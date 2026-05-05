15 juegos ARPG similares a Diablo: a qué jugar en 2025

Esta lista clasificada te ayudará a encontrar fácilmente juegos como Diablo que capturan la emoción del combate «hack-and-slash» con su búsqueda incesante de botín y su adictiva progresión. Doy la bienvenida a todos Diablo los aficionados que buscan un nuevo escenario o un giro en la jugabilidad, pero que sienten una pasión universal por los ARPG con sistemas de botín muy completos.

No importa qué tipo de alternativa a Diablo estés buscando, aquí encontrarás lo que necesitas. También incluiré ofertas geniales y rebajas en juegos, para aquellos que queráis jugar lo antes posible.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Diablo

«Diablo siempre sigue su propio camino, pero estos tres principales competidores son juegos que no te puedes perder. Algunos amplían lo que mejor sabe hacer Diablo, mientras que otros aportan nuevos giros:»

Path of Exile 2 (2024) – Una alternativa definitiva a Diablo que es brutal. Titan Quest (2006) – Un juego de rol de acción en el que forjas armas legendarias y luchas contra dioses. El amanecer de los Sombríos (2016) – Un juego de rol de fantasía oscura que combina el combate basado en el botín de Diablo con el terror lovecraftiano.

Echa un vistazo al artículo completo para ver nuestra lista completa de juegos similares a Diablo. Encontrarás mi análisis detallado de cada juego para ayudarte a decidir si merece la pena dedicarle tiempo.

15 juegos parecidos a Diablo en 2025: los mejores ARPG inspirados en Diablo

Un buen ARPG te hace sentir imparable. Los juegos al estilo de Diablo que triunfan no solo copian sus mecánicas, sino que además perfeccionan y amplían aquello que ya te enamoró. Empecemos con nuestro número uno.

1. Path of Exile 2 [Clon de Diablo para los creadores de builds]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento Dos mil veinticuatro Creador/es Grinding Gear Games

Si ya dominas De Diablo II construcciones complejas y ansían una personalización de personajes aún más profunda, Path of Exile 2 es la solución definitiva. Es brutal y tiene una gran profundidad. Ofrece a los jugadores un sinfín de horas de juego gracias a su enorme árbol de habilidades pasivas y a sus complejos sistemas de botín.

El mejor juego similar a Diablo es Path of Exile 2 en cuanto a dificultad y desafío. Ofrece temporadas (ligas) que renuevan la jugabilidad con regularidad. A diferencia de la mayoría de juegos como Diablo, PoE nunca te lleva de la mano. El árbol de habilidades resulta intimidante, y el sistema de botín basado en la economía lleva tiempo dominarlo. El inconveniente más evidente es que la curva de aprendizaje es brutal.

La falta de un tutorial adecuado puede resultar abrumadora para los principiantes. Pero si te encantan los juegos de rol de acción que exigen estrategia y precisión, este es tu juego. Puede que sea uno de los los mejores juegos de acción y espadas por ahí. Más de 40 millones de jugadores no pueden estar equivocados.

Por qué me gusta:

La infinita variedad de configuraciones cautiva a los teóricos de juego para siempre

Las actualizaciones periódicas de la liga mantienen el meta al día

Una enorme comunidad de jugadores que genera montones de guías y memes

Por qué lo elegimos La actualización «Third Edict» ha renovado prácticamente todo, desde el equilibrio de las gemas y la estructura de los actos hasta el comercio asíncrono. Reescribe las reglas básicas de cómo se construyen los juegos de rol de acción.

Path of Exile 2 Te despierta ese gusanillo al estilo Diablo y te sumerge por completo en su mecánica hasta que te conviertes en parte de su universo. ¿Listo para sumergirte en un mundo de personalización infinita? Hazte ya con Path of Exile 2.

2. Titan Quest [Lo mejor para los aficionados a la mitología]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Año de lanzamiento 2006 Creador/es Iron Lore Entertainment

¿Quieres unAl estilo de Diablo ¿Te apetece vivir una aventura ambientada en la antigua Grecia, Egipto y China? Este juego de exploración de mazmorras te ofrece un viaje épico por la mitología con una amplia personalización de clases. En lugar de una sola clase, puedes combinar dos especializaciones, creando configuraciones únicas, como un brujo que maneja el fuego o un pícaro que lanza lanzas.

Si buscas una dinámica de juego satisfactoria, la búsqueda de botín y los combates resultan tan gratificantes como en Diablo. Solo que aquí se suman dioses y titanes a la mezcla. El árbol de habilidades de Titan Quest es flexible, lo que te permite reespecializar a tu personaje con frecuencia. Las ediciones remasterizadas cuentan con gráficos mejorados, modo cooperativo online e incluso expansiones, lo que mantiene la experiencia siempre fresca.

Algunas mecánicas de la vieja escuela parecen anticuadas, y el ritmo al principio del juego es lento hasta que se desbloquean las habilidades, ¡pero en general es un juego muy entretenido!

Por qué funciona:

Un recorrido mitológico por el botín: toques griegos, egipcios y chinos

Las combinaciones de dos clases generan sinergias increíblemente poderosas

Las remasterizaciones mejoradas aportan un acabado más pulido y diversión en modo cooperativo

Por qué lo elegimos Titan Quest destaca por su sistema de doble especialización. Combina las especializaciones de Tierra, Tormenta, Pícaro y Guerra, y de repente tu personaje se convertirá en una leyenda en ciernes.

Titan Quest crea un ciclo mítico muy satisfactorio: botín, subir de nivel, personalizar, forjar una leyenda. Nostálgico pero pulido, es una puerta de entrada al mundo de la mitología para los amantes de las historias. Hazte con Titan Quest y deja que la leyenda cobre vida.

3.El amanecer de los Sombríos [Ideal para los amantes de la fantasía oscura y los jugadores empedernidos]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Windows, Xbox One Año de lanzamiento 2016 Creador/es Crate Entertainment

If De Diablo IV si lo que te atrajo fue su atmósfera oscura y cruda, entonces El amanecer de los Sombríos Es un juego imprescindible. Este ARPG de inspiración lovecraftiana ofrece combates brutales, un sistema de creación muy completo y configuraciones de personajes flexibles. Desarrollado por antiguos creadores de «Titan Quest», perfecciona la fórmula de «Diablo» con su sistema de doble clase y te permite combinar habilidades para crear configuraciones personalizadas alucinantes.

Grim Dawn fue creado por un equipo de desarrollo independiente y podría ser uno de los los mejores juegos indie en este género. ¿En qué se diferencia de otros juegos? Pues bien, el sistema de botín de Grim Dawn se centra en mejoras significativas, no solo en la inflación de estadísticas. El mundo reacciona a tus decisiones y el diseño de las mazmorras es de primera categoría. Además, más del 85 % de las reseñas en Steam son positivas.

Un inconveniente es que el modo multijugador resulta un poco torpe y los gráficos parecen anticuados en comparación con los ARPG actuales. Sin embargo, se trata de un inconveniente menor. El juego sigue siendo una alternativa fantástica a Diablo y cumple con creces.

Por qué funciona:

Las combinaciones de clases generan una sinergia increíble para los aficionados a la teoría

El mundo cambia según las decisiones que tomes, y tu forma de jugar es importante

Los modders más comprometidos mantienen el contenido actualizado mucho tiempo después del lanzamiento

Por qué lo elegimos Con clases duales y sistemas de facciones que tienen en cuenta tus decisiones, Grim Dawn recompensa el tiempo que le dedicas con un peso real tanto en la mecánica como en la narrativa.

El amanecer de los Sombríos Redefine el concepto de «potencia indie». Te llega al alma cuando eliges tu configuración. Aquí, la oscuridad sabe a gloria. Consíguelo ya y descubre por ti mismo por qué es tan bueno.

4. Victor Vran [Lo mejor para la acción trepidante]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna Año de lanzamiento 2015 Creador/es Haemimont Games

Victor Vrantoma elDiablo rompiendo con lo establecido. Cuenta con un combate dinámico y una personalización sin clases. En lugar de estar limitado a una sola clase, tus armas definen tus habilidades. Esto significa que puedes pasar de empuñar dos pistolas a una guadaña gigante en cualquier momento. La acción es trepidante y adictiva.

Es perfecto para los jugadores a los que les encanta el combate en profundidad sin tener que lidiar con interminables hojas de cálculo. Este juego es para aquellos que buscan menos rutina y más acción. Si te encantaron «Las increíbles aventuras de Van Helsing» pero quieres algo aún más fluido, este es tu juego. Si te encanta fantásticos juegos de rol y lo que ofrecen, este título también te gustará. Sin embargo, la variedad de botín no es muy amplia: el equipamiento de las últimas fases del juego empieza a parecer siempre igual. Aun así, las puntuaciones medias de las reseñas rondan los 85 % en Steam with Más de 30 000 opiniones. Esto demuestra que su ritmo de combate trepidante cala hondo.

Por qué funciona:

Sin restricción de clase: la elección de tu arma te define

Las esquivas dan vida al combate

Su ritmo estilizado es adictivamente limpio y ágil

Por qué lo elegimos Victor Vran te permite lanzar habilidades con armas sobre la marcha y prescinde de la rigidez de las clases, para que el combate siga siendo emocionante.

Victor Vran convierte cada combate en una carrera. Desliza, dispara, cambia, repite. Si Diablo ¡Vaya, qué pasada! Hazte con «Victor Vran» y disfruta de su ritmo trepidante y su jugabilidad adictiva.

5. Torchlight II [Lo mejor para los aficionados ocasionales a los ARPG]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Windows, macOS, Linux; PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (versiones de 2019) Año de lanzamiento 2012 Creador/es Runic Games

If Diablo me parece demasiado extremo, Torchlight II es la alternativa perfecta para jugar sin complicaciones. Su estilo artístico de dibujos animados esconde un sistema de botín sorprendentemente profundo. Además, el combate es extremadamente fluido. La serie Torchlight siempre ha destacado por su jugabilidad divertida y accesible, y esta secuela perfecciona la fórmula.

Y además, hablemos del sistema de mascotas. La ventaja añadida es que hay un sistema de mascotas que te permite enviar a una mascota de vuelta al pueblo para que venda el botín mientras tú sigues explorando mazmorras. La comunidad de modders ha mantenido vivo este juego durante más de una década, añadiendo nuevas clases, misiones y funciones.

¿El inconveniente? La trama es olvidable, tan superficial que ni siquiera llama la atención. Aun así, ha vendido más de 1,3 millones de copias y las reseñas en Steam se mantienen en el percentil 90. Un ARPG relajado en su máxima expresión.

Por qué funciona:

Una búsqueda de botín accesible y simpática, pero sorprendentemente profunda

Pets se encarga de los recados para que tú puedas seguir estando genial

Los mods lo renuevan todo

Por qué lo elegimos Es un juego de exploración de mazmorras trepidante, con una auténtica fiesta de botines y todo el encanto de los ARPG clásicos.

If Diablo es una clase magistral, Torchlight IEs una comedia romántica. Encantadora, pero tremendamente satisfactoria. No te pierdas «Torchlight II» hoy mismo para disfrutar de una experiencia de juego de rol de acción desenfadada.

6. Última Época (Ideal para personalizar la configuración))

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Ordenador con Windows Año de lanzamiento 2024 Creador/es Eleventh Hour Games

Si te encanta probar diferentes configuraciones y ajustar cada detalle de tu personaje, Última Época es un juego que no te puedes perder. Toma el estilo de los RPG de acción al estilo Diablo y lo amplía con un sistema de árbol de habilidades increíblemente completo. El juego te permite personalizar las habilidades para que se adapten perfectamente a tu estilo de juego.

Una de sus mecánicas más singulares es el viaje en el tiempo, que no es solo un elemento decorativo. Cambia el mundo que te rodea. Dependiendo de la línea temporal, los entornos cambian por completo, los enemigos evolucionan y se abren caminos ocultos. Esta característica tan interesante hace que la exploración nunca resulte aburrida. El combate trepidante y la constante aparición de botín mantienen la emoción, aunque el juego tiene algunos aspectos que pulir.

Dicho esto, su completo sistema de creación y sus exigentes jefes finales lo convierten en una opción muy recomendable. Si te gustó Path of Exile o necesitas tu dosis de Diablo, no te lo pierdas. En los momentos de mayor actividad, el juego cuenta con más de 20 000 usuarios simultáneos en Steam, así que si buscas una comunidad, aquí la encontrarás.

Por qué funciona:

Las configuraciones evolucionan con cada salto en la línea temporal

La artesanía y el botín parecen hechos a medida, no reciclados

Los jefes finales suponen un reto incluso para los expertos en farmear

Por qué lo elegimos Cada habilidad tiene su propio miniárbol de habilidades, tu inventario se mantiene en todas las configuraciones y cambiar de especialización no cuesta mucho. Esto te anima a experimentar sin sentirte atascado.

Última Épocano tiene miedo de salirse de lo convencional. Es raro, novedoso, genial y, sin complejos, complejo. Hazte con este increíble juego como Diablo hoy.

7. Warhammer 40.000: Inquisitor – Mártir [Lo mejor para los aficionados a la ciencia ficción oscura]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PC con Windows; PlayStation 4 y Xbox One (2018) Año de lanzamiento 2018 Creador/es NeocoreGames

Warhammer 40.000: Inquisitor – Mártir es algo un poco diferente, pero sigue teniendo muchas similitudes con la experiencia al estilo Diablo. Warhammer 40.000: Inquisitor – Mártir está ambientado en un futuro sombrío y apocalíptico. Te ofrece una jugabilidad trepidante y un combate profundo basado en clases que se basa en el posicionamiento táctico.

A diferencia de Diablo, las batallas tienen más peso. Los tiroteos basados en el uso de coberturas aportan una nueva dimensión estratégica al juego. Los elementos de ARPG destacan y la progresión se basa en el botín. También puedes disfrutar de un enorme arsenal de armas y de una personalización de personajes muy completa. Sin embargo, la rutina del final del juego puede resultar repetitiva, sobre todo si no eres fan de Warhammer.

Aun así, con más de 20 000 reseñas en Steam que se inclinan hacia lo positivo, además de las actualizaciones de temporada, su sombrío universo merece la pena echarle un vistazo.

Por qué funciona:

El combate táctico con cobertura resulta intenso y novedoso

Las rutas de desarrollo son de ciencia ficción a lo duro, no de fantasía tomando el té

Las rebajas de temporada mantienen vivo el interés por las modificaciones

Por qué lo elegimos Jugar como Inquisidor hace que las tácticas y el equipamiento personalizados cobren sentido. Además, el universo de Warhammer, sin florituras, aporta una claridad brutal a cada combate.

JugarWarhammer 40K: Inquisitor – Mártir si buscas un buen juego de rol de acción (ARPG) como Diablo, pero centrado en los disparos y no en las espadas.

8. Las increíbles aventuras de Van Helsing: Trilogía completa [La mejor fantasía gótica]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas PC con Windows; macOS; PlayStation 4; Xbox One Año de lanzamiento 2013 Creador/es NeocoreGames

De Diablo el primo del terror gótico es Las increíbles aventuras de Van Helsing. Disfruta de un trepidante combate de hack-and-slash en un mundo magníficamente recreado, totalmente inspirado en el terror gótico del siglo XIX.

Combina humor y acción, y sí, Katarina (tu compañera fantasmal) es uno de los puntos fuertes. Sus comentarios sarcásticos pueden resultarte entrañables o irritantes. Sea como sea, te acostumbrarás a ella. Aunque no es tan profunda como Diablo IV El sistema de botín ofrece mejoras sustanciales y el combate es muy satisfactorio.

La principal crítica es que la interfaz y los menús pueden resultar un poco torpes, sobre todo para quienes juegan por primera vez. Pero si te encanta la caza de monstruos y las experiencias únicas de ARPG como Diablo, este juego tiene mucho que ofrecer.

Por qué funciona:

Estilo gótico con un toque de ironía y una gran cantidad de botín

El diálogo entre compañeros define la personalidad

Las facetas combinadas dan sensación de solidez

Por qué lo elegimos Esa atmósfera gótica y noir, junto con un compañero fantasmal que suelta comentarios ingeniosos mientras tú te lanzas a la batalla, hace que el juego sea mucho más que un simple «hack-and-slash».

Disfruta de la diversión de la caza de monstruos con Trilogía de Van Helsing, una divertida alternativa a Diablo que logra el equilibrio perfecto entre el terror acogedor y el espeluznante.

9. Wolcen: Señores del caos [Ideal para combates de alto impacto]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC con Windows; PlayStation 4 y Xbox One Año de lanzamiento 2020 Creador/es Wolcen Studio

Wolcen: Señores del caos pretende ser el Diablo de nueva generación. Ofrece unos gráficos espectaculares y un sistema de clases flexible que permite cambiar de estilo de juego (una ventaja para los jugadores indecisos como yo). El juego destaca por sus combates trepidantes. Puedes aniquilar a los enemigos con poderosas habilidades mientras bloqueas con fluidez.

La vista isométrica y el árbol de habilidades dinámico aportan nuevas posibilidades de personalización. Si quieres que cada partida sea única, aquí lo tienes. A pesar de su potencial, Wolcen salió al mercado con errores. Los parches han mejorado la estabilidad, pero el modo multijugador sigue siendo un poco irregular.

Pero si buscas el ambiente de la serie Diablo con gráficos de última generación y sin restricciones de clase, vale la pena probar Wolcen. Llegó a vender más de un millón de copias, y los jugadores elogian su estilo cinematográfico incluso cuando el sistema da algunos tirones.

Por qué funciona:

Rompe las barreras de clase y sé lo que quieras

El combate es una auténtica obra de arte y resulta emocionante de principio a fin

Las imágenes realmente llaman la atención

Por qué lo elegimos Te ofrece total libertad a la hora de crear personajes, sin restricciones de clase y con una acción trepidante. ¡Eso sí, hay que tener en cuenta que tuvo un comienzo un poco accidentado, pero luego fue cogiendo impulso!

Cuando el impacto es más importante que el acabado del sistema, Wolcen: Señores del caos Es un juego diferente y una excelente opción para seguir jugando después de Diablo.

10. El ascenso [Lo mejor para los aficionados a los ARPG de estilo cyberpunk]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 Creador/es Neon Giant

Si lo que buscas es un ARPG ambientado en un mundo cyberpunk para despejarte un poco, entonces El ascenso combina la progresión de botín al estilo Diablo con el combate de los shooters de doble joya. Los tiroteos resultan intensos y satisfactorios. Puede resultar aburrido repetir una y otra vez los mismos escenarios de fantasía medieval, así que me alegro de que este título haya entrado de lleno en la lista.

Lo principal es abrirse paso a través de los barrios marginales controlados por las corporaciones y divertirse acabando con las bandas rivales. Puedes mejorar un montón de aumentos cibernéticos geniales para aplastar a los enemigos. Es increíblemente bonito y el combate nunca pasa de moda.

La variedad de botín es menor que en los juegos de la saga, pero su mundo y el modo cooperativo son tan atractivos que compensan esa carencia. Si te gusta el cyberpunk mezclado con la exploración de mazmorras, no lo dudes y pruébalo ya.

Por qué funciona:

Juego de disparos + botín = una mecánica de juego caótica pero satisfactoria

Las imágenes de estilo cyberpunk son impresionantes

El modo cooperativo cobra vida en un caos de neón

Por qué lo elegimos El debut de Neon Giant impresiona con su atmósfera de shooter-RPG con vista aérea y un ambiente neón vibrante. Es increíblemente bonito, aunque el ritmo de las misiones a veces decaiga un poco.

El ascensoes un ARPG de estilo punk en una realidad alternativa. Fresco, llamativo, caótico y trepidante.

11. Darksiders: Génesis [Los mejores aficionados al género hack-and-slash]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia Año de lanzamiento 2019 Creador/es Sindicato de Dirigibles

Darksiders: Génesis Merece la pena echarle un vistazo por su combinación de acción trepidante y resolución de puzles. En lugar de ser un juego repetitivo centrado en el botín, se centra en combates trepidantes, plataformas precisas y enfrentamientos dinámicos contra jefes finales. En el papel de War y Strife, te abrirás paso a golpes de espada entre hordas de demonios. Además, descubrirás secretos y disfrutarás de una acción cooperativa de primer nivel.

Genesis adopta una perspectiva cenital, pero conserva el combate elegante y repleto de combos de la serie principal de Darksiders. La personalización del equipamiento no es tan profunda. Sin embargo, los elementos de RPG ligero, los árboles de habilidades y las habilidades desbloqueables mantienen el juego fresco. Un posible inconveniente es que no se centra demasiado en la búsqueda de botín, lo que podría resultar decepcionante para los fans incondicionales de la serie Diablo.

En cualquier caso, si buscas un juego de rol de acción bien pulido, con una buena historia y acertijos, Genesis es una joya infravalorada.

Por qué funciona:

Un juego de acción con abundantes combos y rompecabezas

La historia con dos protagonistas mantiene el interés

Las batallas contra los jefes parecen estar amañadas en directo

Por qué lo elegimos Combina el hackeo de enemigos con rompecabezas de plataformas, modo cooperativo local y unos gráficos impresionantes. Además, no se ahoga en métricas de botín.

Si buscas una jugabilidad fluida y te gusta sumergirte en mecánicas trepidantes Y en acertijos, entonces Darksiders: Génesis es una alternativa a Diablo que no te puedes perder.

12. Sombras: El despertar [Ideal para los aficionados a los ARPG con una trama destacada]

Nuestra puntuación 7.4

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de lanzamiento 2018 Creador/es Granja de juegos

Sombras: El despertar es un título único dentro del género de los RPG de acción. Aunque presenta muchas similitudes con los juegos de la franquicia Diablo, tiene una trama mucho más elaborada. Cuenta con una historia de gran originalidad que gira en torno a tu personaje, un «Devorador»: un demonio que absorbe las almas de los héroes caídos.

Puedes cambiar de reino y de personaje. Esa característica hace que el juego sea más divertido, más allá de la vertiente táctica que ofrece. Hay un montón de botín y las configuraciones de los personajes son muy completas. Y, la verdad, la historia es bastante cautivadora. Este juego se basa en gran medida en mecánicas de grupo, en lugar de ser un puro «hack-and-slash».

Puedes alternar entre varios personajes, cada uno con un estilo de combate distinto. Esto hace que las batallas resulten, en general, más estratégicas. La pega es que es más lento que Diablo y no cuenta con modo cooperativo, lo que podría desanimar a los aficionados al multijugador. En cualquier caso, su estrategia y su narrativa dan sus frutos, con puntuaciones medias en las críticas que rondan los 85 puntos.

Por qué funciona:

El cambio de reino aporta profundidad táctica

Los estilos basados en grupos aportan variedad durante el combate

Lo que importa es la historia, no solo el botín

Por qué lo elegimos Cambiar entre el Devorador y varias almas en pleno combate da la sensación de ser un recurso propio de los ARPG ejecutado con gran maestría.

Sombras: El despertar es un ARPG con una trama muy bien desarrollada que da un giro radical al género con una historia profunda y de gran envergadura. Es una alternativa imprescindible a Diablo para aquellos jugadores que valoran la profundidad narrativa y no solo la jugabilidad.

13. Lost Ark [El mejor spin-off de MMO-ARPG]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas Ordenador con Windows Año de lanzamiento 2022 Creador/es Smilegate RPG (desarrollado en colaboración con Tripod Studio)

Si quieres vivir una experiencia de MMO con al estilo Diablocombate,Lost Ark es el referente indiscutible. Combina a la perfección la jugabilidad trepidante de un RPG de acción con elementos de un MMO de mundo abierto a gran escala. Lo habría clasificado en una posición más alta por su enorme potencial, pero, por desgracia, se ha convertido en un juego muy orientado al «pagar para ganar», al igual que muchos MMORPG orientales. ¿Sigue mereciendo la pena jugarlo? Sí, sin duda.

Podrás disfrutar de incursiones, mazmorras, PvP y una personalización profunda de las clases. Lost Ark cuenta con un sistema de combate muy pulido, una presentación cinematográfica y un enorme contenido de final de juego. La variedad de configuraciones es increíble, con 21 clases que se juegan de forma totalmente diferente entre sí. Las incursiones se encuentran entre las mejores de cualquier ARPG y exigen trabajo en equipo y habilidad.

Si no fuera por el enorme rechazo que suscitan los aspectos de «pagar para ganar», este juego habría sido (fácilmente) uno de los cinco mejores. En cualquier caso, es una excelente alternativa a Diablo para disfrutar a largo plazo. El número máximo de jugadores simultáneos alcanza los millones, y el contenido de las incursiones sigue siendo de primera categoría.

Por qué funciona:

El botín de Diablo con el espectáculo de un MMO

Estilos de juego variados para todas las clases durante semanas

El diseño de las incursiones requiere coordinación, no solo apretar botones sin más

Por qué lo elegimos Lost Ark combina la rutina de los ARPG con el espectáculo de los MMO: mundos enormes, incursiones cinematográficas y un montón de clases, y ahora se está haciendo un verdadero esfuerzo por suavizar la rutina que antes suponía un obstáculo.

Lost Ark es un ARPG que se disfruta a grandes dosis. Aquí, la escala de un MMO es lo que cuenta.

14. Borderlands 3 [Lo mejor para los aficionados a los «looter-shooter»]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2019 Creador/es Gearbox Software

Get De Diablo La obsesión por el botín combinada con los juegos de disparos en primera persona en Borderlands 3. Aunque no es un ARPG isométrico, satisface las mismas ganas. Te ofrece una gran variedad de botines, árboles de habilidades muy completos y acción sin descanso. Las armas de fuego sustituyen a las espadas, pero la esencia sigue siendo la misma. El ciclo de farmear, mejorar y crear configuraciones únicas para los personajes recuerda a Diablo en formato FPS.

El juego cuenta con cuatro cazadores de la Cámara Acorazada. Todos ellos tienen habilidades distintas. Ofrece un modo multijugador cooperativo y una historia llena de humor. El inconveniente es que el humor no gusta a todo el mundo y algunos árboles de habilidades parecen desequilibrados.

Pero si lo que buscas es un juego centrado en el botín y en tiroteos alocados, Borderlands 3 se merece un puesto en esta lista. Las ventas superaron los 8 millones en 2020, y su comunidad de jugadores sigue dedicándose a conseguir botines únicos.

Por qué funciona:

El ciclo de botín en los skins de los FPS sigue siendo satisfactorio

Las clases de cazadores del Arca dan un giro a tu estilo de juego

Las fiestas con armas nunca pasan de moda

Por qué lo elegimos Borderlands fue el juego que creó el género de los «looter-shooter». Combina a la perfección las secuencias de disparos y el botín de fantasía, hasta el punto de que parece un ARPG disfrazado de FPS.

Cuando las armas de fuego superan a las espadas, Borderlands 3 te sumerge en un torbellino de acción y saqueo en el que cada arma mutada te hace sonreír sin parar.

15. UNDECEMBER [Nuevo ARPG de acción y espadas]

Nuestra puntuación 6.8

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Plataformas PC, iOS, Android Año de lanzamiento 2022 Creador/es Juegos de Needs

Da la bienvenida aDICIEMBRE, una de las últimas incorporaciones a este género. Cuenta con un combate de tipo «hack-and-slash» al estilo de Diablo y un sistema de habilidades abierto. No hay un sistema de clases fijo, lo que te permite crear configuraciones personalizadas con total libertad, y creo que eso es una gran ventaja.

Los gráficos son geniales, el combate es fluido y la campaña es bastante divertida. Pero hay un inconveniente: el juego vuelve a abusar de los elementos de «pagar para ganar». La mecánica de juego básica es fantástica si eres capaz de pasar por alto las agresivas estrategias de monetización. Aun así, vale la pena probar UNDECEMBER si buscas una experiencia novedosa al estilo Diablo.

Por qué funciona:

La libertad de crear es embriagadora

El combate sigue siendo trepidante en el fondo

Es más reciente, pero tiene mucho que ofrecer; estad atentos a las novedades

Por qué lo elegimos Te ofrece total libertad a la hora de crear personajes, combinada con sistemas de enlaces de runas y el desarrollo del Zodíaco. Es un auténtico mundo abierto llevado al extremo, aunque la monetización resulta un poco agresiva en algunos sistemas.

Cuando te apetezca disfrutar de un nuevo ARPG con profundidad sin tener que darle demasiadas vueltas, DICIEMBRE ofrece un entorno de juego abierto y batallas repletas de combos. Los fans dicen «juega, pero nunca pagues», y gracias a una mecánica free-to-play totalmente funcional que no frena la diversión, satisface esa necesidad de jugar a Diablo

¿Qué juego se parece más a Diablo?

Demasiado largo; no lo he leído

Si alguna vez te has preguntado qué juego de rol de acción tan bien hecho es el que mejor satisface esa necesidad de jugar a Diablo, entonces… Path of Exile 2 es auténtico. Refleja la crudeza, la complejidad en la creación de personajes, los incesantes ciclos de botín y la dificultad desenfrenada que tanto gusta a los fans de Diablo.

Grinding Gear Games se encarga tanto del desarrollo como de la publicación del juego, por lo que no hay intermediarios que se entrometan. Las actualizaciones, como las revisiones a gran escala de las ligas y las novedades en la fase final del juego, reflejan los comentarios de los jugadores.

También merece una mención:

El amanecer de los Sombríos combina la fantasía oscura de Diablo con la sinergia de las clases duales y la autenticidad propia de los juegos independientes, todo ello sin dejar de mantener unas valoraciones casi perfectas en Steam.

combina la fantasía oscura de Diablo con la sinergia de las clases duales y la autenticidad propia de los juegos independientes, todo ello sin dejar de mantener unas valoraciones casi perfectas en Steam. Titan Quest explora el terreno de la mitología como nunca lo hizo Diablo.

Última Época «Cranks» lleva la personalización al máximo nivel y combina los viajes en el tiempo con extensos árboles de habilidades en el ciclo de botín, creando una experiencia que resulta espontáneamente compleja y satisfactoria.

Kit de herramientas para ARPG

Me mantengo al día gracias a un pequeño conjunto de herramientas y hábitos. Estos hacen que las nuevas ligas y las repeticiones de sorteos sean menos pesadas, y me ayudan a detectar rápidamente las verdaderas oportunidades.

Preparación para la temporada: Pista Path of Exile Ligas and Última Época Estaciones Así podrás sincronizar las nuevas mecánicas y los reinicios, en lugar de empezar a mitad de ciclo.

Pista and Así podrás sincronizar las nuevas mecánicas y los reinicios, en lugar de empezar a mitad de ciclo. Planificadores de construcción: Prueba las rutas antes de volver a definir las especificaciones. GrimTools te permite mapear completamente El amanecer de los Sombríos configuraciones, equipamiento y rutinas sin perder horas.

Prueba las rutas antes de volver a definir las especificaciones. te permite mapear completamente El amanecer de los Sombríos configuraciones, equipamiento y rutinas sin perder horas. Filtros de Loot: Elimina el ruido de la pantalla al instante. FilterBlade actualizaciones para PoE 1 y 2, para que puedas seleccionar solo lo que necesita tu configuración.

Elimina el ruido de la pantalla al instante. actualizaciones para PoE 1 y 2, para que puedas seleccionar solo lo que necesita tu configuración. Seguridad clave: Antes de canjear cualquier clave de terceros, comprueba Normas de las regiones de Steam para que no te quedes fuera.

Antes de canjear cualquier clave de terceros, comprueba para que no te quedes fuera. Compras y lecturas inteligentes: Cuando quiero claves de ARPG con descuento, miro Tejo, un mercado de confianza para claves de videojuegos baratas.

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Preguntas frecuentes

¿Se parece V Rising a Diablo?

Sí, pero con una sorpresa. V Rising combina un sistema de combate al estilo de Diablo con una estructura de RPG de mundo abierto.

¿Son lo mismo Diablo y WoW?

No. Diablo es un juego de rol de acción centrado en el combate trepidante y la búsqueda de botín. World of Warcraftes un MMORPG.

¿Es Diablo mejor que Baldur’s Gate?

Son diferentes. Diablo es un juego trepidante y centrado en el botín, mientras que La Puerta de Baldur es un juego de rol táctico con una historia profunda y combates por turnos.

¿Diablo es lo mismo que Elden Ring?

No. Diablo es un ARPG con perspectiva cenital. Elden Ring es un juego de rol de acción de mundo abierto al estilo Souls con combates cuerpo a cuerpo exigentes.

¿Juegos de botín como Diablo?

Entre los juegos que siguen los pasos de la obsesión por el botín de Diablo se encuentran Grim Dawn, The Ascent y Torchlight II. Todos ellos son elogiados por sus mecánicas básicas de ARPG, con toques únicos en una jugabilidad centrada en el botín.

¿Merece la pena empezar a jugar a Path of Exile si nunca he jugado a juegos como Diablo?

La complejidad de PoE puede resultar abrumadora si no se cuenta con orientación, ya que muchos dicen que es un juego difícil para iniciarse en el género ARPG. No es un juego apto para principiantes, pero si no te importa aprender a base de prueba y error, recompensa la dedicación.

¿Qué juegos te pueden gustar si te gusta Diablo IV?

Si «Diablo IV» te deja con ganas de más fantasía oscura, échale un vistazo a «Path of Exile 2». Su dinámica de juego y su sistema de botín son muy similares. Los aficionados también mencionan spin-offs de estilo indie como «Last Epoch».

¿Cuál se considera el mejor Diablo?

En los debates, a menudo se considera a «Diablo II» (con «Lord of Destruction») como la cumbre, y se le otorgan elogios y un reconocimiento unánimes por parte de los aficionados por haber marcado profundamente el género.