Los 13 mejores juegos de Civilization para construir tu imperio en 2025

La serie «Civilization» de Sid Meier lleva ya tres décadas en el mercado. ¡Una franquicia que se ha consolidado como uno de los mejores juegos de estrategia de todos los tiempos! Ha tenido sus altibajos, pero cada¡El juego Civilization se convirtió en un éxito colosal dentro de su género! Por eso, muchos, yo incluido, nos preguntamos qué título merece llevarse la corona como el mejor juego de Civilization.

Los juegos de la serie «Civilization» son juegos de estrategia por turnos muy bien concebidos. Estos juegos permiten a los jugadores dirigir una civilización completa desde la Edad de Piedra hasta la época actual. Puedes descubrir territorios inexplorados, forjar alianzas, desarrollar economías y librar conflictos calculados. Con cada título, la franquicia ha incorporado mecánicas creativas y una jugabilidad más profunda, lo que ha consolidado su posición como una de las series más queridas de la historia de los videojuegos.

Los elogios hacia los juegos de la serie Civilization se deben a su compleja construcción del mundo, sus mecánicas de combate táctico y el delicado equilibrio entre la diplomacia y el dominio. La serie ofrece una rejugabilidad infinita, tanto si estás negociando en el Renacimiento como si utilizas la energía nuclear en la era moderna.

En esta guía completa, clasificaremos los mejores juegos de Civilization tanto para principiantes como para expertos. También analizaremos las características únicas, los puntos fuertes y los puntos débiles de cada título basándonos en mi experiencia y en las opiniones de la comunidad. ¡No lo olvides! ¡Eneba.com tiene ofertas excelentes en títulos de Civilization para ayudarte a construir el imperio más glorioso! ¡Exploremos esta clasificación definitiva de la serie para determinar qué juego reina supremo!

Our Las mejores opciones en juegos de civilización

Esta guía no es solo otra clasificación más; al igual que la propia serie Civ es una joya entre Las aventuras de TBS, la he convertido en una auténtica aventura que se adentra en los entresijos de la creación de cada juego de Civilization. Abordaremos todo tipo de temas, desde las opiniones de los fans y los acontecimientos inolvidables hasta las mecánicas de juego y los líderes más destacados. ¡Esta lista es tu guía definitiva para encontrar tu juego de Civilization ideal, tanto si eres un estratega consumado como si eres un principiante total!

Civilization V — Construye un imperio a lo largo de la historia. Civilization VI — Llevar a una civilización a la victoria. Civilization IV — Amplía tu imperio mediante la diplomacia y la guerra. Alpha Centauri, de Sid Meier — colonizar un planeta extraterrestre. Civilization III — Guiar a una civilización a lo largo de la historia.

Esta lista es solo la punta del iceberg. Sigue leyendo para ver nuestra lista completa de los mejores Civilizacióntítulos.

Los 13 mejores juegos de Civilization de todos los tiempos

He añadido tablas de referencia que abarcan todos los juegos de la franquicia Civilization (incluidos los seis títulos principales y otros títulos de la serie), sus años de lanzamiento, plataformas y enlaces a Eneba, donde puedes comprar los juegos al instante. ¿Listo para decidir qué era de los juegos de estrategia quieres dominar? ¡Clasifiquemos los mejores juegos de Civilization de mayor a menor puntuación!

1. Civilization V

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 9,5/10 PC, Mac OS, Linux ~100-200 horas 2010 Dioses y reyes, Un mundo feliz

Civilization V revolucionó la serie con una cuadrícula hexagonal que ofrecía un terreno dinámico y nuevas posibilidades estratégicas. Introdujo las «políticas sociales», que permitían personalizar el crecimiento de las civilizaciones y las ideologías. Las nuevas opciones diplomáticas y el combate simplificado facilitaron el juego sin renunciar a la profundidad estratégica.

Entre las principales características e innovaciones se incluyen:

Incorporación de una rejilla hexagonal.

Aplicación de políticas sociales.

Incorporación de ciudades-estado.

Mecánicas de combate mejoradas.

Elogiado por su enfoque novedoso, es una excelente elección para los principiantes, aunque algunos aficionados echaron en falta la profundidad de los títulos anteriores. Es el mejor juego de toda la serie.

Se lo recomiendo a los jugadores noveles o a cualquiera que disfrute con la planificación a largo plazo y las estrategias diplomáticas.

2. Civilization VI

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 9,3/10 PC, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, PS4, Xbox One ~80-150 horas 2016 Ascenso y caída, Edad Oscura, Edad de Oro

Con su concepto de «distrito», que ofrece zonas urbanas especializadas en ciencia, cultura y asuntos militares, Civ VI va más allá de la simple expansión del imperio. Se ha mejorado el diseño de las ciudades, lo que permite crear mapas dinámicos que traspasan las fronteras tradicionales. La incorporación de líderes únicos con habilidades específicas ofrece nuevas formas de jugar.

Las características fundamentales de Civ VI son:

Hay una gran variedad de nuevos líderes entre los que elegir.

Incorporación del concepto de «distrito» para impulsar un desarrollo urbano especializado

La expansión de la ciudad más allá de los límites tradicionales.

Las mejoras en la inteligencia artificial han aumentado aún más la competitividad de los juegos.

Aunque «Civilization VI» revitalizó la franquicia gracias a su complejidad y originalidad, la diplomacia de su IA fue objeto de ciertas críticas. Por ello, es el segundo mejor juego de toda la serie.

Se lo recomendaría a los jugadores a los que les guste la diplomacia, la planificación urbana a gran escala y los juegos tácticos competitivos.

3. Civilization IV

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 9/10 PC, Mac OS, Linux ~60-120 horas 2005 Señores de la guerra

Civilization IV revitalizó la serie con un nuevo motor 3D y elementos clave como las «Civics» (sistemas de gobierno personalizables) y la incorporación de la religión como factor fundamental. Los jugadores pueden fundar religiones, difundirlas y beneficiarse de las ventajas asociadas.

Entre las características más destacadas de Civ IV se incluyen:

La incorporación de «Great People».

Introducción a los gráficos 3D.

Aplicación de los niveles estratégicos a través de la educación cívica y la religión.

A menudo se considera que Civ IV es una de las mejores series por su complejidad, sus impresionantes gráficos y su intrincada mecánica.

Es una excelente adquisición para los aficionados a los juegos de estrategia complejos.

4. Alpha Centauri, de Sid Meier

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 8,8/10 PC, macOS ~50-100 horas 1999 Planetario

Ambientado en el espacio, donde los participantes construyen un nuevo planeta, Alpha Centauri, de Sid Meier es una consecuencia espiritual de Civilización franquicia. Los jugadores exploran ideologías filosóficas y científicas mientras eligen entre diferentes facciones con tecnologías e ideas propias.

Entre los elementos fundamentales de Alfa Centauri se encuentran:

Facciones distintas.

Un mecanismo de «ingeniería social» para influir en la moral y la administración

Un sofisticado árbol tecnológico que genera las tropas del futuro.

Aunque a menudo queda eclipsado por «Civ», «Alpha Centauri» está considerado como uno de los mejores juegos de estrategia por su mecánica de juego sofisticada y, al mismo tiempo, intelectualmente estimulante.

Se lo recomendaría a cualquiera que esté interesado en los juegos de estrategia profunda y la investigación.

5. Civilization III

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 8,5/10 PC, macOS ~60-80 horas 2001 Ninguno

Poniendo el énfasis en la cultura y la diplomacia, Civ III llevó la franquicia a cotas sin precedentes. Su introducción como herramienta hizo posible un crecimiento pacífico, y el dominio militar fue sustituido por otra opción: ¡el poder blando!

Entre las innovaciones clave se encontraban:

Un sistema diplomático rediseñado.

Recursos estratégicos fundamentales.

Las fronteras culturales.

Aunque algunos consideraban que la IA podía resultar demasiado agresiva, *Civ III* fue elogiado por su profundidad estratégica y su rejugabilidad. Su equilibrio entre accesibilidad y complejidad sigue convirtiéndolo en uno de los favoritos de los aficionados.

Es una buena opción para los jugadores a los que les gustan los juegos de estrategia diplomática y cultural.

6. Civilization II

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 7/10 PC, PlayStation, Mac OS ~50-60 horas 1996 Ninguno

Ampliando su predecesor con elementos nuevos, como mejoras en la ciudad y un sistema de combate más completo, Civilization II supuso un cambio significativo para toda la serie. Sus diseños isométricos y su cuadrícula mejoraron la jugabilidad, lo que lo hizo muy popular.

Los acontecimientos más destacados fueron:

Mejoras específicas para cada ciudad.

Un sistema de combate más avanzado.

Una diplomacia interesante basada en las alianzas.

Aclamado por su profundidad estratégica y su jugabilidad adictiva, Civilization II se llevó varios premios al «Juego del Año». Por eso, tuvo una gran acogida entre los aficionados. Es una elección clásica tanto para los veteranos como para los recién llegados que sienten curiosidad por los orígenes de la serie.

7. La revolución de la civilización

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 6,5/10 Xbox 360, PlayStation 3, DS, iOS ~30-40 horas 2008 Ninguno

Reinventando la franquicia para consolas, el Civilization Revolution una mecánica de juego simplificada para los jugadores ocasionales. Diseñado por Sid Meier, conservó los fundamentos del género al tiempo que se adaptó a los controles táctiles y a sesiones de juego más breves.

Entre los elementos fundamentales más destacados se encuentran:

Mecánicas optimizadas para una partida más ágil.

Habilidades únicas de los líderes que fomentaban estrategias variadas.

Imágenes llamativas con un estilo de dibujos animados.

Aunque fue elogiado por su accesibilidad, se le criticó por carecer de la complejidad de los juegos para PC. El lanzamiento de una importante serie llevó los juegos de estrategia a un público más amplio. Es imprescindible para los jugadores ocasionales que buscan una versión más ágil y ligera del juego original.

8. Civilization, de Sid Meier

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 6/10 MS-DOS, Amiga, Macintosh ~40-50 horas 1991 Ninguno

Desde la Edad de Piedra hasta la Era Espacial, el juego original de Sid Meier, Civilization —el juego básico con el que empezó todo— introdujo a los jugadores en el mundo de la construcción de imperios. Al combinar diplomacia, gestión de recursos y exploración, sentó las bases para una gran serie.

Las principales innovaciones fueron características como:

Un árbol tecnológico único en su género.

Concepto de construcción de ciudades.

Estrategia por turnos.

Lanzado en 1991, su profundidad y su capacidad para volver a jugarse le valieron grandes elogios. Es un hito en la historia de los videojuegos, aunque hoy en día resulte un poco anticuado. Los jugadores interesados en los inicios de los juegos de estrategia deberían probar el juego básico.

9. Civilization: Beyond Earth

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 5,5/10 PC, Mac, Linux ~30-50 horas 2014 Marea creciente

Más allá de la Tierra reinterpreta la saga Civilization con un toque de ciencia ficción. En lugar de la Tierra, los jugadores colonizan planetas exóticos y forjan el destino de la humanidad en el espacio.

Entre las principales novedades se incluyen:

Una red tecnológica no lineal.

La presencia de vida extraterrestre en lugar de bárbaros.

Mecánicas de afinidad (Armonía, Supremacía y Pureza).

Aunque se trata de un concepto ambicioso, el juego recibió críticas mixtas. Fue elogiado por su originalidad, pero muy criticado por su jugabilidad repetitiva y su falta de complejidad en comparación con Civilization V y otros títulos de la serie Civ.

Es perfecto para los jugadores a los que les gustan las temáticas futuristas. Beyond Earth ofrece una nueva interpretación de la jugabilidad clásica de Civilization.

10. Civilization Revolution 2

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 5,5/10 Android, iOS ~20-30 horas 2014 Ninguno

Con un enfoque desenfadado de la emblemática saga Civilization, Civilization Revolution 2 ofrece una experiencia de juego para móviles sencilla y trepidante. Cuenta con líderes como John F. Kennedy, nuevas unidades como portaaviones y controles optimizados para pantallas táctiles.

Las principales características e innovaciones del juego fueron:

Mecánicas de juego simplificadas y una interfaz de usuario intuitiva.

Nuevos líderes, entre ellos John F. Kennedy y Shaka Zulu.

Unidades militares mejoradas y profundidad estratégica.

Incorporación de tipos de victoria culturales y de otro tipo.

A la mayoría de la gente le encantó su movilidad y accesibilidad, aunque las opiniones fueron dispares, ya que daba la sensación de ser más bien una secuela de Civ Revolution. Civilization Revolution 2 es ideal para los jugadores ocasionales de dispositivos móviles que buscan una experiencia básica de Civilization.

11. CivCity: Roma

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 5/10 PC ~20-30 horas 2006 Ninguno

Inspirado en la serie Civilization, CivCity: Rome es un juego en el que los jugadores gestionan ciudades romanas históricas. En él, hay que equilibrar los recursos, satisfacer a la población y construir infraestructuras, en lugar de dirigir un imperio.

Entre los aspectos clave se incluyen:

Objetivos de temática romana.

Diseño urbano complejo y sistemas de recursos.

Combinando elementos de Civilización como el famoso juego de construcción «Caesar III».

En cuanto a los aficionados, las opiniones sobre el juego fueron dispares. Se elogiaron sus mecánicas de juego, pero se criticó la falta de profundidad en la construcción del imperio, al estilo de Civilization.

En mi opinión, vale la pena para los jugadores interesados en el urbanismo romano y para los aficionados a los juegos de simulación de ciudades.

12. CivNet

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 4/10 Ordenador personal (MS-DOS) ~20-30 horas 1995 Ninguno

CivNet, una versión del Civilization original centrada en el modo multijugador, incluye partidas en LAN y en línea. Ofrece modos competitivos y cooperativos, al tiempo que mantiene principios fundamentales como la construcción, la exploración y la conquista.

Entre las principales características de CivNet se incluyen:

Es el primer juego multijugador de Civilization con modo LAN y online.

Interfaz de usuario actualizada para mejorar la conexión a la red.

Modos de juego cooperativo y competitivo.

Aunque se adelantó a su tiempo, las limitaciones técnicas hacían que los elementos multijugador resultaran poco fluidos. A mí y a muchos otros nos pareció algo superfluo, ya que la mecánica de juego básica es la misma. Se lo recomiendo a los fans incondicionales de Civilization que quieran vivir los inicios de toda esa era multijugador de Civ.

13. Colonization, de Sid Meier

Nuestra puntuación Plataformas Duración media del partido Año de lanzamiento Ampliaciones destacadas 4/10 Ordenador personal, Macintosh, Amiga ~30-50 horas 1994 Ninguno

Una serie derivada independiente de Civilization (1991) se llama «Colonization». Se centra exclusivamente en el periodo de la colonización europea en el Nuevo Mundo. Los jugadores viajan, comercian y declaran la independencia de su metrópoli al elegir una potencia europea.

En mi opinión, algunas de las características principales del juego son:

Introducción de la mecánica de intercambio de recursos y construcción de colonias.

Mayor atención a la dinámica de la gestión de las colonias, incluyendo las relaciones entre los pueblos indígenas y las rivalidades entre las potencias europeas.

Sé que «Colonization» era un juego ambicioso para su época, pero a menudo resultaba limitante en comparación con la serie principal. Su enfoque único fue muy elogiado, pero la repetitividad de la mecánica de juego resulta desmotivadora.

Este juego es ideal para cualquiera a quien le gusten los juegos de estrategia histórica especializados o para quienes estén interesados en la época colonial.

Nuestros criterios para clasificar la serie «Civilization»

Clasificar los juegos de la serie Civilization no es tarea fácil. Cada juego tiene sus puntos fuertes y un atractivo único para los jugadores. Para elaborar una clasificación imparcial, hemos tenido en cuenta los factores clave que influyen en la experiencia de juego general. Estos son:

Profundidad y mecánica del juego : Era nuestra máxima prioridad. En nuestro análisis evaluamos cómo cada título combina estrategia, gestión de recursos e innovación. Los juegos que presentaban mecánicas impresionantes obtuvieron una puntuación más alta, y viceversa.

: Era nuestra máxima prioridad. En nuestro análisis evaluamos cómo cada título combina estrategia, gestión de recursos e innovación. Los juegos que presentaban mecánicas impresionantes obtuvieron una puntuación más alta, y viceversa. IA y sistemas diplomáticos : Una IA potente ofrece una jugabilidad estimulante y realista, mientras que una diplomacia sólida aporta mayor profundidad a la estrategia. Las civilizaciones con una IA deficiente o una diplomacia limitada obtuvieron una puntuación más baja.

: Una IA potente ofrece una jugabilidad estimulante y realista, mientras que una diplomacia sólida aporta mayor profundidad a la estrategia. Las civilizaciones con una IA deficiente o una diplomacia limitada obtuvieron una puntuación más baja. Gráficos e interfaz de usuario : Destacan los títulos con diseños intuitivos y gráficos envolventes. Una interfaz sencilla garantiza una experiencia de juego fluida, especialmente para los jugadores noveles.

: Destacan los títulos con diseños intuitivos y gráficos envolventes. Una interfaz sencilla garantiza una experiencia de juego fluida, especialmente para los jugadores noveles. Rejugabilidad y durabilidad : Las mejores Civilizations hacen que los jugadores vuelvan una y otra vez, gracias a la variedad de escenarios y expansiones.

: Las mejores Civilizations hacen que los jugadores vuelvan una y otra vez, gracias a la variedad de escenarios y expansiones. Aceptación por parte de los aficionados y elogios de la crítica: Los aficionados rara vez mienten, y siempre merece la pena escuchar sus críticas. Esto refleja el impacto duradero que tiene un juego en la comunidad.

Estos criterios garantizaron una clasificación exhaustiva y equilibrada que pone de relieve lo que realmente hace que cada juego de Civilization sea inolvidable.

La evolución de la civilización: de los píxeles a los imperios

En 1991 vio la luz un juego único en su género, conocido como Civilización. Fue el primer juego de estrategia por turnos diseñado por Sid Meier, el creador de la serie Civilization. El juego presentaba el clásico mapa pixelado, mecánicas básicas y una IA sencilla. Sin embargo, su ««una vuelta más» Su mecánica de juego sentó un precedente en los juegos de estrategia. Por primera vez, los jugadores tenían en sus manos ciudades enteras, ejércitos y una gran variedad de tecnologías. El primer juego de Sid Meier introdujo una fórmula emblemática que pasó a la historia.

Los juegos de la serie Civilization siguieron desarrollándose, aumentando su complejidad. Civilization II (1996) presentaba un árbol tecnológico ampliado, gráficos isométricos y un sistema diplomático avanzado. Incluso fue nominado a los premios al Juego del Año.

El siguiente juego de Civilization fue Civilization III (2001), que incluía más mecánicas, culturas y fronteras. Las mecánicas cambiaron por completo la dinámica del juego, aportando una nueva perspectiva sobre el control territorial.

Lo que dejó boquiabiertos a todos fue el salto hacia Civilization IV (2005). Esa fue la primera vez que un juego de la serie «Civilization» de Sid Meier se renovó en 3D. Además, se introdujo la religión, lo que permitía a los jugadores construir un panorama ideológico.

Luego vinoCivilization V (2010), una revisión del sistema de combate con un tablero hexagonal. Se trata de una mejora que elimina la posibilidad de apilar unidades. «Civ V» vendió más de 8 millones de copias, lo que demuestra su abrumador éxito.

With Civilization VI (2016), toda la serie redefinió el género de la construcción de ciudades. Los distritos ampliaban estratégicamente las ciudades a lo largo de las casillas. Las actualizaciones y expansiones periódicas mantuvieron la popularidad del juego. Hoy en día, Civilization lidera los juegos de estrategia al fusionar la innovación contemporánea con el contexto histórico.

Innovaciones estratégicas en la serie «A través de la civilización»

En mi opinión, los títulos más destacados de la serie Civilization que introdujeron innovaciones estratégicas revolucionarias son Civ IV, Civ V y Civ VI. Pero, ¿por qué?

Analicemos el primer partido, Civilization IV. Es ese juego de la serie Civilization en el que Religión Se introdujo una función que tuvo un impacto significativo en la jugabilidad. Esta función permitía a los jugadores fundar y difundir religiones, lo que añadía nuevas capas de complejidad a la diplomacia y a la gestión interna. La elección o el rechazo de una religión concreta podía dar lugar a conflictos o alianzas.

Por otro lado, Civilization V introdujo una nueva mecánica en el juego—Espionaje. Con esta función, los jugadores podían enviar espías por diversos motivos. Esta mecánica se utilizaba para obtener información privilegiada sobre los oponentes, robar tecnología y sabotear las infraestructuras. Era una forma infalible de infligir pequeños daños a los enemigos sin llegar a una guerra total. Pero también era una táctica de riesgo y recompensa, ya que el espionaje requería una gran cantidad de recursos y una sincronización cuidadosa, pues los espías también podían ser capturados y neutralizados.

La mecánica de la «victoria cultural» fue el motor de *Civ VI*. Ganar por la vía cultural implicaba atraer turistas a tu civilización generando altos niveles de tradición y turismo. Este cambio animó a los jugadores a centrarse en el desarrollo cultural y el turismo. ¿Quién iba a imaginar que el poder blando pudiera ser tan temible como el poderío militar?

Estas innovaciones transformaron los juegos de estrategia, dando lugar a victorias más profundas y variadas que iban más allá de la simple conquista. Los sistemas complejos que obligaban a los jugadores a tener en cuenta la diplomacia, la cultura y las acciones encubiertas enriquecieron el género.

Líderes y civilizaciones memorables

Cuando oigo la palabra «líderes», enseguida me vienen a la mente Gengis Kan, Cleopatra y Gandhi. Creo que son los líderes más memorables de la serie Civilization, y estas son las razones.

Gengis Kan es capaz de formar unidades de caballería poderosas con mayor rapidez y eficacia. Por eso es una auténtica pesadilla para cualquier enemigo que se le ponga por delante. Su enfoque en la conquista militar me resultaba muy satisfactorio, y siempre jugaba de forma agresiva cuando dirigía a los mongoles.

Por su parte, líderes como Cleopatra de Egipto optaron por un enfoque más diplomático. Su influencia a la hora de obtener oro adicional gracias a las rutas comerciales la convirtió en una figura clave para el desarrollo económico.

El carácter pasivo-agresivo de Gandhi era un gran inconveniente en las primeras fases del juego. Pero a medida que avanzaba la partida, no dejó de impresionarme con su enfoque pacífico ante todo. ¡Es como la labor de un santo: ganas mientras haces felices a todos! Aquí hay otros líderes memorables:

George Washington – Civilization IV Saladino — Civ V, VI Trajano— Civ VI Napoleón Bonaparte – Civ V Catalina la Grande – Civilization IV Alejandro Magno – Civ IV, V Abraham Lincoln – Civ IV, V Winston Churchill – Civ VI Atila el Huno – Civ V Solimán el Magnífico – Civ V, VI

En definitiva, los líderes de la serie Civilization aportan un enfoque propio que influye en mi estrategia. Algunos líderes fomentan la expansión agresiva; otros pueden inclinarse por la diplomacia o el poderío económico. Cada líder aporta complejidad, estrategia y diversión al juego.

Ampliaciones y contenidos descargables imprescindibles

The Civilización La serie es conocida por su profundidad; cada expansión ha aportado algo importante a la jugabilidad.

In Civ III, Conquistas se añadieron otras civilizaciones y el «Congreso Mundial», lo que transformó el panorama diplomático. Señores de la guerra introdujo a los Grandes Generales en Civilization IV, y Más allá de la espada introdujo el espionaje y nuevas condiciones de victoria, lo que enriqueció la estrategia.

Civilization V contaba con dos grandes paquetes de expansión. Dioses y reyes introdujeron religiones y espías, lo que añadió complejidad a la diplomacia. Un mundo feliz introdujo ideologías y el turismo como vía para lograr una victoria cultural, lo que dotó a la política del juego de una mayor profundidad.

Civ VI cuenta con algunas de las expansiones más impactantes. Ascenso y caída Se han añadido mecánicas de lealtad, gobernadores y las Eras Oscura y Dorada, lo que obliga a los jugadores a gestionar la estabilidad interna al tiempo que se enfrentan a amenazas externas. Se avecina una tormenta fue más allá al introducir el cambio climático, las catástrofes naturales y el Congreso Mundial, convirtiendo la sostenibilidad medioambiental en un factor clave para la construcción de un imperio.

The Nuevo Pase Frontier for Civ VI ofrecía actualizaciones de contenido descargable periódicas, con nuevas civilizaciones, líderes y modos como «Secret Societies», que mantenían el juego siempre fresco.

Para lo mejorCivexperiencia,Se avecina una tormenta and Ascenso y caída En mi opinión, son imprescindibles. Aportan nuevas capas de estrategia y desafío que transforman tu forma de jugar, haciendo que cada partida sea única.

El futuro de la civilización: ¿qué nos depara el futuro?

El futuro deCivilización parece emocionante, con Civilization 7 ¡Ya queda muy poco!

Esto es lo que sabemos sobre Civilization VII. El juego estará disponible para PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S y Xbox One, entre otras plataformas.

Esto es lo que observé sobre Civ VIIhasta ahora:

Civilization VII es un juego divertido y bien pulido con algunas ideas nuevas muy interesantes. La música y los efectos de sonido son geniales; me han gustado especialmente esos pequeños momentos narrativos que van apareciendo —esto es algo nuevo para Civ, ¡y parece que están teniendo mucho éxito! Se denominan «eventos narrativos» y aportan un toque de personalidad al juego.

Se han perfeccionado tanto el combate como la diplomacia, y el sistema de influencia añade nuevas e interesantes dimensiones tanto a la guerra como a la paz. Construir tu propia civilización sigue siendo adictivo y, por supuesto, el juego tiene un gran potencial para mejorar aún más con las actualizaciones.

En general,Civilization VII será otro título increíble dentro del género. El lanzamiento oficial del juego nos revelará más detalles sobre sus características de juego y las novedades que incorpora (¡lo esperamos con mucha ilusión!). Estamos viviendo una época dorada para el género, y el Desglose de los nominados al premio al mejor juego de simulación y estrategia en los Game Awards 2025 detalla el impresionante nivel de los juegos que están marcando la pauta en el mercado actualmente.

Primeros pasos: consejos para los nuevos jugadores de Civilization

Empezar puede resultar abrumador si eres nuevo en el Civilización serie, pero no te preocupes: lo importante es ir paso a paso.

Equilibra tus recursos: Cuando empecé, ojalá alguien me hubiera dicho lo importante que es equilibrar los recursos. La gestión de la comida, la producción y el oro es fundamental en las primeras fases del juego. Centrarse demasiado en uno de ellos puede dejarte en una situación vulnerable en otros aspectos y en las fases finales del juego.

Comprender las mecánicas básicas del juego: El juego gira en torno a la construcción de un imperio que abarca miles de años, y puedes ganar de muchas formas diferentes. Hay cinco tipos principales de victoria:

Dominación Ciencia Cultura Religión Diplomático

Al principio, me resultaba más fácil optar por una victoria por ciencia o por dominación. La victoria por ciencia es sencilla, ya que se centra en el avance tecnológico. Sin embargo, la dominación se basa en la conquista militar, y es más difícil mantener la paz si se elige esta vía.

Explora todo lo que puedas: ¡La clave está en explorar! No puedo dejar de insistir en las pérdidas que tuve que soportar al principio del juego por no enviar exploradores de inmediato. Encontrar ciudades-estado aliadas o maravillas naturales puede proporcionar bonificaciones importantes.

No tengas miedo a perder: Por último, pero no por ello menos importante. Perder es una parte fundamental del aprendizaje del juego; cada derrota te permite comprender mejor qué funciona y qué no. Civilización Se trata de ir probando y cometiendo errores, y mejorarás con cada partida. ¡Así que lánzate y disfruta del viaje!

Estrategias avanzadas: cómo dominar el juego de Civilization

Para dominar de verdad Civilización… los jugadores avanzados deben perfeccionar diferentes estrategias más allá de lo básico. Aquí tienes algunos consejos avanzados que te ayudarán a mantenerte a flote:

Ubicación urbana y sinergias entre distritos: Son fundamentales. No se trata solo de establecerse cerca de los recursos, sino de optimizar las bonificaciones por proximidad. Por ejemplo, colocar una plaza del teatro junto a un centro comercial o una zona industrial multiplica tu producción, lo que te da una ventaja considerable a mitad de partida.

Diplomacia: Es otro ámbito en el que destacan los jugadores avanzados. Se trata de sacar partido a las relaciones, no solo de formar alianzas. Aumentar la presión sobre los rivales mediante el refuerzo militar, la ubicación estratégica de ciudades o acuerdos diplomáticos permite controlar el ritmo del juego. Los jugadores profesionales suelen formar alianzas temporales y romperlas en momentos clave, lo que desestabiliza a los rivales y les permite obtener ventaja.

Flexibilidad en la estrategia militar: La flexibilidad es fundamental en la estrategia militar. Una combinación de unidades de asedio, caballería e infantería te garantiza la capacidad de hacer frente tanto al ataque como a la defensa. No te centres excesivamente en un solo tipo de unidad. Además, elegir el momento adecuado para declarar la guerra es crucial. Declarar la guerra durante un cambio de política del adversario o en su Edad Oscura puede paralizar su progreso y darte ventaja.

Invertir en personas de gran valía: Invertir en grandes ingenieros y científicos puede acelerar tu camino hacia la victoria. Te proporcionan un impulso decisivo que te ayuda a avanzar mucho más rápido.

Dominar estas tácticas avanzadas y optimizar cada movimiento es lo que distingue a los mejores jugadores. Pero recuerda: «El que está en lo más alto de la escalera no ha llegado ahí por casualidad».

Preguntas frecuentes

¿Cuántos juegos de Civilization hay?

La serie Civilization cuenta con seis títulos principales. La serie comenzó con Civilization en 1991. El último es Civilization VI, que sigue haciendo evolucionar la franquicia con expansiones y actualizaciones.

¿Qué juego de Civilization es el mejor para principiantes?

Civilization VI es el mejor juego para principiantes. Ofrece mecánicas más sencillas, un tutorial muy útil y una interfaz más intuitiva que los títulos anteriores, lo que facilita el aprendizaje a los nuevos jugadores.

¿Tengo que jugar a los juegos de Civilization en orden?

No, no es necesario jugar en orden. Cada juego de Civilization es independiente y cuenta con sus propias mecánicas y características. Puedes empezar por cualquier título, aunque jugar a los anteriores te ayudará a entender mejor el contexto.

¿Puedo jugar a los juegos de Civilization en consolas?

Sí, los juegos de Civilization están disponibles para consolas. Civilization VI está disponible para PS4, Xbox y Nintendo Switch. Las versiones para consola cuentan con controles optimizados y una interfaz simplificada para ofrecer una experiencia más fluida.

¿Cuánto dura una partida típica de Civilization?

Una partida típica de Civilization dura entre 3 y 6 horas. La duración de la partida depende del tamaño del mapa, la configuración de velocidad y tu estrategia. Puede alargarse hasta más de 10 horas con mapas más grandes o un nivel de dificultad más alto.