Los 13 mejores juegos de Resident Evil de 2026: adéntrate en la zona de supervivencia

Aviso legal:Este artículo forma parte de la serie de Eneba Semana de Resident Evil. La novena entrega de la saga principal, Resident Evil: Requiem, sale a la venta el 27 de febrero, y dado que esto también se enmarca en el 30.º aniversario de la serie, nosotros haremos lo mismo. Os esperan más reseñas, análisis en profundidad y artículos complementarios sobre diversos juegos de Resident Evil, tanto populares como olvidados.

Lo mejorResident Evil Los juegos te golpean como un ataque de pánico a cámara lenta. Oyes un crujido, te das la vuelta demasiado tarde y ya tienes algo en la cara. He jugado a los «Outbreak», a los remakes y a todo el glorioso caos que Capcom ha creado, y la tensión sigue siendo la misma.

Esta serie es terror de supervivencia en su forma más pura. Pasillos estrechos, mala suerte con el inventario y la emoción de salir airoso por los pelos de un combate. Ninguna otra franquicia logra esa mezcla de miedo y control como ella.

He hecho una selección de los mejores: las leyendas, los fenómenos, los que no te puedes perder. Coge tus hierbas. Vamos allá.

Nuestra selección de los mejores juegos de Resident Evil

Clasificación de los mejores Resident Evil ¿Juegos? La verdad, es difícil. Cada título de toda la serie tiene algo que lo hace memorable. La mayoría de los juegos ofrecen puro terror de supervivencia, una historia entretenida o emociones de puro terror. Aquí están los 5 mejores títulos de esta escalofriante serie:

Resident Evil 4: Remake (2023) – La nueva versión de la obra maestra de Capcom logra un equilibrio perfecto entre la acción y el terror. Conserva el encanto del original al tiempo que perfecciona cada combate, cada susto y cada escena para el público actual. Resident Evil 2: Remake (2019) – El regreso de Leon y Claire a Raccoon City resulta a la vez nostálgico y aterrador. Los gráficos, el sonido y el ritmo, totalmente renovados, convierten a este juego en una de las experiencias de survival horror más envolventes jamás creadas. Resident Evil Remaster (2015) – Esta versión remasterizada del juego original de 1996 demuestra que el diseño atemporal nunca pasa de moda. Ha modernizado el ambiente de terror de la mansión sin perder la tensión y el misterio que convirtieron a la serie en un clásico.

Pero, un momento.Hay muchos más juegos en esta clasificación. El resto de los juegos los encontrarás más abajo. Por cierto,Títulos reeditados are juegos independientes con los que se puede jugar por cuenta propia.

Los 13 mejores juegos de Resident Evil: los mejores juegos de terror y supervivencia de la historiae

Sin más preámbulos, pasemos a mi clasificación y mis reseñas. Como fan incondicional de esta serie macabra desde hace mucho tiempo, espero que esta clasificación resulte familiar a los demás seguidores.

¿Y para los principiantes? Pues bien, es hora de que os lancéis a vuestra próxima aventura.

1. Resident Evil 4: Remake [El mejor juego de Resident Evil en general]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en tercera persona, shooter de acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 15 y 20 horas para la historia principal; más tiempo si se incluyen los contenidos adicionales y el modo Mercenarios Ideal para Los aficionados que buscan el equilibrio perfecto entre terror y acción Lo que me gustó Un ritmo impecable, un desarrollo de los combates ágil, un diseño de niveles más pulido, una IA mejorada, una gestión de recursos más inteligente y nuevas capas de tensión en cada enfrentamiento

Este título es uno de los los mejores juegos de terrorpor una razón.Resident Evil 4: Remake es un REMAKE que es una auténtica obra maestra y que da un nuevo aire a uno de los títulos más queridos de la Resident Evilserie.Jugando como Leon Kennedy En un inquietante pueblo europeo, la emoción es la misma que en 2005. Los impresionantes gráficos modernos y la fluidez del juego te mantendrán enganchado.

The gráficos renovados y controles fluidos aportan una nueva dimensión a la experiencia. El mecánicas de combate, el terror, el humor de León y las nuevas misiones secundarias aquí cada golpe es diferente. El juego cuenta con un 93 Puntuación en Metacritic. También tiene un «Abrumadoramente positiva«valoración en» Steam. Creo queaficionados a las peleasy los principiantesBusco un juego equilibrado Me encantaría.

Mi veredicto: Resident Evil 4: Remake Acierta en cada golpe. El ritmo, la tensión, la dinámica de combate… todo está a la perfección. Respeta el original, pero se desarrolla tal y como debe hacerlo un juego moderno de acción y terror. Se siente cada parada, cada situación límite, cada rasguño que supone la supervivencia. Es el modelo de referencia sobre cómo reimaginar un clásico sin perder su esencia.

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2. Resident Evil 2: Remake [Mejor historia y mejor atmósfera de la serie]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en tercera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 8 y 10 horas por campaña; aproximadamente el doble para ambos personajes Ideal para Jugadores que buscan tensión, una historia con profundidad y terror cinematográfico Lo que me gustó Un ritmo perfecto, un diseño de sonido inquietante, dos campañas, unos gráficos expresivos, un sistema de disparos muy pulido y el regreso de Mr. X

¿Con qué frecuencia se… un gran juego de terror y supervivencia reconstruirse tan a la perfección que resulta a la vez familiar y innovador¿Por eso?Resident Evil 2: Remake se lo merece. Juegas en el papel de Leon y Claire y visita la aterradora Racoon City. Este entorno parece cobrar vida, cada pasillo rezuma tensión. Las historias entrelazadas de Leon y Claire cerrar el trato.

The gráficos renovados hace que cada detalle destaque: desde la inquietante iluminación hasta los grotescos zombis. El La perspectiva en tercera persona moderniza la jugabilidad sin dejar de ser fiel a sus raíces de survival horror. Y el ¿Ambiente? Mata. Creo quebasado en la narrativajugadores yaficionados a los rompecabezas Esto les va a encantar.

Mi veredicto: Resident Evil 2: Remake es el ejemplo perfecto de cómo renovar el género de terror sin perder su esencia. La comisaría parece cobrar vida (y está decidida a acabar contigo). Cada pasillo rezuma terror, cada encuentro parece planeado. Es más lento, más denso y mucho más psicológico que RE4, pero eso es precisamente lo que lo hace aún más impactante. Una auténtica obra maestra del terror que demuestra que la atmósfera sigue causando más daño que la potencia de fuego.

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3. Resident Evil: Remake [La pesadilla que lo empezó todo]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,8/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia (cámara fija, basado en acertijos) Plataformas GameCube Año de estreno 2002 Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 10 y 12 horas para un primer ascenso, más tiempo si se opta por rutas alternativas o de mayor dificultad Ideal para Jugadores que buscan el clásico juego de terror en una mansión con gráficos mejorados y más tensión Lo que me gustó «Crimson Heads» sube el listón: tensión por los recursos, retrocesos en varias capas, objetos defensivos, fluidez en los puzles, gráficos y sonido mejorados, múltiples rutas de personajes y fuertes alicientes para volver a jugar

Solo diré que Remake de Resident Evil es una experiencia trepidante. Una mezcla perfecta de nostalgia y terror. No se trata solo de una versión renovada o un remake del clásico de 1996, sino de una reinterpretación total que te atrapa por el cuello. Jugando como Chris o Jill Valentine, te ves sumergido en la mansión Spencer en una misión de rescate que se convierte en una auténtica pesadilla.

Es un curso intensivo sobre juegos de terror y supervivenciacon ununa historia que te mantiene en vilo. Continuando con tu Resident Evil¿El viaje? Elelementos visuales y eltrama ampliada son visitas obligadas. El ángulos de cámara fijos and diseño refinado son el homenaje que los fans de la primera hora llevaban tanto tiempo esperando. No es de extrañar que el juego se haya adaptado a más de 7 plataformas diferentes y suele considerarse uno de los mejores remakes de videojuegos de todos los tiempos.

Mi veredicto: Resident Evil (2002) sigue marcando la pauta del survival horror. La distribución de la mansión es una auténtica lección de tensión: elegante, opresiva y despiadada. Se siente la presión en cada decisión, desde guardar la partida hasta disparar. No le importan las tendencias en cuanto al ritmo ni los acabados modernos. Solo quiere verte sudar.

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4. Resident Evil 7: Biohazard [El relanzamiento en primera persona que volvió a infundir miedo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2015 (Versión remasterizada del remake de 2002) Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 9 y 11 horas para la historia principal; más tiempo con el contenido descargable Ideal para Jugadores que buscan un terror crudo y envolvente desde una perspectiva en primera persona Lo que me gustó Encuentros inquietantes con la familia Baker, diseño claustrofóbico, perspectiva envolvente, atmósfera lúgubre, ritmo trepidante, recursos limitados, combates contra jefes finales muy satisfactorios

Esto esun juego de disparos en primera persona de primera categoría que provocó el Resident Evil la serie vuelve a sus aterradoras raíces. Ocupa un puesto destacado en la clasificación por lo bien que consigue recrear el ambiente de terror. Juegas en el papel de Ethan Winters, buscando a tu mujer en la espeluznante y destartalada casa de la familia Baker. La perspectiva en primera persona te hace sentir como si estuvieras realmente allí. Es muy intenso.

Este juego ha obtenido una puntuación de 86 en Metacritic por una buena razón. Es un el punto de partida ideal si eres nuevo a la serie. La combinación de gestión de recursos, atmósfera opresiva y una narrativa retorcida lo convierte en algo inolvidable. Nuevos jugadores puedes ponerte manos a la obra directamente, mientras que antiguos seguidoresles encantará elguiños a lo clásico Resident Evil elementos de juego.

Mi veredicto: Resident Evil 7: Biohazard es el pánico en primera persona. La casa de los Baker es una trampa mortal llena de moho donde cada ruido parece una advertencia. Te las apañas con lo justo en munición y valor, siempre a un paso del desastre. Es repugnante, tenso e inolvidable: el momento Resident Evil recordé lo que se siente realmente al tener miedo.

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5. Resident Evil Village [Caos gótico con colmillos, armas y estilo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona, de acción y aventuras Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2021 Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 10 y 12 horas para la historia; más tiempo si se incluyen los contenidos descargables y la exploración Ideal para Jugadores a los que les encantan los escenarios retorcidos, los sustos de verdad y el ritmo trepidante Lo que me gustó Variedad atmosférica, intensas secuencias de disparos, villanos extrañamente entrañables, entornos espectaculares, ritmo trepidante, combinación de combate y exploración, rendimiento sólido en todas las plataformas

Resident Evil Village es como adentrarse en el cuento de hadas más retorcido que jamás se haya contado. Vuelves a ser Ethan Winters, recién salido del caos de RE7: Biohazard. Ahora estás atrapado en este pueblo que parece una pesadilla gótica. Lo tiene todo: vampiros, hombres lobo, muñecas espeluznantes y villanos emblemáticos. Me encontré con un montón de enemigos diferentes. Esa imprevisibilidad realmente mantuvo la tensión y la emoción por las nubes.

La combinación deexploración, tiroteos y combates contra jefes finales alucinantes me tuvo pegado a la pantalla. El la acción es trepidante, el horror es real,y elelementos de juegoestán en lo cierto.RE Village ha vendido más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo y es uno de los los títulos más vendidos de la serie. Este es imprescindible para aficionados a los juegos de acción y aventura con un toque diferente.

Mi veredicto: Resident Evil Village Es el caos envuelto en lujo. Entras en un cuento de hadas y luego ves cómo se pudre desde dentro. Los tiroteos son trepidantes, los monstruos se comen el escenario y el tono pasa de lo gótico a lo demencial sin perder el ritmo. Es desenfrenado, violento y lo sabe perfectamente.

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6. Resident Evil: Remasterización en alta definición [La pesadilla original, perfeccionada al máximo]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia (cámara fija, basado en acertijos) Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2015 (Versión remasterizada del remake de 2002) Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 10 y 12 horas para un primer ascenso, más tiempo si se opta por rutas alternativas o de mayor dificultad Ideal para Jugadores que buscan el terror puro de las mansiones con un toque moderno Lo que me gustó «Crimson Heads» sube el listón: tensión por los recursos, retrocesos en varias capas, objetos defensivos, fluidez en los puzles, gráficos y sonido mejorados, múltiples rutas de personajes y fuertes alicientes para volver a jugar

Resident Evil: Remasterización en alta definición es una forma estupenda de disfrutar del juego con el que empezó todo. Se trata de una versión remasterizada del legendario remake de 2002, por lo que podrás disfrutar de unos gráficos modernos impresionantes y una jugabilidad más fluida. Ya estás de vuelta en la mansión Spencer, donde tendrás que lidiar con acertijos, munición escasa y enemigos. Nunca olvidaré aquella vez que intenté pasar a escondidas junto a lo que creía que era un zombi «muerto», y de repente se abalanzó sobre mí en cuanto le di la espalda.

Es una experiencia de terror y supervivencia muy lograda, perfecta para nuevos jugadores. Elcontroles actualizados hace que resulte accesible, mientras que el El ambiente te mantiene en vilo.Cadala elección es importante ya sea mientras recorres pasillos a oscuras o ahorras balas para un momento de última hora. Si has estado con curiosidad por conocer los orígenes del género, este es tubillete de oro. Los aficionados a este particular estilo de survival horror suelen buscar los mejores juegos similares aAlmas atormentadas 2 para descubrir versiones modernas de estas mecánicas clásicas.

Mi veredicto: Resident Evil Remaster sigue siendo el referente del género. La mansión es un laberinto construido por un sádico, la cámara te odia y cada zombi te ataca como si fuera algo personal. Empiezas con confianza, acabas paranoico y disfrutas de cada miserable segundo. Es trepidante, cruel y más inteligente que la mayoría de los juegos de terror que se han creado desde entonces.

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7. Resident Evil 3 [Lo mejor para sentir la adrenalina en estado puro]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en tercera persona, shooter de acción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2020 (Remake de Resident Evil 3: Nemesis, 1999) Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 6 y 8 horas para completar la historia; más tiempo si se elige un nivel de dificultad superior o se recogen todos los objetos coleccionables Ideal para Los aficionados al terror con toques de acción que buscan escenas espectaculares, persecuciones contra jefes finales y tiroteos trepidantes Lo que me gustó La caracterización de Jill, la precisión de los disparos, el timing perfecto de las esquivas, los gráficos del motor RE, el ritmo trepidante, el ambiente del centro de Raccoon City, los combates contra jefes finales agresivos y la excelente mezcla de sonido

Resident Evil 3 es como una montaña rusa a través del apocalipsis de Raccoon City. Eres Jill Valentine, esquivando zombis, resolviendo acertijos y con Némesis acechándome constantemente. Tu peor enemigo, en forma de arma biológica. Este tipo no solo te pone los pelos de punta, sino que además es impredecible. Todavía recuerdo cuando irrumpió por la puerta de una sala de seguridad. Nunca había corrido tan rápido en un juego.

Theritmoes implacable,te mantendrá en vilo de principio a fin. Elgráficos mejorados dar vida a la destrucción de la ciudad, y el casi juego lo convierte en una experiencia emocionante para amantes de la acción.Esmás breve, pero con más acción que otros títulos de RE. Cuenta con más de 68 000 reseñas en Steam (un 82 % positivas) e incluso fue nominado al Juego del Año de PlayStation.

Mi veredicto: Resident Evil 3 Se mueve como si llegara tarde a su propio apocalipsis. La carrera de Jill, la «Perfect Dodge», la presión constante… Es una partida de acción y terror limpia y segura que no da un respiro. Sí, es concisa y recorta algunas de las zonas favoritas de los fans, pero el combate, momento a momento, es impresionante. Némesis No es tanto terror de mundo abierto como una avalancha de eventos, pero sigue siendo emocionante cuando llega.

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8. Resident Evil 4 (2005) [El juego que inventó el género de acción y terror moderno]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en tercera persona, shooter de acción Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch (ediciones en HD/adaptadas) Año de estreno 2005 Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 15 y 20 horas; más si se incluyen «Separate Ways» y «Mercenaries» Ideal para Jugadores que buscan un disparo preciso, control del área y jugadas a balón parado implacables Lo que me gustó Precisión milimétrica, control de multitudes con patadas aturdidoras, diseño brillante de los encuentros, economía de mejoras, ritmo trepidante, el terror del Regenerador, la estrategia del comerciante y el maletín, y la emblemática apertura en el pueblo

Resident Evil 4 fue ahí donde todo cobró sentido para mí. Eres Leon Kennedy Te envían a un pueblo espeluznante en España para rescatar a la hija del presidente, y todo se va al traste. Los aldeanos son de pesadilla. Los jefes están locos. Es como si el juego no te dejara respirar. En cada esquina, en cada encuentro, o luchas o mueres.

Este juego presentó el emblemático cámara en el hombro. Ellos tiroteos se sienten muy fluidos, lo pone a disposición de uno de los los mejores juegos de TPS, and mejorar tus armas Es muy divertido. Es de la vieja escuela, pero tiene un aire legendario. Metacritic le ha dado una 93 y se ha vendido más de 13 millones de ejemplares. Con una acción revolucionaria para su época, esta es la entrega en la que León se consolida como uno de los protagonistas más carismáticos de la serie.

Mi veredicto: Resident Evil 4 Es el momento en que la acción y el terror se dieron la mano y decidieron hacerte daño. El asalto relámpago al pueblo sigue siendo impactante, el maletín convierte el saqueo en un Tetris y el ciclo de combate premia la sangre fría y los disparos certeros. Suplexes, patadas circulares, Regeneradores jadeando en tu oído… todo tiene su efecto. Sigue siendo el referente al que todos aspiran.

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9. Resident Evil 5 [El juego cooperativo de exterminar monstruos que dividió a los fans]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego Juego de acción y terror en tercera persona, shooter cooperativo Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch Año de estreno 2009 (Secuela directa de Resident Evil 4) Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 10 y 12 horas para la historia; más tiempo si se juega en modo cooperativo y en el modo Mercenarios Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de juego llena de acción y caóticos tiroteos en modo cooperativo Lo que me gustó Mecánicas de disparo trepidantes, IA de compañeros muy receptiva en el modo cooperativo, mejoras de armas muy satisfactorias, escenas espectaculares, gran rejugabilidad y una puesta en escena cinematográfica

Resident Evil 5 es donde la acción se une al terror de supervivencia, y el modo cooperativo supone un punto de inflexión. Juegas como Chris Redfield Formando equipo con Sheva Alomar. Lucha contra armas biológicas en África con intensos tiroteos y acertijos ingeniosos. Los gráficos fueron revolucionarios para 2009 y siguen estando a la altura. En una misión, le grité a mi compañero que me cubriera mientras yo me enfrentaba a una turba. Nunca me lo había pasado tan bien en el modo cooperativo.

RE5 Ha vendido más de 14 millones de copias, y no es de extrañar. En esta entrega han dado en el clavo con la acción, y su rejugabilidad siempre gusta a todo tipo de jugadores. La combinación de combates intensos, trabajo en equipo y enemigos emblemáticos lo convierte en un juego imprescindible.

Mi veredicto: Resident Evil 5 El juego apuesta por la potencia de fuego, y lo hace sin ningún tipo de pudor. Es trepidante, ruidoso y está diseñado para disparar con dos gatillos a la vez. El sistema cooperativo convierte el pánico en trabajo en equipo, el combate tiene un peso real y las secuencias de acción son dignas de una superproducción. No da miedo, pero es una experiencia alucinante: puro caos musculoso en una serie que por fin ha dado un salto cualitativo.

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10. Resident Evil 0 [La precuela con dos cerebros y un solo inventario]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

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Tipo de juego Terror de supervivencia (sistema de dos personajes, cámara fija) Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, GameCube, Switch Año de estreno 2002 (Precuela de Resident Evil, 1996) Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 10 y 12 horas para la historia; más tiempo si se juega en modo desafío Ideal para Jugadores que buscan la tensión clásica de Resident Evil con un sistema de compañeros único Lo que me gustó Cambio de personajes en tiempo real, atmósfera envolvente, acertijos satisfactorios, secuencia del tren, entornos detallados, gestión del inventario llena de tensión, tono clásico

Esta es una joya para cualquiera a quien le guste desentrañar los orígenes del caos. En Resident Evil Zero, Eres Rebecca Chambers y tu compañero es el exconvicto Billy Coen . Juntos, os enfrentaréis a hordas de criaturas retorcidas mientras desveláis los oscuros secretos de Umbrella. El mecánica de cambio de personaje Es divertido y genial. Me encantaba resolver los rompecabezas cambiando entre los dos.

Es perfecto para los aficionados a la historia. Los gráficos son buenos para su época, y la jugabilidad no está mal para un juego de 2002. Incluso después de todos estos años, sigue atrayendo a jugadores, con un pico histórico en Steam de más de 3100. Pruébalo si quieres profundizar másen elREuniverso. Amantes de los rompecabezas y a quienes les gusta un estilo retro también están de enhorabuena.

Mi veredicto: Resident Evil 0 Es un juego de terror y supervivencia a la vieja usanza con un toque despiadado. Controlar a dos personajes y un inventario compartido resulta genial y cruel a la vez. La secuencia inicial en el tren es pura tensión: un espacio reducido, elegante y cruel. Más adelante flaquea por la repetición, pero cuando da en el clavo, es de lo mejorcito. Resident Evil: incómodo, ingenioso y estresante.

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11. Resident Evil: Revelations [Supervivencia a bordo con anzuelos para el modo Raid]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia (estructura por episodios, tercera persona) Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Wii U, Switch Año de estreno 2012 (Versión original para Nintendo 3DS, versión en alta definición de 2013) Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 10 y 12 horas para la campaña; mucho más si se juega en el modo Incursión Ideal para Los aficionados que busquen la tensión clásica de RE con controles modernos y un modo secundario ideal para jugar sin prisas Lo que me gustó La atmósfera de la nave Queen Zenobia, la gestión cuidadosa de las municiones, el ritmo de los episodios, la relación riesgo-recompensa del escáner Génesis, los impactantes diseños de los jefes, el ciclo de progresión del modo Raid, el excelente trabajo de sonido y los controles fluidos en HD

Resident Evil Revelationses toda una aventura a bordo del barco encantado Queen Zenobia con Jill Valentine . El formato de los episodios es como devorar una serie de suspense. Explorar los inquietantes pasillos de la nave, resolver acertijos y descubrir sus oscuros secretos me ha recordado por qué este juego destaca dentro de la serie: te da miedo, pero despierta tu curiosidad lo suficiente como para seguir adelante.

Modo Raid es pura adrenalina. Es trepidante, lleno de acción y te permite volver a jugar misiones sin que la historia te resulte pesada. El El barco fantasma El escenario de esta también es algo especial. Sin duda realza el ambiente y el entorno para pasar un buen susto. A los fans les encanta su mezcla de sus raíces en el survival horror with mecánicas de juego modernas. Jill Valentine Fans, no os lo perdáis.

Mi veredicto: Apocalipsis Te encierra en un ataúd de lujo y deja que el océano hable por sí mismo. El barco cruje, los recursos se agotan y el escáner te reta a quedarte quieto cuando no deberías. La campaña es un sólido regreso al pasado; el modo Raid es el punto fuerte: rápido, adictivo, perfecto para partidas nocturnas. El terror clásico, con un toque moderno.

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12. Resident Evil: Código Verónica [Brutalidad clásica con Claire y Chris]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en tercera persona, basado en acertijos Plataformas Dreamcast, PS2 (Code: Veronica X), GameCube (X), PS3 (HD X), Xbox 360 (HD X), PS4 (X) Año de estreno 2000 (Versión original para Dreamcast, versión ampliada «Code: Veronica X» de 2001, reedición en alta definición de 2011) Creadores Capcom Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas, o más si lo exploras todo a fondo o te enfrentas a niveles de dificultad más altos Ideal para Los aficionados que busquen el desafío clásico de Resident Evil, mapas laberínticos y munición escasa Lo que me gustó Campaña dual de Claire y Chris, diseño de Rockfort y la Antártida, presión brutal por los recursos, viabilidad del cuchillo, villanos memorables de Ashford, retrocesos llenos de tensión, enfrentamientos contra jefes finales, banda sonora excelente

Resident Evil: Código Verónica merece mucho más cariño del que recibe. Jugando con Claire Redfield , tu misión es encontrar a tu hermano Chris. En cambio, te ves atrapada luchando contra armas biológicas demenciales en inquietantes entornos en 3D que parecen adelantados a su tiempo (¡se lanzó en el año 2000!). Jill se enfrenta a islas-prisión y laboratorios antárticos mientras descubre los secretos más oscuros de Umbrella. Esto se relaciona directamente con RE2 and Némesis, así que la historia de este lugar es una joya.

Este juego deja de lado los fondos prerenderizados para pasar a un 3D completo. Fue innovador en la Dreamcast. No es fácil jugar en las plataformas actuales a menos que te hagas con la versión en HD en PS3 or Xbox 360, pero se rumorea que un Es posible que se esté preparando un remake. Los gráficos eran impresionantes para la época, y la tensión era insuperable. Este juego es una joya infravalorada que todo aficionado a juegos clásicostiene que jugar.

Mi veredicto: Código: Verónica No te mima, te acorrala. Los mapas se extienden sin fin, las balas duelen y los Ashford hacen que cada pasillo parezca maldito. El relevo de Claire a Chris es lo más, el cuchillo es un arma secreta y la dificultad realmente tiene sentido. Es obstinado, extraño y, sin duda, vale la pena por las cicatrices que deja. Todo un clásico. Resident Evilcon fuerza.

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13. Resident Evil: Requiem [Volver a Raccoon City]

Nuestra puntuación TBD Tipo de juego Juegos de terror y supervivencia (perspectiva en primera o tercera persona) Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Año de estreno 2026 (novena entrega de la serie principal) Creadores Capcom Duración media de la partida TBD Ideal para Los aficionados que busquen un juego de terror y supervivencia clásico y realista, con tecnología moderna y un protagonista nuevo Lo que me gustó Alternancia de perspectivas, enfrentamientos con recursos limitados, ritmo más lento y tenso, nuevo punto de vista del protagonista, regreso a la atmósfera de Raccoon City, presentación con el motor RE Engine

Descansose centra en Grace Ashcroft (una nueva protagonista con un pasado turbulento) que se ve envuelta en un nuevo brote relacionado con la historia de Raccoon City. La propuesta es un juego de terror y supervivencia en el que lo importante es «escapar de la muerte», por encima del espectáculo, y Capcom lo presenta abiertamente como un una introducción más fría y tensa que las últimas entregas, más ruidosas. Para conocer todos los detalles del juego, lee Reseña del juego Resident Evil: Requiem.

Puedes jugar en primera o tercera persona, una novedad en la serie como opción nativa. Combina una gestión rigurosa de los recursos con un movimiento que te mantiene en una situación de vulnerabilidad. Prepárate para la tensión de los rompecabezas, la exploración metódica y amenazas acechantes que castigan la codicia. El cambio de perspectiva no es un simple truco: está ahí para modular la intimidad y la percepción, y para cambiar la forma en que interpretas los espacios y evalúas los riesgos.

Las primeras proyecciones y la cobertura mediática indican que munición más escasa, preparativos más lentos y penalizaciones por despejes descuidados. Aquí no hay fantasías de poder: más bien se trata de sobrevivir a duras penas, de momentos del tipo «¿acabo de oír eso?», y menos caos al estilo de las arenas. Si Capcom acierta, el ciclo debería premiar la paciencia, la capacidad de leer bien las situaciones y la planificación de rutas por encima de la fuerza bruta.

Mi veredicto:Descanso Parece que Capcom vuelve a apretar las tuercas. Nuevo héroe, ciudad conocida, cero tregua. El cambio de perspectiva es lo más interesante: primera persona para el pánico, tercera persona para el control. Este juego tiene lo necesario para satisfacer el antojo del clásico survival horror sin caer en lo retro.

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Juegos de Resident Evil de los que se rumorea

Aviso: la información que aparece a continuación son rumores, no confirmados por Capcom. Los planes cambian, las filtraciones mienten y los plazos se retrasan. Teniendo esto en cuenta, aquí tienes una lista de algunos rumores REjuegos:

Resident Evil: Code Veronica (Remake) – Desde hace tiempo se rumorea que está en desarrollo, con una fecha prevista, más o menos, para 2027. La confianza en esta información se basa principalmente en las publicaciones de Dusk Golem.

– Desde hace tiempo se rumorea que está en desarrollo, con una fecha prevista, más o menos, para 2027. La confianza en esta información se basa principalmente en las publicaciones de Dusk Golem. Resident Evil 0: Remake – Se suele combinar con Código: Verónica; algunos informes apuntan a un estreno previsto para 2028 y a una trama más amplia. Aún no se ha anunciado.

– Se suele combinar con Código: Verónica; algunos informes apuntan a un estreno previsto para 2028 y a una trama más amplia. Aún no se ha anunciado. Resident Evil (1996) nueva versión – Afirmaciones esporádicas de un nuevo RE Se habla de una renovación del motor, pero no hay nada concreto más allá de los ciclos de foros y noticias a partir de 2024. Considéralo como información poco fiable.

– Afirmaciones esporádicas de un nuevo RE Se habla de una renovación del motor, pero no hay nada concreto más allá de los ciclos de foros y noticias a partir de 2024. Considéralo como información poco fiable. Apocalipsis 3/«Indignación» — En su momento se rumoreó que se trataría de un título para Switch protagonizado por Rebecca Chambers; posteriormente, se sugirió que los planes habían cambiado o se habían archivado. No hay confirmación al respecto.

— En su momento se rumoreó que se trataría de un título para Switch protagonizado por Rebecca Chambers; posteriormente, se sugirió que los planes habían cambiado o se habían archivado. No hay confirmación al respecto. Resident Evil 5: Remake – Cada vez que sale un nuevo remake, surgen rumores en la comunidad, pero según informes recientes, por ahora no se está desarrollando.

– Cada vez que sale un nuevo remake, surgen rumores en la comunidad, pero según informes recientes, por ahora no se está desarrollando. RE Puertos del motor a Interruptor 2 – Se rumorea que habrá versiones nativas de los juegos modernos REtítulos (Somos entre dos y cuatro remakes, RE7, Pueblo, y el próximo juego de la serie principal) están previstos para la próxima consola de Nintendo. Todavía no es oficial.

El próximo juego de la serie principal, Resident Evil: Requiem, es oficial (27 de febrero de 2026); por eso no aparece en esta lista de rumores.

Mi valoración general sobre los mejores juegos de Resident Evil

El survival horror tiene muchas variantes: terror puro, combates frenéticos, rompecabezas que te hacen pensar o caos cinematográfico. Aquí te indico por dónde empezar, dependiendo del tipo de jugador que seas:

Para los puristas del survival horror > Resident Evil: Remasterización en alta definición – Ese miedo que va creciendo poco a poco y la tensión que se respira en la mansión son lo que hace que el género de terror se gane su nombre. Te lo piensas dos veces antes de respirar.

> – Ese miedo que va creciendo poco a poco y la tensión que se respira en la mansión son lo que hace que el género de terror se gane su nombre. Te lo piensas dos veces antes de respirar. Para los adictos a la acción > Resident Evil 4: Remake – Combates trepidantes, un ritmo perfecto y cada enfrentamiento diseñado para ponerte a sudar. El nuevo referente en tensión y dinamismo.

> – Combates trepidantes, un ritmo perfecto y cada enfrentamiento diseñado para ponerte a sudar. El nuevo referente en tensión y dinamismo. Para los incondicionales de la historia y la atmósfera > Resident Evil 2: Remake – Una película de terror como Dios manda. El ritmo, los personajes, la angustia… todo ello te golpea como una pesadilla de la que no quieres despertar.

> – Una película de terror como Dios manda. El ritmo, los personajes, la angustia… todo ello te golpea como una pesadilla de la que no quieres despertar. Para los masoquistas en primera persona > Resident Evil 7: Biohazard – Sin distancia, sin red de seguridad. Solo podredumbre, pánico y los Baker pisándote los talones.

> – Sin distancia, sin red de seguridad. Solo podredumbre, pánico y los Baker pisándote los talones. Para los amantes del caos gótico > Resident Evil Village – Es teatral, ridículo y totalmente consciente de sí mismo. Vampiros, hombres lobo, mutantes… es Resident Evil corriendo a mi aire y disfrutando de ello.

No importa si te encanta el pánico, los rompecabezas o la violencia pura, Resident Evil tiene algo que te sacará de quicio. Elige tu veneno, carga tu última bala y recuerda: la mansión siempre gana.

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