La guía definitiva de los géneros de videojuegos y los juegos que no te puedes perder

¡Bienvenido a tu guía definitiva sobre todos los géneros de videojuegos! Tanto si eres un experto en videojuegos en busca de nuevas aventuras como si eres un novato ilusionado que no sabe por dónde empezar, esta guía es el punto de partida ideal.

¿No te cansas de la acción trepidante o de la dulce satisfacción de construir una ciudad perfecta? Esa es la magia de los géneros de los videojuegos: determinan cómo jugamos, cómo nos sentimos y cómo vivimos los videojuegos . Hoy vamos a analizar los más geniales y populares, destacando qué es lo que los hace tan adictivos y compartiendo recomendaciones de juegos que no te puedes perder.

Sea cual sea tu dispositivo de juego preferido —un mando, un teclado o incluso un smartphone—, estamos a punto de ampliar tus conocimientos y, ¿quién sabe?, quizá acabes descubriendo tu próxima obsesión en el mundo de los videojuegos.

Juegos de acción

Los juegos de acción son los el corazón de los videojuegos. Rápidos, intensos y, a menudo, caóticos, exigen reflejos rápidos, agudeza mental y mano firme. Desde enfrentarse a enemigos pixelados en clásicos retro hasta sobrevivir en zonas de guerra cinematográficas, los juegos de acción mantienen la adrenalina a flor de piel.

1. Juegos de plataformas

Ah, los queridos juegos de plataformas, donde el suelo es lava y la precisión lo es todo. Es aquí donde muchos de nosotros descubrimos por primera vez la alegría (y el sufrimiento) de los videojuegos. Los juegos de plataformas consisten en superar niveles complicados corriendo, saltando y, a veces, trepando por las paredes o incluso volando. Super Mario Bros. prácticamente inventó el género en la década de 1980, pero los títulos actuales lo han llevado a nuevas cotas.

Hoy,juegos innovadores de plataformas se han convertido en experiencias artísticas, emotivas y, en ocasiones, brutalmente exigentes. Ya no se trata solo de saltar sobre los enemigos, sino de contar historias y superar los límites del diseño de niveles.

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2. Juegos de lucha

Si alguna vez has gritado «¡solo una ronda más!» a las 3 de la madrugada, probablemente te hayas visto atrapado en las garras de excelentes juegos de lucha. Este género se basa en combates uno contra uno (o, a veces, muchos contra muchos), en los que dominar las combinaciones, leer al oponente y ejecutar movimientos en fracciones de segundo es lo que decide quién sale victorioso.

Los videojuegos de lucha clásicos suelen contar con personajes emblemáticos y escenarios competitivos, pero las versiones modernas se han convertido en grandes títulos de los deportes electrónicos con torneos a nivel mundial y comunidades muy entusiastas.

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3. Juegos de acción y espadas

Estos juegos son emocionantes aventuras llenas de acción en las que tienes que cortar, destrozar y aniquilar a hordas de enemigos. El género saltó a la fama con títulos como Devil May Cry and God of War, que combina el trepidante combate de los juegos de lucha con una narrativa cinematográfica.

La mecánica principal gira en torno a encadenar ataques, realizar combos espectaculares y esquivar los golpes del enemigo. El los mejores juegos de acción y espadas recompensar a los jugadores por dominar el arte del combate, ofreciendo una progresión basada en la habilidad y impresionantes combates contra jefes finales.

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Juegos de rol (RPG)

Los juegos de rol son los grandes maestros de la narración de videojuegos que te permiten meterte en la piel de guerreros, magos o incluso vagabundos en un mundo postapocalíptico. Se centran en las decisiones, el desarrollo de los personajes y una narrativa envolvente. Históricamente, los juegos de rol se inspiraron en juegos de mesa como Dungeons & Dragons, y han evolucionado hasta convertirse en enormes mundos digitales. Si estás deseando sumergirte en este género, echa un vistazo a nuestra lista de los los mejores juegos de rol para encontrar tu próxima aventura épica.

1. Juegos de rol de acción

Si quieres entender cómo surgen los nuevos géneros de videojuegos, el juego de rol de acción es un caso de estudio perfecto. Surgió a finales de los años 80 y principios de los 90 gracias a que combina la profundidad narrativa de los juegos de rol tradicionales con el combate en tiempo real – Se acabó esperar tu turno: ahora solo tienes que esquivar, bloquear y atacar con habilidad y determinación. Sin embargo, el ADN de los juegos de rol sigue muy presente, con árboles de habilidades que determinan cómo evoluciona tu personaje, sistemas de botín que hacen que la exploración merezca la pena y vastos mundos repletos de secretos por descubrir.

Juegos comoDiablo, Dragon Age, yElden Ring han contribuido a que este sea uno de los géneros más emocionantes del mundo de los videojuegos en la actualidad.

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2. Juegos de rol japoneses

Los videojuegos de rol japoneses, o JRPG, son los primos melodramáticos, conmovedores y, a menudo, exagerados de la familia de los videojuegos de rol. Con sus estilos artísticos vivos, sus tramas intrincadas y sus personajes inolvidables, los JRPG se caracterizan por transmitir una gran carga emocional además de ofrecer una experiencia de juego.

The los mejores juegos de rol japoneses suelen incluir combates por turnos, en los que la estrategia es fundamental. Formarás un grupo de personajes peculiares, cada uno con habilidades únicas, y lanzarás ataques cuidadosamente planificados para burlar a tus enemigos.

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3. Juegos de rol de mundo abierto

Si los JRPG son los juegos que te cuentan una historia, los RPG de mundo abierto son aquellos que te permiten escribir la tuya propia. Entre los nuevos géneros de videojuegos que han surgido y madurado en las últimas décadas, el RPG de mundo abierto destaca como uno de los más transformadores: ha pasado de ser uno de los primeros experimentos de tipo «sandbox» a convertirse en los mundos ricamente detallados en los que los jugadores pueden perderse por completo hoy en día. Todo el concepto se basa en la libertad: ir a cualquier parte, hacer lo que quieras, seguir la historia o ignorarla por completo.

Sin embargo, bajo toda esa libertad hay una esencia auténtica. Cada rincón de estos mundos esconde algo que merece la pena descubrir: misiones secundarias, secretos y esos momentos fortuitos que te pillan totalmente desprevenido. Si a eso le sumas una profunda evolución de los personajes y una historia que se adapta a tus decisiones, el resultado es un género que se vive de forma diferente cada vez que juegas.

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4. Juegos de rol multijugador masivos en línea (MMORPG)

Los videojuegos multijugador masivos en línea llevan el aspecto social de los juegos de rol a un nivel completamente nuevo. Surgidos a finales de los años 90 como uno de los géneros de videojuegos más emocionantes de la época, abrieron de par en par las puertas a enormes mundos en línea donde miles de jugadores podían convivir, realizar misiones, comerciar y enfrentarse al mismo tiempo. Mitad juego, mitad vida virtual.

The los mejores juegos de MMORPG se basan en el trabajo en equipo (y en un poco de rivalidad amistosa). Te esforzarás por conseguir botín, te unirás a clanes y te enfrentarás a incursiones colosales con tu equipo, todo ello mientras subes de nivel a tu héroe en un mundo que cambia y crece constantemente.

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5. Roguelike

Los roguelike no son precisamente un género nuevo en el mundo de los videojuegos —llevan entre nosotros desde principios de los 80—, pero han experimentado un resurgimiento espectacular y no dan señales de perder fuelle. Piensa en los RPG, pero llevados al extremo: niveles generados aleatoriamente, muerte permanente y una curva de aprendizaje que te pondrá en tu sitio rápidamente. La cuestión es que cada partida te enseña algo, y cuando por fin lo consigues, la recompensa no se parece a nada. Si estás listo para sumergirte en este emocionante género, echa un vistazo a nuestra lista de los los mejores juegos roguelike.

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Juegos de simulación

Los juegos de simulación son tu pasaporte a una vida completamente diferente: estamos hablando de pilotar aviones a 30 000 pies de altura, conducir un tractor por campos dorados o gestionar un zoológico lleno de animales con opiniones muy firmes sobre la hora de comer. Estos juegos recrear actividades de la vida cotidiana con un toque creativo, y logran un equilibrio perfecto entre un ambiente relajado y sin prisas y un razonamiento estratégico realmente gratificante.

Además, no en vano se consideran uno de los mejores juegos para PC: manejar con el ratón diseños complejos, menús detallados y sistemas intrincados resulta increíblemente intuitivo, y la potencia de procesamiento del PC permite disfrutar de mundos más amplios, ricos y detallados en los que perderse. Echa un vistazo a nuestra lista de los los mejores juegos de simulación y prepárate para perder la noción del tiempo.

1. Simulación de la vida

Los juegos de simulación de vida se adentran en lo cotidiano, desde gestionar las relaciones hasta decorar la casa de tus sueños. Ya sea ayudando a tus Sims a ascender en el mundo laboral en juegos fascinantes como Los Sims Ya sea para evadirse en una vida de campo sin preocupaciones o para disfrutar de simuladores de vida, estos juegos ofrecen una mezcla de creatividad, estrategia y un toque de caos.

Prepárate para una mezcla de gestión de recursos, jugabilidad abierta y una encantadora imprevisibilidad. Piensa en ello como tu propio mundo abierto para experimentar con profesiones, aficiones y dramas sociales.

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2. Simulación empresarial

Los juegos de simulación empresarial son perfectos para quienes disfrutan con la estrategia, los números y la satisfacción de ver cómo un imperio se levanta desde cero. Ya sea que dirijas un parque temático, una multinacional o incluso una organización criminal, estos juegos te permiten poner a prueba tus dotes empresariales.

Los jugadores suelen gestionar recursos, tomar decisiones estratégicas y supervisar las operaciones para alcanzar los objetivos o generar beneficios. La emoción reside en adaptarse a los retos y ver cómo se desarrollan las decisiones que se toman.

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3. Simulación de granja

Hay algo extrañamente mágico en remover la tierra, plantar semillas y ver cómo crecen tus cultivos. Los juegos de simulación de granjas combinan el encanto relajado de la vida rural con el estimulante reto de la gestión de recursos, lo que los convierte en una experiencia a partes iguales relajante y satisfactoria.

En estos juegos, cultivarás, cuidarás de adorables animales y te las arreglarás con las tareas cotidianas de la vida en la granja. Pero no te dejes engañar por ese ambiente acogedor: las estaciones cambian, el tiempo varía y el reloj no se detiene, ¡así que tendrás que planificar bien para que tu granja siga prosperando!

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Juegos de estrategia

Cuando se trata de agudizar la mente, pocos géneros pueden rivalizar con los de estrategia, una de las categorías más destacadas entre los mejores juegos para PC. Estos juegos te retan a pensar de forma crítica, a planificar con antelación y, a menudo, a burlar a tus oponentes, ya sean ejércitos controlados por el ordenador o otros jugadores que traman su siguiente movimiento.

La mayoría de los videojuegos de estrategia tienen un encanto atemporal, ya que ofrecen a los jugadores una vista aérea de su reino, su ejército o su flota mientras los guían hacia la gloria. ¡No te pierdas nuestra lista de los mejores juegos de estrategia para descubrir tu próximo reto intelectual!

A continuación, te presentamos los tres subgéneros de estrategia más populares, así como los mejores juegos de estrategia que han mantenido a los jugadores enganchados durante décadas.

1. Estrategia en tiempo real (RTS)

En los juegos de estrategia en tiempo real, el reloj no se detiene. Las batallas se suceden sin descanso mientras elaboras tus estrategias en tiempo real, tomando decisiones en fracciones de segundo para superar a tus enemigos, gestionar los recursos y expandir tu imperio. Piensa en ello como si jugaras al ajedrez, pero las piezas nunca dejan de moverse.

El género de los juegos de estrategia en tiempo real (RTS) alcanzó una gran popularidad a finales de los años 90 con StarCraft and Age of Empires, consolidando así su lugar en la historia de los videojuegos. Los juegos de estrategia en tiempo real desafían a los jugadores a realizar múltiples tareas bajo presión, equilibrando la construcción de bases, la gestión de unidades y el combate táctico. Tanto si te apresuras a construir defensas como si lanzas una emboscada perfectamente sincronizada, Juegos de estrategia en tiempo real lo importante es mantener la calma en situaciones de presión.

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2. Estrategia por turnos (TBS)

A veces, los mejores momentos de un juego surgen de una jugada perfectamente planificada, no de una reacción precipitada. Ese es precisamente el atractivo de la estrategia por turnos: sin temporizadores, sin caos, solo tú pensando varios pasos por delante. Se desarrolla como un juego de mesa de alto riesgo, con ejércitos, civilizaciones o especies alienígenas a la espera de tu próxima decisión. Estos juegos se sitúan constantemente entre los mejores para PC por una buena razón: una pantalla grande y un ratón preciso hacen que manejar mapas complejos y tomar decisiones resulte muy sencillo.

Los juegos de estrategia por turnos tienen profundas raíces en la historia de los videojuegos, con clásicos como Civilización(1991), que sentó las bases del género. El ritmo más pausado del género permite una narración más rica y una mayor profundidad estratégica a largo plazo, lo que hace que cada decisión tenga un gran impacto.

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3. Defensa de torres

Los juegos de «Tower Defense», que en su día se consideraron uno de los nuevos y apasionantes géneros de videojuegos que revolucionaron el panorama de los juegos de estrategia, se han consolidado desde hace tiempo como auténticos clásicos. La premisa es maravillosamente sencilla: Coloca torres, torretas y trampas en los lugares adecuados para detener en seco a las implacables oleadas de enemigos. La colocación, el momento oportuno y una mentalidad orientada a la construcción de laberintos lo son todo en este juego. Los gráficos coloridos, los enemigos maravillosamente extraños y una jugabilidad que te sorprende con su dificultad forman parte de su encanto.

Todo empezó como un modesto Warcraft III mod, pero ese pequeño comienzo acabó convirtiéndose en todo un género repleto de juegos tremendamente satisfactorios y a los que se puede volver a jugar una y otra vez.

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Juegos de disparos

Entre los juegos online mejor valorados que existen, los shooters siempre han ocupado un lugar especial. Y si alguna vez has jugado a uno, ya sabes perfectamente por qué. Acabar con oleadas de hordas alienígenas, acertar ese disparo certero a la cabeza en una reñida partida competitiva, sobrevivir ronda tras ronda cuando la presión está en su punto álgido: es el tipo de juego que mantiene tu adrenalina a tope y tu dedo en el gatillo en constante movimiento. En esencia, los shooters se basan en el combate con armas de proyectiles: estamos hablando de pistolas, arcos, cañones de plasma futuristas y todo lo que hay entre medias.

Dentro de esta amplia categoría, destacan dos subgéneros: los juegos de disparos en primera persona (FPS) y los juegos de disparos en tercera persona (TPS). Ambos ofrecen acción trepidante, pero desde perspectivas diferentes, y cada uno aporta su propio toque de caos y estrategia.

1. FPS

En los juegos de disparos en primera persona, ves el mundo a través de los ojos de tu personaje, lo que convierte tu pantalla en una mira digital. Esta perspectiva hace que la acción sea personal y envolvente: no solo controlas al héroe, sino que tú eres el héroe. Muchos de los juegos online mejor valorados pertenecen a este género por una razón. Los juegos FPS ponen énfasis en los reflejos rápidos, el conocimiento del mapa y la toma de decisiones ágil. Son perfectos para aquellos que se crecen en entornos de alto riesgo donde cada segundo cuenta.

Históricamente, los videojuegos de disparos en primera persona revolucionaron el mundo de los videojuegos con el lanzamiento de clásicos como Niño(1993), que llevó el género a la popularidad generalizada. Con el tiempo, han evolucionado hasta incluir tramas extensas, modos multijugador y efectos visuales impresionantes. Hoy en día, los títulos de FPS abarcan desde simulaciones militares hiperrealistas hasta imaginativas aventuras de ciencia ficción.

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2. TPS

Los juegos TPS dan un paso atrás —literalmente— para ofrecerte una visión más amplia de tu personaje y de la acción. Esta perspectiva facilita la observación del entorno, la planificación de tu próximo movimiento y la ejecución de maniobras dinámicas como lanzarse en picado, esquivar o ponerse a cubierto. Muchos de los juegos online mejor valorados utilizan este estilo para equilibrar la visibilidad con una jugabilidad cinematográfica. Es como ver cómo se desarrolla una superproducción sin perder el control en ningún momento.

Tanto si te abres paso a través de crudos campos de batalla como si exploras vibrantes paisajes alienígenas, los juegos TPS te sumergen de lleno en la acción sin perder el ritmo. Clásicos como Gears of War marcaron la pauta con su mecánica de disparos basada en el uso de coberturas, y los títulos actuales se basan en esos cimientos para ofrecer historias más profundas y mundos envolventes.

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Mundo abierto

Entre los nuevos géneros de videojuegos que realmente han despegado en la última década, los juegos de supervivencia destacan como uno de los más apasionantes. La trama es sencilla pero intensa: te sumerges en un mundo donde los recursos escasean, las amenazas son constantes y cada decisión cuenta. Reúne todo lo que puedas, fabrica lo que necesites, construye un refugio donde dormir e intenta que no te devoren. Ah, y no te olvides de comer y beber tampoco.

A diferencia de los juegos lineales, que te guían hacia un objetivo concreto, los títulos de mundo abierto te dicen: «Aquí tienes un mundo: ¡dale rienda suelta a tu imaginación!». Desde construir imperios hasta sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza, estos juegos se basan en la libertad de elección y la creatividad. Echa un vistazo a nuestra lista de los los mejores juegos de mundo abierto sumergirse en un mundo de exploración sin límites.

1. Sandbox de supervivencia

Los juegos de supervivencia sumergen a los jugadores en un mundo en el que los recursos escasean, el peligro acecha en cada esquina y el objetivo principal es sobrevivir. Tendrás que reunir provisiones, fabricar herramientas y construir refugios, todo ello mientras luchas contra el hambre, la sed y, por supuesto, contra las aterradoras criaturas que habitan este mundo abierto.

Estos juegos apelan a nuestros instintos más primitivos, haciendo que cada victoria se sienta como un logro merecido. Algunos títulos se inclinan por el realismo, como El bosque, donde cada paso supone una lucha contra la naturaleza y una horda de caníbales. Otros, como Minería, artesanía, combinan la mecánica de supervivencia con el encanto de los gráficos pixelados, demostrando que incluso los gráficos más sencillos pueden ofrecer una jugabilidad compleja y adictiva.

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2. Espacio creativo

Para quienes ven los videojuegos como un lienzo en lugar de un desafío, los títulos creativos de tipo «sandbox» son su terreno de juego. Estos juegos te proporcionan herramientas para construir, diseñar y dar forma a mundos en los que el único límite es tu imaginación. Ya sea construyendo grandes ciudades o creando arte pixelado, lo importante es la creación, más que el conflicto.

Los juegos creativos de tipo «sandbox» suelen contar con sólidos sistemas de construcción, a menudo con recursos ilimitados o «modos dios» que permiten experimentar sin límites. Algunos incluso incluyen motores físicos para añadir realismo (o caos) a tus creaciones.

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3. Entorno de pruebas

Los videojuegos de exploración tipo «sandbox» se han convertido en uno de los géneros más destacados de las últimas décadas, y su atractivo es bastante fácil de entender. Partiendo de los primeros experimentos con mundos abiertos, han evolucionado hasta convertirse en experiencias impresionantes y de gran envergadura, basadas en una idea sencilla: ir a donde uno quiera. Sin prisas, sin presiones, solo libertad.

Los mundos son inmensos, los secretos se esconden en lo más profundo y la narrativa te atrapa sin obligarte a nada. Ya sea explorando planetas alienígenas o sumergiéndote en mares desconocidos, el viaje es siempre lo mejor.

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Juegos de terror

¿Listo para poner a prueba tus nervios? Los juegos de terror están pensados para darte un susto de muerte, combinando atmósferas tensas con historias apasionantes y monstruos aterradores. Estos juegos no son para los débiles de corazón, pero ofrecen descargas de adrenalina sin igual a aquellos lo suficientemente valientes como para pulsar «Start».

El género tiene sus raíces en clásicos como Resident Evil and Silent Hill, ambos títulos incorporaban tensión psicológica junto con mecánicas de supervivencia. Hoy en día, los juegos de terror suelen combinar acción y sigilo, lo que mantiene a los jugadores en vilo mientras se adentran en entornos inquietantes.

Si te atreves, echa un vistazo a nuestra guía sobre el los mejores juegos de terror ¡y prepárate para unas cuantas noches sin dormir!

1. Terror de supervivencia

Los juegos de terror y supervivencia son el pan de cada día del género de terror: una mezcla angustiante de gestión de recursos, acertijos y momentos de pánico absoluto. Estos juegos se centran en la vulnerabilidad, limitando recursos como las municiones, la salud y la luz (porque, ¿qué hay más aterrador que quedarse sin pilas en una mansión encantada?).

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2. Terror psicológico

A diferencia del survival horror, el terror psicológico se centra en inquietar la mente del jugador más que sus reflejos. Se trata de lo que no está ahí: imágenes inquietantes, narrativas enigmáticas y una sensación de pánico que se va infiltrando poco a poco en tu psique.

Estos juegos se nutren de la ambigüedad. ¿Son reales los monstruos o solo están en tu cabeza? Es posible que te preguntes si el protagonista está en sus cabales… o incluso si tú lo estás. El género suele combinar el surrealismo con el terror, creando una experiencia que perdura mucho después de que la pantalla se apague.

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3. Terror de acción

Para aquellos a los que les gusta el terror con una buena dosis de acción, el «horror de acción» combina atmósferas espeluznantes con combates intensos. Aquí no solo huyes de los monstruos, sino que los haces pedazos. Estos juegos te suben la adrenalina sin perder ni un ápice de tensión.

Los juegos de acción y terror suelen tener un ritmo de juego más trepidante que sus homólogos de supervivencia. Prepárate para oleadas de enemigos, combates trepidantes y munición a raudales.

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Juegos de aventura

Los juegos de aventura son la columna vertebral de la narrativa en los videojuegos, ya que ofrecen a los jugadores experiencias inmersivas repletas de tramas cautivadoras, personajes memorables y acertijos que ponen a prueba la mente. En esencia, estos juegos giran en torno al descubrimiento, ya sea desentrañando misterios, explorando tierras inexploradas o tomando decisiones que definen el destino de mundos enteros. Si quieres vivir una aventura épica, no te pierdas nuestra lista de los mejores juegos de aventura.

Ahora, vamos a profundizar en los subgéneros que han dado forma a esta categoría emblemática y a descubrir qué es lo que hace que cada uno de ellos destaque.

1. Apuntar y hacer clic

Los juegos de aventura de apuntar y hacer clic son los pioneros del género, en los que un simple clic del ratón abre las puertas a mundos completamente nuevos… o te deja encerrado en una habitación con un rompecabezas endiabladamente complicado. Estos títulos consisten en explorar entornos, recoger objetos y resolver acertijos ingeniosos. Básicamente, son salas de escape con un toque de historia.

Imagina que eres un intrépido detective, un pirata torpe o un héroe inesperado en un universo surrealista. La belleza de los juegos de aventura de apuntar y hacer clic reside en su encanto, su humor peculiar y la complejidad de sus mundos.

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2. Narrativa/Ficción interactiva

Los juegos de aventura basados en la narrativa son uno de los géneros de videojuegos más interesantes que han surgido en las últimas décadas, y han evolucionado a partir de las aventuras de texto clásicas y los juegos de apuntar y hacer clic hasta convertirse en algo mucho más cinematográfico. La idea es sencilla: Estás dentro de una historia, y tus decisiones realmente importan. Triángulos amorosos dramáticos, decisiones desgarradoras, caminos que se bifurcan y conducen a lugares completamente diferentes: eres a partes iguales protagonista y narrador.

La jugabilidad es sencilla, basada principalmente en diálogos, exploración y alguna que otra secuencia de tiempo real, pero es el peso emocional de estas historias lo que realmente mantiene a los jugadores pegados a la pantalla.

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3. Aventuras gráficas

Piensa en las aventuras gráficas como una mezcla entre un cómic y un videojuego. Estos títulos combinan unos gráficos impactantes con historias cautivadoras, y suelen adoptar un estilo artístico único para hacer que sus mundos cobren vida. Cada fotograma parece una obra de arte, y la jugabilidad se basa en gran medida en la exploración y la resolución de problemas.

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4. Acción y aventura

Cuando la jugabilidad basada en la historia se une a la acción trepidante, el resultado son los juegos de acción y aventura. Este género híbrido te permite explorar mundos fascinantes mientras luchas contra enemigos y resuelves acertijos. Es como un bufé de lo mejor de los videojuegos: ¿por qué conformarse con un solo sabor cuando puedes disfrutarlos todos?

Prepárate para combates trepidantes, acertijos ambientales y tramas muy elaboradas. Los juegos de acción y aventura están diseñados para mantenerte en vilo, combinando a la perfección una narrativa cautivadora con una jugabilidad llena de adrenalina.

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Juegos de deportes y carreras

Cuando se habla de los mejores juegos online, los títulos deportivos y de carreras casi siempre salen a colación. Se basan en lo que más nos gusta: la competición en estado puro, una velocidad de vértigo y esos momentos que ponen a prueba tus reflejos y te hacen sentarte bien derecho y concentrarte de verdad. Podrías estar luchando por un campeonato en un campo de fútbol virtual, realizando una combinación de skate que desafía la gravedad y que tu yo real no sobreviviría en absoluto, o zigzagueando por pistas pixeladas a velocidades que te hacen llorar los ojos.

El mundo de los videojuegos deportivos abarca una gran variedad de subgéneros, y cada uno de ellos aporta algo diferente. Vamos a analizarlos uno por uno.

1. Deportes tradicionales

¿Te gusta el fútbol, el baloncesto o el hockey? Los videojuegos deportivos tradicionales te permiten ponerte en la piel de tus deportistas favoritos o dirigir equipos para llevarlos a la victoria. Con gráficos realistas y mecánicas hiperrealistas, estos juegos difuminan la línea entre la simulación y la realidad.

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2. Deportes extremos

Si te gustan las volteretas, los trucos y las acrobacias que desafían la gravedad, los juegos de deportes extremos son lo que buscas. Estos títulos se centran en la acción trepidante, donde la habilidad y la creatividad cobran protagonismo. Tony Hawk’s Pro Skater fue pionero del género, al llevar la cultura del skateboarding a los videojuegos mainstream. Juegos deportivos más recientes, como «Riders Republic», van más allá y ofrecen una mezcla de BMX, snowboard y vuelo con traje aéreo en enormes mundos abiertos.

Prepárate para una acción trepidante, equipamiento personalizable y bandas sonoras que te harán mover la cabeza al ritmo de la música mientras te lo pasas en grande. Estos juegos no solo son divertidos, sino que también son una oda a los deportes de la contracultura, y muchos de ellos están considerados entre los mejores juegos online a los que jugar.

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3. Juegos de carreras

Pocos géneros ofrecen la emoción trepidante de los juegos de carreras. Desde esquivar el tráfico hasta tomar curvas cerradas a la perfección, están pensados para emocionar. ¿Tienes curiosidad por saber qué hay disponible? Echa un vistazo a nuestra selección de los los mejores juegos de carreras ¡y descubre tu nuevo favorito!

No todos los juegos de carreras son iguales: salgamos a la pista con sus dos tipos principales.

Carreras de simulación: Los juegos de simulación de carreras son para los puristas. Estos juegos pretenden reproducir la conducción real, desde la física del agarre de los neumáticos hasta la sensación de las curvas. Juegos como Gran Turismo 7 and Forza Motorsport se basan en la precisión, la paciencia y el perfeccionamiento de la técnica. Si alguna vez has soñado con ser piloto profesional, esta es tu disciplina.

Carreras arcade: Estos pilotos dejan a un lado las leyes de la física en aras del puro placer y la velocidad desmesurada. Estos juegos ofrecen una acción trepidante con acelerones turbo, acrobacias descabelladas y una jugabilidad caótica que recuerda a una atracción de feria.

★ Los 2 mejores juegos de carreras Forza Motorsport Edición Estándar para PC/Xbox Compra en Eneba Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (2020) para PC Compra en Eneba

Juegos de rompecabezas

Los juegos de rompecabezas representan el lado más intelectual de los videojuegos: sin combates, sin velocidad, solo ingenio y esa sensación maravillosa cuando por fin se resuelve el enigma. Además, se encuentran entre los mejores juegos para móvil que existen, perfectos para una partida rápida en cualquier lugar.

Rompecabezas lógicos

Piensa en el sudoku, pero mucho más interactivo. Los rompecabezas lógicos premian la capacidad de reconocer patrones y el razonamiento minucioso con ese emblemático momento de «¡ajá!». Siempre figuran entre los mejores juegos para Android gracias a sus interfaces sencillas y a unos controles que parecen hechos a medida para una pantalla táctil.

Rompecabezas basados en la física

La gravedad, el impulso y el caos creativo. Estos juegos retaban a los jugadores a pensar de forma física: apilar, lanzar y manipular objetos para superar cada nivel. Fueron pioneros en la creación de nuevos géneros de videojuegos centrados en la interacción con el entorno y siguen gozando de una enorme popularidad en los dispositivos móviles.

Escape Rooms

Encerrados, pistas esparcidas por todas partes, el reloj no se detiene. Los juegos de escape room ofrecen esa emoción de resolver misterios en un formato sorprendentemente complejo, que combina la búsqueda de objetos ocultos, códigos crípticos y acertijos narrativos en un solo juego.

Tanto si buscas nuevos géneros de videojuegos que descubrir como si simplemente quieres encontrar los mejores juegos para Android con los que pasar el rato, la categoría de rompecabezas ofrece una variedad infinita para todo tipo de mentes.

★ Los 2 mejores juegos de puzles Portal 2 para PC Compra en Eneba COCOON para PC Compra en Eneba

Los principales géneros de videojuegos para PC

El ordenador siempre ha sido la plataforma preferida de los jugadores que buscan más: más potencia, más profundidad y más opciones. Es el lugar donde nacen los nuevos géneros de videojuegos, donde los desarrolladores traspasan los límites y donde los mejores juegos para PC elevan constantemente el listón de lo que pueden llegar a ser los videojuegos.

Estrategia global y 4X: Estos juegos aprovechan la precisión del ordenador para permitirte controlar cada aspecto de la historia o del futuro. Ejemplos: Civilization VII, Año 117: Pax Romana.

Estos juegos aprovechan la precisión del ordenador para permitirte controlar cada aspecto de la historia o del futuro. Ejemplos: Civilization VII, Año 117: Pax Romana. Juegos de rol de acción (ARPG): El PC es el mejor lugar para disfrutar de aventuras de gran envergadura y gran complejidad técnica, que definen la categoría de los mejores juegos para PC. Ejemplos: Elden Ring: Nightreign, Path of Exile 2.

El PC es el mejor lugar para disfrutar de aventuras de gran envergadura y gran complejidad técnica, que definen la categoría de los mejores juegos para PC. Ejemplos: Elden Ring: Nightreign, Path of Exile 2. Tiradores tácticos: Cuando las altas frecuencias de actualización y la precisión del ratón marcan la diferencia entre la victoria y la derrota. Ejemplos: Battlefield 6, ARC Raiders.

Si buscas un reto que ponga a prueba tanto tu equipo como tus habilidades, no te olvides de echar un vistazo a nuestra completa lista de los los mejores juegos para PC ¡para encontrar tu próxima obsesión!

Los principales géneros de videojuegos para consola

Los videojuegos de consola se reducen, en realidad, a una sola cosa: una inmersión total sin complicaciones. Aunque muchos títulos compiten con los mejores juegos de PC, las consolas destacan cuando se trata de acción a lo grande y de estilo cinematográfico, así como de nuevos géneros de videojuegos basados en el juego social y la clásica experiencia de jugar en el sofá. Coge el mando, sumérgete de lleno en el juego y disfruta: no hace falta configurar nada.

Aventura y acción cinematográfica: Estos títulos aprovechan al máximo la capacidad del hardware para recrear mundos impresionantes y centrados en la historia. Ejemplos: Grand Theft Auto VI, Lobezno de Marvel.

Estos títulos aprovechan al máximo la capacidad del hardware para recrear mundos impresionantes y centrados en la historia. Ejemplos: Grand Theft Auto VI, Lobezno de Marvel. Deportes y carreras: Optimizados para mandos, estos juegos ofrecen la jugabilidad fluida y de alta velocidad que tanto buscan los aficionados a las consolas. Ejemplos: Forza Horizon 6, EA Sports FC 26.

Optimizados para mandos, estos juegos ofrecen la jugabilidad fluida y de alta velocidad que tanto buscan los aficionados a las consolas. Ejemplos: Forza Horizon 6, EA Sports FC 26. Juegos de lucha: Gracias al modo de juego local de baja latencia, las consolas siguen siendo el centro neurálgico de la comunidad de juegos de lucha. Ejemplos: Fatal Fury: La ciudad de los lobos, Mortal Kombat 1.

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Los géneros más populares de los juegos para móviles

No te dejes engañar por el tamaño de la pantalla; los mejores juegos para móviles ofrecen hoy en día una profundidad que rivaliza con la de las plataformas tradicionales. Desde los mejores juegos para Android hasta los títulos exclusivos de alta fidelidad para iOS, los juegos para móviles se han labrado un hueco único en el sector, especialmente en los formatos competitivos y de «servicio en directo».

Juegos de gacha y RPG de mundo abierto: Estos juegos te ofrecen gráficos con calidad de consola y mundos abiertos realmente enormes en el bolsillo, y suelen figurar entre los mejores juegos para Android e iOS para aquellos jugadores que buscan una experiencia profunda y envolvente sin tener que estar sentados frente a un ordenador. Ejemplos: Genshin Impact, Zona Cero sin Zen.

Estos juegos te ofrecen gráficos con calidad de consola y mundos abiertos realmente enormes en el bolsillo, y suelen figurar entre los mejores juegos para Android e iOS para aquellos jugadores que buscan una experiencia profunda y envolvente sin tener que estar sentados frente a un ordenador. Ejemplos: Genshin Impact, Zona Cero sin Zen. Juegos de disparos para móviles competitivos: La acción trepidante, diseñada específicamente para pantallas táctiles, hace que estos sean algunos de los mejores juegos para móviles para jugar sobre la marcha. Ejemplos: Call of Duty: Mobile, Rainbow Six Mobile.

La acción trepidante, diseñada específicamente para pantallas táctiles, hace que estos sean algunos de los mejores juegos para móviles para jugar sobre la marcha. Ejemplos: Call of Duty: Mobile, Rainbow Six Mobile. Juegos independientes y rompecabezas: Algunos de los mejores y más creativos juegos para móvil son, en realidad, adaptaciones brillantes de éxitos independientes o innovadores rompecabezas diseñados específicamente para pantallas táctiles. Ejemplos: Obstáculo, Monument Valley 3.

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