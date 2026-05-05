13 juegos parecidos a Borderlands 4 en 2026: consigue botín rápido y dispara aún más rápido

Juegos comoBorderlands 4 vivir en medio del caos. Armas por todas partes, botín que aparece sin parar, enemigos que surgen de cada rincón . Es un auténtico caos, y esa es precisamente la energía que busco en otros juegos.

Encontrarás juegos de disparos con una potencia de fuego impresionante, juegos de rol con sistemas de botín que merecen la pena explorar a fondo y mundos cooperativos que te invitan a sumergirte en ellos con tus amigos. Cada uno de estos juegos se ha ganado su lugar.

Los he jugado todos, he superado los momentos más difíciles y he comprobado qué es lo que funciona. Algunos destacan por su historia, otros por la acción pura y dura, pero todos los juegos de esta lista tienen ese Borderlands El caos está a la orden del día. Veamos cuáles merecen la pena.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Borderlands 4

Juegos comoBorderlands 4 Necesito algo más que una rutina de botín y unos diálogos reciclados. Quiero armas que den la sensación de ser desquiciadas, combates que realmente me mantengan alerta y un botín que merezca la pena revisar. Si un juego me hace pasar más tiempo mirando pantallas de estadísticas insulsas que disparando, lo descarto.

Estos son los títulos más destacados que han pasado mi filtro:

Los Países de las Maravillas de Tiny Tina (2022) – Borderlands con un sombrero de mago. Armas, hechizos y un guion que deja la sutileza por la borda. Destiny 2 (2017) – El gigante de los juegos como servicio. Se juega de maravilla, te inunda de botín y luego te susurra: «Solo una partida más». Los marginados (2021) – Furioso, caótico y, la verdad, divertido cuando se activan los poderes. Caos cooperativo con un equipamiento que te permite saltarte las reglas.

Estos son los juegos similares a Borderlands 4 No me hicieron perder el tiempo. Algunos me hicieron reír, otros me hicieron soltar palabrotas, pero todos mantuvieron mi dedo en el gatillo sin restar diversión.

Ahora, vamos a analizarlos uno por uno.

13 juegos parecidos a Borderlands 4: prepárate o te volarán por los aires

Aquí es donde está lo bueno de verdad. He revisado un montón de títulos mediocres y he seleccionado trece juegos que realmente están a la altura. Borderlands caos. Estos son los que merecen la pena si estás buscando juegos como Borderlands 4. ¿Cuántos tienes ya en tu biblioteca?

1. Los Países de las Maravillas de Tiny Tina [El mejor juego similar a Borderlands 4]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos y saqueo en primera persona, cooperativo, RPG Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Gearbox Software, 2K Games Duración media de la partida 40-100+ horas Ideal para Los fans de Borderlands 4 que buscan un botín caótico con un toque de fantasía

Los Países de las Maravillas de Tiny Tinaes básicamenteBorderlandscon unD&Dcerebroy uno de loslos mejores juegos de rol de acción por todas partes. Armas, hechizos y esqueletos explosivos por doquier, todo ello envuelto en la narración sin tapujos de Tina, que cambia el mundo en plena misión.

Me encantó que las clases te animaran a experimentar. El multiclasificación te convierte en una zona catastrófica andante si lo configuras bien. La aparición de botines parece más calculada que Borderlands, lo que reduce en gran medida el problema de ese «99 % de basura». El mapa del mundo le da un aire de juego de mesa y, aunque en esencia sirve para acceder a las mazmorras, rompe muy bien el ritmo de los tiroteos.

Una vez irrumpí en una sala repleta de goblins durante la misión «Goblins in the Garden», esquivando trampas de fuego y lanzando hechizos sin parar. El botín explotaba por todas partes, y cada escaramuza me obligaba a replantearme mi combinación de hechizos y armas en pleno combate. Los comentarios desenfrenados de Tina mantienen el interés en todo momento, pero «¡Uy!«… acaba cansando al cabo de un tiempo».

En comparación conBorderlands, Países de las maravillases más ajustado. Menos relleno, más personalidad y un sistema de botín que realmente respeta tu tiempo. No hay miles de armas inútiles, sino más caos de calidad.

Para más información No te olvides del combate cuerpo a cuerpo. Con el equipo y los anillos adecuados, una configuración centrada en el combate cuerpo a cuerpo puede infligir más daño que la mayoría de las armas de fuego en la fase intermedia del juego.

Mi veredicto: Esta es mi opción favorita porque da en el clavo con lo que Borderlands Hace lo mejor, pero elimina los elementos superfluos que suelen incluir muchos juegos. El mismo humor, una mejor curva de botín y un escenario novedoso que no parece un simple cambio de piel. Borderlands Los fans se sentirán como en casa, solo que esta vez tu lanzacohetes podría disparar polvo de hadas.

★ El mejor juego en general similar a Borderlands 4 Los Países de las Maravillas de Tiny Tina Compra en Eneba

2. Destiny 2 [El mejor juego de «looter-shooter» para jugar a largo plazo]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos y saqueo en primera persona, MMO ligero, modo cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2017 Creador/es Bungie Duración media de la partida Entre 50 y más de 500 horas Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de combate más fluida y un juego de servicio en línea con un sinfín de horas de juego

Destiny 2es elun juego de «looter-shooter» que no deja de dar de sí. Han pasado siete años y sigue siendo una pasada cada vez que aprietas el gatillo. ¿La historia? Desordenada, en constante cambio y, a veces, sepultada bajo demasiados eventos de temporada. Pero el Acción trepidante en cada instante: en eso, nadie le hace sombra a Bungie. Es uno de los los mejores juegos de disparos en primera persona en mi opinión, y además cuenta con un sistema similar a los árboles de habilidades ramificados.

La búsqueda de botín aquí es una maratón, no es una carrera de velocidad. Vale la pena ir a por los objetos exóticos, pero te ahogarás en monedas y reinicios semanales si no tienes cuidado. En comparación con Borderlands 4, Destiny 2 se toma a sí misma más en serio (menos payasadas, más ópera espacial), pero la rutina de juego te pica en el mismo punto del cerebro: limpia el contenido, consigue botín, ajusta la configuración, repite.

Lanzar una «Bomba Nova» de Voidwalker contra un grupo de Cabal durante una misión de patrulla es puro caos en movimiento. Incluso en el mundo abierto, los botines y la aparición aleatoria de enemigos de élite te mantienen en vilo. La sincronización, el posicionamiento y las habilidades de tu subclase son fundamentales, y cada derrota te enseña algo nuevo.

Es en las incursiones cooperativas donde destaca. Un caos para seis jugadores que exige coordinación y castiga a los que actúan por su cuenta. Si Borderlands 4 es un viaje por carretera caótico, Destino es ese fin de semana de incursiones organizadas que, sin querer, acaba convirtiéndose en tu segundo trabajo.

Para más información Guarda los materiales de mejora para las armas meta durante las grandes expansiones. Si los gastas al principio en objetos aleatorios, te arrepentirás más adelante.

Mi veredicto: No tan desquiciado como Borderlands, pero si buscas un juego de disparos y saqueo que realmente resulte agradable de jugar durante cientos de horas, este es el tuyo. Las armas son mejores, la búsqueda de botín es más prolongada y la rutina social te enganchará o te devorará vivo.

★ El mejor juego de «looter-shooter» para jugar a largo plazo Destiny 2 Compra en Eneba

3. Los marginados [El mejor caos cooperativo para los fans de Borderlands]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos y saqueo en tercera persona, cooperativo, RPG Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es People Can Fly, Square Enix Duración media de la partida 30-80+ horas Ideal para Aquellos que prefieren un combate agresivo combinado con habilidades explosivas

Los marginados te quiere muerto, a menos que juegues como un loco. Quedarte a cubierto te mata; seguir avanzando te mantiene con vida. Ese es el gancho. Cada clase parece un desastre andante cuando le pones las modificaciones adecuadas, y eso es lo que hace que un un juego de TPS muy bueno.

¿La historia? Insustancial. ¿El mundo? Oscuro, hostil y en constante caos. Pero el «Loot» es impactante, ellas construcciones se vuelven ridículas, y elEl ritmo del combate premia la agresividadmás que la paciencia.

En las misiones finales, Combinar las habilidades de piromante y tecnomante contra los jefes es una pasada. Tenía que adaptarme constantemente a los escudos, a las mecánicas de aturdimiento y a los tipos de daño. Las recompensas de botín influyen realmente en cómo enfocas los combates. Cambiar de configuración en pleno combate puede marcar la diferencia entre derrotar al jefe o sufrir una derrota total.

En comparación conBorderlands 4, este es más duro y directo. Sin personajes ridículos, sin miles de armas inútiles, solo un juego de disparos y botín bien pulido en el que tus poderes realmente importan.

Para más información Acumula desde el principio los mods de curación por daño. La capacidad de supervivencia no consiste en esconderse, sino en golpear más fuerte, más rápido y sin parar nunca.

Mi veredicto: Los marginados no pretende ser tu juego para toda la vida. Como mucho, es un fin de semana ruidoso y desenfrenado. Recorre la campaña a toda velocidad, llega hasta el final si te engancha y pasa a otra cosa. Para Borderlands 4 Para los aficionados, es un bucle ya conocido, pero con más garra y menos palabrería.

★ El mejor caos cooperativo para los fans de Borderlands Los marginados Compra en Eneba

4. Tom Clancy’s The Division 2 [La mejor versión táctica de la fórmula de los «looter-shooter»]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos y saqueo en tercera persona, táctico, cooperativo Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Massive Entertainment, Ubisoft Duración media de la partida Entre 50 y 150 horas o más Ideal para Jugadores tácticos a los que les gusta el saqueo realista y los combates con cobertura

The Division 2 frena el caos y te obliga a ganarte cada centímetro de terreno. Es un un juego de disparos y saqueo basado en el uso de coberturas en el que la posición es clave tanto como tu equipo. Los tiroteos se perciben con intensidad y tienen un aspecto épico en un monitor para videojuegos de gama alta. Cuando acabas con un enemigo, es porque lo has planeado, no porque haya salido un número de crítico al azar.

Las partidas en la Zona Oscura son muy tensas. Me vi envuelto en tiroteos fortuitos con otros jugadores mientras intentaba sacar el botín contaminado. Las granadas, el fuego de cobertura y las mecánicas de protección te obligan a planificar cada movimiento. Pero la emoción de una extracción exitosa es épica. El modo cooperativo es imprescindible; las partidas en solitario resultan letales.

En comparación conBorderlands 4, Este cambia las bromas por la determinación. Nada de armas exageradas ni robots parlantes, solo armas y equipamiento del mundo real con la variedad suficiente para que no dejes de ajustar tu equipamiento. La búsqueda de botín no es tan frenética como en Pandora, pero ¿conseguir un tiro en la cabeza limpio en un tiroteo tenso? Eso es una satisfacción única.

Para más información A la gente no le gustan las configuraciones de habilidades, pero en realidad son bastante potentes si se hacen bien. Las torretas y los drones pueden convertir el juego en solitario de una tarea pesada en una rutina fluida y eficiente.

Mi veredicto: The Division 2es la letraBorderlands Para los aficionados que buscan estructura. Menos ruido, más planificación y un sistema de progresión que recompensa la paciencia. No es el juego más trepidante de esta lista, pero sí uno de los más sólidos.

★ La mejor versión táctica de la fórmula de los «looter-shooter» Tom Clancy’s The Division 2 Compra en Eneba

5. Diablo IV [La mejor solución para conseguir botín sin tener que jugar a un shooter, para los fans de Borderlands]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género RPG de acción, hack-and-slash, modo cooperativo online Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Blizzard Entertainment Duración media de la partida 40-200+ horas Ideal para Adictos al botín listos para cambiar las armas por una carnicería de fantasía oscura

Diablo IV no es un juego de disparos, pero toca la misma fibra sensible Borderlands 4hace: eluna búsqueda del botín que realmente cambia tu forma de jugar. Eliges una clase, te abres paso por las mazmorras y ves cómo la pantalla se llena de botines. La mitad de la diversión consiste en convertir esos botines en una configuración que arrasa con todo.

DóndeBorderlands te lanza bromas y caos, Diablo IV se vuelve totalmente «grimdark». El mundo es sombrío, la historia es densa y la curva de botín se basa más en una progresión constante que en fuegos artificiales continuos. Pero ese ciclo (matar, saquear, ajustar, repetir) satisface esa misma necesidad que te lleva a seguir buscando objetos legendarios en Pandora.

Para más información No te saltes el sistema de Aspectos al principio. Imprimir poderes clave en el equipo de nivel medio puede hacer que tu configuración te dure mucho más que acumular objetos raros.

Mi veredicto: Diablo IVes elBorderlands 4 Una alternativa para los jugadores que prefieren la profundidad al ruido. Aquí no hay armas que hablan: solo un montón de demonios, una configuración que sientes como propia y una rutina de botín en la que es fácil caer para «solo una partida más».

★ La mejor solución de botín para los fans de Borderlands que no sean de juegos de disparos Diablo IV Compra en Eneba

6. Cyberpunk 2077 [La mejor alternativa a Borderlands 4 para quienes buscan un juego de saqueo con una historia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de rol en primera persona, mundo abierto, shooter Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es CD Projekt Red Duración media de la partida 50-120+ horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la trama y buscan la profundidad de los juegos de rol en sus juegos de disparos

Cyberpunk 2077 no es un juego de disparos y saqueo en toda regla, pero comparte suficientes rasgos con Borderlands 4 para ganarse su lugar. Tienes las armas, las ventajas y un mundo que te inunda de botín, estés preparado o no. El la historia es bastante densa (muchos diálogos, muchas opciones), pero cuando empiezan a volar las balas, es impresionante.

The El sistema de compilación es donde más se solapa con Borderlands 4. Puedes convertir a tu V en un fantasma invisible, en un hacker que fríe cerebros o en un tanque andante adicto a las escopetas. El botín cobra sentido una vez que llegas a la fase intermedia del juego, y las grandes actualizaciones han conseguido por fin que merezca la pena prestar atención a los botines y la artesanía.

Borderlands es más ruidoso y más descontrolado. Cyberpunk es melancólico, fluorescente y serio. ¿Pero la descarga de dopamina que provoca un drop legendario? El mismo idioma, pero con un acento diferente. También es uno de los los mejores juegos de mundo abiertoen mi lista.

Para más información No repartas tus puntos de habilidad al principio. Elige un estilo de combate (hackeos rápidos, armas de crítico o cuerpo a cuerpo) y céntrate en él. Cambiar de especialización sale caro.

Mi veredicto: Cyberpunk 2077es la letraBorderlands los aficionados a los que no les importa cambiar los chistes sobre pedos por conspiraciones relacionadas con el ciberware. Los tiroteos son trepidantes, el botín es mejor que en el lanzamiento y la ciudad ofrece más por explorar que Pandora jamás lo hizo.

★ La mejor alternativa a Borderlands 4 para quienes buscan un juego de saqueo con una historia Cyberpunk 2077 Compra en Eneba

7. Remanente II [El mejor giro al estilo Soulslike en la fórmula de los «looter-shooter»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos y saqueo en tercera persona, cooperativo, RPG de acción Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Gunfire Games, publicado por Gearbox Duración media de la partida 40-120+ horas Ideal para Equipos cooperativos que buscan un desafío más duro, al estilo Souls

Remanente II toma la esencia del género «looter-shooter» y la combina con un corazón al estilo Souls. Prepárate para enemigos difíciles, mundos impredecibles, yjefes que no se dejan intimidar fácilmente. El modo cooperativo hace que las dificultades sean más llevaderas, pero incluso jugando en solitario, resulta emocionante abrirse paso por una zona y ver cómo aparece un botín raro justo cuando estás al límite de tus fuerzas.

En comparación conBorderlands 4, Este es más malvado y más malhumorado. El humor ha desaparecido, hay mucho más en juego y el botín (aunque menos frecuente) realmente importa. Cada arquetipo tiene su propia personalidad, y combinarlos con el equipo adecuado hace que el juego pase de ser agotador a ser francamente divertido. Está en nuestra lista de los Los mejores juegos del estilo Souls, al fin y al cabo.

Para más información Vuelve a generar tus mundos tras completar una campaña. Algunos de los mejores objetos y jefes ocultos solo aparecen en configuraciones alternativas.

Mi veredicto: Remanente IIes la letraBorderlands Para los fans que buscan un combate que se defienda. Menos charla, más desafío y un sistema de botín que hace que cada recompensa se sienta como una victoria. Si alguna vez has deseado que Pandora tuviera jefes que realmente te dieran miedo, este es tu juego.

★ La mejor versión de estilo «soulslike» de la fórmula de los «looter-shooter» Remanente II Compra en Eneba

8. Warframe [Los mejores juegos gratuitos de «grind» de botín similares a Borderlands 4]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos y saqueo en tercera persona, caos cooperativo, MMO ligero Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2013 Creador/es Digital Extremes Duración media de la partida Entre 50 y más de 500 horas Ideal para Los fanáticos de la velocidad a los que les encanta deslizarse con una movilidad increíble

Warframe is ¿Qué pasa cuando un juego de saques y disparos se convierte en una aventura de ninjas espaciales? y nunca deja de evolucionar. Es rápido: en un abrir y cerrar de ojos ya has cruzado el mapa. ¿El botín? Infinito. Modificaciones, armas, armaduras, objetos cosméticos… lo que se te ocurra. Al principio puede parecer un segundo trabajo, pero una vez que aprendes en qué centrarte, es una de las experiencias de juego gratuito más gratificantes que hay.

En comparación conBorderlands, Warframe deja de lado el humor para centrarse en el volumen. No hay ningún Claptrap soltando chistes malos, solo una cantidad absurda de misiones, marcos y sistemas que hay que ir superando. ¿La ventaja? Las configuraciones pueden llegar a ser realmente desequilibradas, y los desarrolladores siguen lanzando contenido nuevo con total regularidad. Si quieres un un juego cooperativo increíble Con los ninjas mecánicos, esta es tu arena.

Para más información No intentes abarcarlo todo a la vez. Elige un marco que te guste, sácale todo el partido y centra tus modificaciones en él. Si te dispersas al principio, acabarás agotado.

Mi veredicto: Warframe es la maratón Borderlands 4 nunca ha pretendido serlo. Si buscas un juego de «looter-shooter» que te dure años sin perder interés, este es el tuyo. Eso sí, no esperes que te lleve de la mano. Al principio tendrás que buscar muchas cosas en Google.

★ El mejor juego gratuito de «grind» de botín similar a Borderlands 4 Warframe Compra en Eneba

9. Deadzone: Rogue [El mejor roguelite ambientado en una estación espacial para los fans de Borderlands]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género FPS roguelite, shooter cooperativo de ciencia ficción, juego de acción con gran énfasis en la personalización Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creador/es Juegos de profecías Duración media de la partida 17-30 horas Ideal para Jugadores aficionados a las partidas de estilo roguelike con un sistema de disparos preciso y repetible

Deadzone: Rogue es una joya oculta que no te puedes perder si buscas juegos como Borderlands 4. Cambia los desiertos abiertos por una nave espacial biomecánica y claustrofóbica, pero mantiene el bucle de «matar, saquear, repetir» tan adictivo como siempre. El movimiento es increíblemente rápido, y la mecánica de la carrera hace que cada tiroteo parezca una danza de la muerte a toda velocidad.

Lo realmente importante aquí es el Aumentar sistema. Al igual que el Cazadores de la Cámara, puedes crear configuraciones «desquiciadas» que arrasan con oleadas de robots y horrores biológicos. Aunque no cuenta con el humor disparatado de Claptrap, la enorme variedad de ventajas elementales y modificaciones de armas te proporciona esa misma sensación de «poder absoluto». Si quieres una experiencia más compacta y centrada que puedas jugar con dos amigos, esta es la tuya.

Para más información Presta mucha atención a tu Ventajas principales. Algunas combinaciones pueden multiplicar tu daño por miles de por ciento si sincronizas bien tus deslizamientos y tus carreras. No elijas mejoras al azar; busca una sinergia que se adapte a tu arma favorita.

Mi veredicto: Deadzone: Rogue es una de las mejores opciones entre los juegos como Borderlands 4 para cualquiera que disfrute con la estrategia profunda sin las florituras del mundo abierto. Es rápido, desafiante y te recompensa por jugar de forma agresiva. Puede que mueras muchas veces al principio, pero cada vez que revives te sientes como un dios espacial imparable.

★ El mejor roguelite ambientado en una estación espacial para los fans de Borderlands Deadzone: Rogue Compra en Eneba

10. Risk of Rain 2 [La mejor versión roguelike de la fórmula de Borderlands]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos roguelike en tercera persona, modo cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2020 (lanzamiento completo) Creador/es Hoopoo Games, Gearbox Publishing Duración media de la partida Entre 20 y más de 100 horas Ideal para Amantes del caos a los que les gustan las configuraciones desequilibradas y la locura de las estadísticas

Risk of Rain 2 toma la esencia del «looter-shooter» y la traslada a un un juego roguelike genial. Empiezas con poco, con un equipo mediocre y poco daño, ya sabes cómo va. Y Para la segunda hora, ya eres una tormenta andante de láseres, cohetes y caos. El ciclo es pura adicción: matar, saquear, subir de nivel, repetir. Cada partida resulta novedosa gracias a los objetos que aparecen al azar y a la dificultad creciente.

En comparación conBorderlands 4, esta es una versión simplificada: sin tramas largas, no hay mundos gigantes llenos de parloteo, solo recintos estrechos y un cronómetro que castiga cualquier vacilación. El botín también se vive de otra manera: ya no se trata tanto de encontrar «esa arma» como de acumular sinergias absurdas hasta que el juego se decante a tu favor.

Para más información Juega con tus amigos y no acapares objetos. Comparte los objetos clave desde el principio para que todos suban de nivel rápido. Un jugador egoísta acaba con una partida antes que cualquier jefe.

Mi veredicto: If Borderlands 4 es un viaje por carretera, Risk of Rain 2 es como una montaña rusa que va acelerando hasta que te lanza por los aires. Perfecta para partidas rápidas y de alto riesgo en las que el botín significa poder (rápido).

★ La mejor versión roguelike de la fórmula de Borderlands Risk of Rain 2 Compra en Eneba

11. Reducir 2 [El mejor caos al estilo Mad Max en Borderlands]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos en primera persona, mundo abierto, con un toque de «looter» Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Avalanche Studios, id Software, Bethesda Duración media de la partida Entre 20 y 50 horas o más Ideal para ¿A quién le apetece un poco de caos en estado puro y tiroteos a lo grande?

Reducir 2 te sumerge en un apocalipsis en el desierto con armas, granadas y tantas explosiones que harían palidecer a una película de Michael Bay. El combate es ruidoso, trepidante y brutal, con poderes que convierten los tiroteos en un auténtico caos. El botín no es el eje central del juego, como ocurre con Borderlands 4, peroLas mejoras, las habilidades y las modificaciones de armas satisfacen esa misma necesidad de sentir que «nada puede detenerme».

En comparación conBorderlands 4, Reducir 2 no se centra tanto en el humor como en el espectáculo. La historia es olvidable, el mundo es amplio y, en algunos lugares, parece vacío, pero correr y disparar por el páramo nunca se hace aburrido. No hay modo cooperativo, pero el caos en solitario es más que suficiente si te gusta jugar juegos comoBorderlandspor tu cuenta.

Para más información Mejora tus habilidades antes de potenciar al máximo las armas. Habilidades como el traje aéreo o las granadas de choque aumentan tu movilidad y el daño que infliges mucho más que la simple potencia de fuego al principio del juego.

Mi veredicto: Reducir 2es elBorderlands-una especie de viaje por carretera con el acelerador a fondo. Los aficionados a las armas pesadas, la potencia desmedida y las explosiones por todas partes se sentirán como en casa. Aunque haya menos botín por el que obsesionarse, sigue siendo una experiencia alucinante.

★ El mejor caos al estilo Mad Max en Borderlands Reducir 2 Compra en Eneba

12. Halo Infinite [El mejor juego de disparos para los fans de Borderlands a los que les encanta la precisión]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos en primera persona, con elementos de saqueo ligero y mundo abierto Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es 343 Industries, Xbox Game Studios Duración media de la partida Entre 30 y más de 100 horas Ideal para Jugadores competitivos que valoran el combate limpio y basado en la habilidad en los juegos de disparos en primera persona

Halo InfiniteoficiosDe Borderlands 4 estilo caótico de saqueo para una acción trepidante y un universo de ciencia ficción que resulta familiar. La campaña te permite recorrer amplias zonas, enfrentarte a las facciones del Covenant y los Banished, y conseguir mejoras que resultan significativas sin abrumarte con datos numéricos. El avance es más lento que Borderlands, pero cada nueva modificación de arma o armadura tiene un impacto tangible en el combate.

En comparación conBorderlands 4, esmás limpio, más mesurado y mucho más táctico. El humor ha desaparecido casi por completo, sustituido por Halos un tono épico, casi estoico. Pero el mundo abierto te permite abordar los encuentros con creatividad, y los ocasionales botines de armas experimentales te hacen sentir esa emoción de «conseguir botín». El modo multijugador ofrece algunas Borderlands-también incluye mecánicas de bucle, con eventos, XP y desafíos que amplían tu arsenal.

Para más información Céntrate en conseguir mejoras para armas y vehículos en las primeras zonas del mundo abierto. Estas cambian radicalmente tu forma de abordar el combate antes de que aparezcan los enemigos de las últimas fases del juego.

Mi veredicto: Halo Infinite no es caótico como Borderlands 4, pero ofrece una acción de disparos muy satisfactoria con el toque justo de botín para mantener el interés de los fans. Si te encanta disparar, experimentar con configuraciones y un mundo que premia la exploración, esta es tu parada en el Holauniverso.

★ El mejor juego de disparos para los fans de Borderlands a los que les encanta la precisión Halo Infinite Compra en Eneba

13. Deep Rock Galactic [El mejor juego cooperativo de saqueo para los fans de Borderlands a los que les gusta el caos subterráneo]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Género Juego de disparos cooperativo en tercera persona, con botín y basado en misiones Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 (lanzamiento completo) Creador/es Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Duración media de la partida 30-150+ horas Ideal para Equipos que buscan el caos cooperativo con una mezcla de minería y disparos

Deep Rock Galactic sustituye a los cazadores de la bóveda más duros por un un equipo de enanos y un arsenal de armas, taladros y explosivos. Las misiones son breves pero intensas: acaba con las hordas, recoge recursos, esquiva los peligros y sobrevive. El diseño procedural de cuevas hace que los encuentros sean impredecibles, y cada botín o mejora de arma se siente como algo que uno se ha ganado.

En comparación con los mejores Borderlandsjuegos, esde menor envergadura, pero con un caos cooperativo aún mayor. No hay caos con estilo cel-shading ni personajes no jugables ridículos, pero el trabajo en equipo es más importante que nunca. Todos los personajes jugables tienen una función, e improvisar en plena misión resulta increíblemente satisfactorio. El El combate es brutal, pero preciso, y el ciclo de botín recompensa las repeticiones sin dar la sensación de ser un relleno.

Para más información Lleva siempre al menos un ingeniero con torretas. Una torreta bien colocada puede hacer que un enjambre pase de ser imposible de controlar a algo manejable, sobre todo en misiones de mayor dificultad.

Mi veredicto: Deep Rock Galacticrasca elBorderlandste picará el gusanillo de los juegos cooperativos de exploración de mazmorras. El botín es importante, los tiroteos son divertidos y el caos es constante. Si te encanta «Borderlands» Si te gusta el caos cooperativo pero quieres adentrarte en algo un poco más inteligente en el mundo subterráneo, este es tu juego.

★ El mejor juego de saqueo cooperativo para los fans de Borderlands a los que les gusta el caos subterráneo Deep Rock Galactic Compra en Eneba

Mi opinión general sobre juegos similares a Borderlands 4

Si estás buscando la próxima gran emoción antes de que se abra el próximo Vault, nuestra lista de juegos similares a Borderlands 4 tiene algo que ofrecer a todo tipo de jugadores. Estos títulos capturan la magia del ciclo de «saquear y disparar», al tiempo que aportan su propio toque distintivo al género en 2026.

Lo mejor para el caos fantástico → Los Países de las Maravillas de Tiny Tina . Este título es el que más se acerca a la serie original, ya que añade hechizos y humor de mesa a la fórmula clásica.

. Este título es el que más se acerca a la serie original, ya que añade hechizos y humor de mesa a la fórmula clásica. Lo mejor para el juego de repetición sin fin → Destiny 2 . Cuenta con los combates a tiros más pulidos del sector y un sistema social que te mantendrá enganchado durante cientos de horas.

. Cuenta con los combates a tiros más pulidos del sector y un sistema social que te mantendrá enganchado durante cientos de horas. Ideal para jugadas agresivas → Los marginados . Este juego te obliga a jugar como un loco, ya que solo te curas cuando infliges un daño enorme a tus enemigos.

. Este juego te obliga a jugar como un loco, ya que solo te curas cuando infliges un daño enorme a tus enemigos. Lo mejor en cuanto a profundidad táctica → Tom Clancy’s The Division 2 . Deja de lado las bromas para ofrecer un escenario crudo y realista en el que el uso de la cobertura y el posicionamiento importan más que la suerte al azar.

. Deja de lado las bromas para ofrecer un escenario crudo y realista en el que el uso de la cobertura y el posicionamiento importan más que la suerte al azar. Lo mejor para los adictos al botín → Diablo IV. Cambia las armas por la magia, pero esa sensación de «solo una partida más» es idéntica a la de Pandora gracias a su amplia personalización de personajes.

No hace falta esperar a que Gearbox saque una nueva obra maestra para disfrutar de acción de alta calidad. Elige el camino que mejor se adapte a tu estilo, porque estos juegos como Borderlands 4 es la solución perfecta para cualquier mercenario ávido de botín.

Preguntas frecuentes