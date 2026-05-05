Los 15 mejores juegos parecidos a Overcooked en 2026 para ti y tus amigos

¡Demasiado cocido! es uno de los grandes nombres de los juegos cooperativos, así que no es de extrañar que los jugadores que lo terminan busquen los mejores juegos similares a ¡Demasiado cocido! Como les apetece un trabajo en equipo más caótico. Trabajar juntos siempre es más divertido, incluso cuando todo se va al traste por un pequeño error.

Aunque¡Demasiado cocido! Y aunque este juego y su secuela ofrecen mucha emoción trepidante, no son ni mucho menos las únicas experiencias cooperativas geniales. Da igual si reparas motores, construyes bases, resuelves acertijos o acabas con zombis: hay un montón de juegos que capturan esa misma mezcla de trabajo en equipo, estrategia y caos hilarante.

¡Nuestra selección de los mejores juegos similares a Overcooked!

Reconozco que hacer una lista de juegos similares a ¡Demasiado cocido!es una tarea difícil. Decidí centrarme en el modo cooperativo, y los juegos de esta lista ofrecen las mejores experiencias cooperativas.

Se necesitan dos (2021) – Es un juego de plataformas y puzles con una historia muy apasionante. Mudanza (2020) – En este alocado juego de movimiento basado en la física, puedes lanzarte a la aventura sin pensarlo dos veces. ¡A por las herramientas! (2019) – Sigue los planos y construye casas en esta versión más pausada y relajada del género.

Pero aunque estos juegos son similares a ¡Demasiado cocido! son los mejores títulos de esta lista; sin duda, vale la pena echarle un vistazo a todos los juegos que aparecen aquí, ¡así que sigue bajando para ver la lista completa!

Los 15 mejores juegos parecidos a Overcooked! para divertirse a lo grande

Lo divertido de¡Demasiado cocido! radica en su modo cooperativo: colaborar con amigos y familiares para alcanzar un objetivo común resulta increíblemente satisfactorio. Pero el trabajo en equipo no se limita a los acogedores juegos de cocina. Los títulos cooperativos también pueden consistir en acabar con enemigos, sobrevivir o construir bases gigantescas. Esta lista lo tiene todo: desde cocinas y fábricas hasta aventuras de puzles y supervivencia zombi.

1. Se necesitan dos – [La mejor aventura cooperativa con una trama central sobre el trabajo en equipo y el amor]

Mi puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 Duración media de la partida ~ 10-14 horas (historia principal) Ideal para Experiencias cooperativas para dos jugadores basadas en una historia

Se necesitan dos es un juego cooperativo de lo más adictivo que ha vendido 23 millones de copias y sigue dominando las listas de ventas más de tres años después de su lanzamiento, lo que le ha valido Juego del Año en los TGA 2021 y una puntuación de 88 en Metacritic, basada en las valoraciones de 151 medios. ¡Lo he elegido porque marca un hito en las experiencias para dos jugadores gracias a su adictivo modo cooperativo!

En esencia, es un encantador juego de plataformas que combina acertijos creativos con mecánicas cooperativas. A veces puede resultar complicado, pero es lo suficientemente sencillo como para no desanimar a los principiantes ni a los jugadores ocasionales. Es tremendamente divertido. Hazelight Studios te deja con la boca abierta con este título.

También te recomiendo que le eches un vistazo a este juego increíblemente divertido Ficción dividida, un juego más reciente del mismo estudio que, sorprendentemente, sube el listón en cuanto a modo cooperativo, historia, diseño de niveles y mucho más.

Puntos clave:

Compra individual, juego para dos : El «Friend Pass» permite que un jugador se una gratis.

: El «Friend Pass» permite que un jugador se una gratis. Mecánicas basadas en la narrativa : Los elementos de juego característicos de cada nivel se entrelazan directamente con momentos de indulgencia o de crecimiento.

: Los elementos de juego característicos de cada nivel se entrelazan directamente con momentos de indulgencia o de crecimiento. Una sorpresa tras otra: Desde rompecabezas magnéticos hasta minijuegos y combates contra jefes finales, cada nivel presenta nuevas mecánicas que mantienen el juego entretenido hasta el final.

Por qué lo elegimos Diseñado exclusivamente para el modo cooperativo de dos jugadores, Se necesitan doscombina plataformas creativas y resolución de acertijos con una narrativa conmovedora que los críticos califican como «uno de los mejores juegos cooperativos de la historia».

Se necesitan dos combina una jugabilidad creativa con una historia realista y un diseño sólido. Es perfecto para amigos y parejas que buscan algo significativo a la vez que divertido. Hazte con él, invita a un amigo con el Friend Pass y disfruta de uno de los juegos cooperativos más comentados del momento.

Mi veredicto: Se necesitan dos es la combinación definitiva de una historia conmovedora y una innovadora mecánica de juego cooperativo, que demuestra que el trabajo en equipo puede ser a la vez un reto y una experiencia profundamente gratificante. Tanto si sois compañeros en la vida como si solo lo sois en el juego, se trata de una aventura inolvidable que combina a la perfección emoción y diversión.

★ La mejor aventura cooperativa con una historia cautivadora sobre el trabajo en equipo y el amor Se necesitan dos Compra en Eneba

2. Mudanza – [El caos más alocado del modo cooperativo local sobre el trabajo en equipo bajo presión]

Mi puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One/Series Año de lanzamiento 2020 Duración media de la partida ~ 6-10 horas (diversión informal en modo cooperativo) Ideal para Caos cooperativo en el sofá basado en la física

Este juego es muy sencillo: te pones en la piel de un técnico de montaje y traslado de muebles que recorre Packmore para hacer frente a caóticos trabajos de mudanza. Pero hay una trampa. Siempre estás luchando contra el reloj. Levantar los muebles con cuidado lleva demasiado tiempo, así que acabarás lanzando sofás por las ventanas, tirando cajas frágiles sin pensarlo dos veces y montando un desastre en nombre de la eficiencia.

«Manéjese con cuidado» es solo una recomendación cuando la prioridad es la rapidez, y Smooth Moves siempre cumple, independientemente de si los artículos llegan intactos o no. Lo que realmente hace que Mudanza Lo más destacado es su sistema de física tremendamente entretenido y, sin embargo, sorprendentemente preciso. Las interacciones impredecibles contribuyen a la hilaridad y es uno de los juegos más divertidos y caóticos juegos de simulaciónpor ahí.

Puntos clave:

Diversión local para cuatro jugadores: Configuración sencilla, listo para jugar desde el sofá, incluso con los Joy-Con separados en la Switch.

Configuración sencilla, listo para jugar desde el sofá, incluso con los Joy-Con separados en la Switch. Modo de asistencia personalizable: Alargas los tiempos y te saltas niveles.

Alargas los tiempos y te saltas niveles. La hilarante física del muñeco de trapo: Neveras voladoras y accidentes inesperados que no dejan de hacer reír.

Por qué lo elegimos Su caos impredecible, basado en la física, convierte las tareas cotidianas de traslado en un divertido caos cooperativo para jugar desde el sofá.

Mudanza ofrece una física exagerada combinada con un juego en equipo centrado en el tiempo, y logra ofrecer tanto diversión como desafío en un entorno cooperativo. Ha conservado una comunidad de jugadores activa y ha recibido críticas muy positivas años después de su lanzamiento, por lo que es una apuesta segura para cualquiera que busque diversión cooperativa informal pero memorable.

Mi veredicto: Mudanza convierte las tareas cotidianas en una diversión desenfrenada, combinando un frenético trabajo en equipo con un caos físico que te hará partirte de risa. Es el juego de fiesta perfecto para amigos a los que les encanta el desorden, el caos y el trabajo en equipo bajo presión.

★ El caos cooperativo más alocado sobre el trabajo en equipo bajo presión Mudanza Compra en Eneba

Mi puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2019 Duración media de la partida ~ 5-8 horas (modo multijugador cooperativo / modo casual) Ideal para Renovación de la vivienda y coordinación de tareas en modo cooperativo desde el sofá

Si lo tuyo es construir casas, te lo pasarás en grande con ¡A por las herramientas!. En este simulador de construcción, no solo tendrás que mover muebles (¡pero nada tan loco como en los niveles de Moving Out!), sino también construir, diseñar jardines, pintar y mucho más. Hay mucho espacio para moverse en Tools Up!, ya que, en teoría, cada persona puede trabajar en una tarea diferente.

Sin embargo, la gestión del flujo de trabajo es muy importante si quieres tener éxito, por lo que seguirás necesitando planificar y comunicarte con tu equipo. Añadiré que, según mi experiencia, Tools Up! es un juego más relajado en comparación con los demás títulos de esta lista. Esto lo convierte en una excelente juego de plataformas para jugar con los más pequeños de la familia o con jugadores ocasionales.

Aspectos más destacados:

Apto para hasta cuatro personas en el sofá: Cada jugador puede realizar tareas como pintar o mover muebles codo con codo.

Cada jugador puede realizar tareas como pintar o mover muebles codo con codo. Modo «Handy Assist» y modo «Casual»: Permite ajustar los temporizadores y jugar sin prisas en grupos con distintos niveles.

Permite ajustar los temporizadores y jugar sin prisas en grupos con distintos niveles. Rompecabezas sencillos de hacer uno mismo con percances cómicos: Los pequeños obstáculos aportan un toque divertido y acogedor.

Por qué lo elegimos Al combinar las tareas de renovación del hogar con la planificación y la comunicación en modo cooperativo, Tools Up! ofrece una experiencia de juego relajante que resulta ideal para sesiones cooperativas informales.

¡A por las herramientas! Destaca por ser un juego cooperativo de «arreglar cosas» sin complicaciones, ideal tanto para principiantes como para jugar en familia. Ha recibido muy buenas críticas y sigue siendo una opción encantadora para las noches de juegos cooperativos informales. ¿Quieres relajarte y reírte con tus amigos? Este juego es la elección perfecta.

Mi veredicto: ¡A por las herramientas! es una experiencia cooperativa encantadora y relajada que convierte la reforma de una casa en una divertida actividad basada en el trabajo en equipo. Es la opción perfecta para familias o amigos que buscan una actividad desenfadada en la que coordinarse sin el agobio del caos.

★ El mejor juego de bricolaje y reformas del hogar para divertirse con un toque de caos y tranquilidad ¡A por las herramientas! Compra en Eneba

4. Sin espacio – [La experiencia cooperativa de limpieza espacial más gratificante para los fanáticos del orden en órbita]

Mi puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, Xbox One/Series Año de lanzamiento 2020 Duración media de la partida ~ 5-10 horas (modo cooperativo caótico; depende de la dificultad) Ideal para Estrategia cooperativa de limpieza y gestión de recursos en espacios reducidos y caóticos

Estoun juego independiente excepcional Es lo más parecido a Overcooked! que puedes encontrar sin tener que cocinar. Aquí, cambiamos la cocina por una caótica batalla contra una sustancia alienígena. Tú y tus amigos jugáis como compañeros de piso que intentáis manteneros con vida y conservar vuestra nave espacial a salvo. Lucha contra la sustancia alienígena.

Recomiendo Sin espacioporque lleva Demasiado cocido-un caos de equipo al estilo clásico, con un toque de limpieza de espacios, que requiere sincronización estratégica y gestión de recursos.

Aspectos más destacados:

Disposiciones aleatorias de las naves: Cada partida cambia el diseño de las salas y los recursos, así que no basta con memorizar los recorridos.

Cada partida cambia el diseño de las salas y los recursos, así que no basta con memorizar los recorridos. Formato para hasta cuatro jugadores: Funciona tanto en modo cooperativo online como local, ideal para compartir el caos.

Funciona tanto en modo cooperativo online como local, ideal para compartir el caos. Retos semanales: Cada semana se añaden nuevos modificadores, lo que garantiza que siempre haya un nuevo reto que afrontar.

Por qué lo elegimos Este simulador estratégico de limpieza combina la gestión de recursos y el trabajo en equipo para hacer frente a una plaga alienígena que no deja de extenderse.

Sin espacio combina la limpieza a toda prisa con una preparación serena y la gestión de recursos. Premia a los jugadores por su rapidez mental y su comunicación clara. Es un juego ideal para jugar en grupo que ofrece diversión táctica sin complicaciones.

Mi veredicto: Sin espacio convierte las tareas cotidianas en un trabajo en equipo interestelar, combinando la estrategia con la diversión frenética de la limpieza. Es una joya cooperativa ingeniosa y caótica que demuestra que mantener el orden puede ser tan emocionante como salvar la galaxia.

★ El juego cooperativo de limpieza espacial más gratificante para los fanáticos del orden en órbita Sin espacio Compra en Eneba

5. Lumberhill – [El modo cooperativo más salvaje con temática natural para amigos a los que les encanta el caos]

Mi puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2021 Duración media de la partida ~ 6-12 horas (historia + exploración) Ideal para Un juego cooperativo de leñadores en un entorno salvaje con peligros impredecibles

¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que parece que todo se te pone en contra? En Lumberhill, eso es simplemente un día más de trabajo. Lo que debería ser una tarea sencilla, como talar árboles, fabricar tablones y repartir madera, se convierte rápidamente en un auténtico caos. Desde animales salvajes e incendios devastadores hasta piratas traviesos y un tiempo impredecible, todo se confabula para detenerte.

Me decidí porLumberhill porque convierte un sencillo tema de leñadores en un caos impredecible, con incendios e incluso piratas que te persiguen mientras cortas leña. El juego cuenta con una valoración del 77 % como «Mayoritariamente positiva», con más de 150 reseñas en Steam, lo que demuestra que, a pesar de sus imperfecciones, resulta un juego sencillo y divertido.

Aspectos más destacados:

Tipos de riesgos: Sucesos imprevistos como incendios forestales, ataques de tiranosaurios, bombas piratas y caídas de rayos obligan a adaptarse constantemente.

Sucesos imprevistos como incendios forestales, ataques de tiranosaurios, bombas piratas y caídas de rayos obligan a adaptarse constantemente. Flexibilidad de la cooperativa: ¡Admite hasta cuatro jugadores tanto en modo local como en línea, además de un caótico modo multijugador opcional!

¡Admite hasta cuatro jugadores tanto en modo local como en línea, además de un caótico modo multijugador opcional! Niveles dinámicos: Cada uno de los más de 50 niveles ofrece nuevos diseños y nuevos retos ambientales.

Por qué lo elegimos Lleva la imprevisibilidad del modo cooperativo al extremo con incendios forestales, condiciones meteorológicas, fauna salvaje y mucho más.

Lumberhill ofrece una emocionante experiencia de juego cooperativo con desafíos inspirados en la naturaleza que mantienen a los jugadores en vilo. Si quieres darle un toque especial a tu próxima noche de juegos, reúne a tres amigos y prepárate para un caótico trabajo en equipo al estilo leñador. ¡Será una aventura trepidante!

Mi veredicto: Lumberhill es pura diversión desenfrenada que convierte el trabajo en equipo en un caos total entre bosques, piratas e incendios forestales. Es una divertidísima prueba de coordinación que demuestra que tanto la naturaleza como tus amigos pueden convertirse en tus peores enemigos.

★ El modo cooperativo más salvaje con temática natural para amigos a los que les encanta el caos Sin espacio Compra en Eneba

6. ¡A la mesa! – [El desafío culinario roguelike definitivo para maestros cocineros en medio del caos]

Mi puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One/Series Año de lanzamiento 2022 Duración media de la partida ~ 8-15 horas (depende de cuánto amplíes u optimices) Ideal para Juego de gestión de cocina de estilo roguelike estratégico para hasta 4 jugadores

Este título es un juego de gestión culinaria en el que pueden participar hasta cuatro jugadores. Pero en lo que este juego se diferencia de Overcooked! es en lo tremendamente difícil que puede llegar a ser preparar una comida. Verás, ¡A la mesa! es también uno de los mejores Juegos roguelike He jugado, con todas las dificultades que eso conlleva.

Las mejoras generadas al azar, los estándares cada vez más exigentes, los platos complejos y la total libertad sobre tus restaurantes hacen que tengas que esforzarte mucho para dominar esta cocina y avanzar en el juego. Pero, aunque PlateUp! supone sin duda un gran salto en cuanto a dificultad en comparación con Overcooked!, también es tremendamente divertido.

Aspectos más destacados:

Personalización del restaurante: Selecciona opciones del menú y desbloquea planos que te permiten automatizar tareas en ciclos de 15 días.

Selecciona opciones del menú y desbloquea planos que te permiten automatizar tareas en ciclos de 15 días. Rondas de roguelike generadas proceduralmente: Cada pocos días eliges modificadores que cambian la forma de jugar.

Cada pocos días eliges modificadores que cambian la forma de jugar. Profundidad del modo cooperativo:Con capacidad para hasta cuatro jugadores, fomenta el trabajo en equipo, y los usuarios de Reddit afirman que «se juega mejor que Overcooked» en cuanto a la coordinación en grupo.

Por qué lo elegimos PlateUp! ofrece estrategias semanales en constante evolución y ha superado el millón y medio de copias vendidas en Steam gracias a su adictiva mezcla de orden y caos.

¡A la mesa!es una ingeniosa combinación de estrategia, caos, creatividad y gestión de cocina. Su excelente puntuación en Steam y los elogios de la comunidad demuestran que ofrece rejugabilidad y desafío. ¿Quieres poner a prueba tus habilidades estratégicas en un restaurante con tus amigos? Hazte con ¡A la mesa! y disfruta de un juego cooperativo culinario que es más profundo de lo que parece.

Mi veredicto: ¡A la mesa! ofrece la combinación perfecta de estrategia y caos, que supone un reto incluso para los veteranos más curtidos de Overcooked!. Con la profundidad de los juegos roguelike y una rejugabilidad infinita, es la prueba de fuego definitiva en la cocina para los auténticos aficionados al modo cooperativo.

★ El desafío culinario roguelike definitivo para maestros de la cocina en medio del caos ¡A la mesa! Compra en Eneba

7. ¡Cocina, sirve, delicioso! – [El simulador de cocina más intenso para jugadores perfeccionistas]

Mi puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, Switch, PS4/5, Xbox One/Series, iOS, Android Año de lanzamiento 2013 / 2017 / 2020 (CSD / CSD2 / CSD3) Duración media de la partida ~ 8-12 horas (para una partida completa) Ideal para Simulación de cocina básica y minuciosa

Al igual que¡Demasiado cocido!, el¡Cocina, sirve, delicioso! La serie trata sobre cómo cocinar platos y servirlos a comensales hambrientos. Pero si pensabas que… ¡Demasiado cocido!Ya estaba bastante ajetreado, ¡espera a ver cómo están las cocinas de CSD! Donde ¡Demasiado cocido! es un simulador de cocina a gran escala, ¡Cocina, sirve, delicioso! te lleva al nivel micro.

Por ejemplo, algunos clientes preferirán hamburguesas sencillas: la carne, el pan y listo. Otros, sin embargo, preferirán recetas más elaboradas, como una hamburguesa con todo menos dos ingredientes. Además, la presión es constante, ya que la gente no deja de entrar y exigir que las comidas y los platos se preparen exactamente a su gusto, y que Dios te ayude cuando llegue la hora punta.

Aspectos más destacados:

Precisión de la receta: Los clientes exigen ingredientes y tiempos precisos, y ese reto hace que el juego sea trepidante y divertido.

Los clientes exigen ingredientes y tiempos precisos, y ese reto hace que el juego sea trepidante y divertido. Cocina micro frente a macro: Desde dar la vuelta a las hamburguesas hasta gestionar las guarniciones y las bebidas, cada turno pone a prueba la capacidad de gestión en múltiples puestos.

Desde dar la vuelta a las hamburguesas hasta gestionar las guarniciones y las bebidas, cada turno pone a prueba la capacidad de gestión en múltiples puestos. Sinergia cooperativa: Gracias al modo multijugador local y a la función «Jugar juntos a distancia», una sola copia es suficiente para compartir el estrés de la cocina.

Por qué lo elegimos La serie CSD, que se desarrolla a pequeña escala, ofrece una experiencia culinaria de alto riesgo bajo presión y es uno de los simuladores de cocina más intensos del mundo de los videojuegos.

¡Cocina, sirve, delicioso! ofrece una jugabilidad muy satisfactoria al obligarte a compaginar tareas culinarias precisas bajo presión. Sus excelentes reseñas en Steam y su modo cooperativo adaptable demuestran que es una opción imprescindible entre los simuladores de cocina más exigentes.

Mi veredicto: ¡Cocina, sirve, delicioso! lleva la multitarea culinaria a un nuevo nivel con una precisión implacable y un ritmo trepidante. Es la experiencia cooperativa definitiva para los perfeccionistas que buscan tanto el desafío como el control.

★ El simulador de cocina más intenso para jugadores perfeccionistas ¡Cocina, sirve, delicioso! Compra en Eneba

8. Human: Fall Flat – [El juego cooperativo de acertijos de física más divertido para reírse a carcajadas]

Mi puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PC, macOS, Linux, Switch, PS4/5, Xbox One/Series, iOS, Android Año de lanzamiento 2016 Duración media de la partida ~ 6-9 horas (modo historia/objetivos) Ideal para Rompecabezas de física extravagantes con divertidísimos fracasos en el modo cooperativo

Human: Fall Flat es un juego de plataformas cooperativo, peculiar, divertido y a la vez desafiante, basado en la física y los rompecabezas. En este juego, tú y tus amigos tomaréis el control de unos personajes humanos regordetes y blanditos. Tras un rato probando, os daréis cuenta de que controlar a estos personajes es mucho más difícil de lo que parece a primera vista; incluso algo tan sencillo como abrir una puerta se vuelve tremendamente complicado.

A esto se suma la forma tan torpe (y divertidísima) en que se mueven los humanos, lo que resulta aún más divertido por el hecho de que tendrás que abrirte camino por los niveles saltando de plataforma en plataforma. Fallar siempre es divertidísimo, y tanto si ganas como si pierdes, Human: Fall Flat Sin duda, se gana un puesto en mi lista de los mejores juegos de plataformas.

Aspectos más destacados:

Rompecabezas basados en la física: Cada desafío se basa en unos controles imprecisos e impredecibles para conseguir un efecto cómico.

Cada desafío se basa en unos controles imprecisos e impredecibles para conseguir un efecto cómico. Caos multijugador: Pueden participar hasta ocho jugadores en el modo cooperativo, ya sea en línea o en local.

Pueden participar hasta ocho jugadores en el modo cooperativo, ya sea en línea o en local. Rejugabilidad infinita: Las múltiples soluciones y los niveles creados por la comunidad (más de 5.000 en Steam Workshop) le aportan una variedad duradera.

Por qué lo elegimos Este juego de puzles convierte tareas sencillas en divertidísimos retos cooperativos. Es demasiado divertido como para no probarlo, y si quieres disfrutar de una sesión de juego llena de risas, no te lo puedes perder.

Human: Fall Flat Es un juego encantador basado en la física, gracias a su dinámica de juego desenfadada e impredecible y a un taller muy activo repleto de niveles personalizados. Sigue gozando de muy buenas valoraciones y cuenta con muchos jugadores años después de su lanzamiento. ¿Quieres reírte hasta que te caigas de risa? Invita a un amigo y que empiece la locura.

Mi veredicto: Human: Fall Flat convierte cada movimiento torpe en un momento desternillante de trabajo en equipo y caos. Es uno de los juegos cooperativos más divertidos que hay: una mezcla a partes iguales de resolución de acertijos y comedia en estado puro.

★ El juego cooperativo de acertijos de física más divertido para reírse a carcajadas Human: Fall Flat Compra en Eneba

9. Don’t Starve Together – [El modo cooperativo de supervivencia más duro para equipos que se crecen ante la adversidad]

Mi puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Vita, Wii U, Switch, Xbox One, iOS, Android Año de lanzamiento 2016 Duración media de la partida ~ 20-40 horas o más (modo de supervivencia abierto sin un «final» estricto) Ideal para Un juego cooperativo centrado en la supervivencia con muerte permanente y un amplio contenido descargable

En la mayoría de los juegos de supervivencia tipo sandbox, las necesidades de los personajes se añaden a posteriori. Don’t Starve Together, por otro lado, no se anda con rodeos. Casi todo está ahí para matarte, desde ranas hasta cerdos hombres lobo e incluso la propia oscuridad. Tendrás que planificar, explorar y gestionar cuidadosamente tus recursos, y aunque lo hagas todo bien, nunca estarás completamente a salvo.

Por suerte, esta dificultad se ve compensada por un encantador estilo artístico al estilo de Tim Burton y una bonita perspectiva isométrica en 3D. Aunque nunca te quedarás sin contenido en Don’t Starve TogetherAdemás, el juego cuenta con varios paquetes de contenido descargable, así como con una comunidad de modding muy activa.

Aspectos más destacados:

Supervivencia con muerte permanente: Cada decisión cuenta cuando cualquier cosa puede acabar con tu racha.

Cada decisión cuenta cuando cualquier cosa puede acabar con tu racha. Estrategia cooperativa: Tú y tus amigos debéis uniros y apoyaros mutuamente para sobrevivir.

Tú y tus amigos debéis uniros y apoyaros mutuamente para sobrevivir. Un ecosistema de mods enorme: Más de 700 000 seguidores en Steam Workshop y herramientas para personalizar cada aspecto del juego.

Por qué lo elegimos Este juego, que combina la supervivencia con muerte permanente, la gestión cooperativa de recursos y contenidos descargables de temporada, ofrece desafíos cooperativos y contenidos creados por la comunidad que te enganchan.

Con más de 480 000 reseñas positivas y una sólida puntuación del 95 % en Steam otorgada por casi medio millón de jugadores, este juego demuestra que se trata de sobrevivir Y prosperar juntos. Si buscas un reto que exija ingenio y trabajo en equipo, déjate llevar por el delicioso caos que caracteriza a Don’t Starve Togetheraparte.

Mi veredicto: Don’t Starve Together es una experiencia de supervivencia brutal, pero gratificante, que exige comunicación, planificación y paciencia. Para los amigos a los que les gustan los retos, es la prueba definitiva del trabajo en equipo frente a la propia naturaleza.

★ El modo cooperativo de supervivencia más duro para equipos a los que les encanta enfrentarse a la adversidad Don’t Starve Together Compra en Eneba

10. Factorio – [El juego de construcción de fábricas más adictivo para los amantes de la estrategia]

Mi puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2016 (PC), 2020 (Switch) Duración media de la partida ~ 40-80 horas (para «completarlo» en la versión básica, por ejemplo, lanzar un cohete) Ideal para Automatización industrial avanzada y optimización cooperativa

Si buscas un simulador de producción más completo que ¡Demasiado cocido!, Factorio quizá sea el juego ideal para ti.

La premisa del juego es aparentemente sencilla. Te estrellas en el mundo de Nauvis y utilizas minerales en bruto como el carbón, el hierro y el cobre para construir cohetes con los que regresar a casa. En la práctica, Factorio es algo completamente distinto.

Probablemente acabarás olvidando tu objetivo inicial a medida que te dejes llevar por el impulso de expandirte y optimizar, y cada nueva tecnología te ofrece aún más juguetes con los que entretenerte. Y con tanto que hacer y lo adictivo que resulta todo este juego, Factorio Es, sin duda, uno de los mejores juegos independientes a los que he jugado nunca. Aunque este juego ya es muy divertido jugando en solitario, ¡la cosa se vuelve aún más alocada cuando se suman los amigos a la fiesta!

Probablemente te olvides de tu objetivo inicial a medida que te dejes llevar por el impulso de expandirte y optimizar, y cada nueva tecnología te ofrece aún más juguetes con los que entretenerte. Y con tanto que hacer y lo adictivo que resulta todo el juego, Factorio Es, sin duda, uno de los mejores juegos independientes a los que he jugado nunca. Aunque este juego ya es muy divertido jugando en solitario, ¡la cosa se vuelve aún más alocada cuando se suman los amigos a la fiesta!

Aspectos más destacados:

Automatización industrial: Una amplia variedad, desde simples taladros mineros hasta robótica avanzada.

Una amplia variedad, desde simples taladros mineros hasta robótica avanzada. Optimización cooperativa: El modo multijugador integra la planificación y la logística colaborativas.

El modo multijugador integra la planificación y la logística colaborativas. Rejugabilidad infinita: Los extensos árboles tecnológicos y los mapas generados proceduralmente hacen que cada partida sea una experiencia nueva.

Por qué lo elegimos Factorio convierte el trabajo en equipo en un ejercicio de planificación adictivo al que se puede jugar una y otra vez. Es uno de los pocos juegos en los que cada pequeño ajuste se convierte en un efecto bola de nieve que genera grandes beneficios.

Factorio permite a los jugadores disfrutar Cuenta con una mecánica de construcción de fábricas muy elaborada y alcanza su máximo esplendor cuando se juega en equipo. Con una impresionante valoración positiva del 97 % en Steam, es una joya indie que no te puedes perder.

Mi veredicto: Factorio convierte la automatización compleja en una obsesión cooperativa extrañamente satisfactoria. Es una obra maestra de la eficiencia y el trabajo en equipo que os mantendrá a ti y a tus amigos optimizando hasta altas horas de la madrugada.

★ El juego de construcción de fábricas más adictivo para los amantes de la estrategia Factorio Compra en Eneba

11. Barotrauma – [La experiencia cooperativa submarina más profunda para equipos a los que les encantan los retos técnicos]

Mi puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, macOS, Linux Año de lanzamiento 2023 Duración media de la partida ~ 5 horas (hay quien señala una duración media muy baja) Ideal para Un juego cooperativo de submarinos claustrofóbico con gran profundidad en cuanto a ingeniería

Barotrauma es un juego cooperativo claustrofóbico y frenético sobre la exploración submarina ambientado en Europa, una de las lunas de Júpiter. Como pioneros en la nueva frontera de la humanidad, tú y tu tripulación tendréis que pilotar vuestro submarino a través de las frías y desoladas profundidades de Europa. Pero no te equivoques: mantener un submarino en buen estado es DIFÍCIL, y el peligro acecha por todas partes.

Tú y tu tripulación tendréis que mejorar, reparar y mantener vuestro submarino constantemente, invertir en vuestros árboles de habilidades y repeler a cualquier invasor, si no queréis hundiros. Los conocimientos técnicos (especialmente para mecánicos e ingenieros) son tan profundos que no dudaría en considerar Barotrauma para entrar en la lista de los mejores juegos de simulación¡He jugado!

Aspectos más destacados:

Gestión intensiva de submarinos: Los sistemas complejos exigen una atención constante y actualizaciones estratégicas.

Los sistemas complejos exigen una atención constante y actualizaciones estratégicas. Trabajo en equipo inmersivo: Las funciones especializadas fomentan una colaboración estrecha en situaciones de presión.

Las funciones especializadas fomentan una colaboración estrecha en situaciones de presión. Profundidad técnica: Una mecánica técnica detallada que permite alcanzar un dominio muy satisfactorio.

Por qué lo elegimos El barotrauma hace que el modo cooperativo sea más emocionante, ya que la comunicación y la coordinación se vuelven ABSOLUTAMENTE fundamentales para la supervivencia.

Barotrauma combina a la perfección una mecánica submarina muy elaborada con un modo cooperativo que te mantendrá en vilo. Reúne a tu tripulación y aventúrate hoy mismo en las profundidades.

Mi veredicto: Barotrauma es un intenso simulador cooperativo de las profundidades marinas que premia la precisión, la comunicación y los nervios de acero. Cada misión se vive como una emocionante danza entre el caos y el control bajo la aplastante presión del océano.

★ La experiencia cooperativa submarina más profunda para equipos a los que les encantan los retos técnicos Barotrauma Compra en Eneba

12. Castle Crashers – [El mejor juego de lucha de dibujos animados para un caos cooperativo al estilo clásico]

Mi puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas PC, macOS, Switch, PS3/4, Xbox 360, Xbox One Año de lanzamiento 2008 Duración media de la partida ~ 8-12 horas (recorrido principal) Ideal para Un caótico juego arcade de lucha para cuatro jugadores con mucho encanto

A veces, lo único que hace falta es un poco de ese caos de toda la vida, y Castle Crashers ofrece precisamente eso, con acción sin descanso y diversión a lo grande. Este juego de lucha al estilo arcade reúne todo lo que hizo grandes a los clásicos del género, como oleadas de enemigos a los que derrotar y un modo cooperativo para hasta cuatro jugadores, ya sea en línea o en modo local.

Castle Crashers captura a la perfección el espíritu de los clásicos de las salas recreativas, al tiempo que aporta una nueva dosis de humor y creatividad. Los vibrantes gráficos dibujados a mano y el estilo fantasioso del juego se combinan a la perfección con la frenética acción para cuatro jugadores. Te encantará lo divertido y caótico que es este juego.

Aspectos más destacados:

Combate cooperativo dinámico: El juego, al que se puede jugar en línea o en modo local, ofrece una mecánica de equipo fluida.

El juego, al que se puede jugar en línea o en modo local, ofrece una mecánica de equipo fluida. Habilidades únicas de los personajes: Cada caballero cuenta con habilidades mágicas especiales y un equipamiento personalizable.

Cada caballero cuenta con habilidades mágicas especiales y un equipamiento personalizable. Humor peculiar y encanto: La narrativa llena de humor y las divertidísimas batallas contra jefes hacen que la experiencia resulte cautivadora y entretenida.

Por qué lo elegimos Un clásico de los juegos de lucha para cuatro jugadores que destaca por su modo cooperativo. Sus combates trepidantes son aún más emocionantes cuando te lo pasas en grande con tus amigos, y el humor desenfadado no da tregua.

Castle Crashers encuentra el equilibrio perfecto entre el caos de los juegos arcade retro y la diversión multijugador moderna. El juego cuenta con una valoración positiva del 96 % en Steam, con más de 80 000 reseñas. Reúne a tus amigos y sumérgete hoy mismo en este caos encantador.

Mi veredicto: Castle Crashers es un juego de lucha atemporal que combina acción frenética con un sinfín de humor y emoción. Se trata de un clásico del modo cooperativo que sigue siendo tan divertido hoy como lo era hace más de una década.

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13. Helldivers 2 – [El shooter por equipos más trepidante, con caos táctico y fuego amigo]

Mi puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Plataformas PC, PS5 Año de lanzamiento 2024 Duración media de la partida ~ 10-20 horas (dependiendo de las misiones, el modo cooperativo y el contenido adicional) Ideal para Un juego cooperativo de ciencia ficción táctico, caótico y con fuego amigo

Los pocos, los orgullosos, los prescindibles… los Helldivers. Helldivers 2 logra transmitir el sentimiento de solidaridad y camaradería mientras todos y cada uno de sus jugadores luchan por «defender» Super Earth. Es increíble sentirse parte de un todo, y esa experiencia es una de las razones por las que Helldivers 2 Es, sin duda, uno de los mejores juegos de aventuras de los últimos tiempos.

Como Helldiver, formas parte de una fuerza de élite de mantenimiento de la paz (es decir, uno más entre una multitud de carne de cañón sin nombre) encargada de extender la democracia controlada más allá de Super Earth. Esto implica llevar la libertad a tres facciones diferentes, lo quieran o no. Para ayudarte en tus misiones, tendrás acceso a docenas de armas impresionantes y estrategias impactantes.

También debo mencionar que el fuego amigo está siempre activado en Helldivers 2. Los compañeros recibirán disparos, les volarán miembros y se armará un buen jaleo.

Aspectos más destacados:

Acción cooperativa caótica: El trabajo en equipo estratégico se combina con batallas trepidantes, realzadas por el fuego amigo permanente.

El trabajo en equipo estratégico se combina con batallas trepidantes, realzadas por el fuego amigo permanente. Armas y estrategias variadas: Equipamientos completos y potentes habilidades tácticas.

Equipamientos completos y potentes habilidades tácticas. Tono de humor negro: Violencia exagerada combinada con una narrativa satírica.

Por qué lo elegimos Considerado «el shooter cooperativo más divertido» desde Left 4 Dead, Helldivers 2 hace honor a su reputación con misiones caóticas que exigen una coordinación real, y no solo reflejos de correr y disparar.

Helldivers 2 combina a la perfección la profundidad táctica con la diversión caótica del modo multijugador. Puede que no sea un simulador de cocina, pero si buscas un juego cooperativo que te enganche, aquí lo tienes.

Mi veredicto: Helldivers 2 se nutre del caos organizado, donde el trabajo en equipo y los disparos entre compañeros van de la mano. Es el shooter cooperativo más divertido e intenso desde Left 4 Dead, que premia tanto la coordinación como la pura carnicería por igual.

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14. Resident Evil 6 – [La mejor epopeya cooperativa de acción y terror para los amantes de las emociones fuertes]

Mi puntuación Puntuación de Enebameter: 7,4/10

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Plataformas PC, Switch, PS3/4, Xbox 360/One Año de lanzamiento 2012 Duración media de la partida ~ 20-25 horas (para una campaña típica) Ideal para Juego de disparos cooperativo de terror con cuatro campañas

PolémicoResident Evil 6 Puede que sea así, pero no se puede negar que el énfasis en el modo cooperativo lo convirtió en un juego genial para jugar con un amigo. Es cierto que quizá se haya restado importancia a las mecánicas de terror de supervivencia, pero a cambio lo que obtienes es un shooter de zombis (bueno, de infectados) repleto de acción. Sigue habiendo un montón de sustos, armas, secuencias de acción y enemigos a los que hacer pedazos.

Resident Evil 6 incluye no una, ni dos, sino cuatro campañas que te llevarán por Estados Unidos, Europa Central y China en un intento por detener una nueva y terrible arma biológica. En cada campaña jugarás con un dúo dinámico, y cada una de ellas te ofrece una nueva perspectiva sobre todo el incidente, así que prácticamente tendrás que jugarlas todas.

Aspectos más destacados:

Campañas con múltiples historias: Cuatro narrativas distintas aportan perspectivas únicas y variedad.

Cuatro narrativas distintas aportan perspectivas únicas y variedad. Enfoque cooperativo: Diseñado específicamente para el juego en equipo de dos jugadores, tanto en modo de pantalla dividida como en línea.

Diseñado específicamente para el juego en equipo de dos jugadores, tanto en modo de pantalla dividida como en línea. Jugabilidad llena de acción: Combates intensos y secuencias de acción que te harán subir la adrenalina.

Por qué lo elegimos Sus campañas para dos jugadores brillan tanto en el modo cooperativo en pantalla dividida como en línea. Es uno de los pocos juegos de gran presupuesto que realmente apuesta por un diseño variado para dos jugadores.

A pesar de haberse alejado de sus orígenes como juego de terror y supervivencia, Resident Evil 6 promete una emocionante acción cooperativa a través de múltiples campañas envolventes.

Mi veredicto: Resident Evil 6 Cambia el miedo por el espectáculo, ofreciendo una experiencia cooperativa de gran éxito repleta de acción y adrenalina. Es la elección perfecta para parejas que quieran vivir juntas emociones cinematográficas y el caos de la caza de zombis.

★ La mejor epopeya de acción y terror en modo cooperativo para los amantes de las emociones fuertes Resident Evil 6 Compra en Eneba

15. Left 4 Dead 2 – [Un clásico legendario del modo cooperativo contra zombis que define la supervivencia en equipo]

Mi puntuación Puntuación de Enebameter: 7,2/10

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Plataformas PC, macOS, Linux, Xbox 360 Año de lanzamiento 2009 Duración media de la partida ~ 6-10 horas (campaña) Ideal para Un emblemático juego cooperativo de supervivencia zombi que combina estrategia y trabajo en equipo

El juego de disparos de zombis de Valve es el ejemplo perfecto de «viejas glorias». Left 4 Dead 2 es el juego perfecto para cuando quieras desahogarte con tus amigos y descargar tu ira contra hordas de muertos vivientes. En este juego, te pondrás en la piel de uno de los cuatro supervivientes (Coach, Nick, Rochelle o Ellis) e intentarás escapar de una América invadida por zombis disparando, acuchillando o haciendo pedazos a los infectados con el arma que elijas.

La mecánica del juego es sencilla, ágil e increíblemente adictiva. Por muy divertido que pueda resultar el apocalipsis, Left 4 Dead 2 Te enseña rápidamente que no puedes luchar solo. La cooperación es fundamental en el juego, ya que los infectados especiales pueden inmovilizar o acabar rápidamente con un superviviente solitario. Pero juntos, tú y tus amigos (o los bots) podréis llevar a cabo estrategias complejas y hacer frente a cualquier horda que se os presente.

Aspectos más destacados:

Director dinámico de IA: La generación aleatoria de enemigos y los escenarios aportan un aire de novedad.

La generación aleatoria de enemigos y los escenarios aportan un aire de novedad. Juego cooperativo táctico: Se necesita trabajo en equipo y coordinación para sobrevivir a los infectados especiales.

Se necesita trabajo en equipo y coordinación para sobrevivir a los infectados especiales. Popularidad duradera: Sigue siendo muy jugado, cuenta con el apoyo de una comunidad fiel y cuenta con mods activos.

Por qué lo elegimos Considerado una obra maestra del modo cooperativo. Sus campañas dinámicas y su Director de IA siguen marcando la pauta en su género.

Left 4 Dead 2 sigue siendo el referente indiscutible de los juegos de disparos cooperativos contra zombis y cuenta con más del 96 % de valoraciones positivas en Steam, basadas en casi 600 000 reseñas. Reúne a tu equipo y sumérgete hoy mismo en este clásico atemporal.

Mi veredicto: Left 4 Dead 2 sigue siendo el referente indiscutible de los shooters cooperativos, en los que la supervivencia depende del trabajo en equipo y de la sincronización. Es caótico, inolvidable y sigue siendo la mejor forma de poner a prueba la amistad frente a los muertos vivientes.

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Más juegos cooperativos que puedes probar

Aunque¡Demasiado cocido! es un juego cooperativo que destaca, pero hay muchos otros juegos cooperativos con un modo multijugador excelente. No te lo pierdas:

¡Overcooked! 2– La secuela ofrece más de la misma diversión caótica.

River City Girls – un juego de lucha que cuenta con una banda sonora fantástica, un estilo artístico increíble y una jugabilidad sólida.

¡Desencarrilado!– Construye vías férreas a través de mundos infinitos generados proceduralmente.

Lárgate de una vez– Abatir un complejo infestado con nada más que armas básicas, estrategia y trabajo en equipo. Muy difícil.

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Juegos cooperativos: lo mejor en pocas palabras

Los juegos cooperativos aprovechan nuestro deseo natural de trabajar en equipo. Prepárate para disfrutar de partidas divertidas en las que compartirás experiencias con los demás. Estos juegos exigen mucho más que esperanza y confianza en tus compañeros: una comunicación clara y una colaboración eficaz son fundamentales para el éxito.

Para los jugadores que quieran ampliar su colección, echar un vistazo a un mercado online de confianza para artículos de videojuegos puede descubrir joyas ocultas del modo cooperativo que vale la pena explorar.

Más allá de la mecánica de juego, la esencia de los juegos cooperativos reside en las historias memorables y los divertidísimos percances que se comparten con los amigos. Nuestras mejores recomendaciones, como Mudanza and Se necesitan dos Nos encanta crear estos momentos inolvidables.

Si quieres más recomendaciones y análisis en profundidad sobre videojuegos, nuestra blog dedicado a los videojuegos puede ofrecerte consejos y opiniones sinceras para ayudarte a encontrar aún más juegos que molan un montón.

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