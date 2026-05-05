Los 9 mejores videojuegos de golf de 2026: haz un gran recorrido

¿Buscas el mejor videojuego de golf para hacer realidad tus sueños digitales? Estoy aquí para ayudarte a llevar tu swing del sofá a la clasificación y a encontrar la forma perfecta de jugar al golf desde casa.

Los juegos de golf han evolucionado mucho desde las calles pixeladas del años 80, que se convierten en experiencias ricas y envolventes capaces de poner a prueba tu juego corto y en las que podrás lucirte con tus golpes de efecto. Desde exuberantes greens y espectaculares obstáculos de agua hasta personajes pintorescos y extravagantes potenciadores, el mundo del golf virtual es un encantador patio de recreo donde cada golpe cuenta.

So coge tu hierro 9 digital y prepárate para intentar conseguir ese escurridizo hoyo en uno, porque, sea cual sea tu nivel, estos fantásticos juegos prometen horas de diversión relajada y emoción competitiva. Vamos a echar un vistazo a las mejores opciones y a descubrir qué títulos de golf están a la altura.

Nuestra selección de los mejores juegos de golf

Desde una física hiperrealista hasta exuberantes campos de golf digitales, estos títulos ofrecen una combinación de autenticidad y emoción que te hará volver a jugar una partida más. Estas son nuestras mejores opciones:

PGA Tour 2K25 (2025) – El último simulador de golf ofrece mejores gráficos y nuevos campos para disfrutar de una experiencia de nivel profesional. PGA TOUR 2K23: Tiger Woods (2022) – Únete a Tiger Woods y enfréntate a campos emblemáticos en este simulador de golf realista. El Club de Golf 2019, con el PGA TOUR (2018) – Un simulador muy completo que te permite poner a prueba tus habilidades en circuitos con un diseño magnífico.

¡Y esto es solo el principio! Prepárate para descubrir formas aún más inmersivas de jugar al golf, desde sistemas meteorológicos dinámicos y greens de precioso diseño hasta la personalización de personajes que te sitúa en el centro de la acción.

Los 9 mejores videojuegos de golf que tienes que probar

¿Listo para cambiar tus palos de golf reales por golpes virtuales? Desde simulaciones clásicas que recrean la emoción del Masters hasta coloridos juegos arcade con potenciadores y obstáculos extravagantes, estas son nueve de las los mejores videojuegos deportivos aprovecha esa promesa de convertir tu salón en el espacio digital definitivo.

1. PGA Tour 2K25 [El mejor juego de golf moderno]

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador HB Studios Características únicas EvoSwing para golpes realistas, MyCareer con elementos de juego de rol, modos multijugador online y un completo editor de campos para crear y compartir los campos de tus sueños. Duración media de la partida 10 horas Puntuación Enebameter 10/10

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Los seguidores de Tiger Woods también deberían echar un vistazo a PGA Tour 2K25. El juego cuenta con unos gráficos espectaculares: campos frondosos y realistas, modelos de jugadores muy detallados y una iluminación dinámica que hace que cada partida se sienta como una auténtica experiencia de golf. El nuevo sistema EvoSwing supone un gran avance, ya que aporta un plus de realismo gracias a su mecánica de swing centrada en la sincronización y el ritmo. Para aquellos que prefieran un juego más relajado, la opción «Perfect Swing» garantiza la diversión y la accesibilidad.

Una de las novedades más interesantes es el modo «Mi carrera», que ha sido renovado. Aquí encontrarás una mezcla de elementos de los juegos de rol: árboles de habilidades, sesiones de entrenamiento, acuerdos de patrocinio e incluso rivalidades. Las funciones online también son mejores que nunca, con modos emocionantes como Divot Derby y Topgolf que ofrecen un nuevo giro al clásico recorrido de 18 hoyos. Y no nos olvidemos del diseñador de campos, que te permite crear tus propias obras maestras de golf para compartirlas con tus amigos, lo que hace que este sea también uno de los los mejores juegos cooperativosen esta lista.

AunquePGA Tour 2K25 Aunque no reinventa la rueda, sus ingeniosas mejoras y su magnífica presentación lo convierten en un «hoyo en uno» para cualquier golfista virtual que quiera dar en la calle.

Mi veredicto:Más de lo mismo, pero cuando ya es así de bueno, no hay nada de qué quejarse.

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2. PGA TOUR 2K23: Tiger Woods [El mejor juego de Tiger Woods]

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador HB Studios, 2K Sports Características únicas Incluye a Tiger Woods como personaje jugable y director ejecutivo, campos con licencia, amplias opciones de personalización y el modo de carrera MyPLAYER. Duración media de la partida 15 horas Puntuación Puntuación: 9,5/10

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PGA TOUR 2K23 Tiger Woods es una carta de amor dirigida a los aficionados al golf, que combina unas imágenes impresionantes con una jugabilidad auténtica que se acerca al máximo al golf de la vida real. Los campos, diseñados con gran detalle, destacan por sus exuberantes calles y una iluminación dinámica que cambia a lo largo del día. Los modelos de los jugadores tienen un aspecto impecable, y la presentación, al estilo de una retransmisión televisiva, recrea a la perfección ese ambiente de las tardes de domingo con un acabado de nivel profesional.

El sistema de balanceo en Dos mil veintitrés Se basa en gran medida en el control del joystick analógico para ofrecer esa sensación satisfactoria basada en el ritmo: los swings fluidos y los golpes limpios se ven recompensados, mientras que cualquier fallo hace que la bola se desvíe de su trayectoria (y te veas obligado a esforzarte por recuperarla). Es ese equilibrio que te hace pensar «solo un golpe más» lo que hace que cada partida sea emocionante.

Lo que distingue a este juego es su completo editor de campos, que te da las llaves de tu propio reino del golf. Tanto si quieres recrear el campo de tu ciudad natal, un par-3 o crear una historia de fantasía 18-monstruo de agujeros, las opciones creativas son infinitas. Además, las comunidades en línea facilitan la competición y te permiten presumir de tus diseños.

En general,Dos mil veintitrés parece un producto muy bien acabado para los aficionados que buscan la experiencia de golf digital más completa que existe.

Mi veredicto:Ponte en la piel de Tiger Woods y consigue un hoyo en uno con este juego.

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3. El Club de Golf 2019, con el PGA TOUR [El juego más impresionante visualmente]

Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Desarrollador HB Studios Características únicas El primer juego de Golf Club con licencia de la PGA TOUR, modo carrera con torneos de golf reales y un completo editor de campos. Duración media de la partida 12 horas Puntuación Enebameter 9/10

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The Golf Club 2019, con el PGA TOUR Es el punto de encuentro entre el realismo y la creatividad, y supone un «hoyo en uno» para los jugadores que buscan la experiencia auténtica. Visualmente, es impresionante: calles bañadas por el sol, texturas realistas del campo y colores vivos que dan vida a cada brizna de hierba. Aunque los modelos de los jugadores son menos llamativos que en entregas posteriores, la presentación al estilo de una retransmisión es nítida y te mantiene absorto en la acción.

El sistema de swing se basa en los controles de los joysticks analógicos, lo que hace que cada golpe resulte tan realista como el seguimiento del movimiento. Es un juego que premia la delicadeza y castiga los swings descuidados, lo que añade un reto apasionante a cada partida. Esa precisión te proporciona una auténtica sensación de satisfacción cuando por fin consigues embocar ese 40-putt de un metro.

Lo que realmente hace que este juego destaque es su completo editor de campos. Con las herramientas necesarias para diseñar el campo de tus sueños, el único límite es tu imaginación. Tanto si quieres recrear hoyos famosos como dar rienda suelta a tu creatividad, tú tienes el control. La inclusión de torneos de la PGA TOUR con licencia es la guinda del pastel, lo que convierte a este juego en una apuesta segura para los golfistas a los que les encanta soñar a lo grande… y luego salir a jugar.

Mi veredicto: Tiene un aspecto fantástico y funciona de maravilla; ¡eso es todo lo que necesitas saber!

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4. EA SPORTS PGA TOUR [El mejor juego de golf de EA]

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador EA Tiburon Características únicas Incluye campos de los grandes torneos, integración avanzada de datos de ShotLink y grandes torneos como el Open Championship. Duración media de la partida 20 horas Puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Pisa las exuberantes calles de EA SPORTS PGA TOUR y te quedarás boquiabierto ante la impresionante belleza de sus campos. Los detalles del entorno son insuperables, con la luz reflejándose en los obstáculos de agua y el follaje meciéndose suavemente con la brisa. Los modelos de los jugadores son increíblemente realistas, lo que confiere a cada swing y cada postura una sensación de autenticidad que parece sacada directamente de una retransmisión televisiva.

El sistema de swing es una mecánica intuitiva basada en el joystick analógico que se basa en el ritmo y la precisión. Un backswing suave y controlado y un downswing con seguridad son la clave para evitar esos temidos búnkers. Es satisfactorio, y un poco angustioso, saber que cada movimiento del joystick se traduce en el movimiento real del golfista.

Lo que distingue a este videojuego es su colección exclusiva de campos emblemáticos del mundo real, como el Augusta National, algo que ha echado en falta en muchos juegos de golf. A esto se suman el sólido modo carrera y los comentarios que te hacen sentir parte del drama del PGA Tour, EA SPORTS PGA TOUR Consigue esa combinación perfecta entre inmersión y espíritu competitivo. Es lo más parecido a salir al campo de golf sin tener que ponerse las zapatillas de clavos.

Mi veredicto:EA sabe lo que hace en lo que respecta a los videojuegos deportivos, y este título no es una excepción; vale la pena probarlo.

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5. PGA Tour 2K23 [El mejor juego según los golfistas de 2023]

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador HB Studios, 2K Sports Características únicas Un modo carrera realista, campos con licencia oficial, el personaje de Tiger Woods jugable y amplias opciones de personalización para campos y jugadores. Duración media de la partida 18 horas Puntuación Enebameter 8/10

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Imagina que estás en el primer tee, con el sol asomando por el horizonte – PGA Tour 2K23 captura ese momento a la perfección. Los campos son un auténtico placer para la vista, con calles cuidadosamente diseñadas y detalles del entorno muy realistas que te sumergen de lleno en el mundo del golf profesional. Los modelos de los jugadores tienen un aspecto impecable, y la presentación al estilo de las retransmisiones hace que cada hoyo resulte novedoso y emocionante.

En el centro de todo está el sistema de balanceo del joystick analógico, que se ha convertido en un 2K Es lo que lo caracteriza. Todo gira en torno al ritmo y la sensación, lo que convierte cada golpe en un pequeño minijuego de precisión y paciencia. Si fallas el objetivo, lo pagarás con un feo slice o un viaje a la trampa de arena: perfecto para los puristas del golf.

Lo que realmente distingue Dos mil veintitrés Lo que lo distingue es su editor de campos impulsado por la comunidad, que permite a los jugadores crear el campo de sus sueños, ajustar cada búnker y cada árbol, y luego retar a sus amigos para ver quién es el mejor diseñador. Es esta combinación de competición y creatividad lo que convierte al juego en un auténtico éxito, sobre todo con el legendario Tiger Woods como protagonista, tanto como personaje jugable como parte fundamental de la filosofía de diseño del juego.

Mi veredicto:Se le nota ya su antigüedad, pero sigue siendo un juego aceptable para los aficionados al golf.

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6. Mario Golf: Super Rush [El juego de golf más divertido]

Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2021 Desarrollador Planificación de software de Camelot Características únicas El trepidante modo Speed Golf, controles de movimiento y coloridos personajes y campos inspirados en Mario. Duración media de la partida 9 horas Puntuación Enebameter 8/10

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Si estás buscando un top Mariojuego, esto es lo que hay. Olvídate del ambiente de club de campo – Mario Golf: Super Rush toma el golf y le da un toque de diversión 11. Los gráficos brillantes y coloridos del juego saltan a la vista, y cada campo ofrece su propio y extravagante toque al estilo Mario. Desde búnkers llenos de lava hasta hoyos en playas soleadas, es un auténtico regalo para la vista y una delicia para los fans del Reino de los Setas.

Super Rush Deja de lado el realismo para ofrecer un sistema de swing más al estilo arcade, que utiliza controles de movimiento o una sincronización de botones fácil de aprender y difícil de dejar. Es rápido, es trepidante y es perfecto para echar una partida rápida con los amigos.

Lo que realmente hace que este videojuego sea único es su locura multijugador – En el modo Speed Golf, tú y tus amigos tendréis que correr a toda velocidad hacia vuestras pelotas en tiempo real, lo que convierte el golf en una carrera divertidísima y llena de energía. Si buscas un juego de golf en el que primen las risas por encima de la competición seria, Mario Golf: Super Rush Es una pasada. Es el tipo de videojuego que te hace reír sin parar, incluso cuando la bola está en el búnker.

Mi veredicto:¿Quién no se ha preguntado alguna vez quién ganaría en una partida de golf, si Mario o Luigi?

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7. ¡A jugar al golf! [El mejor juego de minigolf]

Plataformas PC Año de estreno 2017 (acceso anticipado, actualizaciones continuas) Desarrollador Perfuse Entertainment Características únicas Herramientas intuitivas para crear recorridos, el caos del minigolf multijugador y un enfoque desenfadado basado en la física. Duración media de la partida 5 horas Puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Comenzando el juego en¡A jugar al golf! Es como abrir la puerta a un país de las maravillas del minigolf, uno que no se toma a sí mismo demasiado en serio. Los gráficos son luminosos y coloridos, con campos creativos que parecen sacados de un sueño en una tarde de verano en el campo de minigolf del barrio. Cada hoyo es un nuevo reto, ya sea una pista con loopings o una rampa alocada que hace volar la bola.

El sistema de balanceo es maravillosamente sencillo, ya que utiliza una mecánica de «clic y arrastre» que es fácil de aprender pero difícil de dominar. Esta accesibilidad es parte de lo que hace que ¡A jugar al golf! Es tan adictivo: siempre estás a solo un tiro de conseguir ese tiro de rebote perfecto.

Lo que distingue a este videojuego es su potente editor de circuitos. Aquí, la diversión no se limita a jugar: crear circuitos alocados e ingeniosos con tus amigos se convierte en ¡A jugar al golf! en un patio de recreo de posibilidades infinitas. Entre el caos social y las carcajadas que estallan cuando alguien la pilla mal, ¡A jugar al golf! es una auténtica joya para los amantes de la competición desenfadada.

Mi veredicto:Cursos cortos, mucha diversión.

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8. El Club de Golf 2 [Mejor uso de un juego de palabras relacionado con el golf en el nombre de un juego]

Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Desarrollador HB Studios Características únicas Herramientas avanzadas para la creación de campos, una mecánica de swing perfeccionada y torneos en línea que te harán volver una y otra vez para competir contra otros jugadores. Media Hora de jugar 8 horas Puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Adéntrate en un mundo en el que el golf no se reduce a ganar, sino que lo importante es el camino. El Club de Golf 2 destaca por sus campos, que parecen auténticos clubes de campo, repletos de suaves colinas, búnkers diseñados con esmero y un ambiente tranquilo que invita a relajarse y disfrutar del paisaje.

El sistema de swing se basa en la mecánica de un joystick analógico, lo que garantiza fluidez y precisión. A diferencia del ritmo frenético de un juego de arcade, cada golpe en El Club de Golf 2 da la sensación de ser pesado y sólido, igual que el auténtico.

Donde realmente destaca es en su vertiente social. Los jugadores pueden unirse a comunidades online para competir en torneos, o incluso diseñar sus propios campos con un nivel de detalle increíble. Esta profunda dimensión social convierte cada partida en todo un acontecimiento y cada campo en un nuevo descubrimiento. Es una celebración de la tranquila belleza del golf, combinada con la creatividad sin límites de los jugadores que lo aman.

Mi veredicto:Convierte en el mejor golfista digital que puedas ser gracias a los torneos de este juego.

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9. Juega al golf con tus amigos [El mejor juego de golf para jugar con amigos]

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Desarrollador Blacklight Interactive Características únicas Caos desenfrenado en el minigolf multijugador, campos personalizados de lo más extravagantes y potenciadores que le dan un toque de juego de fiesta. Duración media de la partida 7 horas Puntuación Enebameter 8/10

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Reúne a tus amigos y prepárate para el caos – Juega al golf con tus amigos Hace honor a su nombre de la mejor manera posible. Los campos son salvajes, extravagantes y maravillosamente exagerados, como la pista de obstáculos de tus sueños, con cañones, tubos gigantes y mucho más. Cada nuevo hoyo es una sorpresa que te hace reír a carcajadas, ya que nadie puede predecir con certeza dónde acabará la bola.

Aquí, golpear la pelota es tan fácil como hacer clic para ajustar la potencia y apuntar con precisión, pero la verdadera magia reside en el caos multijugador del juego. Hasta 12 Los jugadores pueden enfrentarse a la vez, lo que da lugar a carreras frenéticas y tiros hilarantemente fallidos.

Lo que hace que este videojuego destaque es la pura diversión que ofrece. No se trata tanto de dar golpes perfectos como de las risas, los tiros con efecto y algún que otro rebote ridículo que, de alguna manera, te permite conseguir un hoyo en uno. Juega al golf con tus amigos es la prueba de que el golf puede ser tan divertido con los amigos por Internet como en el campo.

Mi veredicto:Un caos total, y no hay nada mejor.

★ El mejor juego de golf para jugar con amigos Juega al golf con tus amigos Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores videojuegos de golf

Tanto si prefieres un juego de golf realista como si te gusta algo más caótico y caricaturesco, seguro que encuentras algo en esta lista que satisfaga al golfista que llevas dentro. Desde jugar como Tiger Woods en un juego como PGA TOUR 2K23: Tiger Woodso el modernoPGA Tour 2K25, hasta recorrer el campo con amigos en el modo cooperativo local y online en Juega al golf con tus amigos and Mario Golf: Super Rush… seguro que al menos uno de estos partidos será lo habitual.

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