Los 16 mejores juegos para PC de un solo jugador para jugadores en solitario en 2025

Si estás buscando los mejores juegos para un solo jugador de PC en los que puedas sumergirte cientossi estás buscando juegos a los que dedicarle muchas horas, has venido al lugar adecuado. Como apasionado de los juegos para un solo jugador, me he propuesto recopilar una lista de títulos para aquellos jugadores que valoran, por encima de todo, los mundos abiertos envolventes, las tramas cautivadoras, los gráficos increíbles y una rejugabilidad infinita.

Arrasar (o que te den una paliza) en los juegos multijugador está muy bien, pero algunos sentimos la necesidad de sumergirnos en un juego sin la presión de la competitividad acechándonos mientras matamos monstruos, saqueamos cofres y salvamos a los aldeanos mientras nos relajamos en nuestra habitación.

Al fin y al cabo, la inmersión es lo que distingue a un juego para un solo jugador verdaderamente excelente del resto. Teniendo esto en cuenta, a continuación te presentamos títulos para un solo jugador para PC en los que podrás perderte durante horas, sumergiéndote por completo mientras exploras todo lo que cada juego tiene que ofrecer, tanto en lo que respecta a la historia como a la jugabilidad.

Ah, y te lo advierto: más vale que te prepares para perder unas cuantas horas de sueño jugando a estos juegos.

Nuestra selección de los mejores juegos para PC para un solo jugador

De los 16 juegos que figuran en esta lista, estas son mis recomendaciones de los mejores juegos para PC para un solo jugador que deberías sin dudaConsidera la posibilidad de jugar a esto en tu próxima sesión de juego en solitario:

Red Dead Redemption 2 (2018) – un juego de rol repleto de acción con un mundo abierto que te sumerge por completo y una narrativa brillante, en el que podrás revivir las fantasías de vaquero de tu infancia. Baldur’s Gate 3 (2023) – una carta de amor de Larian Studios dirigida tanto a los aficionados a D&D como a los jugadores ocasionales, que destaca por su personalización de personajes, sus gráficos, su historia y sus mecánicas clásicas al estilo de los juegos de rol para ordenador. Elden Ring (2020) – posiblemente el mejor juego del estilo Souls, en el que podrás sumergirte en un mundo abierto y sombrío, repleto de jefes finales difíciles de derrotar y un montón de equipamiento único que coleccionar. The Witcher 3: La caza salvaje (2015) – un juego de rol de acción con una trama muy elaborada que te permite decidir el destino de los protagonistas y de diversos personajes no jugables a través de interacciones significativas y opciones de diálogo. Skyrim (2011) – un clásico juego de rol de mundo abierto que ha marcado un hito en el género, en el que puedes hacer prácticamente todo lo que se te ocurra en un entorno medieval de alta fantasía.

¿Te ha decepcionado que tu juego favorito no esté entre mis favoritos? Bueno, consuélate sabiendo que elegir los mejores títulos de entre todos ellos no fue tarea fácil, teniendo en cuenta lo fantásticos que son todos estos juegos para un jugador. Así que sigue bajando, porque te esperan algunos juegos absolutamente increíbles a la vuelta de la esquina. ¡Quién sabe, quizá encuentres tu nueva obsesión!

Los 16 mejores juegos para un jugador para PC

Como ávido jugador en solitario, comprendo lo difícil que resulta encontrar buenos juegos para un solo jugador con los que disfrutar en mi tiempo libre. No es nada fácil, teniendo en cuenta que, hoy en día, el mercado de los videojuegos tiende a inclinarse hacia los juegos multijugador de servicio continuo debido a su mayor potencial de ingresos.

Para ayudarte en este sentido, te he preparado una lista cuidadosamente seleccionada con los mejores juegos para PC para un solo jugador que vale la pena comprar. Créeme, con esa gran rejugabilidad y esos elementos de juego impresionantes, seguro que te engancharás en un santiamén. Así que espero que estés listo para encontrar tu juego perfecto, ¡porque la diversión está a punto de empezar!

1. Red Dead Redemption 2

Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Desarrollador Rockstar Games Duración media de la partida 84 horas

Red Dead Redemption 2 es una auténtica obra maestra de Rockstar Games que gira en torno al infame forajido Arthur Morgan, un pistolero y matón de una banda que intenta sobrevivir junto a los suyos durante los últimos años del Salvaje Oeste.

Para mí y para muchos otros aficionados, es, con diferencia, El mejor título de Rockstar hasta la fecha y uno de los mejores juegos de mundo abierto para PC que un aficionado a jugar en solitario podría llegar a tener en sus manos. Con unos gráficos fantásticos, tiroteos trepidantes, un mundo abierto lleno de vida y una historia fenomenal, hay muy pocos títulos para un solo jugador que puedan hacerle sombra.

En pocas palabras,Red Dead Redemption 2 Es uno de los pocos videojuegos que recomendaría a cualquier jugador que probara al menos una vez en la vida, y estoy dispuesto a defenderlo a capa y espada.

2. Baldur’s Gate 3

Plataformas Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Larian Studios Duración media de la partida 114 horas

Larian Studios ha puesto en alerta a todas y cada una de las empresas de desarrollo de videojuegos AAA con el lanzamiento de Baldur’s Gate 3, batiendo récords en el género de los juegos para un solo jugador y estableciendo un nuevo estándar sobre cómo debe ser un buen juego de rol. Se vendieron la asombrosa cifra de 2,5 millones de ejemplares solo en su fase de acceso anticipado, y con toda razón.

Si lo que buscas es un una experiencia altamente personalizable, con una trama muy elaborada, historias ramificadas y mecánicas de juego de rol para ordenador bien desarrolladas Si te gustan los juegos con unos gráficos impresionantes, entonces «Baldur’s Gate 3» es perfecto para ti.

Este juego también cuenta con uno de los mejores trabajos de doblaje de personajes que he visto en un juego de rol, lo cual es un enormeuna ventaja para cualquier juego con mucho diálogo y centrado en la historia, como este.

3. Elden Ring

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador FromSoftware Duración media de la partida 100 horas

Hay varios juegos como Elden Ring Ahora, con el subgénero «al estilo Souls» ganándose una gran popularidad en los últimos años. Sin embargo, no son muchos los que han logrado crear un mundo abierto tan vasto e implacable, repleto de una mitología intrigante y sombría, como este juego.

¿Te encantan los combates trepidantes y llenos de desafíos, y no te da miedo que un jefe te dé una paliza una y otra vez antes de conseguir esa satisfactoria victoria? En ese caso, prueba Elden Ring o cualquier otro título de Dark Souls.

Hay una razón por la que este juego tiene ganó en varias categorías en los Game Awards. No es algo que recomendaría a los jugadores muy ocasionales, pero Elden Ring es un juego imprescindible para cualquiera que quiera atreverse con títulos de mayor dificultad.

4. The The Witcher 3: La caza salvaje

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Desarrollador CD Projekt RED Duración media de la partida 103 horas

The Witcher 3: La caza salvaje de CD Projekt RED es otro un juego con una trama apasionante que todo jugador en solitario debe probar al menos una vez. Es uno de los los mejores juegos de rol es uno de los mejores del mercado, con una narrativa de primer nivel, un combate trepidante centrado en el cuerpo a cuerpo y unos gráficos mejorados gracias a su actualización de nueva generación.

Casi todo en este juego es absolutamente increíble y está muy bien pensado. Incluso las misiones secundarias, que a primera vista parecen carecer de importancia, acaban contando las historias más interesantes y aportando al juego un matiz que probablemente no esperabas encontrar.

Recomiendo encarecidamente que te hagas con The Witcher 3 y familiarizarte con el juego y su trasfondo, no solo porque es un título fenomenal, sino también porque te preparará para el tan esperado The Witcher 4 que se anunció en el 2024 Premios Game Awards.

5. Final Fantasy XVI

Plataformas Windows, PS5 Año de estreno 2023 Desarrollador Unidad de Negocio Creativo III de Square Enix Duración media de la partida 59 horas

Si hablamos de los mejores juegos para un solo jugador de PC, entonces Final Fantasy XVI Incluirlo es una obviedad. Se encuentra entre los mejores títulos de Square Enix que se han lanzado jamás y es, sin duda, uno de los juegos de rol más bonitos desde el punto de vista puramente gráfico.

Además de su grandeza narrativa y visual, Final Fantasy XVISu dinámico sistema de combate cuerpo a cuerpo, que permite realizar diversos combos tanto en el suelo como en el aire, también lo convierte en uno de los los mejores juegos de hack and slashen el mercado.

Es, sin duda, la opción ideal si buscas el equilibrio perfecto entre combate y trama en tus juegos, además de una banda sonora y unos efectos visuales magníficos.

6. DOOM Eternal

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Desarrollador id Software Duración media de la partida 21 horas

Doom Eternal, si lo haces bien, te hace sentir como un auténtico monstruo arrasando con hordas de demonios utilizando armas únicas y absurdamente poderosas. La adictiva mecánica de juego, reforzada por sus excelentes gráficos, convierte a este título repleto de acción en una apuesta segura para los jugadores en solitario.

Aunque no tiene una trama tan elaborada como la mayoría de los juegos de esta lista, Doom Eternal equilibra las fuerzas al permitirte luchar contra demonios casi sin descanso. La acción apenas se detiene, ya que te ves envuelto constantemente en combates trepidantes e implacables, lo cual es fantástico teniendo en cuenta lo bien optimizado que está este juego para PC.

Si alguna vez has querido sentirte como el dueño del juego —y seamos sinceros, seguro que sí—, este es tu juego. No hay ningún otro juego que rebose tanta energía y adrenalina como DOOM Eternal, y eso es lo que lo hace tan perfecto.

7. God of War

Plataformas Windows, PS4 Año de estreno 2018 Desarrollador SIE Santa Monica Studio Duración media de la partida 33 horas

God of War nos transporta a los nostálgicos tiempos de los juegos de plataformas de acción y espadas, aunque con unos gráficos, una historia y una experiencia de juego en general muy mejorados en comparación con su versión anterior2014 sus predecesores.

El juego nos presenta a un Kratos más maduro y sabio, que ya ha dejado atrás sus enfrentamientos con los dioses griegos en el Olimpo y ahora pone su mirada en el panteón nórdico. Al igual que los anteriores títulos de God of War, este es un una experiencia llena de acción de principio a fin, y además con una historia apasionante.

Este solía ser un título exclusivo para PlayStation, al igual que otros juegos de esta lista, pero, por suerte para los jugadores de PC, God of War y su secuela, God of War: Ragnarok, han recibido versiones para PC bastante bien optimizadas en los últimos años. Esto supone un gran logro, teniendo en cuenta lo increíbles que son estos dos juegos.

8. Cyberpunk 2077

Plataformas Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador CD Projekt RED Duración media de la partida 63 horas

A pesar de su polémico lanzamiento, Cyberpunk 2077 Desde entonces se ha recuperado y se ha ganado un puesto en la lista de los mejores juegos para PC para un solo jugador jamás creados. Es difícil rebatir esta afirmación si has jugado al juego recientemente.

Cyberpunk 2077 No solo es uno de los juegos más impresionantes visualmente tras las actualizaciones y correcciones de errores, sino que también ofrece una historia intensa y conmovedora, tal y como cabría esperar de cualquier título importante de CD Projekt RED, ya sea antiguo o de próxima aparición.

Si eso no es suficiente para convencerte de que elijas Cyberpunk 2077 Además, ten en cuenta que también cuenta con uno de los los mejores DLC para cualquier juego para un solo jugador en Phantom Liberty, lo que se suma a la ya considerable cantidad de contenido al que puedes acceder en el juego.

9. Ghost of Tsushima

Plataformas Windows, PS4, PS5 Año de estreno 2020 Desarrollador Sucker Punch Productions Duración media de la partida 46 horas

Ghost of Tsushima, otro juego que antes era exclusivo de PlayStation, es una auténtica bendición para los jugadores de PC que juegan en solitario y quieren iniciarse en un Un juego visualmente impresionante con un combate cuerpo a cuerpo muy pulido.

Sin embargo, el sistema de combate y los gráficos no son los únicos atractivos de este juego, ya que Ghost of Tsushima además cuenta con una de las campañas narrativas más impactantes de todos los juegos de esta lista.

Las características clave que distinguen a este juego son su mecánica de gancho, que hace que el mundo abierto resulte mucho menos restrictivo, así como las mecánicas de esquiva, bloqueo y parada, que resultan tremendamente satisfactorias de ejecutar en combate.

No esElden Ring en cuanto al nivel de dificultad, pero te recomiendo Ghost of Tsushima para los jugadores a los que no les importa ganarse sus victorias en asedios en solitario y combates contra jefes finales.

10. DOOM: La Edad Media

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador id Software Duración media de la partida 20 horas

DOOM: The Dark Ages da un giro inesperado y te sumerge en una brutal pesadilla medieval. Pero, aunque es innegable que se diferencia de sus predecesores, el espíritu sigue siendo el mismo y la diversión sigue siendo igual de intensa.

En esta ocasión, el juego cambia los laboratorios de ciencia ficción de Marte y las ciudades modernas de la Tierra por castillos góticos en el planeta Argent D’Nur, muchos años antes de los acontecimientos de DOOM (2016). Aunque parte de tu armamento no es tan avanzado como en otros juegos, es más variado y, sin duda, no por ello menos divertido.

Lo mismo ocurre con el combate. Es un poco más lento y estratégico, pero en general sigue siendo tan trepidante y emocionante como antes. No es igual que antes, pero sigue siendo sin duda uno de los Los mejores juegos de DOOMque se haya hecho jamás.

Así que coge tu sierra de escudo y ve a acabar con unos cuantos demonios. Luchar contra las fuerzas del infierno es tan épico como te imaginas, sobre todo cuando vas a la batalla montado en un dragón.

11. Skyrim

Plataformas Windows, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Desarrollador Bethesda Game Studios Duración media de la partida 109 horas

Skyrim Puede que sea el juego más antiguo de esta lista, pero no te dejes engañar pensando que su inclusión aquí es una elección controvertida. Al fin y al cabo, Skyrim es elun juego para un solo jugador por excelencia y un clásico atemporal merece la pena dedicarle tiempo.

No solo esSkyrim el juego con más mods de la historia, con más de 170 000 mods disponibles (y la cifra sigue aumentando) solo en Nexusmods, pero también está repleto de contenido, hasta el punto de que incluso los jugadores con cientos de horas a sus espaldas siguen descubriendo cosas nuevas en él.

Ningún aficionado que se precie y que esté buscando los mejores juegos para un solo jugador de PC debería dejárselo escapar Skyrim, sobre todo si también les gustan los juegos de fantasía medieval de mundo abierto.

12. Resident Evil 4

Plataformas Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS Año de estreno 2023 Desarrollador Capcom Duración media de la partida 22 horas

En lo que respecta a los juegos de terror y supervivencia, muy pocos pueden compararse con la serie Resident Evil y su influencia en el género. Resident Evil 4 es una nueva versión de un juego anterior con el mismo nombre, que cuenta con gráficos actualizados de última generación y una mecánica de juego renovada que resulta mucho más fluida.

No soy muy fan de los últimos juegos de terror que han salido al mercado, pero tengo que admitir que jugar a Resident Evil 4 me hizo revivir aquellos días en los que los juegos de terror me emocionaban. Es una experiencia emocionante con una trama llena de suspense, unos gráficos espectaculares y un diseño de sonido que te pone los pelos de punta.

Después de jugar al juego y terminarlo, lo único que puedo decir es que Resident Evil 4 es tan «Resident Evil» como puede serlo cualquier juego moderno de la saga (si es que eso tiene sentido) y podría decirse que se sitúa en lo más alto en lo que respecta a la Los mejores juegos de Resident Evil de todos los tiempos.

13. The Last of Us: Parte I

Plataformas Windows, PS5 Año de estreno 2022 Desarrollador Naughty Dog Duración media de la partida 18 horas

Al igual queResident Evil 4, The Last of Us: Parte 1 es una nueva versión de su predecesor, aunque con menos cambios en la forma de narrar la historia y un mayor énfasis en mejorar la calidad gráfica del juego original, así como sus mecánicas de exploración y combate.

Con una historia tan conmovedora que haría derramar una lágrima incluso al jugador más impasible, es difícil no alabar este juego.

Si estás buscando juegos de zombis para jugar en solitario, The Last of Us: Parte 1 ofrece una visión única y llena de suspense del género de terror y supervivencia que te atrapará y hará que no quieras soltar el ratón.

14. Fallout 4

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Desarrollador Bethesda Game Studios Duración media de la partida 83 horas

Fallout 4 Es el segundo título de Bethesda de esta lista, y eso no debería sorprender a nadie. Al fin y al cabo, son los mejores a la hora de crear juegos para un solo jugador con mundos abiertos muy detallados, aunque no parece que estén en su mejor momento últimamente con sus últimos lanzamientos.

Aunque, personalmente, prefiero la historia de Fallout: New Vegas (al igual que la mayoría de los demás fans de Fallout), Fallout 4 lo compensa con creces gracias a una jugabilidad, unos gráficos y unas características de mundo abierto superiores.

El principal atractivo de los juegos de Fallout es que… retratar un mundo postapocalíptico repleto de todo tipo de personajes no jugables y compañeros fascinantes que pueden acompañarte mientras exploras los páramos, y Fallout 4 sin duda refleja ese encanto.

15. Yakuza: Like a Dragon

Plataformas Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador Ryga Gotoku Studio Duración media de la partida 68 horas

Como gran fan de los juegos de Ryga Gotoku Studio, tengo que decir que Yakuza: Like a Dragon is más que un digno sucesor de la serie Yakuza. Es uno de los mejores juegos con una historia que he jugado nunca, con una experiencia narrativa que está a la altura de las entregas anteriores de la franquicia Yakuza.

In Yakuza: Like a Dragon, podrás luchar junto a un puñado de personajes secundarios muy interesantes en combates por turnos o distraerte con los clásicos minijuegos y misiones secundarias propios de Yakuza entre una acción y otra.

Yakuza: Like a Dragon es el primer juego de la serie y le sigue «Like a Dragon: Infinite Wealth», que acaba de salir a la venta en 2024. Ambos títulos parecen prometedores de cara a futuros lanzamientos, y sin duda vale la pena probarlos.

16. Hades

Plataformas Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, dispositivos móviles Año de estreno 2018 Desarrollador Supergiant Games Duración media de la partida 49 horas

El último puesto de mi lista lo ocupa Hades, uno de los mejores juegos independientes hasta la fecha. Al tratarse de un juego independiente, Hades no cuenta con espectaculares gráficos en 3D ni con una fidelidad visual de primer nivel, a diferencia de la mayoría de los juegos de esta lista. Lo que sí tiene, sin embargo, es, con diferencia, uno de los los mejores mecánicas de juego y la mayor rejugabilidad de cualquier juego para un solo jugadorpor ahí.

Tanto la historia como la jugabilidad de Hades giran en torno a que el jugador muera y tenga que volver a empezar una y otra vez. Al fin y al cabo, el juego se desarrolla en el reino de los muertos, y tu objetivo es escapar de tu padre (Hades) y de tu lugar de nacimiento convertido en prisión (también Hades), sin importar cuántos intentos te cueste.

¿Cuáles son los mejores juegos para jugar con amigos?

Jugar a un videojuego con una campaña excelente puede ser una experiencia que nos deje algunos de los recuerdos más entrañables. Sin embargo, muchas de estas historias pueden resultar aún más divertidas cuando se comparten con otras personas.

Al fin y al cabo, no todos los juegos multijugador son necesariamente PvP, y encontrar una experiencia PvE que merezca la pena puede resultar increíblemente gratificante. Por ejemplo, títulos como Warhammer 40k: Space Marine 2, Left 4 Dead 2, Diablo IV, e inclusoBaldur’s Gate 3, que figuran en esta lista, se pueden jugar con tus amigos de principio a fin.

Por supuesto, eso no significa en absoluto que una de estas opciones sea mejor que la otra. Tanto el juego en solitario como el cooperativo son tan diferentes como similares, y cada uno tiene sus propias ventajas e inconvenientes. No sabrás realmente cuál te conviene más hasta que lo pruebes.

Además, la mayoría de los juegos cooperativos también se pueden jugar en modo individual, así que, aunque no tengas a nadie con quien jugar o no te apetezca jugar con otros, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo a este juegos cooperativos increíbles lista. Puede que te lleves alguna sorpresa increíble.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena jugar a los juegos de estrategia en tiempo real si solo se juega en modo individual?

¡Sí! Algunas de las mejores franquicias de estrategia en tiempo real, como las series «Total War» y «Civilization», cuentan con campañas para un jugador muy completas y con un gran valor de rejugabilidad.

¿Hay algún juego para un solo jugador bueno y poco conocido para PC?

Sí, hay muchos juegos para un solo jugador que son geniales, pero que están infravalorados. Days Gone, Sleeping Dogs, and Sentenciason solo algunos de los títulos de esta extensa lista.