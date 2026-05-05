Los mejores juegos de Assassin’s Creed: ¿cuál deberías jugar ahora?

Assassin’s Creed se ha convertido en una de las franquicias más duraderas del mundo de los videojuegos, famoso por su brillante combinación de historia, una narrativa cautivadora y una jugabilidad llena de acción. Desde los tejados de la Italia renacentista hasta las aguas bañadas por el sol del Caribe, la serie ha llevado a los jugadores a vivir viajes inolvidables a través de momentos históricos decisivos. Con tanta historia y aventuras épicas, es difícil quedarse solo con el El mejor juego de Assassin’s Creed. Hay mucho donde elegir. Encontrar el que más te guste puede resultar abrumador. Por eso, nos hemos encargado de jugar a cada título, sumergirnos en todas las misiones y consultar las opiniones de los fans más acérrimos para ofrecerte una clasificación bien fundamentada de todos los títulos principales.

No te pierdas este análisis en profundidad. Puede que encuentres la joya que has estado buscando. Además, tienes un montón de opciones entre las que elegir. Puedes usar tu carta de libre albedrío para probarlas todas si te apetece un reto. Y si alguno de estos juegos te llama la atención, quizá te sugiramos un sitio donde comprarlo a buen precio. Bueno, vamos a ello.

Breve historia de la serie Assassin’s Creed

Con Ubisoft al mando, Assassin’s Creed se estrenó en 2007. Combinaba una historia de acción de proporciones épicas con escenarios del pasado. En el Assassin’s Creed original, los jugadores seguían los pasos de Altair Ibn-La’Ahad y recorrían Tierra Santa durante la Tercera Cruzada.

Las mecánicas de parkour sigiloso y la escalada para eliminar a los objetivos templarios han sido elementos clave del juego tanto para los jugadores como para los aficionados. Estas mecánicas definieron el estilo de juego de la serie, que llegó a ser tan popular entre los aficionados.

Assassin’s Creed II supuso un punto de inflexión clave para la serie, con Ezio Auditore, el personaje favorito de los jugadores, como protagonista. La jugabilidad también se perfeccionó gracias a las nuevas mecánicas de parkour sin interrupciones. La jugabilidad pasó a ser de rol cuando Assassin’s Creed: Origins convirtió por completo la serie en un juego de rol de acción de mundo abierto con una narrativa sólida y vívida.

Assassin’s Creed IV: Bandera Negra dio paso a nuevas mecánicas de combate, como el combate naval, lo que amplió las posibilidades de exploración de los jugadores y elevó el nivel de sus aventuras. Títulos más recientes, como Assassin’s Creed Valhalla, han aportado más estilos de juego y un sistema de progresión de personajes más complejo.

Cuando hayas terminado de echar un vistazo a nuestras clasificaciones, te darás cuenta de que la saga «Assassin’s Creed» ha establecido un referente en su género y se ha labrado un camino con éxito, independientemente del juego al que vayas a jugar.

Cómo hemos clasificado los mejores juegos de Assassin’s Creed

Para nuestras clasificaciones, adoptamos una visión más global de lo que cada título de Assassin’s Creed hace bien:

Factores y aspectos tenidos en cuenta:

Argumento y desarrollo de los personajes: Si los personajes están bien construidos y si la evolución de estos influye en la historia. Por ejemplo: determinar si el protagonista resulta memorable o no.

Si los personajes están bien construidos y si la evolución de estos influye en la historia. Por ejemplo: determinar si el protagonista resulta memorable o no. Mecánicas de juego e innovación: Cambios en los sistemas actuales o nuevas mecánicas que diferencien cada juego dentro de la franquicia.

Cambios en los sistemas actuales o nuevas mecánicas que diferencien cada juego dentro de la franquicia. Gráficos y diseño del mundo: Comprobamos si los elementos visuales son estéticamente agradables y están bien detallados.

Comprobamos si los elementos visuales son estéticamente agradables y están bien detallados. Precisión histórica y ambientación: El grado en que el juego recrea su época histórica, incluyendo la arquitectura, la cultura y los acontecimientos más destacados.

El grado en que el juego recrea su época histórica, incluyendo la arquitectura, la cultura y los acontecimientos más destacados. Acogida del público y elogios de la crítica: Reacciones de la comunidad, opiniones de los usuarios y puntuaciones de fuentes fiables.

¿Por qué hemos dado prioridad a estos cinco factores? La trama y la jugabilidad son lo primero, ya que determinan el grado de implicación del jugador. La precisión histórica, ya que aporta una nueva dimensión a la narrativa y un interesante paralelismo.

El diseño gráfico y el diseño del mundo, ya que son los que determinan si el juego resulta envolvente o no. La acogida por parte de los aficionados también es una prioridad, por razones obvias.

Clasificación de los mejores juegos de Assassin’s Creed

Compartiremos información sobre los protagonistas y los marcos históricos, así como los elementos clave que hicieron que el juego destacara y, por supuesto, lo que opina la comunidad de jugadores al respecto y lo que nos ha gustado de él. Todo esto con el fin de ayudarte a decidir cuál es el mejor juego de Assassin’s Creed y cuál será la próxima joya a la que jugarás.

Los mejores juegos de Assassin’s Creed

Echa un vistazo a esta breve lista de juegos de Assassin’s Creed para ver nuestra clasificación de los mejores títulos antes de sumergirte en el resto de la lista. Nuestra clasificación te ofrece toda la información que necesitas sobre los juegos, para que sepas todo lo que debes saber antes de comprarlos.

Assassin’s Creed II (2009) — La Italia del Renacimiento, parkour por ciudades impresionantes y Ezio Auditore — un auténtico icono del universo de Assassin’s Creed. Assassin’s Creed IV: Bandera Negra (2013) —¡La vida de pirata es lo mío! Explora el Caribe, navega por alta mar y conviértete en un pirata-asesino legendario. Assassin’s Creed: Hermandad (2010) — Roma, poder y familia. Crea tu propia Hermandad y lucha por la libertad en esta secuela llena de acción. Assassin’s Creed Odyssey (2018) — La antigua Grecia, criaturas míticas y decisiones que marcan la diferencia. Conviértete en un legendario guerrero espartano en este épico juego de rol. Assassin’s Creed Origins (2017) — El antiguo Egipto, un mundo vibrante y misterioso. Descubre los orígenes de la Hermandad de los Asesinos en este impresionante mundo abierto.

Y eso son solo 5 de los 18 títulos de nuestra lista. Sigue leyendo y veamos juntos cuáles son mis recomendaciones de lo mejor de lo mejor.

1. Assassin’s Creed II

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,8/10 2009 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One La Italia del Renacimiento

Sinopsis del juego: Ezio Auditore da Firenze conquista Florencia y Venecia. Acompaña a nuestro protagonista en su búsqueda de venganza, entrelazada con una misteriosa e intrigante conspiración templaria.

Características principales e innovaciones:

Las populares hojas ocultas dobles, mejores mecánicas de combate y mejores mecánicas de parkour.

Muchas figuras históricas interesantes, como el peculiar Leonardo da Vinci y Lorenzo de Médici.

Recepción: «Assassin’s Creed II» ha sido aclamado como una obra maestra y un referente para la franquicia. Los aficionados y los jugadores han elogiado su profundidad narrativa, el desarrollo de los personajes y su autenticidad histórica.

Lo que nos gustó: ¡Ezio! La sutil y minuciosa evolución de su personaje lo ha convertido en alguien inolvidable, ya que muestra las distintas facetas de la profundidad humana, algo difícil de plasmar en un videojuego.

Ideal para: Los aficionados a los juegos clásicos con tramas y arcos narrativos bien desarrollados.

2. Assassin’s Creed IV: Bandera Negra

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,6/10 2013 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U El Caribe, la edad de oro de la piratería

Sinopsis del juego: Juega en el papel del pirata Edward Kenway. En Black Flag podrás vivir la «Edad de Oro» de la piratería mientras exploras islas tropicales y surcas los mares como un auténtico pirata.

Características principales e innovaciones:

Un sistema de combate naval nuevo y perfeccionado.

El arco argumental de los piratas introduce la posibilidad de buscar tesoros, personalizar barcos, explorar tierra y mar, y descubrir secretos ocultos.

Recepción: Black Flag es un firme segundo candidato. A los aficionados y a los jugadores les encantó la sensación de libertad que les proporcionaba poder explorar tanto el mundo terrestre como el marítimo.

Lo que nos gustó: Nos encantó personalizar la nave y nos pasamos horas absortos en ello. Enfrentarnos a las naves enemigas también fue una parte muy emocionante del juego.

Ideal para: Para los amantes de los juegos de mundo abierto y los piratas. ¿Cansado de la tierra firme?

3. Assassin’s Creed: Hermandad

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,5/10 2010 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One El Renacimiento italiano, centrado en Roma

Sinopsis del juego: Volvemos a tener a Ezio como protagonista. Descubre una nueva trama en la que Ezio recluta y lidera a la Hermandad de los Asesinos, en una misión para acabar con los Templarios.

Características principales e innovaciones:

Incluye el nuevo sistema de reclutamiento de Asesinos y de gestión de la Hermandad.

Mejores mecánicas de combate, así como el primer modo multijugador de la franquicia.

Recepción: A los fans les encantó la oportunidad de continuar la historia de Ezio en el escenario del Renacimiento y Roma.

Lo que nos gustó: Este juego se basa en los sólidos cimientos y la narrativa de Assassin’s Creed II. Nos encantó la sensación de implicación que nos proporcionó entrenar y reclutar a otros Asesinos.

Ideal para: ¿Te gustan los juegos de estrategia? ¿Quieres liderar tu Hermandad?

4. Assassin’s Creed Odyssey

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,4/10 2018 PC, PS4, Xbox One, Google Stadia La Antigua Grecia, durante la Guerra del Peloponeso

Sinopsis del juego: Ponte en la piel de un mercenario y juega con Alexios o Kassandra. Odyssey está repleto de drama y fantasía: disputas familiares, intrigas políticas y criaturas mitológicas.

Características principales e innovaciones:

Introducción de opciones de diálogo ramificadas, finales múltiples y árboles de habilidades.

Un enorme mundo abierto por descubrir, un montón de criaturas mitológicas y más personajes históricos.

Recepción: A los aficionados les encantaron los nuevos diálogos con ramificaciones y los múltiples finales, que les proporcionaban una sensación de libertad y de poder tomar decisiones personales.

Lo que nos gustó: Nos encantó que Odyssey fuera tan increíblemente enorme y abrumador, pero en el buen sentido. Lo que más nos llamó la atención fueron los diálogos y la sensación de control a la hora de dar forma a la historia de un personaje.

Ideal para: Aficionados a los juegos de rol.

5. Assassin’s Creed Origins

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,2/10 2017 PC, PS4, Xbox One, Google Stadia Egipto ptolemaico, 49-44 a. C.

Sinopsis del juego: Este juego te transporta al Antiguo Egipto. Acompaña a Medjay Bayek, de Siwa, en su viaje a través de la venganza, la política y el origen de los Asesinos.

Características principales e innovaciones:

Relatos protagonizados por figuras históricas emblemáticas como Cleopatra y Julio César.

Mecánicas de combate renovadas con un sistema de subida de nivel, equipamiento y árboles de habilidades mejorados. Un mundo abierto de gran envergadura que rinde homenaje al género clásico de los juegos de rol.

Recepción: Los fans sintieron que «Origins» había revitalizado la franquicia y ha sido elogiada por su rica construcción del mundo.

Lo que nos gustó: El diseño del mundo nos pareció espectacular. Daba la sensación de que realmente formabas parte de la historia y de que te encontrabas en pleno corazón del Antiguo Egipto.

Ideal para: Para los aficionados a los universos de gran envergadura, la mitología del Antiguo Egipto y las tramas profundas.

6. Assassin’s Creed Valhalla

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9,1/10 2020 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia La invasión vikinga de Gran Bretaña, 873 d. C.

Sinopsis del juego: Ponte en la piel de nuestro protagonista, Eivor. Dirige y participa en combates vikingos desde Noruega hasta Inglaterra.

Características principales e innovaciones:

Las mecánicas de construcción de asentamientos y de incursiones, sumamente divertidas, contribuyen a que la jugabilidad resulte auténtica dentro de la temática vikinga.

Un sistema de rol moderno que destaca por sus ramas de habilidades, su amplia personalización y el combate con dos armas.

Recepción: A los jugadores les encantaron los elementos de rol perfeccionados, inspirados en gran medida en las entregas anteriores.

Lo que nos gustó: El sistema de asentamientos de Valhalla marcó la diferencia y hizo que todo resultara más personal. Era algo más que incursiones y saqueos; daba la sensación de que estábamos construyendo un legado duradero.

Ideal para: Aficionados a los grandes mundos de los juegos de rol, la cultura vikinga y la jugabilidad estratégica.

7. Assassin’s Creed Shadows

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9/10 2025 PS5, Xbox Series X/S, PC El Japón feudal, finales del periodo Sengoku

Sinopsis del juego:He jugado al nuevoAssassin’s Creed Shadows y es una de las obras más destacadas de la serie. Si te gusta el Japón feudal o Con un aire a *Ghost of Tsushima*, entonces este te va a encantar. Está ambientado en el Japón del siglo XVI y juegas con Naoe y Yasuke. Naoe es un ninja y Yasuke, un samurái africano. Son unos personajes realmente geniales. Puedes disfrutar de dos estilos de juego: uno centrado en el sigilo y otro en la fuerza y la potencia.

Características principales e innovaciones:

Mecánicas de sigilo mejoradas, como arrastrarse y manipular las sombras.​

Dos protagonistas con árboles de habilidades y capacidades únicas.

Recepción:La reacción de los aficionados ha sido variada: a algunos les ha encantado el juego y han disfrutado muchísimo incluso solo con las primeras 20 horas. A otros no les ha gustado y han considerado que carece de originalidad y no es fiel a la época que representa. Sea como sea, hasta ahora apenas he visto opiniones neutrales.

Lo que nos gustó:Me han encantado los gráficos y, hasta ahora, la jugabilidad es increíble. Las actualizaciones para hacer la experiencia más realista han resultado ser más complicadas, pero también más envolventes. No voy a desvelar nada, pruébalo tú mismo y descúbrelo.

Ideal para: Los aficionados a los juegos de acción y aventura de mundo abierto, especialmente aquellos interesados en la historia y la cultura japonesas. Y si te gustan los mundos envolventes y los estilos de combate variados, Assassin’s Creed Shadows merece la pena echarle un vistazo. ¡Nosotros creemos que ha vuelto a dar un nuevo impulso a toda la franquicia!

8. Assassin’s Creed Rogue

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 9/10 2014 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One América del Norte durante la Guerra de los Siete Años

Sinopsis del juego: Acompaña al exasesino Shay Cormac, ahora templario, y da caza a sus antiguos aliados.

Características principales e innovaciones:

Una jugabilidad y una perspectiva únicas al jugar desde el punto de vista de los templarios.

Acecha y elimina a los Asesinos, y disfruta de combates navales y elementos de exploración tan buenos como en Black Flag.

Recepción: Los jugadores elogiaron la narrativa oscura e intrigante de Rogue.

Lo que nos gustó: Nos gustó que el personaje de Shay aportara matices a la historia y cuestionara la típica trama del bien contra el mal. Nos hizo plantearnos las cosas desde ambos puntos de vista. Consideramos que *Rogue* es uno de los títulos más maduros de la serie y una auténtica joya poco valorada.

Ideal para: Amantes del combate naval. ¿Listos para el frío?

9. Assassin’s Creed Syndicate

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,9/10 2015 PC, PS3, Xbox PC, PS4, Xbox One, PS4, Xbox One Londres victoriano, 1868

Sinopsis del juego: Juega en el papel de uno de los gemelos y métete en la piel de Jacob y Evie Frye. Lucha contra la corrupta Orden de los Templarios en el Londres victoriano.

Características principales e innovaciones:

Presenta a dos protagonistas al mismo tiempo.

Gancho de agarre/lanzacuerdas para desplazarse más rápido por el mundo del juego y nuevas mecánicas de guerra entre bandas que te permiten controlar diferentes zonas de Londres.

Recepción: El juego fue muy apreciado por su jugabilidad dinámica y variada.

Lo que nos gustó: Este juego logró algo único: nos hizo sentir como si Londres se convirtiera en un personaje más. El entorno estaba magníficamente diseñado y rebosaba personalidad. La cuerda y el gancho nos parecieron muy divertidos. Disfrutamos saltando de tejado en tejado como auténticos espías o asesinos.

Ideal para: Aficionados al sigilo y la acción.

10. Assassin’s Creed III

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,8/10 2012 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Revolución Americana, finales del siglo XVIII

Sinopsis del juego: Juega en la piel de Connor Kenway en plena Revolución Americana y lucha por la libertad de tu pueblo en una América colonial dividida.

Características principales e innovaciones:

Presentación del primer sistema de combate naval.

El manejo de dos armas a la vez y efectos meteorológicos realistas.

Recepción: El personaje de Connor recibió críticas dispares por parte de los jugadores, pero la envergadura del juego y los elementos históricos siguieron siendo muy elogiados.

Lo que nos gustó: El estoicismo de Connor nos resultó un poco difícil de asimilar en algunos momentos, pero su importancia histórica en la historia nos pareció muy interesante. La naturaleza salvaje de la América colonial supuso un cambio refrescante respecto a la familiaridad de la vieja Europa de los juegos anteriores.

Ideal para: Amantes de la historia de Estados Unidos. ¿Queréis uniros a la revolución?

11. Assassin’s Creed Unity

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,5/10 2014 PC, PS4, Xbox One Revolución Francesa, París

Sinopsis del juego: Recorre el caótico París de la Revolución Francesa en la piel del asesino Arno Dorian.

Características principales e innovaciones:

Un sistema de parkour excelente, con movimientos y desplazamientos más fluidos.

Misiones multijugador cooperativas.

Una recreación increíble de París.

Recepción: Aunque el juego fue elogiado por su impresionante recreación de París, fue criticado por unos errores que posteriormente se corrigieron.

Lo que nos gustó: Aunque el lanzamiento estuvo plagado de errores, la versión actualizada fue un auténtico placer, sobre todo al explorar París y todo su esplendor. Las misiones cooperativas eran emocionantes y fue genial compartir la experiencia de Assassin con otros.

Ideal para: Aficionados al modo cooperativo y a la historia de Francia.

12. Assassin’s Creed Revelations

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,4/10 2011 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One Constantinopla, principios del siglo XVI

Sinopsis del juego: Sigue el viaje de Ezio a Constantinopla en busca de las llaves de la biblioteca de Altair y enfréntate a los templarios.

Características principales e innovaciones:

Característica de Hookblade.

«Eagle Vision/Sense» avanzado.

Recepción: Elogiado por su conmovedora narrativa y sus hermosos escenarios. La mayoría de los jugadores lo consideraron más una continuación que una entrega destacable.

Lo que nos gustó: Este nos permitió cerrar el ciclo. Nos encantó cómo se entrelazaron los recuerdos de Altair con la historia de Ezio y nos pareció un toque brillante para la narrativa.

Ideal para: Seguidores de toda la vida.

13. Assassin’s Creed Mirage

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,3/10 2023 PC, PS5, Xbox Series X/S Bagdad del siglo IX, durante la Edad de Oro del Islam

Sinopsis del juego: Ahora eres Basim Ibn Ishaq. Un ladrón callejero convertido en maestro asesino. Ábrete camino por el duro mundo de la Bagdad del siglo IX en una misión en busca de la redención.

Características principales e innovaciones:

Se centra más en la jugabilidad basada en el sigilo y el asesinato que en los elementos propios de los RPG modernos, que se han desarrollado con fuerza en muchos títulos de «Assassin’s Creed» a lo largo de los años.

Explora el paisaje urbano en lugar de un gran mapa y utiliza a tu águila como mascota para sobrevolar la ciudad.

Recepción:Las opiniones sobre esta entrega son dispares. A algunos jugadores no les gustó el mapa urbano de Mirage y «echaron de menos» los entornos de mundo abierto más amplios, mientras que otros valoraron el mapa más reducido.

Lo que nos gustó: Nos encantó que el juego te obligue a planificar estratégicamente tus asesinatos y no limitarte a lanzarte a la batalla. Los desarrolladores han logrado sin duda alguna que vuelvas a disfrutar del sigilo, el parkour y la táctica.

Ideal para:Los aficionados que echaban de menos la jugabilidad de los juegos clásicos de AC.

14. Assassin’s Creed Liberation

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,3/10 2012 PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One Nueva Orleans, finales del siglo XVIII

Sinopsis del juego: Conviértete en Aveline, la primera protagonista femenina, y adéntrate en la Luisiana bajo dominio francés.

Características principales e innovaciones:

Presentación del «sistema Persona», que permite cambiar entre distintos roles sociales.

Primer AC disponible para consolas portátiles (PS Vita).

Recepción: A los jugadores les encantó el personaje de Aveline y el escenario único del juego; sin embargo, el juego en su conjunto se consideró deficiente en comparación con otros títulos.

Lo que nos gustó: Sin duda, disfrutamos mucho del sistema Persona y nos pareció único. Aportaba más profundidad a la jugabilidad, ya que podías elegir ser un asesino, una dama o incluso un esclavo. Liberation tenía un toque distintivo, ya que no solo se trataba de luchar contra los templarios, sino también de lidiar con complejas divisiones sociales.

Ideal para: Los aficionados a las protagonistas femeninas – Aveline de Grandpré fue la primera protagonista femenina de la serie.

15. Assassin’s Creed Chronicles: China

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,2/10 2015 PC, PS4, Xbox One, PS Vita China, dinastía Ming, 1526

Sinopsis del juego:Ponte en la piel de Shao Jun. Juega con otra protagonista femenina y la última Asesina superviviente de la Hermandad China.

Características principales e innovaciones:

Sumérgete en un sólido juego de plataformas en 2.5D

Una estética única inspirada en el arte chino y una jugabilidad centrada en el sigilo.

Recepción:A los jugadores les gustó la dirección artística del juego y el desplazamiento lateral, pero consideraron que, en general, el juego carecía de profundidad.

Lo que nos gustó:Nos encantó el escenario de la dinastía Ming en China y nos pareció muy atractivo visualmente. La jugabilidad era variada, con elementos de sigilo, puzles y plataformas. No es tan grandioso como otros títulos, pero se defiende bien como juego más compacto.

Ideal para:Los fans de Assassin’s Creed que busquen un giro novedoso.

16. Assassin’s Creed III Remastered

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8,1/10 2019 PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Revolución Americana, finales del siglo XVIII

Sinopsis del juego:Revive la aventura de Connor Kenway durante la Revolución Americana en esta edición remasterizada, con mejores gráficos y una jugabilidad mejorada.

Características principales e innovaciones:

Mejoras estéticas y visuales, así como elementos de jugabilidad remasterizados.

Incluye todos los contenidos descargables y «Assassin’s Creed Liberation Remastered».

Recepción: Los aficionados y los jugadores valoraron positivamente la mejora gráfica y la inclusión de todo el contenido, pero consideraron que la jugabilidad estaba desfasada en comparación con las entregas más recientes.

Lo que nos gustó:Nos ha encantado poder disfrutar de más contenido y vivir una experiencia más completa sin tener que realizar compras adicionales.

Ideal para:Fans de toda la vida.

17. Assassin’s Creed Chronicles: India

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 8/10 2016 PC, PS4, Xbox One 841, Imperio sij

Sinopsis del juego:Viaja con estilo por el corazón del Imperio sij. Métete en la piel del ágil Arbaaz Mir en las calles de la India.

Características principales e innovaciones:

Estilo artístico inspirado en las miniaturas y la cultura india.

Jugabilidad en 2,5D centrada en el sigilo.

Recepción:Los jugadores elogiaron el trasfondo cultural y los atractivos gráficos de este juego. Sin embargo, la jugabilidad no satisfizo a su público y fue calificada de «repetitiva».

Lo que nos gustó: Otro juego de AC que logra captar a la perfección el encanto exótico de lugares lejanos. Disfrutamos mucho recorriendo los paisajes de la India.

Ideal para:¿Eres fan de los juegos en 2,5D y del estilo de juego sigiloso? ¿Te apetece explorar el pasado de la India?

18. Assassin’s Creed: El grito de la libertad

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Ambiente y época histórica ⭐ 7,8/10 2013 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One El Caribe, siglo XVIII

Sinopsis del juego:Creada inicialmente como contenido descargable para Black Flag, la historia gira en torno a Adewale. Conviértete en un esclavo convertido en Asesino en una misión para alcanzar la libertad.

Características principales e innovaciones:

Céntrate en liberar a los esclavos y en luchar contra la opresión del enemigo.

Combate naval mejorado con respecto a Black Flag.

Recepción:Se elogiaron la trama y el personaje del protagonista. El juego era más corto, lo que redujo su impacto general en comparación con un título principal completo.

Lo que nos gustó:La historia de Adewale nos conmovió. Liberar y rescatar a los esclavos nos pareció algo significativo y le dio un toque emocional memorable al juego, a pesar de su corta duración.

Ideal para:Jugadores que buscan una experiencia de juego buena y breve.

Cronología y línea temporal de Assassin’s Creed

Abarcando una gran variedad de épocas, los jugadores pueden viajar en el tiempo a lo largo de la serie de la siguiente manera:

Assassin’s Creed Odyssey (Grecia Antigua, 431-404 a. C.): Este juego está ambientado durante la Guerra del Peloponeso.

(Grecia Antigua, 431-404 a. C.): Este juego está ambientado durante la Guerra del Peloponeso. Assassin’s Creed Origins (Antiguo Egipto, 49-44 a. C.): Este juego narra la creación de la Hermandad.

(Antiguo Egipto, 49-44 a. C.): Este juego narra la creación de la Hermandad. Assassin’s Creed Valhalla (Época vikinga, 873 d. C.): Este juego recrea la invasión de las costas británicas por parte de los vikingos noruegos.

(Época vikinga, 873 d. C.): Este juego recrea la invasión de las costas británicas por parte de los vikingos noruegos. Assassin’s Creed Mirage (Próximamente, Oriente Medio, año 861 d. C.): Se dice que explora los orígenes de la Hermandad de los Asesinos de Bagdad.

(Próximamente, Oriente Medio, año 861 d. C.): Se dice que explora los orígenes de la Hermandad de los Asesinos de Bagdad. Assassin’s Creed (Tercera Cruzada, 1191 d. C.): Se desarrolla en Tierra Santa durante la Tercera Cruzada, abarcando ciudades como Jerusalén, Acre y Damasco.

(Tercera Cruzada, 1191 d. C.): Se desarrolla en Tierra Santa durante la Tercera Cruzada, abarcando ciudades como Jerusalén, Acre y Damasco. Assassin’s Creed II , Hermandad , Apocalipsis (Italia renacentista, 1476-1512): La historia se desarrolla y comienza en Florencia y llega hasta Constantinopla, con Ezio como protagonista en plena época del Renacimiento.

, , (Italia renacentista, 1476-1512): La historia se desarrolla y comienza en Florencia y llega hasta Constantinopla, con Ezio como protagonista en plena época del Renacimiento. Assassin’s Creed Rogue (Guerra de los Siete Años, 1756-1763): Este juego se desarrolla en América del Norte y recrea lugares como el Atlántico Norte.

(Guerra de los Siete Años, 1756-1763): Este juego se desarrolla en América del Norte y recrea lugares como el Atlántico Norte. Assassin’s Creed III (Revolución Americana, 1765-1783): Se desarrolla durante la lucha por la independencia en la Nueva América.

(Revolución Americana, 1765-1783): Se desarrolla durante la lucha por la independencia en la Nueva América. Assassin’s Creed Unity (Revolución Francesa, 1789-1799): Ambientada en París durante la famosa Revolución Francesa.

(Revolución Francesa, 1789-1799): Ambientada en París durante la famosa Revolución Francesa. Assassin’s Creed Syndicate (Londres victoriana, 1868): La historia se desarrolla en Londres, en pleno apogeo de la Revolución Industrial.

Esta cronología histórica pretende seguir el orden cronológico real.

Evolución de las mecánicas de juego

The Assassin’s Creed La franquicia ha evolucionado desde sus inicios y eso se nota en muchos aspectos de los juegos:

Sigilo y parkour : Los primeros títulos de la franquicia se centraban en la jugabilidad de sigilo y se basaban en el parkour y en la capacidad de mimetizarse con el entorno para desplazarse. Más adelante, en juegos como Unity, las mecánicas de parkour se hicieron notablemente más fluidas.

: Los primeros títulos de la franquicia se centraban en la jugabilidad de sigilo y se basaban en el parkour y en la capacidad de mimetizarse con el entorno para desplazarse. Más adelante, en juegos como Unity, las mecánicas de parkour se hicieron notablemente más fluidas. Combate : Títulos anteriores, como AC II, utilizaban mecánicas de juego sencillas basadas en contadores, pero estos sistemas de combate se fueron enriqueciendo con el tiempo e incorporaron elementos más modernos. Origins introdujo características propias de los juegos de rol, como árboles de habilidades y mecánicas de armas más complejas.

: Títulos anteriores, como AC II, utilizaban mecánicas de juego sencillas basadas en contadores, pero estos sistemas de combate se fueron enriqueciendo con el tiempo e incorporaron elementos más modernos. Origins introdujo características propias de los juegos de rol, como árboles de habilidades y mecánicas de armas más complejas. Exploración : Las entregas anteriores solían estar ambientadas y limitadas a las ciudades. Black Flag rompió esta barrera al incluir el mar como escenario de exploración. Odyssey también deleitó a los jugadores con enormes mundos abiertos que permitían descubrir la tradición histórica.

: Las entregas anteriores solían estar ambientadas y limitadas a las ciudades. Black Flag rompió esta barrera al incluir el mar como escenario de exploración. Odyssey también deleitó a los jugadores con enormes mundos abiertos que permitían descubrir la tradición histórica. Elementos de juego de rol : «Odyssey» y «Valhalla» introdujeron nuevos elementos de los juegos de rol, como finales múltiples, opciones de diálogo ramificadas, personalización de personajes y habilidades. Esto influyó en la trama y proporcionó a los jugadores una mayor sensación de libertad de elección y control.

: «Odyssey» y «Valhalla» introdujeron nuevos elementos de los juegos de rol, como finales múltiples, opciones de diálogo ramificadas, personalización de personajes y habilidades. Esto influyó en la trama y proporcionó a los jugadores una mayor sensación de libertad de elección y control. Varios protagonistas: Syndicate te permitía jugar con dos protagonistas distintos a la vez.

Los desarrolladores han mantenido una actitud abierta y han explorado diversas posibilidades, al tiempo que han integrado en la mayoría de los juegos los temas centrales de la historia, la exploración y la rivalidad entre los Asesinos y los Templarios.

Contexto histórico y veracidad

La serie «Assassin’s Creed» siempre se ha sumergido en la historia, mostrando a los jugadores una gran variedad de épocas: La Italia renacentista, el Londres victoriano y el caos desenfrenado de la Tercera Cruzada. Cada juego es una máquina del tiempo que permite a los jugadores descubrir lugares y personajes del mundo real, así como el contexto social y político que los define.

Abarca desde el Egipto de Cleopatra en Origins hasta la Edad Media e incluso la invasión vikinga de Inglaterra. La franquicia combina una jugabilidad realista con una rica temática histórica.

Uno de los aspectos más destacados que han convertido a Assassin’s Creed en una franquicia tan venerada a lo largo de décadas es el esmero y la atención al detalle que se dedican a la recreación de estos escenarios. Ubisoft demuestra su compromiso con la historia en cada nueva entrega de la serie, pero siempre hay también un elemento de ficción entremezclado en la trama.

No podemos cambiar nuestra historia, pero, en aras del entretenimiento, tenía que haber libertad creativa, como por ejemplo, introducir una conspiración ficticia de los templarios en torno a figuras populares de la propia historia. Bienvenidos a la magia de Assassin’s Creed. Los juegos ofrecen la precisión justa para que el jugador sienta que está entrando en contacto con la historia, sin dejar de lado su buena dosis de fantasía.

Repercusiones en el sector del juego

No es descabellado pensar que esta franquicia ha tenido una influencia bastante importante en la industria de los videojuegos.

Diseño de mundo abierto: Las entregas anteriores presentaron ciudades enormes y explorables, repletas de personajes no jugables, lo que allanó el camino para los juegos modernos de mundo abierto.

Elementos históricos: La combinación de historia y fantasía ha servido de inspiración para otros juegos más recientes, como «Red Dead Redemption» y «Ghost of Tsushima».

Combate naval:Black Flag estableció un nuevo estándar en la jugabilidad naval que también influyó en títulos más recientes, como Skull & Bones, de Ubisoft.

Premios: Dado que la franquicia alcanzó tal fama, fue galardonada con numerosos premios a lo largo de los años. Black Flag, por ejemplo, ganó el premio al Mejor Juego de Acción y Aventura en los Spike VGX Awards.

Influencia cultural: Los videojuegos de AC han influido en la cultura popular y se han adaptado a libros, una película y también a series de animación.

AC se ha labrado su propio camino y ha prosperado en él. Ha establecido un referente que será recordado y seguirá sirviendo de inspiración.

Próximos títulos de Assassin’s Creed y rumores

La franquicia de AC tiene varios proyectos en marcha (y otros de los que solo se rumorea) que siguen manteniendo en vilo a sus seguidores. Desde juegos para móviles hasta títulos de mayor envergadura, Ubisoft no parece tener intención de bajar el ritmo por el momento.

Entre los próximos proyectos se incluyen Assassin’s Creed Infinity, que es un ambicioso proyecto aún en desarrollo. Según se informa, Infinity combinará diferentes escenarios históricos en una gran experiencia que permitirá a los jugadores explorar distintas tramas en un mundo que se actualiza constantemente. Es más un «centro» que un juego. 202

Assassin’s Creed Shadows Se supone que será el primer juego en llegar a Infinity. En un principio, su lanzamiento estaba previsto para 2024, pero se ha pospuesto hasta 2025. En esta ocasión, el juego estará ambientado en Japón y quizá tengas la oportunidad de vivir tu mejor vida como ninja o asesino.

Otros proyectos como Nombre en clave: Jadeserá un juego para móviles cuyo lanzamiento está previsto para 2025. Si eras fan de Y China, entonces «Codename Jade» estará ambientada enla antigua Chinauna vez más, lo cual podría despertar tu interés. Por el momento, estos títulos parecen los más sólidos y podrían ser los que tengan más posibilidades de salir al mercado antes que otros proyectos de los que se rumorea.

Consejos para jugadores noveles

Si eres nuevo en la serie, aquí tienes algunos consejos muy útiles para empezar:

Por dónde empezar: Puedes empezar por el primer juego o por nuestro gran favorito, *Assassin’s Creed II*. Ezio es simplemente único. Si quieres empezar desde cero, puedes jugar primero a *Assassin’s Creed Origins* para ponerte al día con los orígenes de la Hermandad.

Orden de reproducción: Puedes jugar siguiendo el orden de lanzamiento. Así podrás ver cómo ha evolucionado la serie y te ayudará a captar todas las referencias. También puedes jugar siguiendo el orden cronológico. Empieza con «Odyssey» y termina con un escenario más moderno como el de «Syndicate»; esto te dará la sensación de viajar en el tiempo con tus personajes favoritos.

Consejos de juego: Recuerda aprovechar los rincones ocultos y mezclarte entre la multitud. Al fin y al cabo, eres un asesino. No te precipites en el combate. Actúa con más tacto y serenidad. A la hora de explorar, puedes sincronizar los miradores para desbloquear partes del mapa del juego. Esto te ayudará a descubrir secretos y te facilitará la planificación de tus desplazamientos.

Habilidades: Utiliza los puntos de habilidad con prudencia, como en cualquier otro juego de rol. Úsalas en las habilidades que mejor se adapten a tu estilo de juego. ¿Prefieres el combate, el sigilo o la exploración?

Preguntas frecuentes

¿Tengo que jugar a los juegos de Assassin’s Creed en orden?

No. La mayoría de los juegos son historias independientes, aunque hay algunas secuelas, como «Brotherhood», que continúan la historia de «AC II».

¿Qué juego de Assassin’s Creed tiene la mejor historia?

AC II se ha convertido en el más querido por su impactante argumento y su profunda exploración de la venganza, el crecimiento personal y la familia.

¿Son los juegos de Assassin’s Creed fieles a la historia?

Sí y no. Algunos acontecimientos y escenarios importantes se han basado en hechos históricos reales, pero todos los juegos han incorporado elementos de fantasía y ficción.

¿Qué juego de Assassin’s Creed fue el más vendido?

Valhalla. Fue el más vendido gracias a varios factores. El juego es un título de la saga «Assassin’s Creed», pero también un RPG de fantasía. Este género goza de gran popularidad entre los jugadores.

¿Cuántos juegos de Assassin’s Creed hay?

23 títulos principales y spin-offs. Hay múltiples expansiones y remasterizaciones.