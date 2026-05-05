Los 8 mejores juegos de la serie Rune Factory para todo tipo de jugadores en 2026

Elegir lo mejor Rune Factory El juego parece imposible de abarcar porque cada entrega quiere convertirse en tu favorita. La serie ocupa un lugar único a caballo entre los simuladores de vida tranquilos y los RPG de acción. Ninguna otra franquicia te permite regar nabos al amanecer y luchar contra un dragón al atardecer con tanta calidad.

Cada partido combina la gestión de granjas, la exploración de mazmorras, el romance y el adiestramiento de monstruos en diferentes proporciones. Me pasé todos y me sumergí en miles de Steamopiniones yReddit hilos para elaborar esta lista. Ocho juegos, clasificados según la profundidad de la jugabilidad, la historia, el combate y el encanto.

Nuestra selección de los mejores juegos de Rune Factory

The Rune Factory La franquicia se lanzó en 2006 y, desde entonces, no ha dejado de perfeccionar su fórmula de RPG agrícola. No todas las entregas han envejecido bien: algunas hicieron avanzar a la serie, mientras que otras tropezaron con su propia ambición.

Entonces, ¿cuál es la mejor Rune Factory ¿Juego? Después de revisar todo el catálogo, estos tres destacan como los mejores Rune Factory títulos que vale la pena leer ahora mismo.

Rune Factory 4 (2012) – Sin duda, el mejor Rune Factory el juego con el sistema de creación y el desarrollo de personajes más profundos de la franquicia. Cuenta con una cantidad ingente de contenido repartido en tres arcos argumentales, eventos orgánicos en las ciudades y un nivel de dificultad «Infierno» que castiga a quienes se relajan en el juego. Rune Factory 3 Special (2023) – Una remasterización magnífica y una de las mejores Rune Factory juegos con combates trepidantes y un elenco de personajes que de verdad echarás de menos cuando termine. Incluye 11 historias posteriores al matrimonio en el «Modo Recién Casados», lo que le confiere un gran valor de rejugabilidad. Rune Factory Frontier (2008) – A Wii uno de los favoritos del público y uno de los mejores Rune Factory juegos que te sumergen en la vida de un pueblo. Los sinuosos senderos de Trampoli, la flotante Isla de las Ballenas y su magnífica iluminación siguen luciendo espléndidamente más de una década después.

Estos tres se han ganado su puesto en lo más alto, pero el resto de la lista tiene sus propias sorpresas. Algunos de mis favoritos ni siquiera han llegado a entrar entre los tres primeros. Sigue leyendo y verás por qué.

Los 8 mejores juegos de Rune Factory, clasificados por la gestión de la granja, el combate y el romance

Todos los títulos de esta lista comparten el mismo ADN, pero la ejecución varía enormemente de uno a otro. He clasificado estos ocho juegos según cómo equilibran la mecánica principal y cómo se mantienen en 2026. Encontrar el mejor Rune Factory El juego que mejor se adapta a tu estilo de juego empieza aquí.

1. Rune Factory 4 [El mejor juego de la serie Rune Factory en general]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género RPG de acción / Simulación de granja Plataformas Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PC (Steam) Año de estreno 2012 (original), 2019 (edición especial), 2021 (PC) Creador/es Neverland Co. (desarrollador), Marvelous / XSEED Games (editor) Duración media de la partida Entre 80 y más de 200 horas Ideal para Jugadores que buscan la experiencia más completa en un RPG de gestión de granjas

Me caí del sofá cuando me di cuenta de que había perdido seis horas en Rune Factory 4 sin pestañear. Aterrizas de forma accidentada sobre un dragón, pierdes la memoria, te coronan príncipe o princesa de Selphia, y a partir de ahí el juego se abre ante ti. Cultiva, lucha, cocina, crea objetos, vive romances… tú decides.

Este juego tiene una mecánica de juego increíblemente profunda. Los recursos que recojas por la mañana te permiten mejorar tu equipo gracias a uno de los mejores sistemas de fabricación que existen en cualquier juego de granja. Las tardes se esfuman en mazmorras repletas de trampas y jefes finales. Todo está tan bien interconectado que cada sesión resulta provechosa, incluso cuando solo estás charlando con los aldeanos.

Tres arcos argumentales y decenas de eventos espontáneos en la ciudaddarRune Factory 4 más contenido que la mayoría de los juegos de rol que le doblan en tamaño. Además, la edición especial incluye 13 historias extra con voces completas.

El nivel de dificultad «Infierno» destaca especialmente. La IA de los enemigos no solo se vuelve más resistente, sino también más inteligente. El juego acogedor Al público le encanta por su lado cotidiano y apacible, y esa dualidad es precisamente la razón por la que es la mejor Rune Factoryel partido en general.

Por qué lo elegimos Rune Factory 4 ofrece la experiencia de juego más completa de la serie, combinando simulación de granja, combates en mazmorras y sistemas de relaciones muy elaborados en un solo paquete con más contenido que cualquier otra entrega.

Los doce candidatos al matrimonio parecen personas de verdad. Diálogos que van evolucionando, manías peculiares, historias del «modo recién casados» tras la boda… La narrativa se mantiene a la altura a lo largo de cientos de horas.

Mi veredicto: El título más completo, más pulido y con mayor rejugabilidad que ha dado la serie. Rune Factory 4 es, sin lugar a dudas, el mejor Rune Factory un juego para cualquier jugador.

¿Qué opinan los jugadores?

Poogie

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Uno de los mejores juegos de rol y simuladores de granja que hay. ¡La fase final es muy amplia y ofrece muchísimas cosas que hacer! Este juego me ha encantado.

★ El mejor juego de la serie Rune Factory en general Rune Factory 4 Compra en Eneba

2. Rune Factory 3 Special [La mejor versión remasterizada de Rune Factory]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género RPG de acción / Simulación de granja Plataformas Nintendo Switch, PC (Steam) Año de estreno 2009 (versión original para DS), 2023 (remasterización especial) Creador/es Marvelous Inc. (desarrollador), XSEED Games (editor) Duración media de la partida 40-80 horas Ideal para Jugadores que buscan un ritmo trepidante y un reparto entrañable

Casi me lo salto Rune Factory 3 Special porque había jugado al juego original para DS hace años. Menos mal que no lo hice. La remasterización mejora los gráficos, rediseña los modelos de los personajes e incorpora el «Modo Recién Casados», en el que se desbloquean 11 historias independientes tras casarse con cada soltera.

El combate es más rápido y ágil que RF4. Espadas, lanzas, martillos y magia se alternan en cuatro mazmorras inspiradas en las estaciones del año. El protagonista, Micah, también puede transformarse en un «Wooly» y cambiar las armas por ataques con los puños. Esa transformación es el motor del conflicto central entre los humanos y el pueblo de los Univir, dotados de cuernos, lo que le da a la trama un verdadero interés emocional.

Por qué lo elegimos Rune Factory 3 Special moderniza un clásico muy querido de la DS con gráficos actualizados y funciones que mejoran la experiencia de juego, al tiempo que conserva su trepidante combate y su narrativa centrada en los personajes.

La agricultura es muy sencilla. Dos parcelas de tierra debajo de tu casa del árbol, regar a diario, y los productos se destinan a la venta o a la cocina. Es una de las mejores Rune Factory juegos parajuego de anime los aficionados a los retratos expresivos de los personajes y al encanto de las historias cotidianas.

El reparto es reducido, pero cada habitante de Sharance tiene su propia personalidad. Pregunta a cualquiera Juego de rol japonés cuéntales algo sobre Pia (la sirena a la que le dan pánico los calamares) y verás cómo se les ilumina la cara.

Mi veredicto: El título más compacto y accesible para principiantes de la franquicia. Rune Factory 3 Special resulta ser más corto Rune Factory la experiencia de juego sigue siendo impactante.

¿Qué opinan los jugadores?

Corazón de dragón

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Probablemente sea uno de los juegos más adictivos que hay. La actualización gráfica es una auténtica delicia y se ve y se juega de maravilla en la consola.

★ La mejor versión remasterizada de Rune Factory Rune Factory 3 Special Compra en Eneba

3. Rune Factory Frontier [El mejor juego de la serie Rune Factory en cuanto a diseño del mundo]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,0/10

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Género RPG de acción / Simulación de granja Plataformas Nintendo Wii Año de estreno 2008 (Japón), 2009 (América del Norte) Creador/es Neverland Co. (desarrollador), Marvelous / XSEED Games (editor) Duración media de la partida 40-80 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta crear mundos y sumergirse en la vida de los pueblos

Pasé días enteros en el juego en Rune Factory Frontier Simplemente deambulaba por Trampoli porque el pueblo parecía rebosar vida. El hardware de la Wii permitió a los desarrolladores El País de Nunca Jamás crear algo que la DS no podía: un mundo en 3D de gran riqueza visual con escenas animadas y una de las mejores bandas sonoras de la serie.

Trampoli esuno de los entornos con más encanto de cualquier juego de simulación. Unos sinuosos senderos conectan granjas, tiendas y casas a los pies de la Isla de las Ballenas. Por la noche, las coloridas poblaciones de Runey revolotean sobre los tejados como luciérnagas, y todo el lugar resplandece. Tuve que obligarme a salir del pueblo y marcharme a luchar contra algo.

El sistema Runey es la mecánica más controvertida del juego. Estas criaturas flotantes influyen en el crecimiento de los cultivos en todas las zonas. Mantener su equilibrio es una tarea tediosa y está mal explicada; a mí, personalmente, me resultó agotador al principio. Pero los jugadores que se comprometen a dominarlo descubrirán una profundidad en la simulación del entorno que no encontrarán en ningún otro sitio.

Por qué lo elegimos Rune Factory Frontier amplía la fórmula de la serie con un mundo más amplio, una vida urbana envolvente y un ecosistema Runey único que ofrece una experiencia más profunda centrada en la simulación.

El cortejo es lo que mantiene el interés aquí. Cada soltera responde a estrategias diferentes. Para algunas son los regalos, para otras las visitas diarias a la tienda, y una incluso se fija en si te has estado exigiendo demasiado.

Si te gustajuegos comoAnimal Crossing por sus ritmos estacionales y sus rutinas diarias, De Frontier clics a un ritmo más lento.

Mi veredicto: La entrega más evocadora de la saga: el mejor juego de Rune Factory en cuanto a diseño del mundo, Runeys y todo lo demás. Hay que armarse de paciencia.

¿Qué opinan los jugadores?

Zapatilla lisa

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En mi opinión, «Rune Factory Frontier» fue realmente la nueva frontera de la serie. La atmósfera, la dirección artística y la banda sonora son realmente geniales.

★ El mejor juego de Rune Factory en cuanto a diseño del mundo Rune Factory Frontier Compra en Eneba

4. Rune Factory: Las mareas del destino [El mejor juego de Rune Factory en cuanto a combate]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Género RPG de acción / Simulación de granja Plataformas Nintendo Wii, PlayStation 3 Año de estreno 2011 Creador/es Neverland Co. (desarrollador), Marvelous / Natsume (editor) Duración media de la partida Entre 50 y más de 80 horas Ideal para Jugadores que buscan más acción y explorar el océano

La mayoríaRune Factory Estos juegos te inician en el juego con una granja y una regadera. Las mareas del destino te sumerge directamente en una batalla contra un jefe. Enseguida supe que este juego tenía otras prioridades. La premisa lo confirma: dos amigos de la infancia son víctimas de una maldición, sus almas quedan atrapadas en un solo cuerpo, y tú pasas el juego surcando un vasto océano a lomos de un golem gigante llamado Ymir para solucionar el problema.

El combate es el más variado que ha ofrecido la serie hasta la fecha. Las espadas dobles, las katanas, los martillos y los bastones desbloquean combos y habilidades rúnicas únicas a medida que subes de nivel.

El doble salto, una novedad en la franquicia, hace que la exploración resulte ágil. Las batallas contra jefes a través de Ymir en mar abierto aportan una grandiosidad que las entregas para consolas portátiles no podían igualar. Juego de rol de acción los aficionados se sentirán como en casa.

La agricultura, sin embargo, pasa a un segundo plano. Los monstruos se encargan de la mayor parte de la siembra y la cosecha en las parcelas de tu isla, y las restricciones estacionales han desaparecido por completo. Si has venido a luchar, genial. Si lo tuyo es farmear, te vas a llevar una gran decepción.

Por qué lo elegimos Rune Factory: Las mareas del destino desvía la franquicia hacia el terreno de los RPG de acción con la exploración oceánica, la variedad de armas más dinámica de la serie y enfrentamientos contra jefes a gran escala.

Esta es una obra que divide opiniones Rune Factory Selección de juego. La ambición supera al acabado, con mazmorras desiguales y algunos fallos ocasionales. Sin embargo, la variedad de armas y la exploración del océano resultan realmente únicas dentro de la franquicia.

Una vez finalizada la historia, podrás volver a jugar desde la perspectiva del segundo protagonista para vivir los mismos acontecimientos desde un punto de vista diferente.

Mi veredicto:Lo mejorRune Factory Un juego para aquellos jugadores que prefieren blandir una katana antes que una azada; eso sí, ten en cuenta que la parte de la agricultura sale un poco perjudicada.

¿Qué opinan los jugadores?

Pistola Esmeralda

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Si la gestión tradicional de recursos de RF no es un gran atractivo, personalmente recomendaría el juego. El combate es divertido, la banda sonora es buena (para mí, sin duda una de las mejores de la serie), los personajes son divertidos y la creación de objetos se basa en la habilidad y no en porcentajes.

★ El mejor juego de Rune Factory en cuanto a combate Rune Factory: Las mareas del destino Compra en Eneba

5. Rune Factory 5 [El mejor juego de Rune Factory con funciones modernas]

Nuestra puntuación Puntuación: 7,0/10

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Género RPG de acción / Simulación de granja Plataformas Nintendo Switch, PC (Steam) Año de estreno 2022 (Estreno en Occidente) Creador/es Hakama Inc. (desarrollador), Marvelous / XSEED Games (editor) Duración media de la partida 50–100 horas Ideal para Jugadores que buscan opciones románticas inclusivas y exploración en 3D

Los aficionados esperaron toda una década para Rune Factory 5. Las expectativas eran enormes. Lo que nos encontramos fue… aceptable. Juegas como Alice o Ares, un guardabosques amnésico en la ciudad fronteriza de Rigbarth. Los giros de la trama resultan familiares, pero los diálogos encantadores y los eventos secundarios bastan para que la experiencia resulte agradable.

La característica principal es matrimonio entre personas del mismo sexo – una novedad en la franquicia. Los 12 candidatos románticos están disponibles independientemente del género de tu protagonista. La lista incluye desde un posadero con orejas de lobo hasta un dragón milenario con forma humana. Para los fans de juegos con opciones románticas, RF5 ofrece la selección más completa de toda la historia de la serie.

Por qué lo elegimos Rune Factory 5 introduce el matrimonio entre personas del mismo sexo, entornos totalmente en 3D y ataques combinados cooperativos, al tiempo que conserva el característico ciclo de cultivo y combates contra monstruos de la franquicia.

El paso al 3D completo trajo consigo problemas reales. La velocidad de fotogramas se desplomó en Interruptor, los entornos parecían desolados en comparación con RF4 los escenarios eran muy detallados, y la agricultura se convirtió en algo casi opcional para avanzar en el juego. La versión para PC funciona mucho mejor, así que yo empezaría por ahí.

Los ataques combinados con los habitantes reclutados y los dragones granjeros, que amplían tus opciones de cultivo, aportan un toque novedoso. Entre los mejores Rune Factoryjuegos,RF5 es aceptable, pero no excepcional.

Mi veredicto:Lo mejorRune Factory un juego de romance inclusivo y exploración moderna en 3D, aunque RF4 sigue ofreciendo un producto global más pulido.

¿Qué opinan los jugadores?

Steakkums

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Es un buen juego. Tiene mucha profundidad, algo que quizá no te esperas a primera vista. El combate es un poco torpe, pero el resto de elementos son muy satisfactorios y divertidos. Me encanta domesticar monstruos, crear objetos y cultivar.

★ El mejor juego de Rune Factory con funciones modernas Rune Factory 5 Compra en Eneba

6. Rune Factory: Los guardianes de Azuma [El mejor juego nuevo de Rune Factory]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género RPG de acción / Simulación de granja / Construcción de pueblos Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC (Steam) Año de estreno 2025 Creador/es Marvelous Inc. (desarrollador), XSEED Games (editor) Duración media de la partida Entre 60 y más de 100 horas Ideal para Jugadores que buscan un escenario nuevo y una gestión más amplia de la aldea

No esperaba un Rune Factory un juego que me sorprenda en 2025, pero Los guardianes de Azuma Lo han conseguido. Ambientado en Azuma, una tierra de inspiración oriental, encarnas a Subaru o a Kaguya, una «Bailarina de la Tierra» que se encarga de restaurar un mundo destrozado por el Colapso Celestial. Los espíritus guardianes, las danzas rituales y nuevas armas, como arcos y talismanes, sustituyen al típico arsenal de la fantasía occidental.

La construcción de aldeas es la novedad más destacada en Los guardianes de Azuma. Ya no gestionas una sola granja. Reconstruyes pueblos de temporada completos colocando edificios para atraer a los residentes. La estética de inspiración japonesa es impresionante. Si te gusta juegos comoLa novia del mago antiguo para quienes buscan fantasía combinada con un ambiente cultural, Date prisa alcanza esa misma frecuencia.

Por qué lo elegimos Rune Factory: Los guardianes de Azuma reinterpreta la franquicia con un escenario de inspiración oriental, mecánicas de construcción de aldeas y combates contra espíritus guardianes, lo que supone la renovación visual más audaz de la historia de la serie.

El sistema de purificación de la plaga vincula la agricultura directamente con el avance de la historia, algo inédito en la serie. La puntuación de 6/10 otorgada por RPG Site se refería al deficiente diseño de las mazmorras, y esa crítica es acertada. Las mazmorras son más lineales que RF4«s.

Mi veredicto:Lo mejorRune Factory Un juego para jugadores que buscan algo realmente nuevo, sin perder lo que hizo que la franquicia mereciera la pena desde el principio.

¿Qué opinan los jugadores?

Loki_Magikill

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Este es el Rune Factory que nunca pensé que querría. Un combate fluido y fluido, un sistema de cultivo renovado, un nuevo sistema de construcción de aldeas, una increíble y colorida variedad de personajes, un doblaje magnífico y una historia realmente apasionante.

★ El mejor juego nuevo de Rune Factory Rune Factory: Los guardianes de Azuma Compra en Eneba

7. Rune Factory 2: Una versión fantástica de Harvest Moon [El mejor juego de la serie Rune Factory por su estructura narrativa]

Nuestra puntuación Puntuación: 7,0/10

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Género RPG de acción / Simulación de granja Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2008 Creador/es Neverland Co. (desarrollador), Marvelous / Natsume (editor) Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Jugadores que buscan un gancho narrativo único en su RPG de gestión

Este es un juego que ha intentado algo que nunca había visto en ningún otro RPG de granja. Rune Factory 2 Empiezas en el papel de Kyle: un granjero amnésico que acabará siendo marido y padre. Después, el juego cambia de perspectiva por completo. Tú controlas a tu hijo, y ahí es cuando empieza la verdadera historia.

Esta estructura de dos generaciones es el principal atractivo. Las decisiones que tomes en la primera generación —con quién te casas, qué construyes— determinan directamente la segunda mitad. Tu hijo hereda rasgos de ambos padres.

Los pretendientes rivales incluso se casan con las solteras que tú dejas solteras, por lo que el pueblo evoluciona en función de tus decisiones. Los fans de juegos comoHarvest Moon reconocerá la mecánica generacional – RF2 lo toma prestado y lo lleva más allá.

Por qué lo elegimos Rune Factory 2 presenta una trama única que abarca dos generaciones, en la que tu hijo continúa la aventura, lo que aporta una profundidad narrativa poco habitual en los juegos de rol de granja.

Sin embargo, el ritmo es el punto débil. La primera parte puede resultar lenta, y el combate resulta torpe para los estándares actuales. Las mazmorras se vuelven repetitivas hasta que, en la segunda mitad, por fin se amplían.

Pero entre los mejores Rune Factoryjuegos,RF2 La ambición narrativa destaca por sí sola. El reparto secundario también salva los momentos más lentos. Una adivina que amaña sus propias predicciones y un sacerdote que bebe más de lo que reza me mantuvieron entretenido entre una cosecha y otra.

Mi veredicto: El giro generacional hace que Rune Factory 2el mejorRune Factory Un juego ideal para los jugadores a los que les gusta la historia. La primera mitad, aunque lenta, acaba mereciendo la pena de una forma que pocos RPG de «farming» pueden igualar.

¿Qué opinan los jugadores?

Dreamarche

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RF2 sigue siendo mi segundo juego favorito de la serie Rune Factory. No ha envejecido muy bien, pero en su momento fue un juego increíble.

★ El mejor juego de Rune Factory por su estructura narrativa Rune Factory 2: Una versión fantástica de Harvest Moon Compra en Eneba

8. Rune Factory [El mejor juego clásico de Rune Factory]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,5/10

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Género RPG de acción / Simulación de granja Plataformas Nintendo DS Año de estreno 2006 (Japón), 2007 (América del Norte) Creador/es Neverland Co. (desarrollador), Marvelous / Natsume (editor) Duración media de la partida 25-40 horas Ideal para Los aficionados a la historia de la serie y los jugadores que sienten curiosidad por saber dónde empezó todo

Todas las franquicias tienen que empezar por algún lado. La original Rune Factory hizo una pregunta descabellada: ¿y si…? Harvest Moon ¿Tenía espadas y dragones? Juegas como Raguna, un amnésico (¡qué sorpresa!) que llega por casualidad a la aldea agrícola de Kardia. Una chica llamada Mist te cede una granja en ruinas, y a partir de ese momento nace toda una franquicia.

Este juegoinventó la fórmula híbrida. La gestión de cultivos, la artesanía y el combate en mazmorras se combinaron por primera vez. Esta fórmula resultó revolucionaria en 2006, y todo lo que la serie llegó a ser tiene su origen precisamente aquí.

Sin embargo, para los estándares actuales, es un poco rudimentario. Los menús son poco intuitivos, el combate es básico y el sistema de creación no se acerca ni de lejos a lo que RF3 and RF4 se creó más tarde. Tampoco es una remasterización. Se encuentra entre las mejores Rune Factory De todos los juegos, este es el que menos destaca, pero solo porque sus sucesores supieron aprender muy bien de él.

Por qué lo elegimos El originalRune Factory inventó la fórmula híbrida de juego de rol y gestión agrícola que definió toda una franquicia, combinando por primera vez la gestión de cultivos, el combate de acción y el adiestramiento de monstruos.

Unas 30 horas para la historia principal. Es un juego bastante breve para lo que suele ser habitual en la serie, pero hay suficiente contenido en las mazmorras tras completar la historia como para mantener ocupados a los que les gusta completarlo todo.

Mi veredicto: Un homenaje al lugar donde todo comenzó. El original Rune Factory debe figurar en esta lista porque, sin él, el mejor Rune Factory el juego simplemente no existiría.

¿Qué opinan los jugadores?

topurrisfeline

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La mecánica de «Rune Factory» partía de una buena intención, pero resultaba un poco engorrosa. En general, el juego está poco pulido, pero sigue siendo una primera entrega sólida. Sigo encantado con el diseño de los personajes.

★ El mejor juego clásico de Rune Factory Rune Factory Compra en Eneba

Mi veredicto general

Entonces, ¿cuál es la mejor Rune Factory¿Te apetece jugar?La verdad es que depende de tu estilo de juego, ya que cada título destaca por diferentes puntos fuertes. Si acabas de empezar, aquí tienes una forma sencilla de descubrir lo mejor Rune Factory juegos en este momento.

Si eres un principiante total y quieres el paquete completo → Rune Factory 4 Special . Los sistemas más completos, el mayor contenido y la curva de aprendizaje más suave. Disponible en Interruptory PC.

→ . Los sistemas más completos, el mayor contenido y la curva de aprendizaje más suave. Disponible en Interruptory PC. Si tienes poco tiempo y quieres una experiencia más intensa → Rune Factory 3 Special . Su estructura ágil y su querido reparto lo convierten en un punto de partida ideal de 40 horas.

→ . Su estructura ágil y su querido reparto lo convierten en un punto de partida ideal de 40 horas. Si eres un veterano que ha superado RF4 y quiere algo nuevo → Rune Factory: Los guardianes de Azuma. La construcción de aldeas, la estética de inspiración japonesa y un sistema de combate renovado mantienen el interés por el juego. Lo mejor Rune Factory Un juego para jugadores que buscan algo nuevo.

La serie lleva casi 20 años combinando la vida en el campo con el combate de los juegos de rol, y sigue haciéndolo mejor que nadie. Hazte con un título, coge tu azada y tu espada, y comprueba cuál de las dos dejas de usar en último lugar.

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