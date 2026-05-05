16 juegos parecidos a Baldur’s Gate 3 que te mantendrán despierto toda la noche

Si estás buscando juegos como Baldur’s Gate 3, estás en el lugar adecuado. Seguramente buscas historias con profundidad y compañeros que realmente reaccionen a cada uno de tus movimientos.

Esta selección se centra en los juegos de rol en los que tus decisiones dan forma al mundo que te rodea: todos ellos rebosan profundidad y ofrecen una gran rejugabilidad que te mantendrá en vilo.

He revisado estas selecciones para ver cómo abordan el desarrollo de la historia y la libertad del jugador. Así que reúne a tu grupo y sumérgete en ellas. Te atraparán por completo y te recordarán por qué los juegos de rol siempre son algo especial.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Baldur’s Gate 3

¿Qué distingueBaldur’s Gate 3 Lo que lo distingue no es solo su combate por turnos o su mundo mágico. No, es la forma en que… te permite crear tu propia historia, donde cada decisión marca tu destino. ¿Buscas el próximo gran juego de rol que combine tramas fascinantes, combates al estilo del ajedrez y personajes que nunca olvidarás? Estás en el lugar adecuado.

Echemos un vistazo rápido a nuestra selección de los cinco mejores juegos que seguro que te mantendrán pegado a la pantalla: cada uno de ellos es un éxito seguro para los amantes de los juegos de rol inmersivos en los que hay que tomar decisiones.

Divinity: Original Sin 2 – Edición Definitiva (2017) – Un juego de rol táctico basado en las decisiones de los mismos creadores de BG3. Pilares de la Eternidad II: Deadfire (2018) – Un juego de rol para ordenador de gran envergadura, basado en grupos de personajes, ambientado en un mundo de fantasía con temática pirata. Clair Obscur: Expedición 33 (2025) – Un juego de rol por turnos en el que lideras un grupo de rebeldes a través de un mundo inspirado en la Belle Époque para enfrentarte a la Pintora.

Estas obras maestras del género RPG se caracterizan por sus narrativas ricas, las decisiones que dan forma a tu personaje y unos universos tan envolventes que no querrás abandonarlos. ¿Te apetece más? Adéntrate aún más con nuestra lista completa de los mejores juegos similares a Baldur’s Gate 3!

Los 16 mejores juegos similares a Baldur’s Gate 3 en 2025

Apuesto a que estás deseando jugar a otro juego de rol que te ofrezca la emoción de una experiencia de juego profunda, batallas tácticas y un mundo que reaccione a cada uno de tus movimientos, igual que BG3. Pues bien, te alegrará saber que hay un montón de juegos más que rebosan el mismo encanto. Piensa en todo tipo de elementos, desde combates por turnos y complejas relaciones entre personajes hasta historias de gran envergadura que dependen de cada una de tus decisiones.

Aquí tienes videojuegos que encierran la esencia de Baldur’s Gate 3, cada uno con su toque único en cuanto a narrativas basadas en las decisiones, la guerra táctica y el diseño creativo de los juegos. ¡Vamos a ello!

1. Divinity: Original Sin 2 – Edición Definitiva [El mejor juego de rol táctico por equipos similar a Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Desarrollador Larian Studios Editor Larian Studios, Bandai Namco Entertainment Puntuación en Metacritic 92

AntesLarian Studios nos regaló la épica Baldur’s Gate 3, ya estaban revolucionando el mundo de los juegos de rol con Divinity: Original Sin 2. ¿Y a decir verdad? Sigue acaparando toda la atención como uno de los juegos de mundo abierto de primera categoríadisponible.

Imagínate esto: te encuentras en un universo en el que prácticamente todo y todos están pendientes de cada uno de tus movimientos. Los PNJ se fijan en todo lo que haces, el entorno te echa una mano durante los combates, y tu raza, tu clase e incluso tu estado de ánimo pueden influir en el desarrollo de las conversaciones.

Por qué lo elegimos Divinity: Original Sin 2 destaca por su mundo interactivo y su sistema de combate por turnos, que premia la creatividad y la estrategia. Cada decisión influye en las conversaciones, las batallas y la exploración, lo que hace que cada partida sea única.

Hablando de combates, el sistema de combate por turnos de este juego te permite dar rienda suelta a tu creatividad en cuanto a hechizos, posicionamiento y cómo interactúas con el entorno. Si eres un fan de los RPG al que le encanta formar equipo para vivir aventuras, el modo cooperativo es sencillamente sensacional. Pero, oye, te lo advierto: puede que tus amigos acaben prendiéndote fuego.

Mi veredicto:Se trata de una auténtica obra maestra del diseño de los juegos de rol tácticos, ideal para los jugadores a los que les encantan las dinámicas complejas de los grupos y la jugabilidad estratégica.

★ El mejor juego de rol táctico por equipos al estilo de Baldur’s Gate 3 Divinity: Original Sin 2 – Edición Definitiva para PC Compra en Eneba

2. Pilares de la Eternidad II: Deadfire [La mejor alternativa de CRPG en alta mar a Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Desarrollador Obsidian Entertainment Editor Contra el mal Puntuación en Metacritic 88

¿Te apetece un juego de rol con historias detalladas, personajes fascinantes y combates trepidantes? Pilares de la Eternidad II: Deadfire es todo esto y mucho más. Piensa en ello como Baldur’s Gate 3 en alta mar: en lugar de una invasión de devoradores de mentes, te enfrentas a un dios renegado a lo largo de un vasto archipiélago salpicado de islas.

Obsidian Entertainment ha dado un nuevo toque a la fórmula de los juegos de rol para ordenador añadiendo una pizca de sabor marítimo. Toma el mando de tu propio barco, reúne a una variopinta tripulación de aventureros y ten, literalmente, el destino de toda una región en tus manos expertas en el juego. Con sus tramas que se ramifican y su mundo interactivo, cada partida es un viaje único.

Por qué lo elegimos Deadfire destaca por su extenso archipiélago, sus tramas ramificadas y el drama que se desarrolla en torno a los compañeros. El combate estratégico y la exploración naval permiten a los jugadores tener el control total de su aventura.

El combate es una combinación flexible de acción en tiempo real con pausa y un modo totalmente por turnos, lo que lo hace perfecto para Baldur’s Gate 3 los aficionados a las batallas estratégicas. Y no nos olvidemos de los compañeros, con sus intrincadas historias, rivalidades y posibles traiciones, porque, a fin de cuentas, ¿qué es un juego de rol sin un poco de ese clásico drama de grupo?

Si te encantan los juegos de rol de fantasía bien escritos y llenos de decisiones difíciles, Deadfire debería estar en tu lista de «juegos imprescindibles». Prepárate para tomar algunas decisiones difíciles a lo largo de tu aventura.

Mi veredicto:Para los aficionados a los juegos de rol que buscan libertad, opciones tácticas y una narrativa rica, Deadfire es una experiencia imprescindible.

★ La mejor alternativa de CRPG en alta mar a Baldur’s Gate 3 Pilares de la Eternidad II: Deadfire para PC Compra en Eneba

3. Clair Obscur: Expedición 33 [El mejor juego de rol independiente al estilo de Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Año de estreno 2025 Desarrollador Sandfall Interactive Editor Kepler Interactive Puntuación en Metacritic 92

Clair Obscur: Expedición 33 destaca como un juego de rol de ciencia ficción que combina el rol clásico con opciones narrativas de gran profundidad. Ambientado en un sistema solar lejano, sumerge a los jugadores en una misteriosa expedición alienígena en la que cada decisión determina el destino de tu tripulación y de los planetas que exploras.

Nada más entrar en el juego, me di cuenta enseguida de lo importantes que eran mis decisiones. El combate combina la estrategia por turnos con modificadores en tiempo real que me permiten controlar la posición, las habilidades y los efectos del entorno para lograr el máximo impacto.

La exploración resulta muy gratificante, ya que cada planeta esconde secretos, tradiciones ocultas y sorpresas para los observadores más atentos. El ritmo combina combates de alto riesgo con momentos narrativos y, aunque algunas zonas se repiten visualmente, la historia me mantiene enganchado.

Por qué lo elegimos Claroscuro combina la exploración, la elección de personajes y enfrentamientos desafiantes en un misterioso mundo de ciencia ficción. El pensamiento táctico y la jugabilidad basada en la historia premian tu planificación minuciosa.

Los gráficos son nítidos y pulidos, con paisajes alienígenas que parecen vivos y únicos. La iluminación dinámica y las texturas detalladas realzan tanto el combate como la exploración, mientras que la banda sonora refuerza la tensión y el asombro. El juego combina momentos cinematográficos con la libertad de un mundo abierto, lo que ofrece a los jugadores una sensación de grandeza y de inmersión que pocos juegos de rol de ciencia ficción logran igualar.

Mi veredicto:Claroscuroes ideal para los jugadores que buscan un juego de rol para ordenador a menor escala con una historia fascinante y una estrategia cautivadora.

★ El mejor juego indie de rol para ordenador al estilo de Baldur’s Gate 3 Clair Obscur: Expedición 33 para PC Compra en Eneba

4. Disco Elysium – The Final Cut [La mejor alternativa a Baldur’s Gate 3 en cuanto a juegos de rol con una narrativa destacada]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Plataformas PC (Windows, macOS), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador ZA/UM Editor ZA/UM Puntuación en Metacritic 89

Solo para dejar las cosas claras, Disco Elysium no es el típico juego de rol. No hay espadas, hechizos mágicos ni dragones feroces. Lo que sí ofrece, sin embargo, es una de las experiencias de juego de rol más envolventes que jamás hayas vivido.

Juegas como un detective con un grave caso de amnesia (y un caso de alcoholismo que podría ser aún peor) que intenta resolver un asesinato en la decadente ciudad de Revachol. Pero aquí está el giro: tus habilidades no son solo estadísticas; te hablan. Puede que tu Lógica entre en conflicto con tu Empatía o que tu habilidad para el Drama te empuje a inventarte mentiras descabelladas. Es como si tu cerebro estuviera organizando una fiesta caótica de pensamientos contradictorios, muy parecido a discutir con Lae’zel y Astarion al mismo tiempo.

Por qué lo elegimos Disco Elysium se centra en el diálogo y en un mundo que reacciona a tus estadísticas. La narrativa y las decisiones ocupan un lugar central, sin distracciones relacionadas con el combate.

Aquí no encontrarás un escenario sencillo en el que se gane o se pierda, sino solo una experiencia de juego de rol de gran calidad. Disco Elysium La narrativa de formato libre y un mundo que reacciona a cada uno de tus movimientos lo convierten en uno de los mejores videojuegos de mundo abierto para los amantes de las historias inmersivas basadas en las decisiones del jugador.

Mi veredicto:Disco Elysium es un juego imprescindible para los aficionados a los RPG que valoran la profundidad narrativa, la libertad de interpretación y las decisiones morales complejas.

★ La mejor alternativa a «Baldur’s Gate 3» en cuanto a juegos de rol con una narrativa destacada Disco Elysium – The Final Cut para PC Compra en Eneba

5. Dragon Age: Orígenes [Los mejores juegos de rol de fantasía clásicos similares a Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC (Windows, macOS), PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2009 Desarrollador BioWare Editor Electronic Arts Puntuación en Metacritic 86

Este juego de rol de fantasía oscura es una auténtica maravilla narrativa, que te ofrece una dinámica de grupo y decisiones que influyen en el mundo y que te acompañarán mucho tiempo después de haber dejado de jugar.

Como Guarda Gris, eres el héroe legendario que debe detener la Plaga, un ataque monstruoso que amenaza la tierra de Ferelden. Pero tu misión no consiste solo en luchar contra los engendros oscuros. También debes forjar alianzas, esquivar puñaladas traperas políticas y tomar decisiones de vida o muerte que determinarán quién se hace con el trono. Al igual que en Baldur’s Gate 3, tus decisiones marcan una gran diferencia. Una palabra equivocada o una traición inoportuna pueden dar un giro radical a la trama.

Por qué lo elegimos Orígenes destaca por sus decisiones de alto riesgo, la intriga política y las interacciones significativas entre los personajes. El combate táctico y las decisiones con consecuencias mantienen a los jugadores enganchados en cada escenario.

In Orígenes… tus compañeros son fundamentales. Desde el temperamental Alistair hasta la ingeniosa Morrigan, cada compañero tiene su propia historia y reaccionará ante tus decisiones. Además, el combate táctico con pausa y reanudación premia la planificación inteligente, lo que convierte cada enfrentamiento en un reto mental, no solo en una prueba de reflejos.

Si te gustaba la combinación de una narrativa apasionante y combates ingeniosos en Baldur’s Gate 3, Dragon Age: Orígenes será como volver a casa.

Mi veredicto:Orígeneses perfecto para los aficionados a los juegos de rol de fantasía clásicos que buscan combates estratégicos y una narrativa centrada en el grupo.

★ El mejor juego de rol de fantasía clásica al estilo de Baldur’s Gate 3 Dragon Age: Orígenes para PC Compra en Eneba

6. Cyberpunk 2077 [La mejor alternativa futurista de rol a Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia Año de estreno 2020 Desarrollador CD Projekt Red Editor CD Projekt Puntuación en Metacritic 86

Vale, no es fantasía, pero escúchame: si lo que te encantaba de Baldur’s Gate 3 lo que te atrajo fue la narrativa impulsada por el jugador, las decisiones significativas y las interacciones profundas entre los personajes, entonces Cyberpunk 2077 deberías tenerlo en cuenta.

El juego te invita a adentrarte en el laberinto iluminado por neones de Night City, una aventura de rol diferente. Aunque se decanta por la acción en primera persona en lugar del combate por turnos, la profundidad del juego de rol se mantiene intacta. Cada movimiento que realices —ya sea una charla informal, una batalla o una estrategia de misión— deja huella.

Por qué lo elegimos Cyberpunk 2077 sumerge a los jugadores en Night City con interacciones profundas entre los personajes y tramas ramificadas. Cada decisión influye en los acontecimientos que se producen en toda la ciudad y en sus habitantes.

Cyberpunk 2077 está repleto de personajes que se te quedarán grabados en la memoria. Desde la IA rebelde, Johnny Silverhand (¡eh, ese es Keanu Reeves!), hasta la miríada de personajes no jugables cuyos destinos están en tus manos.

Así que, si te lo has pasado en grande tomando decisiones importantes y sumergiéndote en mundos envolventes en Baldur’s Gate 3, ¡pues prepárate! Te espera todo un universo nuevo en juegos comoCyberpunk 2077, que promete una experiencia de juego de rol igual de emocionante.

Mi veredicto:Cyberpunk 2077 es ideal para los aficionados a los juegos de rol que disfrutan de mundos envolventes, personajes memorables y decisiones trascendentales.

★ La mejor alternativa futurista de RPG a Baldur’s Gate 3 Cyberpunk 2077 para PC Compra en Eneba

7. Pathfinder: El creador de reyes – Edición Definitiva [El mejor juego de rol de construcción de reinos al estilo de Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2018 Desarrollador Owlcat Games Editor Deep Silver, Knights Peak Interactive Puntuación en Metacritic 74

Si no te has cansado de la intensa trama y el combate táctico de Baldur’s Gate 3, te va a encantar Pathfinder: El creador de reyes. Inspirado en esos clásicos de mesa de toda la vida, es sin duda uno de los los mejores juegos de rol para los jugadores que buscan una personalización profunda de los personajes y batallas estratégicas.

Ambientada en el vasto universo de Golarion, El que hace reyeste pone en tus manos las riendas del destino de tu aventurero. Tus decisiones no solo marcan tu rumbo, sino que pueden influir en el futuro de todo un reino. Así que sí, podrás gobernar tus tierras, lidiar con la política y las alianzas, e incluso hacer frente a alguna que otra revuelta. ¿Suena un poco intenso? Quizás. Pero también es increíblemente gratificante.

Por qué lo elegimos Pathfinder: El creador de reyes destaca por su gestión estratégica del reino y su combate táctico. Las decisiones determinan tanto el avance del grupo como el destino del reino.

El combate puede desarrollarse de dos formas: en tiempo real con pausa o por turnos, ideal para quienes buscan juegos como Baldur’s Gate 3 con los mismos enfrentamientos tácticos. Además, la historia del juego, en constante evolución, garantiza que tu aventura sea única cada vez que juegues. Así que recuerda: tus decisiones tienen consecuencias, y puede que te de alguna sorpresa más adelante.

Mi veredicto:El que hace reyeses un juego de rol para ordenador muy gratificante para aquellos jugadores a los que les gustan las mecánicas complejas y las decisiones que influyen en el mundo del juego.

★ El mejor juego de rol de construcción de reinos al estilo de Baldur’s Gate 3 Pathfinder: El creador de reyes – Edición Definitiva para Xbox Compra en Eneba

8. Solasta: La corona del Magister [La mejor alternativa táctica de rol de D&D a Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2021 Desarrollador Aventuras tácticas Editor Aventuras tácticas Puntuación en Metacritic 77

Prepárate para una experiencia auténtica D&D ¡una experiencia única! Este juego incluye tiradas de dados para cada acción importante, una adaptación fiel de la 5.ª edición reglas básicas y un combate que exige un posicionamiento inteligente y un uso creativo de los hechizos.

A diferencia deBG3, De SolaNo pretende tejer una narrativa emotiva y cinematográfica: lo importante es el dominio táctico y la libertad para interpretar tu personaje. Creas un grupo completo desde cero, eligiendo entre una gran variedad de clases y razas de D&D, para luego embarcarte en una gran aventura llena de exploraciones de mazmorras, intrigas políticas y batallas trepidantes.

Por qué lo elegimos De Sola adapta fielmente las reglas de D&D 5.ª edición, haciendo hincapié en el posicionamiento táctico, las tiradas de dados y la estrategia de hechizos. La verticalidad y el diseño del mapa aportan dinamismo a las batallas.

La verdadera magia de Solasta reside en la verticalidad: los enemigos se apostarán en salientes elevados, las sombras ocultarán peligros y los hechizos de vuelo o los saltos pueden cambiar por completo el campo de batalla. Es el combate por turnos en su máxima expresión, que recompensa a los jugadores que piensan varios movimientos por adelantado.

Para los aficionados aDe BG3 una mecánica de juego táctico profunda y una toma de decisiones basada en los dados, Solasta: La corona del Magister es una auténtica joya. Puede que no haya romance ni conflictos dramáticos entre los personajes, pero si buscas un juego de rol de D&D fiel a las reglas, este título merece tu atención.

Mi veredicto:De Solaes perfecto para los aficionados a los juegos de rol de mesa que buscan una experiencia de juego puramente táctica con auténticas mecánicas de D&D.

★ La mejor alternativa táctica de rol de D&D a Baldur’s Gate 3 Solasta: La corona del Magister para PC Compra en Eneba

9. Wasteland 3 [El mejor juego de rol táctico postapocalíptico al estilo de Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2020 Desarrollador inXile Entertainment Editor Deep Silver Puntuación en Metacritic 85

Imagina un juego en el que Baldur’s Gate 3’s La narración se funde con un escenario postapocalíptico y sustituye la magia por la potencia de fuego —bienvenidos a Wasteland 3¡Este juego de rol estratégico combina una rica experiencia de juego de rol, decisiones trascendentales y combates por turnos en una aventura trepidante!

Imagina que te encuentras en un Colorado distópico y devastado por la guerra, al frente de un equipo de Desert Rangers encargado de restablecer la paz… o de sembrar el caos. Algo parecido a BG3, tus decisiones no solo dan forma a tu historia, sino que transforman todo el mundo del juego. ¿Te aliarás con un cruel señor de la guerra para sobrevivir? ¿Sacrificarás un pueblo para salvar otro? ¿Traicionarás a tus leales amigos por una causa mayor? Cada elección es complicada, cada grupo tiene sus motivos y las repercusiones son inevitables.

Por qué lo elegimos Wasteland 3 combina combates estratégicos por turnos con decisiones que marcan el rumbo de la historia en un mundo postapocalíptico. Cada decisión tiene repercusiones en tu equipo y en el mundo del juego.

El combate se desarrolla en intensas batallas tácticas por turnos, en las que tu habilidad para aprovechar las coberturas, el posicionamiento y el trabajo en equipo es fundamental para sobrevivir al enemigo. Wasteland 3 abandona el mundo de fantasía y lo sustituye por un paisaje postapocalíptico crudo pero cómico, repleto de personajes excéntricos, robots letales y misiones de dudosa ética.

Mi veredicto:Wasteland 3 es ideal para los aficionados a los juegos de rol a los que les gustan las decisiones difíciles, las batallas tácticas y las historias con dilemas morales.

★ El mejor juego de rol táctico postapocalíptico al estilo de Baldur’s Gate 3 Wasteland 3 para PC Compra en Eneba

10. The Outer Worlds [El mejor juego de rol de ciencia ficción basado en las decisiones, al estilo de Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Desarrollador Obsidian Entertainment Editor División Privada Puntuación en Metacritic 85

Si te gustan los juegos de «crea tu propia aventura» con compañeros encantadores y la oportunidad de convertirte en un héroe (o no), entonces The Outer Worlds es el juego perfecto para ti. Este RPG en primera persona se desarrolla en un escenario de ciencia ficción vibrante y con un toque de ironía, donde las grandes empresas llevan las riendas y la ética es… digamos que flexible.

Aquí te despiertas tras un largo sueño y descubres que te encuentras en pleno sistema Halcyon. Este es un lugar donde las megacorporaciones sin escrúpulos llevan la batuta y los empleados no son más que peones. ¿Cómo vas a jugar? ¿Como héroe, como comodín o como un lacayo de la empresa? La decisión es totalmente tuya. Tus decisiones en el chat lo determinarán todo, desde cómo te llevas con tu equipo hasta lo que le sucederá a planetas enteros cuando termine el juego. Tus compañeros en este juego, al igual que en BG3, son personajes muy completos, con sus propias historias, misiones y un sinfín de réplicas ingeniosas.

Por qué lo elegimos The Outer Worlds destaca por sus tramas ramificadas, sus decisiones trascendentales y sus compañeros inolvidables. Los jugadores determinan el destino del sistema Halcyon a través de los diálogos y las decisiones que toman.

El juego combina hábilmente los disparos en primera persona con elementos de los juegos de rol, lo que te da la libertad de jugar de múltiples maneras: quizá te apetezca hackear, usar tu labia o, simplemente, disparar a la vieja usanza. Si te encantó Baldur’s Gate 3 por su infinita variedad de opciones y su apasionante narrativa, entonces The Outer Worlds es uno de los mejores juegos para saciar tu pasión por los juegos de rol.

Mi veredicto:The Outer Worlds es una opción muy recomendable para los jugadores a los que les gusta la libertad, las historias elaboradas y las aventuras de rol basadas en las decisiones.

★ El mejor juego de rol de ciencia ficción basado en las decisiones, al estilo de Baldur’s Gate 3 The Outer Worlds para PC Compra en Eneba

11. Icewind Dale: Edición mejorada [Los mejores juegos clásicos de exploración de mazmorras al estilo de Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2014 Desarrollador Beamdog Editor Atari, Beamdog, Skybound Games Puntuación en Metacritic 80

Si no te cansas de… Dungeons & Dragons Si te gusta este rollo, tienes que echarle un vistazo a Icewind Dale: Edición mejorada. Este juego te transporta a un mundo mágico y helado, perfecto para los amantes de la exploración de mazmorras y el combate clásicos.

A diferencia deBG3’s una trama compleja, Icewind Dale se centra en la batalla y la aventura. Hay menos historias de amor dramáticas y más combates épicos contra trolls de hielo y devoradores de mentes.

Esta versión actualizada del 2000 La versión original cuenta con gráficos mejorados, una interfaz intuitiva e incluso un modo multijugador cooperativo, para que puedas explorar mazmorras con tus amigos. El sistema de combate recompensa a quienes disfrutan elaborando estrategias y dominando el lanzamiento de hechizos.

Por qué lo elegimos Icewind Dale se centra en el combate táctico y la exploración de mazmorras, ofreciendo a los jugadores enfrentamientos desafiantes y combates satisfactorios. Los gráficos renovados y la compatibilidad con el modo cooperativo mantienen fresca la experiencia clásica de los juegos de rol.

Si lo tuyo son los juegos de rol clásicos que dan importancia al combate y a la exploración, Icewind Dale: Edición mejorada es el juego ideal para ti. Puede que no tenga el mismo nivel de bromas entre compañeros de grupo, pero sus raíces en D&D, sus intensos combates y su universo envolvente lo convierten en una auténtica joya para cualquier fan acérrimo de los juegos de rol.

Mi veredicto:Icewind Dale es ideal para los aficionados a los juegos de exploración de mazmorras al estilo D&D que valoran la estrategia, la gestión del grupo y el combate intenso por encima de la profundidad narrativa.

★ El mejor juego clásico de exploración de mazmorras al estilo de Baldur’s Gate 3 Icewind Dale: Edición mejorada para PC Compra en Eneba

12. Expediciones: Roma [El mejor juego de rol táctico histórico similar a Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC (Windows) Año de estreno 2022 Desarrollador Artistas de Logic Editor THQ Nordic Puntuación en Metacritic 80

Este juego le da un giro totalmente nuevo a los juegos de rol históricos con una mezcla de tácticas por turnos, historias apasionantes y jugosos escándalos políticos. Aquí te pondrás en la piel de un joven y prometedor comandante romano y te harás cargo de sangrientas batallas y luchas de poder en el corazón del mundo antiguo.

¿Qué es lo que hace queExpediciones: Roma ¿Por qué es tan irresistible? Es una deliciosa mezcla de estrategia bélica, juego de rol detallado y decisiones trascendentales que te cambiarán la vida. Dirigirás a tus legiones hacia la victoria, cautivarás a líderes influyentes y te harás amigo de tus fieles compañeros. Y la guinda del pastel: serás tú quien determine el destino de Roma.

Por qué lo elegimos Expediciones: Roma combina combates estratégicos por turnos con decisiones narrativas decisivas en un escenario de la antigua Roma. Las decisiones de los jugadores influyen tanto en los combates como en los acontecimientos políticos de todo el imperio.

Las batallas son por turnos y están diseñadas para premiar a los estrategas más astutos. Tus compañeros soldados no son meros peones en un tablero de ajedrez. Son personajes de pleno derecho con sus propias peculiaridades, misiones y capacidad para influir en decisiones importantes, lo que recuerda a tu tripulación en BG3.

Para aquellos jugadores a los que les encanta sumergirse en una historia llena de matices, disfrutar de un buen desafío estratégico y sentir pasión por la historia, Expediciones: Roma es un tesoro que espera a que lo descubran.

Mi veredicto:Expediciones: Roma es perfecto para los aficionados a los juegos de rol que disfrutan de los escenarios históricos, la profundidad estratégica y las tramas ramificadas con consecuencias significativas.

★ El mejor juego de rol táctico histórico al estilo de Baldur’s Gate 3 Expediciones: Roma para PC Compra en Eneba

13. Neverwinter Nights: Edición mejorada [El mejor juego de rol multijugador de D&D similar a Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Desarrollador Beamdog Editor Infogrames Puntuación en Metacritic 63

Si te encanta sumergirte en el mundo envolvente de Dungeons & Dragons, entonces prepárate para Neverwinter Nights: Edición mejorada. Este remake del clásico de 2002 es tu pase para una experiencia espectacularmente pura y auténticaD&Dviaje digital.

Ambientada en los Reinos Olvidados, al igual que BG3, te pondrás en la piel de un héroe personalizable en una aventura épica, luchando contra criaturas, lanzando hechizos y desentrañando misterios. ¿Te apetece una batalla estratégica? ¡El sistema de combate en tiempo real con pausa es justo lo que necesitas! ¿Sueñas con crear tu propio personaje? El sistema de reglas de D&D 3.ª edición te permite hacerlo: desde crear un pícaro astuto hasta un hechicero mágico, todo está en tus manos.

Por qué lo elegimos Neverwinter Nights permite una personalización profunda de los personajes y combates estratégicos en el mundo de Forgotten Realms. El modo multijugador y la compatibilidad con mods dan lugar a un sinfín de aventuras más allá de la historia principal.

La verdadera belleza de Neverwinter NightsSin embargo, lo que realmente destaca es su animada escena multijugador y su próspera comunidad de mods. La Enhanced Edition no solo actualiza los gráficos, sino que contribuye a que los módulos creados por los jugadores sigan prosperando. Así que prepárate para un sinfín de aventuras creadas por los fans más allá de la historia principal.

Aunque quizá no tenga el brillo cinematográfico de Baldur’s Gate 3, su profundidad, flexibilidad y contenido personalizado ilimitado hacen que Neverwinter Nights Un sueño hecho realidad para los amantes de los juegos de rol.

Mi veredicto:Neverwinter Nights es una opción muy recomendable para los jugadores a los que les gustan los juegos de rol de D&D al estilo de los juegos de mesa y el contenido personalizado con una experiencia multijugador continua.

★ El mejor juego de rol multijugador de D&D al estilo de Baldur’s Gate 3 Neverwinter Nights: Edición mejorada para PC Compra en Eneba

14. Shadowrun: Dragonfall – Edición del director [El mejor juego de rol táctico cyberpunk al estilo de Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC (Windows, macOS, Linux) Año de estreno 2014 Desarrollador Ideas descabelladas Editor Ideas descabelladas Puntuación en Metacritic 87

Imagina remover las profundidades de De «Baldur’s Gate 3» juegos de rol y combates épicos, pero esta vez sustituyendo a los caballeros y los dragones por un universo cyberpunk en el que se entremezclan la magia y la tecnología. Shadowrun: Dragonfall es un juego de rol de estilo retro que combina a la perfección una estrategia por turnos bien pensada, una narrativa en la que tus decisiones marcan la diferencia y un mundo cyberpunk que no olvidarás.

Avancemos rápidamente hasta un Berlín del futuro, donde las grandes corporaciones mueven los hilos, las mejoras cibernéticas son la nueva normalidad y la magia ya no es cosa de cuentos de hadas. Juegas en el papel de un shadowrunner, un mercenario renegado a sueldo que lleva a cabo misiones arriesgadas y desentraña una conspiración lo suficientemente grande como para sacudir al mundo.

Por qué lo elegimos Shadowrun: Dragonfall combina la estrategia por turnos con una narrativa cyberpunk. Las habilidades de tu grupo, las decisiones morales y las interacciones determinan el desenlace en un mundo complejo y futurista.

¿El combate? Oh, es un auténtico festín de batallas por turnos repletas de estrategia, en las que se mezclan los ataques cuerpo a cuerpo, los hechizos y los disparos, lo que hace que cada enfrentamiento se sienta como un rompecabezas que invita a pensar. Y al igual que en Baldur’s Gate 3, no estás solo: los miembros de tu grupo tienen sus propias habilidades, historias y principios morales; esto garantiza encuentros y desenlaces fascinantes.

Si las historias basadas en las decisiones y los combates tácticos que ponen a prueba tu ingenio son lo que más te gusta de los juegos de rol, entonces Shadowrun: Dragonfall te está llamando.

Mi veredicto:La caída del dragónes ideal para los aficionados a los juegos de rol estratégicos que buscan combates tácticos, tramas con múltiples ramificaciones y un toque cyberpunk.

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15. Tiranía [El mejor juego de rol con complejidad moral similar a Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,1/10

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Plataformas PC (Windows, macOS, Linux) Año de estreno 2016 Desarrollador Obsidian Entertainment Editor Paradox Interactive Puntuación en Metacritic 80

La mayoría de los juegos de rol empiezan con el jugador en el papel del héroe, pero Tiraníale da la vuelta al guion: aquí encarnas a un agente de un señor supremo malvado, encargado de imponer su dominio sobre una tierra devastada por la guerra. Si te emocionaba pensar en lo que podría acechar en las zonas grises de Baldur’s Gate 3, Tiraníaaumenta aún más esos escalofríos.

Este juego destaca por su narrativa. Tus decisiones no solo giran en torno al bien y al mal, sino que definen el tipo de gobernante que quieres ser. ¿Gobernarías con mano de hierro o sabotearías sutilmente al señor supremo?

Por qué lo elegimos Tiranía desafía a los jugadores a tomar decisiones moralmente ambiguas en su papel de agente de un poderoso señor feudal. La dinámica de grupo y el combate en tiempo real con pausa crean una experiencia estratégica y envolvente.

Al igual que enBG3, TiraníaEs un juego por equipos en el que tus compañeros no son meros personajes secundarios. Tienen sus propias convicciones, y la forma en que reaccionan ante tu liderazgo —con lealtad, desafío o incluso rebelión— depende de tus acciones. Su sistema de combate en tiempo real con pausa combina hábilmente estrategia y acción, lo que fomenta una planificación cuidadosa y el desarrollo de los personajes.

Si te ha gustado Baldur’s Gate 3 por su intrincada trama y su juego de rol envolvente, Tiraníaes un juego que no te puedes perder. No se trata solo de un juego de fuerza física, sino de cómo decides ejercer tu autoridad.

Mi veredicto:Tiraníaes un juego de rol destacado para aquellos jugadores que aprecian las tramas complejas, los dilemas éticos y los combates tácticos de gran impacto.

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16. Planescape: Torment – Edición mejorada [El mejor juego de rol filosófico similar a Baldur’s Gate 3]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Android Año de estreno 2017 Desarrollador Beamdog Editor Interplay Entertainment Puntuación en Metacritic 85

Este emblemático juego de rol se lanzó por primera vez en 1999 y ahora se ha reinventado para las plataformas actuales. No es un simple juego de fantasía más: te sumerge en una aventura filosófica única, diferente a todo lo que puedas encontrar en el mundo de los videojuegos.

En la piel de «El Sin Nombre», te despiertas en la enigmática ciudad de Sigil con cicatrices y tatuajes que delatan vidas pasadas de las que no tienes recuerdo alguno. No se trata de salvar el mundo, sino de descubrir quién eres, por qué eres inmortal y de hacer frente a las consecuencias dejadas por tus yo anteriores. A medida que vas descubriendo más cosas, te das cuenta de cómo tus decisiones pasadas ya han influido en el mundo, a veces no precisamente para bien.

Por qué lo elegimos Planescape: Torment destaca por su narrativa, ya que ofrece opciones argumentales profundas que influyen en el mundo y en los miembros del grupo. Los diálogos y la historia ocupan un lugar central, por encima del combate.

Similar aBaldur’s Gate 3, Planescape: Torment ofrece un sinfín de opciones, y tus decisiones tienen repercusiones en toda la trama y influyen en cómo reaccionan los miembros de tu grupo. Sin embargo, lo que realmente hace que este juego destaque es su excelente guion. Aquí el diálogo es lo más importante, y el combate pasa a un segundo plano, lo que lo convierte en la elección perfecta para los jugadores a los que les encanta la narración y la creación de mundos envolventes.

Mi veredicto:Planescape: Torment es perfecto para los jugadores que dan prioridad a la profundidad narrativa, la exploración filosófica y la inmersión en el juego de rol dentro de un entorno fantástico único.

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