15 juegos parecidos a «Life is Strange» que no te puedes perder en 2026

Si juegos comoLa vida es extraña Si algo me han enseñado, es que el daño emocional puede resultar, curiosamente, terapéutico. La vida es extraña Ha captado a la perfección esa mezcla agridulce de angustia adolescente, el caos de los viajes en el tiempo y la confusión moral… y ahora seguro que estás deseando volver a sentir esa magia tan dolorosamente perfecta.

Por suerte para ti,He recopilado 15 juegos que transmiten la misma atmósfera: Melancólicas, profundas y, en ocasiones, devastadoras en el mejor sentido de la palabra. Estas historias te atraparán con relaciones complejas, decisiones imposibles y momentos que te harán susurrar: «Oh, no, otra vez no». Así que prepárate una taza de café, prepárate emocionalmente y sumérgete en mundos maravillosamente caóticos que volverán a hacerte preocuparte demasiado por personajes de ficción.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a «La vida es extraña»

¿Buscas juegos similares a La vida es extraña ¿Que te llegan al corazón? Los mejores títulos de este género no solo cuentan una historia, sino que te hacen vivirla.

Discos perdidos: Bloom and Rage (2025) – Un viaje nostálgico y emotivo por la amistad adolescente, los secretos y los ecos de un verano que lo cambió todo. Dime por qué (2020) – Dos hermanos gemelos regresan a casa para desentrañar su pasado común en una conmovedora historia sobre la memoria, la identidad y las verdades en las que decidimos creer. The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale (2019) – Sobrevive al apocalipsis con decisiones difíciles, momentos desgarradores y una de las historias más impactantes jamás contadas en el mundo de los videojuegos.

¡Por supuesto, esto es solo el principio! Hay aún más títulos que ofrecen historias impresionantes, personajes polifacéticos y una jugabilidad basada en la toma de decisiones que definen all La vida es extrañajuegos. Desplázate hacia abajo para ver la lista completa y encontrar tu próxima aventura llena de emoción.

15 juegos parecidos a «La vida es extraña» que te transmitirán una sensación similar

Si eres como yo, terminar La vida es extraña probablemente te haya dejado con una especie de resaca emocional. ¡Pero el viaje no tiene por qué acabar aquí! En esta lista, he recopilado 15 juegos similares, cada uno de ellos repleto de tramas cautivadoras y decisiones trascendentales.

1. Discos perdidos: Bloom and Rage [El mejor juego similar a «La vida es extraña» para los adolescentes amantes del drama]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PS5, Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Tipo de juego Aventura narrativa Puntuación en Metacritic 75 Creador/es Don’t Nod Montréal Duración media de la partida ~10-12 horas (una partida) Características únicas Narración en dos líneas temporales, mecánica basada en la memoria de la videocámara y un marcado énfasis en la amistad.

Discos perdidos: Bloom and Rage parece el primo perdido de La vida es extraña que creció, acudió a terapia y empezó a escribir un diario sobre ello. Ambientada en el verano de 1995, te sumerge en el caótico y hermoso torbellino de la amistad adolescente: esa que parece eterna hasta que, bueno, deja de serlo. Alternarás entre el pasado y el presente mientras cuatro amigos se reencuentran décadas más tarde para enfrentarse por fin al secreto que destrozó su vínculo.

Por qué lo elegimos Discos perdidos: Bloom and Rage captura con una autenticidad conmovedora la nostalgia, el desamor y los profundos lazos emocionales que acompañan al paso a la edad adulta.

La escritura es cruda, divertida y dolorosamente identificable, con personajes que parecen tan reales que te dan ganas de enviarles un mensaje después de leerla. La nostalgia de los 90 se hace notar con fuerza (sí, hay cintas recopilatorias), y las voces de los personajes transmiten a la perfección la carga emocional. Tiene un ritmo más pausado y es más introspectivo que otros juegos basados en elecciones, pero eso forma parte de su encanto: se trata de sentimientos, no de fuegos artificiales.

Mi veredicto: Un viaje sincero y nostálgico a través de la amistad, el arrepentimiento y el paso a la edad adulta – Discos perdidos: Bloom and Rage te va a poner los pelos de punta, y se lo agradecerás.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» para los adolescentes amantes del drama Discos perdidos: Bloom and Rage Compra en Eneba

2. Dime por qué [El mejor juego similar a «La vida es extraña» para «Family Secrets»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC, Xbox One Año de estreno 2020 Tipo de juego Aventura / Por episodios Puntuación en Metacritic 78 Creador/es Dontnod Entertainment; Xbox Game Studios Duración media de la partida ~2-3 horas Características únicas Una aventura narrativa con acertijos basados en la memoria y decisiones del jugador.

De los creadores de La vida es extraña, Dime por quées otro másjuego con una historia apasionante llena de emoción, decisiones y centrada en la familia, la identidad y la confrontación con el pasado. Seguirás el viaje de los gemelos Tyler y Alyson, que regresan a la casa de su infancia en un pintoresco pueblo de Alaska, en un intento por desentrañar las duras experiencias que han marcado sus vidas.

Por qué lo elegimos Dime por qué ofrece una sincera reflexión sobre la memoria, la identidad y la familia a través de una narrativa impactante y decisiones emotivas.

¿Qué es lo que hace queDime por qué lo que lo hace especial es su mecánica única: las gemelas tienen una conexión sobrenatural que les permite volver atrás y comprender los acontecimientos del pasado. Pero hay una trampa: no todos los recuerdos son iguales. Tus decisiones influyen en la versión de la historia en la que confían, lo que afecta de manera significativa a su relación y desbloquea múltiples finales. Con sus magníficos gráficos, su potente representación LGBTQ+ y una profunda esencia emocional que te llegará al corazón, Dime por quées una conmovedora aventura que sin duda encantará a los fans de La vida es extraña.

Mi veredicto:Una historia conmovedora y magníficamente escrita sobre la identidad y la familia que demuestra que Don’t Nod sigue teniendo el toque mágico para contar historias emotivas.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» para descubrir secretos familiares Dime por qué Compra en Eneba

3. The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale [El mejor juego similar a *La vida es extraña* por sus decisiones emotivas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Tipo de juego Aventura gráfica por episodios Puntuación en Metacritic 82 Creador/es Telltale Games; Skybound Games Duración media de la partida ~8-12 horas por temporada / ~30-40 horas (paquete) Características únicas Una narrativa basada en las elecciones del jugador, con secuencias de acción y decisiones emotivas.

Piensaacuerdosjuegos de zombis ¿Son solo acción sin sentido? Piénsalo de nuevo con The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale. Este paquete incluye las cuatro temporadas de De Telltale una aventura famosa por su trama y que te permite ver la evolución de Clementine, desde una niña aterrorizada hasta una superviviente tenaz.

Por qué lo elegimos The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale combina la tensión de un juego de supervivencia con decisiones morales desgarradoras, personajes inolvidables y una gran profundidad emocional.

Este no es el típico juego de zombis: todo gira en torno a las decisiones. Ya decidas confiar en alguien, salvarlo o abandonarlo, tus elecciones tendrán un impacto enorme. La narrativa es de primera categoría, los personajes son creíbles y los dilemas morales te quitarán el sueño. Aunque no es un juego en toda regla… juego de terror y supervivencia, sabe plasmar con maestría la tensión y la carga emocional propias del género. Si a eso le sumamos los gráficos únicos al estilo cómic y las escenas emotivas que te dejan sin aliento, el resultado es uno de los mejores juegos de supervivencia que existen.

Mi veredicto:Un viaje inolvidable a través del desamor y la supervivencia. Pocos juegos hacen que tus decisiones pesen tanto.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» por sus decisiones emotivas The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale Compra en Eneba

4. El lobo entre nosotros [Los mejores juegos similares a «La vida es extraña» para disfrutar de historias de estilo noir]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2013 Tipo de juego Aventura gráfica por episodios Puntuación en Metacritic 80 Creador/es Telltale Games Duración media de la partida unas 7 horas Características únicas Novela negra con un sistema de juego basado en elecciones y combates interactivos.

¿Alguna vez has pensado que los cuentos de hadas solo tratan sobre la alegría y los «finales felices»? Bueno, El lobo entre nosotros está aquí para darle la vuelta a esa idea. Basado en la serie de cómics «Fables», este juego de estilo policíaco te transporta al mundo de Bigby Wolf, el agente de la ley de Fabletown, un lugar donde los seres míticos viven de incógnito entre los humanos.

Por qué lo elegimos El lobo entre nosotros combina un trabajo de investigación descarnado, una prosa ingeniosa y un toque de cuento de hadas noir en una novela de misterio de estilo sombrío.

Un brutal asesinato sacude a la ciudad y, ¿adivina quién tiene que resolver el caso? ¡Exacto, tú! Tu misión consiste en investigar, interrogar y tomar decisiones que influirán en el desarrollo de la historia. El juego rebosa estilo, con un ambiente neón al más puro estilo de los 80 y unos diálogos ágiles y crudos. Combinando la resolución de acertijos, la acción y decisiones éticas desafiantes, El lobo entre nosotros es justo lo que necesitan aquellos que buscan un juego con una trama sólida y un toque sombrío y maduro.

Mi veredicto:Elegante, cruda y con un valor de rejugabilidad infinito, es una historia policíaca con aires de cuento de hadas oscuro que te atrapa de principio a fin.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» para los amantes de las historias noir El lobo entre nosotros Compra en Eneba

5. Detroit: Become Human [El mejor juego similar a «La vida es extraña» en cuanto a dilemas morales]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Tipo de juego Drama interactivo / Acción y aventura Puntuación en Metacritic 78 Creador/es Quantic Dream Duración media de la partida ~11-13 horas (primera partida) Características únicas Una narrativa ramificada con secuencias de acción (QTE) y varios personajes jugables.

¿Te gustan los juegos que te hacen reflexionar sobre la moral, la tecnología y qué es lo que realmente define la conciencia? Entonces, no te lo puedes perder juegos como Detroit: Become Human. Imagina un futuro en el que los androides estén al servicio de los humanos. Seguirás las andanzas de tres personajes principales: Connor, un robot detective; Kara, una asistenta doméstica que se ha dado a la fuga; y Markus, el rebelde que lucha por los derechos de los androides.

Por qué lo elegimos Detroit: Become Human ofrece una experiencia cinematográfica impresionante, repleta de tramas ramificadas y complejidad moral.

Cada uno de tus movimientos puede dar un giro a la trama, lo que abre un sinfín de finales posibles. Con sus gráficos de calidad cinematográfica, su acción trepidante y sus decisiones alucinantes, es como si estuvieras al mando de tu propia película de ciencia ficción. Me encantó el ambiente profundo y emotivo de La vida es extraña ¿pero te apetecía darle un toque más tecnológico? Bueno, Detroit: Become Human promete una historia apasionante y giros inesperados en la trama que te mantendrán pegado a la pantalla.

Mi veredicto:Un drama cinematográfico que invita a la reflexión, que difumina la línea divisoria entre el hombre y la máquina y te obliga a cuestionar tu propia moral.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» en cuanto a dilemas morales Detroit: Become Human Compra en Eneba

6. Más allá: Two Souls [El mejor juego similar a *La vida es extraña* para disfrutar de un drama cinematográfico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas PC, PS3, PS4 Año de estreno 2013 Tipo de juego Drama interactivo / Aventura Puntuación en Metacritic 70 Creador/es Quantic Dream; Sony Computer Entertainment Duración media de la partida ~6-8 horas Características únicas Drama interactivo con acción basada en secuencias de elección rápida (QTE) y elementos sobrenaturales.

¿Alguna vez te has quedado absorto viendo una película y has deseado poder controlar lo que pasa? Bueno, Más allá: Two Souls te permite hacer precisamente eso. Es más que un juego, es un viaje cinematográfico. Sumérgete en el mundo de Jodie Holmes, una joven con un misterioso vínculo con un ser místico llamado Aiden. Es una historia que te lleva a través de momentos clave de la vida de Jodie, explorando su identidad, su destino y el impacto de sus poderes inimaginables.

Por qué lo elegimos Más allá: Two Souls combina una narrativa emotiva y el drama sobrenatural en una aventura profundamente personal, con un estilo cinematográfico.

Esta experiencia cautivadora se ve realzada por su estilo narrativo único y no lineal, así como por las increíbles interpretaciones de actores como Elliot Page y Willem Dafoe. A medida que avanzas en el juego, lo importante no es tanto el combate como la toma de esas decisiones cruciales que determinarán el destino de Jodie. Si te atraen las historias cargadas de emoción con un toque de lo sobrenatural, esta no puede faltar en tu lista.

Mi veredicto:Una experiencia cinematográfica profundamente emotiva que parece más vivir una película que jugar a un videojuego: imperfecta, pero inolvidable.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» para disfrutar de un drama cinematográfico Más allá: Two Souls Compra en Eneba

7. Firewatch [Los mejores juegos parecidos a «La vida es extraña» para escapadas en solitario]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Tipo de juego Aventura / Misterio Puntuación en Metacritic 81 Creador/es Campo Santo Duración media de la partida ~4-6 horas Características únicas Juego de exploración en primera persona en el que los diálogos de radio dan forma a la historia.

Este título es una prueba de que no hace falta que haya acción para crear un un fantástico juego de aventuras. Juegas en el papel de Henry, quien aprovecha su trabajo como vigía de incendios forestales en Wyoming para huir de su caótica vida. Tu único compañero es tu radio y la intrigante voz al otro lado: Delilah, tu inteligente y enigmática superiora.

Por qué lo elegimos Firewatch logra un equilibrio entre el aislamiento y la intimidad a través de paisajes impresionantes y un diálogo crudo y auténtico.

Firewatch está impregnado de atmósfera. Los bosques parecen reales, las puestas de sol te dejan boquiabierto y casi se puede palpar la soledad. Sin embargo, lo que realmente distingue al juego es su magnífico guion: los diálogos suenan auténticos, despiertan emociones y, en ocasiones, incluso te hacen reír. Puede que el juego sea breve, pero cada segundo cuenta. Si estás buscando una historia magistralmente tejida que te acompañe mucho tiempo después de la escena final, Firewatch es una aventura que no te puedes perder.

Mi veredicto: Una historia introspectiva y magníficamente escrita sobre la soledad y la conexión que perdura mucho después de la última puesta de sol.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» para escapadas en solitario Firewatch Compra en Eneba

8. De vuelta a casa [Los mejores juegos similares a «La vida es extraña» para disfrutar de misterios tranquilos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Año de estreno 2013 Tipo de juego Exploración / Historia interactiva Puntuación en Metacritic 86 Creador/es Fullbright; La empresa Fullbright Duración media de la partida ~2-3 horas Características únicas Simulador de paseos centrado en la narración ambiental y el descubrimiento.

¿Te gustan los juegos que te llegan al corazón, llenos de emociones y que te dejan un recuerdo imborrable? Entonces, te va a encantar De vuelta a casa. En él te metes en la piel de Katie, una joven que regresa a la casa abandonada de su familia tras unas largas vacaciones, solo para encontrarla vacía. Olvídate tradicionaljuegos de terror – Esta te pone los pelos de punta con su inquietante silencio y sus matices profundos y misteriosos, en lugar de recurrir a sustos baratos.

Por qué lo elegimos De vuelta a casa cuenta una historia profundamente personal a través de la exploración y el descubrimiento, demostrando que los juegos tranquilos también pueden llegar al corazón.

A medida que te adentras en la casa, empezarás a comprender la vida de la familia que solía vivir allí, descubriendo sus historias ocultas a través de notas, mensajes grabados y objetos cotidianos esparcidos por toda la casa. La narración puede parecer discreta, pero es impactante, ya que cada pequeño detalle de la casa contribuye a la visión de conjunto. Si te gustan las historias atractivas basadas en la exploración, no te puedes perder esta.

Mi veredicto:Una historia tranquila pero conmovedora que convierte una simple aventura en un relato profundamente humano sobre el amor, la familia y el autodescubrimiento.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» para disfrutar de misterios tranquilos De vuelta a casa Compra en Eneba

9. Lo que queda de Edith Finch [Los mejores juegos similares a «La vida es extraña» para disfrutar de historias conmovedoras]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Año de estreno 2017 Tipo de juego Aventura narrativa / Simulador de paseos Puntuación en Metacritic 88 Creador/es Giant Sparrow; Annapurna Interactive Duración media de la partida ~2-3 horas Características únicas Juego de exploración en primera persona con minijuegos únicos para la historia de cada personaje.

En lo que respecta a Todos los juegos de La vida es extraña, puedes estar seguro de que te conmoverán. Pero Lo que queda de Edith Finch¿Por qué? Te llega al corazón de todas las formas posibles. Te adentras en el mundo de Edith Finch, la última superviviente de una familia que parece estar condenada por el destino. Mientras recorre la casa de su infancia, descubre las historias de sus antepasados, de una belleza desgarradora.

Por qué lo elegimos Lo que queda de Edith Finch entreteje historias trágicas y poéticas en una saga familiar de gran belleza y que te sumerge por completo.

La historia de cada miembro de la familia cobra vida a través de distintas mecánicas de juego, desde las fantasías desenfrenadas de un niño hasta una secuencia aterradora sacada directamente de un cómic. Se trata de una experiencia breve pero profundamente conmovedora, que entrelaza con maestría una narración surrealista, unas imágenes llamativas y una música escalofriante.

Mi veredicto:Una obra maestra de la narrativa, de una belleza inquietante, que convierte la tragedia en arte y el recuerdo en magia.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» para disfrutar de historias conmovedoras Lo que queda de Edith Finch Compra en Eneba

10. Una noche en el bosque [El mejor juego similar a *La vida es extraña* para disfrutar de un drama ambientado en un pueblo pequeño]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2017 Tipo de juego Aventura / Centrado en la narrativa Puntuación en Metacritic 88 Creador/es Caída infinita; Finji Duración media de la partida ~8-10 horas Características únicas Una aventura centrada en la narrativa que combina exploración, plataformas e interacciones profundas con los personajes.

No te dejes engañar por sus adorables ilustraciones animadas – Una noche en el bosque es una aventura conmovedora que no olvidarás. La protagonista es Mae, una ingeniosa chica que ha dejado la universidad y busca respuestas en su pequeña ciudad natal, sumida en un mar de cambios. Aunque técnicamente se trata de una juego de plataformas, no se trata tanto de la acción como de la historia. El encanto del juego reside en sus diálogos ingeniosos, sus personajes entrañables (aunque imperfectos) y su magistral descripción de la confusión que se vive a los veinte años.

Por qué lo elegimos Una noche en el bosque combina humor, melancolía y diálogos ingeniosos para retratar la edad adulta temprana con una honestidad inquietante.

Si te gustan los juegos llenos de humor, con un toque de nostalgia, mezclados con una buena dosis de crisis existencial y una pizca de elementos sobrenaturales inquietantes, entonces Una noche en el bosque es el juego que tienes que probar, sobre todo si te gustan los juegos como La vida es extraña que combinan la emoción con lo surrealista.

Mi veredicto: Divertida, cruda y emocionalmente sincera: una historia sobre el paso a la madurez en un pueblo pequeño que te llega al corazón más de lo que cabría esperar.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» para disfrutar de un drama ambientado en un pueblo pequeño Una noche en el bosque Compra en Eneba

11. Banishers: Fantasmas de New Eden [El mejor juego similar a «La vida es extraña» sobre el amor y el más allá]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Tipo de juego Juego de rol de acción / RPG de acción narrativo Puntuación en Metacritic 78 Creador/es Don’t Nod; Focus Entertainment Duración media de la partida ~20 horas (historia principal) Características únicas Una caza de fantasmas impulsada por el amor, decisiones morales y una narrativa de combate cargada de emoción.

Banishers: Fantasmas de New Eden No es la típica aventura de caza de fantasmas: es lo que ocurre cuando el amor, la pérdida y lo sobrenatural se entrelazan en una historia desgarradoramente humana. Juegas como Red y Antea, dos cazafantasmas (y amantes) en la América del siglo XVII, cuya idílica relación da un giro trágico cuando uno de ellos acaba, bueno… en el otro lado. ¿El giro inesperado? Te ves obligado a decidir entre liberar almas o sacrificar a los vivos para traer de vuelta a tu pareja. Sí, sin presión.

Por qué lo elegimos Banishers: Fantasmas de New Eden combina el amor, la pérdida y el conflicto moral en una historia inquietante impulsada por la narrativa juego de rol de acción.

El mundo es de una belleza inquietante, la narración te golpea como un puñetazo en el estómago y cada decisión se siente como una carga pesada – ese tipo de intensidad que te gusta. El combate puede resultarte un poco familiar si has jugado a otros RPG de acción, pero son el peso moral y la química entre los protagonistas lo que lo hace inolvidable. Te harás preguntas sobre tu propia ética, derramarás alguna lágrima y quizá te quedes mirando fijamente a la pantalla sin pensar en nada durante unos minutos después.

Mi veredicto: Una apasionante y trágica historia de amor envuelta en un misterio sobrenatural: perfecta para los aficionados a las películas que les dejan emocionalmente destrozados en 4K.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» sobre el amor y el más allá Banishers: Fantasmas de New Eden Compra en Eneba

12. Querida Esther [El mejor juego similar a *La vida es extraña* por sus historias inquietantes]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Windows, OS X, PlayStation 4, Xbox One, iOS Año de estreno 2012 Tipo de juego Narrativa / aventura / simulador de paseos Puntuación en Metacritic 75 Creador/es La habitación china Duración media de la partida ~1 hora Características únicas Sin mecánicas de juego; la historia se cuenta a través de la exploración y fragmentos narrativos.

Querida Esther No es tanto un juego como una experiencia, de esas que te hacen preguntarte qué es lo que realmente se considera «jugabilidad». Deambulas por una isla solitaria mientras un narrador melancólico lee fragmentos de cartas dirigidas a alguien llamado Esther. Sin misiones. Sin objetos que coleccionar. Solo tú, el viento y la inquietante sensación de que estás recorriendo el desamor de otra persona.

Las imágenes son impresionantes: acantilados que se desmoronan, cuevas en las que resuena el eco y una atmósfera tan densa que casi se puede palpar. La historia en sí misma está abierta a múltiples interpretaciones; es en parte tragedia, en parte sueño febril y en parte sesión de terapia emocional disfrazada de paseo.

Por qué lo elegimos Querida Esther convierte la exploración en una narración emotiva, creando una experiencia atmosférica que perdura mucho tiempo después de que haya terminado.

Algunos lo tacharán de aburrido; otros lo considerarán arte. Sea como sea, lo recordarás mucho tiempo después de haberlo apagado, sobre todo porque te deja con más preguntas que respuestas.

Mi veredicto:Hermosa, inquietante y silenciosamente devastadora – Querida Esther convierte el vagar en algo extrañamente profundo.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» por sus historias inquietantes Querida Esther Compra en Eneba

13. Una memoria azul [El mejor juego similar a «La vida es extraña» para «Dreamlike Memories»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Año de estreno 2022 Tipo de juego Novela interactiva / narración / «poema interactivo» Puntuación en Metacritic 71 Creador/es Cloisters Interactive; Annapurna Interactive Duración media de la partida ~1 hora Características únicas Una narración sin palabras, una mezcla de arte en 2D y 3D, y emociones transmitidas a través de las imágenes y la música.

Una memoria azul Es uno de esos juegos que te sorprende con su sencillez: sin diálogos, sin grandes giros argumentales, solo una narración pura y emotiva a través de las imágenes y la música. Juegas como Miriam, una campeona de natación que se sumerge en las profundidades de sus recuerdos (juego de palabras totalmente intencionado) para reconectar con su infancia y su madre. La mezcla de animación en 2D y 3D le da al juego un aire onírico, casi surrealista, como si estuvieras hojeando un álbum de recortes olvidado que de repente cobra vida.

Por qué lo elegimos Una memoria azul utiliza imágenes y música en lugar de palabras para contar una conmovedora historia sobre la memoria y los vínculos afectivos.

La mecánica del juego es sencilla —básicamente consiste en hacer clic, deslizar el dedo y dejarse llevar por el ambiente—, pero en eso consiste precisamente. No se trata tanto de resolver acertijos como de dejarse llevar por la historia. La suave paleta de colores, la delicada banda sonora de piano y las simbólicas imágenes del agua logran crear ese equilibrio emocional perfecto entre la tristeza y la serenidad.

Mi veredicto:Una memoria azul Es breve, sincera y de una belleza discreta, como una nana para el niño que todos llevamos dentro. Trae pañuelos, pero no expectativas.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» para «Dreamlike Memories» Una memoria azul Compra en Eneba

14. En retrospectiva [El mejor juego similar a *La vida es extraña* por su narrativa reflexiva]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,3/10

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Plataformas Windows, macOS, Nintendo Switch, iOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Tipo de juego Aventura / narrativa / historia interactiva Puntuación en Metacritic 76 Creador/es Equipo Hindsight; Annapurna Interactive Duración media de la partida ~2 horas (historia principal) Características únicas Exploración de la memoria a través de objetos, flashbacks narrados y relatos reflexivos sobre la pérdida.

En retrospectivaEs un viaje lento y reflexivo a través de los recuerdos de una mujer que vuelve a visitar la casa de su infancia tras la muerte de su madre, y sí, es tan emotivo como parece. Cada objeto al que te acercas se convierte en una ventana al pasado, desatando un torrente de momentos a la vez tiernos y crudos. La narración se desarrolla como si estuvieras hojeando un viejo álbum de fotos: hermosa, agridulce y silenciosamente desgarradora.

Por qué lo elegimos En retrospectivatransforma los objetos cotidianos en puertas de acceso a las emociones, invitando a una suave reflexión sobre el duelo y la memoria.

Visualmente, es minimalista pero elegante, con colores suaves que encajan a la perfección con el tono melancólico del juego. El ritmo puede poner a prueba tu paciencia si lo que buscas es acción, pero para quienes disfrutan de la introspección y la profundidad narrativa, es una obra maestra llena de delicadeza. En retrospectivaNo grita su mensaje, sino que lo susurra, y de alguna manera eso cala aún más hondo.

Mi veredicto: Una experiencia conmovedora y reflexiva que convierte los recuerdos cotidianos en poesía emotiva. Perfecto para aquellos jugadores que disfrutan de aventuras narrativas con corazón, alma y la dosis justa de melancolía.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» por su narrativa reflexiva En retrospectiva Compra en Eneba

15. Bueyes libres [El mejor juego similar a «La vida es extraña» con un toque sobrenatural]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2016 Tipo de juego Aventura sobrenatural Puntuación en Metacritic 80 Creador/es Night School Studio Duración media de la partida unas 4 horas Características únicas Thriller sobrenatural con un sistema de diálogo en tiempo real y mecánicas de radio.

Imagina si…La vida es extraña tenía un hermano más siniestro y espeluznante: ese sería Bueyes libres. En esteun juego narrativo magistralmente interactivo, te encontrarás en la piel de Alex, una adolescente que parece estar pasando un rato tranquilo con sus amigos en una isla aislada. Pero espera un momento: una extraña señal de radio revela una dimensión fantasmal y tu relajada escapada se convierte en una experiencia inquietante.

Bueyes libresdestaca por su dinámico sistema de diálogo. Tú controlas la conversación: puedes interrumpir, guardar silencio o adaptar tus respuestas sobre la marcha. Es muy fácil y totalmente envolvente. Además, el impresionante diseño artístico del juego, su atmósfera escalofriante y sus desconcertantes bucles temporales conforman una experiencia psicológica que te mantendrá en vilo.

★ El mejor juego similar a «La vida es extraña» con un toque sobrenatural Bueyes libres Compra en Eneba

¿Cuántos juegos de «Life Is Strange» hay?

¿Conoces esa sensación de cuando vas por la mitad de un… La vida es extraña ¿Te has pasado horas jugando a un videojuego, llorando por personajes de ficción como si te hubieran criado ellos mismos? Sí, a mí me pasa lo mismo. Así que, como es lógico, necesitaba saber: ¿cuántas avalanchas emocionales me tiene preparadas esta serie?

Haysiete La vida es extrañajuegos, incluyendo las entregas principales, además de episodios extra y colecciones remasterizadas. Algunas te permiten viajar en el tiempo, otras te ofrecen telepatía, y al menos una te hará quedarte mirando fijamente a la pared después, reflexionando sobre la amistad, el destino y tu pésima capacidad para tomar decisiones.

Si quieres lanzarte (o sumergirte aún más), te vendrá bien jugar all La vida es extrañajuegos por orden – no porque las líneas temporales sean del todo claras (no lo son), sino porque sabrás apreciar todos esos pequeños guiños, cameos y referencias emotivas que dan en el clavo.

Pues sí: siete partidos, un sinfín de emociones y más dilemas morales que en una clase de filosofía. ¿Y a decir verdad? No lo cambiaría por nada del mundo.

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