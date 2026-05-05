Los 11 mejores juegos de Worms para jugar en 2026: una guía definitiva

Encontrar lo mejor Gusanos Jugar a este juego es como elegir la mejor canción de un álbum doble clásico. Tienes los grandes éxitos, las caras B experimentales y las remasterizaciones modernas definitivas. Desde 1995, Team17 ha perfeccionado una fórmula sencilla y brillante: un grupo de anélidos con voces chillonas, un escenario totalmente destructible y la emblemática «Granada Sagrada».

Hemos hecho una selección rigurosa para encontrar los títulos que siguen dominando el panorama actual. ¿Buscas la nostalgia del 2D con gráficos perfectos, o lo mejor Gusanos ¿Qué significa para ti la verticalidad de alto riesgo de los entornos 3D? Se trata de sentir el viento, el rebote letal de una bomba de racimo y la gloriosa tensión que se siente cuando una cuerda ninja falla en el peor momento posible.

¿Listo para descubrir tu próximo juego de Worms y convertirte en una leyenda de la estrategia por turnos? ¡Sigue leyendo!

Nuestra selección de los mejores juegos de Worms

Estos tres títulos representan lo mejor de Gusanos de toda la franquicia. Abarcan desde los clásicos indiscutibles hasta los títulos más actuales, pasando por lo mejor del modo multijugador.

Worms Armageddon (2013) – El mejor juego de todos los tiempos de la franquicia, sin lugar a dudas. Ofrece un nivel de equilibrio y una profundidad basada en la física que sigue siendo el referente para la comunidad. Worms W.M.D. (2016) – Un magnífico regreso a las raíces del 2D. Aporta nuevas ideas, como los tanques y la creación de objetos, al espíritu del juego sin romper el ritmo. Worms World Party (2015) – La joya de principios de la década de 2000. Team17 la creó específicamente para que jugar con amigos fuera lo más fluido y personalizable posible.

Las siguientes selecciones representan lo mejor de Gusanos a lo largo de varias décadas de evolución. Cada una ofrece un ritmo diferente para tu próxima noche de Worms. ¿Prefieres un desafío técnico o uno de los los mejores videojuegos deportivosseries derivadas comoWorms: Minigolf¿Quieres ver la lista completa? Sigue desplazándote hacia abajo.

Los 11 mejores títulos de Worms para todos los gustos

«¿Cuál es el mejor juego de Worms?» es una pregunta difícil de responder, ya que hay muchísimos entre los que elegir. La historia de los mejores juegos de Worms es un largo recorrido por sprites en 2D, polígonos en 3D e incluso algunas partidas de golf. Es un el legado de los juegos de estrategia por turnos que ha sobrevivido a muchos de sus competidores – ¿A cuántos de estos has jugado?

1. Worms Armageddon [El mejor juego de Worms en general]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Género Estrategia por turnos / Artillería Plataformas PC, PlayStation, Dreamcast, N64 Año de estreno 1999 / 2013 Creadores Team17 Duración media de la partida Más de 25 horas

Siempre he pensado que hay un caos característico de «Worms Armageddon» que ninguna otra entrega logra reproducir del todo. Diriges a un equipo de cuatro gusanos a través de un escenario en 2D en el que cada píxel puede ser eliminado con un cohete bien lanzado.

La mecánica principal es una obra maestra de la tensión. Te mueves, apuntas contra el viento y rezas para que la granada no te rebote en la cara. La estructura por turnos crea un crescendo natural en el que cada tiro fallido aumenta la presión para el siguiente jugador.

Por qué lo elegimos Es la versión definitiva del género 2D. Ofrece una experiencia competitiva muy equilibrada y una lista de armas legendaria que nunca ha sido superada.

Los sistemas aquí son más complejos de lo que parecen. El La física de la cuerda ninja por sí sola inspiró una subcultura que se ha prolongado durante décadas de jugadores que consideran el movimiento como una forma de arte a gran velocidad. El arsenal abarca desde escopetas hasta el devastador Concrete Donkey.

Incluso hoy en día, las comunidades de Worms siguen trabajando en parches para Worms Armageddon porque el equilibrio entre la comedia y la precisión táctica aquí es prácticamente perfecto.

Mi veredicto: Si quieres jugar al mejor juego de gusanos, que sea este. Es la combinación perfecta entre la comedia slapstick y una auténtica profundidad táctica.

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2. Worms W.M.D. [El mejor juego moderno de Worms]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,9/10

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Género Estrategia por turnos Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2016 Creadores Team17 Ideal para Hardware moderno / Puristas del 2D Duración media de la partida Más de 30 horas

«Worms W.M.D» da la sensación de ser una banda que vuelve al equipo analógico tras años de experimentación digital. Es deja de lado los modelos 3D voluminosos para adoptar un magnífico estilo dibujado a mano donde los colores realmente resaltan.

El clásico ciclo por turnos se mantiene intacto: te mueves, apuntas y disparas. Sin embargo, el el entorno parece más vivo que nunca. Una cosa que he notado es que no te limitas a estar sobre el terreno, sino que interactúas con él de formas nuevas.

Para más información Utiliza el sistema de creación para fabricar la «Oveja eléctrica» durante el turno de tu oponente. Te permitirá pillarlo desprevenido con una versión modificada de una herramienta clásica.

Esta actualización introduce vehículos como tanques y mechas, además de edificios en los que puedes refugiarte para protegerte de los ataques aéreos. Creo que el sistema de fabricación de armas es una incorporación genial al ritmo del juego, ya que te permite crear mejoras durante el turno de tu oponente.

You mantén la concentración incluso cuando no tengas el punto de mira bajo control. Se trata de una reedición ingeniosa y llena de energía que Team17 ha perfeccionado para pantallas de alta definición y sistemas de emparejamiento modernos. Ya sea utilizando helicópteros o búnkeres, las opciones tácticas ampliadas nunca resultan excesivas en Worms W.M.D.

Mi veredicto: Este es el mejor punto de partida para un principiante. Tiene todo el encanto de los juegos antiguos sin los problemas de compatibilidad del software de los años 90.

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3. Worms World Party [El mejor juego de Worms para multijugador online]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,8/10

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Género Estrategia por turnos Plataformas PC, PlayStation, Dreamcast, GBA Año de estreno 2001 / 2015 Creadores Team17 Multijugador De 2 a 6 jugadores (en línea o en local) Duración media de la partida 24,5 horas

Si *Armageddon* fue el álbum que les dio a conocer, *Worms World Party* fue la gira mundial en la que perfeccionaron su estilo. tomó el motor de su predecesor y le añadió funciones sociales adelantado a su tiempo.

La premisa seguía siendo la misma: la guerra táctica de gusanos. Pero aquí, el enfoque se desplaza hacia modos de juego personalizados e identidad de equipo lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos multijugador por ahí.

El ciclo de juego es un baile de alto riesgo. Me encanta colocar a mi gusano en una posición de flanqueo, tener en cuenta el viento y lanzar una bomba de racimo con una mecha de tres segundos.

Por qué lo elegimos Los modificadores «Wormpot» y su amplia personalización hacen que esta sea la mejor opción para jugar a largo plazo con un grupo de amigos fieles a los que les encantan las reglas de la casa.

El «Wormpot» es la verdadera estrella. Esta función te permite activar más de 1000 modificadores de juego diferentes. Puedes modificar todo, desde los niveles de gravedad hasta la cantidad de daño que sufre el terreno con el impacto de un disparo de escopeta.

Estos ajustes hacen que cada sesión local sea única. El meta nunca se vuelve aburrido. Tienes a tu disposición casi 60 armas de destrucción. Usa un misil teledirigido contra los enemigos o suelta una mofeta para envenenar toda una cresta.

Mi veredicto: Esta es la versión definitiva «de fiesta» del motor clásico. Es una opción fantástica para los jugadores que quieran… El Armagedón ofrece una mayor variedad integrada.

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4. Worms: Guerras de clanes [El mejor juego de Worms para el modo competitivo]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Género Estrategia / Redes sociales Plataformas PC Año de estreno 2013 Creadores Team17 Ideal para Comunidades de PC competitivas Duración media de la partida Más de 18 horas



Según mi experiencia, Worms: Guerras de clanes se creó con una arquitectura social específica que se apoya en gran medida en el ecosistema de PC. Ofrece un sistema basado en «clanes» en el que puedes Únete a tus amigos para escalar en las clasificaciones mundiales.

The El ciclo de juego incluye clases como Pesos pesados, exploradores, científicos y soldados. Cada una tiene diferentes velocidades de movimiento y alturas de salto. Un Científico cura lentamente a tu equipo cada turno, mientras que un Explorador se abre paso por túneles estrechos por los que otras clases no caben.

Para más información Usa la clase Scout para colocar minas cerca de los gusanos enemigos. Su gran movilidad les permite activar una trampa y escapar antes de que la mecha llegue a cero.

Una cosa que me llamó la atención es que la física del terreno incluye el «agua dinámica», que fluye por el mapa como un obstáculo líquido. No se trata solo de apuntar a un impacto directo, sino de intentar abrir una brecha en una caverna para arrastrar a un escuadrón enemigo al mar.

La integración con Steam Workshop te ofrece una una fuente inagotable de paisajes creados por la comunidad. Ya sea jugando en el modo historia o en ligas de alto nivel, el juego realmente se percibe como una plataforma profesional pensada para un compromiso a largo plazo.

Mi veredicto: ¿Cuál es la mejor Gusanos ¿Un juego para jugadores competitivos? Este es el mejor Gusanos Un juego para quienes buscan un motivo para volver cada noche y ayudar a su equipo a subir en la clasificación.

★ El mejor juego de Worms para el modo competitivo Worms: Guerras de clanes para PC Compra en Eneba

5. Worms Revolution [El mejor juego de Worms con mecánica de juego basada en la física]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Género Estrategia por turnos Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2012 Creadores Team17 Duración media de la partida Más de 50 horas

En esta entrada se presentó por primera vez el sistema de clases y la mecánica de fluidos, que posteriormente se perfeccionó en Guerras de clanes. Worms Revolution se aleja de los sprites planos en 2D y utiliza modelos 3D en un plano 2D. Es un juego sobre objetos.

En el escenario hay mecheros, frascos de veneno y globos de agua. Estos reaccionan al golpearlos. La mecánica principal sigue siendo por turnos, pero las variables son más impredecibles, lo que lo convierte en uno de los más interesantes juegos de estrategia puedes jugar.

La estrategia aquí va más allá de tu arsenal; tienes que piensa en la alineación de tu equipo. El «Heavy Worm» inflige más daño, pero se mueve como un tanque, y el «Scientist» proporciona una mejora defensiva al resto del escuadrón.

Para más información La incorporación de objetos físicos y agua en movimiento aportó una nueva dimensión táctica. Hizo que el entorno pareciera un participante activo en la guerra.

Las interacciones con el entorno dan lugar a momentos sorprendentes. Una tubería reventada crea una cascada que empuja a tus objetivos fuera del mapa y los arroja al mar. Es una una evolución caótica y creativa que recompensa a los jugadores que tienen en cuenta la física de toda la pantalla.

Mi veredicto: Una opción acertada si te gusta ver cómo se aplica la física del «mundo real» a la caótica lógica de una batalla de gusanos.

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6. Worms 4: Caos [El mejor juego de Worms en 3D]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Género Artillería en 3D / Estrategia Plataformas PC, PS2, Xbox Año de estreno 2005 Creadores Team17 Duración media de la partida Más de 20 horas

El traslado a unespacio totalmente en 3D supuso un cambio radical de ritmo, y Worms 4: Caos es donde los desarrolladores encontraron por fin el lugar ideal para este estilo. En lugar de una vista lateral plana, exploras paisajes reales desde una perspectiva en tercera persona. El bucle principal cambia por completo; hay que tener en punto de mira la profundidad y la verticalidad al apuntar con la bazuca.

Ya no se trata solo de la izquierda y la derecha, sino que… sobre cómo dominar el espacio de 360 grados alrededor de tu escuadrón. Los controles de la cámara suponen una mejora enorme con respecto a anteriores intentos en 3D, y la «Fábrica de armas» te permite crear herramientas personalizadas con propiedades específicas.

Por qué lo elegimos Es la versión más pulida de la fórmula 3D. Soluciona los problemas con la cámara de los títulos anteriores sin perder ni un ápice de humor.

Las misiones de la campaña son creativas y se desarrollan en zonas temáticas como el Salvaje Oeste y Camelot. No se trata solo de combates a muerte, sino de pequeños acertijos en los que hay que recuperar objetos.

¿Cuál es la mejor Gusanos ¿Un juego que apuesta por la comedia pura y dura? Probablemente este; aunque a algunos puristas les falte la precisión del 2D, La comicidad de la reacción de un gusano en 3D es difícil de superar in Worms 4: Caos.

Mi veredicto: Este es el mejor Gusanos Un juego para aquellos jugadores que quieran alejarse del plano bidimensional y disfrutar de la serie con un toque cinematográfico.

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7. Worms 2: Armagedón [El mejor regreso de Worms a las consolas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Género Estrategia por turnos Plataformas Xbox 360, PS3, iOS, Android Año de estreno 2009 Creadores Team17 Ideal para Multijugador local / Juego en consola Duración media de la partida 23,8 horas

Según mi experiencia, no hay que confundir esto con la obra maestra para PC de 1999, ya que Worms 2: Armagedón supuso una reinvención completa para la era de las consolas de alta definición. It aportó a las imágenes una nitidez muy necesaria que resulta realmente llamativa.

La interfaz de usuario optimizada hace que tu arsenal te resulte totalmente natural, y aunque se considera el el mejor juego de estrategia por turnos Aunque se trata del mismo bucle de confianza, el ritmo resulta más ágil. Está diseñado a la perfección para sesiones rápidas en el sofá con el mando en la mano.

Para más información En las misiones del «Retro Pack», presta mucha atención a la altura del terreno. Usa la cuerda ninja para llegar a la parte superior del mapa. A menudo es la única forma de sobrevivir a una inundación en el modo «Muerte súbita».

Esta entrada es una recopilación de «grandes éxitos» de la era 2D, que nos trae de vuelta armas emblemáticas como la «Super Sheep» y el «Concrete Donkey». Me encanta que también incorpore herramientas nuevas como el «Bunker Buster» y el «Lightning Strike» a la mezcla.

Para toda una generación en Xbox Live y PSN, esta fue la puerta de entrada definitiva a esta afición. Sigue siendo un la mejor opción si prefieres la comodidad de un mando a la de un ratón y un teclado in Worms 2: Armagedón.

Mi veredicto: Perfecto para quienes buscan una experiencia clásica en 2D en una consola. Ofrece todas las comodidades modernas y una presentación muy pulida.

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8. Worms Reloaded [Lo mejor del renacimiento de los clásicos de PC]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Género Estrategia por turnos Plataformas PC Año de estreno 2010 Creadores Team17 Duración media de la partida Más de 52 horas

En mi opinión,Worms Reloaded fue como volver a casa, ya que este fue el juego que devolvió la fórmula tradicional de los juegos de artillería en 2D a su terreno natural: el PC. Es la versión para PC equivalente a las de consola, pero añade las ventajas del ecosistema de Steam.

La mecánica del juego es justo lo que buscas: una carnicería por turnos en la que hay mucho en juego. Me encanta cómo… Un solo rebote mal calculado puede acabar con tu racha, lo que mantiene la tensión al máximo en cada partido.

El juego cuenta con una amplia lista de armas que incluye nuevas herramientas que sacan partido al motor físico actualizado. Se trata de un paquete completo que incluye una campaña de 35 misiones, un modo «Warzone» para los veteranos y un modo «Bodycount» para poner a prueba tus habilidades de supervivencia.

Por qué lo elegimos Supuso el regreso del 2D Gusanos para PC con un nivel de densidad de contenido que satisfizo tanto a los aficionados de toda la vida como a los recién llegados.

Los sprites de alta definición se ven nítidos, manteniendo el característico humor de Team17 como elemento central. No pretende reinventar la rueda, sino que se centra en pulirla al máximo para adaptarla al público actual.

Mi veredicto: Una opción sólida y fiable para los jugadores de PC que buscan una experiencia tradicional a la que sea fácil iniciarse.

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9. Worms Rumble [El mejor juego de Worms para combates multijugador en tiempo real]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Género Acción en tiempo real / Battle Royale Plataformas PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creadores Team17 Duración media de la partida Más de 23 horas

Worms Rumble es el cambio de ritmo más radical que ha experimentado la serie hasta la fecha. Elimina por completo la estructura por turnos, acabando con la espera a que el oponente calcule su trayectoria.

Si quieres saber cuál es el mejor Gusanos un juego para varios jugadores que se enfrentan entre sí; es un juego frenético, Una batalla en tiempo real para 32 jugadores en la que rodarás, saltarás y treparás por las paredes de enormes arenas de múltiples niveles. La mecánica principal del juego consiste en un shooter de alta velocidad en el que el último gusano que quede en pie en una arena que se va reduciendo se lleva la corona.

Para más información En medio del caos del juego en tiempo real, no te olvides de rodar. Rodar te convierte en un objetivo mucho más difícil de alcanzar y te permite moverte por el entorno más rápido que saltando.

El ritmo es más rápido, pero el «sonido» sigue siendo inconfundiblemente de Worms. Sigues usando la bazuca, la bomba de plátano y la granada sagrada, pero con los reflejos de un jugador de videojuegos de acción. El juego ofrece partidas multiplataforma para disputar partidas rápidas.

Con eventos de temporada y una gran personalización, parece un título moderno de servicio continuo. Es el mejor Gusanos Un juego para quienes consideran que el estilo tradicional de «esperar tu turno» es demasiado lento.

Mi veredicto: Un juego atrevido y lleno de energía. Es perfecto para aquellos jugadores que prefieren poner a prueba sus reflejos en lugar de su paciencia.

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10. Worms: Minigolf [El mejor juego derivado de Worms]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Género Rompecabezas / Deportes Plataformas PC, PS3, iOS, Mac Año de estreno 2011 Creadores Team17 Duración media de la partida 12 horas

A veces creo que la mejor forma de disfrutar de este universo es cambiar de género, que es precisamente lo que ocurre en Worms: Minigolf. Se necesitan esos paisajes emblemáticos que se pueden destruir y las mecánicas de puntería, aplicándolas a campos de minigolf extravagantes.

No solo intentas meter un putt; estás atravesando un campo minado de ovejas explosivas, teletransportadores e imanes. Según mi experiencia, la clave está en dosificar con precisión la potencia y el efecto del golpe para llegar al hoyo por debajo del par.

Por qué lo elegimos Consiguió trasladar con éxito la física y el humor característicos de la franquicia a un género totalmente diferente sin perder su identidad.

En esencia, se trata de un juego de puzles basado en la física en el que utilizas herramientas como el paracaídas o la función «Slow Time» para ajustar la trayectoria de la bola en pleno vuelo. El humor sigue siendo tan ingenioso como siempre y puedes jugar a nuestro décimo mejor Gusanospartido en el modo carrera o una partida local para cuatro jugadores, es un cambio de aires muy agradable.

Mi veredicto: Una deliciosa variante. Es una opción ideal para pasar una tarde relajada y sin mucha presión, dedicada a la estrategia.

★ El mejor spin-off del juego Worms Worms: Minigolf para PC Compra en Eneba

11. Gusanos [El mejor juego clásico de Worms]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Género Estrategia por turnos / Artillería Plataformas Amiga, PC, PlayStation, Saturn, SNES, Game Boy Año de estreno 1995 / 2000 Creadores Team17 Duración media de la partida 12,5 horas

Aquí es donde empezó todo. El Worms original estableció todas las reglas que seguimos aplicando hoy en día. La velocidad del viento, la mecánica de los saltos y el placer de ver cómo se desmorona el paisaje: todo eso está aquí.

Los gráficos son bastante básicos en comparación con la belleza de los dibujos a mano de W.M.D., pero el circuito mecánico básico permanece intacto. Te mueves, apuntas y disparas, con la esperanza de que tu proyectil dé en el blanco antes de que el temporizador del turno llegue a cero.

La estrategia aquí es muy básica, ya que no se dispone de las clases ni de los vehículos de las entregas posteriores. Lo que hay es la tensión pura de un duelo de artillería.

Por qué lo elegimos Consiguió trasladar con éxito la física y el humor característicos de la franquicia a un género totalmente diferente sin perder su identidad.

Fue uno de los pocos juegos de su época que realmente supo captar la esencia del «modo cooperativo local». Los amigos se apiñaban alrededor de un solo teclado o mando para zanjar sus diferencias. Es un pedazo de historia que aún se puede jugar y que nos recuerda que una gran idea no necesita gráficos de última generación.

Este es el mejor Gusanos Un juego ideal para cualquiera que quiera descubrir dónde se sentaron las bases del género en Worms.

Mi veredicto: Imprescindible para los historiadores. Es la versión «acústica» de la serie antes de que se viera amplificada por décadas de novedades.

★ El mejor juego clásico de Worms Worms para PC Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Worms

¿Qué es lo mejor de Gusanos Depende, en realidad, del ambiente que te apetezca para tu noche de los viernes. La serie se ha diversificado tanto que hay una entrega específica para cada tipo de aficionado a las estrategias.

Para los puristas de la competición: Worms Armageddon – Aquí es imposible equivocarse. El apoyo de la comunidad y la física equilibrada lo convierten en el referente por excelencia, ya que ofrece una profundidad técnica que se asemeja a dominar un instrumento musical.

Para el jugador moderno: Worms W.M.D. – Este título ofrece los mejores gráficos y la mecánica 2D más refinada disponible en las consolas actuales. Adapta con maestría el clásico juego rítmico a la era de la alta definición.

Para los amantes de la acción: Worms Rumble – Esta propuesta ofrece una alternativa llena de energía y en tiempo real que rompe con los esquemas tradicionales. Se trata de un cambio de ritmo audaz para quienes prefieren la intuición al cálculo.

En definitiva, el Gusanos La serie demuestra su atractivo perdurable al adaptarse a una amplia variedad de estilos de juego. Cada entrega promete un armamento ingenioso, travesuras impredecibles y ese tipo de diversión que convierte cualquier velada en un campo de batalla inolvidable.

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