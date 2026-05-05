La clasificación definitiva de los mejores juegos de Call of Duty lanzados

La mayoría de vosotros estaréis de acuerdo conmigo cuando digo que el Call of Duty (CoD) La franquicia llevó los videojuegos de disparos en primera persona a un nuevo nivel. Clásicos como Counter-Strike, Half-Life, yMedalla de Honor preparar el terreno para el modo multijugador, la narración de historias y el juego con elementos históricos.

¿Pero CoD? Tomó todo eso y lo potenció. CoD nos dio Acción y tramas dignas de Hollywood, un modo multijugador trepidante y mejorado, además de unos gráficos realistas. A lo largo de más de dos décadas, marcó la infancia de innumerables personas y se convirtió en la franquicia de videojuegos de disparos en primera persona a la que todos querían superar.

He revisado a fondo esta emblemática serie para ofrecerte la LO MEJORCall of Dutyjuegos. Esta clasificación destaca las características principales de cada juego, de mejor a peor. Recordando aquellos días en los que intentaba jugar Nuketown 2025 in Black Ops II Aunque elaborar esta lista ha sido un agradable viaje al pasado. Y, la verdad, me han entrado ganas de volver a jugar.

No fue fácil decidir el orden de la clasificación. Los jugadores de CoD son profundamente dividida sobre sus favoritos. No les culpo. Esta serie ocupa un lugar especial en mis recuerdos y haber crecido con ella también me ha convertido en alguien con opiniones muy firmes. Pero he tenido en cuenta todos los aspectos para que esta lista sea objetiva. Sigue leyendo para descubrir cómo he elaborado la clasificación.

Lo más destacado:Los mejores juegos de Call of Duty

Hablando del voto colectivo, Black Ops 2 lo ganó tres veces en tres ocasiones distintas. Para darte una idea general y algo con lo que empezar, aquí tienes nuestra selección de 5 artistas principales:

¿Quieres ver la lista completa de los mejores Call of Duty ¿Cuáles son los mejores videojuegos de la historia? Sigue leyendo para descubrir los títulos más destacados, qué los hace especiales y conseguir las mejores ofertas.

¿Por qué sigue siendo Call of Duty un fenómeno en el mundo de los videojuegos?

Los juegos de Call of Duty son mucho más que simplemente grandes juegos de disparos en primera persona – son fenómenos culturales. CoD ha unido a millones de personas en todo el mundo, desde gente corriente como nosotros hasta profesionales de los eSports a tiempo completo.

Lo que hace que CoD sea tan especial es el hecho de que su La fórmula siempre cambia porque, en realidad, nunca lo hace. Hay algo en esas campañas trepidantes, en la experiencia multijugador tan reñida y en las nuevas tramas que se nos ha quedado grabado para siempre.

Todavía recuerdo la adictiva emoción de correr por espacios estrechos y esquivar granadas en Nuketown o aquella misión, «No, ruso»,deModern Warfare 2 eso me llegó al alma. Es algo que no se me va de la cabeza. ¿Y el modo multijugador? Es un auténtico caos, pero en el buen sentido.

Probablemente podría dar una charla TED sobre todos esos juegos legendarios de Nuketown o Terminal. Esa nostalgia es lo que nos sigue atrayendo —a mí y a todos los demás— una y otra vez, incluso cuando no dejan de renovar el contenido.

CoD no se duerme en los laureles: siempre está buscando nuevas formas de reinventarse. Con el Modo Zombis,the Battle Royale (Warzone), y los gráficos de las torretas. Es esta mezcla de nostalgia e innovación lo que hace que todo el mundo vuelva a CoD una y otra vez.

Cómo hemos seleccionado los mejores juegos de Call of Duty

Hacer una clasificación de los mejores juegos de Call of Duty no fue precisamente pan comido, pero quería ser imparcial al analizar la franquicia de CoD. Me centré en lo que hace que cada juego sea memorable y destacado. Tuve en cuenta la historia, la jugabilidad, el modo multijugador y los gráficos. Volví a jugar a algunos de mis títulos favoritos que tenía en mi colección, como algunos Operaciones encubiertas and Modern Warfare, ediciones para refrescarme la memoria.

Estos son los factores que hemos tenido en cuenta:

Calidad de la trama y la campaña

Experiencia multijugador e innovación

Gráficos y rendimiento técnico

Modos de juego y rejugabilidad

Aceptación por parte de los aficionados y elogios de la crítica

Analizar en profundidad y examinar cada elemento del juego me permitió tener una visión más global de cada título y comprender por qué se merecía su puesto en la clasificación.

1. Call of Duty: Black Ops 2

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,8/10 2012 PC, PS3, Xbox One, Xbox 360 Guerra Fría, futuro próximo (2025)

Sinopsis del juego: Black Ops 2 se adentra en el mundo de la venganza, la tecnología y el caos de la guerra del futuro.

Características principales e innovaciones:

Disfruta historia basada en las decisiones y las ramificaciones de la campaña.

y las ramificaciones de la campaña. «Elige 10»El sistema «» incluido en el modo multijugador revolucionó la forma en que los jugadores podían configurar su equipamiento.

Puntuación en Metacritic: 83/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: Aunque los jugadores de CoD se insultan alegremente entre sí por sus preferencias, sí que eligieron colectivamente Black Ops 2 como número uno en varias encuestas en línea.

Black Ops 2 es uno de los favoritos por algo. La campaña era innovadora: cada decisión contaba y el modo multijugador era súper adictivo. A todo el mundo le encantaban esos mapas clásicos de Zombies como TranZit y Buried.

Lo que me gustó: Nuketown 2025. Se me daba fatal este mapa, pero eso era precisamente lo que lo hacía divertido.

Ventas e impacto en el sector: Se han vendido más de 29 millones de ejemplares y tuvo una gran influencia en las entregas posteriores gracias a la narrativa basada en las decisiones del jugador.

Ideal para: Campañas con fondo y un modo multijugador divertido.

2. Call of Duty: Black Ops

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,7/10 2010 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Guerra Fría, década de 1960

Sinopsis del juego: Este te lleva a misiones de infiltración profunda que resultan ser alucinantes.

Características principales e innovaciones:

Misiones basadas en elecciones y una historia de conspiraciones de las buenas.

y una historia de conspiraciones de las buenas. Modo zombis nos proporcionó horas y horas de caos en el modo cooperativo.

Puntuación en Metacritic: 87/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: Jugadores se volvieron locos con los giros de la campaña y el viaje nostálgico por las armas de la Guerra Fría. Me encantó por la profundidad narrativa y Zombis clásicos.

Lo que me gustó: Eluna historia impredecible ¡y el modo Zombis! Jugué a esto en una Wii.

Ventas e impacto en el sector: Vendido30 millones de ejemplares. Black Ops es un título colosal que ha contribuido a que toda la franquicia sea aún más conocida.

Ideal para: Aficionados al género de espionaje y suspense.

3. Call of Duty: Modern Warfare

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,5/10 2019 PC, PS4, Xbox One Época moderna, país ficticio de Oriente Medio

Sinopsis del juego: CapitánPrice ha vuelto. Prepárate para misiones crudas e intensas.

Características principales e innovaciones:

«Realismo» El modo de juego lo ha subido todo de tono. Sin HUD, solo tú y el combate en estado puro.

El modo de juego lo ha subido todo de tono. Sin HUD, solo tú y el combate en estado puro. Juego multiplataforma. Por último, puedes formar un equipo y jugar con tus amigos en PC, Xbox o PlayStation.

Puntuación en Metacritic: 80/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: La gente estabaTengo muchas ganas de ver a Priceatrás.Jugabilidadera muyelogiado.

Lo que me gustó: Uno de los mejores momentos para mí fue pasar a escondidas por esa misión nocturna con las gafas de visión nocturna. Registrar las habitaciones me parecía tan real que estaba sudando de nervios.

Ventas e impacto en el sector: Se vendió de maravilla —600 millones de dólares en los tres primeros días. Infinity Ward se ha esforzado al máximo para que la franquicia vuelva a parecer nueva.

Ideal para: Aficionados al realismo y a la acción clásica.

4. Call of Duty 4: Modern Warfare

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,4/10 2007 PC, PS3, Xbox 360 La era moderna, Oriente Medio y Europa del Este

Sinopsis del juego: Volvemos a la carga con El capitán Price y Soap. ¿Tu misión? Detener amenazas globales, luchar contra los terroristas y sobrevivir.

Características principales e innovaciones:

Misiones emblemáticas como «Totalmente camuflado»

como «Totalmente camuflado» Rachas de muertes y ventajas cambió para siempre el modo multijugador.

Puntuación en Metacritic: 94/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: Los jugadores se sintieron bendecidos por el campaña innovadora. No se les puede culpar, esto fue en 2007. La mayoría de los jugadores opinan lo mismo de este juego ha redefinido todo el género de los juegos de disparos en primera persona.

Lo que me gustó: Solicitar ataques aéreos tras encadenar rachas de muertes nunca pasaba de moda. La emoción de disparar como francotirador en «Totalmente camuflado», con el capitán Price susurrándome instrucciones, se vivía de otra manera en aquella época.

Ventas e impacto en el sector: Un hito que marcó un antes y un después en el género y catapultó a CoD al estrellato. Vendido 17 millones de ejemplares.

Ideal para: Para los amantes de los FPS que buscan una dosis de nostalgia con acción trepidante.

5. Call of Duty: Modern Warfare II

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,3/10 2022 PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X Guerra Fría, futuro próximo (2025)

Sinopsis del juego: Ghost y Soap vuelven a reunirse para hacer frente a una amenaza global cada vez mayor. Este nuevo Modern Warfare te mantendrá en vilo.

Características principales e innovaciones:

Misiones cooperativas en las que tú decides cómo abordar cada objetivo.

cómo abordar cada objetivo. IA mejorada. haciendo que cada encuentro resulte más estimulante, realista y novedoso.

Puntuación en Metacritic: 75/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: A todo el mundo le encantó ver de nuevo a Ghost, y la trama ofreció una buena mezcla de nostalgia y acción.

Lo que me gustó: Volver a ver a Ghost y a Soap juntos fue como reencontrarme con viejos amigos.

Ventas e impacto en el sector: Más de MIL MILLONES en ingresos. Atrajo tanto a los veteranos de la serie como a los nuevos jugadores, y recordó a todo el mundo por qué CoD sigue siendo el rey de los FPS.

Ideal para: Los seguidores de toda la vida, listos para los giros modernos en los clásicos de siempre.

6. Call of Duty: Modern Warfare 2

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,2/10 2009 PC, PS3, Xbox 360 La era moderna, puntos conflictivos a nivel mundial

Sinopsis del juego: Soap, Price y la pandilla están de vuelta. Emoción sin fin, desde aeropuertos hasta tiroteos en la nieve.

Características principales e innovaciones:

Modo Operaciones Especiales te permite ganar misiones con tus amigos.

te permite ganar misiones con tus amigos. Rachas de muertes ampliadas para personalizar mejor tu equipamiento. Esto era perfecto para mejorar tu estrategia y darle tu toque personal a todas tus batallas

Puntuación en Metacritic: 86/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: A los jugadores les encantaba la descarga de adrenalina que les producía el una jugabilidad multijugador muy intensa.

Lo que me gustó:Solicitar unHelicóptero de combate sembrar el caos mientras tus amigos te animaban. ¡Una locura total! El modo «Spec Ops» era mi favorito. Pasé horas y horas con mis amigos intentando perfeccionar nuestras partidas.

Repercusiones en las ventas y el sector: 22,7 millones de ejemplares vendidos. Se convirtió en un referente entre los juegos FPS online, al igual que los demás títulos de la saga Modern Warfare que compiten por el primer puesto.

Ideal para: Los aficionados a las campañas súper adictivas y al modo multijugador desenfrenado.

7. Call of Duty: World at War

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9/10 2008 PC, PS3, Xbox 360, Wii Segunda Guerra Mundial, el Pacífico y Europa

Sinopsis del juego:Esta entrada te sumergirá en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial.

Características principales e innovaciones:

La emblemática introducción de Modo zombis ¡A todos nos encantó esto, ¿verdad?

¡A todos nos encantó esto, ¿verdad? La campaña de la Segunda Guerra Mundial fue intensa y cruda.

Puntuación en Metacritic: 84/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: A a mucha gente le gustó the Campaña de la Segunda Guerra Mundial y Zombis modo, pero muchos jugadores consideraban que La mecánica multijugador no valía nada, y la banda sonora tampoco.

Lo que me gustó:El modo Zombis me enganchó al instante. Recuerdo la emoción de tapiar ventanas mientras gritaba a mis amigos que cogieran armas mejores. También me encantó disparar el lanzallamas en la campaña.

Repercusiones en las ventas y el sector: Se han vendido más de 15 millones ejemplares.

Ideal para: Para quienes buscan un caos lleno de muertos vivientes y locura.

8. Call of Duty: Black Ops 3

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,9/10 2015 PC, PS4, Xbox One Guerra del futuro, 2065

Sinopsis del juego:CoD se une aCiencia ficción. Black Ops III te sumergirá en el futuro.

Características principales e innovaciones:

Modo cooperativo para cuatro jugadores a por la victoria.

a por la victoria. Presentadocorrer por las paredes y el jetpackcaracterísticas.

Puntuación en Metacritic: 81/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: No me convence el escenario de ciencia ficción, pero A todo el mundo le encantaron los zombis en esta entrega y el modo multijugador resultó ser muy entretenido. El La campaña se llamó «mid» en su mayor parte.

Lo que me gustó: Corría por las paredes, volaba con el jetpack y acababa con los enemigos de las formas más alocadas. ¿Y «Zombies»? Sigue siendo uno de los modos más divertidos. Sin duda, ahí fue donde aprendí a no confiar nunca en un amigo cuando queda el último zombi.

Repercusiones en las ventas y el sector: Este artículo se vendió más de 26 millones de ejemplares. Black Ops III y Advanced Warfare le han abierto un pequeño hueco a CoD en el panorama de la ciencia ficción.

Ideal para:Los fans de «Matrix» y «Blade Runner», claro.

9. Call of Duty: Ghosts

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,5/10 2013 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Un futuro próximo, puntos conflictivos a nivel mundial

Sinopsis del juego: Sumérgete en una guerra ambientada en un futuro próximo con nuevos personajes, intensos conflictos mundiales y un auténtico de-otro-mundo misión.

Características principales e innovaciones:

Mapas dinámicos. El modo multijugador se volvió más impredecible gracias a los entornos cambiantes.

El modo multijugador se volvió más impredecible gracias a los entornos cambiantes. ¡Modo Equipo! Dirige y lucha con tu propio equipo.

Puntuación en Metacritic: 78/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: Mixta—una experiencia de esas que o te encantan o te horrorizan. He revisado los comentarios y apenas había jugadores que se mostraran indiferentes al respecto.

Lo que me gustó: Me encantaron los mapas dinámicos. No hay nada como inundando la zona para desbaratar la estrategia de tu rival. El modo «Escuadrón» también aportó un toque novedoso, ya que me daba la sensación de tener el control total sobre toda mi tripulación, lo cual fue una pasada.

Repercusiones en las ventas y el sector:Se vende por unos21 millones de ejemplares.

Ideal para: Para aquellos a los que les apetezca algo un poco diferente del CoD clásico. No esperes demasiado.

10. Call of Duty: WWII

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,4/10 2017 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Segunda Guerra Mundial, Europa

Sinopsis del juego:Esta es una vuelta al pasado. Estás justo en el las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, a partir de Normandía.

Características principales e innovaciones:

Modo de guerra ha añadido unos objetivos multijugador realmente novedosos.

ha añadido unos objetivos multijugador realmente novedosos. Una jugabilidad que te sumerge de lleno en la acción y que te hacía sentir como si estuvieras realmente allí.

Puntuación en Metacritic: 79/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: Todo el mundo estaba entusiasmado con eso un estilo crudo y clásico. Por fin, algo diferente después de todos esos escenarios futuristas.

Lo que me gustó: La verdad es que el modo Guerra era lo mejor. Mi escuadrón y yo vivimos un momento en el que logramos atravesar las líneas enemigas y la tensión se disparó.

Repercusiones en las ventas y el sector:Se vendieron más de 19 millones de ejemplares. No se aprecia un impacto significativo en el sector, pero las cifras son realmente impresionantes (como de costumbre).

Ideal para:Los aficionados aEl mundo en guerra.

11. Call of Duty: Black Ops Cold War

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,3/10 2020 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Años 80, época de la Guerra Fría

Sinopsis del juego: Black Ops se adentra en la Guerra Fría. Espías, agentes dobles y juegos mentales por todas partes. Tiene esa clásica atmósfera de paranoia de Black Ops y te mantiene en vilo.

Características principales e innovaciones:

Varios finales dependiendo de lo que decidas.

dependiendo de lo que decidas. Integrado con Warzone, que fue una pasada.

Puntuación en Metacritic: 76/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: Algunossentimientos encontrados, pero, en general, a la gente le gustaba ese ambiente de Guerra Fría. La nostalgia se hace sentir con fuerza.

Lo que me gustó: Esos múltiples finales me hicieron volver una y otra vez.

Ventas e impacto en el sector: Este ha sido todo un éxito, como era de esperar, sobre todo ahora que Warzone está atrayendo a nuevos jugadores. 30 millones de ejemplares vendidos.

Ideal para: ¿Te gustan las historias de espías? ¿Buscas opciones de campaña que valgan la pena?

12. Call of Duty: Black Ops 6

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,2/10 2024 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Años 90, época posterior a la Guerra Fría

Sinopsis del juego: Es nuevo, pero está buenísimo. Acompaña a Troy y Woods, dos agentes renegados de la CIA, en su persecución del grupo paramilitar Pantheon.

Características principales e innovaciones:

Sistema de movimiento Omni Nos tiene corriendo a toda velocidad. Me encanta la movilidad de los jugadores y la dinámica de los combates.

Nos tiene corriendo a toda velocidad. Me encanta la movilidad de los jugadores y la dinámica de los combates. Modos multijugador mejorados te ofrece un montón de tipos de misiones con las que divertirte.

Puntuación en Metacritic: 83/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: Sinceramente, fue unavariado bolsa. Había gente que estaba totalmente a favor de la espionaje ambiente, mientras que otros querían recuperar esa sensación clásica de Black Ops.

Lo que me gustó: Los giros inesperados de la trama me han tenido enganchado hasta ahora.

Repercusiones en las ventas y el sector:Vendido500 millones de ejemplares en todo el mundo y se convirtió en el el mayor lanzamiento en la franquicia CoD.

Ideal para: Aficionados a las historias de acción de la CIA.

13. Call of Duty: Modern Warfare 3

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,1/10 2011 PC, PS3, PS5, Xbox 360, Wii Segunda Guerra Mundial, teatro de operaciones europeo, Normandía

Resumen del juego: Únete a Price y Soap and dar caza a Makarov para detener la Tercera Guerra Mundial.

Características principales e innovaciones:

Modo Supervivencia de Operaciones Especiales. Caos sin fin

Caos sin fin Un montón de momentos cinematográficos épicos que pusieron punto final a la trilogía de Warfare.

Puntuación en Metacritic: 88/100 por parte de la crítica.

Recepción de los jugadores: Los aficionados por finhe podido pasar página ver a Price y Soap enfrentarse a Makarov.

Lo que me gustó: Me encantó el modo Supervivencia. No puedo olvidar cómo era jugar con los amigos y gritarnos unos a otros mientras nos azotaba una avalancha de enemigos.

Ventas e impacto en el sector: Se vende por unos30 millones de ejemplaresa nivel mundial.

Ideal para: Los aficionados a la acción multijugador trepidante y aquellos que quieran ver cómo se desarrollan las historias de Soap y Price.

14. Call of Duty: Infinite Warfare

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8/10 2016 PC, PS4, Xbox One El futuro, la guerra espacial

Sinopsis del juego:Jefes de CoDal espacio. Cambia de ritmo y prepárate para un poco de funk del sistema solar.

Características principales e innovaciones:

Combate en gravedad cero. Viviendo al máximo nuestra vida de cosmonautas.

Viviendo al máximo nuestra vida de cosmonautas. Las batallas espaciales eran algo nuevo.

Puntuación en Metacritic: 77/100 por parte de la crítica.

Recepción de los jugadores: Muy polarizante. La misma historia de siempre: a algunos de vosotros os encantó el nuevo giro de ciencia ficción. A otros les pareció horrible.

Lo que me gustó: A mí, personalmente, me parecieron épicos los combates aéreos espaciales.

Ventas e impacto en el sector: No se vendió tan bien como otros títulos, pero contaba con seguidores fieles a los que les encantó la audaz apuesta que dio lugar a SPACE.

Ideal para: Amantes del espacio.

15. Call of Duty: Advanced Warfare

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 7,9/10 2014 PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Un futuro próximo, Corporación Militar Privada

Sinopsis del juego: OtroCategoría de ciencia ficción. Ponte un traje espacial. Kevin Spacey incluso hace una aparición especial como director general de Atlas.

Características principales e innovaciones:

Trajes espaciales. Aprender a manejarlos fue una pasada. El combate resultaba novedoso gracias a los saltos dobles y los impulsos rápidos.

Aprender a manejarlos fue una pasada. El combate resultaba novedoso gracias a los saltos dobles y los impulsos rápidos. Armas futuristases algo diferente.

Puntuación en Metacritic: 83/100 por parte de la crítica.

Recepción de los jugadores: La trama tenía mucho opiniones encontradas. ¿Y los trajes exoesqueléticos? Bueno, a los jugadores les encanta la movilidad. Lo que me gustó: Esos trajes exoesqueléticos eran algo increíble. Sí, ya sé que lo he dicho tres veces. Me encantaba recorrer el mapa a toda velocidad y sorprender a los enemigos desde arriba.

Ventas e impacto en el sector: No he podido encontrar cifras concretas, pero se vendió bien y dio impulso a una nueva corriente que nos ayudó a dar un giro hacia un estilo diferente.

Ideal para: Los fans de CoD que busquen un enfoque novedoso y no tengan inconveniente con la ciencia ficción.

16. Call of Duty: Vanguard

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 7,8/10 2021 PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X Segunda Guerra Mundial, frentes internacionales

Sinopsis del juego: La trama de «Vanguard» se adentra en La Segunda Guerra Mundial, otra vez, pero desde múltiples perspectivas.

Características principales e innovaciones:

Hay mucha variedad. La historia se narra a través de varios personajes.

La historia se narra a través de varios personajes. El modo multijugador contaba con destrucción táctica¡Rompe cosas y cambia el curso de la batalla!

Puntuación en Metacritic: 73/100 por parte de la crítica.

Recepción de los jugadores: De nuevo, resultados muy dispares. A algunos jugadores les hacía mucha ilusión volver a jugar a un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Otros pensaban que, a estas alturas, ya era un tema manido. Muchos jugadores consideraban que las diferentes perspectivas de los personajes aportaban cierta profundidad, pero no a todo el mundo le convenció.

Lo que me gustó: Destrucción táctica. Me encantaba derribar paredes en el modo multijugador. Ojalá hubieran incluido esta función en todos los juegos.

Ventas e impacto en el sector: 7,2 millones de ejemplares vendido hasta el año 2022. Aunque no alcanzó las cifras de sus predecesores, sí que encontró su público.

Ideal para: Los fans de CoD WWII que buscan un enfoque diferente y más trama.

17. Call of Duty: Warzone

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 7,7/10 2022 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X Battle Royale sin fin

Sinopsis del juego: CoD’s battle royale, Warzone, te permite lanzarte a Verdansk con 150 jugadores.

Características principales e innovaciones:

El sistema del Gulag. Si ganas un 1 contra 1, tendrás una segunda oportunidad.

Si ganas un 1 contra 1, tendrás una segunda oportunidad. Actualizaciones constantes para que el juego siga evolucionando.

Puntuación en Metacritic: 79/100 por parte de la crítica.

Recepción de los jugadores: Bastante mal. Muchos jugadores se quejan de errores.

Lo que me gustó: Me gustó el Gulag, pero no en el mal sentido.

Ventas e impacto en el sector: Es un juego gratuito, así que no hay cifras de ventas, pero puedo decir que superó los 100 millones de jugadores.

Ideal para: Acción de disparos al estilo CoD en un formato «battle royale».

18. Call of Duty: Black Ops 4

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 7,6/10 2018 PC, PS4, Xbox One Misiones futuras de operaciones encubiertas multinacionales

Sinopsis del juego: Black Ops 4 se salta la campaña de la historia y se lanza directamente a multijugador a gran escala, con modos Battle Royale, zombis y modos por equipos clásicos.

Características principales e innovaciones:

Modo de apagado : El primer intento de CoD en el género battle royale. Es un auténtico caos.

: El primer intento de CoD en el género battle royale. Es un auténtico caos. Zombis: Mapas más grandes, más sorpresas ocultas, más caos.

Puntuación en Metacritic: 83/100 por parte de la crítica.

Reacción de los jugadores: Sé que a muchos de mis amigos les encantó Blackout, pero algunos fans acérrimos de la campaña se sintieron excluidos.

Lo que me gustó: Ganar «Blackout» por primera vez fue una auténtica descarga de adrenalina. Recuerdo el último círculo, cuando todo se reducía a un solo disparo de francotirador. La versión ampliada de «Zombies» también fue épica para las noches de juego cooperativo.

Ventas e impacto en el sector: Está bien, pero a los fans de la campaña no les entusiasmó.

Ideal para: Adictos al multijugador y aficionados al battle royale.

19. Call of Duty 2

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 7,5/10 2005 PC, Xbox 360 Segunda Guerra Mundial, frentes de Europa y el norte de África

Sinopsis del juego: CCall of Duty 2 te lleva a través de lael caos de la Segunda Guerra Mundial. Lucha en los campos de batalla de Europa y el norte de África.

Características principales e innovaciones:

Recuperar la salud . Se acabaron los botiquines, solo hay que esperar a que pase.

. Se acabaron los botiquines, solo hay que esperar a que pase. Batallas masivas contra PNJ¡Las batallas parecían muy realistas: acción constante por todas partes!

Puntuación en Metacritic: 89/100 por parte de la crítica.

Recepción comunitaria: A todo el mundo le encantó la invasión de la Pointe du Hoc. Era como una película que tú mismo controlabas.

Lo que me gustó: Jugar la misión del Día D en Pointe du Hoc me pareció muy realista. Por eso no paraba de volver a jugar esa misión. Explosiones, gritos… Impresionante para ser un juego tan antiguo.

Ventas e impacto en el sector: Un éxito rotundo—oUno de los mejores juegos del lanzamiento de la Xbox 360.

Ideal para: Para los aficionados a las experiencias intensas y a gran escala de la Segunda Guerra Mundial.

20. Call of Duty

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 7,4/10 2003 PC Segunda Guerra Mundial, teatro de operaciones europeo

Sinopsis del juego: ElY CoDque lo puso todo en marcha. Lucha a lo largo de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo.

Características principales e innovaciones:

Cambio de aliados . Se desarrolla desde la perspectiva de estadounidenses, británicos y soviéticos.

. Se desarrolla desde la perspectiva de estadounidenses, británicos y soviéticos. Juego en equipo¡Menos individualismo y más trabajo en equipo!

Puntuación en Metacritic: 91/100 los críticos.

Recepción comunitaria: Esto es lo quedio el pistoletazo de salida a nuestra obsesión con los juegos de disparos en primera persona. Ha sabido captar a la perfección esa intensa sensación de combate en equipo que cuesta olvidar.

Lo que me gustó: Cambiar entre las distintas fuerzas aliadas fue una experiencia totalmente nueva.

Ventas e impacto en el sector: 4,5 millones de ejemplares vendidos. Fue el punto de partida de toda la franquicia. Por supuesto, tuvo un impacto enorme en los futuros juegos de disparos en primera persona.

Ideal para: Jugadores que quieran conocer los inicios de esta legendaria franquicia.

21. Call of Duty 3

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 7,3/10 2003 PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, Wii Segunda Guerra Mundial, teatro de operaciones europeo

Sinopsis del juego: Call of Duty 3 te sumerge de lleno en el Campaña de Normandía.

Características principales e innovaciones:

Jugadas a balón parado te ofrecía grandes combates guionizados por todas partes. Tenía ese estilo típico de Hollywood y te hacía sentir como si estuvieras en una película de acción. Una experiencia alucinante para aquella época.

te ofrecía grandes combates guionizados por todas partes. Tenía ese estilo típico de Hollywood y te hacía sentir como si estuvieras en una película de acción. Una experiencia alucinante para aquella época. Combate con vehículos en el modo multijugadorPor fin pude conducir jeeps y armar jaleo con los amigos.

Puntuación en Metacritic: 82/100 por parte de la crítica.

Recepción comunitaria: A la gente le encantaron las grandes escenas de acción, pero coincidieron en que no estaban a la altura del salto de calidad que supuso *Call of Duty 2*.

Lo que me gustó: En el modo multijugador, lo mío eran los jeeps. Correr con los amigos e intentar no chocar contra el enemigo era la mitad de la diversión.

Ventas e impacto en el sector: No es nada revolucionario, pero las ventas siguen siendo sólidas.

Ideal para: Aficionados a la Segunda Guerra Mundial y a las grandes batallas con vehículos.

Comparación de las diferentes etapas de la saga Call of Duty

Cuando repaso la evolución de CoD, es increíble ver todas las innovaciones que los desarrolladores han introducido y lo diferente que ha sido cada etapa. Sin embargo, han sabido mantener ese espíritu característico de CoD que tanto gusta a los fans. Es esa mezcla de intensidad, adrenalina pura y una narrativa excelente lo que ha hecho que cada juego resulte especial para los jugadores de todo el mundo, y para mí también.

época de la Segunda Guerra Mundial

Un auténtico caos, sin equipamiento de alta tecnología . RecuerdaEl mundo en guerra¿Correr por las trincheras con munición a duras penas, sintiendo cada explosión? Sí, eso mismo.

. RecuerdaEl mundo en guerra¿Correr por las trincheras con munición a duras penas, sintiendo cada explosión? Sí, eso mismo. Las batallas eran algo personal. Daba la sensación de que cada misión era importante.

Guerra moderna

Esta época fue Al estilo de Hollywood. The apuestas altas, rachas de muertes y tiroteos de otro nivel te hacía sentir como un jefe o como un don nadie.

The te hacía sentir como un jefe o como un don nadie. Lanzar un ataque aéreo de precisión tras una buena racha fue una experiencia INCREÍBLE. Y ni te cuento lo del AC-130.

Escenario futurista

Todos los tecnología, mochilas propulsoras, correr por las paredes, drones y trajes exoesqueléticos me hacía sentir como si fuera un justiciero. Piensa CoD: Advanced Warfare.

me hacía sentir como si fuera un justiciero. Piensa Aunque esta etapa recibió críticas dispares, a mí me pareció sin duda una visión renovada de la franquicia y me divertí mucho. No esperaba que los desarrolladores se durmieran en los laureles y se quedaran estancados en una misma etapa durante décadas. Era totalmente razonable probar un enfoque diferente.

Innovaciones multijugador en Call of Duty

El modo multijugador de CoD era donde se forjaban amistades y camaradería, o donde se echaban por tierra (al menos temporalmente). Seamos sinceros. A mí me pasó unas cuantas veces. Cada entrega aportaba algo nuevo al modo multijugador y eso nos mantenía enganchados, nos gustara o no. Por mencionar algunos:

Rachas de muertes y ventajas

Modern Warfare nos cautivó con rastras de muertes . Aquello parecía el mayor alarde posible y la mayoría nos sentíamos como dioses cuando lo conseguíamos. Así que, por supuesto, eso lo convierte en una de las innovaciones clave a lo largo de los años.

. Aquello parecía el mayor alarde posible y la mayoría nos sentíamos como dioses cuando lo conseguíamos. Así que, por supuesto, eso lo convierte en una de las innovaciones clave a lo largo de los años. Ventajas Para mí fue un cambio radical. Hizo que cada equipamiento pareciera personalizado. Todavía recuerdo cuando tenía que elegir entre ¿Fuerza de frenado o prestidigitación?.

Personalización – Sistema «Elige 10» (Black Ops 2)

Me ha encantado. El hecho de poder deshacerse de las cosas que no necesitabas era una tan necesariocaracterística.

Battle Royale – Warzone

Recordé todo el revuelo que se había formado. Ya no se trataba solo de la relación entre muertes y bajas. Era, sencillamente, la supervivencia del más apto. Probablemente uno de mis favoritos en el modo multijugador. No había nada comparable a la descarga de dopamina que se siente al dar el tiro definitivo para ganar, después de que otros 149 jugadores cayeran antes que yo.

Y sigo entrando para revivir algunos de esos momentos.

Las mejores campañas de Call of Duty

No todas las propuestas tuvieron buenas campañas, pero algunas fueron ÉPICAS.

Modern Warfare (2007)

La campaña dejó el listón muy alto para las entregas posteriores y es una de las principales razones por las que CoD se aupó a lo más alto. Misiones como Totalmente camuflado’s La jugabilidad resultaba tan realista porque cada pequeño movimiento contaba. Me hizo sentir como si estuviera de verdad en una película de suspense militar mientras gateaba boca abajo e intentaba que no me descubrieran. Me obligó a ser paciente, estratégico y preciso. La tensión era tan real que daba miedo.

Modern Warfare 2 (2009)

Tenías tresmisiones inolvidables y demenciales en una sola campaña: «Whiskey Hotel», «The Gulag» y «No Russian». Las dos primeras te hacían sentir que formabas parte de algo más grande gracias a la misiones de alto riesgo en la Casa Blanca y el asalto a una prisión rusa.

La tercera: «No Russian» conmocionó a la comunidad de jugadores. Te mostraba la brutal corrupción y la pérdida de moralidad que se produjeron tras la destrucción. El objetivo de la misión era infiltrarte en el círculo más cercano del antagonista y mostrarte hasta dónde estaría dispuesto a llegar para alcanzar sus objetivos (Makarov). Te utiliza para llevar a cabo un ataque a gran escala y luego culpa a los estadounidenses de sus propios ataques con el fin de desencadenar una guerra total entre Rusia y Estados Unidos.

Próximos lanzamientos y rumores sobre Call of Duty

Mientras echaba un vistazo a las noticias sobre CoD en Internet, he encontrado algunas cosas bastante interesantes:

Colaboraciones de Black Ops 6 : Según algunas filtraciones, «Black Ops 6» podría incluir colaboraciones con otras franquicias populares como «Doom», «Halo» y «Gears of War». Se esperan aspectos y armas de estas series.

: Según algunas filtraciones, «Black Ops 6» podría incluir colaboraciones con otras franquicias populares como «Doom», «Halo» y «Gears of War». Se esperan aspectos y armas de estas series. Se han filtrado los próximos títulos : Según algunas filtraciones importantes, parece que hay planes para lanzar juegos de Call of Duty en 2025 y 2026. Al parecer, ya se están llevando a cabo las primeras pruebas de Warzone 3.

: Según algunas filtraciones importantes, parece que hay planes para lanzar juegos de Call of Duty en 2025 y 2026. Al parecer, ya se están llevando a cabo las primeras pruebas de Warzone 3. El contexto de la Guerra del Golfo : Según algunas informaciones, el próximo CoD podría estar ambientado durante la Guerra del Golfo, lo que supondría un regreso a la jugabilidad histórica.

: Según algunas informaciones, el próximo CoD podría estar ambientado durante la Guerra del Golfo, lo que supondría un regreso a la jugabilidad histórica. Actualizaciones de los mapas de Warzone : Se está desarrollando un nuevo mapa llamado Avalop. Se prevé que se lance en 2025 y que combine zonas montañosas y urbanas.

: Se está desarrollando un nuevo mapa llamado Avalop. Se prevé que se lance en 2025 y que combine zonas montañosas y urbanas. Regreso a Verdansk: El popular mapa Verdansk de MW volverá en la primavera de 2025. Traerá de vuelta el ambiente clásico del Battle Royale.

Os iremos manteniendo informados a medida que haya novedades, así que no os perdáis nada.

Consejos para elegir el juego de Call of Duty más adecuado para ti

Da igual si acabas de empezar a jugar o si retomas una partida que habías dejado a medias: elegir el juego adecuado solo depende de lo que te apetezca en cada momento. Te lo explicamos a continuación.

Amantes de las campañas : Si lo que te interesa es la trama, puedes empezar con grandes clásicos como Modern Warfare (2007) . Si te gustan los giros inesperados, empieza por Black Ops (2010) para algunos giros argumentales sorprendentes.

: Si lo que te interesa es la trama, puedes empezar con grandes clásicos como . Si te gustan los giros inesperados, empieza por para algunos giros argumentales sorprendentes. Aficionados al modo multijugador: Si te gusta dominar a los demás, puedes probar Modern Warfare (2019) con mapas épicos y suficientes modos de juego como para mantenerte despierto hasta la mañana siguiente (por favor, no lo hagas).

Si te gusta dominar a los demás, puedes probar con mapas épicos y suficientes modos de juego como para mantenerte despierto hasta la mañana siguiente (por favor, no lo hagas). Próximamente:Si te gusta la ciencia ficción, empieza por «Infinite Warfare» o «Advanced Warfare».

Tengo que reconocer que Modern Warfare (2019). Es un excelente punto de partida porque es lo suficientemente moderno para los jugadores de hoy en día y vosotros, la generación alfa, pero sigue conservando ese espíritu clásico de CoD que a todo el mundo le encanta y que hace que el juego sea lo que es. Ideal para los veteranos. Pregúntate si te gusta más la campaña o el modo multijugador, y luego lánzate a la aventura.

Cómo conseguir las mejores ofertas para el juego Call of Dutys?

Comprar videojuegos es un golpe para el bolsillo. Pero no tiene por qué ser así. Compra con cabeza, no a lo loco. Hazte con tus juegos de CoD sin gastarte los ahorros de tu jubilación. Yo te ayudo.

Rebajas de temporada : ¿La primera regla? Espera a las grandes rebajas. El Black Friday, las rebajas de verano, etc. No te precipites y compra en el momento adecuado. Los precios pueden bajar.

: ¿La primera regla? Espera a las grandes rebajas. El Black Friday, las rebajas de verano, etc. No te precipites y compra en el momento adecuado. Los precios pueden bajar. No pierdas de vista las tiendas de claves y los paquetes: Suscríbete al boletín para recibir actualizaciones al instante y estate atento a las ofertas combinadas para que puedas llevártelo todo de Walmart. Los códigos promocionales también vienen muy bien.

Jugar no tiene por qué costar una fortuna. Al igual que cuando juegas, espera el momento adecuado y visita la las tiendas adecuadas. También puedes encontrar un montón de artículos de CoD como puntos, skins ypaquetes completos a muy buen precio en Eneba.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que jugar a los juegos de Call of Duty en orden?

No. Cada juego tiene una historia diferente. Aunque algunas secuelas retoman a personajes de entregas anteriores, puedes empezar a jugar por donde quieras.

¿Qué juego de Call of Duty tiene el mejor modo multijugador?

Es difícil decidir cuál es el mejor, pero Modern Warfare (2019). Ofrece juego multiplataforma, acción trepidante y una jugabilidad equilibrada.

¿Hay juegos de Call of Duty gratuitos disponibles?

CoD Warzone Es gratis. Es un «battle royale» al que puedes jugar cuando quieras. Sin barreras de pago.

¿Cuál es el Call of Duty más popular en este momento?

Black Ops 6 está arrasando en estos momentos desde que salió al mercado en octubre de 2024. Pruébalo.

¿Puedo jugar a los juegos de Call of Duty en diferentes plataformas?

Sí. DesdeSemana de mitad de curso de 2019 La mayoría de los juegos de CoD admiten el juego multiplataforma. Si quieres, forma un equipo.