Los 7 mejores juegos de la saga Dark Souls y similares para poner a prueba tus habilidades

Elegir lo mejor Dark Souls El juego te resultará complicado si no estás familiarizado con la saga. FromSoftware, la empresa responsable de Dark Souls, lanzó tres juegos de la franquicia, además de otros cuatro títulos independientes con características similares a las de los «souls-like». Todos ellos cuentan con peculiaridades y características únicas que los hacen atractivos y desafiantes a su manera.

Dark Souls los videojuegos pueden resultar difíciles de entender debido a su una jugabilidad exigente y pocas explicaciones dentro del juego. Para algunos, eso forma parte de su atractivo, y al menos estos juegos cuentan con una comunidad fiel que elabora guías detalladas en las que se explican las distintas mecánicas del juego.

Estos juegos son RPG de acción de primera categoría que ofrecen numerosas opciones de personalización a la hora de crear tus personajes y definir tu estilo de juego preferido. Tanto si quieres ser un luchador implacable, un caballero defensivo o un mago que maneja hechizos… Dark Souls se adaptará a tu estilo de juego.

Sin embargo, cualquiera que haya jugado a Dark Souls, aunque sea por un momento, te dirá que tienes que «mejorar» para poder disfrutar de este juego como es debido. Entrar en estos juegos resulta complicado porque sus mecánicas y su trasfondo únicos nunca se explican adecuadamente dentro del juego. Para algunos, esto forma parte del encanto y la singularidad de la franquicia.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos de la serie Dark Souls

Aunque hay muchos juegos del estilo de Souls entre los que elegir, Este artículo se centra en los títulos creados por FromSoftware. Incluye todo Dark Souls los juegos y otros títulos del desarrollador que entran dentro de la categoría «souls-like».

A continuación te muestro cómo los clasificaría en cuanto a calidad general y qué aspecto destaca en cada uno.

Dark Souls 3 (2016) – el mejorDark Souls Un juego que, en general, ofrece un combate intenso y jefes finales memorables. Elden Ring (2022) – Un excelente juego al estilo Souls para los aficionados al mundo abierto y los que se inician en el género. Bloodborne (2015) – Juego exclusivo para PS4 del estilo «Souls», ambientado en la época victoriana, que ofrece una historia única y algunas variaciones en la jugabilidad. Dark Souls: Remastered (2018) – el originalDark Souls que definió el género «Souls-like» y cautivó a los jugadores. Sekiro: Las sombras mueren dos veces (2019)– Un juego de rol de acción al estilo Souls con un sistema de combate único y satisfactorio.

Sigue leyendo para ver la lista completa y Más información sobre cada juego y qué características concretas los convierten en atractivos juegos de rol de acción al estilo Souls. Mencionaré sus aspectos más destacados y sus posibles inconvenientes para que sepas qué retos te esperan en cada entrega.

Elige el mejor juego de Dark Souls entre 7 excelentes opciones

Esta lista incluye 7 de primer nivelDark Souls juegos que sin duda pondrán a prueba tus habilidades en los RPG de acción hasta el límite. En las siguientes secciones voy a repasar sus aspectos más destacados para que te resulte más fácil elegir un juego que se adapte a tus gustos. Además, también he mencionado algunos problemas que muchos jugadores tienen con estos juegos para que sepas qué puedes esperar al jugar. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos a ello!

1. Dark Souls

Plataformas Año de estreno Windows, PS4, Xbox One 2016

Dark Souls 3 es la tercera y última entrega de la franquicia que cuenta con perfeccionó la fórmula. Ha mejorado en los aspectos en los que los títulos anteriores fallaban, lo que ha permitido perfeccionar la experiencia general con diversas mejoras que facilitan el juego.

En cuanto a la jugabilidad,el combate es más fluido que en títulos anteriores. Tus esquivas son más rápidas, pero eso significa que la mayoría de los enemigos también son más ágiles para compensar. Además, el juego permite el desplazamiento rápido desde el principio y ofrece más puntos de control (hogueras) repartidos por todo el mundo para facilitar el avance.

Muchos jugadores elogian el juego por su batallas contra jefes bien diseñadas, que son únicas, estimulantes y memorables. El sistema de desarrollo de personajes también se ha ampliado con más opciones, lo que hace que Dark Souls 3uno de loslos mejores juegos de roldisponible.

En cuanto a los posibles inconvenientes, Dark Souls 3 es más lineal que los títulos anteriores, lo que se traduce en menos opciones de exploración. Pero, si lo que buscas es un juego con un mundo abierto enorme, plantéate Elden Ring.

2. Elden Ring

Plataformas Año de estreno Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2022

Elden Ring destaca respecto a otros Dark Souls juegos porque es un una experiencia de mundo completamente abierto. Una vez completado el tutorial, tendrás total libertad para recorrer este extenso mundo como mejor te parezca, lo que significa que podrás evitar aquellas zonas que te resulten demasiado intimidantes. El mundo es lleno de zonas secretas y mazmorras para explorar si no te sientes preparado para enfrentarte a las zonas principales. Incluso puedes invocar una montura llamada Torrent para recorrer las Tierras Intermedias.

El combate enElden Ring es similar a otros Dark Souls juegos, aunque pone mayor énfasis en las invocaciones de espíritus. Además, el enorme mundo ofrece un una impresionante variedad de armas y armaduras por descubrir, que pueden proporcionar poderosas habilidades para ayudar en el combate. Estos dos aspectos hacen que Elden Ring uno de los mejores juegos del estilo Souls para quienes se inician en el género. Sin embargo, hay muchos juegos comoElden Ring si buscas algo menos exigente.

Una de las principales quejas que tienen los jugadores con respecto al juego es el sistema de misiones, que no ofrece ninguna nota para consultar más adelante tras hablar con el PNJ que asigna la misión. Esto, por supuesto, encaja perfectamente con el género «Souls», pero resulta aún más frustrante debido a la enorme magnitud del juego.

3. Bloodborne

Plataformas Año de estreno PS4 2015

Bloodborne es un juego exclusivo para PS4 del estilo Souls con algunas aspectos únicos que lo convierten en uno de los favoritos de los aficionados. A primera vista, te darás cuenta de que su estética general se inspira en la época victoriana, lo que lo distingue de otros juegos de fantasía oscura del estilo «Souls».

En cuanto a la jugabilidad, el exclusivo sistema Rally permite a los jugadores recuperar algo de salud perdida al golpear a un enemigo poco después de recibir daño, lo que fomenta estilos de juego más arriesgados. En segundo lugar, el juego incluye armas especiales, que pueden transformarse en modos alternativos para darle más emoción. Además, en lugar de escudos, Tu arma secundaria suele ser una pistola, que, como es lógico, puedes usar para disparar a los enemigos. Pero la otra ventaja, mucho más emocionante, es aturdir a tus enemigos para que los ataques viscerales les inflijan una gran cantidad de daño.

Sin embargo, algunas de las innovaciones en Bloodborne no son muy favorables, sobre todo para los principiantes. Por ejemplo, el sistema de curación con frascos de sangre es limitado, todo lo contrario que los frascos de Estus.

4. Dark Souls: Remastered

Plataformas Año de estreno Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2018

La calidad de la primera entrega de la franquicia es un tema controvertido, pero creo que Dark Souls Remastered sigue siendo un juego excelente a pesar de algunos de sus inconvenientes. Al fin y al cabo, tuvo un éxito arrollador en su lanzamiento y se convirtió en el punto de referencia para todos los juegos del estilo de Souls.

El primerDark Souls El juego cuenta con un diseño de mundo excepcional, ya que sus numerosas zonas están interconectadas de formas inesperadas. Puedes caminar durante horas en cualquier dirección y acabar en un lugar que se ve desde tu punto de partida. Como era de esperar, tendrás todas las características típicas de un juego de excelente calidad, como enfrentamientos exigentes, innumerables configuraciones viables, combates épicos contra jefes y unos paisajes preciosos a lo largo de todo el juego.

Por supuesto, la primera entrega de esta emblemática franquicia no está exenta de defectos. Para empezar, los controles a veces resultan torpes y poco sensibles, sobre todo teniendo en cuenta que la esquiva rodada solo se puede realizar en cuatro direcciones. En segundo lugar, muchos jugadores se sienten decepcionados con la segunda mitad del juego, que parece inacabada o, al menos, menos pulida en comparación con la primera mitad.

5. Sekiro: Las sombras mueren dos veces

Plataformas Año de estreno Windows, PS4, Xbox One 2019

Sekiro: Las sombras mueren dos veces es bastante diferente de otros Dark Souls en cuanto a la jugabilidad, sobre todo en lo que respecta al combate. Para algunos, esta es una de las mejores partes del juego, ya que su combate es muy satisfactorio.

Para empezar, hay un mayor énfasis en bloquear y esquivar los ataques rápidos de los enemigos en lugar de esquivar. Este aspecto hace que Sekiro una de las más difíciles FromSoftware juegos hasta la fecha, pero resulta muy gratificante si aprendes a dominar el combate. En segundo lugar, como eres un shinobi poderoso, puedes desbloquear habilidades poderosas a través de un árbol de habilidades, algo que no está disponible en otros Dark Souls juegos. Entre otras herramientas a tu disposición se incluyen un gancho de agarre y el sigilo, por si quieres sentirte como un asesino.

A diferencia de otrosDark Soulsjuegos,Sekiro: Las sombras mueren dos veces carece de la amplia personalización y variedad de configuraciones propias del género. Puedes cambiar tus prótesis para desbloquear diferentes habilidades, pero estás limitado al uso de una katana, lo que significa que el juego tiene menos rejugabilidad. Otra cosa que vale la pena mencionar es que Sekiro se centra más en la trama general, lo que lo convierte en un excelente juego narrativo en comparación con otros títulos de FromSoftware.

6. Dark Souls 2: El erudito del primer pecado

Plataformas Año de estreno Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One 2014

Dark Souls 2 es una excelente introducción a la franquicia, pero algunas de sus mecánicas únicas hacen que sea más difícil y frustrante que otras entregas. Algunas de las decisiones de diseño del juego se atribuyen al hecho de que este título no fue dirigido por Hidetaka Miyazaki, quien dirigió todos los demás Dark Souls entradas.

El juego tiene el mismo ambiente general que su predecesor: juegas en el papel de un no-muerto que se embarca en una aventura por un reino en ruinas. En cuanto a los cambios positivos, a muchos jugadores les gusta el mecánico ascético de la hoguera, que te permite aumentar la potencia de los enemigos en una zona concreta y hacer que reaparezcan sus jefes. Otra novedad muy bien recibida es «Postura de poder», que te permite atacar simultáneamente con las dos armas que tengas en ese momento.

En cuanto a las frustraciones más habituales de los jugadores, una de las principales es la nueva estadística de adaptabilidad, que influye en el número de fotogramas de invulnerabilidad que se obtienen al esquivar. Además, la mecánica de «hollowing» hace que tu salud máxima se reduzca cada vez que mueres, hasta un máximo de 50% deterioro de la salud.

7. Demon’s Souls

Plataformas Año de estreno PS3, PS5 (remake) 2009

Demon’s Souls es EL juego con el que empezó todo. Se lanzó inicialmente en PS3 in 2009 y se reestrenó en 2020para elPS5. Como era de esperar, el RPG de acción «souls-like» original no está tan pulido como sus sucesores, de ahí que ocupe el último puesto en esta clasificación. Sin embargo, sigue estando a la altura y sigue siendo un gran juego de acción «souls-like». Además, su remake incluye numerosas mejoras gráficas y de jugabilidad.

In Demon’s Souls, comienzas tu viaje en el centro Nexus y puedes elige una de las cinco zonas diferentes del mapa del mundo. Esto ofrece al jugador una mayor flexibilidad cuando se encuentra con dificultades en determinadas zonas. Como era de esperar, puedes crear un personaje único utilizando las opciones de personalización del juego y encontrar tu estilo de juego preferido para superar los retos del juego.

En comparación con las versiones actuales, los jefes de Demon’s Souls son bastante decepcionantes y a menudo se describen como efectistas. El juego también comparte su mecánica de vaciado con Dark Souls 2, donde tu salud máxima se reduce cada vez que mueres, lo que hace que el juego sea más difícil. Por último, solo puedes desbloquear la hoguera de una zona tras derrotar a su jefe, lo que supone una diferencia radical con respecto a los juegos modernos del estilo Souls.

¿Qué es lo que hace que un juego de Dark Souls sea el mejor?

Echemos un vistazo a algunos características clave que definen a los mejores Dark Souls y juegos del estilo de Souls En general. Los detalles suelen variar, pero esto es lo que suelen esperar los fans más acérrimos.

En términos generales, Dark Soulslos juegos son juegos de rol de acción en tercera persona ambientados en un mundo de fantasía oscura. A diferencia de muchos otros juegos de acción y espadas, los juegos del estilo Souls tienen un ritmo más pausado y exigen una mayor un enfoque estratégico y paciente para combatir. Tendrás que calcular bien el momento de tus esquivas y bloqueos, ya que todos los enemigos cuentan con diversos ataques que golpean con fuerza y te dejan aturdido, impidiéndote contraatacar.

Es normal enDark Souls juegos en los que hay que morir una y otra vez para aprender los patrones de ataque y las combinaciones de movimientos del rival. Sin embargo, Morir en estos juegos significa perder todas tus almas, la moneda que se utiliza para mejorar tu personaje. Tendrás una oportunidad para recogerlos, pero si vuelves a caer sin recogerlos, los perderás para siempre.

You Reaparecer en las hogueras al morir, que son los puntos de control del juego donde puedes descansar y mejorar las estadísticas de tu personaje. Por último, las opciones de curación suelen ser mínimas para aumentar la dificultad. Por lo general, dispondrás de un frasco de Estus con unas pocas cargas que te curará. Pero no puedes bebértelo de un trago en un santiamén.

Al crear un personaje, puedes elige entre varias clases, pero estas determinan principalmente tus estadísticas iniciales y tu equipamiento. Tu clase inicial no limita el tipo de equipamiento y habilidades que puedes usar, lo que significa que tienes total libertad para personalizar tu personaje como más te guste.

Conclusión

The Dark Soulsla franquicia esconocido por su dificultad, pero muchos jugadores pasan por alto que, debido a su un diseño general del juego excelente. Además, resulta bastante divertido una vez que dominas las distintas mecánicas del juego, sobre todo el combate. Entonces queda claro por qué el género «souls-like» es tan popular más allá del juego original Dark Soulstrilogía.

Preguntas frecuentes

¿Cuál se considera el mejor juego de la serie Dark Souls?

Dark Souls 3 se considera que es el mejor Dark Souls juego. Ofrece combates más fluidos, enfrentamientos contra jefes finales muy bien diseñados y una amplia variedad de armas y armaduras entre las que elegir.

¿Cuál es el juego más difícil de la serie Dark Souls?

Dark Souls 2 esa sería mi elección como la más difícil Dark Souls juego. Tu barra de salud se reduce cada vez que mueres, y debes invertir en la estadística de adaptabilidad para asegurarte de que tus esquivas sean efectivas.

¿Qué es mejor, Dark Souls 3 o el 1?

Dark Souls 3 es mejor porque ofrece un combate más fluido y rápido, combates contra jefes más emocionantes y una mayor variedad de equipamiento. Sin embargo, al ser más lineal, los jugadores que prefieren la exploración consideran Dark Souls 1ser mejor.

¿Qué juego es mejor, Dark Souls 1 o 2?

Dark Souls 1 suele considerarse mejor, sobre todo porque Hidetaka Miyazaki no dirigió la segunda entrega. Por eso, Dark Souls 2 ha introducido algunos cambios poco acertados, como la inclusión de la estadística de adaptabilidad y la reducción de la barra de salud tras cada muerte.