Los 12 mejores juegos parecidos a Pokémon que cautivarán a todos los fans en 2026

Es fácil entender por qué tanta gente busca los mejores juegos similares a Pokémon. No hay nada mejor que pescar Pokémon, enfrentándote a ellos y explorando mundos inmensos como si fueras un auténtico Poké Master. Pero en 2026, el formato ya no se limita al paradigma de «atrápalos a todos».

Los mejores juegos similares a Pokémon tomar prestadas sus partes más emocionantes, al tiempo que aporta historias más profundas, mecánicas de evolución innovadoras y sistemas de combate más intensos. Seguirás disfrutando de la emoción de encontrar criaturas raras, pero sin tener que pasar por la rutina repetitiva.

Piensa en ellos como Pokémon«Los primos rebeldes: lo suficientemente familiares como para sentirte a gusto, pero lo suficientemente diferentes como para mantenerte enganchado. ¿Listo para descubrir tu próxima obsesión por el entrenamiento de monstruos?».

Our Las mejores opciones de juegos similares a Pokémon

Sé que estás harto del típico estilo de «atrapar, entrenar, repetir». No te preocupes, yo ya he hecho el trabajo duro —he jugado demasiado— para encontrar juegos como Pokémon que realmente aportan algo nuevo. Dicho esto, aquí tienes una lista de algunos de mis juegos favoritos similares a Pokémon:

Palworld (2024) – Una mezcla caótica de coleccionar monstruos y armas. Sí, puedes disparar a cosas con tus monstruos. Digimon Story: El viajero del tiempo (2025) – La nostalgia del pixel art se une al caos de un RPG que desafía el tiempo, donde tu Digimon«Su evolución depende de la época en la que luches». Las bestias del casete (2023) – Monstruos más mixtapes igual a batallas de fusión — donde, literalmente, remezclas a tu equipo.

Estos son algunos de los mejores juegos similares a Pokémon que aportan algo único. Tanto si buscas nostalgia, estrategia o simplemente el caos de luchar contra monstruos mientras empuñas un bazuca, esta lista tiene lo que necesitas. ¡No te vayas, porque vamos a profundizar en lo que hace que cada uno de ellos merezca la pena!

Los 12 mejores juegos parecidos a Pokémon que redefinen la aventura

Estos juegos, como Pokémon toma la mecánica de la caza de monstruos y la lleva a otro nivel con combates más fluidos y una mayor profundidad estratégica. Vivirás batallas cinematográficas en las que las criaturas parecen verdaderamente legendarias, en las que se atreven a innovar sin perder lo que hace que Pokémon adictivo, pero con más refinamiento y creatividad.

1. Palworld [El mejor juego similar a Pokémon para Chaos]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, Xbox Año de estreno 2023 Creador/es Pareja de mano Duración media de la partida unas 40 horas

Palworld es uno de loslos mejores juegos de mundo abiertodondePokémon decidieron olvidarse de la clasificación PG y dar rienda suelta a su imaginación. Los gráficos son impresionantes y combinan entornos realistas con criaturas de estilo animado llamadas «Pals». Empiezas como un superviviente en un mundo caótico donde los Pals no solo sirven para luchar, sino que también son tus compañeros de trabajo. Cultivar, construir e incluso luchar: los Pals lo hacen todo. ¿Te preocupan las cuestiones éticas? Digamos simplemente que este no es el típico juego de monstruos inofensivo.

Por qué lo elegimos Rompe las reglas del coleccionismo de monstruos con mecánicas de supervivencia y combate. Lo hemos elegido como nuestro número uno porque la libertad de usar a los «Pals» para construir y defenderse supone un cambio de ritmo trepidante y gratificante respecto a la fórmula habitual de los juegos de rol.

En cuanto a la jugabilidad, diría que es una mezcla alocada de acción, supervivencia y creación. Puedes formar equipo con tus «Pals» para explorar el mundo abierto o enfrentarlos a los enemigos en intensas batallas. Es perfecto para los jugadores que buscan un toque más oscuro y caótico en el Pokémon juegos. Los principiantes disfrutarán de la libertad de juego, mientras que a los veteranos les encantará experimentar con las mecánicas únicas y la ética cuestionable.

Mi veredicto: Si alguna vez has querido dirigir una fábrica de verdad con un equipo de monstruos adorables, aunque un poco sobrecargados de trabajo, este juego es la realización de tu sueño. Es caótico, éticamente cuestionable y, sin duda, lo más divertido que he hecho con un bazuca en años.

★ El mejor juego similar a Pokémon para Chaos Palworld para PC Compra en Eneba

2. Digimon Story: El viajero del tiempo [El mejor juego similar a Pokémon para los amantes de los RPG]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Año de estreno 2025 Creador/es Media.Vision Duración media de la partida ~75 horas

Digimon Story: El viajero del tiempo es donde los clásicos juegos de rol de cría de monstruos se combinan con un acabado moderno sin perder ese espíritu retro. Los gráficos de pixel art logran el equilibrio perfecto entre lo nostálgico y lo nítido, aportando Digimon a la vida con animaciones llenas de color.

Te sumerges en una aventura que desafía el tiempo, en la que tus decisiones a lo largo de diferentes épocas realmente importan. Tu Digimon evolucionan en función de cómo los crías, qué les das de comer y los lazos que forjas a lo largo de tu viaje.

Por qué lo elegimos Este título combina el encanto retro con una mecánica de RPG muy elaborada. Lo hemos incluido porque el sistema de evolución cambia en función de la línea temporal que visites, lo que da más importancia a tus decisiones de viaje y ofrece un sistema de progresión más singular.

En cuanto a la jugabilidad, se trata de un combate por turnos en toda regla con un sistema muy completo Digivolución mecánicas que te mantendrán experimentando durante horas. Puedes coleccionar más de 200 Digimon, cada una con trayectorias de evolución ramificadas que requieren una planificación estratégica.

Es perfecto para los jugadores que buscan ese estilo clásico Pokémon con la misma estructura, pero con temas más oscuros y sistemas de progresión más complejos. A los principiantes les encantarán las mecánicas accesibles y la historia cautivadora, mientras que los veteranos se volverán locos optimizando estadísticas y desbloqueando rutas de evolución poco comunes.

Mi veredicto: La mecánica de los viajes en el tiempo me mantuvo realmente en vilo, haciendo que cada avance se sintiera como un logro personal vinculado a la historia. Es la dosis perfecta de nostalgia para cualquiera que eche de menos la época dorada de los RPG pixelados, pero que busque un desafío moderno.

★ El mejor juego similar a Pokémon para los amantes de los RPG Digimon Story: El viajero del tiempo para PC Compra en Eneba

3. Las bestias del casete [El mejor juego similar a Pokémon para personas creativas]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es Bytten Studio Duración media de la partida unas 25 horas

La primera vez que oí hablar de Las bestias del casete, pensé: «¿Monstruos y recopilatorios? Esto tiene que ser una broma». Pues no lo era, y acabé disfrutando cada segundo. Los gráficos pixelados son increíblemente encantadores, como sacados directamente de un sueño retro. Empiezas como un recién llegado varado en una isla misteriosa y, antes de que te des cuenta, ya estás grabando monstruos en casetes. Sí, grabando. Sin duda, alguien se lo pasó en grande ideando eso.

Por qué lo elegimos El sistema de fusión es una mecánica creativa que permite miles de combinaciones únicas. Se ha ganado un puesto en nuestra lista gracias a sus impresionantes combates con temática musical y a un mundo abierto que premia la curiosidad.

¿Cómo se juega? Es un juego por turnos, pero con un toque especial: puedes fusionar tus monstruos para convertirlos en auténticas bestias. Es como combinar Pokémon pero con animaciones más chulas y sin guarderías espeluznantes. La historia es sorprendentemente profunda, con personajes secundarios extravagantes y giros inesperados.

Es unun excelente juego de rol con una pizca de caos y estrategia. No dejes que tu búsqueda de juegos como Pokémon aquí se acaba, porque aún hay más Pokémon Los juegos te esperan en la lista.

Mi veredicto: Combinar a mi equipo con monstruos «remezclados» totalmente nuevos me hizo sentir como un científico loco con una banda sonora espectacular. Es una obra maestra creativa que hace que la fórmula estándar de Pokémon resulte un poco demasiado convencional en comparación.

★ El mejor juego similar a Pokémon para personas creativas Las bestias del casete para PC Compra en Eneba

4. Digimon World: Next Order [El mejor juego similar a Pokémon para domesticar monstruos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Capcom Duración media de la partida ~100 horas

Pokémon ¿Juegos con más emoción y caos digital? Digimon World: Next Order ofrece. Los gráficos dan vida al mundo digital, con entornos llenos de color y diseños detallados de los Digimon; es uno de los los mejores juegos de mundo abierto ahí fuera. Empiezas como un DigiDestined y tienes que cuidar no de uno, sino de dos Digimon compañeros. Es como ser padre, salvo que tus hijos pueden lanzar bolas de fuego y evolucionar hasta convertirse en bestias aterradoras.

Por qué lo elegimos Diriges a dos compañeros a la vez para crear un vínculo que la mayoría de los juegos no pueden igualar. Hemos elegido esto para los aficionados que buscan una auténtica simulación de cría en la que tus cuidados diarios determinan cómo crecen tus monstruos.

La mecánica del juego combina entrenamiento, combates y gestión de recursos. Mantener a tus Digimon bien alimentados, contentos y con vida no es tarea fácil, pero resulta tremendamente gratificante cuando por fin evolucionan en algo maravilloso; eso sí, no te encariñes demasiado, porque los Digimon pueden… desaparecer. La historia combina momentos conmovedores con mucha acción, lo que la hace perfecta tanto para los nuevos jugadores que exploran el mundo digital como para los veteranos que buscan una experiencia más desafiante en la cría de monstruos.

Mi veredicto: Criar a dos compañeros a la vez supone el doble de trabajo, pero también el doble de satisfacción, sobre todo cuando por fin digievolucionan al unísono. Eso sí, ten a mano unos pañuelos para cuando, al final, «se desvanezcan»: ¡duele mucho más que perder una batalla de gimnasio!

★ El mejor juego similar a Pokémon para domesticar monstruos Digimon World: Next Order para PC Compra en Eneba

5. Monster Hunter Stories [El mejor juego similar a Pokémon para los aficionados a los JRPG]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador/es Capcom Duración media de la partida ~90 horas

Monster Hunter Stories no debería estar solo en la lista de juegos como Pokémon; también debería estar en el Los mejores JRPG lista. Te hace preguntarte por qué Pokémon ¿Alguna vez te has parado a pensar en…? Poké Balls. Porque aquí no solo capturas monstruos, sino que los cazas. Los gráficos son impresionantes, con entornos exuberantes y criaturas tan detalladas que querrás guardar capturas de pantalla y usarlas como fondo de pantalla. Empiezas como cazador, alguien que rastrea y lucha contra monstruos gigantes (no, en serio, son enorme) para proteger el mundo.

Se puede encontrar un análisis más reciente de la serie en el Monster Hunter Stories 3resumen, lo que pone de manifiesto cómo la serie sigue evolucionando sin dejar de ser fiel a su esencia.

Por qué lo elegimos Este juego traslada la magnitud de Monster Hunter a un RPG por turnos lleno de colorido. Lo hemos elegido porque convierte a los famosos jefes finales en fieles compañeros dotados de impresionantes movimientos especiales.

La jugabilidad es en tiempo real e intensa, pero resulta ágil y novedosa. Incluso puedes personalizar tu equipo y tus armas para acabar con los monstruos más duros. Es como jugar a ser un héroe de acción, pero con más estrategia y menos correr de un lado a otro. La historia combina cacerías trepidantes con momentos épicos, y si eres nuevo, el juego te sumerge en la acción sin tratarte como a un novato. ¿Veteranos? No os preocupéis: la intensidad aumenta lo suficientemente rápido como para manteneros en vilo.

Mi veredicto: Ver cómo estas bestias gigantes y legendarias se convertían en mis mejores amigas, en lugar de ser solo objetivos, fue una emoción increíble. El sistema de combate de «piedra, papel o tijera» tiene una profundidad que no aparenta, y, sinceramente, montar en un Rathalos es mucho mejor que ir en moto cualquier día de la semana.

★ El mejor juego similar a Pokémon para los aficionados a los JRPG Monster Hunter Stories para PC Compra en Eneba

6. Suikoden [El mejor juego similar a Pokémon para los aficionados a los clásicos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PlayStation, PC Año de estreno 1995 Creador/es Konami Duración media de la partida Unas 23 horas

Suikoden Es como subir a una máquina del tiempo, pero en lugar de gráficos toscos, te encuentras con una obra maestra retro. Los gráficos pueden parecer sencillos, pero rebosan encanto. Empiezas como un joven soldado envuelto en una rebelión y, antes de que te des cuenta, ya estás reclutando a 108 personajes. Algunos son guerreros, otros cocineros y otros… bueno, digamos que son elecciones un tanto cuestionables.

Por qué lo elegimos La campaña para reclutar a las 108 Estrellas del Destino se asemeja al adictivo ciclo de colección que se encuentra en Pokémon. Se incluye en la lista porque demuestra que el proceso de reunir personajes puede alimentar una historia épica.

La mecánica del juego es una mezcla de combates por turnos y construcción de bases. Un buen ejemplo de juegos como Pokémon, pero en lugar de capturar criaturas, estás reuniendo un ejército. La historia es apasionante, repleta de intrigas políticas y momentos emotivos que te llegan más de lo que esperabas. Los jugadores novatos quizá tengan que armarse de paciencia con los controles retro, pero ¿y los veteranos? Se trata de una mina de oro nostálgica que vale la pena cada segundo.

Mi veredicto: Hay algo increíblemente satisfactorio en ver cómo crece tu base a medida que reclutas a tu ejército. Es una gran epopeya política que demuestra que no hacen falta 800 monstruos cuando 108 personajes únicos resultan tan especiales.

★ El mejor juego similar a Pokémon para los amantes de los juegos de mazmorras Suikoden para PC Compra en Eneba

7. Chocobo’s Mystery Dungeon: ¡Todos juntos! [El mejor juego similar a Pokémon para los amantes de los juegos de mazmorras]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PlayStation, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Square Enix Duración media de la partida ~100 horas

¿Alguna vez has pensado que podría haber un personaje a la altura de Pikachu? En La mazmorra misteriosa de Chocobo: ¡Todos los amigos!, empiezas metiéndote en mazmorras llenas de peligros, acertijos y botines en la piel del héroe emplumado más adorable que te puedas imaginar. Los gráficos son encantadores, con diseños vivos y coloridos que hacen que hasta los enemigos parezcan dignos de un abrazo. Es como adentrarse en una historia paralela de *Final Fantasy* en la que el chocobo es el protagonista.

Por qué lo elegimos Es una opción fantástica para los juegos de exploración de mazmorras basados en cuadrículas con un toque de coleccionismo. Lo hemos elegido porque el sistema de compañeros hace que el Final Fantasy Un bestiario divertido de completar para jugadores de cualquier nivel.

Juegos comoPokémon Me hace revivir la nostalgia, y no me quejo: esta es una auténtica joya. La mecánica del juego se centra en la exploración de mazmorras por turnos con un sistema de compañeros único. Puedes reclutar monstruos o «compañeros» para que te ayuden en la batalla, lo que hace que parezca Pokémon con un toque de Final Fantasy caos. La historia es conmovedora y perfecta para cualquiera a quien le guste la mezcla de aventura y fantasía. A los jugadores noveles les encantarán las mecánicas sencillas, mientras que los veteranos podrán disfrutar dominando estrategias más complejas.

Mi veredicto: No te dejes engañar por su aspecto «bonito»: estas mazmorras pueden volverse sorprendentemente tensas si no estás preparado. Es una aventura acogedora pero desafiante que te hará volver «solo una vez más» para ver qué Final Fantasy El icono se unirá a tu equipo a continuación.

★ El mejor juego similar a Pokémon para los amantes de lo retro «Chocobo’s Mystery Dungeon: ¡Todos juntos!», para Nintendo Switch Compra en Eneba

8. Shin Megami Tensei 5: Venganza [El mejor juego similar a Pokémon para mentes tácticas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS5 Año de estreno 2024 Creador/es Atlus Duración media de la partida unas 60 horas

Si alguna vez te has preguntado qué Pokémon ¿Cómo serían los videojuegos si se volvieran más oscuros? Bienvenidos a Shin Megami Tensei V: Venganza. Aquí no solo capturas criaturas adorables, sino que reclutas demonios. Sí, demonios. Los gráficos son impresionantes, con un Tokio postapocalíptico que resulta a la vez inquietante y hermoso. Empiezas como un estudiante de instituto que se fusiona con un ser poderoso porque, al parecer, eso es lo que pasa cuando pierdes el autobús.

Por qué lo elegimos Para los jugadores a los que otros juegos les resultan demasiado fáciles, este título ofrece una alternativa táctica. Tienes que ganarte el favor de un demonio con tu labia, lo que añade un toque de personalidad a cada combate.

La mecánica de juego es por turnos, pero tremendamente estratégica. No solo reclutas demonios, sino que negocias con ellos, los sobornas o los burlas. La historia es intensa y aborda temas como la moralidad y la supervivencia. A los jugadores noveles les puede resultar un poco difícil, aunque también adictiva, pero a los veteranos les encantará su complejidad y lo mucho que hay en juego. Es Pokémon para aquellos a quienes les gustan las batallas con un toque de angustia existencial.

Mi veredicto: Sin duda, esta es la versión «para adultos» de la caza de monstruos, en la que un solo paso en falso significa el fin inmediato de la partida. ¡Negociar con los demonios es una pasada, aunque a veces te dejen sin un centavo y salgan corriendo!

★ El mejor juego similar a Pokémon para mentes tácticas Shin Megami Tensei 5: Venganza para PC Compra en Eneba

9. Monster Sanctuary [El mejor juego similar a Pokémon para los amantes del pixel art]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Switch Año de estreno 2019 Creador/es Yo, Rai Games Duración media de la partida unas 40 horas

Es como Pokémon una reuniónUn juego de Metroidvania realmente bueno. Elpíxel 2DLos gráficos son nítidos y coloridos, lo que hace que la exploración sea un auténtico placer para la vista. Empiezas como un «Monster Keeper» encargado de proteger un santuario, pero la situación pronto se complica hasta convertirse en una misión para salvar el mundo. ¿Por qué los mundos de los videojuegos siempre necesitan ser salvados? Alguien debería investigar eso.

Por qué lo elegimos Este juego combina la domesticación con la exploración para resolver el problema de los mundos lineales. Lo hemos elegido por el combate 3 contra 3 y por la forma en que las habilidades de los monstruos te ayudan a llegar a nuevas zonas del mapa.

La jugabilidad combina combates contra monstruos con la exploración. No solo luchas, sino que resuelves acertijos, desbloqueas habilidades y descubres zonas ocultas. La historia es cautivadora, pero nunca abrumadora, perfecta para aquellos jugadores a los que les gusta que la trama se vaya desentrañando poco a poco, en lugar de que se les presente de golpe. Los nuevos jugadores apreciarán la sencillez de las mecánicas, mientras que los veteranos podrán sumergirse en la creación de equipos y en estrategias avanzadas. Es una mezcla satisfactoria de aventura y nostalgia que nunca pasa de moda.

Mi veredicto: Me encantó que las mecánicas de plataformas fueran realmente importantes para encontrar nuevos huevos y secretos. Es la elección perfecta si buscas un juego de domadores de monstruos que realmente ponga a prueba tu ingenio con complejas sinergias de equipo en partidas de 3 contra 3.

★ El mejor juego similar a Pokémon para los amantes del pixel art Monster Sanctuary para PC Compra en Eneba

10. Bugsnax [El mejor juego similar a Pokémon para exploradores de espíritu libre]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2020 Creador/es Caballos jóvenes Duración media de la partida Unas 15 horas

Bugsnax, como su nombre indica, se trata de aperitivos de insectos. Cuando oí hablar de ellos por primera vez, no estaba muy seguro de si me gustarían, pero aquí estoy, mencionándolos entre los mejores 10 los mejores juegos similares a Pokémon. Los gráficos son luminosos y de estilo caricaturesco, como un sueño extraño que, de alguna manera, tiene sentido. Juegas en el papel de un periodista que investiga la isla de Snaktooth, un lugar donde la comida cobra vida y a todo el mundo le parece de lo más normal comerse fresas con conciencia. Si te gustan los juegos extravagantes con un toque de misterio, este es para ti.

Por qué lo elegimos Es una aventura extraña e ingeniosa en la que las Poké Balls se sustituyen por trampas. La hemos incluido porque su mecánica de juego, basada en los rompecabezas, y las mutaciones provocadas por los aperitivos cuentan una historia sorprendentemente profunda.

En parte es un un juego de puzles adictivo, y en parte a la caza de criaturas. Resulta extrañamente satisfactorio atraer a una hamburguesa con ketchup solo para atraparla en una red. La historia va más allá de lo que cabría esperar, explorando temas como la identidad y la aceptación bajo todo ese caos de aperitivos. A los nuevos jugadores les resultará fácil hacerse con el juego, mientras que los veteranos podrán disfrutar de las estrategias creativas para atrapar Bugsnax. Después de jugar, puede que nunca vuelvas a ver los aperitivos con los mismos ojos.

Mi veredicto: Fui por los aperitivos tan monos y me quedé por el misterio realmente inquietante que se esconde detrás. Es una experiencia maravillosamente extraña que te hará pensártelo dos veces antes de volver a la máquina expendedora.

★ El mejor juego similar a Pokémon para exploradores aventureros Bugsnax está disponible para PC y Xbox Compra en Eneba

11. Coromon [El mejor juego similar a Pokémon para los amantes de la nostalgia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,7/10

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Plataformas PC, iOS, Android, Switch Año de estreno 2022 Creador/es TRAGsoft Duración media de la partida unas 50 horas

Si alguna vez has querido «Pokémon «juegos, pero más difíciles», entonces Coromon es la respuesta. Los gráficos combinan el estilo pixel art retro con un acabado moderno, lo que da la sensación de estar ante un juego clásico que se ha renovado por completo. Empiezas como un joven investigador que, en poco tiempo, se ve envuelto en la misión de salvar el mundo (por supuesto). El Coromon? Son comoPokémon pero con diseños más atractivos y movimientos que hacen que los combates se vivan como auténticos retos.

Por qué lo elegimos Este juego es un excelente homenaje a la era de la GBA con mejoras modernas. Las batallas basadas en la resistencia te obligan a planificar con antelación en lugar de limitarte a usar tu ataque más potente, lo que añade un toque único de estrategia.

La jugabilidad se inclina hacia la estrategia, sobre todo gracias a las mecánicas basadas en la resistencia, que te obligan a pensar antes de lanzar ataques sin parar. La historia es cautivadora, con muchos giros inesperados y un toque de humor que le da un aire desenfadado. Para los principiantes, es fácil dar el salto desde Pokémon, mientras que los jugadores más experimentados valorarán las batallas más difíciles y los ajustes de dificultad personalizables.

Mi veredicto: Da la sensación de ser el juego de Pokémon en alta definición que deberíamos haber tenido en la época de la GBA. Las batallas contra los jefes son realmente difíciles, lo que hace que cada victoria se sienta como algo que te has ganado, en lugar de algo que te han regalado.

★ El mejor juego similar a Pokémon para los amantes de la nostalgia Coromon para PC Compra en Eneba

12. Pokémon Pokopia [El mejor spin-off de Pokémon para una exploración tranquila]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Plataformas Nintendo Switch 2 Año de estreno 2026 Creador/es Game Freak / Omega Force (Koei Tecmo) Duración media de la partida ~35 horas

Pokémon Pokopia es un soplo de aire fresco. Juegas como un «Dittosapien» —un Ditto que se ha transformado en humano— encargado de reconstruir una región de Kanto fracturada y postapocalíptica. En lugar de lanzar Poké Balls para capturar a las criaturas, utilizas planos para construirles hábitats de lujo. El cambio en la mecánica de juego es enorme: el combate ha desaparecido, sustituido por un una simulación social y medioambiental profunda que da la sensación de Animal Crossing met Dragon Quest Builders y tuvo un bebé muy guapo.

Por qué lo elegimos Como importante simulador no bélico, supone una evolución significativa para la serie en 2026. Lo elegimos porque permite a los jugadores convivir con las criaturas a través de la restauración de su hábitat y el establecimiento de vínculos de amistad.

La magia reside en cómo interactúas con tus habitantes. ¿Quieres labrar un campo? Tendrás que hacerte amigo de un Squirtle para que te enseñe a regar. ¿Necesitas apartar rocas enormes? Un Machoke se convertirá en tu mentor. Esto convierte la mentalidad de «atrápalos a todos» en «vive con todos ellos», centrándose en el nivel de armonía que compartes con tu mundo. Es, sin duda, la experiencia Pokémon más relajante jamás creada, y en la nueva consola Switch 2, los gráficos de «Kanto restaurado» son absolutamente impresionantes.

Mi veredicto: Jugar como un «Dittosapien» en la Switch 2 es lo más relajante que he hecho en años. Construir un refugio en lugar de luchar es una apuesta arriesgada que vale totalmente la pena: es una auténtica delicia acogedora para cualquiera que solo quiera vivir rodeado de sus personajes favoritos.

★ El mejor spin-off de Pokémon para una exploración tranquila Pokémon Pokopia para Switch 2 Compra en Eneba

Mi opinión general sobre juegos similares a Pokémon

Al explorar juegos como Pokémon… hay algo aquí para todo tipo de entrenadores. Cada juego aporta su propio toque a la fórmula de la captura de monstruos, sin dejar de mantener intacto ese núcleo adictivo.

Para los aficionados nostálgicos de los JRPG → Digimon Story: El viajero del tiempo . Una combinación perfecta entre el clásico combate por turnos y una mecánica de Digievolución muy elaborada que premia la planificación estratégica.

. Una combinación perfecta entre el clásico combate por turnos y una mecánica de Digievolución muy elaborada que premia la planificación estratégica. Para jugadores a los que les gusta la acción → Monster Hunter Stories . Un sistema de combate en tiempo real que deja de lado las tradicionales batallas por turnos para ofrecer encuentros dinámicos con monstruos y una gestión estratégica de los equipos.

. Un sistema de combate en tiempo real que deja de lado las tradicionales batallas por turnos para ofrecer encuentros dinámicos con monstruos y una gestión estratégica de los equipos. Para los amantes del caos → Palworld. Una experiencia desenfrenada de mundo abierto en la que tus criaturas se convierten en compañeros de trabajo en un juego de supervivencia tipo sandbox que hace caso omiso de la ética.

Sea cual sea tu estilo de juego, estos títulos capturan lo que hace que Pokémon ¡algo especial, pero con la innovación suficiente para que resulte novedoso y emocionante!

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