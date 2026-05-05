11 juegos similares a «Detroit: Become Human» – Joyas que no te puedes perder en 2026

Si estás buscando juegos como Detroit: Become Human, te espera una auténtica delicia. Estas aventuras centradas en la historia te permiten moldear el mundo que te rodea con tus decisiones, combinando una narrativa emotiva, imágenes cinematográficas y temas de ciencia ficción que invitan a la reflexión.

Desde tramas con múltiples ramificaciones hasta dilemas morales y personajes inolvidables, Esta lista recoge las experiencias más inmersivas basadas en la toma de decisiones que captan la misma profundidad y tensión que la obra maestra de Quantic Dream.

He recopilado títulos que exploran la humanidad, la identidad y las consecuencias de forma impactante: algunos a través de la acción, otros mediante el diálogo y el misterio. Sumérgete en ellos y descubre la próxima historia interactiva que te hará cuestionarte cada decisión que tomes.

Nuestras 3 mejores recomendaciones de juegos similares a «Detroit: Become Human»

Es hora de empezar a dejar atrás el periodo posterior a…Detroit el vacío. Estos son los principales candidatos que pueden volver a llenar ese vacío:

Disco Elysium – The Final Cut (2019) – Un juego de rol centrado en la narrativa que te sumerge en la mente de un detective destrozado, donde tus pensamientos dan forma a la realidad. La vida es extraña: Doble exposición (2024) – Un drama alucinante sobre viajes en el tiempo en forma de juego de aventuras episódico con un fuerte componente narrativo. Lluvia intensa (2010) – Un drama interactivo centrado en la historia, de los mismos creadores de «Detroit: Become Human». Un misterio crudo en el que cada acción tiene sus consecuencias.

No te vayas tan pronto. Tengo un montón de juegos más en esta lista esperándote más abajo. Haré un análisis completo con todos los detalles interesantes que te interesará conocer.

Los 11 mejores juegos similares a «Detroit: Become Human» en 2026

Los mejores juegos similares a Detroit: Become Human te ofrecen un control total sobre la historia al tiempo que exploran temas profundos y emotivos. Destacan por las opciones que ofrecen al jugador, la profundidad narrativa, la narración cinematográfica y su gran rejugabilidad. Cada uno de ellos pone a prueba tus decisiones, te hace dudar y te ofrece la misma experiencia inmersiva que los fans de Detroit anhelar.

1. Disco Elysium – The Final Cut [La mejor inmersión en el juego de rol y una libertad de acción sin igual para los jugadores]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es ZA/UM Duración media de la partida Alrededor de 35 horas Ideal para Los aficionados a los juegos con una narrativa profunda, complejidad moral y diálogos filosóficos Lo que me gustó Cada decisión moldea tu personalidad y tu visión del mundo: una libertad narrativa sin igual en los juegos de rol modernos.

Si lo que te atrae de juegos como Detroit: Become Human lo que más destaca es una trama alucinante con una impresionante libertad de acción para el jugador; no te lo puedes perder Disco Elysium.

Algunos juegos con una trama te permiten tomar decisiones. Disco Elysium te permite construir una identidad completa. Entras en el papel de un detective que se despierta tras un desmayo provocado por el alcohol sin recordar quién es. Y ahora, cada pensamiento, conversación y decisión moldea tu personalidad y la forma en que te percibe el mundo exterior.

Si quieres ser despiadado, puedes serlo. Si quieres ser radical o perder la esperanza, eres libre de hacerlo. Este juego te permite crear tu personaje con el mismo nivel de profundidad y imprevisibilidad que en la vida real. Es alucinante. Es un viaje psicológico increíblemente envolvente en el que las decisiones del jugador importan. Y de verdad que importan. Hay ramificaciones en los diálogos y secuencias de acción existenciales.. A esto hay que añadir una prosa ingeniosa, divertida y filosófica.

Tienes varios finales que difieren enormemente entre sí. If Detroit: Become Human te hizo cuestionarte la moralidad, Disco Elysium va más allá. Cada interacción parece un experimento social sobre ética, política e identidad personal. El ritmo es lento. Así que, si buscas acción, aquí no la encontrarás. Este videojuego trata sobre las palabras, no sobre las armas.

Es elganador de múltiples premios al Juego del Año y cuenta con un grupo de seguidores incondicionales. Has encontrado De Detroit juega aquí mismo. Si quieres más juegos como Detroit: Become Human pero si te apetece más juego de rol, echa un vistazo a algunos grandes juegos de rol Ven aquí y descubre un montón de tesoros.

Mi veredicto: Una obra maestra en cuanto a profundidad narrativa y libertad del jugador. Si te encantó DetroitDada su complejidad moral, este juego te permite reconstruir toda tu identidad, pensamiento a pensamiento.

★ La mejor inmersión en el juego de rol y una libertad de acción sin igual Disco Elysium – The Final Cut Compra en Eneba

2. La vida es extraña: Doble exposición [La mejor narración emotiva]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2024 Creador/es Deck Nine, Square Enix Duración media de la partida Alrededor de 12 horas Ideal para Jugadores que buscan historias emotivas, consecuencias derivadas de sus decisiones y personajes con profundidad Lo que me gustó La mecánica de las realidades paralelas es genial: una historia conmovedora que llega tanto al corazón como a la mente.

La vida es extraña: Double Exposure es una historia que juega con el tiempo y que te llega muy hondo. Se nutre de la narrativa interactiva y consigue que sientas en lo más profundo de tu ser las decisiones que tomas en el juego. Juegas en el papel de Max Caulfield, quien se mueve entre dos realidades paralelas tras descubrir que puede alterar el destino (una vez más). El juego te sumerge en un torbellino emocional repleto de drama de alto riesgo y difíciles dilemas morales.

Las opciones de diálogo determinan las relaciones, y el narrativas ramificadas aportan color y variedad a la experiencia de juego. El juego logra un buen equilibrio interacciones realistas entre los personajes con elementos sobrenaturales apasionantes. De verdad que es una de las los mejores juegos con una buena historia para quienes buscan opciones con sentido.

Así que, si te encantan los juegos como Detroit: Become Human, esta es tu próxima dosis. La profundidad que aportan los personajes y aventura cinematográfica son igual de envolventes, pero aquí las emociones impactan aún más. Por el contrario, algunas ramificaciones de la trama parecen artificiales, lo que ralentiza el ritmo. Pero con más de 5 millones de ejemplares vendidos, no te lo puedes perder. Es uno de los mejores de la La vida es extraña serie.

Mi veredicto: Un drama profundamente emotivo y lleno de giros temporales que parece Detroitsu hermana espiritual. Su narrativa de doble realidad hace que cada elección resulte personal y trascendental.

★ La mejor narración emotiva La vida es extraña: Doble exposición Compra en Eneba

3. Lluvia intensa [Ideal para juegos de historias interactivas con suspense]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

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Plataformas PC, PS3, PS4 Año de estreno 2010 Creador/es Quantic Dream Duración media de la partida Unas 10 horas Ideal para Aficionados a los thrillers de misterio oscuros con una narrativa cinematográfica y múltiples finales Lo que me gustó Una montaña rusa de tensión y emociones en la que cada decisión determina quién sobrevive… y quién no.

Aquí tienes otro juego de Quantic Dream y los mismos que están detrás de Detroit: Become Human. Lluvia intensa es un thriller tenso y oscuro en el que cada decisión que tomes cuenta. Es el juego que marca la pauta en el género de las historias interactivas. Tú controlas a cuatro personajes jugables envueltos en la caza del Asesino Origami. Todo lo que haces, por pequeño que sea, influye en quién vive y quién muere. También influye en el final.

Disfruta intensas secuencias de tiempo real y espectaculares escenas cinemáticas. Todo ello se combina para ofrecer una experiencia de suspense inolvidable. La tensión va creciendo y se mantiene muy bien, es casi abrumadora. Si quieres juegos centrados en la historia con un aire de aventura cinematográfica y ramificaciones en la trama, este juego no te lo puedes perder. Ah, y aquí tienes más juegos narrativos interactivospor descubrir.

Si hay algún «inconveniente» en el juego, es que los controles de movimiento resultan un poco torpes para los estándares actuales. De todos modos, el juego sigue siendo increíble, y si buscas juegos como Detroit: Become Human, solo ten en cuenta que el Quantic Dream Este equipo es un auténtico experto en esto.

Mi veredicto: Tensa, cinematográfica y brutalmente emotiva: sigue siendo uno de los mejores ejemplos de narrativa basada en las decisiones del jugador. Es un juego imprescindible para Detroit los aficionados al suspense.

★ Ideal para juegos de historias interactivas con suspense Lluvia intensa Compra en Eneba

4. Mass Effect: Edición Legendaria [El mejor juego de rol de ciencia ficción basado en las decisiones del jugador]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2021 Creador/es BioWare, Electronic Arts Duración media de la partida Alrededor de 90 horas (trilogía) Ideal para Los aficionados a la ciencia ficción que quieren que sus decisiones tengan repercusiones tanto en las galaxias como en las relaciones Lo que me gustó Una gran saga llena de emoción en la que tus decisiones en los diálogos tienen repercusiones en todo un universo.

Sumérgete en una epopeya de ciencia ficción en la que cada decisión que tomes tendrá un impacto enorme. Si buscas un juego en el que los dilemas morales realmente den forma al universo, entonces Mass Effect: Edición Legendariaes elel mejor juego narrativo de ciencia ficción que ofrece una impresionante aventura cinematográfica. Tu las decisiones tienen un impacto en civilizaciones enteras, Así que, si quieres satisfacer tu complejo de Dios y hacer realidad tus fantasías de ser un gobernante, esta es tu oportunidad.

Y un gran poder conlleva muchas relaciones, decisiones políticas y traiciones. Lo de siempre. Con algunos de los los mejores personajes, una trama llena de suspense y un mundo muy bien construido, es una aventura futurista en la que querrás sumergirte. Tiene una mezcla equilibrada de carga emocional que se encuentra en la mayoría de los juegos como Detroit: Become Human. Por el contrario, sus mecánicas de combate parecen un poco anticuadas en comparación con los RPG más recientes.

Pero bueno, este vendió más de 20 millones de ejemplares y probablemente sea uno de los juegos de rol de ciencia ficción más recientes que se ha convertido rápidamente en un título muy querido. Si quieres más juegos espaciales geniales Entonces, echa un vistazo a esta lista.

Mi veredicto: Una odisea épica de ciencia ficción en la que cada elección de diálogo tiene un peso real. Si Detroit te hizo cuestionarte la moralidad, Mass Effect te permite dar forma a civilizaciones enteras.

★ El mejor juego de rol de ciencia ficción basado en las decisiones del jugador Mass Effect: Edición Legendaria Compra en Eneba

5. El Principio de Talos [El mejor juego de puzles de ciencia ficción y filosofía]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2014 Creador/es Croteam, Devolver Digital Duración media de la partida Alrededor de 20 horas Ideal para Pensadores a los que les encantan los acertijos filosóficos y los temas de ciencia ficción existencial Lo que me gustó Introspectivo y profundo: resolver acertijos es como desentrañar los misterios de la propia existencia.

Este no es un juego narrativo similar a… Disco Elysium or Lluvia intensa pero quédate conmigo. Si estás buscando un Una aventura de ciencia ficción con una historia muy profunda y una sólida base filosófica, este juego te va a impresionar. Ninguna selección de juegos de ciencia ficción estaría completa sin él. El Principio de Talos es una experiencia filosófica. Te despiertas en un mundo en ruinas lleno de entidades creadas por la inteligencia artificial.

Tu misión consiste en resolver acertijos mientras una voz que no ves pone en tela de juicio tu propia existencia y tu libre albedrío. Cuanto más te adentras, más te invade una sensación de angustia existencial. Lo que hace que este juego sea de otro nivel es cómo tu Tus decisiones no solo determinan el final, sino también tu forma de entender la IA y la humanidad. Si lo que te gusta de juegos como Detroit: Become Human es que te hacen pensar, Esto te hará cuestionarte todo.

ICuenta con una ética de la IA que invita a la reflexión, múltiples finales que dependen de tu ideología y rompecabezas complejos que exigen creatividad. Si hay algún inconveniente, es que sAlgunos rompecabezas pueden resultar demasiado complicados para quienes solo buscan disfrutar de la historia. El siguiente juego es El Principio de Talos 2 pero la saga hay que disfrutarla desde el principio, así que empieza por esta y pasa a la siguiente.

Mi veredicto: Una obra maestra tranquila y filosófica. No se centra tanto en la acción como en la existencia; es ideal para los jugadores a los que les encanta Detroit… pero te apetece un giro más intelectual.

★ El mejor juego de puzles de ciencia ficción con trasfondo filosófico El Principio de Talos Compra en Eneba

6. Carretera 96 [Mejor juego de aventuras con opciones y desarrollo procedural]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Arte digital Duración media de la partida Alrededor de 9 horas por recorrido Ideal para Aficionados a las historias policíacas y a las aventuras de carretera centradas en los personajes Lo que me gustó Cada viaje es único: una mezcla apasionante de libertad, peligro y encuentros profundamente humanos.

Carretera 96es un viaje alocado… literalmente. Cada partida es diferente, ya que te embarcas en un viaje por carretera generativo y basado en tus decisiones a través de un país distópico. Las personas con las que te cruzas, los peligros a los que te enfrentas y las decisiones morales que tomas van modificando tu viaje de formas impredecibles. Este juego consigue una narrativa centrada en los personajes, una jugabilidad centrada en los personajes y una jugabilidad basada en las decisiones.

El juego destaca por ofrecer una mecánica de juego de aventuras muy envolvente. En un momento estás haciendo autostop con un amable desconocido; al siguiente, estás huyendo de la policía. No hay un único camino correcto. Solo hay decisiones que determinan tu huida. Cuenta con momentos muy personales para los personajes y una narrativa no lineal., además de giros inesperados. Y sí, vas a hacer un montón de la toma de decisiones basada en las emociones.

Aunque algunas partes se hacen un poco pesadas debido a las irregularidades en el ritmo, fue nominado al premio al Mejor Juego Independiente en los Game Awards 2021. Se ha ganado a pulso su lugar en esta lista de juegos similares a Detroit: Become Human.

Mi veredicto: Imprevisible, emotiva y maravillosamente libre. Cada partida es como un nuevo viaje por carretera lleno de decisiones morales: una de las aventuras narrativas con mayor rejugabilidad que existen.

★ Mejor juego de aventuras procedimental basado en elecciones Carretera 96 Compra en Eneba

7. Discos perdidos: Bloom & Rage [Mejor drama narrativo sobre la amistad y los secretos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,1/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es DON’T NOD Entertainment Duración media de la partida Alrededor de 11 horas Ideal para Aficionados a los dramas sobre la amistad al estilo de *La vida es extraña* y a los misterios basados en las decisiones Lo que me gustó Promete una narrativa sincera y decisiones conmovedoras: vuelve la fórmula mágica de DON’T NOD.

De los creadores de La vida es extraña, Discos perdidos: Bloom & Rage Se perfila como la próxima gran serie dramática interactiva que te llegará al corazón. Cuenta la historia de cuatro amigos adolescentes en los años 90 cuyas vidas cambian para siempre tras un verano misterioso, para luego reunirse años más tarde y enfrentarse a la verdad que habían enterrado.

Me gustaDetroit: Become Human, se centra principalmente en las decisiones, el realismo emocional y la presentación cinematográfica. Pero, en lugar de androides y rebeliones, explorarás los frágiles lazos de la amistad y los fantasmas del recuerdo. Te espera un guion realista, interpretaciones auténticas y esa mezcla característica de DON’T NOD de nostalgia y melancolía.

Muchos jugadores coinciden en que se trata de un contundente regreso a la forma para el estudio que se ha convertido en un maestro de la narración emotiva.

Mi veredicto: Sincero, con los pies en la tierra y profundamente humano – Discos perdidos: Bloom & Rage Parece que va a convertirse en el próximo juego imprescindible para los amantes de las historias.

★ Steam: recarga Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

8. Mar de soledad [Mejor narrativa basada en las emociones]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Jo-Mei Games, Electronic Arts Duración media de la partida Unas 4 horas Ideal para Jugadores que aprecian la narrativa simbólica y la exploración emocional Lo que me gustó Una metáfora de la soledad maravillosamente cruda: artística, conmovedora y visualmente inolvidable.

Mar de soledad Es diferente. Se trata de un juego centrado en la historia que ofrece un viaje crudo y emotivo a través de la soledad, la depresión y el autodescubrimiento. Juegas en el papel de Kay, recorriendo un mundo inundado donde los demonios internos se manifiestan como auténticos monstruos. Me parece tremendamente creativo. El protagonista recorre su mundo interior y sus sentimientos se antropomorfizan.

Visualmente, el juego es un el referente en la narración artística. Los cambios en el nivel del agua representan las emociones de Kay, creando una de las una de las atmósferas más singulares del mundo de los videojuegos. Es breve, impactante e inolvidable. Destaca por sus imágenes y es una obra maestra emocional. Te ofrece una historia profundamente personal y, sinceramente, es una joya infravalorada que merece más reconocimiento. Por desgracia, es un poco corto (unas 4 horas).

Es elGanador del premio al «Juego con mayor impacto» en los Game Awards 2019 y una apuesta segura en esta lista de juegos similares a Detroit: Become Human.

Mi veredicto: Maravillosamente simbólica y profundamente personal: una historia breve pero impactante que convierte las emociones en monstruos. Perfecta para jugadores que valoran la empatía por encima de la acción.

★ Mejor narrativa basada en las emociones Mar de soledad Compra en Eneba

9. Al caer la tarde [Mejor drama interactivo con opciones realistas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es INTERIOR/NOCHE Duración media de la partida Alrededor de 8 horas Ideal para Aficionados a los dramas interactivos realistas y con los pies en la tierra sobre la familia y la moral Lo que me gustó Las tramas ramificadas transmiten una gran humanidad: cada decisión tiene un profundo impacto.

AsCae la tarde Es un videojuego fantástico. Se trata de un drama cinematográfico en el que cada decisión tiene su importancia. PiensaDetroit: Become Human pero basada en conflictos humanos reales. Seguirás a dos familias enredadas en un delito que ha salido mal, y tus decisiones determinarán las consecuencias que se extenderán a lo largo de varias generaciones.

Las decisiones del jugador son importantes aquí, al igual que en los otros juegos con una trama central que he presentado hasta ahora. Las interacciones entre los personajes son más realistas que en otras entregas. El estilo artístico es bastante memorable. La historia es intensa y profundamente personal. With tramas con múltiples ramificaciones y sin respuestas fáciles, esta es una de las las mejores experiencias de narración interactiva en los últimos años.

Si hay algún inconveniente, es que el estilo artístico puede resultar bastante controvertido, pero aun así tiene un 90 % positivovaloración deXbox Game Pass,y es, sin duda, uno de los mejores entre los juegos similares a Detroit: Become Human.

Mi veredicto: Un drama apasionante y realista sobre las decisiones, las consecuencias y la familia. Es Detroit sin androides: solo conflicto humano en estado puro y una narración emotiva en su máxima expresión.

★ Mejor drama interactivo con opciones realistas Al caer la tarde Compra en Eneba

10. La parábola de Stanley [El mejor experimento narrativo que te hará darle vueltas al cerebro]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas PC Año de estreno 2013 Creador/es Café Galáctico Duración media de la partida Unas 4 horas Ideal para Aficionados a la narrativa experimental y al humor metanarrativo Lo que me gustó Una desconstrucción hilarante y alucinante de la libertad de elección del jugador: pura genialidad en forma de sátira.

La parábola de Stanley es un juego basado en la historia en el que el juego te guía tanto como tú lo juegas. Entras en una oficina, sigues la voz del narrador y tomas decisiones, PERO el juego reacciona ante todo de formas que no te esperas. Essatírica, absurda y una brillante deconstrucción de la narrativa basada en las elecciones.

Cada decisión que tomas se ramifica en caminos extraños, a veces hilarantes, a veces existenciales.A diferencia deDetroit: Become Human, que plantea serios dilemas morales, este te vuelve loco, pero en el mejor sentido. Es el humor metatextual en su máxima expresión. Pero, si no te gustan los simuladores de paseos, puede que este no sea tu juego; aun así, es un título imprescindible que no te puedes perder en esta lista de juegos similares a Detroit: Become Human.

Mi veredicto: Inteligente, peculiar y deliciosamente metatextual. Si pensabas que Detroit era profundo, este juego desmonta el concepto mismo de la elección del jugador, con humor y brillantez.

★ El mejor experimento narrativo que te hará darle vueltas al cerebro La parábola de Stanley Compra en Eneba

11. Nier: Automata: Edición «Become as Gods» [La mejor obra de ciencia ficción sobre la IA y la humanidad]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es PlatinumGames, Square Enix Duración media de la partida Entre 30 y 40 horas Ideal para Aficionados a la ciencia ficción filosófica y a las historias conmovedoras sobre la humanidad y la inteligencia artificial Lo que me gustó Combina un combate trepidante con inquietantes cuestiones existenciales: elegante, profundo e inolvidable.

Guardo muy buenos recuerdos de cuando jugaba a este impresionante juego en una PS5. Nier: Automataes eljuego de aventuras y un una reflexión filosófica en profundidad. Se trata de un juego que combina combates trepidantes con una narrativa de ciencia ficción de una belleza cautivadora. Encarnas a los personajes principales: los androides 2B, 9S y A2, que luchan en una guerra interminable entre las máquinas y la humanidad.

Debajo delespectaculares combates con espadas y una jugabilidad trepidante, Nier: Automatate obliga acuestionar la existencia, la moralidad y la identidad. Al igual que la mayoría de los juegos como Detroit: Become Human, te esperan decisiones difíciles que determinarán el destino de sus protagonistas, además de varios finales que revelan aspectos más profundos de la historia. Vas aExplora impresionantes entornos de mundo abierto con unos gráficos espectaculares y una banda sonora inolvidable.

Es un videojuego que hay que jugar varias veces para apreciar plenamente su genialidad. Puede que las secciones con mucho combate no resulten atractivas para los jugadores que solo buscan la narrativa, pero aun así vendió más de 7.5 millones de ejemplares en todo el mundo.

Mi veredicto: Una impresionante mezcla de acción y filosofía. Es Detroit: Become Human reinterpretada a través del combate, la emoción y la belleza existencial: una de las grandes obras de ciencia ficción de todos los tiempos.

★ La mejor obra de ciencia ficción sobre la IA y la humanidad Nier: Automata: Edición «Become as Gods» Compra en Eneba

Mi opinión general sobre juegos similares a «Detroit: Become Human»

Si te gustan las historias con profundidad, las decisiones emotivas y la presentación cinematográfica, estos juegos como Detroit: Become Human satisfará esa misma necesidad narrativa al tiempo que ofrece nuevas perspectivas y mecánicas. Cada una te da control sobre la historia, aunque cada una a su manera.

Para los recién llegados → Lluvia intensa .

Una introducción perfecta a los dramas interactivos: maduros, realistas y construidos íntegramente en torno a tus decisiones y sus consecuencias.

. Una introducción perfecta a los dramas interactivos: maduros, realistas y construidos íntegramente en torno a tus decisiones y sus consecuencias. Para narradores con alma → La vida es extraña: Doble exposición .

Con una narrativa centrada en los personajes y decisiones conmovedoras, recrea esa misma intensidad emocional y tensión moral que hicieron que Detroit inolvidable.

. Con una narrativa centrada en los personajes y decisiones conmovedoras, recrea esa misma intensidad emocional y tensión moral que hicieron que Detroit inolvidable. Para los aficionados a los juegos de rol → Disco Elysium – The Final Cut .

Una obra maestra basada en el diálogo en la que defines quién eres a través de tus pensamientos y decisiones, más que del combate: pura brillantez narrativa.

. Una obra maestra basada en el diálogo en la que defines quién eres a través de tus pensamientos y decisiones, más que del combate: pura brillantez narrativa. Para los amantes de la ciencia ficción → Mass Effect: Edición Legendaria .

Una saga épica y cinematográfica en la que cada decisión moral tiene repercusiones en todas las galaxias: ideal si te encantó Detroitsus temas futuristas.

. Una saga épica y cinematográfica en la que cada decisión moral tiene repercusiones en todas las galaxias: ideal si te encantó Detroitsus temas futuristas. Para los más curiosos → La parábola de Stanley.

Un ingenioso giro metateatral sobre la libertad de acción del jugador que convierte la propia toma de decisiones en la historia: divertida, filosófica e inolvidable.

Tanto si buscas una catarsis emocional, como si quieres explorar la naturaleza del ser humano o, simplemente, ansías tener el control sobre la historia, estos títulos demuestran que hay todo un universo narrativo más allá de Detroit te estamos esperando.

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