12 juegos parecidos a Los Sims en 2026: los simuladores de vida se amplían

Juegos comoLos Sims ofrecen algo diferente a los típicos juegos llenos de acción, lineales y competitivos que se lanzan hoy en día. Eso es lo que hace que los mejores juegos de simulación sean tan divertidos: son relajantes, creativos y te permiten ser tú mismo. Con juegos de mundos virtuales como Los Sims, podrás diseñar personajes, construir casas con mucho estilo y vivir el día a día tal y como lo imaginas.

Con todas sus entregas, las secuelas como Los Sims: Medieval, y mods,Los SimsLos jugadores pueden pasar todo su tiempo libre en la joya de Maxis y Electronic Arts. Pero si quieres explorar mundos alternativos, sigue leyendo para descubrir otros juegos geniales similares a Los Sims.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Los Sims

Para juegos comoLos Sims y, en general, en los mejores juegos de simulación, los jugadores siempre querrán disponer de un amplio margen de libertad para dedicarse a lo que más les divierte del juego. Por eso, los grandes títulos de esta lista cuentan con mecánicas y características que ofrecen un entorno abierto y creativo para que todos puedan explorar. Teniendo esto en cuenta, aquí tienes algunos de los mejores juegos de mundos virtuales comoLos Sims que merecen una mención especial.

Animal Crossing: Nuevos horizontes (2020) – Escápate a una isla paradisíaca desierta y crea tu propio refugio tropical. Personaliza tu isla, interactúa con los animales que la habitan y explora a tu propio ritmo. Two Point Hospital (2018) – Dirige tu propio hospital, diagnostica enfermedades extravagantes y gestiona a tu personal. El juego combina el humor con la gestión estratégica para mantenerte entretenido. Stardew Valley (2016) – Un juego de simulación agrícola en el que puedes cultivar, criar animales y entablar relaciones con los peculiares habitantes de un encantador pueblo rural.

¿Te gusta lo que has visto hasta ahora? Profundiza en nuestra guía completa de los mejores juegos de simulación y descubre un montón de juegos fantásticos como Los Simspor el camino.

Los 12 mejores juegos parecidos a Los Sims

Aquí tienes doce juegos geniales parecidos a Los Sims que sin duda encantarán a los aficionados. Abarcan diferentes géneros, pero todos ellos se han ganado un lugar entre los mejores juegos de simulación y comparten algunos elementos clásicos Los Simsmecánicas al estilo de…

1. Animal Crossing: Nuevos horizontes [El mejor juego de Animal Crossing]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Simulación social Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creadores Nintendo EPD, Nintendo Duración media de la partida Más de 60 horas

Si te gustan los juegos de mundos virtuales como Los Sims, Seguramente habrás oído hablar de Animal Crossing: Nuevos horizontes. Es un juego relajante y agradable en el que creas y gestionas la isla de tus sueños. En comparación con otros juegos como Los Sims, te ofrece mucho más control sobre todo el barrio. Animal Crossing tiene un componente social, ya que siempre estás ayudando a estos peculiares animalitos del pueblo a pasarlo mejor en el barrio.

Para más información Cava dos hoyos detrás de ti antes de golpear una roca con la pala. Así evitarás el retroceso y te asegurarás de conseguir los ocho recursos que suelta cada vez.

Cuando no estás echándoles una mano con sus recados o pagando tu enorme deuda con el alcalde del pueblo, Nuevos horizonteste mantiene ocupado llenando el museo. Pero lo que al principio parece una tarea fácil se convierte rápidamente en una una obsesión cautivadora para recoger todos los peces, insectos y fósiles de la isla. Para los aficionados a juegos similares a Los Sims, este ciclo de exploración y recolección resulta profundamente satisfactorio.

A pesar de todo el trabajo que nos tiene ocupados, Animal Crossing: Nuevos horizontes está pensado para disfrutarlo sin prisas: a tu propio ritmo, cuando te apetezca, perfecto para el Nintendo Switch.

Mi veredicto:Esta escapada a una isla es ideal para cualquiera que necesite desconectar del mundo real. Convierte lo cotidiano en un gratificante ritual diario al que querrás volver cada mañana (¡y cada noche!) —una experiencia imprescindible entre juegos como Los Sims.

★ El mejor juego de Animal Crossing Animal Crossing: Nuevos horizontes Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Pequeño cobrador de deudas

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Hace tres semanas que no veo a mi familia de verdad porque estoy demasiado ocupado transformando una cascada. A estas alturas, Tom Nook prácticamente me tiene en sus manos, pero, sinceramente, el museo merece la pena.

2. Two Point Hospital [El mejor simulador de gestión estratégica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Género Simulación de estrategia y gestión Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creadores Two Point Studios, Sega Duración media de la partida Más de 25 horas

¿Buscas juegos como Los Sims¿Con un toque de marketing? Two Point Hospital es un simulador de gestión estratégica en el que te pones en la piel de un administrador de hospital. Tendrás que gestionar el día a día de un centro sanitario muy concurrido. Esto incluye la construcción de salas de tratamiento, la contratación de personal y garantizar que los pacientes reciban la atención que necesitan.

Equilibrar los presupuestos, ampliar el hospital y lidiar con enfermedades poco comunes hace que parezca uno de los los mejores juegos de estrategia con todos estos elementos que hay que compaginar.

Para más información No te excedas con la decoración al principio. Céntrate primero en convertir las consultas de medicina general en espacios de gran prestigio; esto agiliza el diagnóstico y hace que las largas colas avancen.

El juego logra un equilibrio entre accesibilidad y profundidad, con una interfaz intuitiva y controles sencillos que facilitan la iniciación. Como uno de los mejores juegos de simulación centrados en la gestión, compite con los mejores juegos de mundos virtuales comoLos Sims para fomentar la participación y la profundidad.

Mi veredicto: Si te gusta la parte de gestión de Los Sims pero si te apetece un toque de humor absurdo, este es tu juego. Es toda una lección magistral de estrategia sin tomarse nunca a sí mismo demasiado en serio.

★ El mejor simulador de gestión estratégica Two Point Hospital Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Juegos de palabras intencionados

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Por fin un juego que refleja el estrés del sector sanitario, pero lo hace de forma divertida. Curar a gente con cabezas de bombilla es lo mejor de mi semana.

3. Stardew Valley [El mejor juego de simulación agrícola]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Género Simulación agrícola Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2016 Creador ConcernedApe Duración media de la partida Más de 50 horas

¿Qué decir sobre Stardew Valley ¿qué no se haya dicho ya? Este juego indie de granja tenía millones de personas aficionadas al género de los juegos de granja, lo que por sí solo provocó un resurgimiento de juegos comoStardew Valley en los últimos años.

Si te encanta organizar las rutinas diarias, establecer vínculos y crear tu propio pequeño mundo, Stardew Valley es justo lo que necesitas. Toma el atractivo principal de juegos similares a Los Sims– libertad, progreso y un toque de caos – y lo canaliza hacia la agricultura, la exploración y la vida en un pueblo pequeño. ¿El resultado? Uno de los mejores juegos de simulación que hay, con un encanto que te atrapa sin que te des cuenta y no te suelta.

Para más información ¡No te pierdas la tele cada mañana! La adivina te dirá cuál es tu «suerte» del día, que determina cuántas escaleras y geodos encontrarás en las minas.

Al igual que en juegos como Los Sims, Stardew Valley ofrece un nivel de personalización y libertad que atrae a los jugadores. Hay un objetivo general que te guía para explorar más contenido, pero la forma en que decidas disfrutar de tu granja depende totalmente de ti. Entre los juegos de mundos virtuales como Los Sims, pocos alcanzan este nivel de libertad creativa sin límites.

Mi veredicto: Entre los juegos similares a Los Sims, este juego destaca como referente del género indie: cada detalle parece estar cuidadosamente elaborado y todas las relaciones se desarrollan de forma natural con el paso del tiempo.

★ El mejor juego de simulación agrícola Stardew Valley Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Lisa158630

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Vine aquí para dejar atrás mi trabajo en una gran empresa y ahora me paso las dos de la madrugada optimizando al máximo la cosecha de arándanos. Este juego es una obra maestra de la productividad acogedora.

4. Coral Island [El mejor simulador de vida tropical]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Simulación agrícola Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Stairway Games, Humble Games Duración media de la partida Más de 40 horas

Para los aficionados a juegos como Los Sims, Isla Coral ofrece algo un poco diferente, combinando la tranquilidad de la vida en el campo con un animado entorno tropical y un claro mensaje medioambiental. Los jugadores van más allá de la agricultura y la pesca; también se les confía la tarea de revitalizar los ecosistemas de la isla mediante limpiar el océano y restaurar los arrecifes de coral.

El toque ecológico aporta un nuevo y estimulante sentido a la jugabilidad, lo que le ha valido un lugar entre los mejores juegos de simulación de su generación y una recomendación destacada entre los juegos similares a Los Simscon conciencia ecológica.

Para más información Mejora tu guadaña a cobre lo antes posible. Reduce considerablemente el gasto de resistencia al eliminar los enemigos menores del fondo del océano, lo cual es la forma más rápida de avanzar.

El variado elenco de personajes del juego, cada uno con sus propias peculiaridades e historias, hace que relacionarse y vivir romances sea realmente divertido. Al igual que otros juegos de mundos virtuales comoLos Sims, Isla Coral da vida a su comunidad con una naturalidad que no requiere esfuerzo. Y no se trata solo de la agricultura: puedes sumergirte en el océano en busca de tesoros ocultos y especies marinas poco comunes. Es un lugar encantador, lleno de vida y en el que siempre hay algo que hacer.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos comoLos Sims, Isla Coral parece una versión maravillosamente moderna del género de la gestión de granjas, que logra un equilibrio entre un marcado enfoque en temas medioambientales sin sacrificar en ningún momento la diversión.

★ El mejor simulador de vida tropical Coral Island en Steam Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Terry, ex

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La mecánica de buceo supone un cambio radical en este género. Básicamente es como Stardew, pero en 3D, y por alguna razón todos los habitantes del pueblo son supermodelos.

5. Mi estancia en Sandrock [El mejor simulador de vida centrado en la construcción]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Género Sandbox / Simulación de vida Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creadores Pathea Games, PM Studios, Focus Entertainment Duración media de la partida Más de 60 horas

Si los juegos de mundos virtuales como Los Sims si eso es lo tuyo, Mi estancia en Sandrock ofrece un cambio de aires muy agradable. Se basa en su predecesor, Mi tiempo en Portia, y transporta a los jugadores a un desierto agreste de inspiración western. Como nuevo constructor de la ciudad, tú eres encargado de devolver a una comunidad en dificultades su antiguo esplendor. Aunque hay un componente de gestión de recursos, el juego se centra en un ciclo industrial muy satisfactorio en el que hay que buscar reliquias del mundo antiguo, gestionar la escasez de agua y mejorar el taller con máquinas gigantescas.

Para más información Mantén en funcionamiento un «reserva» de al menos tres colectores de rocío. El agua es vida en el desierto, y si tus máquinas se quedan sin agua, toda tu línea de producción se paraliza.

Los aficionados a juegos como Los Sims seguro que valorarán mucho el nivel de interacción que hay aquí, sobre todo con un elenco de más de 30 PNJ únicos que parecen realmente vivos. Entre gestionar encargos, asistir a festivales y entablar relaciones (sí, incluyendo romances), siempre hay algo que hacer. Eso sí, intenta no talar los últimos árboles del pueblo por el camino. Sin duda, es uno de los mejores juegos de simulación en lo que respecta a ese bucle de «solo un día más».

Mi veredicto: Este es uno de esos juegos parecidos a Los Simsdonde hasta la rutina resulta acogedora, combinando la gestión de recursos con unos vecinos entrañables, el romance y suficiente contenido como para robarte discretamente toda la tarde.

★ El mejor simulador de vida centrado en la construcción Mi estancia en Sandrock Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Desertbr

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La historia es, en realidad, mucho más profunda de lo que esperaba para un juego de creación. Los personajes parecen personas reales con motivos propios, en lugar de simples dispensadores de misiones.

6. House Flipper 2 [El mejor simulador de reformas]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Género Simulación de construcción y gestión Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Distrito Helado, Empyrean, Distrito Helado, PlayWay Duración media de la partida Más de 20 horas

Los aficionados a los juegos de mundos virtuales como Los Simste va a encantar cómoHouse Flipper 2 te permite dar rienda suelta a tu lado más creativo. Aprovecha el éxito del primer juego y convierte la renovación en algo realmente adictivo.

Los jugadores se convierten en manitas y transforman casas en ruinas en hermosos hogares mediante diversas tareas, como limpiar, pintar y decorar.. En juegos como Los Sims, podrás realizar estas tareas con solo hacer clic en un botón, pero House Flipper 2 te sumerge en cada minucioso detalle.

Para más información Utiliza la herramienta «Vender» para encontrar desorden oculto. Resalta la basura y la suciedad con las que se puede interactuar y que podrían estar escondidas en rincones oscuros o debajo de los muebles.

El juego ofrece dos modos: Historia y Mundo abierto. En el modo Historia, los jugadores avanzan realizando trabajos de renovación, desbloqueando nuevas herramientas y mejoras. El modo Mundo abierto ofrece total libertad para diseñar y renovar viviendas sin ningún tipo de limitación. Sea cual sea el modo que elijas, te lo pasarás en grande y sentirás casi la misma satisfacción que al terminar un proyecto en la vida real.

Mi veredicto: Si el modo de construcción es tu parte favorita de Los Sims, se trata, básicamente, de un juego construido en torno a esa sensación. Cada combinación de colores y cada disposición de los muebles se percibe como algo meditado y personal: un juego perfecto para relajarse.

★ El mejor simulador de reformas House Flipper 2 Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Paulasradicalruns

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Hay algo profundamente terapéutico en limpiar a presión una pared sucia. Me paso horas en el modo «caja de arena» construyendo casas que nunca podría permitirme en la vida real.

7. Planet Zoo [El mejor simulador de parques naturales]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Género Simulación de gestión de un zoológico y la fauna silvestre Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador Frontier Developments Duración media de la partida Más de 40 horas

Planet Zoo es un juego de simulación detallado que te permite crear y gestiona el parque natural de tus sueños. Como uno de los mejores juegos de simulación del género, rivaliza con los mejores juegos de mundos virtuales como Los Sims para aportar profundidad creativa.

Planet Zoo se centra principalmente en el bienestar y la conservación de los animales, y te encarga el mantenimiento de muchos pequeños detalles que son importantes para el funcionamiento diario de un zoológico. En lugar de dedicar tiempo a crear un recinto como los que suelen aparecer en juegos como Los Sims, Tendrás total libertad para diseñar hábitats complejos, asegurándote de que cada especie disponga del entorno adecuado para prosperar.

Para más información Establece de inmediato «zonas de trabajo» para tu personal. Si los cuidadores tienen que atravesar todo el parque para llegar a un hábitat, los animales se habrán quedado sin comer antes de que lleguen.

Las amplias opciones de personalización permiten a los jugadores crear diseños de zoológicos y paisajes únicos y elaborados. Además, el juego cuenta con una comunidad muy activa en la que los jugadores pueden compartir sus creaciones y aprender de los demás. ¡Puedes descargar sus elaboradas exposiciones y adaptarlas a tu gusto!

Mi veredicto: Para los jugadores a los que les gustan los juegos como Los Sims, Planet Zoo ofrece un increíble nivel de control creativo, combinado con un impresionante realismo biológico, lo que la convierte en una de las simulaciones de gestión más detalladas que existen.

★ El mejor simulador de parques de vida salvaje Planet Zoo Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Fan de Blink 182, 2001

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He pasado cuatro horas construyendo una formación rocosa realista para mis pandas rojos y ni siquiera le han echado un vistazo. Me encanta este juego.

8. Descanso del viajero [El mejor juego de gestión de tabernas de fantasía]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Género Gestión de tabernas Plataformas PC Año de estreno 2020 Creadores Isolated Games, IndieArk Duración media de la partida Más de 25 horas

Ambientada en un mundo de fantasía pixelado, Descanso del viajero es un juego de gestión en el que convertirás una taberna en ruinas en un un animado centro social. Prepararás todo lo que sirvas desde cero, incluyendo la elaboración de cerveza y la recolección de ingredientes de la granja. Mantén el ritmo de la cerveza y la comida, el servicio rápido y el bar acogedor para que tengas menos clientes problemáticos (aunque nunca ninguno).

Entre los juegos similares a Los Simscentrado en la gestión social, Descanso del viajero realmente capta a la perfección ese ambiente acogedor y gratificante. Demuestra cómo el encanto de juegos como Los Sims queda igual de bien en el ambiente de una taberna de fantasía.

Para más información Deja siempre que la cerveza repose en la bodega antes de servirla. Aunque lleva un poco más de tiempo, aumenta considerablemente el precio y la reputación de tu taberna.

Cada actualización importante de este título en acceso anticipado supone una mejora significativa con respecto a la anterior, y poco a poco se perfila como uno de los los mejores juegos indie en este género. Si te encantan los pequeños objetivos y el avance gradual en juegos como Los Sims… como posadero, no te aburrirás ni un solo momento.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos de mundos virtuales como Los Sims, Descanso del viajero capta a la perfección ese ciclo de progresión tan satisfactorio. Empiezas sin casi nada y, poco a poco, conviertes tu local en un negocio próspero y animado.

★ El mejor juego de gestión de tabernas de fantasía Descanso del viajero Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

BoiDa2

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El pixel art es de primera categoría. Echar a los clientes alborotadores con una escoba es, de momento, lo que más me gusta del ciclo de juego.

9. RimWorld [El mejor juego de simulación de colonias]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Género Supervivencia / Mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador Ludeon Studios Duración media de la partida Más de 60 horas

¿Buscas juegos como Los Sims¿con más en juego? RimWorld es un juego de simulación de colonias de gran dificultad en el que debes gestionar a un grupo de supervivientes en un planeta lejano. El juego combina elementos de estrategia, supervivencia y sistemas complejos para crear narrativas emergentes con una rejugabilidad infinita, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de simulación del género de supervivencia. Los jugadores deben hacer frente a los retos de un entorno hostil, gestionar los recursos y lidiar con las personalidades y las historias personales únicas de sus colonos.

Para más información Construye una mesa. Suena a broma, pero «Comer sin mesa» es un auténtico factor que afecta al estado de ánimo, capaz de provocar un colapso mental y arruinar toda tu colonia en medio de una crisis.

Prepárate siempre para desastres inesperados, porque muchas cosas saldrán mal, ya que los narradores de la IA del juego están ahí para darle emoción a cada partida. En la comunidad no faltan historias con un humor negro sobre cómo sus colonias fueron aniquiladas. Los jugadores a los que les encantan juegos como Los Sims, pero a quienes les gusta superar retos brutales perderán miles de horas en RimWorld.

Mi veredicto: Cualquiera a quien le gusten los juegos de mundos virtuales como Los Sims Disfrutarás de la mecánica de gestión, pero la verdadera magia reside en las impredecibles historias de supervivencia, donde tus meteduras de pata se convierten en los momentos más destacados.

★ El mejor juego de simulación de colonias RimWorld Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Drag a tiempo parcial

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Mi mejor médico sufrió un colapso mental porque comió sin mesa y luego prendió fuego al hospital. Una de las mejores fuentes de historias que hay en el mercado.

10. I Am Future: Supervivencia en un apocalipsis acogedor [El mejor juego de simulación de supervivencia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género Supervivencia / Mundo abierto Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creadores Mandragora, tinyBuild Duración media de la partida Más de 20 horas

Para los jugadores a los que les encantan los juegos como Los Sims, I Am Future: Supervivencia en un apocalipsis acogedor cuenta con un escenario único, poco habitual en el género. Ambientado en un mundo postapocalíptico, eres la última persona con vida y estás aislado en una azotea abandonada. Sin embargo, no dejes que eso te impida alimentarte y mantenerte a gusto.

Hay algo reflexiones sobre la verdadera soledad y la ausencia total de otros PNJ que puedan ralentizar tu ritmo de trabajo con peticiones y romances.

Para más información Procura construir un frigorífico cuanto antes. Conservar la comida ya preparada te permitirá pasar varios días explorando la ciudad sin tener que parar a pescar o cultivar.

Tampoco hay nadie más en quien confiar, así que tendrás que fabricar lo que necesites y buscar el resto entre los escombros. Desmontar a mano aparatos viejos para obtener chatarra se convierte en una actividad casi zen, y pronto te sentirás a gusto en tu paraíso al fin del mundo.

Si te gustan los juegos similares a Los Simsy disfrutar en secreto de todas esas tareas rutinarias sin tener que lidiar con las relaciones sociales, esta es una pequeña escapada perfecta. Yo soy el futuro sirve básicamente para Los Simslos aficionados que solo quieren centrarse en sus tareas y no distraerse con nada más.

Mi veredicto: Una visión singularmente relajante del fin del mundo. Es perfecto para los jugadores a los que les encantan las tareas cotidianas de los simuladores de vida, pero que buscan un entorno abierto tranquilo y hermoso en el que disfrutarlas en soledad.

★ El mejor juego de simulación de supervivencia I Am Future: Supervivencia en un apocalipsis acogedor Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

gran-fan-de-los-sims

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Me encanta el ambiente y los pequeños robots que te echan una mano. Es perfecto para cuando te apetece jugar a un juego de supervivencia sin estrés.

11. Disney Dreamlight Valley [El mejor simulador de vida de Disney]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Género Simulación de vida / Aventura Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS Año de estreno 2023 Creadores Gameloft Montreal, Gameloft Duración media de la partida Más de 45 horas

Si juegos comoLos Sims son tus favoritos, Disney Dreamlight Valley aporta esa sensación tan característica de los juegos de simulación de vida a un mundo fantástico repleto de personajes favoritos de Disney y Pixar. Entre los juegos similares a Los Sims, destaca por su jugabilidad centrada en la historia, en la que ayudas a revitalizar el valle completando misiones, haciendo amigos y haciendo retroceder a las espinas nocturnas que se extienden poco a poco.

Para más información Cuando coseches, ve acompañado de un compañero de «jardinería». Él se encargará de vender los excedentes, lo que prácticamente duplicará tus ganancias sin que te suponga ningún esfuerzo adicional.

En comparación con otros juegos de simulación como Los Sims, el juego ofrece un montón de misiones asignadas por personajes emblemáticos, lo que la convierte en una de las los mejores juegos de mundo abierto en el género de las simulaciones. Tanto a los fans de Disney como a los aficionados a las simulaciones acogedoras les encantará la experiencia única que ofrece Disney Dreamlight Valley.

Mi veredicto: En el ámbito de los juegos de mundos virtuales comoLos Sims, este juego es diferente: ofrece un ambiente nostálgico, un sistema de misiones sólido y la oportunidad de vivir en el mundo de tus sueños junto a héroes emblemáticos.

★ El mejor simulador de vida de Disney Disney Dreamlight Valley Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Disney para adultos 88

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Ser el mejor amigo de Wall-E es, literalmente, lo único que siempre he querido. Las misiones tienen realmente sentido y el valle es precioso.

12. Tiny Glade [El mejor juego de construcción minimalista tipo sandbox]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Género Área de pruebas / Construcción Plataformas PC Año de estreno 2024 Creador Luz Pounce Duración media de la partida Más de 5 horas

Todos estos juegos como Los Sims destacan por sus numerosas funciones, pero Pequeño claro elimina muchas de las complicaciones del juego para centrarse en sus innovadoras mecánicas de construcción. Como título minimalista que destaca entre los mejores juegos de simulación, prescinde de la complejidad para centrarse exclusivamente en la creación: una joya entre los juegos de mundos virtuales comoLos Sims.

Dar vida a estas estructuras medievales es tan sencillo como arrastrar estos ajustes preestablecidos y dejar que su generación procedural se encargue del resto.

Para más información Intenta trazar un camino a través de una pared maciza o un edificio. El motor procedural lo reconocerá al instante y creará un encantador arco o túnel.

Su diseño intuitivo permite a los jugadores experimentar con total libertad, convirtiendo cada rincón del mundo en un lienzo para su imaginación. Disfruta de De Tiny Glade’s un ambiente relajante, descansa y deja que fluya tu creatividad.

Mi veredicto: En el mundo de los juegos similares a Los Sims, Pequeño claro demuestra que «menos es más», con un sistema de construcción increíblemente intuitivo diseñado exclusivamente para disfrutar creando algo bonito.

★ El mejor juego de construcción minimalista Tiny Glade en Steam Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

093509u4realone

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Es perfecto para esos momentos en los que tengo la cabeza a mil y solo quiero construir algo bonito sin preocuparme por los recursos ni por la supervivencia.

Próximos juegos similares a Los Sims que no te puedes perder

Si te estás quedando sin juegos como Los Sims Para jugar, buenas noticias: los próximos títulos están dando un paso al frente para plantar cara al el mejorLos Simsjuegos con más libertad, menos restricciones y un diseño verdaderamente moderno.

En ZOI: Este juego se perfila como uno de los juegos de mundos virtuales más ambiciosos, al igual que Los Sims. Desarrollado por Krafton, lleva el realismo a un nuevo nivel con impresionantes gráficos fotorrealistas, enormes ciudades abiertas inspiradas en Seúl y Los Ángeles, y un complejo sistema de «karma» que influye en el desarrollo de tu historia. Si te gusta la personalización ultradetallada y buscas una experiencia de simulación de vida más madura, sin duda vale la pena estar atento a este juego.

Fecha prevista de lanzamiento: versión completa a finales de 2026.

Vidas paralelas: El referente independiente del género, Vidas paralelas ya destaca entre los juegos similares a Los Simscomo un título acogedor a la par que ambicioso. Se centra en gran medida en la parte de «vida» de los simuladores de vida, introduciendo las «tarjetas de convivencia» para ofrecer a los jugadores un mayor control sobre las interacciones sociales y las conversaciones en grupo. Y lo más importante: los desarrolladores se han comprometido a seguir una política de «sin DLC de pago», prometiendo que todas las futuras expansiones serán gratuitas para todos.

Fecha de lanzamiento prevista: Acceso anticipado en 2026.

Los ganaderos: Este título, uno de los principales candidatos a mejor juego de simulación, toma la fórmula de los juegos de simulación de vida y le añade un toque de supervivencia en un mundo abierto y hostil, con modo cooperativo para hasta cuatro jugadores. Podrás construir un enorme rancho desde cero, buscar recursos y participar en una economía dinámica dentro de una bulliciosa ciudad cercana. Es perfecto para Los Sims los aficionados que buscan más «cosas que hacer» en su día a día y la oportunidad de dejar huella junto a sus amigos.

Fecha de lanzamiento prevista: 2026.

Mi veredicto general

El mundo de los juegos como Los Simses más grande de lo que imaginas, y hay un montón de tesoros ocultos por descubrir. Si no sabes por dónde empezar, estas recomendaciones son un buen punto de partida.

Ideal para una escapada acogedora a una isla → Animal Crossing: Nuevos horizontes. Si buscas un ambiente relajado, rutinas saludables y total libertad para crear el barrio de tus sueños, esta es la puerta de entrada perfecta al mundo de los juegos similares a Los Sims.

Lo mejor para divertirse con la gestión caótica → Two Point Hospital. Perfecto si te gusta Los Sims«…» y la microgestión, pero con enfermedades ridículas y mucho más caos.

Lo mejor para los apasionados de la agricultura «slow life» → Stardew Valley. El simulador definitivo del «solo un día más», donde la vida en el campo, las amistades y el avance pausado te mantendrán enganchado durante horas.

Lo mejor para disfrutar de un ambiente tropical con un propósito → Isla Coral. Un simulador de vida fresco y moderno que combina la agricultura con la protección del medio ambiente, además de buceo, romance y una estética playera.

Ideal para crear y desarrollar sistemas → Mi estancia en Sandrock. Es ideal si te gusta la jugabilidad basada en la progresión, mejorar máquinas y convertir un pueblo abandonado en una comunidad próspera.

Al fin y al cabo, juegos como Los Sims se centran en evadirse a un mundo que se siente totalmente propio. Desde la tranquila vida en el campo hasta el caos total de la gestión, cada uno aporta algo único y, al mismo tiempo, se gana un lugar entre los mejores juegos de simulación que existen. Y si esta lista te despierta las ganas de volver a vivir la experiencia clásica, también merece la pena echarle un vistazo a cómo conseguirLos Sims 4gratis y volver a sumergirme en un mundo familiar.

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