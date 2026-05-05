Los 13 mejores juegos de la FIFA de 2026 para revivir la emoción del fútbol

En los círculos de los videojuegos, la opinión sobre cuál es el mejor juego de la saga FIFA lleva mucho tiempo dividida. Cada entrega aporta su propio rasgo distintivo. Algunas han sido elogiadas por sus atrevidos cambios en la jugabilidad, mientras que otras son reconocidas por sus bandas sonoras inolvidables o por las estrellas icónicas que aparecen en sus portadas.

Pero lo que hace que la franquicia FIFA sea tan querida es cómo une las experiencias futbolísticas virtuales con las del mundo real. Todo, desde la jugabilidad hasta los modos de juego, las funciones para los jugadores y el realismo, ha mejorado.

He repasado la historia de FIFA para destacar los títulos que lo cambiaron todo. Aquí analizaré estos títulos en profundidad y examinaré las razones por las que siguen siendo relevantes. Sigue leyendo para descubrir qué lanzamientos dejaron la huella más profunda y por qué los aficionados siguen recurriendo a ellos hoy en día.

Nuestra selección de los mejores juegos de FIFA

La serie FIFA ha sido un recorrido memorable por la evolución del fútbol en el mundo de los videojuegos, por lo que elel mejor juego de FIFAis duro difícil de definir. Aun así, algunas versiones causaron un impacto que no se puede ignorar. Los siguientes cinco lanzamientos más destacados reflejan una época diferente, y cada uno de ellos aportó una característica o un modo que elevó el listón de lo que podía llegar a ser FIFA.

FIFA 10 (2009) – Elogiado por su fluida jugabilidad y su modo Manager mejorado, FIFA 10 resultaba más realista que sus predecesores. FIFA 13 (2012) – El «First Touch Control» cambió la dinámica del juego y ofreció a los jugadores una nueva experiencia de juego y de control del balón. FIFA 14 (2013) – Para muchos aficionados, esto supuso el salto a la nueva generación, ya que las animaciones eran más fluidas y la física del balón parecía más realista.

Todos los juegos de esta lista han contribuido al desarrollo de la serie. Cada lanzamiento creó comunidades que perduraron muchos años después de su momento de mayor popularidad. Las partidas online a altas horas de la noche y las batallas multijugador de los fines de semana dejaron recuerdos imborrables. Por eso los aficionados siguen volviendo a ellos, incluso aunque haya ediciones más recientes en las tiendas.

La siguiente lista ampliada profundiza en la rica historia de la serie FIFA al repasar los títulos que impulsaron su evolución. Estos 13 juegos alcanzaron una gran popularidad y establecieron unos estándares que influyeron en todas las versiones posteriores.

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, Wii, PS2, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2009 Creador/es Desarrolladores: EA Canada, HB Studios, Exient Entertainment;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 55 horas Puntuación en Metacritic 90 (Xbox 360), 91 (PS3), 72 (PC)

FIFA 10 A menudo se le considera un clásico, pero para mí es LEGENDARIO. Fue el primer juego de FIFA al que jugué, y cada vez que vuelvo a él, me engancha de nuevo. Los controles son sencillamente perfectos. En cuanto empieces a jugar, se nota enseguida que los jugadores realmente tienen impulso en lugar de sentirse como personajes de un juego de arcade.

La física de la pelota se comporta exactamente como cabría esperar en situaciones reales, y la barra de potencia te permite controlar los tiros con total precisión. Los tiros pueden salirse de la barra o desviarse si no calculas bien el ángulo. ¡Es todo un espectáculo!

Para más información Domina el nuevo sistema de regate de 360 grados desde el principio de tu carrera. Con esta función, tendrás un control total sobre el movimiento del balón y podrás crear oportunidades que no eran posibles en versiones anteriores.

Ultimate Team introdujo una mecánica adictiva de apertura de paquetes que todavía hoy se sigue imitando. Los sistemas de química fomentan la creación de equipos innovadores. Llevar a tu equipo al mundo online y enfrentarte cara a cara con rivales de todo el mundo convirtió a FIFA 10 en una experiencia memorable, y esa es una de las principales razones por las que debería estar en cualquier lista de los los mejores juegos multijugador.

Las animaciones eran muy nítidas para la época. Visualmente, el juego sacaba el máximo partido a la PS3 y la Xbox 360. Los rostros de los jugadores se ven con mayor nitidez, y el ambiente en los estadios vibra con las reacciones y los cánticos auténticos del público. Jugar bajo los focos en un Old Trafford abarrotado parecía una locura por aquel entonces (¡y también hoy en día!).

El sonido todavía me persigue. Escuchar «Wavin’ Flag» en los menús, o el rugido de la multitud tras un gol en el último minuto, me puso la piel de gallina. Los comentarios siguen siendo agudos y contextuales, con Martin Tyler and Andy Gray haciendo que los partidos suenen como si fueran de verdad. Es increíble pensar que un juego lanzado allá por 2009 pueda seguir pareciendo tan pulido.

Mi veredicto:FIFA 10 gestiona el aspecto administrativo del fútbol mejor que cualquier otra entrega. Cada acuerdo de patrocinio puede influir en el futuro del club. Si quieres vivir la experiencia de dirigir un equipo en lugar de limitarte a jugar partidos, este es tu juego.

★ El mejor juego de la FIFA en general FIFA 10 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC, PS2, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2012 Creador/es Desarrolladores: EA Canadá, EA Rumanía;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 90 horas Puntuación en Metacritic PC (86), Xbox 360 (90), PS3 (88)

CuandoFIFA 13 con su lanzamiento, parecía que EA Sports había dado en el clavo. El título lograba un equilibrio perfecto entre la profundidad del modo Carrera y la locura de Ultimate Team. Y por primera vez, En esta entrada se presentó el «First Touch Control», lo que cambió por completo el desarrollo del juego.

Los toques demasiado fuertes se castigaban con una sincronización descuidada, mientras que un control perfecto se veía recompensado con gran precisión. El pensamiento estratégico se volvió esencial, en lugar de recurrir a tácticas basadas en el abuso de la velocidad. Un mal toque, y el balón se pierde. Es estresante. Pero tan real.

Para más información Cuando estén bajo presión, aprovecha al máximo el sistema de control del primer toque. Según las estadísticas de los jugadores y la presión a la que se ven sometidos, en la vida real se producen malos primeros toques. Dale tiempo a tus jugadores para que controlen el balón.

De FIFA 13 El modo Carrera sigue destacando incluso hoy en día gracias a su gran profundidad. El módulo de fichajes del juego resulta mucho más realista, y no es posible acelerar el proceso. A diferencia de otros juegos de la saga FIFA, aquí sí que hay que dedicar tiempo a formar a los jugadores.

En aquella época, los ojeadores de FIFA 13 descubrieron talentos increíbles en lugares insospechados de todo el mundo. En esta edición, Ultimate Team también ha alcanzado su punto álgido.

Abrir los sobres era realmente emocionante, y la química animaba a probar alineaciones de diferentes ligas. El mercado de fichajes siempre estaba en plena efervescencia, con jugadores totalmente comprometidos con la construcción de sus equipos.

El juego funcionaba con el motor Impact, Y debo decir que la física destaca en comparación con los títulos anteriores de la serie FIFA. Las mejoras visuales han conseguido que, por una vez, los rostros de los jugadores se parezcan realmente a los de personas de verdad.

Los comentarios se sincronizaban mejor con la acción, y cuando marcabas el gol de la victoria en los últimos minutos, las reacciones del estadio casi te hacían olvidar que estabas jugando en una consola. Lionel Messi en la portada remató la faena. Fue un partido precioso y dio la sensación de ser el verdadero comienzo de la era Messi en el fútbol de la FIFA.

Mi veredicto:FIFA 13 merece ocupar uno de los primeros puestos en la clasificación de los mejores juegos de la serie FIFA. Gracias a la función «First Touch Control», cada toque y cada pase resultan muy realistas, y la emoción nunca decae.

★ El mejor sistema de control al primer toque FIFA 13 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Plataformas PC, PS2, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2013 Creador/es Desarrolladores: EA Canadá, EA Rumanía;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 83 horas Puntuación en Metacritic 87 (PC), 86 (PS3), 84 (Xbox 360)

CuandoFIFA 14 Cuando salió al mercado, dio la sensación de que había comenzado una nueva era en los videojuegos de fútbol, tanto para los jugadores de PC como para los de consola. La serie dio un gran salto adelante, con consolas de nueva generación que funcionan con el nuevo motor Ignite.Y, amigos,yo incluido, quedaron impresionados.

Es el juego al que jugué sin parar en la Xbox 360 y al que volví a jugar en la Xbox One. Los pases parecían más precisos y el desarrollo general del partido se percibía diferente al de los títulos anteriores de la serie FIFA. La física del balón alcanzó niveles sin precedentes de autenticidad y capacidad de respuestaaquí. Los goles fueron espectaculares.

Para más información Céntrate en los movimientos precisos para mejorar el posicionamiento de los jugadores. El sistema de control perfeccionado permite realizar ajustes sutiles que marcan la diferencia en situaciones defensivas clave.

La narrativa del modo Carrera se volvió más cautivadora gracias a la mejora de los sistemas de interacción con el jugador a lo largo de las temporadas. Las negociaciones sobre traspasos implican conversaciones realistas en lugar de simples opciones binarias de «aceptar» o «rechazar».

El modo Pro Clubs por fin permite a los grupos de amigos crear equipos personalizados juntos de forma adecuada. La progresión de los personajes premia el rendimiento constante en lugar de las jugadas espectaculares individuales. La comunicación se ha convertido en algo esencial para la coordinación táctica, en lugar de ser algo opcional.

FIFA 14 parecía haber dado un salto cualitativo en el aspecto visual de la serie. Por fin, los rostros de los jugadores presentaban un nivel de detalle convincente, y las celebraciones mostraban personalidad en lugar de parecer acartonadas. Los estadios rebosaban de vida. El público se movía con naturalidad y la iluminación confería a cada partido un ambiente realista.

Incluso el terreno de juego cambió tras un partido muy reñido, con zonas desgastadas que le daban un aire rústico. ¡La banda sonora del juego es algo que nunca olvidaré! Todavía me viene a la mente el tema «Pompeii» de Bastille a todo volumen mientras preparaba mi alineación.

Mis amigos y yo nos pasamos la mitad del tiempo discutiendo sobre qué tema era mejor, pero, sinceramente, FIFA 14 tenía una de las mejores listas de reproducción de la serie. El diseño de sonido estaba a la altura de las imágenes: cuando el público enloquecía durante un partido de la selección nacional, se te ponía la piel de gallina.

Mi veredicto:FIFA 14 supuso el salto a la nueva generación y lo hizo con estilo. El sistema de física hace que cada toque de balón resulte satisfactorio, mientras que las animaciones siguen estando a la altura. Se convirtió en el referente de los videojuegos de fútbol de la época de transición. En aquel entonces, realmente le dio mucha guerra a Pro Evolution Soccer.

★ El mejor salto a la próxima generación FIFA 14 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PC, PS2, PS3, Xbox 360, Wii Año de estreno 2011 Creador/es Desarrollador: EA Canada;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 66 horas Puntuación en Metacritic 90 (Xbox 360), 90 (PS3)

La defensa se sometió a una reforma integral en FIFA 12, y me lancé de cabeza. El nuevo sistema táctico hacía que los juegos parecieran mucho más serios. Este sistema premiaba la inteligencia futbolística por encima de los meros reflejos. Una entrada mal calculada y ya estabas perdido.

El motor Impact también ofrecía una física de colisiones realista entre los jugadores durante los partidos. Los cuerpos se movían con naturalidad al disputar balones aéreos o balones sueltos. Las lesiones se produjeron por contactos reales y no por animaciones aleatorias.

Para más información Familiarízate con el sistema de defensa táctica antes de jugar partidos importantes. En lugar de las entradas agresivas que resultaban efectivas en anteriores ediciones de FIFA, la nueva mecánica defensiva requiere buen posicionamiento y paciencia.

Las competiciones multijugador en línea pusieron de manifiesto a la perfección las mecánicas de juego mejoradas. Las partidas clasificatorias emparejaban a jugadores con niveles de habilidad similares. El modo Carrera de FIFA 12 también ofrecía una experiencia diferente. Me encantaba elegir equipos de la parte baja de la tabla y hacerlos competir contra los grandes de la Premier League inglesa.

Los fichajes parecían más estratégicos. La búsqueda de jóvenes promesas resultaba adictiva, y cada temporada tenía ese gancho de «solo un partido más». Esta edición representa la versión más pulida y divertida de FIFA, y es la que sigo jugando incluso hoy en día.

Los gráficos han mejorado notablemente, con animaciones de los jugadores más fluidas y ambientes en los estadios más detallados. Las celebraciones reflejaban emociones auténticas tras los goles decisivos, y las condiciones meteorológicas influían en el movimiento del balón y el equilibrio de los jugadores de formas increíbles. Las licencias oficiales dieron vida a clubes y jugadores reales de forma muy realista.

Mi veredicto:La defensa táctica lo ha cambiado todo aquí. Los partidos nunca son iguales, y la estrategia añadida recompensa a los jugadores más prudentes. Una vez que le coges el truco al posicionamiento, el sistema defensivo resulta brillante.

★ La mejor defensa táctica FIFA 12 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas PC, consolas, dispositivos portátiles, móviles Año de estreno 2010 Creador/es Desarrolladores: EA Canadá, Exient Entertainment, EA Rumanía, Distinctive Developments;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 56 horas Puntuación en Metacritic 83 (PC), 88 (Xbox 360), 89 (PS3)

De FIFA 11 Las puntuaciones de los usuarios han sido y siguen siendo una de las el más alto entre los títulos clásicos de FIFA. Salió a la venta en una época en la que estaba totalmente enganchado a la serie FIFA. EA Sports le dio un toque fluido que sigue siendo muy agradable cuando lo pongo. Todos los elementos de juego se notaban pulidos y con buena respuesta durante los partidos.

«Ultimate Team» introdujo una mecánica adictiva de coleccionar cartas que mantenía a los jugadores enganchados. Además, las funciones comunitarias fomentaban la interacción social más allá de las simples partidas. Para mí, es el tipo de título que uno esperaría encontrar entre los los mejores juegos de PS5 y los lanzamientos más destacados de fútbol para PC.

Para más información Aprovecha el sistema Personality+ analizando los rasgos individuales de los jugadores. Los jugadores estrella se comportan de forma diferente a los jugadores medios, y estos rasgos influyen en su rendimiento en situaciones concretas del partido.

El modo Carrera del juego ofrecía experiencias de gestión. El desarrollo de los jugadores exigía prestar mucha atención a los programas de entrenamiento y a las políticas de rotación. Me encanta cómo las inversiones en la cantera daban sus frutos con el descubrimiento de nuevos talentos a lo largo de las temporadas. Las limitaciones económicas añadían una presión realista a las decisiones que había que tomar durante el mercado de fichajes.

Wayne Rooney en la portada ofrecía FIFA 11 se ha convertido en un clásico. Cada vez que jugabas, se notaba el entusiasmo que despertaba. Los aficionados de mi comunidad suelen decir que fue el mejor momento del fútbol en FIFA, y yo comparto totalmente esa opinión. Cuando la gente hace una lista con los mejores juegos de FIFA, FIFA 11 siempre está entre los primeros.

La presentación visual combina a la perfección unos gráficos realistas con una velocidad de fotogramas optimizada y fluida. Los retratos de los jugadores lograron captar muy bien los detalles faciales y los movimientos, pero sin que el rendimiento se viera afectado. Las condiciones del terreno de juego se notaban de forma sutil, pero perceptible, durante el transcurso de los partidos.

Mi veredicto:Con «FIFA 11» parecía que la serie por fin había dado en el clavo. La fluidez del juego y la cuidada presentación aportaron un nuevo nivel de perfección. Los partidos ofrecen una sensación de control que hace que siga destacando incluso años después.

★ La mejor experiencia clásica FIFA 11 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2017 Creador/es Desarrolladores: EA Vancouver, EA Rumanía;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 46 horas Puntuación en Metacritic 83 (Xbox One), 84 (PS4), 81 (PC)

En cuanto salió a la luz, FIFA 18 estaba por todas partes y se convirtió al instante en uno de los videojuegos deportivos más vendidos de la historia, y, sinceramente, se merecía cada una de las ventas. EA Sports ha llevado el motor Frostbite al límite en este juego. Jugar en un el mejor monitor para juegos o la configuración de la consola hizo que las imágenes resaltaran aún más.

Los rostros de los jugadores mostraban un nivel de detalle y unas expresiones increíbles. Todo parecía tan realista en comparación con otras entregas de la serie FIFA. Era como ver un partido de fútbol en directo en la Xbox One. Jugar en la Xbox One era como ver un partido de fútbol en directo.

Para más información Familiarízate con la tecnología Real Player Motion jugando primero a juegos de habilidad. El nuevo sistema de animación cambia la forma en que los jugadores se mueven y giran. Por eso, practicar sin conexión evita errores embarazosos en las partidas en línea.

Ultimate Team alcanzó nuevas cotas gracias a la mejora de la mecánica de los paquetes y las opciones de creación de plantillas. Los sistemas de química fomentaron combinaciones creativas de equipos en múltiples ligas de fútbol de todo el mundo.

Los partidos de la Liga de fin de semana ofrecían un entorno competitivo y exigente para los jugadores más comprometidos. El sistema de recompensas con cartas motivaba la participación constante. Las mejoras en el Modo Carrera perfeccionaron la experiencia de gestión gracias a auténticas negociaciones de traspasos y sistemas de desarrollo.

Las bromas entre los jugadores tuvieron un impacto directo en la química del equipo y en el rendimiento individual. La banda sonora incluye auténticos clásicos como «Feel It Still», de Portugal.

Los equipos de comentaristas ofrecieron análisis pertinentes al contexto a lo largo de todas las temporadas sin caer en la monotonía. El ruido del público respondía de forma auténtica a las situaciones del partido y a los cambios de ritmo. El diseño de audio recreó entornos de estadio muy realistas y transmitió la sensación auténtica de estar en el campo.

Mi veredicto: «El viaje de Alex Hunter» ha dotado a FIFA de un toque más cinematográfico. Cada capítulo es un drama futbolístico con momentos realmente emotivos. Su modo historia realmente te da ganas de jugar.

★ La mejor experiencia cinematográfica FIFA 18 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Desarrolladores: EA Vancouver, EA Rumanía;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 28 horas Puntuación en Metacritic 85 (PS4), 84 (Xbox One), 84 (PC)

FIFA 17 fue pionero en los videojuegos de fútbol con una narrativa, y me tuvo completamente enganchado de principio a fin. Fue el primer juego de FIFA en utilizar el motor Frostbite. La parte narrativa por fin ofreció a los aficionados al modo para un jugador algo que realmente les importara. La carrera de Alex Hunter mantuvo a los aficionados en vilo de principio a fin. Ver cómo iba madurando a lo largo de la temporada me pareció muy real.

Si quieres profundizar en las historias fuera del campo, echa un vistazo a algunas de las Las mejores series de Netflix basadas en videojuegos. Aquí,«FIFA Uncovered» es una serie que no te puedes perder si te interesa conocer la historia de la franquicia y los entresijos de su desarrollo.

Para más información Aprovecha las mejoras en la física del motor Frostbite para las jugadas a balón parado. Los saques de esquina y los tiros libres se desarrollan de forma más realista. Prueba diferentes ángulos y potencias para conseguir los mejores resultados.

«Ultimate Team» también se volvió mucho más accesible. Pero seguía ofreciendo profundidad para los jugadores que querían dedicarle muchas horas. Recuerdo abrir sobres y sentir esa emoción cuando aparecía una carta rara; nunca me cansaba de ello.

El sistema de química aportó un toque creativo a la creación de equipos y, a veces, daba lugar a combinaciones inesperadas. Mientras tanto, el mercado de fichajes se mantuvo muy activo durante todo el partido.

In FIFA 17… tomar decisiones acertadas en el fútbol se veía más recompensado que pulsar botones sin pensar. Me encanta que la defensa requiera paciencia y pensamiento estratégico, en lugar de limitarse a lanzar entradas sin control. Los controles para las jugadas a balón parado ofrecían personalización precisa para los tiros libres y los saques de esquina.

El diseño de audio recreó el ambiente de los días de partido con reacciones del público que parecían realmente naturales. La banda sonora incluía éxitos como «Pumped Up Kicks», de Foster the People.

Los anuncios del estadio en el juego reflejaban situaciones de la vida real sin caer en una repetición insulsa. Los efectos de sonido reaccionaban de forma natural a las diferentes situaciones de juego e interacciones.

Mi veredicto:FIFA 17 marcó un nuevo estándar en el fútbol con historia. Los momentos clave del recorrido de Hunter ofrecían una tensión y una emoción que simplemente no se encuentran en un modo carrera tradicional.

★ El mejor modo historia FIFA 17 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Creador/es Desarrollador: EA Canada;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 94 horas Puntuación en Metacritic 82 (PS4), 82 (Xbox One), 82 (PC)

FIFA 15 es uno de esos juegos de FIFA que sigue dando pie a discusiones en mis grupos de chat. Hay quien dice que fue el mejor juego de FIFA de aquella época, y no puedo negarlo, A mí también me encantó. Aunque el motor Frostbite aún no estaba disponible, el motor Ignite seguía ofreciendo animaciones fluidas y un gran nivel de detalle. Para la época, era impresionante.

El modo Carrera era legendario. Dirigir equipos de la Premier League o llevar a selecciones nacionales por los torneos me tenía enganchado. El modo Entrenador tenía el realismo justo para hacerme sentir que tenía el control. Jugar online era un caos total, pero eso era parte de la emoción. Cada partida en línea parecía una batalla.

Para más información Domina el sistema de inteligencia emocional para gestionar la moral de los jugadores. La química del equipo influye considerablemente en el rendimiento, y los jugadores descontentos cometen errores que pueden salir muy caros en los momentos decisivos.

«Ultimate Team» también tuvo mucho éxito aquí. Mis amigos y yo pasamos horas jugando sin descanso para conseguir cartas, a la caza de la carta de portada de Lionel Messi. Y sí, de hecho conseguí esa carta una vez. ¡El mejor momento de mi vida como jugador de FIFA!

Las bandas sonoras eran lo más. «Listo para el fin de semana», de Icona Pop Todavía me recuerda aquellas noches en las que jugaba al FIFA 15 en la Xbox. Escuchar el rugido de los estadios mientras sonaba esa canción en los menús me dejó recuerdos imborrables.

Messi en la portada Le dio a FIFA 15 una energía especial. Puede que no siempre ocupe los primeros puestos en las listas de clasificación de los juegos de FIFA, pero para mí siempre está entre los mejores. FIFA 15 me pareció una introducción perfecta al estilo de juego moderno que se mantendría en títulos posteriores.

Mi veredicto:FIFA 15 transmitía una sensación muy realista del fútbol actual. Los movimientos de los jugadores eran más fluidos y el ambiente en el estadio resultaba muy auténtico. El modo Carrera incorporaba opciones significativas, lo que supuso una clara mejora con respecto a FIFA 14.

★ El modo carrera más completo FIFA 15 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Desarrolladores: EA Vancouver, EA Rumanía;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 62 horas Puntuación en Metacritic 73 (PC), 78 (PS5), 78 (Xbox Series X)

FIFA 22presentó el La tecnología HyperMotion, que cambió la forma de vivir el juego desde el primer partido. Las animaciones fluían de una forma que no había visto en ninguna entrega anterior.

Cada jugada y cada sprint parecían sacados directamente de un partido real. Las voleas tenían el mismo realismo, con movimientos fluidos que resultaban muy naturales. Captura de movimiento a partir de partidos de fútbol reales ha mejorado considerablemente la autenticidad de la experiencia de juego.

Para más información Aprende los patrones de la tecnología HyperMotion jugando una y otra vez. La información de captura de movimiento hace que los movimientos de los jugadores sean más realistas, pero si conoces estos patrones, tendrás una ventaja competitiva.

El modo Carrera me volvió a enganchar después de años de jugar de forma intermitente. Crear un club personalizado y ascender de división fue pura diversión. Todos los días, mis amigos y yo comparábamos nuestras plantillas. Los fichajes y las tácticas se convirtieron en nuestros principales motivos de orgullo.

Pro Clubs se convirtió en una obsesión nocturna. Jugar online con un equipo completo de amigos dio lugar a uno de los mejores ejemplos de trabajo en equipo que he visto nunca en la serie. No parecía tanto un modo de juego como una liga en la que los aficionados vivían día a día.

«Ultimate Team» también tuvo sus momentos destacados. La apertura de los paquetes se veía más fluida gracias a las animaciones mejoradas, y la «Weekend League» mantuvo una competición intensa pero bien estructurada. Los eventos impulsados por la comunidad dieron a los jugadores motivos para conectarse sin que resulte una tarea pesada.

La música tuvo un gran protagonismo en FIFA 22. Canciones como «Heat Waves», de Glass Animals marcaban el ambiente, desde los menús hasta los preparativos previos al partido. Durante los partidos, el rugido de la afición cambiaba al ritmo de la jugada, subiendo y bajando como si estuvieras en un estadio de verdad.

Mi veredicto:Lo que distingue a este juego es su tecnología HyperMotion. Las animaciones resultan más fluidas y la acción transmite más energía. Los aficionados a los que les gusta fijarse en los detalles más sutiles del juego serán quienes más lo disfruten.

★ El mejor realismo en animación FIFA 22 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Año de estreno 2022 Creador/es Desarrolladores: EA Vancouver, EA Rumanía;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 106 horas Puntuación en Metacritic 77 (PC), 76 (PS5), 79 (Xbox Series X)

FIFA 23 marcó el final de una era, y al volver a jugar sentí una auténtica nostalgia. FIFA 23 es la última edición bajo la emblemática marca FIFA antes de la transición a EA Sports FC.

Uno de los puntos fuertes del juego fue la función dedicada al Mundial. Los equipos con licencia y los estadios realistas le conferían una auténtica atmósfera de torneo. El fútbol femenino también recibió la atención que se merecía, con modos específicos y representaciones realistas de las jugadoras.

Para más información El sistema AcceleRATE puede suponer una verdadera ventaja si le prestas atención. Elige jugadores cuyos tipos de aceleración se adapten a tu planteamiento de juego. Algunos estilos favorecen los contraataques rápidos; otros te dan control en un juego más lento y táctico.

«Ultimate Team» se mantuvo fiel a sus puntos fuertes, pero con algunos detalles interesantes. Las animaciones de los paquetes ganaron en dinamismo. Se revisó el sistema de química de tal forma que se abrieron nuevas opciones para la creación de plantillas.

Y luego llegó el juego multiplataforma, que conectó por primera vez a jugadores de diferentes generaciones de consolas. Esa simple novedad mantuvo el servicio online muy activo mucho tiempo después del lanzamiento. El juego funciona con el motor Frostbite, que ha sido perfeccionado y ofrece una calidad visual impresionante en todo momento. La banda sonora también es impresionante.

«Ojitos Lindos», de Bad Bunny Me tuvo enganchado a los menús durante semanas. La variedad de canciones mantiene el nivel de energía alto. Si a eso le sumamos el rugido del estadio y los comentarios, el resultado es el fondo sonoro perfecto para largas sesiones de juego.

Sam Kerr comparte portada con Mbappé También me pareció un momento muy importante. FIFA 23 siempre figura entre mis favoritos cuando la gente me pregunta por la clasificación de los mejores juegos de FIFA. Con él, EA Sports ofreció a los aficionados una despedida por todo lo alto antes de pasar a EA FC.

Mi veredicto:FIFA 23 presentó el contenido del Mundial por todo lo alto y puso fin a la era FIFA con todo el respeto debido. Da la sensación de ser una despedida digna para los seguidores más fieles de la saga.

★ El mejor final de «Legacy» FIFA 23 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es Desarrolladores: EA Vancouver, EA Rumanía;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 45 horas Puntuación en Metacritic 79 (PC), 75 (PS5), 78 (Xbox Series X)

Cuando EA lanzó EA Sports FC 24, me resultó extraño iniciarlo sin el logotipo de FIFA. Pero, sinceramente, tras unos cuantos partidos, ya no me importaba. La jugabilidad me enganchó enseguida. Los pases y los regates precisos se notaban mucho más precisos gracias a las mejoras del motor Frostbite. El peso del balón, las colisiones y el aspecto de las entradas: todo era más fluido.

«Ultimate Team» volvió a acaparar mis fines de semana. No podía dejar de jugar para conseguir esas cartas de jugadores estrella. Las nuevas funciones, incluido el nuevo sistema de química, me hicieron replantearme la forma de armar el equipo y hicieron que los partidos fueran impredecibles. El modo Carrera también ha mejorado con nuevas opciones tácticas.

Para más información Céntrate en el sistema PlayStyles para crear cuartetos eficaces. Estas características sustituyen a la química tradicional y ofrecen opciones más variadas a la hora de formar equipos en los modos de Ultimate Team.

Las mecánicas de juego perfeccionadas conservaban el estilo característico de FIFA, pero los ajustes aportaron un toque de frescura muy bienvenido. Se logró un equilibrio entre el fútbol realista y una experiencia a la que los jugadores ocasionales pudieran sumarse fácilmente.

La física del balón se adaptaba de forma natural a las condiciones del terreno de juego y a las condiciones meteorológicas durante los partidos. Los movimientos de los jugadores se percibían con solidez y tenían un gran impacto en distintas situaciones. La defensa táctica premió el buen posicionamiento frente a los planteamientos agresivos.

Las mejoras visuales pusieron de relieve el hardware de última generación, con una iluminación mejorada y modelos más detallados. El ambiente en los estadios se caracterizó por movimientos realistas del público y efectos ambientales coherentes.

Las animaciones de celebración captaban con gran realismo los momentos emotivos tras los goles decisivos. Las licencias oficiales dieron vida a la auténtica cultura del fútbol. En mi opinión, EA Sports FC 24 demostró que la franquicia podía seguir adelante sin el nombre de FIFA. Sigue estando entre los mejores juegos deportivos para PS5.

Mi veredicto:Alejarse de la marca FIFA parecía arriesgado, pero el juego tenía suficiente encanto nostálgico como para ganarse a los aficionados. El cambio de marca añadió algo de tensión, pero la esencia del fútbol se mantuvo intacta. Fue un nuevo comienzo que salió a la perfección.

★ La mejor jugabilidad moderna EA Sports FC 24 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2024 Creador/es Desarrolladores: EA Vancouver, EA Rumanía;

Editor: EA Sports Duración media de la partida 55 horas Puntuación en Metacritic 72 (PC), 76 (PS5), 73 (Xbox Series X)

EA Sports FC 25 agarrógran interés inicial, según los datos de búsqueda, y con razón. El juego dio un paso más allá con mejoras notables. La tecnología HyperMotion 2 ofreció animaciones de los jugadores más realistas y una física del balón más precisa a lo largo de los partidos.

El juego multiplataforma se convirtió en uno de los aspectos más destacados. Los jugadores de diferentes generaciones de consolas por fin pudieron enfrentarse sin barreras, lo que dio lugar a comunidades más grandes y competitivas.

Para más información Aprende cuanto antes el sistema táctico FC IQ. Una IA más inteligente genera mejores jugadas y ajusta el posicionamiento defensivo, por lo que seguir con los viejos hábitos puede ponerte en desventaja.

«Ultimate Team» también ha sido objeto de mejoras. La mecánica de química actualizada ha abierto la puerta a una configuración más creativa de las plantillas en todas las ligas, y los efectos visuales mejorados al abrir los paquetes han mantenido viva la emoción cada vez que aparecían nuevas cartas.

Una vez más, vivirás una experiencia intensa y gratificante a lo largo de tu carrera. Ya sea creando un equipo a tu medida o dirigiendo un club ya existente parecía más estratégico que nunca. Los sistemas de cantera fomentaban una visión a largo plazo. La dinámica del mercado de fichajes aportaba realismo a las negociaciones.

La presión financiera obligó a tomar decisiones difíciles, y las redes de ojeadores a nivel mundial hicieron que descubrir talentos ocultos fuera una pieza clave del éxito. La jugabilidad en sí misma logró un un delicado equilibrio entre ser realista y accesible.

Los pases exigían precisión y sincronización. La defensa se basaba más en la visión táctica que en apretar frenéticamente los botones. Estas mecánicas recompensaban a los jugadores que buscaban autenticidad, sin dejar de ser lo suficientemente accesibles para partidas ocasionales.

Además, este videojuego incluía tanto el modo Copa Mundial de la FIFA como el modo Campeonato de Clubes en las versiones para consolas y PC.

Mi veredicto:El juego multiplataforma ha hecho que esta entrega destaque. Los partidos se desarrollan con mayor fluidez y el trabajo en equipo es más importante que nunca. HyperMotion 2 aporta profundidad, lo que hace que el juego online se parezca a un auténtico partido de fútbol competitivo.

★ La mejor experiencia de juego cruzado EA Sports FC 25 Compra en Eneba

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Año de estreno 26 de septiembre de 2025 Creador/es Desarrolladores: EA Vancouver, EA Rumanía;

Editor: Electronic Arts Duración media de la partida NA Puntuación en Metacritic NA

EA Sports FC 26 parece que va a continuar con la tradición de la franquicia de ofrecer simulaciones de fútbol de alta calidad. El juego aún no ha salido a la venta. Sin embargo, los detalles sobre la evolución de la serie sugieren que se basará en las innovaciones de EA Sports FC 25.

The sistema de juego dual lo que se ha podido ver en los primeros avances apunta a modalidades flexibles para diferentes tipos de jugadores. Los aficionados podrán alternar entre partidos de fútbol estándar y retos basados en la habilidad. El diseño de cada modo parece estar pensado tanto para los jugadores ocasionales como para aquellos que disfrutan de una competición más intensa.

Para más información Este juego aún no ha salido a la venta, por lo que no hay consejos específicos disponibles. Vuelve a visitar la página tras el lanzamiento oficial para consultar consejos y estrategias detalladas sobre el juego.

Es probable que Ultimate Team siga contando con mecánicas dinámicas de química y una experiencia mejorada a la hora de abrir paquetes. Podría incluir un sistema detallado de cantera y traspasos realistas. Las opciones estratégicas para formar plantillas también podrían cobrar mayor importancia.

Desde el punto de vista visual, se espera que el juego aproveche al máximo el hardware de nueva generación. Los estadios deberían tener un aspecto realista. Los modelos de los jugadores podrían parecer más realistas. Se espera que el ambiente de los partidos resulte auténtico.

Es probable que el diseño de audio también sea similar al de las entregas anteriores, con reacciones dinámicas del público, comentarios contextuales y bandas sonoras que mejoran la experiencia.

Mi veredicto: A juzgar por la trayectoria de la franquicia, parece que EA Sports FC 26 va a perfeccionar lo que ya encanta a los aficionados, al tiempo que introduce novedades que mantienen la frescura de la serie. Si se mantienen las tendencias anteriores, este podría convertirse en uno de los títulos más pulidos y entretenidos de la historia de los videojuegos de fútbol de EA Sports.

★ El mejor realismo de nueva generación EA Sports FC 26 Compra en Eneba

Nuestra opinión sobre el mejor juego de FIFA

Los juegos de la FIFA han sido muy memorables para todos los aficionados al fútbol. Incluso los futbolistas profesionales los juegan. Juegos como FIFA 10, FIFA 13, yFIFA 14 marcaron un hito en la franquicia y, en aquella época, ningún otro juego de fútbol se les acercaba ni de lejos.

AunqueFIFA 10 contaba con un modo Carrera actualizado para los jugadores, FIFA 13 ha cambiado la experiencia general de juego, y FIFA 14 fue el primer juego que ofrecía el mayor realismo y el mejor control del balón. Aparte de estos tres, el resto de juegos también están a la altura.

Sea cual sea el juego al que juegues, intenta centrarte en aprender la dinámica del juego, el control del balón y de los jugadores, la compenetración del equipo y la mejor combinación. Seguro que, tras un poco de práctica, estarás compitiendo con los mejores jugadores.

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