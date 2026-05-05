Los 8 juegos de «Life is Strange» en orden: un viaje lleno de emociones en 2026

JugandoLa vida es extraña Jugar los juegos en orden es la mejor manera de disfrutar de una serie en la que tus decisiones importan y las emociones se desbordan. La franquicia es extensa, por lo que jugar a todos los títulos supone un compromiso, pero es una montaña rusa emocional de principio a fin. Estos juegos no solo tratan sobre las elecciones: exploran las consecuencias, las amistades, el desamor y, a veces, lo imposible.

Las historias abarcan desde misterios en pueblos pequeños hasta viajes por carretera llenos de peligro, viajes en el tiempo, poderes psíquicos y realidades alternativas. En esencia, La vida es extraña trata sobre personas: imperfectas, reales y descritas con gran belleza. Esta guía te indica el mejor orden para ver la serie, ayudándote a disfrutar plenamente de todo su impacto emocional.

Nuestras mejores recomendaciones de los juegos de «La vida es extraña»

Aunque esta guía abarca todos los La vida es extraña Aunque hay muchos juegos, algunos destacan como experiencias imprescindibles. Si tienes poco tiempo o simplemente quieres empezar por las historias más potentes, estos son los títulos que no te puedes perder:

La vida es extraña (2015): Forma parte de la historia de Max y Chloe mientras utilizas tus poderes para manipular el tiempo y resuelves el misterio de un pequeño pueblo con un destino tormentoso. La vida es extraña: Antes de la tormenta (2017): Descubre los acontecimientos que condujeron al primer juego mientras te pones en la piel de Chloe y te sumerges en su conmovedora historia. La vida es extraña 2 (2018): Sumérgete en una historia sobre la hermandad mientras acompañas a dos jóvenes hermanos en su viaje lleno de peligros y poderes psíquicos.

Por supuesto, estas son solo algunas de las entradas más destacadas. Para apreciar de verdad la historia, los personajes y las consecuencias a largo plazo, te recomendamos que las disfrutes todas La vida es extraña juegos en orden. Analicemos cada título y dónde encaja en la cronología.

Los 8 juegos de «La vida es extraña» en orden: la mejor forma de jugarlos

JugandoLa vida es extraña Jugar a los juegos en orden te sumerge en la historia y te hace sentir parte de ella. Aunque puedes jugarlos en cualquier orden, están diseñados siguiendo un orden concreto. Jugarlos tal y como se ha previsto mejora la experiencia, pero la decisión es tuya. ¡Vamos a verlos uno por uno!

1. La vida es extraña [La mejor novela de misterio ambientada en un pueblo pequeño que juega con el tiempo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2015 Creador Dontnod Entertainment Duración media de la partida 14-16 horas Puntuación en Metacritic 85

La primera entrega de la serie y mi favorita juego de historias favorito de toda la franquicia, La vida es extraña es el juego con el que empezó todo.

La historia te transporta a 2014, donde encarnas a Max Caulfield, una tranquila estudiante de fotografía que descubre que puede retroceder en el tiempo. Al reencontrarse con su atribulada amiga de la infancia, Chloe Price, en la misteriosa localidad de Arcadia Bay, ambas comienzan a desentrañar oscuros secretos mientras se enfrentan a decisiones difíciles que, inevitablemente, cambiarán sus vidas y el destino de toda la ciudad.

Por qué lo elegimos La vida es extraña combina magistralmente una narrativa emotiva con una mecánica única de rebobinado del tiempo que hace que cada decisión tenga un gran impacto. Su misterio ambientado en un pequeño pueblo y sus personajes entrañables crean una experiencia inolvidable que perdura mucho tiempo después de haber jugado.

Sinceramente, es una de las cosas más chulas y cargado de emoción experiencias que he vivido en el mundo de los videojuegos. La historia realista, con sus giros sobrenaturales y su mecánica de rebobinar el tiempo, genera un montón de momentos emotivos, lo que hace que cada decisión parezca importante y añade mucha rejugabilidadvalor.

La vida es extraña recibió elogios en todo el mundo, obteniendo una excelente puntuación de 85 en Metacritic. Tanto si eres nuevo como si ya eres un fan de toda la vida, esto es un el lugar perfecto para empezar o retomar tu viaje.

Mi veredicto

Una aventura apasionante basada en las decisiones del jugador que combina a la perfección emoción, misterio y atmósfera. La vida es extraña sigue siendo uno de los juegos narrativos más memorables de su generación.

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2. La vida es extraña: Antes de la tormenta [El mejor viaje emocional como precuela]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Creador Cubierta nueve Duración media de la partida 10-12 horas Puntuación en Metacritic 77

The precuela del primer juego, La vida es extraña: Antes de la tormenta, nos lleva de vuelta a Arcadia Bay en 2010. Sin embargo, esta vez vemos las cosas desde la perspectiva de Chloe, viviendo su vida antes de que Max regrese al pueblo.

Aunque Chloe no tiene los poderes de manipulación del tiempo que tenía Max, este título sigue siendo muy impactante gracias a su emotiva historia. Se percibía como algo crudo y real, sobre todo por los momentos emotivos entre Chloe y Rachel. Las decisiones del juego eran tan difíciles como las de la primera entrega, y el guion no bajó el listón ni un ápice.

Por qué lo elegimos La vida es extraña: Antes de la tormenta Cambia los poderes por la emoción pura, ofreciendo una visión realista y sincera de la vida de Chloe antes de los acontecimientos del primer juego. Su magnífico guion, su música y el doblaje lo convierten en un viaje emocional inolvidable.

En comparación con el original La vida es extraña, esta precuela es un poco más breve, más realista y menos sobrenatural, pero igual de cautivadora. El doblaje y la música también son de primera categoría, así que, si no han sido los elementos sobrenaturales lo que te ha atraído de esta serie, te va a encantar.

Mi veredicto

Una precuela conmovedora y magníficamente escrita que profundiza en la historia de Arcadia Bay: una experiencia imprescindible para los fans que quieran comprender de verdad el mundo de Chloe.

★ EL MEJOR VIAJE EMOCIONAL COMO PRECUELLA La vida es extraña: Antes de la tormenta Compra en Eneba

3. La vida es extraña 2 [La mejor aventura sobre la hermandad y las decisiones]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018-2019 Creador Dontnod Entertainment Duración media de la partida 16-18 horas Puntuación en Metacritic 78

La vida es extraña 2 lleva la serie por un nuevo y atrevido camino, centrándose en dos hermanos, Sean y Daniel Díaz, que se fugan de casa tras un trágico suceso en 2016.

Para los aficionados a los elementos sobrenaturales de la franquicia, los poderes sobrehumanos vuelven a aparecer en la serie. Sin embargo, esta vez, en lugar de la manipulación del tiempo, tenemos telequinesis, y no es el jugador quien controla directamente esta habilidad.

Por qué lo elegimos La vida es extraña 2 amplía la profundidad emocional de la serie con una historia conmovedora sobre la hermandad, la supervivencia y el paso a la madurez en circunstancias extraordinarias. Su estructura de viaje por carretera y las disyuntivas morales hacen que cada decisión resulte profundamente personal y trascendental.

Podría decirse que lo mejor de este juego es el vínculo entre los hermanos y cómo entran en juego los poderes de Daniel, lo que te obliga a tomar decisiones que influyen directamente en su evolución. La historia es tan cautivadora como antes, pero esta vez tiene un toque más… aventura le da un toque especial, con diferentes escenarios y una historia más amplia.

La vida es extraña 2 is más oscuro y más maduro que su predecesora, centrándose en temas como la familia, la identidad y la supervivencia. Quizá sea un poco de ritmo más pausado, pero la recompensa es enorme, y es una experiencia que no te puedes perder.

Mi veredicto

Un viaje maduro y conmovedor que logra un equilibrio perfecto entre emoción, tensión y consecuencias – La vida es extraña 2 es una historia inolvidable sobre la familia y el sacrificio.

★ LA MEJOR AVENTURA SOBRE LA HERMANDAD Y LAS DECISIONES La vida es extraña 2 Compra en Eneba

4. Las increíbles aventuras del Capitán Spirit [Mejor cortometraje, historia conmovedora]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador Dontnod Entertainment Duración media de la partida 2-3 horas Puntuación en Metacritic 75

Las increíbles aventuras del Capitán Spirit es breve, entrañable y, lo más importante, juego-gratuito escisión en el La vida es extrañauniverso.

El juego trata sobre un niño llamado Chris, que sueña con convertirse en superhéroe mientras se enfrenta a graves problemas personales. La historia se desarrolla en 2016 y conduce a los acontecimientos de La vida es extraña 2, episodio 2.

Por qué lo elegimos Combinando la inocencia con la intensidad emocional, Las increíbles aventuras del Capitán Spirit ofrece una conmovedora instantánea de la imaginación infantil y la pérdida. Su sincera narración y sus sutiles vínculos con el La vida es extraña El universo del juego lo convierte en una experiencia breve pero imperdible.

Aunque este juego se puede completar en una sola tarde, resulta sorprendentemente atractivo. En el papel de Chris, podrás explorar su casa, dar rienda suelta a tus fantasías de superhéroes y tomar decisiones sencillas que influirán en el desenlace de su historia.

Puede que sea menos intenso que los juegos principales, pero Capitán Spirit presenta algunas conexiones interesantes con el contexto más amplio La vida es extraña universo. El estilo artístico es muy llamativo, y la historia, aunque más desenfadado, resulta auténtico y personal. Pruébalo: sin duda, merece la pena.

Mi veredicto

Las increíbles aventuras del Capitán Spirit Puede que sea breve, pero rebosa sentimiento, imaginación y profundidad emocional. Es un preludio conmovedor que capta a la perfección el tono agridulce y la narrativa humana que caracterizan a La vida es extrañatan especial.

★ LA MEJOR HISTORIA CORTA Y CONMOVEDORA Las increíbles aventuras del Capitán Spirit Compra en Eneba

5. La vida es extraña: True Colors [Ideal para explorar emociones y secretos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2021 Creador Cubierta nueve Duración media de la partida 10-12 horas Puntuación en Metacritic 81

La vida es extraña: True Colors, que tiene lugar en 2019, es bastante diferente a otras entregas de la serie, pero en el buen sentido.

Juegas en el papel de Alex Chen, quien, tras la repentina muerte de su hermano, comienza a desentrañar los secretos ocultos de Haven Springs, un pequeño pueblo en el que suceden muchas más cosas de las que parecen a simple vista. Los superpoderes vuelven a aparecer. Sin embargo, esta vez no se trata de viajes en el tiempo ni de telequinesis, sino de… capacidad para percibir, asimilar e incluso manipular las emociones.

Por qué lo elegimos La vida es extraña: True Colors destaca por sus impresionantes gráficos, su conmovedora narrativa y ese singular poder de empatía que te permite sentir, literalmente, lo que están viviendo los demás. Su mezcla de misterio, emoción y decisiones crea una de las entregas más cinematográficas y emotivas de la serie.

La vida es extraña: True Colors destaca por sus impresionantes gráficos, su conmovedora narrativa y ese singular poder de empatía que te permite sentir, literalmente, lo que están viviendo los demás. Su mezcla de misterio, emoción y decisiones crea una de las entregas más cinematográficas y emotivas de la serie.

En comparación con los juegos anteriores, Verdaderos colores tiene un aire más cinematográfico, con animaciones mejoradas y un pueblo que se puede explorar al completo. En esencia, es un precioso misterio ambientado en un pequeño pueblo con mucho corazón.

El partido sigueEl 88 % de las reseñas positivas en Steam, y miles de jugadores han elogiado la historia y los personajes. Puede que lo que está en juego en el juego sea menos importante que en sus predecesores, pero, en general, es igual de bueno y merece la pena dedicarle tiempo.

Mi veredicto

Una historia bellamente narrada sobre el duelo, los lazos afectivos y la superación – Verdaderos colores Es un juego imprescindible para cualquiera que disfrute de las historias emotivas y las decisiones con sentido.

★ LO MEJOR PARA EXPLORAR EMOCIONES Y SECRETOS La vida es extraña: True Colors Compra en Eneba

6. Colección remasterizada de La vida es extraña [La mejor experiencia clásica en Arcadia Bay]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2022 Creador Cubierta nueve Duración media de la partida 20-22 horas Puntuación en Metacritic 70

Si el original La vida es extraña and Antes de la tormenta Si la precuela te parece demasiado anticuada para tu gusto, la Colección remasterizada de La vida es extraña esa es la respuesta. Recupera estos dos juegos con gráficos actualizados y animaciones mejoradas.

Aunque la remasterización mejora algunas partes del juego, la experiencia fundamental sigue siendo la misma – Los poderes de Max para rebobinar el tiempo y la energía rebelde de Chloe, todo ello envuelto en un misterio ambientado en la pequeña localidad de Arcadia Bay. Las emociones crudas, los personajes inolvidables y los diálogos magníficamente escritos siguen ahí, y siguen impactando con la misma fuerza.

Por qué lo elegimos The Colección remasterizada de La vida es extraña renueva las queridas historias de Arcadia Bay con gráficos mejorados y animaciones más fluidas, al tiempo que conserva la profundidad emocional y el encanto de los originales. Es el punto de partida perfecto para los nuevos jugadores o un regreso nostálgico para los fans de toda la vida.

A la hora de elegir entre las versiones remasterizadas y los juegos originales, los aficionados están divididos. Aunque muchos de los jugadores veteranos prefieren las versiones antiguas, esta colección suele resultar más atractiva para los recién llegados. Sin embargo, ambas opciones son igual de buenas para disfrutar de estas maravillosas historias. No obstante, si nunca has jugado a estos juegos, ahora es tu oportunidad.

Mi veredicto

Una fiel y cuidada actualización de dos aventuras emblemáticas: la Colección remasterizada permite tanto a los jugadores nuevos como a los que vuelven disfrutar de la magia de La vida es extrañaen su máxima expresión.

★ LA MEJOR EXPERIENCIA CLÁSICA EN ARCADIA BAY Colección remasterizada de La vida es extraña Compra en Eneba

7. La vida es extraña: Doble exposición [Lo mejor para historias con líneas temporales paralelas y misterio]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2024 Creador Cubierta nueve Duración media de la partida 12-14 horas Puntuación en Metacritic 73

La última entrega de la serie, La vida es extraña: Doble exposición, continúa la historia de la protagonista original, Max Caulfield. Sin embargo, esta vez las cosas son diferentes.

Max, que ahora trabaja como fotógrafa en la Universidad de Caledon, se ve envuelta en un misterio tras la misteriosa muerte de su íntima amiga Safiya. Con su competencias ampliadas, ahora no solo puede manipular el tiempopero tambiénviajar entre universos paralelos, una en la que su amiga ha muerto y otra en la que sigue viva.

Por qué lo elegimos La vida es extraña: Doble exposición impulsa la serie con una ambiciosa mezcla de viajes en el tiempo y realidades paralelas, ofreciendo un misterio novedoso pero a la vez familiar para los seguidores de toda la vida. Su emotiva narración, sus efectos visuales mejorados y sus poderes perfeccionados hacen que el regreso de Max resulte a la vez impactante y nostálgico.

Estas habilidades mejoradas aportan una nueva dimensión a la hora de resolver acertijos y explorar las consecuencias de estos mundos en constante cambio. La historia sigue siendo tan conmovedora como antes, ya que aborda el duelo, la pérdida y el crecimiento personal de Max. Las imágenes son más impresionantes que nunca y la atmósfera es insuperable.

El guion es un poco más flojo que en algunos de los juegos anteriores, ya que las líneas temporales a veces se enredan y no todas las motivaciones de los personajes quedan claras. Pero a pesar de estos pequeños contratiempos, Exposición doble sigue siendo un juego muy singular e interesante al que sin duda merece la pena echarle un vistazo.

Mi veredictot

Una continuación audaz e intrigante del viaje de Max – Exposición doble ofrece una historia apasionante sobre la pérdida, las decisiones y las consecuencias que mantiene vivo el legado de La vida es extraña.

★ LO MEJOR EN LÍNEAS TEMPORALES PARALELAS Y MISTERIO La vida es extraña: Doble exposición Compra en Eneba

8. La vida es extraña: Reunion [Lo mejor para el cierre emocional y el regreso de personajes]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2026 Creador Cubierta nueve Duración media de la partida 10-12 horas Puntuación en Metacritic TBA

La vida es extraña: Reunion reúne a viejos conocidos en una historia centrada en el reencuentro, los traumas sin resolver y las consecuencias a largo plazo de las decisiones del pasado. Ambientado años después de los acontecimientos anteriores, el juego explora cómo el tiempo cambia a las personas, y cómo algunos lazos nunca se rompen del todo.

Esta entrada se centra principalmente en narración emotiva, lo que ofrece a los jugadores la oportunidad de retomar relaciones clave al tiempo que toman nuevas decisiones que determinan el futuro. Mientras que el elementos sobrenaturales Sin embargo, estos elementos pasan a un segundo plano frente a la narrativa profundamente personal.

Por qué lo elegimos La vida es extraña: Reunion destaca por su enfoque en una narrativa centrada en los personajes y en la recompensa emocional. Se trata de una potente continuación que satisface a los seguidores de toda la vida sin dejar de ser accesible para los recién llegados.

The ritmoes más reflexiva que centrada en la acción, pero eso juega a su favor. Las conversaciones resultan significativas, las decisiones tienen más peso y la historia va avanzando hacia un clímax emocional muy satisfactorio. Si has seguido la serie durante años, aquí es donde todo cobra sentido.

Mi veredicto

Un capítulo sincero y reflexivo que se centra en el crecimiento, las relaciones y el cierre – Reunión es un juego imprescindible para los aficionados que se sienten atraídos por el núcleo emocional de la serie.

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¿Cuántos juegos de «La vida es extraña» hay?

Actualmente hay ocho La vida es extraña juegos independientes, incluyendo spin-offs y ediciones remasterizadas. Sin embargo, si solo se tienen en cuenta los capítulos principales En la serie, ahora hay cinco. Tras el La vida es extraña Jugar a los juegos en orden te permite disfrutar de cada historia, cada elección y cada momento emotivo tal y como se concibieron.

Si quieres una guía completa La vida es extraña Además de la experiencia de juego, la serie también incluye contenido adicional como el Adiós episodio extra en Antes de la tormenta, elLongitudes de ondaDLC enVerdaderos colores, y una continuación en forma de cómic de la historia original. En conjunto, el universo se extiende a lo largo de varios juegos y contenido narrativo adicional.

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