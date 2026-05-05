Los 8 mejores juegos similares a RuneScape para jugar en 2025

Cuando se trata de juegos de rol de acción para PC, las opciones pueden parecer infinitas, y es fácil perderse en ese mar de posibilidades. Estos juegos te permiten sumergirte en mundos épicos, vivir historias apasionantes y meterte de lleno en combates intensos. Te permiten forjar tu propio camino, tomar decisiones clave y sumergirte por completo en la fantasía.

He elaborado una lista de juegos de rol de acción que destacan por su divertida jugabilidad, sus emocionantes tramas y sus espectaculares gráficos.

Mientras echas un vistazo a estos juegos, también te he dejado algunos consejos sobre dónde encontrar las mejores ofertas, para que puedas disfrutar al máximo de tu experiencia de juego sin arruinarte. Con una amplia variedad de opciones, seguro que hay algo para todos aquellos que quieran lanzarse a su próxima aventura.

Our Las mejores opciones de juegos similares a RuneScape

Juegos como RuneScape ofrecen esa mezcla adictiva de esmerilado, exploración, ycomunidadque hace que los jugadores vuelvan una y otra vez. Si buscas aventuras similares, aquí tienes una lista de 8 juegos que capturan la esencia de RuneScape:

World of Warcraft (2004) – Embárcate en misiones épicas en Azeroth, un mundo inmenso y envolvente con una rica historia y emocionantes expansiones. The Elder Scrolls Online (2014) – Explora el extenso continente de Tamriel con tramas profundas y la libertad de un mundo abierto. Nuevo Mundo: Eterno (2024) – Explora una isla sobrenatural en la que podrás recolectar recursos, crear objetos y participar en batallas PvP a gran escala. Neverwinter (2013) – Sumérgete en un MMORPG inspirado en D&D con misiones basadas en la historia y combates llenos de acción. Black Desert Online (2014) – Sumérgete en unos gráficos impresionantes y en combates trepidantes dentro de un mundo abierto sin límites.

Cada uno de estos juegos ofrece una versión única del clásico Juego de rol multijugador masivo en línea fórmula. Sigue leyendo para descubrir cuál se adapta mejor a tu estilo de juego y podría convertirse en tu próxima obsesión virtual.

8 juegos parecidos a RuneScape Para saciar esas ganas de MMO

En juegos como RuneScape, hasta las cosas más extrañas parecen importantes. ¿Extraer rocas digitales? Es gratificante. ¿Perseguir criaturas fantásticas? Es extrañamente emocionante. Esa es la magia del Género de los videojuegos de rol multijugador masivo en línea– toma lo cotidiano y lo convierte en aventuras épicas. Y, de alguna manera, subir de nivel no se siente como una tarea pesada; es como si estuvieras triunfando en la vida con cada subida de nivel. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un poco de gloria, botín y una rutina que te hace volver a por más?

Cada uno de estos ocho juegos aporta su propio toque especial, sin dejar de ofrecer esa nostalgia de la vieja escuela RuneScape ¿Te apetece un ambiente especial? ¿Buscas una exploración sin límites y un mundo de fantasía en un MMORPG? Estos juegos son lo que necesitas. ¿Necesitas unos gráficos tan impresionantes que hagan que la realidad parezca aburrida? Algunos juegos están aquí básicamente para presumir. ¿Prefieres pasar horas creando objetos y charlando? Algunos juegos son como lugares de reunión virtuales. Y si te apetece sumergirte en una historia tan envolvente que te haga perder la noción del tiempo, ¿te suena familiar? Estás en el lugar adecuado. No son solo juegos: son vidas alternativas esperando a trastocar tu agenda.

¿Por qué me encanta este género?Es el caos inesperado. En un momento estás haciendo misiones en solitario y, al siguiente, te encuentras en una incursión con desconocidos que gritan instrucciones que no tienen sentido. Si alguna vez te has sumergido en el RuneScape de siempre o has soñado con explorar un mundo inmenso lleno de aventuras, estos juegos te recordarán por qué los MMORPG son la vía de escape perfecta.

1. World of Warcraft [Ideal para los aficionados a los MMORPG]s]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2004 Blizzard Entertainment

World of Warcraft es el legendario MMORPG que puso el listón muy alto para algunos de los mejores juegos de mundo abierto a continuación. Si has jugado RuneScape y pensé: «Esto podría ser algo más grande», y entonces WoW Es el lugar al que acudir para vivir una experiencia en un mundo verdaderamente inmenso. Te perderás en Azeroth durante horas, completando misiones, participando en incursiones masivas y explorando paisajes realmente impresionantes.

La magia deWoW es cómo te sumerge en su mundo, con un montón de personajes e historias que te hacen sentir parte de él. Es una mezcla de aventuras en solitario y multijugador, y cada momento parece importante.

Tanto si estás luchando contra enemigos con tus amigos como si simplemente estás disfrutando de los numerosos detalles del mundo, WoW tiene algo para todos los gustos. Los principiantes pueden sentirse un poco perdidos al principio, pero ¿y los veteranos? Saben que este juego es un clásico por algo.

2. The Elder Scrolls Online [Ideal para aventureros]]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Xbox One 2014 ZeniMax Online Studios

Puedes perderte en un juego como The Elder Scrolls Online durante horas sin darme cuenta; créeme, lo he hecho más veces de las que me gustaría admitir. No se trata solo de completar una historia, sino de sobrevivir al juego. Tamriel parece tan real que recorrer su inmenso mundo, encontrarte con personajes no jugables al azar y enzarzarte en combates te hace sentir como si estuvieras entrando en un cuento de hadas. Claro, hay que dedicarse mucho a farmear, pero aun así da la sensación de que estás avanzando hacia algo más grande.

Lo mejor de The Elder Scrolls Online es la riqueza de su universo, su mundo inmenso y todo lo que hay por descubrir. Es uno de los los mejores juegos de rol – Puedes trazar tu propio camino, unirte a batallas PvP a gran escala o sumergirte en innumerables misiones en solitario. ¿Lo mejor de todo? No se trata solo de farmear. Se trata de formar parte de la historia. Aquí hay algo para todos, tanto si te gusta acabar con monstruos como si simplemente disfrutas de los paisajes. Si te gusta la mitología, el PvP en mundo abierto y los MMORPG de fantasía, este juego es perfecto para ti.

3. Nuevo Mundo: Eterno [Ideal para los amantes del modo Supervivencia]]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS5, Xbox Series X/S 2024 Amazon Games en el Condado de Orange

Esto es unun juego de aventuras fascinante que te sumerge en una isla enorme y sobrenatural llena de peligros, misterio y exploración sin límites. Si te encantan los combates llenos de acción, los sistemas de creación detallados y las batallas PvP a gran escala, este juego tiene mucho que ofrecerte.

A diferencia de los MMO tradicionales, los combates se basan en las habilidades, por lo que esquivar, bloquear y calcular bien el momento de los ataques marcan la diferencia.

El mundo de Aeternum está repleto de mazmorras, jefes mundiales y eventos dinámicos que hacen que cada sesión sea una experiencia nueva. Tanto si te lanzas a las expediciones con amigos como si trazas tu propio camino como comerciante, guerrero o explorador, este juego de aventuras te ofrece infinitas formas de dejar tu huella.

4. Neverwinter [Ideal para los amantes de las historias]]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Xbox One 2013 Cryptic Studios

Neverwinter te sumerge de lleno en la acción con combates trepidantes que hacen que cada enfrentamiento sea una descarga de adrenalina. Si te encanta la emoción de juegos como RuneScape, este es tu juego. Te adentrarás en mazmorras, formarás equipo con otros jugadores y lucharás para conseguir un botín épico. No se trata solo de avanzar; se trata de sentirte como un héroe mientras derrotas monstruos y completas misiones.

El mundo es enorme, está repleto de zonas de PvP de mundo abierto y siempre hay algo que hacer. Tanto si eres un novato como un veterano, el juego ofrece retos que te mantendrán enganchado. Siempre tendrás un objetivo, ya sea conseguir botín, subir de nivel o simplemente pasar el rato con tus amigos.

5. Black Desert Online [Lo mejor en cuanto a gráficos]]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Xbox One 2014 Pearl Abyss

Black Desert Onlinees unun juego como RuneScape a lo grande. Si estás harto de la rutina y quieres algo un poco más… llamativo, este es tu juego. ¿Los gráficos? Como dije antes, alucinantes. ¿El combate? Intenso. ¿Y lo mejor de todo? Puedes pasar horas solo personalizando a tu personaje, porque ¿quién necesita la vida real cuando puedes crear el avatar digital perfecto? Esto es precisamente lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de mundo abierto que hay.

Claro, sigue teniendo ese aire familiar, pero el mundo es enorme y siempre hay algo que hacer. Ya sea comerciar, jugar en modo multijugador o explorar el enorme mundo abierto, Black Desert Online sabe cómo mantenerte enganchado. Es perfecto para quienes disfrutan de las misiones acompañadas de unos gráficos impresionantes y acción trepidante.

6. Wurm Online [La mejor experiencia sandbox]]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC 2006 Code Club AB

Si alguna vez te has encontrado perdido en RuneScape, Wurm Online te sentirás como en casa. Este juego ofrece esa misma sensación de progreso al recolectar recursos, construir estructuras y fabricar objetos, todo ello en un amplio mundo abierto. Podrás crear tus propias aldeas, domesticar animales salvajes e incluso remodelar el paisaje; en definitiva, dar forma al mundo a tu antojo.

El esfuerzo enWurm Online es real, pero hay una extraña satisfacción en abrirse camino por uno mismo en un mundo donde cada acción parece importante. Aunque sus gráficos puedan parecer un poco anticuados, el juego cobra vida gracias al contenido generado por los jugadores. Perfecto para los veteranos de RuneScape que echan de menos la atmósfera de los juegos de mundo abierto de la vieja escuela.

7. Diablo III [BLo mejor para la acción trepidante]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS3, Xbox 360 2013 Blizzard Entertainment

Quizás pienses que uno de los el mayorDiablojuegos ni siquiera se le acercaría RuneScape, pero escúchame. Si RuneScape Clásico se trata de tomarse las cosas con calma, Diablo III lo lleva a otro nivel.

Al igual que en otros juegos como RuneScape, siempre estás buscando el siguiente objeto poderoso o la nueva habilidad que dominar. ¿La característica clave? Todo gira en torno a las recompensas. Si te encanta coleccionar equipo poderoso, esto te va a encantar. Aunque no tendrás que recolectar recursos ni elaborar pociones, la emoción de mejorar a tu personaje y formar equipo para las batallas es igual de adictiva.

Este juego no se centra en crear un mundo muy elaborado, sino que se basa en acabar con los enemigos y recoger todo lo que sueltan, lo que lo convierte en un descanso perfecto de De RuneScape un ritmo más pausado. Si buscas un juego nuevo con acción trepidante y búsqueda de tesoros, Diablo III quizá sea justo lo que buscas.

8. Albion Online [Lo mejor para la artesanía y la comunidad]]

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, iOS (iPhone/iPad) 2017 Sandbox Interactive

Esto me provocó una sensación de nostalgia RuneScape me siento con un poco más de libertad para forjar mi propio papel. Recuerdo cuando probé por primera vez su economía impulsada por los jugadores, extrayendo minerales, fabricando equipo y quedándome totalmente absorto en la comunidad. Es como un gigantesco mercado digital con un toque de fantasía medieval. El PvP en mundo abierto transmite una sensación constante de peligro y emoción, pero también puedes tomártelo con calma si prefieres centrarte en la artesanía y el comercio.

¿Qué distingueAlbion Online ¿Qué lo distingue? Su sistema de artesanía es uno de los más atractivos que he visto en un MMORPG. Puedes fabricar y vender de todo, desde armas hasta armaduras, mientras forjas tu propio destino. Además, la libertad de jugar como quieras hace que siempre haya algo que hacer, tanto si eres un guerrero de PvP como un maestro artesano.

Tanto si eres un veterano con ganas de sumergirte en el mundo de la artesanía y la economía, como si eres un jugador novato dispuesto a dedicarte a subir de nivel en un mundo abierto y enorme, este juego es lo que necesitas.

Más juegos MMORPG: los juegos que no te puedes perder

Si tienes pensado probar algo diferente a juegos como RuneScape, ¡yo me encargo! Después de pasar innumerables horas en algunos de los lugares más… juegos MMORPG increíbles, aquí hay tres que han dejado huella en el sector y en mi vida como jugador.

Guild Wars 2 (2012) He perdido la cuenta de cuántas horas he pasado en Guild Wars 2. Este juego es todo un ejemplo de innovación gracias a su sistema de eventos dinámicos, en el que las misiones nunca son iguales. En un momento estás protegiendo un pueblo de los invasores y, al siguiente, estás salvando a un montón de gallinas de… bueno, de cualquier desastre que esté a punto de ocurrir. Guild Wars 2 quizá no tenga la misma reputación que algunos de los grandes de siempre, pero sin duda es uno de los Los mejores juegos de MMORPG Prueba esto si te apetece algo fresco.

Final Fantasy XIV (2013) Hablemos de Final Fantasy XIV – o, como me gusta llamarlo, el juego que te llega al alma. Este MMORPG pasó de ser un fracaso a convertirse en uno de los mejores del género, y su enorme comunidad de jugadores no deja de crecer. Claro, tiene todo lo bueno de Final Fantasy que uno espera: batallas épicas, una gran historia y una banda sonora que te hará tararear durante días. Además, no sé vosotros, pero a mí me ha roto el corazón Final Fantasy XIV más veces de las que me gustaría admitir.

Lost Ark (2022) Lost Ark Tenía que aparecer para lucirse, ¿verdad? Este MMORPG isométrico y lleno de acción arrasó en todo el mundo con sus impresionantes gráficos y su combate sin tregua. Tanto si estás acabando con enemigos como si simplemente estás explorando su enorme mundo, siempre hay algo que hacer. Y no olvidemos la increíble cantidad de contenido que incluyeron desde el primer día. Lost Ark no se anda con tonterías: es sin duda uno de los Los mejores juegos de MMORPG si lo que buscas es emociones fuertes.

Puede que estos juegos no sean del todo de tu agrado, pero su fama no es casual. Así que, si te gustan las aventuras épicas, los logros alucinantes y —seamos sinceros— perder el tiempo en el mundo virtual, estos títulos merecen la pena.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de juego es RuneScape?

Es un MMORPG que lo tiene todo: misiones, artesanía, recolección y un poco de ese clásico «grinding». De alguna manera, nunca deja de ser gratificante, por muchas horas que le dediques.

¿Sigue siendo popular RuneScape?

¡Sí! Cada vez que me conecto, el mundo está repleto de jugadores. Es como si RuneScape nunca hubiera envejecido: simplemente ha ido mejorando con el tiempo y cuenta con una comunidad de fans muy fiel.

¿Qué juego para un solo jugador se parece más a Runescape?

Si buscas esa misma libertad sin límites, The Elder Scrolls V: Skyrim es la mejor opción. Es como RuneScape sin que el chat general se llene de mensajes del tipo «busco novia».

¿Hay algún juego parecido a RuneScape para consola?

The Elder Scrolls Online Probablemente sea tu mejor opción. Tiene esa misma rutina interminable, un mundo enorme y montones de misiones, pero sin el Gran Intercambio.

¿Qué juego se parece más a RuneScape?

RuneScape Clásico, sin duda. Pero si estás abierto a algo nuevo, ¡nuestra lista tiene un montón de títulos que vale la pena descubrir!