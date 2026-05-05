Los 11 mejores juegos parecidos a Borderlands para disfrutar de un caos total en 2026

Quizás te interese buscar juegos como Borderlands si te gusta la emoción del botín y el caos, ya que esta serie ha creado una combinación legendaria de humor y combate intenso. Hay muchos juegos similares a Borderlands ya están disponibles en el mercado y ofrecen universos enteros por explorar, además de una profunda evolución de los personajes. Estos títulos te mantendrán enganchado durante cientos de horas mientras buscas el equipo y las armas más exclusivas.

Me encantan estos títulos por la simple promesa de un descubrimiento constante y la libertad de acción del jugador. Puedes encontrar juegos como Borderlands que te invitan a combinar habilidades de formas inesperadas para que puedas hacer tuya la experiencia de verdad. Si prefieres jugar sobre la marcha, hay incluso juegos para móviles de gran calidad como Borderlands que ofrecen la misma dinámica adictiva de disparar y saquear.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Borderlands

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Borderlands ofrecen acción trepidante y una trama divertidísima. Puedes encontrar varios juegos similares a Borderlands que dan prioridad al botín y al desarrollo del personaje por encima de todo lo demás.

Destiny 2 (2017) – Destiny 2 se erige como la mejor opción entre juegos como Borderlands porque ofrece un sistema de combate con armas de primera categoría y un universo enorme por explorar. Puedes unirte a tus amigos en incursiones desafiantes para conseguir equipo legendario que te mantendrá poderoso tanto en el modo PvE como en el PvP. The Outer Worlds (2019) – The Outer Worlds sirve como sucesor narrativo para los aficionados que aprecian el humor ingenioso y el tono satírico de la serie original. Deberás tomar decisiones cruciales que afectarán a todo el sistema solar mientras reúnes armas únicas de diversas facciones planetarias. Tom Clancy’s The Division 2 (2019) – Tom Clancy’s The Division 2 ofrece una alternativa táctica realista con un sistema de botín muy completo y entornos urbanos realistas. Podrás personalizar a tu agente con equipos especializados y explorar un Washington D. C. devastado mientras luchas por restablecer el orden.

Esta selección de juegos comoBorderlands te garantiza que siempre tendrás un nuevo mundo que conquistar y mejores botines que descubrir. Elige el título que mejor se adapte a tu estilo de juego para que puedas empezar hoy mismo tu próxima gran aventura.

Ahora echemos un vistazo más de cerca a los juegos más emocionantes que comparten el «Borderlands» Ácido desoxirribonucleico

Los 11 mejores juegos similares a Borderlands para los aficionados a los shooters con botín

Tanto si buscas acción trepidante, diálogos divertidísimos o esa deliciosa búsqueda de botín, hay muchos juegos que te sacarán las ganas. Si te encanta la acción sin descanso y el humor impredecible de Borderlands, entonces esta lista está repleta de juegos como Borderlands que te mantendrá saqueando, disparando y ideando la configuración definitiva durante horas y horas.

1. Destiny 2 [Ideal para: tiroteos de primera categoría y magia espacial]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Desarrollador Bungie Editor Bungie Puntuación en Metacritic 87 / 8,2 (críticos/usuarios)

Destiny 2 es, sin duda, mi opción favorita entre los juegos como Borderlands. Esta saga, que ya lleva diez años en marcha, sigue ocupando el primer puesto sobre todo gracias a los mejores combates a tiros de su clase con una estructura muy compacta y profundas mecánicas de juego de rol que han sido objeto recientemente de una profunda revisión. Destiny’s Su principal atractivo reside en su fantasía de poder y en cómo consigue que cada enfrentamiento resulte épico, pero el sistema de botín es lo que me mantuvo enganchado incluso después de haber acumulado más de 15:00.

Si te encanta la variedad casi ilimitada de armas en Borderlands serie, entoncesDestiny 2ofertasmás de 1000 armas antiguas y nuevas, además de la aleatoriedad que aportan las docenas de ventajas diferentes. Este título va un paso más allá con armaduras generadas aleatoriamente y subclases altamente personalizables que cambian por completo tu forma de abordar el combate. Así que, si te gusta un sinfín de opciones de equipamiento, entoncesDestino no te decepcionará.

Aunque jugar en solitario es divertido, Destiny 2 se sabe que es uno de los los mejores juegos cooperativos en el género de los juegos de disparos en primera persona. Desde las intensas incursiones para seis jugadores y las mazmorras para tres que exigen un trabajo en equipo casi perfecto hasta las partidas competitivas del Crisol, el juego ofrece algo para todos los jugadores. Por supuesto, la narrativa es menos autoconsciente y cómica que Borderlands títulos, peroDestiny’s «lore» es la definición de hasta dónde llega la madriguera.

VEREDICTO FINAL Si buscas un juego de «looter-shooter» que ofrezca una experiencia de combate con armas de lo más pulida y un sinfín de contenido, Destiny 2 es uno de los mejores juegos similares a Borderlands que te mantendrá enganchado durante años.

★ Acción con armas de primera categoría y magia espacial Destiny 2 Compra en Eneba

2. The Outer Worlds [Ideal para: humor espacial satírico y opciones narrativas]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Obsidian Entertainment Editor División Privada Puntuación en Metacritic 85 / 7,9 (críticos/usuarios)

The Outer Worlds es una de las mejores opciones entre los juegos similares a Borderlands porque lleva el humor satírico hasta las profundidades del espacio. Ambientado en un universo satírico controlado por las grandes corporaciones, el juego ofrece una visión renovadora del género de los «looter-shooter» que introduce la elección del jugador y una narrativa ramificada.

El sistema de armas y armaduras del juego no es nada del otro mundo, pero va mucho más allá de simples aumentos de estadísticas. Cada pieza de equipamiento cuenta una historia, con una escritura que es a la vez divertidísima y contribuye a la construcción del mundo. Como piezas de un rompecabezas que reflejan la extraña sátira corporativa del juego, por así decirlo. Sin embargo, la variedad visual de armas puede parecer demasiado similar para algunos, pero cada arma que probé me pareció lo suficientemente única como para animarme a experimentar con modificaciones y diferentes configuraciones.

The Outer Worldses un auténticoun fantástico juego espacial – no te limitarás a avanzar por niveles lineales, sino que explorarás planetas, interactuarás con facciones y darás forma al desenlace de tu aventura. Ya sea tomando decisiones morales o simplemente buscando pelea, The Outer Worlds consigue combinar a la perfección el humor, la acción y la exploración de una forma que resulta fresca y cautivadora.

Si quieres sumergirte de lleno en la experiencia, el Edición «Spacer’s Choice» es la mejor opción. Incluye todos los contenidos descargables, entre ellos el Peligro en Gorgon and Asesinato en Eridanos ampliaciones, que te ofrecen aún más contenido y aventuras alocadas en las que sumergirte. Sin duda, es el paquete completo para cualquiera que quiera sumergirse de lleno en este universo hilarante y caótico.

VEREDICTO FINAL Si te gusta el humor ingenioso, pero buscas algo más profundo RPG una experiencia en la que las decisiones realmente cuentan, The Outer Worlds es uno de los mejores juegos similares a Borderlands ya está disponible. Esto ciencia ficción Esta aventura es imprescindible para cualquier aficionado al género.

★ Humor espacial satírico y opciones narrativas The Outer Worlds Compra en Eneba

3. The Division 2, de Tom Clancy [Ideal para: saqueos tácticos y entornos realistas]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Desarrollador Entretenimiento a lo grande Editor Ubisoft Puntuación en Metacritic 82 / 6,2 (críticos/usuarios)

Estoun juego con una historia cautivadora toma el popular concepto de los «looter-shooter» y lo adapta a un un escenario postapocalíptico más realista. A diferencia del más caricaturesco BorderlandsEste juego narrativo ofrece una versión seria de los shooters cooperativos, pero sin sacrificar la profundidad ni la intensidad. Y si te encantan los mundos espectaculares, las recreaciones de Washington D. C. y Nueva York constituyen uno de los universos apocalípticos más bellos que hay actualmente en el mercado.

Lo que nadie se atreve a mencionar es que The Division 2es unjuego de disparos con sistema de cobertura, donde el posicionamiento tiene una importancia mucho mayor que en la mayoría de los juegos similares a Borderlands. No obstante, los amplios elementos de RPG son tan flexibles que puedes convertirte fácilmente en un tanque andante e ignorar por completo las coberturas. Y lo que es mejor, cada pieza de equipo, cada arma y un montón de modificaciones para armas pueden ir acompañadas de todo un arsenal de ventajas que desafiar fácilmente Borderlands or Destino capacidades de construcción y creación.

Una vez completada la parte principal División 2 En cuanto a la historia, puedes pasar fácilmente decenas de horas en complejas incursiones para ocho jugadores y, mi favorita, la Zona Oscura: una zona de PvPvE con elementos de shooter de extracción integrados, donde cada encuentro con otro jugador es un juego de amigo o enemigo.

VEREDICTO FINAL The Division 2oficios«Borderlands» caos en el combate táctico sobre el terreno, pero conserva los complejos sistemas de botín y personalización que caracterizan a juegos como BorderlandsEs tan adictivo.

★ Saqueo táctico y entornos realistas The Division 2 Compra en Eneba

4. Mycopunk [Ideal para: plantillas de armas totalmente personalizables]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas PC Año de estreno 2025 Desarrollador Palomas jugando Editor Devolver Digital Puntuación en Metacritic 88 / 8,5 (críticos/usuarios)

Mycopunk es un juego indie de disparos y saqueo con un estilo propio en el que te pondrás en la piel de unos robots marginados encargados de limpiar un planeta arrasado por una catástrofe fúngica. Pasarás el tiempo explorando entornos cubiertos de vegetación, acabando con esporas mutantes y buscando la próxima gran mejora. Este título es la elección perfecta para quienes disfrutan de juegos como Borderlands porque hace hincapié en la supervivencia frente a la podredumbre que no deja de extenderse.

En lugar de limitarte a encontrar armas ya fabricadas, colocas físicamente los mods en una cuadrícula personalizada para transformar tus herramientas en ridículos instrumentos de destrucción. Esto permite un nivel increíble de experimentación; puedes optar por montar un escudo deflector en una motosierra de alta velocidad o construir un rifle que dispare proyectiles sinérgicos.

Los aficionados al modo multijugador encontrarán aquí mucho que les encantará, ya que el juego permite jugar en modo cooperativo con amigos. Trabajar en equipo es esencial para sobrevivir a la amenaza fúngica, sobre todo cuando empiezas a combinar tus configuraciones de armas únicas para lograr el máximo impacto. Tanto si eres un jugador empedernido que busca la sinergia perfecta entre mods como si eres un jugador ocasional que solo quiere ver cómo explotan las setas, Mycopunk ofrece un loop fresco y adictivo.

VEREDICTO FINAL Si pasas más tiempo en BorderlandsLas pantallas de inventario se prestan más a la elaboración de estrategias que al juego en sí, MycopunkSu sistema de mejoras hiperpersonalizable se convertirá en tu nueva obsesión. Destaca como uno de los mejores juegos similares a Borderlands para los aficionados que dan prioridad a la profundidad mecánica.

★ Cuadros de armas hiperpersonalizables Mycopunk Compra en Eneba

5. Risk of Rain 2 [Ideal para: Caos roguelike a toda velocidad]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Desarrollador Hopoo Games, Gearbox Software Editor Gearbox Publishing Puntuación en Metacritic 85 / 8,3 (críticos/usuarios)

Después de haberlo probado un rato, Risk of Rain 2 es sin duda una de las los mejores juegos roguelike en los mejores juegos como Borderlands que he probado. A diferencia de los shooters de rol, como Borderlands, cada recorrido es totalmente único, con elementos aleatorios, una dificultad creciente y combates contra jefes finales espectaculares que siempre me mantuvieron en vilo (literalmente). Y lo más importante: es mucho más profundo de lo que parece a primera vista.

El gigantesco sistema de objetos es donde el juego empieza a mostrar su verdadero potencial. Con esta estructura de tipo roguelike, puedes apilar muchos objetos diferentes, creando combinaciones cada vez más absurdas y poderosas. En una partida puedes convertirte en un sanador capaz de lanzar rayos, mientras que en la siguiente empezarás a generar un ejército de aliados en miniatura con cada enemigo derrotado.

El modo cooperativo lleva la experiencia un paso más allá. Puedes jugar con hasta tres amigos, y los objetos y habilidades de cada jugador se combinan de formas inesperadas. El La dificultad del juego varía en función del número de jugadores, creando una interesante combinación de desafío y emoción que, estoy seguro, te hará volver a jugar una partida más.

VEREDICTO FINAL Risk of Rain 2 condensa el ciclo de botín en un formato roguelite frenético y rejugable que captura la pura fantasía de poder y el placer de crear configuraciones propias de juegos similares a Borderlandsserie.

★ Caos roguelike a toda velocidad Risk of Rain 2 Compra en Eneba

6. Dead Island 2 [Ideal para: gore visceral y comedia negra]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Dambuster Studios Editor Deep Silver Puntuación en Metacritic 75 / 7,2 (críticos/usuarios)

Dead Island 2 revive el género de los juegos de zombis y disparos con una visión vibrante y sangrienta del apocalipsis en Los Ángeles. Al igual que en la primera entrega, podrás elegir entre una lista de supervivientes únicos, cada uno con su propia personalidad y estilo de lucha. un juego de zombis extraordinario. Y lo mejor de todo es que es uno de esos juegos como BorderlandsqueNo te asustes ante la comedia negra incluso cuando vas volando cabezas a diestro y siniestro.

Las mecánicas de combate de los juegos de disparos en primera persona se centran en desmembramiento de zombis detallado y basado en la física y la personalización de armas. Podrás modificar y mejorar un enorme arsenal de armas y dispositivos nunca antes vistos en la serie. El «CARNE» El sistema permite un modelado de daños increíblemente detallado, en el que los zombis se desmembran de forma realista en función de tus ataques y del tipo de arma que elijas.

El diseño de mundo abierto del juego fomenta la exploración de contenidos secundarios, con un sistema de botín que te mantiene constantemente a la caza de mejor equipamiento y materiales. La progresión del personaje está bastante simplificada gracias a las cartas de habilidades, pero deja margen suficiente para moldear al personaje que elijas a tu gusto. Como era de esperar, el modo multijugador cooperativo vuelve en esta secuela, por lo que los aficionados al multijugador pueden enfréntate al apocalipsis zombi con tus amigos a lo largo de toda la campaña.

VEREDICTO FINAL Si te gustan los gráficos coloridos y la violencia desmesurada de Borderlands, con un gran énfasis en el combate cuerpo a cuerpo y el desmembramiento físico, Dead Island 2 es tu juego ideal.

★ Gore visceral y comedia negra Dead Island 2 Compra en Eneba

7. Los marginados [Ideal para: habilidades de clase agresivas y acción trepidante]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador La gente puede volar Editor Square Enix Puntuación en Metacritic 73 / 6,8 (críticos/usuarios)

Los marginados es una opción segura para los aficionados a los juegos similares a Borderlands que busquen una versión cruda y oscura del género de los «looter-shooter». Al contrario de lo que algunos creen, no se trata de un juego de servicio continuo, y al igual que cualquier otro Borderlandstítulo, estouna aventura única juego Se puede jugar íntegramente de principio a fin como un paquete completo.

Cabe destacar que,«Outriders» Las cuatro clases únicas se basan en diferentes habilidades elementales y, en su mayoría, en roles predeterminados. Básicamente, si estás familiarizado con los cazadores de la bóveda de Pandora, entenderás lo básico enseguida.

Al igual que todas las líneas principales Borderlandscuotas,Outriders’ El sistema de combate premia el juego agresivo, animándote a acercarte y enfrentarte cara a cara en lugar de esconderte tras una cobertura. Sin embargo, la gran diferencia radica en la cámara en tercera persona y en unos movimientos mucho más pesados, lo que te hará pensártelo dos veces antes de lanzarte de cabeza a…«LEROY JENKINS» modo. Aun así, sigo recomendando no ir a lo seguro, porque las combinaciones agresivas de armas y habilidades dan lugar a momentos cinematográficos realmente satisfactorios.

Una vez que cruces la línea de meta, el contenido de final de juego ofrece un buen número de expediciones desafiantes para poner a prueba tus límites o jugar con amigos. Solo asegúrate de hacerte con el Destripador del Mundo ampliación para aprovechar al máximo tu tiempo.

VEREDICTO FINAL Los marginados es uno de los mejores juegos similares a Borderlands porque ofrece una campaña oscura y completa que se centra en habilidades de clase que dan un gran poder y en dinámicas de combate agresivas.

★ Habilidades de clase agresivas y acción trepidante Los marginados Compra en Eneba

8. Warframe [Ideal para: jugar sin parar y una personalización exhaustiva]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Plataformas PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, Switch, iOS, iPadOS Año de estreno 2013 Desarrollador Digital Extremes Editor Digital Extremes Puntuación en Metacritic 86 / 8,5 (críticos/usuarios)

Warframe, conocido en broma como el «simulador de ninjas espaciales», es uno de los juegos más populares similares a Borderlands porque cuenta con una comunidad tremendamente activa. En este un impresionante juego de rol multijugador en línea, en lugar de las clases de caracteres fijas que se ven en Borderlands, podrásreunir y desarrollar múltiples personajes denominados «frames», cada uno con habilidades específicas que transforman radicalmente la mecánica de juego en su esencia.

La progresión en cuanto al botín y las mejoras es una de las uno de los sistemas más complejos del género «looter-shooter». Aunque al principio puede resultar un poco abrumador, te permite fabricar y modificar tanto armas como armaduras en combinaciones prácticamente infinitas. De hecho, tendrás que fabricar la mayor parte de tu arsenal utilizando materiales que irás recogiendo en la lista de misiones, que no deja de crecer.

Los jugadores en solitario pueden disfrutar fácilmente de su fantasía de ninjas espaciales por su cuenta, pero el modo cooperativo es una parte fundamental de Warframe’s La fase final del juego, con misiones para cuatro jugadores que ponen a prueba el trabajo en equipo y el pensamiento estratégico. Y si decides quedarte a largo plazo, las actualizaciones periódicas y los grandes lanzamientos de contenido mantienen el juego siempre fresco, con una lista cada vez mayor de botines y personajes que coleccionar.

VEREDICTO FINAL Al tratarse de un juego gratuito, Warframe ofrece una increíble cantidad de contenido y se erige como uno de los mejores juegos para móvil similares a Borderlands para los jugadores a los que les gustan los objetivos a largo plazo.

★ Grinding sin fin y personalización exhaustiva Warframe Compra en Eneba

9. Reducir 2 [Ideal para: combates trepidantes y páramos llenos de colorido]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Desarrollador Avalanche Studios, id Software Editor Bethesda Softworks Puntuación en Metacritic 73 / 5,5 (críticos/usuarios)

Reducir 2combina eljuego de mundo abiertomecánica deBorderlands con el combate intenso y trepidante de los emblemáticos juegos de disparos en primera persona de id Software. Este juego te sumerge en un mapa postapocalíptico vibrante y colorido que rompe con la típica paleta de marrones y grises de otros juegos similares a Borderlands. Se erige como una de las mejores opciones entre juegos como Borderlands porque refleja a la perfección esa misma sensación de caos propio de un páramo.

La mecánica de combate se centra en una variedad de armas poderosas y habilidades sobrenaturales llamadas «nanotritos». Para aprovechar al máximo tu tiempo, debes combina los tiroteos con devastadores ataques cuerpo a cuerpo y poderes sobrehumanos, así que lo mejor es jugar de forma agresiva. La variedad de armas es buena y los sistemas de mejora ofrecen un ritmo de progresión bastante similar al que encontrarías en el «Borderlands» juego centrado en el botín.

Este mundo abierto está diseñado para ser un campo de batalla donde reinar la destrucción, con combates entre vehículos, numerosas actividades secundarias y un una trama principal que no se toma a sí misma demasiado en serio. La evolución del personaje permite a los jugadores adaptar sus habilidades y su estilo de juego, con árboles de habilidades y mejoras con las que entretenerse durante mucho tiempo. Reducir 2Su humor descabellado y su acción trepidante son una pasada y lo convierten en uno de los mejores juegos de disparos en primera persona que realmente captan el espíritu de la franquicia Borderlands.

VEREDICTO FINAL Reducir 2 es el que más se parece a la serie, tanto visual como tonalmente, entre juegos como Borderlands porque ofrece una mecánica de disparos de primera categoría y un mundo abierto caótico y lleno de colorido.

★ Combates trepidantes y páramos llenos de color Reducir 2 Compra en Eneba

10. Cyberpunk 2077 [Ideal para: inmersión y personalización cibernética]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador CD Projekt Red Editor CD Projekt Red Puntuación en Metacritic 86 / 7,1 (críticos/usuarios)

La libertad de un mundo abierto, el combate intenso y la amplia personalización son las características principales de juegos comoCyberpunk 2077. El protagonista principal, V, es un personaje totalmente personalizable con amplios árboles de habilidades y mejoras cibernéticas. Cyberpunk 2077 es un juego de rol y disparos en primera persona de pura raza, y esta personalización profunda de los personajes te permite descubrir múltiples formas de abordar las misiones y las situaciones de combate.

La variedad de armas no es aleatoria, sino que va mucho más allá de las armas de fuego clásicas e incluye armas tecnológicas e inteligentes con las que experimentar. También puedes modificar y mejorar armas y implantes cibernéticos, creando configuraciones que cambian por completo las reglas del combate. La historia se adapta a las elecciones del jugador, con múltiples tramas y finales que dependen de tus decisiones e interacciones.

Aunque Night City no es precisamente un mundo abierto enorme, es increíblemente denso y repleto de cosas por descubrir o descubrir. Las misiones secundarias suelen resultar tan atractivas como la trama principal, ya que presentan personajes profundos y creíbles en todo tipo de situaciones de juego. Varios años de actualizaciones han mejorado notablemente el rendimiento del juego y han añadido un montón de nuevas funciones, rematándolo con una Libertad Fantasmaexpansión.

VEREDICTO FINAL Cyberpunk 2077 es el juego de disparos y saqueo para un jugador definitivo para los aficionados a títulos similares a Borderlands que buscan un mundo de gran realismo y una narrativa a la altura de la complejidad de sus creaciones.

★ Inmersión y personalización cibernética Cyberpunk 2077 Compra en Eneba

11. Bulletstorm [Ideal para: muertes creativas y caos retro]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PS3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Desarrollador People Can Fly, Epic Games Editor Gearbox Publishing Puntuación en Metacritic 84 / 7,8 (críticos/usuarios)

Si estás buscando el una sensación alucinante y una gran explosividadde juegos comoBorderlands, entoncesBulletstorm se sentirá como en casa. Esto un juego de disparos en primera persona genial es todo un viaje al pasado, con su clásico sistema de «disparos de precisión», que te recompensa por las muertes más elaboradas y creativas. Aunque el juego solo cuenta con ocho armas, la flexibilidad que ofrecen podría incluso hacer palidecer a los juegos modernos.

Al igual queBorderlands, Bulletstorm se centra en las armas, los peligros ambientales y las habilidades especiales para crear un espectáculo de caos espectacular. Una herramienta única que permite a los jugadores atraer a enemigos y objetos llamada «La correa», es la mecánica principal para crear situaciones de combate complejas y, francamente, desternillantes.

La narración tiene un tono malicioso que se ajusta bastante «Borderlands» humor, que sigue a un grupo de piratas espaciales en busca de venganza. Los personajes son memorables y logran combinar una comedia descarada con momentos de auténtica profundidad. A pesar de ser un título antiguo, Bulletstorm es un auténtico clásico de culto que influyó en muchos de los posteriores videojuegos del género «looter-shooter».

VEREDICTO FINAL Si quieres una explosión de creatividad breve pero increíblemente encantadora que refleje la filosofía de «la diversión por encima de todo», Bulletstorm es uno de los mejores juegos similares a Borderlands.

★ Asesinatos creativos y caos retro Bulletstorm Compra en Eneba

Mi opinión general sobre juegos similares a Borderlands

Borderlands causó sensación en el género de los «looter-shooter» cuando salió al mercado en 2009, y dio lugar a múltiples spin-offs y secuelas, entre las que destaca el igualmente recomendable Los Países de las Maravillas de Tiny Tina hasta el año 2025 Borderlands 4. Este legado generó una enorme demanda de juegos como Borderlands que dan prioridad al combate caótico y al botín exclusivo.

Seguro que encuentras un juego que te guste si echas un vistazo a nuestra lista de juegos similares a Borderlands. Puedes elegir una aventura espacial en Destiny 2, un viaje postapocalíptico en Reducir 2, o una experiencia indie totalmente fuera de lo común en Mycopunk. Cada uno de estos títulos ofrece la misma emoción del descubrimiento que hace que la serie original sea tan emblemática.

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