemigos, lo que convierte cada combate en una gratificante prueba de habilidad y estrategia.

Mi veredicto:Stellar BladeexigenciasSekiro-precisión milimétrica, lo que hace que cada parada lograda se sienta como una victoria ganada a pulso, en lugar de una simple pulsación afortunada.

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC, Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Warhorse Studios Duración media de la partida 40-50 horas

Si lo deseabasElden Ring tenía una atmósfera medieval más cruda y realista, Kingdom Come: Deliverance es el juego ideal para ti. En él encarnas a Henry, el hijo de un humilde herrero que se ve envuelto en el caos de la guerra al unirse a un movimiento de resistencia contra las fuerzas invasoras de Segismundo.

★ Mejor realismo histórico Kingdom Come: Deliverance Compra en Eneba

Kingdom Come: Deliverance destaca por su realismo envolvente. El combate es una danza técnica y hábil de ataque y defensa, y cada aspecto de la vida se percibe con gran detalle: desde vestirse adecuadamente para cada ocasión hasta asegurarse de que Henry coma, beba, duerma e incluso se bañe. Aunque la vida de un plebeyo medieval pueda parecer sencilla, se trata de una experiencia increíblemente gratificante y cautivadora.

Mi veredicto:Kingdom Come: Deliverance se despoja de los tópicos fantásticos para ofrecer la experiencia medieval más realista que se pueda imaginar, en la que la supervivencia depende tanto de la higiene como del manejo de la espada.

17. Los Señores de la Caída [Mejor mecánica de dos mundos]

Nuestra puntuación 8.1

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Hexworks Duración media de la partida 40-50 horas

Este título ofrece una nueva perspectiva del género «soulslike», introduciendo diferencias notables en el ritmo de combate y el diseño del mundo. Aunque a primera vista el juego pueda parecer similar a otros títulos de la saga Souls, su toque único reside en los mundos Axiom y Umbral. Estos dos reinos paralelos no solo añaden profundidad a la exploración, sino que también crean una experiencia de combate innovadora en la que los jugadores pueden alternar entre ambas dimensiones para obtener ventajas estratégicas.

★ La mejor mecánica de dos mundos Los Señores de la Caída Compra en Eneba

El ritmo deLos Señores de la Caída es notablemente más rápido que Elden Ring, lo que exige un estilo de combate más fluido y ágil. Hexworks ha dedicado mucho esfuerzo a su reinicio, asegurándose de que la experiencia resulte a la vez familiar y diferente, con una atractiva combinación de jugabilidad desafiante y exploración.

Mi veredicto: Los reinos de Axiom y Umbral ofrecen Los Señores de la Caída una ventaja estratégica que lo distingue del resto, lo que convierte el salto entre dimensiones tanto en una herramienta de supervivencia como en una ventaja en el combate.

18. Hollow Knight [El mejor juego 2D de estilo Metroidvania y Soulslike]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, Linux, macOS, Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Equipo Cherry Duración media de la partida 20-30 horas

Hollow Knight combina la exploración al estilo Metroidvania con elementos propios de los juegos tipo Souls, ofreciendo una experiencia de fantasía oscura y desafiante. Juegas en el papel de «El Caballero», recorriendo el reino en ruinas de Hallownest armado únicamente con una uña rota, pero no te dejes engañar: el combate es intenso y gratificante.

★ El mejor juego 2D de estilo Metroidvania y Soulslike Hollow Knight Compra en Eneba

La mecánica técnica del juego, la evocadora construcción del mundo (especialmente en zonas inquietantes como la Ciudad de las Lágrimas) y su trasfondo deliberadamente enigmático hacen que cada descubrimiento se sienta merecido. A medida que te adentras en el reino, la historia se va desarrollando con capas de misterio e intriga, sumergiéndote cada vez más en su mundo envolvente. Con su combinación perfecta de dificultad, exploración y atmósfera, Hollow Knight es un juego imprescindible para los aficionados al género.

Mi veredicto:Hollow Knight demuestra que la fórmula de los «soulslike» se adapta a la perfección al 2D, combinando una dificultad implacable con un arte dibujado a mano de una belleza cautivadora.

19. Sal y Santuario [El mejor juego de estilo Souls para jugar en modo cooperativo local]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas PC, Linux, macOS, Switch, PS Vita, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Ska Studios Duración media de la partida 15-20 horas

AunqueHollow Knight suele ser el primer título que nos viene a la mente cuando pensamos en los «soulslikes» en 2D, Sal y Santuario by Ska Studios en realidad fue lo primero. A diferencia de Hollow Knight, que combina el género metroidvania con elementos de los juegos tipo Souls, Sal y Santuario es un sencillo juego de estilo Souls en 2D.

★ El mejor juego de estilo Souls para jugar en modo cooperativo local Sal y Santuario Compra en Eneba

Si te ha gustadoElden RingSi te gusta este tipo de juegos, seguramente te encantará el desafiante sistema de combate basado en la resistencia, los enemigos implacables y la atmósfera opresiva de su sombrío mundo insular. El juego está repleto de jefes finales formidables a los que derrotar, y una de sus características más destacadas es el modo cooperativo local, que te permite compartir la experiencia con un amigo.

Mi veredicto: Sal y Santuario ofrece mecánicas típicas de los Soulslike en formato 2D, con un modo cooperativo local que convierte el sufrimiento en solitario en un triunfo compartido.

20. Code Vein [El mejor juego de estilo Souls con estética de anime]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Bandai Namco Studios Duración media de la partida 20-30 horas

«Souls, pero en forma de anime» capta a la perfección la esencia de Code Vein. En este juego de rol de acción, encarnas a un revenant —un humano inmortal y vampírico— que deambula por la ciudad postapocalíptica de Vein en busca de una cura para la condición de revenant.

★ El mejor juego de estilo anime tipo Soulslike Code Vein Compra en Eneba

A lo largo del juego, dominarás tus poderes vampíricos, reclutarás compañeros espectrales para que te acompañen y descubrirás tu misterioso pasado. A medida que avances, desbloquearás nuevo equipamiento, códigos de sangre (que funcionan como diferentes clases) y te enfrentarás a seres divinos al más puro estilo de los JRPG clásicos. El juego combina Almas-un estilo de combate con una rica narrativa de anime que ofrece una experiencia atractiva y llena de estilo.

Mi veredicto:Code Vein asume sin complejos su esencia de anime, lo que ofrece una alternativa más centrada en la narrativa para aquellos jugadores que desean combinar su sufrimiento con escenas cinemáticas llenas de estilo.

21. Hacia el exterior [La mejor aventura centrada en la supervivencia]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Nine Dots Studio Duración media de la partida 30-40 horas

Si te encantó explorar las Tierras Intermedias, Hacia el exterior quizá sea justo el juego que estás buscando. Este título independiente combina enemigos que reaparecen, exploración de mundo abierto y elementos de supervivencia, creando una experiencia profundamente envolvente.

★ La mejor aventura centrada en la supervivencia Hacia el exterior Compra en Eneba

Como un don nadie desafortunado que carga con las deudas de sus antepasados, Hacia el exterior te ofrece una elección: unirte a la comunidad y trabajar para saldar tus deudas, o aventurarte más allá de las murallas de la ciudad y abrazar una vida de libertad. Con sus exigentes mecánicas de supervivencia y un mundo lleno de peligros y descubrimientos, Hacia el exterior ofrece un viaje tan duro como gratificante.

Mi veredicto: Hacia el exterior te recuerda que ser un don nadie en un mundo cruel puede resultar tan fascinante como ser un héroe elegido, sobre todo cuando las mecánicas de supervivencia dan más peso a cada decisión.

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego PC, Switch, PS3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S. Año de estreno 2016 (Original: 2011) Creador/es Bethesda Game Studios Duración media de la partida 30-40 horas

A pesar de su antigüedad, Skyrim sigue siendo un clásico muy querido dentro del género de los juegos de rol. Aunque quizá no te plantee el mismo desafío que Elden Ring, sigue ofreciendo un amplio mundo abierto repleto de aventuras, exploración y desarrollo de los personajes. Con 18 habilidades que desarrollar, como el combate, la magia y la artesanía, Skyrim ofrece una gran profundidad a quienes desean dar forma al viaje de su héroe.

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The Skyrim Edición Especial es la mejor forma de disfrutar del juego, ya que incluye el juego base original junto con tres amplios contenidos descargables (Dawnguard, Hearthfire, yDragonborn). Estas incorporaciones aportan una gran cantidad de contenido, introduciendo nuevas misiones, ubicaciones y poderes que enriquecen aún más el mundo del juego. Además, el juego sigue contando con un sólido apoyo a los mods, lo que permite a los jugadores personalizar su experiencia con todo tipo de elementos, desde mejoras en el combate hasta nuevas misiones e incluso añadidos divertidos como «Thomas the Tank Engine». SkyrimLa comunidad de modders del juego garantiza que siempre haya algo nuevo por descubrir, lo que le confiere al juego un valor de rejugabilidad infinito.

Mi veredicto: Skyrim Edición Especial Puede que no tenga la dificultad de Elden Ring, pero su mundo infinitamente personalizable y su pujante comunidad de mods garantizan que nunca te quedarás sin aventuras.

23. La sombra del coloso [Mejor visión artística]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas PS4 Año de estreno 2018 (Remake) Creador/es Bluepoint Games Duración media de la partida unas 10 horas

Este título es considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos de la historia y cuenta con numerosos galardones. A menudo se lo destaca como un ejemplo de los videojuegos como forma de arte, gracias a una narrativa minimalista que deja margen para la interpretación. La atmósfera del juego refuerza este enfoque artístico, evocando una profunda sensación de melancolía y soledad a medida que el jugador recorre un mundo vasto y desolado.

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Sin embargo, a pesar de su tono sombrío, La sombra del coloso nunca deja de ofrecer acción trepidante. Los dieciséis colosos gigantes a los que te enfrentas son inolvidables; cada uno de ellos plantea un desafío único y pone a prueba de forma emocionante tanto tu habilidad para resolver acertijos como tus destrezas en el combate. Tanto si te dejas llevar por la belleza inquietante del mundo como si te sumerges en batallas épicas, la experiencia sigue siendo impactante e inolvidable.

Mi veredicto:La sombra del coloso convierte las batallas contra jefes en poesía melancólica, demostrando que unos pocos encuentros más significativos pueden dejar una huella más duradera que docenas de combates olvidables.

24. The Witcher 3: La caza salvaje [El mejor juego de rol con una trama destacada]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Creador/es CD Projekt Red Duración media de la partida 50-60 horas

Si por casualidad no has oído hablar de The Witcher 3 Sin embargo, se trata de un RPG de mundo abierto con mucha atmósfera y una historia bien desarrollada que te sumerge en un mundo lleno de tradición, personajes carismáticos y música inolvidable (sí, incluyendo «Lelele» y «Banana Tiger»). Más allá de los memes, The Witcher 3 destaca como un juego de rol excepcional, uno de esos que te absorberá durante horas mientras exploras su extenso mundo.

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En el papel de Geralt de Rivia, el cazador de monstruos errante, te valdrás de sus vastos conocimientos y su destreza en el combate para rastrear y eliminar a las bestias que amenazan la tierra. Pero eso es solo el principio: también buscarás a tu hija adoptiva, te enfrentarás a intrigas políticas, lidiarás con guerras y desentrañarás complejas crisis tanto personales como globales. Al igual que Elden Ring, The Witcher 3 ofrece un mundo vasto y misterioso, repleto de secretos, peligros y una narrativa rica que te mantendrá enganchado de principio a fin.

Mi veredicto:The Witcher 3 cambia la narrativa enigmática de Elden Ring por una gran profundidad narrativa, lo que te ofrece un mundo en el que cada misión parece estar creada a mano, en lugar de generada proceduralmente.

25. Blasfemo [La mejor estética de terror religioso]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, macOS, Linux, Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es The Game Kitchen Duración media de la partida 15-20 horas

Este juego combina combates intensos y exigentes con una oscura imaginería religiosa para ofrecer una experiencia verdaderamente inolvidable. Juegas en el papel del Penitente, una figura silenciosa y enigmática que realiza una peregrinación por las tierras malditas de Cvstodia.

★ La mejor estética de terror religioso Blasfemo Compra en Eneba

A lo largo del camino, te enfrentarás a enemigos despiadados, recogerás cuentas para tu rosario y te enfrentarás a temas como la fe ciega, la culpa y el sufrimiento. Con su combate trepidante, sus intrincadas secuencias de plataformas y su atmósfera sombría, Blasfemo ofrece un viaje brutal pero cautivador a través de un mundo impregnado de tradiciones sacrílegas.

Mi veredicto:Blasfemo transforma la imaginería católica en algo verdaderamente inquietante, creando una experiencia de estilo Souls en 2D tan impactante visualmente como brutalmente desafiante.

Mi opinión general sobre juegos similares a Elden Ring

Si te encantóElden Ring y quieres saber cuál es el siguiente paso, la respuesta depende de qué es lo que más te ha gustado de la experiencia. Lo bonito del género «Soulslike» es que cada juego se forja su propia identidad sin dejar de lado ese desafío característico.

Para los veteranos de Elden Ring que buscan la experiencia definitiva de Souls → Dark Souls III .Esto esFromSoftwareEl sistema de combate en su máxima expresión, con un diseño de mundo interconectado y combates contra jefes que marcan la pauta para todo el género.

→ .Esto esFromSoftwareEl sistema de combate en su máxima expresión, con un diseño de mundo interconectado y combates contra jefes que marcan la pauta para todo el género. Para los principiantes a quienes les intimida la dificultad de los juegos de Souls, pero que se sienten atraídos por su espectacularidad → Black Myth: Wukong . Ciencia de los videojuegos ha creado un juego de acción visualmente impresionante con un combate fluido que te introduce poco a poco en la mecánica de los «soulslikes» gracias a su sistema de posturas, que se adapta al jugador, y a su curva de dificultad accesible.

→ . Ciencia de los videojuegos ha creado un juego de acción visualmente impresionante con un combate fluido que te introduce poco a poco en la mecánica de los «soulslikes» gracias a su sistema de posturas, que se adapta al jugador, y a su curva de dificultad accesible. Para los fans de Bloodborne que no tienen una PlayStation → Las mentiras de P . Neowiz ha sabido plasmar esa misma atmósfera de terror gótico y ese estilo de combate agresivo, demostrando que los «soulslikes» de ritmo trepidante y centrados en las paradas pueden tener éxito más allá del catálogo de FromSoftware.

→ . Neowiz ha sabido plasmar esa misma atmósfera de terror gótico y ese estilo de combate agresivo, demostrando que los «soulslikes» de ritmo trepidante y centrados en las paradas pueden tener éxito más allá del catálogo de FromSoftware. Para los jugadores que preferían la exploración al desafío del combate → The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino. Nintendo ha creado el paraíso definitivo para los viajeros, donde la curiosidad impulsa el avance y cada camino conduce a un auténtico descubrimiento.

No importa qué juego te atraiga, cada uno de ellos refleja una faceta diferente de lo que hizo que Elden Ringespecial.

Próximos títulos para los aficionados a juegos como Elden Ring

Ojalá,FromSoftware cambie de opinión sobre limitarse a un solo DLC. Pero si buscas aún más juegos como Elden Ring, quizá te interesen estos próximos lanzamientos:

Los Duskbloods is FromSoftware«Próximamente» Interruptor 2exclusivo, lo que supone el primer Nintendo-título exclusivo en años.

is FromSoftware«Próximamente» Interruptor 2exclusivo, lo que supone el primer Nintendo-título exclusivo en años. Nioh 3 ha sido adelantado por Team Ninja, aunque todavía no se ha anunciado ninguna fecha oficial de lanzamiento.

ha sido adelantado por Team Ninja, aunque todavía no se ha anunciado ninguna fecha oficial de lanzamiento. Mortal Shell II se encuentra en fase de desarrollo y promete ampliar la mecánica única de intercambio de caracolas del juego original.

El género «soulslike» no da señales de perder fuelle, por lo que siempre hay novedades en el horizonte para los aficionados al combate exigente y la exploración gratificante.

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