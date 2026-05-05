Los 11 mejores juegos de Madden NFL: guía completa

Elegir lo mejor Madden El juego es complicado. La franquicia lleva décadas en el mercado y muchas de sus entregas han sido auténticos clásicos. Algunas cautivaron a los jugadores con novedades alucinantes, otras simplemente acertaron de pleno con la jugabilidad y unas pocas tenían un aspecto increíble.

Esta lista recoge los títulos que realmente marcaron la diferencia. Estos juegos introdujeron novedades que cambiaron nuestra forma de jugar a los videojuegos de fútbol y nos hicieron volver a por más cada año. ¿Listo para descubrir cuáles son? Madden ¿Qué juego se puede considerar el mejor?

Nuestras mejores recomendaciones de juegos de Madden

Todo elMadden NFL La serie cuenta con algunos videojuegos de fútbol fantásticos, pero solo unos pocos pueden considerarse verdaderamente legendarios. De toda la serie, hemos seleccionado los cinco mejores títulos que contribuyeron a llevar la franquicia a un nivel completamente nuevo:

Madden NFL 26 (2025) – La propuesta más auténtica hasta la fecha, impulsada por una IA entrenada con una década de datos reales NFL datos. Incluye mecánicas características de los quarterbacks que reproducen la forma en que los quarterbacks estrella se mueven y juegan en la realidad, además de jugadas decisivas El tiempo para el fútbol que te obliga a adaptar toda tu estrategia. Madden NFL 24 (2023) – Una de las últimas entregas de la serie, que incluye una física renovada y un modo de gestión de equipos mejorado. El uso de la Congelación del motor ha mejorado los gráficos para que sean más detallados, así que prepárate para una experiencia de juego realista. Madden NFL 25 (2024) – El juego más reciente que te da la sensación de estar viendo un partido real. Cuenta con un control de los jugadores mejorado y un modo de gestión de equipos totalmente rediseñado.

Estos son solo los cinco mejores juegos de toda la serie; sigue leyendo para descubrir más títulos destacados. Recuerda que Madden ha dejado una huella indudable en el sector de los videojuegos deportivos.

Lo mejorMadden Estos juegos introdujeron características que mantuvieron a los jugadores enganchados durante años. Estas entregas revolucionaron el modo de franquicia, contaron con deportistas legendarios en portada y cambiaron nuestra forma de vivir los videojuegos de fútbol americano. Estos son los 10 títulos de Madden NFL que realmente se han ganado su lugar.

1. Madden NFL 26 [La mejor simulación de fútbol basada en IA]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2025 Creador/es ~55 horas Duración media de la partida ~15-20 horas

Madden NFL 26 presentó un sistema de aprendizaje automático entrenado con datos reales de casi una década NFL datos, lo que da lugar a la experiencia futbolística más auténtica hasta la fecha.

Los quarterbacks estrella cuentan ahora con movimientos de lanzamiento y estilos de carrera únicos que reflejan a sus homólogos de la vida real, mientras que El tiempo para el fútbol puede dar un giro completo a tu estrategia, ya que la nieve, la niebla y la lluvia afectan al movimiento y al control del balón.

El juego también aportó una mayor profundidad Franquicia modo con arquetipos de entrenador y el Desgaste un sistema que convierte la gestión de turnos en una tarea verdaderamente estratégica.

Por qué lo elegimos Técnicas de juego propias de los quarterbacks que reproducen el estilo de los auténticos quarterbacks de la NFL. Un sistema meteorológico que cambia el rumbo del partido. Presentación mejorada de los estadios, con tradiciones de los equipos y espectáculos en el descanso. El sistema estratégico de desgaste añade profundidad a la gestión de la plantilla.

Mi veredicto: Madden NFL 26 alcanza un nivel de autenticidad sin precedentes al permitir que la IA aprenda de las jugadas reales de la NFL, lo que hace que cada quarterback y cada entrenador se perciban como personajes genuinamente distintos, en lugar de ser meras variaciones estadísticas.

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2. Madden NFL 24 [El juego de Madden más realista de la serie]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, Windows Año de estreno 2023 Creador/es EA Orlando Duración media de la partida unas 50 horas

Madden NFL 24 realmente llevó la serie a un nuevo nivel al introducir la inteligencia artificial por primera vez. Aquí conocerás a los jugadores estrella, además de un sistema de pases renovado. Una nueva mecánica, FieldSENSE, también se presentó.

Esta versión puede incluirse fácilmente en la clasificación de las los videojuegos deportivos más emblemáticos. Las actualizaciones también han afectado al modo «Franquicia», ofreciendo a los jugadores más opciones para gestionar su equipo de fútbol.

Por qué lo elegimos Modo «Franquicia» mejorado con nuevas funciones;

Gráficos hiperrealistas gracias al uso de un nuevo motor;

Los jugadores no controlables se comportan como lo harían en un partido real gracias a la IA;

Sistema de intercepción y defensa táctica totalmente renovados.

Mi veredicto: Madden NFL 24 establece un nuevo estándar en cuanto a precisión de simulación gracias al comportamiento de los jugadores impulsado por IA y a la tecnología FieldSENSE, que hace que cada momento resulte genuinamente impredecible.

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3. Madden NFL 25 [La mejor edición de aniversario de Madden]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Electronic Arts, EA Sports Duración media de la partida unas 60 horas

Madden NFL 25 es la última entrega de la serie, que ha mejorado la física de colisiones mediante el uso de la Motor Ignite. Ahora, cada partida cuenta con mecánicas dinámicas y únicas. Además, los jugadores disponen ahora de muchas más herramientas y opciones para crear su propio equipo de fútbol y llevarlo a lo más alto.

El juego es realista y los gráficos son realmente impresionantes, sobre todo en las consolas de nueva generación.

Por qué lo elegimos Un motor moderno, animaciones fluidas y una experiencia de juego realista;

Colisiones entre jugadores extremadamente realistas;

Funciones adicionales en el modo Propietario;

Personalización del comportamiento táctico: los jugadores pueden elegir la estrategia más adecuada a su estilo de juego;

Es una de las experiencias de juego más equilibradas y atractivas de toda la serie.

Mi veredicto: Si quieres el más pulido y equilibrado Madden experiencia disponible, NFL 25 cuenta con unos impresionantes gráficos de última generación y una mecánica de juego refinada que premia tanto la estrategia como la destreza.

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4. Madden NFL 23 [El mejor regreso a la jugabilidad clásica de Madden]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows, Xbox One Año de estreno 2022 Creador/es EA Sports Duración media de la partida ~47 horas

Madden NFL 23 se convirtió en un episodio especial de la serie, ya que estaba dedicado a John Madden. Incluía un sistema de pases mejorado, esquemas Cover 3-8 renovados y un mayor control sobre la plantilla.

Por qué lo elegimos Esquemas defensivos Cover 3-8 renovados;

Amplias opciones de personalización de la plantilla;

Movimientos realistas de los jugadores.

Mi veredicto: Madden NFL 23 rinde homenaje al legado de John Madden y recupera al mismo tiempo esa sensación de juego clásico que los seguidores de toda la vida llevan años anhelando.

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5. Madden NFL 06 [El mejor juego de Madden con el modo Superestrella]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PlayStation 2, GameCube, Xbox, Xbox 360, Windows, PlayStation Portable, Game Boy Advance, Nintendo DS, teléfono móvil Año de estreno 2005 Creador/es EA Sports Duración media de la partida ~16 horas

Madden NFL 06 destacó con la introducción del La visión del quarterback mecánica que modificó la forma de pasar el balón, haciéndola mucho más realista. Esto hizo que el juego fuera más difícil, pero permitió a los jugadores experimentados demostrar sus habilidades en el campo.

Por qué lo elegimos Modo «Franquicia» mejorado;

Se ha añadido la mecánica de «Pases de precisión»;

Nuevas funciones del modo Propietario.

Mi veredicto:La visión del quarterback ha transformado la forma de jugar de los quarterbacks en Madden NFL 06, lo que creaba un límite de habilidad que separaba a los jugadores ocasionales de los auténticos estrategas.

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6. Madden NFL 10 [El mejor realismo cinematográfico de Madden]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Wii, Xbox 360, iOS, BlackBerry Año de estreno 2009 Creador/es EA Sports Duración media de la partida unas 40 horas

Madden NFL 10 es recordado por haber introducido elSistema Pro-Tak, lo que aportó entradas más realistas por parte de los jugadores y formaciones defensivas. Este juego es el más equilibrado de la serie, con una física mejorada y unos gráficos excelentes para su época.

Por qué lo elegimos Mejoras en la física y la animación en consolas;

Esquemas defensivos avanzados de Cover 3-8;

Novedades del modo «Franquicia».

Mi veredicto: The Pro-Taksistema creadoMadden NFL 10 el título más cinematográfico de su época, que convierte cada entrada en un espectáculo basado en la física que resultaba totalmente natural.

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7. Madden NFL 04 [La mejor velocidad de juego en Madden]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Windows, PlayStation 2, PlayStation, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, Xbox Año de estreno 2003 Creador/es EA Sports Duración media de la partida ~17 horas

Madden NFL 2004 supuso una auténtica revolución en el género, al introducir el modo «Propietario», que permitía a los jugadores tomar el control total de un equipo de fútbol americano. La jugabilidad trepidante, las nuevas formaciones «Cover 3-8» y las opciones tácticas mejoradas son las razones por las que este juego figura en mi lista.

Por qué lo elegimos Introducción del modo «Propietario» para un control total sobre el equipo;

Jugabilidad dinámica y trepidante;

Tácticas ofensivas mejoradas.

Mi veredicto:Madden NFL 2004 ha revolucionado la profundidad de la franquicia al introducir el modo «Propietario», en el que los jugadores obtienen un control total que va más allá de limitarse a decidir las jugadas el día del partido.

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8. Madden NFL 16 [Los mejores controles de pase en Madden]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2015 Creador/es EA Sports Duración media de la partida unas 45 horas

Madden NFL 16 introdujo una mecánica de pase avanzada que permitía a los mejores jugadores ganar los duelos aéreos en el campo de fútbol. Además, es uno de los juegos más estratégicos de la serie; por eso me gustó.

Por qué lo elegimos Mecánicas defensivas realistas;

Un modo de gestión de equipos muy completo;

Jugadores estrella que puedes incorporar a tu equipo.

Mi veredicto:Para los jugadores a los que les apasiona el pase preciso, Madden NFL 16 un combate aéreo perfeccionado con controles que premiaban la sincronización y la precisión en lugar de apretar botones sin sentido.

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9. Madden NFL 17 [El mejor equilibrio de juego en Madden]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2016 Creador/es EA Sports Duración media de la partida ~76 horas

Madden NFL 17 ha pasado de ser un juego centrado en el ataque a uno centrado en la defensa. El juego cuenta con un sistema detallado de recepción del balón, así como con numerosos momentos cinematográficos y nuevos escenarios para los partidos.

Por qué lo elegimos Mejora de la técnica de recepción y bloqueo;

Física de colisiones mejorada para los jugadores;

Un equilibrio perfecto entre estrategia y acción.

Mi veredicto:Madden NFL 17 ha logrado el equilibrio perfecto entre ataque y defensa, lo que hace que dominar ambos aspectos del juego resulte igual de satisfactorio.

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10. Madden NFL 18 [Las mejores mecánicas defensivas de Madden]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es EA Sports Duración media de la partida ~37 horas

Madden NFL 18 introdujo el modo Longshot, la primera campaña con argumento de la serie. También cabe destacar la transición hacia el Congelación del motor, lo que aportó realismo a la animación y a la jugabilidad.

Por qué lo elegimos El primer modo historia de la historia;

Excelente técnica en los pases y los remates;

Excelente equilibrio entre defensa y ataque durante el juego.

Mi veredicto:El modo «Longshot» ofrecía Madden NFL 18 por primera vez un verdadero peso narrativo, mientras que el Congelación El motor dio vida a las animaciones de los jugadores como nunca antes.

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11. Madden NFL 20 [El mejor modo Carrera de Madden]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PlayStation 4, Windows, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es EA Sports Duración media de la partida unas 60 horas

Madden NFL 20presentó elSuperestrella X-Factor sistema para los aficionados al fútbol americano: ahora los jugadores deben desbloquear y entrenar habilidades únicas. La jugabilidad se hizo más profunda y la experiencia general, más espectacular.

Por qué lo elegimos Presentación del Superestrella X-Factor;

Mayor capacidad de adaptación de los jugadores estrella;

Modo «Franquicia» mejorado;

Una jugabilidad dinámica y envolvente.

Mi veredicto: The Superestrella X-Factorsistema enMadden NFL 20 ha aportado un auténtico carisma de estrella, lo que hace que los jugadores de élite parezcan auténticos agentes del cambio en el juego, en lugar de meras mejoras en las estadísticas.

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Mi valoración general sobre los mejores juegos de Madden

A la hora de elegir el mejor juego de Madden, hay una opción para cada tipo de aficionado al fútbol americano. La serie ha evolucionado mucho a lo largo de los años, por lo que tu elección ideal dependerá de lo que más valores en un simulador de fútbol americano.

Para los amantes del realismo → Madden NFL 26. El aprendizaje automático basado en inteligencia artificial, entrenado con datos reales de la NFL, recrea los comportamientos de los quarterbacks y las estrategias de entrenamiento más realistas que se han visto hasta ahora en la serie.

Madden NFL 26. El aprendizaje automático basado en inteligencia artificial, entrenado con datos reales de la NFL, recrea los comportamientos de los quarterbacks y las estrategias de entrenamiento más realistas que se han visto hasta ahora en la serie. Para los amantes de la jugabilidad equilibrada → Madden NFL 17. Esta entrega perfeccionó el sistema defensivo con una mecánica de recepción más depurada y una física de colisiones que hacía que tanto el ataque como la defensa resultaran igual de satisfactorios de dominar.

Madden NFL 17. Esta entrega perfeccionó el sistema defensivo con una mecánica de recepción más depurada y una física de colisiones que hacía que tanto el ataque como la defensa resultaran igual de satisfactorios de dominar. Para los estrategas tácticos → Madden NFL 10. El sistema Pro-Tak aportó realismo cinematográfico a los placajes, al tiempo que mantuvo la jugabilidad más equilibrada de la franquicia, premiando las jugadas inteligentes frente a la simple pulsación repetitiva de botones.

Sea cual sea tu estilo de juego, la serie Madden tiene un título que te ofrecerá cientos de horas de acción en el campo de fútbol americano, adaptadas exactamente a lo que más te gusta de los videojuegos de fútbol americano.

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