Los 14 mejores juegos de Far Cry: sobrevive a la locura en 2026

Lo mejorFar Cry Estos juegos te sumergen de lleno en el caos: tiroteos tropicales, revueltas de sectas, caza de bestias prehistóricas e incluso algún que otro apocalipsis cibernético bañado en luces de neón. Es una de las sagas de videojuegos de disparos en primera persona de mundo abierto más emblemáticas que existen, y con razón: sabe cómo ofrecer caos, libertad y momentos alucinantes a partes iguales.

Pero seamos sinceros: encontrar el mejor Far Cry juego… o averiguar cuál Far Cry decidir qué es lo mejor para ti no es precisamente fácil. Hay secuelas, spin-offs, experiencias exclusivas para realidad virtual y un par de… llamémoslos títulos «experimentales». Clasificarlos todos puede parecer como intentar encontrar un mapa en una selva llena de mercenarios enfurecidos. Ahí es donde entro yo.

He recopilado todos los Far Cry el partido que realmente importó (e incluso aquellos que apenas lo lograron) y los hemos clasificado por orden, empezando por los que no te puedes perder bajo ningún concepto y siguiendo con los que solo vale la pena probar «si sientes curiosidad». Por el camino, te encontrarás con villanos inolvidables, sobrevivirás a paisajes salvajes y tal vez incluso llegues a cuestionar tu propia cordura: un clásico Far Cryvibraciones

Así que, si te apetece una aventura de acción trepidante que se desarrolle como una superproducción de cine sin un momento de respiro, prepárate y encuentra tu juego ideal. Tu próxima obra maestra caótica está a solo un clic de distancia.

Nuestra selección de los mejores juegos de Far Cry

Antes de entrar en materia con lo mejor Far Cry Ahora que ya hemos clasificado los juegos, hablemos del elefante en la habitación: el Far Cry La serie es enorme. Con tantos títulos disponibles, elegir por dónde empezar puede parecer una lotería.

Por suerte, la mayoría de los artículos son independientes, así que puedes empezar por donde quieras sin perderte gran cosa. Aun así, si estás buscando lo mejor Far Cry Para empezar, hemos reducido la lista: estas son nuestras tres opciones favoritas.

Far Cry 3 (2012) – Sumérgete en una aventura inolvidable y salvaje en una isla tropical junto a uno de los mejores villanos de la historia de los videojuegos. Aquí, la locura es tu único amigo de verdad. Far Cry 2 (2008) – El caos envuelto en el crudo realismo de la sabana africana. Atascos de armas, incendios forestales que se extienden, la malaria y facciones rivales agresivas son solo el principio. Far Cry 4 (2014) – Únete a una sangrienta rebelión que tiene lugar en las cumbres nevadas del Himalaya. El caos nunca ha sido tan impresionante como ahora.

Que algunos títulos no hayan entrado en esta selección no significa que no merezcan la pena. No te vayas: a continuación te lo explicaré con más detalle. Far Cry una clasificación de los juegos y por qué vale la pena echarles un vistazo.

14 Los mejores juegos de Far Cry: clasificación definitiva

Aunque la mayoríaFar Cry Aunque los juegos siguen una fórmula muy similar, casi todos ellos tienen algo interesante y único que ofrecer. La mayoría tuvo un impacto cultural realmente significativo en el momento de su lanzamiento y, sin duda, merece la pena echarles un vistazo.

Aun así, no todo el mundo tiene tiempo para probarlos todos, y elegir el equivocado desde el principio puede ser un fastidio. Si te estás preguntando cuál es el mejor Far Cry juego, este es un buen punto de partida. Repasemos los mejores Far Cry clasificar los juegos y averiguar cuál se merece el título de mejor Far Cry un juego para ti.

1. Far Cry 3 [La mejor experiencia global de Far Cry]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2012 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida 25 horas

Ampliamente considerado como el mejor Far Cry juego de la serie, Far Cry 3 es una aventura absolutamente alucinante. Te sumerge en un una isla impresionante, aunque terriblemente caótica, llena de peligros, animales salvajes y personajes retorcidos y lo convierte todo en una de las experiencias más memorables de la historia de los videojuegos.

Far Cry Puede que los videojuegos no sean famosos precisamente por sus historias, pero este sin duda se encuentra entre los los mejores juegos con una buena historia ahí fuera. Eres Jason Brody, un turista mimado que se ve obligado a convertirse en un superviviente tras cruzarse, por desgracia, en el camino de Vaas, el desquiciado líder pirata, que se lleva todo el protagonismo con su energía desenfrenada e impredecible.

Por qué lo elegimos Gracias a sus múltiples finales y al modo cooperativo, muchos aficionados siguen discutiendo Far Cry 3 es el mejorFar Cry juego. También es un clásico en prácticamente todas las listas de los mejores Far Cry Resumen de los juegos mejor valorados.

Mi veredicto:Si echas un vistazo a las mejores Far Cry lista de clasificación de juegos, Far Cry 3 casi siempre va a la cabeza. Su combinación de un mundo vibrante y peligroso con la presencia caótica de Vaas lo convierte en un juego difícil de superar.

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Reconozco su impacto revolucionario y su ambición temática en el momento de su lanzamiento, aunque también admito que en 2026 se nota cierto desgaste en su estructura. Y a los nuevos jugadores, se lo sigo recomendando encarecidamente.

2. Far Cry 2 [Lo mejor en cuanto a realismo y atascos aleatorios de las armas]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2008 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida 26 horas

Cuando salió al mercado, Far Cry 2 dejó boquiabiertos a los jugadores por su realismo: es el mejor Far Cry un juego que te sumerge de lleno en la acción. El nivel de detalle de su jugabilidad era sencillamente alucinante, y eso es precisamente lo que convirtió a este título en uno de los los mejores juegos para un jugadorjamás.

Eres un mercenario que persigue a un despiadado traficante de armas conocido como «El Chacal». Sin embargo, las cosas no son nada sencillas, ya que, mientras te abres paso por ese país de África Oriental devastado por la guerra con la ayuda de un GPS y un mapa de verdad, tú Lucha no solo contra enemigos armados hasta los dientes, sino también contra la malaria, los incendios forestales que se extienden y tus propias armas, que se atascan.

Por qué lo elegimos Entre los mejores Far Cryjuegos clasificados,Far Cry 2 es conocido por ser el más realista, y ese realismo lo convierte en uno de los juegos más difíciles de la serie.

Si buscas un juego de disparos crudo y envolvente en el que cada decisión se sienta peligrosa, Far Cry 2 pondrá a prueba tus instintos de supervivencia.

Mi veredicto:Far Cry 2 es una obra maestra de la supervivencia cruda que pone a prueba tu paciencia con la malaria y las armas que se atascan. Su entorno africano, descarnado y hostil, es la razón por la que muchos aficionados sostienen que es el mejor Far Cryjuego

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El escenario africano es impresionante y la mecánica del fuego es increíble para la época. Es brutal e implacable, lo que frustrará a mucha gente, pero tiene una atmósfera cruda que los juegos posteriores nunca lograron plasmar del todo.

3. Far Cry 4 [Lo mejor para disfrutar de paisajes impresionantes y villanos emblemáticos]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2014 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida 31 horas

Tras el gran éxito que tuvo su predecesora, Far Cry 4 Las expectativas eran altísimas. ¿Y sabes qué? Ubisoft realmente estuvo a la altura.

Siguiendo la fórmula mágica, nos dieron el las mismas mecánicas de juego, al tiempo que nos transporta a uno de los escenarios más bellos de toda la serie. Tenías que sobrevivir, asaltar puestos de control, fabricar objetos y enfrentarte a otro villano emblemático, Pagan Min, todo ello mientras te abrías paso por las estribaciones del Himalaya.

Por qué lo elegimos Far Cry 4 corona la serie con un villano legendario y unos escenarios verticales. Incluye modo cooperativo para las misiones secundarias; además, la mecánica pulida garantiza una acción fluida.

Se puede decir sin miedo a equivocarse que tanto a los fans como a los críticos les encanta. Así que, si aún no lo has jugado Far Cry 4, ¡te lo estás perdiendo! Muchos fans siguen diciendo que es la mejor Far Cry juego, y suele situarse entre los primeros puestos en cualquier lista de los mejores Far Cry Desglose de la clasificación de los juegos.

Mi veredicto:Far Cry 4 es el mejorFar Cry Un juego que destaca por su espectacularidad paisajística: traslada la fórmula del éxito al Himalaya; además, presenta al extravagante pero letal Pagan Min. La exploración vertical aporta una nueva dimensión a la clásica mecánica de juego de los puestos avanzados.

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El juego en sí está bien; a estas alturas, todos los títulos de Far Cry siguen exactamente la misma fórmula. Sin embargo, el 4 parece ser el más pulido.

4. Far Cry 5 [Lo mejor para una narrativa moderna y el caos de los mundos abiertos]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Stadia Año de estreno 2018 Creadores Ubisoft Montreal, Ubisoft Toronto Duración media de la partida 31 horas

En las listas de los mejores Far Cry En cuanto a los juegos de la serie, difícilmente hay un mapa con un entorno más divertido que Hope County. Si quieres comprobarlo por ti mismo, Far Cry 5 ahí es donde lo encontrarás. Sin embargo, no es lo único que este juego ha acertado.

Far Cry 5 es el mejorFar Cry juego para la narrativa moderna: le dio un nuevo impulso a la franquicia, convirtiéndose en uno de los los mejores juegos de disparos en primera persona Ahí fuera. Si quieres una buena historia con una jugabilidad satisfactoria, no te lo pierdas.

Por qué lo elegimos Si estás buscando lo mejor Far Cry Entre los juegos clasificados por su calidad narrativa, este no debería pasarse por alto. Far Cry 5 combina un mapa abierto con total libertad para el jugador, todo ello envuelto en una historia que te mantendrá enganchado.

Este título destaca por su estructura abierta, que te permite sumergirte en actividades secundarias, liberar regiones o seguir la historia principal cuando quieras. Los tiroteos son fluidos, el mundo está repleto de cosas que hacer y el ritmo general evita que el juego resulte monótono.

Mi veredicto: El condado de Hope tiene un aspecto impresionante, incluso con una secta causando estragos en segundo plano. Desmantelar al grupo paso a paso hace que la historia resulte sorprendentemente apasionante y, sinceramente, es una firme candidata a ser la mejor Far Cryjuego

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El condado de Hope, en Montana, es sin duda uno de mis mapas favoritos de todos los juegos de Far Cry. Es muy divertido y bonito explorar ese terreno montañoso y boscoso. ¡Lo recomiendo totalmente!

5. Far Cry [Lo mejor para los amantes de los FPS clásicos]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PS3, Xbox, Xbox 360 Año de estreno 2004 Creador Crytek Duración media de la partida 16 horas

Se publicó hace ya mucho tiempoen 2004, el originalFar Cry es el clásico con el que empezó todo. Cualquier selección de lo mejor Far Cry La lista de clasificación de juegos no estaría completa sin él. En aquella época, su mezcla de libertad de un mundo abierto, estrategia y tiroteos caóticos parecía revolucionario. Incluso hoy en día, sigue teniendo muchos argumentos para considerarse el mejor Far Cry Un juego para aquellos jugadores que quieran descubrir dónde empezó todo.

Te pondrás en la piel de Jack Carver, un exsoldado de las fuerzas especiales que acaba abandonado en una misteriosa isla tropical. Para sobrevivir y escapar, no solo tendrá que enfrentarse a fuerzas enemigas hostiles, sino también lidiar con un científico loco y sus aterradoras criaturas mutantes.

Por qué lo elegimos Far Cry redefinió el género de los shooters con sus vastos entornos tropicales, su IA inteligente y sus innovadores gráficos, ofreciendo una libertad y una inmersión que pocos juegos podían igualar.

Si te apetece volver al lugar donde todo empezó, este es el viaje nostálgico por excelencia.

Mi veredicto:Aquí es donde empezó todo: el clásico de 2004 que dio inicio a toda la serie. Puede que no se considere el mejor Far Cry juego de hoy en día, pero sigue destacando por su ambientación tropical y una IA sorprendentemente inteligente para su época.

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Este juego tiene muy buena pinta para ser de 2004 y, en mi opinión, ha envejecido bastante bien. Entiendo por qué a algunas personas ya no les gusta tanto hoy en día, pero sigue siendo un juego realmente bueno. En cuanto a la dificultad, es uno de los más difíciles, si no el más difícil, de la saga Far Cry en el modo «Realista», a veces hasta el punto de resultar frustrante, pero yo diría que sigue mereciendo la pena jugarlo.

6. Far Cry: Instintos [Mejor reinicio para consola]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Xbox Año de estreno 2005 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida 16 horas

Far Cry: Instintos a menudo se pasa por alto en las listas de los mejores Far Cry listas de clasificación de videojuegos, pero supuso un brillante relanzamiento del primer título, llevándolo a las consolas con algunos giros muy sorprendentes e inesperados. La premisa básica sigue siendo la misma: eres el buen viejo Jack Carver, atrapado en una isla con criaturas mutantes, pero esta vez, tú también tienes tus propios poderes, también.

Las habilidades sobrehumanas hicieron que la experiencia de juego fuera realmente inolvidable. Podrías acuchillar a los enemigos, correr más rápido, saltar más alto e incluso percibir el peligro.

Por qué lo elegimos En aquellos tiempos, Far Cry: Instintos se ganó la reputación de ser el mejor Far Cry un juego para aquellos jugadores que preferían una versión más intensa y llena de acción del original, gracias a sus poderes salvajes y sus ingeniosas trampas.

Si quieres ver cómo Far Cry Aunque se dio a conocer por primera vez en las consolas, fue aquí donde realmente comenzó esta aventura trepidante.

Mi veredicto:Durante mucho tiempo, se consideró que era el mejor Far Cry juego por su jugabilidad salvaje y llena de energía y sus mecánicas de poder únicas. En cuanto a los mejores Far Cry Entre los juegos clasificados según la experiencia que ofrecen en cada consola, este sigue ocupando el primer puesto.

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Luke Travis

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Hoy en día nadie entenderá lo alucinante que era ponerse en modo depredador con un tipo, viendo todo naranja. La velocidad y el salto aumentaban. Por no hablar de los sonidos increíbles que se oían cuando arañabas a alguien. Mi Far Cry favorito de todos los tiempos. Crear un mapa personalizado con tus hermanos y convertirte en depredador era lo más.

7. Far Cry 3: Blood Dragon [Lo mejor para disfrutar de un ambiente de ciencia ficción retro]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2013 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida 7 horas

Una de las opciones favoritas de los fans que encontrarás en prácticamente cualquier lista de las mejores Far Cry lista de clasificación de juegos, Dragón Sangriento toma todo de Far Cry 3 y lo convierte en una experiencia retro al más puro estilo de los 80. Si alguna vez has querido Far Cry para acercarnos a ellos juegos geniales como Cyberpunk, esto es para ti.

En unpostapocalíptico 2007, los jugadores se ponen en la piel del cibercomando Rex Powercolt, cuyo objetivo es acabar con su antiguo comandante, el coronel Sloan, y frustrar sus planes de dominación mundial.

Por qué lo elegimos Desde fluidas secuencias de disparos y un caótico mundo abierto hasta una historia alocada y unos «Blood Dragons» parecidos a tiranosaurios que disparan rayos láser, este podría ser fácilmente el mejor Far Cry Un juego ideal para cualquiera que busque diversión a raudales.

Si te apetece disfrutar de una acción trepidante envuelta en neón y nostalgia, Dragón Sangrientoes una aventura trepidante que no te puedes perder.

Mi veredicto:Si te gusta la ciencia ficción retro, Far Cry 3: Blood Dragon cpodría ser fácilmente el mejor Far Cry juego para ti. Es puro caos de los 80, con luces de neón por todas partes, y en el mejor Far Cry En la clasificación de videojuegos, destaca especialmente por su creatividad.

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Indigowater2

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Es completamente ridículo y me encanta. La estética de las películas de acción de los 80 se lleva al extremo lógico y el humor es perfecto. Es breve, pero rebosa personalidad.

8. Far Cry: Instintos: Depredador [El mejor pack remasterizado para consola]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Xbox 360 Año de estreno 2006 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida 19 horas

Far Cry: Instintos: Depredador merece un lugar en cualquier lista de los mejores Far Cry lista de juegos clasificados: fue una mezcla alocada que combinaba Instintosand Instintos: Evolución en un solo juego, mejorarlo y lanzarlo al mercado Xbox 360.

El juego cuenta con el el mismo mundo, protagonista, mecánica y jugabilidad que las entregas anteriores pero también incluye gráficos y atmósfera de gran calidad, todos los cuales eran optimizado a la perfección.

Tanto los jugadores como los críticos quedaron encantados con esta versión, y si nunca has jugado a ninguno de estos dos juegos legendarios, esta es la mejor forma de hacerlo.

Por qué lo elegimos Es una elección perfecta tanto para los recién llegados que sienten curiosidad por los inicios de la narrativa de Far Cry en consolas, como para los fans de toda la vida que quieran revivir la locura en un formato mejorado.

Al combinar dos clásicos de culto con gráficos y rendimiento mejorados, Depredador ofrece una forma definitiva de vivir este capítulo salvaje de la franquicia.

Mi veredicto:Este paquete es, sin duda, uno de los mejores Far Cry ofertas de videojuegos para jugadores de consola y destaca entre las mejores Far Cry listas de clasificación de videojuegos gracias a su calidad y contenido.

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Butinho

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Sigo jugando a este título en mi Xbox 360 cuando me apetece. Este juego me trae muchos recuerdos que guardo con mucho cariño.

9. Far Cry: Instintos: Evolución [Mejor secuela de formato corto]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Xbox Año de estreno 2006 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida 7 horas

Una secuela que parecía más bien una ampliación, Far Cry: Instintos: Evolución continúa la historia salvaje de Jack Carver poco después de donde terminó el juego anterior, y es igual de trepidante.

En lo que respecta a lo mejor Far Cry Entre los juegos que destacan por su caos absoluto y su acción desenfrenada, esta entrega se gana sin duda un puesto. En su intento fallido por escapar de su violento pasado, Jack es contratado para un trabajo de contrabando que sale terriblemente mal. Vuelven el escenario de la isla tropical y los poderes sobrehumanos, pero esta vez todo es más brutal y caótico.

Por qué lo elegimos Con nuevas armas, un modo multijugador ampliado y una campaña más compacta, demuestra que una secuela no tiene por qué ser gigantesca para causar impacto. Es una aventura ágil y trepidante.

Si buscas acción trepidante sin tener que dedicarle mucho tiempo, ¡esta es la opción perfecta!

Mi veredicto: Far Cry: Instintos: Evolución mantiene las cosas sencillas de la mejor manera posible, por eso algunos aficionados lo consideran el mejor Far Cry juego para una experiencia de juego centrada. Puede que no domine todas las listas de los mejores Far Cry Aunque no figura en las listas de los mejores juegos, sin duda está a la altura de los mejores.

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Ciudad en auge

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Este pequeño juego para un solo jugador, digno sucesor de la saga Far Cry, se ajusta a su precio asequible, pero su impresionante modo multijugador hace que valga mucho la pena.

10. Far Cry Primal [Lo mejor para los aficionados a la supervivencia prehistórica]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida 23 horas

Far Cry Primal es, sin duda, el que desentona en esta selección de los mejores Far Cry Lista de clasificación de juegos. Reúne todo lo que te gusta de la franquicia —el caos del mundo abierto, la creación de objetos y los encuentros inesperados— y lo devuelve a la Edad de Piedra. Despídete de las armas de fuego y da la bienvenida a las lanzas, las mazas y los tigres dientes de sable como mascotas. Juegas en el papel de Takkar, un cazador que intenta sobrevivir en una tierra de una belleza brutal, llena de mamuts, tribus rivales y, sí, muchos gritos en un idioma prehistórico inventado.

Sin duda, es un giro inesperado en la serie, pero resulta sorprendentemente refrescante.

Por qué lo elegimos Far Cry Primal cambia las armas por garrotes y aliados entre los animales salvajes. Presenta una trama más ligera; además, el caos provocado por los mamuts ofrece una gran dosis de diversión prehistórica.

Para cualquiera que busque una experiencia de supervivencia auténtica y realista en un mundo de una belleza brutal, este juego es imprescindible.

Mi veredicto: Si buscas algo totalmente diferente, Far Cry Primal quizá sea el mejor Far Cry Un juego con un toque prehistórico. Deja a un lado las armas de fuego para dar paso a las lanzas y te permite domesticar bestias, lo que hace que toda la experiencia resulte fresca y salvaje.

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Satisfacción x 77

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Este juego es el mejor juego de supervivencia al que he jugado; tiene unos gráficos muy buenos.

11. Far Cry 6 [Lo mejor para enfrentamientos entre villanos de gran renombre]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Año de estreno 2021 Creador Ubisoft Toronto Duración media de la partida 41 horas

La sexta entrega principal de la serie, Far Cry 6, era un juego muy esperado, en gran parte gracias a su villano, El Presidente, interpretado nada menos que por Giancarlo Esposito él mismo. Pero, aunque resultó ser un juego divertido, no estuvo a la altura de todas esas expectativas tan exageradas.

En esencia, el juego utiliza la misma fórmula de siempre que se introdujo ya en Far Cry 3. Dicho esto,la verdad es que aporta algunas novedades interesantes – como las configuraciones de equipamiento personalizables, el nuevo sistema de armas «Resolver», que te permite fabricar armas caseras de lo más extravagantes, y las mochilas Supremo, que prácticamente te convierten en un ejército de una sola persona.

Por qué lo elegimos La jugabilidad es genial, los gráficos son impresionantes y enfrentarse a El Presidente resulta tan épico como cabría imaginar. Si lo que buscas es simplemente divertirte, sobre todo jugando en modo cooperativo, merece la pena.

Con su mezcla de acción trepidante y momentos inolvidables, es el juego perfecto para sumergirse en él cuando te apetece disfrutar de enfrentamientos llenos de energía y protagonizados por grandes estrellas. En general, cuando ves listas de los mejores Far Cry En las clasificaciones de videojuegos, suele aparecer como una opción sólida, aunque no destacada.

Mi veredicto:Quizá no sea la mejor opción Far Cry Es el juego que todos esperaban, pero Giancarlo Esposito se lleva sin duda todo el protagonismo en su papel de dictador despiadado. Las armas Resolver también aportan un toque divertido y caótico de «hazlo tú mismo» a todo ese ambiente de guerrilla.

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VANDAL

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Este juego me despierta una bonita sensación de nostalgia por alguna razón, al igual que otros títulos de Far Cry. Vale la pena, joder.

12. Far Cry: New Dawn [Lo mejor para el caos postapocalíptico]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador Ubisoft Montreal Duración media de la partida 18 horas

En muchos de los mejores Far Cry listas de clasificación de videojuegos, Far Cry: New Dawn suele pasarse por alto, pero no debería ser así. Se atreve a hacer algo diferente al lanzar a los jugadores a un vibrante mundo postapocalíptico – una decisión audaz que la distingue dentro de la franquicia. Ambientada 17 años después de los acontecimientos de Far Cry 5Este juego te permite explorar una versión de Hope County cubierta de vegetación y mutada, repleta de personajes extravagantes y nuevas facciones enemigas.

Aunque comparte algunas características fundamentales con su predecesor, introduce ligeros toques de RPG, un sistema de construcción de bases y un modo de expedición muy interesante que te permite viajar a lugares remotos, como parques temáticos abandonados y buques de carga hundidos.

Por qué lo elegimos Far Cry: New Dawn ofrece combates trepidantes, mejoras creativas para el equipamiento y una estética inolvidable teñida de rosa. Es una experiencia de Far Cry divertida y llena de acción que merece más reconocimiento del que recibe.

Si buscas una aventura emocionante llena de estilo y emoción, Far Cry: New Dawn es en la que hay que lanzarse.

Mi veredicto:Si te atrae un escenario postapocalíptico lleno de vida, esta podría ser la mejor opción Far Cry un juego que vale la pena probar. Far Cry: New Dawn vuelve al condado de Hope y le da un toque especial con mecánicas de juego de rol y sistemas de construcción de bases.

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Bhamskar Bhaiya

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Las secuencias de disparos siguen siendo tan buenas como siempre. El mundo es precioso, con colores vivos que invitan a seguir explorando.

13. Far Cry VR: Sumérgete en la locura [Lo mejor para una experiencia de acción en realidad virtual breve e inmersiva]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas VR Año de estreno 2021 Creador Realidad virtual sin latencia Duración media de la partida 30 minutos

Far Cry VR: Sumérgete en la locura se gana un lugar entre los mejores Far Cry juegos que destacan por ofrecer una experiencia rápida pero llena de adrenalina. Te sumerge a ti y a tu equipo de lleno en el caótico mundo de Jarrón deFar Cry 3, y mantiene la intensidad de principio a fin. A pesar de sus 30 minutos de duración, el gran énfasis en la jugabilidad física, la cooperación y la acción constante lo convierten en una experiencia memorable.

Armados con rifles de realidad virtual y rodeados de un caos panorámico, los jugadores deben recargar manualmente, ponerse a cubierto y coordinar su huida en medio de tiroteos en la selva y emboscadas demenciales. Lo que le falta en duración, lo compensa con intensidad e inmersión, captando la esencia de Far Cry de una forma que se percibe como inmediata y visceral.

Por qué lo elegimos Far Cry VR: Sumérgete en la locura reduce la serie a sus elementos más básicos: tiroteos trepidantes, escenas caóticas y un villano desmesurado. Lo hemos elegido porque demuestra que la esencia de Far Cry puede prosperar en un nuevo formato sin depender de un mundo abierto extenso.

No es un juego completo, pero tampoco pretende serlo. Esto es Far Cry se reducía a pura adrenalina.

Mi veredicto:Far Cry VR: Sumérgete en la locuraes el mejorFar Cry una experiencia de juego para los aficionados a la realidad virtual. Te enfrenta cara a cara con Vaas en un formato físico y trepidante: un viaje breve pero intenso al corazón de la locura.

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GlitchJournal

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Si tienes unas gafas de realidad virtual de gama alta en casa y una buena tarjeta gráfica, seguro que se verá mejor. Estuvo bien como experiencia puntual, pero no volvería a repetirlo. Es divertido para un evento o una fiesta con amigos, pero poco más.

14. Far Cry: Paraíso perdido [Ideal para tiroteos cooperativos al estilo arcade]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas Máquinas recreativas Año de estreno 2007 Creador Realidad virtual global Duración media de la partida 1-2 horas

Far Cry: Paraíso perdido suele quedar entre los últimos puestos de la clasificación Far Cry las listas de clasificación de videojuegos, pero no por ello carece de encanto. Funciona como un complemento para Far Cry: Instintos, lo que te permitirá volver a meterte en la piel de Jack Carver con un misterioso compañero a tu lado.

Estojuego arcade para dos jugadores era similar a otros juegos de la época, en los que lo fundamental consistía en utilizar ametralladoras fijas para apuntar y disparar a enemigos controlados por la IA mientras te desplazabas por el mundo a través de un sistema de raíles.

Por qué lo elegimos Far Cry: Paraíso perdido apuesta por la sencillez y el espectáculo, convirtiendo Far Cry en una experiencia a la que puedes jugar en cualquier momento y que se centra en la diversión inmediata con los amigos.

Aunque la experiencia es bastante divertida, también es muy breve y, hoy en día, ya no está disponible a menos que te acerques a esta máquina recreativa en concreto.

Mi veredicto: Far Cry: Paraíso perdido quizá no sea la mejor opción Far Cry juego, pero es una joya poco común de los arcades que se centra en la diversión pura de los shooters sobre raíles. Es una reliquia nostálgica del modo cooperativo que captura la energía desenfrenada de los primeros juegos.

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¡Que empiece la diversión!

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Me encantaría que se siguiera desarrollando esta idea. Sería estupendo que alguien pudiera modificar el diseño del controlador y eliminar la línea blanca que aparece en él. Funciona a la perfección con entornos de escritorio virtual.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Far Cry

Puedes elegir el mejor Far Cry juegos según el ambiente concreto que busques. Aquí tienes el resumen definitivo de las mejores opciones de la serie:

Mejor experiencia global → Far Cry 3 . Este título sigue siendo un referente porque combina un villano aterrador con un mundo exuberante y caótico.

→ Este título sigue siendo un referente porque combina un villano aterrador con un mundo exuberante y caótico. Lo mejor en cuanto a realismo → Far Cry 2 . Te enfrentas a la malaria y a armas averiadas en un entorno africano descarnado que parece hostil ante cada uno de tus movimientos.

→ . Te enfrentas a la malaria y a armas averiadas en un entorno africano descarnado que parece hostil ante cada uno de tus movimientos. Lo mejor en cuanto a paisajes y villanos → Far Cry 4 . Lleva la fórmula del éxito al Himalaya; además, cuenta con el extravagante pero letal Pagan Min.

→ . Lleva la fórmula del éxito al Himalaya; además, cuenta con el extravagante pero letal Pagan Min. Lo mejor para la narrativa moderna → Far Cry 5 El condado de Hope ofrece un hermoso escenario para una nueva historia sobre una secta religiosa radical.

→ El condado de Hope ofrece un hermoso escenario para una nueva historia sobre una secta religiosa radical. Lo mejor para los amantes de lo clásico → Far Cry. Este clásico de 2004 dio inicio a la leyenda de la serie con sus entornos tropicales abiertos y su libertad táctica.

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