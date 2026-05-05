Los 11 mejores juegos con opciones románticas de 2026: tiernos, tímidos y apasionados

En lo que respecta a los juegos con opciones románticas, hay muchas opciones entre las que elegir. Claro, hay algunos títulos que se nos vienen rápidamente a la mente: De Fire Emblemsistema de apoyo, Personajesenlaces a redes sociales, o De Dragon Ageromance Al igual que en la vida real, el amor es algo que surge de forma espontánea cuando pasas tiempo con alguien, y estos títulos son un ejemplo magistral de cómo se puede plasmar esa misma sensación en un videojuego.

Pero, aunque hay muchos juegos románticos entre los que elegir, algunos de ellos son auténticas joyas que no te puedes perder y que merecen tu tiempo; por eso estoy aquí para ayudarte. En esta lista de juegos, repasaremos algunos de los mejores títulos que también incluyen una trama romántica.

Nuestra selección de los mejores juegos con opciones románticas

Tanto si vienes a ligar, en busca de profundidad emocional o simplemente para dar un beso virtual a un personaje adorable y pixelado, los mejores juegos románticos ofrecen mucho más que corazones en los ojos y triángulos amorosos. Estas joyas te permiten cultivar cosechas and enamorarte, luchar contra monstruos mientras forjas relaciones, o incluso manipular el tiempo para arreglar tus desastres sentimentales (a todos nos ha pasado). Desde acogedores simuladores de vida hasta extensos juegos de rol de fantasía, estos juegos demuestran que un poco de amor puede llegar muy lejos, incluso cuando estás ocupado salvando el mundo o regando tus tomates.

Stardew Valley (2016) – Un encantador simulador de vida en el campo que no solo ofrece romance, sino toda una vida por vivir. Story of Seasons: A WUna vida maravillosa (2023) – Una versión más profunda del simulador de vida en el campo, en la que el matrimonio y los hijos no lo son todo. La vida es extraña (2015) – Los misterios relacionados con los viajes en el tiempo abundan en esta novela visual de aventuras en la que tus decisiones determinan el futuro.

Si ya se te acelera el corazón, confía en mí – Esto no ha hecho más que empezar. Así que coge tu aperitivo favorito, ponte cómodo y sigue leyendo – porque el resto de la lista de los mejores juegos románticos está repleta de enamoramientos virtuales, personajes inolvidables y todas esas emociones que ni siquiera sabías que ibas a sentir.

Los 11 mejores juegos con opciones románticas que te enamorarán

A la hora de evaluar los juegos con elementos románticos, he intentado tener en cuenta no solo el aspecto romántico, sino también la jugabilidad. Por eso, esta lista está compuesta por juegos que no solo cuentan con magníficas historias de amor, sino que también ofrecen una jugabilidad apasionante que sin duda te mantendrá enganchado.

Sin más preámbulos, pasemos a la lista.

1. Stardew Valley [La mejor novela romántica de vida rural]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, Linux, Mac OS, Switch, PS Vita, PS 4, Xbox One, iOS, Android Año de lanzamiento 2016 Creador/es ConcernedApe Duración media de la partida Variable (modificable)

Stardew Valley es, para mí,uno de los reyes indiscutibles de los juegos acogedores. Como uno de los los mejores juegos de granja Sin embargo, este simulador de vida en la granja lo tiene todo: una herencia inesperada en forma de una propiedad inmobiliaria de primera categoría, un entorno idílico en Pelican Town, un montón de formas de hacer crecer tu granja y ganar dinero y, sí, romance. Aunque parece un juego encantador y pintoresco, sandbox a primera vista, no te equivoques: Stardew Valley Es un juego muy emocionante y merece la pena tanto el dinero como el tiempo que le dediques.

Romance enStardew Valley es sencillo, pero sincero. Al igual que en la mayoría de los juegos de este género, puedes interactuar con tus vecinos simplemente hablando con ellos a diario, y esta amistad se puede fortalecer regalándoles cosas.

A medida que vuestra amistad se vaya consolidando, serás testigo de más momentos importantes en sus vidas —capítulos clave en el camino de cada uno— y esto puede llevar a que les pidas que formalicéis vuestra relación. Por último, esta relación puede culminar en matrimonio y, si lo deseáis, en tener hijos. Al fin y al cabo, echar raíces en un pueblo rural no está tan mal.

Cada uno de los personajes con los que se puede entablar una relación sentimental en el juego tiene una personalidad muy marcada, desde el melancólico Sebastián hasta la tímida y retraída Penny, pasando por el proyecto definitivo de «puedo enderezarlo», Shane. Ninguno de estos personajes es estrictamente heterosexual, y los jugadores pueden entablar una relación sentimental con ellos independientemente de su género. Si te arrepientes de tu elección, no te preocupes, ya que puedes romper o divorciarte de alguien si cambias de opinión.

Aunque el juego básico cuenta con abundante contenido tanto romántico como agrícola para satisfacer a la mayoría de los jugadores, debo destacar De Stardew Valley el alocado mundo del modding de Stardew Valley. ¡Los mods no solo añadirán nuevos personajes a tu juego, sino que también podrían aportar nuevas perspectivas al elenco actual!

Mi veredicto: Una acogedora historia clásica que demuestra que la vida en el campo y el coqueteo forman la combinación perfecta. Stardew Valley Es un juego al que se puede jugar una y otra vez, es encantador y sigue siendo una de las mejores historias de amor en píxeles.

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2. Story of Seasons: Una vida maravillosa [Ideal para fortalecer los lazos familiares]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Creador/es Desarrollador: Marvelous, Inc.; Editor: Marvelous Inc. (Japón) / XSEED Games (Norteamérica) / Marvelous Europe Duración media de la partida ~100 horas

Story of Seasons es el precursor de Stardew Valley, y aunque creo que el alumno ha superado al maestro, esta serie sigue teniendo mucho que ofrecer. La última entrega de la franquicia es Story of Seasons: Una vida maravillosa – Sí, es un remake de Harvest Moon: Una vida maravillosa. Si te preguntas por qué no tiene el mismo nombre, es porque Natsumees propietario deHarvest Moon título, de ahí el cambio de marca.

Ya sabes cómo va: eres un joven que vive en una gran ciudad, harto de la vida urbana, y el destino se alinea para ofrecerte una propiedad gratis (esta vez, la granja de tu padre) en Forgotten Valley. Como nuevo granjero, te adaptarás rápidamente a la vida en el campo: plantarás cultivos, criarás ganado, mejorarás tu granja y, por último, pero no menos importante, te relacionarás con los vecinos.

Entre los habitantes de Forgotten Valley se encuentran 8 opciones románticas (cuatro de cada género) con los que puedes interactuar no solo hablando con ellos a diario, sino también haciéndoles regalos y ayudándoles a crecer a través de sus eventos del corazón. El tiempo que pases con cada uno de ellos puede acabar convirtiéndose en una relación romántica y en matrimonio, si así lo deseas. Breve, pero entrañable y adorable.

Mientras que la mayoría de los juegos os dejarían a ti y a tu pareja viviendo «felices para siempre», este no lo hace. Al fin y al cabo, es una nueva versión del original. El objetivo del La esencia del juego no consiste solo en gestionar tu granja y casarte con tu amada, sino en dejar un legado duradero en forma de tu único hijo.

Tener un hijo es una gran responsabilidad, ya que no solo tendrás que compaginar las crecientes exigencias de tu granja, sino que también tendrás que ayudar a tu hijo a desarrollarse, fomentando sus intereses y (con suerte) guiándolo con delicadeza para que trace su propio camino en la vida. Con el paso de los años, tú y tu pareja iréis envejeciendo, y vuestro hijo se convertirá en adulto. La verdad es que es algo muy conmovedor.

Mi veredicto:Story of Seasons: Una vida maravillosa No se trata solo de cultivar la tierra, sino de envejecer junto a alguien. Es una conmovedora visión del amor, la familia y el legado que cierra el círculo.

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3. La vida es extraña [Mejor historia basada en las decisiones emocionales]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, Linux, OS X, Switch, PS 3/4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android Año de lanzamiento 2015 Creador/es Desarrollador: Dontnod Entertainment; Editor: Square Enix Duración media de la partida ~30 horas

Si aún no has jugado 2015’s La vida es extraña Sin embargo, te espera una sorpresa. A este juego se le suele llamar «juego de aventuras», pero creo que es más acertado calificarlo como un un fantástico juego narrativo interactivo que se juega como un una mezcla entre una novela visual y un juego de aventuras.

La vida es extraña narra las extravagantes aventuras de Max Caulfield, una estudiante de fotografía de 18 años que, por alguna razón, desarrolla la capacidad de viajar al pasado. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y a Max también le persiguen visiones de un tornado que arrasará Arcadia Bay. A primera vista, parece una premisa sencilla, pero es difícil hablar de ello sin desvelar nada. Digamos simplemente que, cuanto más te adentres en la historia, más cosas descubrirás.

De «La vida es extraña» su mayor punto fuerte reside en lo bien integrada que está toda la experiencia, y el juego Las buenas historias de amor se nutren de la fuerza de la narrativa del juego. Tanto si te decantas por el empollón y torpe Warren como por Chloe, la amiga de la infancia de Max con la que ha perdido el contacto, La vida es extraña Seguro que te encantará por el profundo desarrollo de los personajes y su trama en constante evolución. Eso sí, ten en cuenta que se trata más bien de una historia que va ganando intensidad poco a poco que de un romance vertiginoso. La vida es así, ¿no?

Mi veredicto: La vida es extraña captura la melancolía agridulce del amor juvenil y las decisiones imposibles. Es caótica, emotiva e inolvidable, igual que la vida real.

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4. Baldur’s Gate 3 [Las mejores relaciones en los juegos de rol épicos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas PC, Mac OS, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Creador/es Larian Studios Duración media de la partida Variable (modificable)

Ninguna lista de grandes juegos románticos estaría completa sin mencionar la auténtica obra maestra que es Baldur’s Gate 3, elun RPG increíbleeso hacetodo bien.

Contagiado por un renacuajo de devorador de mentes, la cuenta atrás hacia tu horrible e irreversible metamorfosis en un ilithid es imparable. Pero, contra todo pronóstico, tú y un grupo de personas igualmente infectadas encontráis la manera no solo de resistir, sino quizá de vencer lo inevitable.

DóndeBaldur’s Gate 3 Lo que más me gusta es cómo los guionistas han sabido desarrollar a los personajes. Desde el vampiro rebelde Astarion hasta la simpática y fornida Karlach… no faltan opciones románticas para todos los gustos. Sí, me refiero al oso. Cada personaje es un individuo con una historia propia, con objetivos que alcanzar y una personalidad a la que hay que adaptarse. Aunque decidas no intentar tener una relación sentimental con alguien, ver cómo crece como persona (la trayectoria de Lae’zel es mi favorita) ya es un placer en sí mismo.

Pero aunqueBaldur’s Gate 3 Tiene una trama romántica realmente buena, pero, sinceramente, eso no es más que la guinda del pastel de un desarrollo de personajes magnífico: natural, lleno de matices y muy sensible al mundo que te rodea, hasta tal punto que las decisiones tomadas al principio del juego pueden tener un impacto enorme en el desarrollo posterior de la historia. ¡Es, sencillamente, una gran obra de escritura!

Mi veredicto:La narración épica se une a la química picante de una fogata en Baldur’s Gate 3. Tanto si te enamoras de un vampiro como si acabas con dioses, es uno de los juegos de rol más dinámicos y emotivos que se han creado jamás.

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5. Discos perdidos: Bloom & Rage [La mejor historia de amistad que se convierte en amor entre personas queer]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2025 Creador/es No asientas con la cabeza Duración media de la partida ~10-12 horas

Discos perdidos: Bloom & Rage Es como hojear un viejo anuario y darse cuenta de que tus dramas adolescentes merecían un Óscar. Ambientada en el verano de 1995, la historia sigue a cuatro amigas —Swann, Nora, Kat y Autumn— cuyas aventuras sin preocupaciones dan un giro más oscuro. La narración es típica de Don’t Nod: Golpes emocionales que te llegan a lo más profundo, imágenes impresionantes y tantos «¿y si…?» como para que tu mente no pare de dar vueltas, como una cinta atascada en el modo de repetición.

Sin embargo, lo que lo hace especial es lo realista que resulta. Los diálogos no están empapados de nostalgia, sino que… is nostalgia. Casi se puede oler el perfume barato y oír el silbido de la cinta. El romance también juega un papel importante, pero no en el sentido de «elegir a tu alma gemela» – Es tierno, complicado y, a veces, desgarradoramente unilateral. Tanto si estás viviendo los primeros flechazos de la adolescencia en los años 90 como si estás reavivando vínculos perdidos décadas más tarde, el juego capta a la perfección esa sensación agridulce de «éramos jóvenes y tontos, pero importaba».

Las decisiones tienen un peso real, no son meramente superficiales, y la narración en dos líneas temporales hace que cada flashback resulte aún más impactante. Es cierto que el ritmo se alarga un poco si estás impaciente por ver los grandes giros argumentales, pero la recompensa emocional hace que cada momento de calma merezca la pena.

Mi veredicto:Una historia conmovedora y llena de nostalgia que te da ganas de llamar a tus viejos amigos. No es solo un juego: es una carta de amor a la adolescencia, a los errores cometidos y a recordar por qué todo eso importaba.

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6. Rune Factory 5 [El mejor juego de rol japonés de romance y farm]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas Ordenador personal, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2021 Creador/es Desarrollador: Hakama Inc.; Editor: Marvelous Inc. (Japón) / XSEED Games (Norteamérica) Duración media de la partida unas 70 horas

Si prefieres que tu Stardew Valley experiencia,Rune Factory 5 Probablemente sea lo que estás buscando.

In Rune Factory 5, te pones en la piel de un Earthmate amnésico que despierta en la ciudad de Rigbarth. Tu objetivo final es recuperar la memoria y recordar para qué has venido a la ciudad, pero en la práctica, Eres libre de vivir la vida como más te plazca: romance, sí, pero también otras «características» como la artesanía, la agricultura, la construcción, la mejora de habilidades, etc.

La mejor forma de describir la jugabilidad es como una Híbrido entre un JRPG y un simulador de granja, y hay mucho contenido que revisar, tanto que es uno de los los mejores juegos similares a Stardew Valley que tenemos hoy. ¡Cómo han cambiado las cosas!

Rune Factory 5La jugabilidad del juego se ve coronada por un reparto estelar de personajes. Rigbarth no solo cuenta con un montón de personajes secundarios memorables, sino que también… 12 personajes distintos con los que puedes tener una relación sentimental, independientemente del sexo del jugador. La interacción con estos personajes no se limita a mantener conversaciones diarias y a colmarlos de regalos, sino que también consiste en resolver situaciones inesperadas y llevarlos a lugares especiales para tener citas.

Además, cada personaje es un miembro del grupo personalizable al que puedes equipar con el armamento que fabriques. Nada le dice mejor a tu pareja «eres especial para mí» que una espada gigantesca con 10 000 de ataque.

Mi veredicto:Rune Factory 5 combina la caza de monstruos con las citas en un paquete deliciosamente caótico. Es tu lugar ideal para vivir aventuras, dedicarte a la agricultura y encontrar a «tu media naranja».

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7. Mi estancia en Sandrock [Lo mejor para una dinámica de citas realista]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Plataformas PC, Switch, PS 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Creador/es Desarrollador: Pathea Games; Editor: PM Studios Duración media de la partida unas 150 horas

In Mi estancia en Sandrock, te metes en la piel de un nuevo Constructor que ha decidido venir a Sandrock para triunfar, y te encargarás de, bueno, un montón de cosas.

Al igual que en Portia, Sandrock sigue recuperándose tras el fin del mundo, y tu misión consiste en fabricar herramientas, construir piezas y máquinas, y aportar soluciones a los innumerables problemas de la ciudad; además, los suculentos sueldos que recibes por cada contrato tampoco están nada mal. Sin embargo, no hace falta que te dediques exclusivamente a los negocios, ya que Sandrock también cuenta con un amplio y variado elenco de personajes con los que puedes entablar relaciones románticas.

Mi estancia en Sandrock ofrece una visión más interactiva del típico romance ambientado en el mundo rural. Para empezar, el sistema de relaciones es mucho más orgánico y el juego no depende de las acciones de los jugadores, lo que significa que Los PNJ pueden dar el primer paso en las relaciones. Tanto a los amigos como a los pretendientes se les puede llevar a quedadas; las opciones románticas dan lugar a citas completas; salidas espontáneas que te permiten gastar Energía Social en diversas actividades por la ciudad.

Sin embargo, estas citas para jugar no giran solo en torno a ti, por lo que tendrás que prestar atención también a lo que quiera hacer tu compañero. Además, También hay celos bastante realistas, así como un deterioro progresivo, lo que significa que hay que cuidar las relaciones mediante el contacto y algún que otro detalle.

Mi veredicto:Mi estancia en Sandrock te ofrece planos tanto para máquinas como para relaciones. Es una mezcla llena de vida de creación, caos y vínculos sinceros en una ciudad bañada por el sol.

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8. «Fui un exocolonista adolescente» [La mejor novela romántica sobre el paso a la edad adulta]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, Linux, Mac OS, Switch, PS4/5 Año de lanzamiento 2022 Creador/es Desarrollador: Northway Games; Editor: Finji Duración media de la partida ~100 horas (todas las rutas)

Fui un exocolonista adolescentees unun juego con una historia genial sobre tu vida como (adivina qué) adolescente exocolonista. Como niño nacido en el «Stratospheric», Tu misión consiste en establecer la primera colonia humana de la historia en otro planeta y sentar las bases para la supervivencia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de las apariencias, Vertumna IV es un mundo mortal, así que buena suerte con eso.

Por suerte, tendrás a tus padres y a tus compañeros a tu lado. En el papel de Sol, tendrás que tomar decisiones con cuidado —con quién entablar amistad, a quién ignorar, qué estudiar—; todo ello influirá en el tipo de persona en la que se convertirá Sol al final del juego, al estilo de Princess Maker. De ExocolonistLa caracterización de los personajes es excepcionalmente acertada, y un Cada personaje va acompañado de una narrativa fantástica mientras caminan, tropiezan, trotan y corren a toda velocidad en su camino hacia la edad adulta.

Dado queExcolonoes un juego sobre el paso a la edad adulta, en el que tendrás que aprender a navegar por las turbulentas y oscuras aguas del amor juvenil. A medida que tus amigos se conviertan en jóvenes adultos, las cosas cambiarán, y el mejor amigo de ayer podría convertirse en el interés amoroso de mañana. Posibles romances en Excolonoabarcan un amplio espectro, desde relaciones sanas y afectuosas hasta vínculos totalmente destructivos que dejan secuelas permanentes.

Mi veredicto:Profundamente introspectiva y bellamente escrita, Yo fui un exocolonista adolescente convierte el proceso de madurar —y de enamorarse— en una inolvidable historia de ciencia ficción. Cada decisión resuena como un poema sobre el paso a la madurez en el espacio.

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9. Mass Effect [La mejor historia de amor de ciencia ficción]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2021 (reedición de la trilogía) Creador/es Desarrollador: BioWare; Editor: Electronic Arts (EA) Duración media de la partida ~120 horas

Me costó mucho decidir cuál de los BioWare juegos de antaño que incluir en esta lista. Al final, la elección se reducía a este o Dragon Age: Orígenes, and Mass Effect ganó.

Si por alguna razón aún no has oído hablar de Mass Effect sin embargo, se trata de una serie de fantásticos juegos de rol estratégicos. En esta trilogía, te pondrás en la piel del comandante Shepard, un un oficial militar de élite encargado de detener la invasión de los Segadores, que se acerca cada vez más. Para ello, tendrás que crear una fuerza de combate unificada que abarque a múltiples especies.

Casualmente, También puedes entablar relaciones sentimentales con miembros de dicha fuerza de combate, aunque fue en el segundo juego donde los romances realmente cobraron vida para mí.

¿Qué es lo que hace que esto BioWare lo que hace que este juego destaque entre los de su género (sobre todo para la época) es el hecho de que Las decisiones que tomes en una partida anterior tendrán repercusiones en el futuro, incluidas las decisiones sentimentales..

Mi veredicto:Mass Effect redefine lo que significa salvar la galaxia con la persona que amas a tu lado. Sus historias de amor son tan emblemáticas como sus épicas batallas espaciales.

★ La mejor historia de amor de ciencia ficción Mass Effect Compra en Eneba

10. Los Sims 4 [El mejor juego de mundo abierto para el amor y el caos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Plataformas PC, Mac OS, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2014 Creador/es Desarrollador: Maxis; Editor: Electronic Arts (EA) Duración media de la partida Variable (modificable)

Si prefieres adaptar las opciones románticas de un juego para que se ajusten a la historia que estás imaginando, entonces Los Sims 4es probablemente el juego que buscas. Como uno de los los mejores juegos de simulación, este juego te permite hacer casi todo lo que quieras con tus Sims.

Lo único que realmente tienes que hacer en Los Sims 4 es crear un montón de personajes virtuales… y a partir de ahí, todo vale. Mientras que El objetivo principal del juego es crear generaciones de Sims, la mayoría de la gente opta por centrarse en el nivel micro de la vida cotidiana de cada Sim, incluyendo el romance.

Aunque es caricaturesco y un poco ridículo, Los Sims 4representa casi todo de la forma más realista posible, incluidas las relaciones. Tanto si te apetece una relación romántica y torpe como si prefieres sumergirte en un torbellino de romances tormentosos, la decisión es totalmente tuya. Ser un dios mola bastante. A quienes les guste tener este nivel de control sobre los personajes y las relaciones, quizá también les guste el inZOIreseña del juego, que destaca por ofrecer una experiencia de simulación de vida igualmente detallada.

Ten en cuenta que, aunque el juego básico de Los Sims 4es gratis (puedes descargarlo en Steam), tiene muchos contenidos descargables, así que intenta averiguar cuáles son imprescindibles para ti. Los Sims 4¡Además, cuenta con una comunidad de modders muy activa, no solo para personalizar el juego, sino también para ampliar las opciones románticas!

Mi veredicto:In Los Sims 4, el amor es lo que tú quieras que sea: caótico, dramático o de cuento de hadas. Es un espacio de experimentación digital para todo tipo de caos romántico imaginable.

★ El mejor juego de mundo abierto para el amor y el caos Los DLC de Los Sims 4 Compra en Eneba

11. Las bestias del casete [La mejor novela romántica sobre coleccionar monstruos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,3/10

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Plataformas PC, Linux, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS, Android Año de lanzamiento 2023 Creador/es Desarrollador: Bytten Studio; Editor: Raw Fury Duración media de la partida unas 40 horas

Si te gusta Juegos de rol con historias de amor, Las bestias del casete es una joya peculiar que no debería pasar desapercibida. Acabas varado en una isla misteriosa habitada no solo por las bestias del título, sino que también hay toda una ciudad de gente atrapada allí y buscando una salida, principalmente transformándose en dichas bestias mediante un reproductor de casetes. Para sobrevivir, tendrás que aprovechar el poder de estas bestias grabándolas y personalizando tus pegatinas (es decir, tus movimientos) para hacer frente a cualquier desafío que se te presente.

«Las bestias del casete» El combate está diseñado para escaramuzas de 2 contra 2, así que necesitarás un compañero de confianza con quien ir al combate. Aunque tener un equipo completo es genial, las cosas se complican gracias al sistema de fusión del juego, que te permite fusionar temporalmente cualquier par de animalespara crear temporalmente una quimera que sea más que la suma de sus partes. El juego también se inspira en Metal Gear Rising: Revengeance un libro con las letras de esa increíble banda sonora que solo se disfruta cuando estás colocado.

Como es lógico, la fusión es un acto bastante íntimo, y solo aquellos que confían lo suficiente en ti —lo cual implica completar una misión personal importante y bien elaborada que culmina en una lucha mortal contra un jefe— tendrán la confianza necesaria para llevar a cabo una fusión con éxito. Si te apetece, puedes ir un paso más allá cortejar a tus parejas sexuales del juego y encontrar juntos una forma de salir de la isla.

Mi veredicto:Original, conmovedor y lleno de giros creativos, Las bestias del casete combina la colección de monstruos con vínculos emocionales auténticos. Sus mecánicas románticas aportan calidez a una aventura de rol que ya de por sí es muy creativa.

★ La mejor historia de amor con colección de monstruos Las bestias del casete Compra en Eneba

Próximos lanzamientos que desprenden un gran romanticismo

La lista anterior ya es estupenda, pero prepárate: hay más títulos en camino con opciones románticas que ya se vislumbran en el horizonte para mantener ocupado a tu corazón enamorado.

The Expanse: El renacimiento de Osiris

Este juego de rol y acción de ciencia ficción te pone al mando de tu propia nave espacial y tu tripulación, con una trama con múltiples ramificaciones y vínculos con tus compañeros que do incluyen el romance.

Fecha prevista de lanzamiento: «Próximamente» – aún no hay una fecha concreta.

Mi etapa en Evershine

Una nueva entrega de la serie de simuladores acogedores, Mi etapa en Evershine vuelve a aportar un toque romántico mientras reconstruyes y gobiernas una ciudad en un mundo postapocalíptico.

Fecha prevista de lanzamiento: La versión para PC está prevista para la primavera de 2026.

Viento

Si te apetece una novela visual de puro romance, Vientoestá hecha a tu medida. Con cinco heroínas con las que puedes entablar una relación romántica, está diseñada para ofrecerte arcos emocionales, ramificaciones en la trama y momentos conmovedores.

Fecha prevista de lanzamiento: 24 de abril de 2026 (Japón); fecha de lanzamiento de la versión para Steam por confirmar a nivel mundial.

Mi opinión general sobre los videojuegos con opciones románticas

Si no sabes por dónde empezar, prueba estos. Tanto si te apetece una historia de amor acogedora, un caótico simulador de citas o una aventura épica de rol con un vampiro, aquí hay un juego para cada tipo de romántico (y para cada nivel de tolerancia al caos).

Para los jugadores más tranquilos → Stardew Valley es como un cálido abrazo en forma de juego, perfecto para quienes quieren cultivar cosechas y enamorarse a partes iguales.

Para los amantes de las historias → La vida es extraña te llegará al corazón con su mezcla de desamor, nostalgia y un romance que trasciende el tiempo.

Para los amantes de la fantasía → Baldur’s Gate 3 ofrece los coqueteos junto a la hoguera más espectaculares de la historia de los videojuegos. En serio, es una mezcla de Shakespeare y el caos.

Para los aficionados a los juegos de simulación → Los Sims 4 te permite jugar a ser Dios en el amor, el desamor y todo lo que hay entre medias (y quizá prender fuego a la casa de tu ex).

Para los amantes de la ciencia ficción → Mass Effect demuestra que salvar la galaxia es mucho más gratificante cuando tienes a alguien especial a bordo del Normandy.

En resumen: tanto si buscas un romance que vaya creciendo poco a poco, una aventura apasionada o un «felices para siempre» perfecto hasta el último píxel, estos juegos demuestran una cosa: el amor es, sin duda, la misión secundaria definitiva.

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