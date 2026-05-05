Los 11 mejores juegos similares a Monster Hunter: las mejores alternativas en 2026

Si eres un jugador al que le encantan las emocionantes cacerías, los gráficos impresionantes y los combates de rol de acción que te aceleran el corazón, he seleccionado diez de los mejores juegos similares a Monster Hunter. Me enamoré de la serie allá por 2010 – La enorme variedad de monstruos, el equipo que se podía fabricar y esos combates contra jefes finales, tan intensos como un baile, me engancharon de inmediato.

La enorme libertad y la ingente cantidad de contenido me mantuvieron jugando durante años. Como es lógico, empecé a buscar experiencias similares, y los títulos que aparecen a continuación son los mejores que he encontrado. Si quieres sentir esa misma emoción, estás en el lugar adecuado, y estos juegos no te decepcionarán.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Monster Hunter

¿Eres de esos jugadores exigentes que solo se conforman con lo mejor? Echa un vistazo a la selección de nuestro equipo con los títulos que creemos que más te gustarán de entre todos los Monster Hunterjuegos similares que hay por ahí:

Horizon Zero Dawn (2017) – posiblemente el juego más parecido a Monster Hunter en cuanto a la mecánica de juego, los innovadores diseños de los monstruos y lo impresionante y variado que es su extenso mundo abierto. Dragon’s Dogma: Dark Arisen (2012) – cuenta con una amplia variedad de monstruos a los que cazar y presenta mecánicas de combate que comparten algunas similitudes con Monster Huntercomo la escalada de monstruos y un sistema de debilidades basado en las partes del cuerpo. Corazones salvajes (2023) – un competidor directo de Monster Hunter y mantiene el mismo estilo de juego de «cazar, fabricar y repetir», pero también tiene su propio toque en varios aspectos.

¿No te ha gustado ninguna de nuestras propuestas? Bueno, yo no me preocuparía todavía, porque he preparado otros siete juegos que son igual de divertidos y muy recomendables para Monster Hunter aquí tienen algo para los aficionados.

11 juegos parecidos a Monster Hunter en los que puedes acabar con bestias épicas

Estos son los diez mejores juegos para ti si te gusta Monster Huntersu mecánica de juego patentada, su sistema de combate, la variedad de monstruos y su capacidad para sumergir al jugador en el juego. ¿Te parece una opinión demasiado atrevida? Sigue leyendo para descubrir por qué he incluido cada juego en esta lista y por qué you ¡Deberíamos jugar contra ellos la próxima vez!

1. Horizon Zero Dawn: Edición Completa [La mejor alternativa de mundo abierto para la caza de monstruos]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PlayStation 4, PC Año de estreno 2017 Creador/es Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 52 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de caza de monstruos en mundo abierto que buscan enormes bestias mecánicas

En lo que respecta a monstruos gigantes cuya derrota exige habilidad, paciencia y preparación; muy pocos juegos de rol de caza de monstruos pueden competir con Horizon Zero Dawn’s híbridos entre la fauna y la maquinaria, con un diseño magnífico.

Aquí podrás cazar monstruos GIGANTES y acabar con ellos apuntando a sus puntos más vulnerables, lo que exigirá una puntería precisa y un uso estratégico de tu arsenal. El combate se centra más en el combate a distancia que en Monster Hunter, pero no por ello es menos amplio, teniendo en cuenta la variada selección de armas de este juego.

A diferencia de la mayoríaMonster Huntertítulos,Horizon Zero Dawn también es unun auténtico juego de mundo abiertodonde puedesexplora un mapa enorme e interconectado sin interrupciones. Además, cuenta con una historia fantástica, unos gráficos preciosos y un sistema de creación relativamente sencillo, pero muy adictivo. La profundidad del juego se amplía aún más con el DLC «The Frozen Wilds» (incluido en la Edición Completa), que introduce una nueva región helada repleta de amenazas mecánicas más agresivas y equipamiento de alto nivel que dominar.

Mi veredicto: Esta es una de las experiencias más parecidas a Monster Hunter en cuanto a escala, atmósfera y combate táctico. Si te gustan las batallas gigantescas de varias fases y explorar mundos enormes, Horizon Zero Dawn merece totalmente la pena dedicarle tiempo.

★ La mejor alternativa de mundo abierto para la caza de monstruos Horizon Zero Dawn: Edición Completa Compra en Eneba

2. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [El mejor RPG de acción clásico para los fans de Monster Hunter]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Año de estreno 2012 Creadores Capcom, Capcom Duración media de la partida 53 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol de acción clásicos con grandes monstruos fantásticos

Dragon’s Dogma: Dark Arisen te permite vivir la aventura a tu manera al ofrecerte nueve clases diferentes (es decir, las vocaciones), puedes cambiar de una a otra en cualquier momento durante el juego, así como compañeros totalmente personalizables que puedes adaptar según las necesidades de tu fiesta.

Tanto si te gusta agarrar a los PNJ y lanzarlos por los precipicios por diversión como si prefieres acabar con todos los monstruos que te encuentras de camino al jefe final, Dragon’s Dogma: Dark Arisen es uno de loslos juegos de rol más emocionantes Se lo recomendaría a cualquiera Monster Hunter veterano.

Te encontrarás con un montón de cacerías épicas y monstruos colosales aquí, así como personajes no jugables memorables (con algunos de los cuales incluso puedes entablar una relación sentimental) que hacen que la narrativa, tan bien escrita, de este juego resulte aún más apasionante.

Mi veredicto: Dragon’s Dogma: Dark Arisen ofrece sistemas únicos de RPG de acción y encuentros épicos con monstruos que satisfacen un deseo similar al de Monster Hunter. Su rejugabilidad y la libertad que ofrece en el combate lo convierten en una experiencia excepcional incluso hoy en día.

★ El mejor RPG de acción clásico para los fans de Monster Hunter Dragon’s Dogma: Dark Arisen Compra en Eneba

3. Corazones salvajes [El mejor competidor en la caza de monstruos moderna]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2023 Creadores Omega Force / Koei Tecmo, Electronic Arts Duración media de la partida 52 horas Ideal para Jugadores que buscan un juego que compita con Monster Hunter, pero con un estilo moderno y trepidante

Después de jugarMonster Hunter Rise: Sunbreak,Corazones salvajesllegó justo en el momento oportuno y me proporcionó innumerables horas de diversión mientras esperaba «pacientemente» a Monster Hunter WildsFecha de lanzamiento.

Esuna visión renovada del género de la caza de monstruos que ofrece el mismo ciclo de juego, combate estratégico y experiencia multijugador cooperativa en línea que MH que tienen los videojuegos, pero desde luego no ha tenido miedo de salirse de la fórmula. A los aficionados al combate intenso y basado en la habilidad también les puede gustar echar un vistazo a algunos de los los mejores juegos de rol de acción, que comparten elementos de juego similares y de ritmo trepidante.

Me gustó especialmente cómo se ha implementado aquí el sistema Karakuri, lo que permitió un sistema de creación más detallado que el de la mayoría de los demás Monster Hunterjuegos. Con él, podrás construir tu propia base de operaciones desde cero y fabricar todo tipo de herramientas, trampas y artilugios ingeniosos que te ayudarán en tus cacerías y te facilitarán el desplazamiento por el mapa.

Además, es compatible con el juego entre plataformas (PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5), lo que lo convierte en una excelente MH una alternativa si te gusta jugar con tus amigos en modo cooperativo.

Mi veredicto: Corazones salvajes es el competidor moderno más cercano a Monster Hunter, que ofrece partidas rápidas y creativas con una identidad propia. Si buscas algo que te resulte familiar pero a la vez refrescantemente diferente, esta es una recomendación segura.

★ El mejor juego de caza de monstruos moderno Corazones salvajes Compra en Eneba

4. God Eater 3 [La mejor experiencia de caza de monstruos al estilo anime]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PC Año de estreno 2018 Creadores Bandai Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 35 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol de acción al estilo anime que disfrutan de combates elegantes y trepidantes

God Eater 3 te va a encantar si te gustan los ARPG con mecánicas de combate emocionantes, jefes finales desafiantes y una historia sólida con temas más oscuros. He jugado a uno de sus predecesores más antiguos, Gods Eater Burst, de forma bastante extensa en la PSP junto con Monster Hunter Freedom Unite hace mucho tiempo.

Como soy más de los juegos para un solo jugador con una narrativa más marcada, la verdad es que me gustó más GEB over MHFU (un sacrilegio, lo sé). Años más tarde, me alegró ver que God Eater 3 seguía teniendo el mismo encanto, solo que ahora tiene gráficos de anime aún más espectaculares, combates más fluidos y mecánicas de creación optimizadas.

Aunque me gusta más el estilo moderno Monster Hunter En los juegos de hoy en día, poder empuñar un God Arc que se vuelve cada vez más poderoso a medida que cazo Aragami siempre es una pasada.

Mi veredicto: God Eater 3 es perfecto para los jugadores que prefieren los combates rápidos, elegantes y con un toque de anime, en lugar de las batallas más lentas y pesadas. Es una opción estupenda si buscas una experiencia de caza de monstruos llena de energía y centrada en los personajes.

★ La mejor experiencia de caza de monstruos al estilo anime God Eater 3 Compra en Eneba

5. Las larvas 2 [El mejor juego de rol de caza de monstruos inspirado en la mitología]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PS4, PS3, PS Vita, PC Año de estreno 2016 Creadores Omega Force, Koei Tecmo Duración media de la partida 32 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los monstruos inspirados en la mitología y el combate cuerpo a cuerpo

Hablando de armas impresionantes y potentes que puedes mejorar, Las larvas 2′su amplio arsenal de 11 tipos de armas diferentes, cada uno con sus propios movimientos, seguro que te dejará boquiabierto.

Además de su impresionante variedad de armas y su enfoque en el combate cuerpo a cuerpo intenso, Las larvas 2también cuenta conalgunas de las mejores batallas contra jefes a las que te enfrentarás en cualquier juego de rol de caza de monstruos. A los jugadores a los que les guste explorar entornos amplios y envolventes también les pueden gustar algunos de los los mejores juegos de mundo abierto, que ofrecen aventuras igualmente apasionantes.

Claro, incluso las cacerías más difíciles aquí no son precisamente Monster Hunter-en cuanto a dificultad, pero esto, en realidad, juega a su favor por la forma en que la historia presenta al protagonista.

Es un juego ideal para jugar en solitario, con combates menos agotadores pero igual de emocionantes y, lo que es más importante, con un protagonista genial en el que el jugador puede identificarse. ¡No hay más que decir!

Mi veredicto:Las larvas 2 destaca por sus intensos combates cuerpo a cuerpo, sus memorables enfrentamientos contra jefes finales y sus monstruos inspirados en la mitología. Es una opción excelente para los jugadores a los que les encanta crear objetos, luchar y explorar a su propio ritmo.

★ El mejor juego de rol de caza de monstruos inspirado en la mitología Las larvas 2 Compra en Eneba

6. Final Fantasy Explorers [La mejor aventura de caza de monstruos para consolas portátiles]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas Nintendo 3DS Año de estreno 2014 Creadores Square Enix, Square Enix Duración media de la partida 30 horas Ideal para Jugadores de consolas portátiles que buscan una versión al estilo Final Fantasy de la caza de monstruos

Ahora que ya conoces todos esos fantásticos juegos que funcionan en varias plataformas, ¿qué tal uno que sea exclusivo para consolas, pero que es demasiado bueno como para dejarlo fuera a pesar de su acceso limitado?

In Final Fantasy Explorers, no solo puedes enfrentarse a algunos de los monstruos más emblemáticos de la franquicia, pero tu personaje principal personalizable también puede convertirse en algo muy querido Final Fantasypersonajes como Cloud, Squall y Tidus a través del modo Trance del juego. También puedes descubrir más títulos destacados de la franquicia en nuestra lista de los el mejorFinal Fantasyjuegos.

Siempre me he preguntado cómo sería un juego al estilo de Square Enix Monster Hunter cómo acabaría el juego. Mientras que títulos como Final Fantasy XV and Final Fantasy VII tienen un buen contenido de caza de monstruos, Final Fantasy Explorers sigue siendo, con diferencia, el título de Final Fantasy que más se ha acercado a Monster Hunter en cuanto a mecánica de juego principal.

Mi veredicto: Final Fantasy Explorers combina el encanto nostálgico de FF con una mecánica de caza de monstruos que funciona de maravilla en consolas portátiles. Si te gusta Final Fantasy y cacerías aptas para el modo cooperativo, sin duda merece la pena hacerse con este juego.

★ La mejor aventura de caza de monstruos para consolas portátiles Colección de juegos de Final Fantasy Compra en Eneba

7. Elden Ring [La mejor opción de tipo Soulslike para los fans de Monster Hunter]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Año de estreno 2022 Creadores FromSoftware, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 100 horas Ideal para Jugadores que buscan un combate exigente, al estilo Souls, contra enemigos gigantescos

Si buscas un reto diferente, pero a la vez bastante familiar, como Monster Hunter Si eres fan, no busques más: Dark Souls juegos – concretamente, Elden Ring. Incluyegráficos de última generación, mecánicas de combate pulidas y un amplio mapa interconectado con diferentes biomas que son, sin lugar a dudas, más lúgubres y hostiles que lo que se suele ver en Monster Hunter juegos.

En pocas palabras, aquí encontrarás la misma fórmula de «batallas épicas + monstruos difíciles + optimización de personajes al máximo = diversión a raudales», salvo que Elden Ring incorpora elementos mágicos y otros elementos fantásticos tanto en los combates como en la historia, y presenta de forma constante temas más maduros en su narrativa.

Mi veredicto: Elden Ring recrea la misma sensación de peligro, recompensa y dominio que se encuentra en Monster Huntersus combates más duros. Si te apasionan los combates metódicos y los jefes colosales, este juego te enganchará al instante.

★ La mejor alternativa al estilo Souls Elden Ring Compra en Eneba

8. The Witcher 3: La caza salvaje [La mejor experiencia de caza de monstruos con una trama envolvente]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC Año de estreno 2015 Creadores CD Projekt Red, CD Projekt Duración media de la partida 103 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la caza de monstruos basada en contratos y que se dejan llevar por la historia

The Witcher 3: La caza salvaje se erige con orgullo entre los los mejores juegos para un solo jugador de todos los tiempos. Sus elementos centrados en los monstruos se asemejan mucho a Monster Hunterdesde los preparativos previos a la caza que hay que hacer para enfrentarse a determinados jefes, hasta las cacerías de monstruos por encargo que puedes aceptar a través de misiones secundarias.

Este juego me ha impactado tanto que te recomiendo que juegues también a las entregas anteriores, ya que los tres juegos tienen un una historia fenomenal, una gran variedad de monstruos y un montón de contenido por descubrir.

Aun así,The Witcher 3: La caza salvaje es, sin duda, el mejor título de la serie, y ofrece una de las mejores narraciones que se puedan encontrar Monster Hunter A los aficionados les encantará. Es el juego perfecto para todos los cazadores a los que les gusta jugar en solitario.

Mi veredicto: The Witcher 3: La caza salvaje No es un juego tradicional de caza de monstruos, pero su sistema de contratos ofrece algunos de los encuentros más memorables del género. A los jugadores a los que les gusta la historia, pero que siguen buscando la preparación táctica, les encantará.

★ La mejor experiencia de caza de monstruos con una historia apasionante The Witcher 3: La caza salvaje – Edición Juego del Año Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PS4, PC, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, dispositivos móviles Año de estreno Relatos: 2016 / Relatos 2: 2021 Creadores Capcom y Marvelous, Capcom Duración media de la partida Historia: 51 horas / Historia 2: 61 horas Ideal para Jugadores que busquen una versión por turnos de Monster Hunter con una historia rica

AmbosMonster Hunter StoriesYMonster Hunter Stories 2: Alas de la ruina are MH series derivadas que han dado un nuevo impulso a la serie. Sus mecánicas básicas son muy diferentes a las de los títulos principales, pero sin embargo son las mejores opciones para jugar si quieres profundizar en el Monster Hunter tradición. Para conocer más de cerca cómo sigue evolucionando la serie, el Monster Hunter Stories 3reseña del juego ofrece una perspectiva clara.

En estos juegos, no te dedicas a cazar monstruos, sino a fundirte con la naturaleza y sus criaturas como Monstie Rider. Además, son una excelente puerta de entrada al el mejorMonster Hunter juegos si tienes pensado adentrarte en la serie principal más adelante.

Aún puedes lucha contra monstruos y recoge sus partes para fabricar equipo, por supuesto, aunque de forma menos intensa, Pokémon-batallas por turnos al estilo de. También puedes captura a los monstruos derrotados, añádelos a tu equipo y utilízalos en combate y recorrido por el mapa.

Mi veredicto: Monster Hunter Stories and Historias 2 ofrecen una versión más ligera y llena de historias de la franquicia, al tiempo que mantienen vivo el espíritu de descubrimiento. Son ideales para los jugadores que buscan aventuras inspiradas en Monster Hunter sin la intensidad de las cacerías en tiempo real.

★ Las mejores secuelas de Monster Hunter centradas en la historia Monster Hunter Stories Compra en Eneba Monster Hunter Stories 2: Alas de la ruina Compra en Eneba

10. El Eje invisible [La mejor experiencia indie de caza de monstruos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas Xbox One, PS4, PC Año de estreno 2024 Creadores Just Purkey Games, Just Purkey Games Duración media de la partida 30 horas Ideal para Aficionados a las aventuras de caza de monstruos con un ambiente inquietante y toques de terror

Any The Elder ScrollsEste título de Bethesda Game Studios habría sido una gran incorporación a esta lista gracias a su excelente elenco de monstruos y a sus mecánicas clásicas de los juegos de rol, pero ¿qué hay de un destacado juego de rol de caza de monstruos creado por un desarrollador independiente ¿Quién trabajó en algunos de los títulos más emblemáticos de Bethesda?

El Eje invisible es imprescindible para Monster Hunter los aficionados a quienes también les gusta fantásticos juegos independientes creado con pasión por el género y una visión artística genuina. Aquí podrás localizar a monstruos inspirados en el folclore y cazarlos mientras exploras un mundo abierto enorme y lleno de atmósfera.

Pero ten cuidado, porque este también está clasificado como un juego de terror con temática de heavy metal, lo que significa que quizá los monstruos de aquí te parezcan un poco más…inquietante de lo que probablemente estés acostumbrado.

Mi veredicto: El Eje invisible combina la exploración atmosférica con la tensa persecución de monstruos, creando una experiencia novedosa para los aficionados que buscan algo diferente. Su tono inquietante y su diseño único lo convierten en una opción indie destacada.

★ La mejor experiencia indie de caza de monstruos El Eje invisible Compra en Eneba

11. Wuchang: Plumas caídas [La mejor alternativa a la caza de monstruos inspirada en Dark Souls]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 Creadores Leenzee Games, Leenzee Games Duración media de la partida 35-45 horas (aproximadamente) Ideal para Los aficionados al género Soulslike que buscan una acción oscura y metódica de caza de monstruos

Si te gusta la combinación de combate de precisión y exploración atmosférica de Monster Hunter, Wuchang: Plumas caídas es una fantástica incorporación a tu colección de juegos de caza. Ambientado en un mundo oscuro y asolado por la peste, inspirado en la China de finales de la dinastía Ming, este RPG de acción te enfrenta a enemigos grotescos y monstruosos transformados por una misteriosa enfermedad de las plumas. Cada combate exige paciencia, sincronización y una gestión estratégica de los recursos, muy en la línea de Monster Huntersu diseño táctico, centrado en los jefes finales.

Lo que realmente distingue a Wuchang es su Influencia del género Soulslike, lo que confiere a los combates una sensación más intensa y exigente, sin dejar de recompensar el juego agresivo y la experimentación con las armas. El mundo es denso e inquietante, repleto de secretos, mejoras y entornos visualmente impactantes que acentúan la sensación de descubrimiento. Los aficionados a Monster HunterQuienes echen de menos la intensidad de […] pero busquen un giro más oscuro y centrado en la trama se sentirán como en casa aquí.

Mi veredicto: Wuchang: Plumas caídas combina la dificultad propia de los juegos «Soulslike» con enemigos monstruosos en un mundo sombrío y evocador. Monster Hunter Los aficionados al combate pausado y de alto riesgo encontrarán aquí mucho que les encantará.

★ La mejor alternativa a la caza de monstruos inspirada en Dark Souls Wuchang: Plumas caídas Compra en Eneba

Mi opinión general sobre juegos similares a Monster Hunter

Encontrar los mejores juegos similares a Monster Hunter Todo se reduce a saber qué tipo de cazador eres. Si te apasionan las bestias gigantes, los sistemas de combate complejos, las historias bien desarrolladas o el desafío en sí, cada juego de esta lista refleja una faceta diferente de lo que hace que Monster Hunter una experiencia inolvidable. A continuación te explicamos cómo elegir tu próxima gran cacería.

Para los amantes de los mundos abiertos: Horizon Zero Dawn ofrece criaturas gigantescas, selección estratégica de objetivos y esa misma sensación de grandeza que hace que Monster Hunter batallas inolvidables.

Para los amantes de los juegos de rol de acción: Dragon’s Dogma: Dark Arisen and Corazones salvajes Ambos ofrecen combates estratégicos, encuentros variados con enemigos y mucho margen para experimentar con diferentes armas y estilos de juego.

Para los jugadores a los que les gusta la trama: The Witcher 3: La caza salvaje and Monster Hunter Stories 2 ofrecen historias muy elaboradas y misiones centradas en los monstruos, perfectas para los aficionados que buscan más detalles sobre la construcción del mundo y la mitología.

Para los que buscan retos: Elden Ring and Wuchang: Plumas caídas ofrecen combates deliberados y de alto riesgo contra enemigos brutales, que reflejan la intensidad de Monster Hunterlas cacerías más duras.

Cada uno de estos juegos refleja un aspecto diferente de lo que hace especial a Monster Hunter, ya sea la emoción del combate, la satisfacción de crear objetos o el placer de explorar mundos peligrosos. Ningún juego por sí solo puede sustituir a la serie, pero los mejores juegos similares a Compañía Letal ofrecen emociones similares y, juntas, dan lugar a innumerables nuevas aventuras que vale la pena emprender.

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