Los 9 mejores juegos de Halo: la clasificación definitiva de la serie en 2025

Con su narrativa cinematográfica, sus innovadores modos multijugador y su revolucionaria IA, Halo revolucionó el mundo de los videojuegos para consolas. Fue un juego que convirtió a la Xbox en un nombre muy conocido y demostró que las consolas podían ofrecer ese tipo de experiencias de juego inmersivas y con calidad de PC que antes estaban reservadas a los ordenadores de gama alta.

Como fan desde hace mucho tiempo, he vivido los altibajos de la serie. Pero con tantos títulos a lo largo de más de dos décadas, puede resultar difícil saber por dónde empezar. Halo: Infinite es la entrega más reciente, que ofrece la emoción clásica de Halo con un toque renovado. Pero, ¿es este el comienzo de tu aventura en Halo? Cada juego cuenta con características distintivas y aporta una nueva dimensión a la historia de la serie.

En esta guía definitiva, voy a clasificar todos los títulos importantes de Halo. Así que, tanto si eres un espartano veterano, un novato curioso o un grunt indefenso, ¡vamos a descubrir los mejores juegos de Halo! Te explicaré por qué cada juego podría ser tu punto de partida ideal.

Nuestra selección de los mejores juegos de Halo

Empecemos con una breve lista de los juegos de Halo que realmente destacan, cada uno de los cuales ofrece algo único y que merece la pena probar. Aunque la franquicia incluye otras entregas, como los títulos para móviles Halo: Spartan Assault and Halo: Ataque Spartan, o el original Hola, Wars, las dejaré para el final de este artículo.

Hola 2 (2004) —tan buena que en 2020 se lanzó una versión remasterizada— Halo 2: Edición Aniversario. Hola 3 (2007) — famoso por su modo multijugador. Halo: Combat Evolved (2001) — además, en 2020 se lanzó una versión remasterizada. Halo Infinite (2021) — Un juego de Halo bien diseñado, aunque su sistema de progresión presenta algunos problemas.

He compartido algunos de mis favoritos, pero aún queda mucho más por descubrir en el Hola universo. Desde spin-offs hasta remasterizaciones, cada juego aporta algo único. Sigue leyendo si estás listo para adentrarte más en Hola Un rico legado: ¡hay mucho más por descubrir!

★ GANADOR Halo 2: Edición Aniversario Consíguelo ahora en Eneba

Los 9 mejores juegos de Halo de todos los tiempos

The Hola La serie lleva años siendo una parte fundamental del mundo de los videojuegos, y elegir el mejor de todos no es nada fácil.

Desde épicas campañas para un jugador hasta modos multijugador que nos tienen enganchados, cada juego tiene algo especial. Así que aquí está mi lista de los mejores Holajuegos.

1. Hola 2(Halo 2: Aniversario) Enebameter

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Nuestra puntuación Año de estreno Plataformas disponibles 8,7/10 2004 Xbox One (a través de MCC), Xbox S/X (a través de MCC), PC (a través de MCC)

Resumen:

En Halo 2, los jugadores se enfrentan a una guerra cada vez más intensa entre la humanidad y el Covenant. Ahora deben ponerse en la piel del Árbitro. Este título introdujo el modo multijugador online de Xbox Live, lo que permitió a los jugadores experimentar la intensidad de Halo a una nueva escala. Desde su épico final de infarto hasta sus inolvidables mapas, Halo 2 es quizás el juego más influyente del género. Créeme, nada supera al modo multijugador de Halo 2 en Lockout: es sencillamente imbatible.

Lo que me gustó:

Empuñar dos armas a la vez : Una mecánica revolucionaria que introdujo nuevas tácticas de combate

: Una mecánica revolucionaria que introdujo nuevas tácticas de combate Secuestro de vehículos : Una función que permite a los jugadores secuestrar vehículos enemigos, lo que añade profundidad al juego

: Una función que permite a los jugadores secuestrar vehículos enemigos, lo que añade profundidad al juego Integración con Xbox Live : Revolucionó los juegos multijugador online para consolas, estableciendo un nuevo estándar

: Revolucionó los juegos multijugador online para consolas, estableciendo un nuevo estándar Mapas emblemáticos como «Lockout» y «Zanzibar»: Mapas multijugador que siguen siendo los favoritos de los aficionados hasta el día de hoy

Por qué lo elegimos Halo 2 convirtió a Halo de un gran juego de disparos en primera persona en un mito. Los aficionados elogian el modo multijugador del juego, y muchos lo consideran el referente en cuanto a mecánicas de combate y juegos de disparos online.

Para más información Halo 2 es ideal para los jugadores a los que les encantan los combates trepidantes, la jugabilidad estratégica y las experiencias multijugador inolvidables.

Halo 2: Edición Aniversario, al igual que otros títulos de esta lista, figura en Halo: La Colección del Jefe Maestro.

2. Hola 3

Nuestra puntuación Año de estreno Plataformas disponibles Enebameter

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2007 Xbox One (a través de MCC), Xbox S/X (a través de MCC), PC (a través de MCC)

Resumen:

Hola 3 pone punto final a la trilogía original con un desenlace épico de la batalla del Jefe Maestro contra el Covenant. La campaña culmina con un modo cooperativo para cuatro jugadores, escenas épicas y momentos de gran intensidad emocional. Los modos «Forge» y «Theater» revolucionaron la forma en que los jugadores interactúan con el juego y con la comunidad, ya que permiten compartir mapas personalizados, vídeos y experiencias.

Lo que me gustó:

Modo Forja : Una herramienta revolucionaria para la creación de mapas personalizados, que permite a los jugadores diseñar y compartir sus propios mapas

: Una herramienta revolucionaria para la creación de mapas personalizados, que permite a los jugadores diseñar y compartir sus propios mapas Moda teatral : Un modo único que permite a los jugadores volver a jugar y editar sus partidas multijugador

: Un modo único que permite a los jugadores volver a jugar y editar sus partidas multijugador Martillo de gravedad : Un arma muy apreciada por los aficionados que aportó un nuevo nivel de emoción al combate cuerpo a cuerpo

: Un arma muy apreciada por los aficionados que aportó un nuevo nivel de emoción al combate cuerpo a cuerpo Mapas emblemáticos como «The Pit»: Perfectamente equilibrada tanto para el combate a larga distancia como para el combate cuerpo a cuerpo

Por qué lo elegimos Para muchos jugadores, Halo 3 es uno de sus juegos favoritos de todos los tiempos. Combina un combate trepidante y equilibrado con un diseño de mapas revolucionario y funciones sociales. Recibió elogios unánimes por sus características innovadoras y se convirtió en un referente para los juegos multijugador en línea.

Para más información Halo 3 sería ideal para los jugadores que valoran la libertad en el juego, como la creación de mapas personalizados y las repeticiones.

3. Halo: Combat Evolved (Halo: Combat Evolved Anniversary)

Nuestra puntuación Año de estreno Plataformas disponibles Enebameter

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2001 Xbox One (a través de MCC), Xbox S/X (a través de MCC), PC (a través de MCC)

Resumen:

Halo: Combat Evolved es el primer título de la serie. El juego sumerge a los jugadores en la épica historia de Master Chief, mientras luchan contra el Covenant y descubren el misterioso mundo anular de Halo. La campaña cuenta con una narrativa increíble y combates intensos. El modo multijugador en pantalla dividida se convirtió en una característica muy apreciada, y Halo pasó a ser un clásico instantáneo.

Lo que me gustó:

Mecánicas innovadoras en los juegos de disparos en primera persona : Marca la pauta en los videojuegos de disparos en primera persona para consolas

: Marca la pauta en los videojuegos de disparos en primera persona para consolas Combate con vehículos : La incorporación de vehículos como el Warthog y el Ghost aportó dinamismo al combate

: La incorporación de vehículos como el Warthog y el Ghost aportó dinamismo al combate Modo multijugador en pantalla dividida : Una función muy apreciada por los fans que permitía a los amigos enfrentarse entre sí

: Una función muy apreciada por los fans que permitía a los amigos enfrentarse entre sí Narrativa épica: Presentó a uno de los personajes más emblemáticos de los videojuegos, el Jefe Maestro

Por qué lo elegimos «Halo: Combat Evolved» ha recibido grandes elogios por su jugabilidad y su historia. Sigue siendo uno de los videojuegos más queridos de la historia, se ha ganado un lugar entre las leyendas de los videojuegos y se ha convertido en un referente para los futuros juegos de disparos en primera persona.

Para más información «Halo: Combat Evolved» es ideal para los aficionados a los videojuegos clásicos de disparos en primera persona y para cualquiera que disfrute de una experiencia sólida y centrada en la historia.

4. Halo Infinite

Nuestra puntuación Año de estreno Plataformas disponibles Enebameter

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2021 Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Resumen:

Halo Infinite lleva la serie Halo a un nuevo terreno. Combina el combate clásico de Halo con una jugabilidad de mundo abierto. La campaña sigue al Jefe Maestro mientras se enfrenta a una nueva y misteriosa amenaza: los Banished. Las últimas actualizaciones han añadido muchos mapas nuevos, modos de juego y cambios en el equilibrio de las armas. Aunque comenzó con un contenido limitado, las continuas actualizaciones y mejoras han convertido a Halo Infinite en un juego imprescindible.

Lo que me gustó:

Combate en un mundo abierto : Por primera vez, Halo incorpora elementos de mundo abierto, lo que ofrece a los jugadores libertad de movimiento por amplios entornos.

: Por primera vez, Halo incorpora elementos de mundo abierto, lo que ofrece a los jugadores libertad de movimiento por amplios entornos. Garfio : La posibilidad de utilizar un gancho de agarre para mejorar la movilidad y la altura realza la dinámica del combate.

: La posibilidad de utilizar un gancho de agarre para mejorar la movilidad y la altura realza la dinámica del combate. Multijugador gratuito : El modo multijugador ya es gratuito, lo que facilita a los nuevos jugadores sumarse a la acción.

: El modo multijugador ya es gratuito, lo que facilita a los nuevos jugadores sumarse a la acción. Mapas nuevos y remasterizados: Los nuevos mapas, junto con los clásicos remasterizados, ofrecen a los jugadores nuevos campos de batalla y, al mismo tiempo, recuperan algunos de los favoritos de siempre.

Por qué lo elegimos Halo Infinite tuvo un comienzo difícil debido a su contenido limitado. Sin embargo, ha mejorado gracias a las actualizaciones periódicas. Los jugadores elogian el juego por volver al combate clásico de Halo al tiempo que incorpora nuevas y emocionantes funciones.

Para más información Recomiendo Halo Infinite a los jugadores que quieran volver a la acción clásica de Halo con un toque de innovaciones modernas. También es ideal para disfrutar de un mundo abierto y de la diversión del modo multijugador.

5. Halo: Reach

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2010 Xbox One (a través de MCC), Xbox Series X/S (a través de MCC), PC (a través de MCC)

Resumen:

Halo: Reach narra una historia desgarradora ambientada en el condenado planeta Reach. La campaña sigue los pasos del Equipo Noble, un grupo de élite formado por Spartans. Luchan para proteger a la humanidad, lo que da lugar a una trágica historia de sacrificio. El juego introduce las «Habilidades de armadura», que aportan profundidad estratégica al combate. La Forja y las opciones de personalización ofrecieron a los jugadores un mayor control sobre su experiencia en Halo, lo que convirtió a Halo: Reach en uno de los juegos más rejugables de la serie.

Lo que me gustó:

Habilidades de armadura : Se han introducido nuevos elementos estratégicos, como los propulsores y el camuflaje activo, para permitir estilos de juego más tácticos.

: Se han introducido nuevos elementos estratégicos, como los propulsores y el camuflaje activo, para permitir estilos de juego más tácticos. Argumento : Una historia conmovedora y llena de fuerza que aporta profundidad y solemnidad a la serie.

: Una historia conmovedora y llena de fuerza que aporta profundidad y solemnidad a la serie. Forja mejorada y personalización: Las nuevas opciones de personalización y el modo Forge mejorado han aportado más creatividad a los jugadores.

Por qué lo elegimos Los aficionados elogian su emotiva historia, sus características innovadoras y su audaz alejamiento de la campaña protagonizada por el Jefe Maestro. Muchos jugadores la consideran una de las mejores historias de la serie Halo.

Para más información «Halo: Reach» es ideal para los jugadores a los que les encantan las historias, el combate táctico y la libertad creativa que ofrecen Forge y las opciones de personalización.

6. Halo 3: ODST

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2009 Xbox One (a través de MCC), Xbox Series X/S (a través de MCC), PC (a través de MCC)

Resumen:

Halo 3: ODST supuso un cambio en la fórmula de Halo. Ofrece una visión más personal del universo de Halo. Ambientado durante los acontecimientos de Halo 2, los jugadores controlan a un soldado ODST en la ciudad de Nueva Mombasa por la noche. El juego introdujo el modo «Firefight», un modo cooperativo que permite a los jugadores enfrentarse juntos a oleadas de enemigos. Esta historia se centra en el lado humano del conflicto, ofreciendo una nueva perspectiva de la guerra contra el Covenant.

Lo que me gustó:

Escenario de inspiración noir : El ambiente nocturno de New Mombasa aporta una atmósfera única al juego.

: El ambiente nocturno de New Mombasa aporta una atmósfera única al juego. Modo «Firefight» : El modo cooperativo de «Firefight» aporta un nuevo enfoque a la jugabilidad de Halo, lo que aumenta la rejugabilidad y la diversión en equipo.

: El modo cooperativo de «Firefight» aporta un nuevo enfoque a la jugabilidad de Halo, lo que aumenta la rejugabilidad y la diversión en equipo. Narrativa realista : Una historia más personal e íntima que se centra en las dificultades de los soldados rasos en medio de una guerra extraordinaria.

: Una historia más personal e íntima que se centra en las dificultades de los soldados rasos en medio de una guerra extraordinaria. Una nueva perspectiva: El juego desplaza el protagonismo del Jefe Maestro a los soldados ODST, lo que aporta una nueva dimensión al universo de Halo.

Para más información Prueba Halo 3: ODST si te gustan los juegos de disparos con una trama destacada. ODST es ideal para los aficionados al modo cooperativo y para cualquiera que busque un nuevo enfoque del universo Halo.

Por qué lo elegimos A los fans les encantó el atrevido giro narrativo y el nuevo enfoque del universo de Halo. El evocador escenario y el modo «Firefight» han recibido elogios por ofrecer algo nuevo sin perder la esencia de la jugabilidad de Halo.

7. Hola 4

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2012 Xbox One (a través de MCC), Xbox Series X/S (a través de MCC), PC (a través de MCC)

Resumen:

Halo 4 incorporó nuevas características, pero conservó el estilo clásico de Halo. El juego se centra en el vínculo cada vez más estrecho entre Master Chief y Cortana, mientras una nueva amenaza se cierne en el horizonte. A pesar de la limitada selección de mapas en el momento del lanzamiento, las actualizaciones han seguido mejorando la variedad, lo que convierte a Halo 4 en una entrega muy sólida.

Lo que me gustó:

La conmovedora historia de Master Chief y Cortana : Una exploración más profunda de su relación, que aporta un componente emocional a la campaña.

: Una exploración más profunda de su relación, que aporta un componente emocional a la campaña. Equipamientos y lanzamientos de munición : Nuevos elementos de juego que permitían a los jugadores tener más control sobre su estilo de juego.

: Nuevos elementos de juego que permitían a los jugadores tener más control sobre su estilo de juego. Campaña dinámica : La campaña presenta nuevos escenarios, tramas y amenazas, entre los que se incluye un nuevo grupo de enemigos: los Prometeos.

: La campaña presenta nuevos escenarios, tramas y amenazas, entre los que se incluye un nuevo grupo de enemigos: los Prometeos. Nuevas opciones multijugador: Innovaciones en el modo multijugador que ofrecían a los jugadores más opciones a la hora de abordar el combate.

Por qué lo elegimos Halo 4 ha recibido muchos elogios por sus gráficos y la historia de la campaña. Sin embargo, los opiniones de los aficionados estaban divididas en cuanto a los cambios introducidos en el modo multijugador y las nuevas mecánicas.

Para más información Si quieres profundizar en el universo de Halo y en la historia del Jefe Maestro, y disfrutar de una experiencia de juego personalizable, prueba Halo 4.

8. Halo Wars 2 (2017)

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2017 Xbox One, PC

Resumen:

Ambientado tras los acontecimientos de Halo 5: Guardianes, Halo Wars 2 sigue las andanzas de la tripulación de la nave Spirit of Fire de la UNSC. Se enfrentan a una nueva amenaza: los alienígenas «Banished». La campaña incluye batallas estratégicas en diversos entornos, y los jugadores deben dirigir a sus unidades para repeler a las fuerzas de los Banished.

Lo que me gustó:

Juego de estrategia en tiempo real : Por primera vez, el universo de Halo se adentra en el género de la estrategia en tiempo real, combinando la conocida historia de Halo con mecánicas de combate estratégico.

: Por primera vez, el universo de Halo se adentra en el género de la estrategia en tiempo real, combinando la conocida historia de Halo con mecánicas de combate estratégico. Los desterrados : Una nueva facción liderada por Atriox, un poderoso líder bruto, supone una nueva y formidable amenaza para la humanidad.

: Una nueva facción liderada por Atriox, un poderoso líder bruto, supone una nueva y formidable amenaza para la humanidad. Modo rápido : Un nuevo modo multijugador que combina la jugabilidad tradicional de los juegos de estrategia en tiempo real con cartas coleccionables para el despliegue de unidades, lo que añade una nueva dimensión de estrategia y variedad.

: Un nuevo modo multijugador que combina la jugabilidad tradicional de los juegos de estrategia en tiempo real con cartas coleccionables para el despliegue de unidades, lo que añade una nueva dimensión de estrategia y variedad. Controles mejorados : Optimizado tanto para PC como para consolas, lo que permite un manejo sencillo tanto con mando como con teclado y ratón.

: Optimizado tanto para PC como para consolas, lo que permite un manejo sencillo tanto con mando como con teclado y ratón. Narrativa cinematográfica: Las magníficas escenas cinemáticas y la excelente interpretación de voz sumergen aún más a los jugadores en esta apasionante historia.

Por qué lo elegimos Elogiado por su fluida jugabilidad de estrategia en tiempo real en consolas y por su fiel adaptación de la historia de Halo, Halo Wars 2 es aclamado por ofrecer una nueva y refrescante visión del universo de Halo. Es posible que a algunos aficionados a los juegos de disparos en primera persona tradicionales no les guste la estrategia en tiempo real.

Para más información Los aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real que quieran sumergirse en el universo de Halo.

9. Halo 5: Guardianes

Nuestra puntuación Año de estreno Plataformas disponibles Enebameter

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2015 Xbox 360

Resumen:

Halo 5: Guardianes introdujo un nuevo nivel de movilidad e innovación en el modo multijugador, pero suscitó reacciones encontradas entre la comunidad. La campaña centra la atención en el Equipo de Fuego Osiris, un nuevo escuadrón de Spartans, lo que decepcionó a algunos fans que esperaban seguir con la historia del Jefe Maestro. Sin embargo, el modo Warzone supuso un punto de inflexión.

Lo que me gustó:

Modo Warzone : Batallas a gran escala que combinan el modo multijugador (PvP) y el modo contra el entorno (PvE), lo que aporta una nueva dimensión estratégica a la jugabilidad.

: Batallas a gran escala que combinan el modo multijugador (PvP) y el modo contra el entorno (PvE), lo que aporta una nueva dimensión estratégica a la jugabilidad. Movilidad avanzada : Nuevas mecánicas, como trepar, golpear el suelo y propulsores, que revolucionaron el movimiento y el combate.

: Nuevas mecánicas, como trepar, golpear el suelo y propulsores, que revolucionaron el movimiento y el combate. Multijugador trepidante: Los nuevos modos y funciones multijugador convierten a Halo 5 en una experiencia trepidante e intensa.

Por qué lo elegimos Halo 5: Guardianes supuso un paso adelante gracias a sus nuevas mecánicas, pero no estuvo exento de polémica. El cambio al equipo de combate Osiris y las opciones de movilidad avanzadas dividieron a los seguidores.

Para más información «Halo 5: Guardianes» es el juego ideal para ti si te encantan los combates trepidantes y los modos multijugador innovadores. Si te gusta la gran movilidad y los combates dinámicos con elementos de PvP y PvE.

Criterios de clasificación: cómo hemos seleccionado los mejores juegos de Halo

Ahora viene lo difícil. Para clasificar estos juegos de disparos en primera persona (FPS) de estatus mítico, hemos tenido en cuenta varios factores con el fin de equilibrar nuestras propias experiencias y nuestro amor por la serie. Nuestro enfoque tiene en cuenta la emoción que transmiten estos juegos y su impacto duradero en el mundo de los videojuegos.

Criterios de clasificación

Calidad de la campaña : Nos hemos centrado en la profundidad de la historia, el diseño de las misiones y los altibajos emocionales.

: Nos hemos centrado en la profundidad de la historia, el diseño de las misiones y los altibajos emocionales. El impacto del modo multijugador : Hemos tenido en cuenta cómo cada juego ha innovado en las mecánicas multijugador, el equilibrio entre diversión y competitividad, y el grado de implicación de la comunidad con los modos y los mapas.

: Hemos tenido en cuenta cómo cada juego ha innovado en las mecánicas multijugador, el equilibrio entre diversión y competitividad, y el grado de implicación de la comunidad con los modos y los mapas. Logro técnico : Analizamos cómo cada juego ha aprovechado su tecnología, desde las secuencias cinemáticas hasta las funciones innovadoras.

: Analizamos cómo cada juego ha aprovechado su tecnología, desde las secuencias cinemáticas hasta las funciones innovadoras. Importancia histórica : En esta categoría se analiza cómo cada título ha marcado la serie Halo y ha influido en la industria de los videojuegos.

: En esta categoría se analiza cómo cada título ha marcado la serie Halo y ha influido en la industria de los videojuegos. Rejugabilidad : Un buen juego de Halo no es de esos que se juegan una vez y se olvidan. La rejugabilidad ha sido un factor clave en nuestra clasificación.

: Un buen juego de Halo no es de esos que se juegan una vez y se olvidan. La rejugabilidad ha sido un factor clave en nuestra clasificación. Recepción comunitaria: Por último, la solidez de la comunidad de Halo y su compromiso constante son fundamentales.

Descubriendo la saga Halo: una crónica galáctica

El universo de Halo es inmenso. En su núcleo se encuentra el conflicto, que se remonta a siglos atrás, entre la humanidad y los alienígenas del Covenant, empeñados en nuestra extinción. Esta guerra galáctica sirve de telón de fondo a misterios aún más profundos: las antiguas civilizaciones de los Precursores, los misteriosos anillos de Halo y una inteligencia artificial que es a la vez aliada y amenaza.

Arcos argumentales principales

Los humanos contra el Covenant: La Tierra está siendo atacada por una poderosa alianza alienígena y la única esperanza de la humanidad es una batalla sin cuartel por la supervivencia.

La Tierra está siendo atacada por una poderosa alianza alienígena y la única esperanza de la humanidad es una batalla sin cuartel por la supervivencia. Master Chief: El super soldado definitivo, el Jefe Maestro, lidera la lucha para evitar que la humanidad sea aniquilada.

El super soldado definitivo, el Jefe Maestro, lidera la lucha para evitar que la humanidad sea aniquilada. Cortana: Cortana, una IA prodigiosa, ayuda a Chief a superar misiones difíciles y a desvelar secretos.

Cortana, una IA prodigiosa, ayuda a Chief a superar misiones difíciles y a desvelar secretos. Los anillos de Halo: Se descubren antiguas superarmas relacionadas con un secreto oculto durante mucho tiempo.

Se descubren antiguas superarmas relacionadas con un secreto oculto durante mucho tiempo. El Diluvio: Un parásito alienígena mortal amenaza con acabar con toda forma de vida.

Un parásito alienígena mortal amenaza con acabar con toda forma de vida. El Árbitro: Un nuevo aliado, el Árbitro, se enfrenta a amenazas más poderosas y antiguas.

Un nuevo aliado, el Árbitro, se enfrenta a amenazas más poderosas y antiguas. Los precursores: La tecnología de una civilización perdida podría ser la clave del futuro de la galaxia y, tal vez, de su destrucción.

Cada juego aporta nuevos matices a la historia. Desde el descubrimiento del primer anillo de Halo en Halo: CE hasta los recientes enfrentamientos en Zeta Halo en Halo: Infinite (por favor, no intentes superar la batalla contra el jefe en el modo Legendario).

Un rico legado

Halo no se reduce a las batallas épicas: es la determinación silenciosa del Jefe Maestro, el vínculo entre él y Cortana, y el viaje del Árbitro. Personajes secundarios como el sargento Johnson y el Novato aportan profundidad a la historia general.

Cuanto más te adentres en la historia de Halo, más apreciarás la contribución única de cada juego al universo. Para los auténticos fans de Halo, hay incluso novelas y series de televisión que descubrir, que ofrecen nuevas perspectivas sobre sus personajes, mundos y conflictos.

La evolución del modo multijugador: la ventaja competitiva de Halo

Halo revolucionó los juegos multijugador para consolas. La serie estableció un nuevo estándar en las mecánicas de combate y fue pionera en características que hoy en día son imprescindibles, como el emparejamiento, las clasificaciones y las repeticiones. Las novedades más recientes, como el modelo free-to-play de Halo: Infinite, continúan esta evolución.

Un espacio de pruebas único

Un aspecto fundamental del modo multijugador de Halo es conocer el entorno de juego: comprender cómo interactúan las armas, las granadas y los ataques cuerpo a cuerpo con la salud de los jugadores. Este conocimiento es esencial para alcanzar la victoria. Usa un DMR o un rifle de combate para superar a un rifle de asalto a distancia. O bien, acribilla a un francotirador para impedir que utilice su visor. Cada arma tiene una función específica, y saber cuándo y cómo usarla en diferentes situaciones es una habilidad que distingue a Halo.

Profundidad estratégica

A diferencia de franquicias como Call of Duty, que se centran en combates trepidantes y basados en la rapidez de reflejos, Halo premia el pensamiento estratégico y el conocimiento del mapa. El juego en equipo y la coordinación son tan importantes como la habilidad individual, y el diseño de los mapas fomenta combates dinámicos y en constante cambio. El modo multijugador de Halo es la combinación perfecta de estrategia, dominio de las armas y estilos de juego.

Medallas

Halo premia el combate hábil con prestigiosas medallas por hazañas de precisión y dominio. Entre ellas se incluyen «Double Kill», «Triple Kill», «Killing Spree», «Running Riot», «Killtacular», «Untouchable» y muchas más. El dominio absoluto requiere maestría. Pero créeme, escuchar a Jeff Steitzer, la emblemática voz de Halo, anunciar «Double Kill» tras esas dos primeras muertes rápidas es una emoción que no hace más que ir en aumento.

Personajes emblemáticos más allá de Master Chief

Personajes principales

Aunque el Jefe Maestro es el supersoldado por excelencia de los videojuegos, Halo cuenta con una gran variedad de personajes memorables. La compleja relación de Cortana con el Jefe Maestro constituye el núcleo de la serie. El recorrido del Árbitro, de enemigo a aliado, explora los conceptos de redención y lealtad, lo que lo convierte en una de las figuras más cautivadoras de la saga. Los personajes secundarios, como el Equipo Noble, añaden un toque humano al conflicto. Los recién llegados, como el Piloto en Infinite, continúan esta tradición de una narrativa sólida y centrada en los personajes.

Personajes secundarios

Halo también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy queridos. Las memorables réplicas del sargento Johnson, como «¡Ya te he oído, idiota!», no tienen precio, mientras que Chips Dubbo aporta humor con frases como: «Querido sargento, dándoles una paliza en el espacio exterior. Ojalá estuvieras aquí». También apreciarás el heroísmo silencioso del Novato de ODST, que representa la resistencia de los soldados de a pie. Las IA únicas, desde las excentricidades de Guilty Spark hasta la compasión de BB, resultan todas fundamentales para el universo de Halo.

Personaje precursor

Luego están los Precursores, como IsoDidact, Ur-Didact, Mendicant Bias y Thel ‘Vadam. Son fundamentales para la mitología de Halo, pero sus papeles suelen quedar en un segundo plano respecto a la historia principal. Conforman la mitología más profunda de la serie, especialmente en lo que respecta a los Precursores, el Flood y los anillos de Halo. Su impacto radica en la exploración de ideas cósmicas y filosóficas y en el enriquecimiento del universo de Halo en general con una historia compleja.

Armas y tecnología: El arsenal de Halo

Armas

El arsenal de armas de Halo ofrece una combinación perfecta de estilo y estrategia. Desde las armas de siempre hasta la nueva tecnología devastadora, cada arma desempeña un papel fundamental en la profundidad táctica del juego. A continuación, te ofrecemos un resumen de algunas de las armas y combinaciones más emblemáticas:

Fusil de asalto y pistola : Fiable y versátil, perfecto para cualquier situación.

: Fiable y versátil, perfecto para cualquier situación. Lanzacohetes y rifles de francotirador : Armas de gran potencia que permiten a los jugadores dominar el mapa.

: Armas de gran potencia que permiten a los jugadores dominar el mapa. Armas de plasma : Tecnología alienígena diseñada para agotar los escudos o sobrecalentar a los enemigos.

: Tecnología alienígena diseñada para agotar los escudos o sobrecalentar a los enemigos. Escopetas : Potencia a corta distancia que premia el juego agresivo y cercano.

: Potencia a corta distancia que premia el juego agresivo y cercano. Fusiles de combate : Armas de alcance medio que ofrecen control y versatilidad con el modo de ráfaga (domina el disparo de 4 balas y gana).

: Armas de alcance medio que ofrecen control y versatilidad con el modo de ráfaga (domina el disparo de 4 balas y gana). Martillo de gravedad : Un arma cuerpo a cuerpo brutal que aplasta a los enemigos y los lanza por los aires.

: Un arma cuerpo a cuerpo brutal que aplasta a los enemigos y los lanza por los aires. Espada de energía : Un arma cuerpo a cuerpo que atraviesa a los enemigos con una precisión letal.

: Un arma cuerpo a cuerpo que atraviesa a los enemigos con una precisión letal. Garra de agarre + Espada de energía (Halo Infinite) : Siéntete como Spider-Man empuñando un sable láser mientras te balanceas por el mapa.

: Siéntete como Spider-Man empuñando un sable láser mientras te balanceas por el mapa. El Needler: «¡Cuidado con la niebla rosa!» No hace falta decir más.

Vehículos

La gama de vehículos de Halo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Cada nueva incorporación ha logrado un equilibrio perfecto entre movilidad, potencia de fuego y defensa. Desde los vehículos terrestres hasta los de asalto aéreo, cada uno de ellos es muy apreciado por la comunidad de Halo por diferentes motivos. A continuación, te ofrecemos un breve resumen de su evolución:

Jabalí verrugoso : El modelo emblemático y versátil, favorito de los aficionados, que marca la pauta en cuanto a movilidad todoterreno y potencia de fuego.

: El modelo emblemático y versátil, favorito de los aficionados, que marca la pauta en cuanto a movilidad todoterreno y potencia de fuego. Fantasma : Rápido, ágil y perfecto para tácticas de ataque relámpago en el campo de batalla.

: Rápido, ágil y perfecto para tácticas de ataque relámpago en el campo de batalla. Wraith : Su gran potencia de fuego y su potente mortero convierten a este vehículo en una fuerza a tener muy en cuenta en el control de multitudes.

: Su gran potencia de fuego y su potente mortero convierten a este vehículo en una fuerza a tener muy en cuenta en el control de multitudes. Brute Chopper : Su devastadora embestida puede arrasar con los enemigos, lo que la convierte en una opción letal a corta distancia.

: Su devastadora embestida puede arrasar con los enemigos, lo que la convierte en una opción letal a corta distancia. Banshee : Sorprendentemente ágil, este vehículo de asalto aéreo dispara potentes cañones de plasma desde las alturas.

: Sorprendentemente ágil, este vehículo de asalto aéreo dispara potentes cañones de plasma desde las alturas. El cuerno : Este vehículo aéreo, de reciente incorporación, garantiza la superioridad aérea y aporta flexibilidad estratégica en los cielos.

: Este vehículo aéreo, de reciente incorporación, garantiza la superioridad aérea y aporta flexibilidad estratégica en los cielos. Halcón : Un vehículo versátil con capacidad para varios aliados —dos artilleros y dos pasajeros— ideal para el caos del modo multijugador.

: Un vehículo versátil con capacidad para varios aliados —dos artilleros y dos pasajeros— ideal para el caos del modo multijugador. Escorpio: El enorme tanque del UNSC cuenta con una potencia de fuego impresionante y un blindaje casi invencible, lo que garantiza el dominio del campo de batalla y una sonrisa en el rostro de cualquier jugador.

Mirando hacia el futuro: el futuro de la franquicia Halo

A medida que 343 Industries hace evolucionar la saga Halo, surgen varios caminos. El modelo de servicio en línea de «Infinite» promete actualizaciones continuas de contenido y la participación de la comunidad, mientras que los rumores sobre posibles proyectos derivados apuntan a nuevas oportunidades narrativas. El reto sigue siendo encontrar el equilibrio entre la innovación y la tradición: conservar lo que hace grande a Halo al tiempo que se impulsa la serie hacia adelante. Cada vez más, los comentarios de la comunidad dan forma a esta evolución, lo que apunta a un futuro colaborativo.

Primeros pasos: Guía para principiantes de Halo

Para los nuevos jugadores que estén deseando sumergirse en el universo Halo, «The Master Chief Collection» es la mejor forma de empezar. Empezar por «Combat Evolved» permite hacerse una idea de la historia. El emblemático modo multijugador de «Halo 3» sigue siendo divertido y fácil de acceder. Reach es un excelente punto de partida independiente, que ofrece una mecánica refinada y una campaña autónoma. Y, por supuesto, el modo multijugador gratuito de Infinite ofrece una alternativa moderna y actualizada.

Consejos de expertos: mejora tu experiencia de juego en Halo

La práctica hace al maestro, pero no hace falta pasar una cantidad desmesurada de horas jugando para ser un jefe de primera. Domina estos conceptos básicos para mejorar tu rendimiento:

Control del mapa y de las armas

Ten en cuenta los tiempos y las ubicaciones de aparición de las armas potentes para conseguir una ventaja decisiva.

Analiza la disposición del campo y los movimientos habituales de los jugadores para anticipar las jugadas y mejorar la colocación.

Coordina el uso de las armas pesadas con tus compañeros de equipo. Las armas pesadas, como los lanzacohetes o los rifles de francotirador, pueden cambiar el rumbo de una partida.

Movimiento y posicionamiento

¡No te expongas demasiado! Correr a toda velocidad por zonas abiertas suele acabar en una muerte rápida. Quédate con tus compañeros y da prioridad a las posiciones defensivas.

Domina técnicas de movimiento avanzadas, como trepar, lanzarse en picado o usar el gancho de agarre (Halo: Infinite) para conseguir una mejor posición.

Practica el vuelo en zigzag siguiendo trayectorias impredecibles sin perder precisión.

Aprende cuándo debes avanzar y cuándo retirarte en los combates para evitar morir innecesariamente.

Habilidades de combate

Apunta siempre a la cabeza. Los disparos a la cabeza infligen más daño, sobre todo con armas de precisión como el rifle de combate o el DMR.

Domina la técnica de eliminar a un enemigo con cuatro disparos del rifle de combate. Esta es una de las formas más fiables de acabar con un enemigo a media distancia.

Practica cómo colocar granadas para sacar a los enemigos de sus escondites o atraer a los objetivos en movimiento hacia tu mira.

Si estás en un 1 contra 1, intenta intercambiar bajas o avisa a tus compañeros si el enemigo te puede eliminar de un solo golpe.

Conciencia situacional y comunicación

Mantén siempre la atención en los escudos y tu posición. Si tus escudos están bajados, retírate; si los suyos están bajados, ¡ataca!

Informad activamente sobre la posición de los enemigos y el estado de los daños. Compartir es cuidar, amigos.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que jugar a los juegos de Halo en orden?

No, puedes lanzarte a Halo Infinite multijugador o empezar con The Master Chief Collection, que reúne los clásicos en un solo paquete. Cada juego ofrece una experiencia única, por lo que puedes jugarlos en el orden que prefieras.

¿Cuál tiene la mejor campaña?

Depende mucho de lo que busques. Halo: Combat Evolved dio inicio a la franquicia con una mecánica de juego revolucionaria y presentó al Jefe Maestro al mundo. Por otro lado, Halo: Reach ofrece una historia más emotiva y conmovedora que muchos seguidores siguen valorando mucho.

¿La mejor experiencia multijugador?

Para el juego competitivo, Hola 2 Es legendario; marcó un hito en el mundo de los videojuegos online. Hola 3 es el rey de los juegos multijugador sociales, ya que ofrece partidas divertidas y a las que es fácil sumarse con los amigos. En cuanto a Halo Infinite… se trata de diversión inmediata con mecánicas novedosas y una jugabilidad trepidante.

¿Es Infinite adecuado para principiantes?

¡Sí!Halo Infinite es muy acogedor para los principiantes. El modo multijugador gratuito, los útiles tutoriales y los modos casuales te permiten ir familiarizándote con el juego sin sentirte abrumado.

¿Vale la pena jugar ahora a los clásicos Halos?

Sí, los Halos clásicos siguen estando a la altura, tanto si buscas una experiencia de juego nostálgica como si quieres vivir las emblemáticas historias. La mecánica de juego básica es atemporal y, gracias a The Master Chief Collection, ahora es más fácil que nunca dar el paso.