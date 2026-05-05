Cómo jugar a Marvel Rivals: ¡Tu guía para dominar a los héroes en una arena impredecible!

Estojuego de disparos con héroes recoge todo el caos llamativo del Marvel multiverso y lo concentra en un escenario lleno de adrenalina. Inspirado en clásicos como Overwatch, pero con la incorporación de algunos Marvel encanto… y dramatismo, Es el lugar ideal tanto para los jugadores noveles como para los más experimentados .

¿La jugabilidad? Piensa en reflejos rápidos, estrategia en equipo y algún que otro momento en el que —¡uy!, sin querer me he salido del mapa—. ¿Qué es lo mejor? Es como jugar a tu película de superhéroes favorita, pero con más potenciadores, y quizá un poco más de caos del que cabría esperar. Si te lo pasaste bien jugando a Overwatch, te garantizo que este juego te va a encantar.

Elige tu héroe de Marvel Rivals

Marvel Rivals divide a sus héroes en tres categorías: tanques, causantes de daño, yapoyo/sanadores. Como fan de la Marvel Rivals En cuanto a la jugabilidad, admito que los tanques son mis favoritos. Hay algo muy satisfactorio en ser el pilar del equipo mientras todo explota a tu alrededor; ya sabes, aguantar los golpes y mantener la línea como un auténtico jefe. ¿Los héroes de ataque? Son geniales acaparando toda la atención, mientras que los héroes de apoyo se dejan la piel para mantener vivo al equipo… y rara vez se les agradece por ello.

En esteMarvel Rivals En esta guía para principiantes, analizaré cada rol para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tu estilo de juego. ¿Mi consejo? Elige siempre los roles que mejor te vayan, y si no te apetece seguir las reglas, a veces puede ser divertido romper el molde e intentar acaparar el protagonismo. ¡Vamos a descubrir mis héroes favoritos y lo que aportan al campo de batalla!

1. Vanguardia/Tanques

Tanques enMarvel Rivals sois la póliza de seguro de vuestro equipo. Sois los que aguantáis el tipo, encajáis los golpes y os aseguráis de que los atacantes más frágiles puedan hacer su trabajo sin acabar convertidos en un desastre cósmico. Como alguien a quien le encanta jugar con tanques, os diré esto: es un trabajo ingrato, pero no hay nada más satisfactorio que ver cómo el equipo enemigo malgasta todas sus habilidades en vosotros mientras vuestros compañeros se llevan el mérito.

Lo mejorMarvel Rivals ¿Estrategias para los tanques? No te expongas demasiado. Sé que lanzarse a un 1 contra 5 como MultitudPuede que te sientas genial durante dos segundos, pero cuando reapareces, la situación deja de ser heroica y se vuelve más bien trágica. No pierdas nunca de vista a tus compañeros de equipo y la posición de los enemigos para asegurarte un buen lugar: asegúrate de situarte entre los enemigos y tus compañeros más vulnerables.

Nombre del héroe Descripciones Habilidades Capitán América Un supersoldado que lucha por la justicia con su fiel escudo de vibranium y su inquebrantable sentido del deber. Bloquea los ataques y aturde a los enemigos con su escudo. Multitud Un científico que se transformó en una bestia cegada por la ira, cuya única función es destrozar y recibir golpes. Daño de área de efecto masivo y enfurecimientos con cada golpe. Thor Dios del trueno que empuña el poderoso Mjolnir para abrirse paso entre las filas enemigas con potentes ataques de rayos. Inflige daño de área de efecto con Mjolnir y potencia a los aliados. Venom Un simbionte alienígena que es un antihéroe monstruoso y se alimenta de sus enemigos para recuperar salud. Inflige daño prolongado y un efecto de sangrado. Grande Un árbol consciente procedente del planeta X, que utiliza sus raíces para inmovilizar a los enemigos y curar a los aliados. Protege a los aliados, debilita a los enemigos y controla el combate. Doctor Strange Un antiguo cirujano convertido en hechicero supremo utiliza sus conocimientos mágicos para manipular el tiempo, desorientar a los enemigos y proteger a sus aliados. Lanza hechizos protectores, protege a los aliados y ralentiza a los enemigos. Imán Un mutante con la capacidad de magnetizar el metal y utilizarlo para protegerse, atacar y controlar el área que pisa. Controla el metal para crear barreras e infligir daño. Peni Parker Un joven genio que pilota una máquina con forma de araña mecánica para lanzar telarañas y detener a los enemigos en seco. Utiliza telarañas y minas para defenderse y curarse.

Los duelistas son maestros a la hora de infligir daño, y lo hacen con rapidez. Estos héroes se centran en infligir daño y se crecen en medio del caos, lo que los convierte en la opción perfecta para los jugadores a los que les encanta la emoción de las batallas trepidantes. Sin embargo, lo mejor es mantenerse detrás de los tanques y esperar a que el equipo enemigo utilice todas o algunas de sus habilidades.

Para un duelista, la posición lo es todo: hay que entrar, infligir un daño enorme y salir corriendo como una comadreja, antes de que el enemigo te tenga en el punto de mira. En algunos mapas, siempre prefiero las zonas elevadas, ya que ofrecen una mejor línea de visión y hacen que al equipo enemigo le resulte un poco más difícil apuntarte.

Y un consejo : presta atención a lo que te rodea y recuerda que el trabajo en equipo es la clave para ganar.

2. Duelistas/DPS

Nombre del héroe Descripción Habilidades Pantera Negra Ágil rey guerrero que absorbe energías para lanzar combos letales contra sus enemigos. Utiliza garras rápidas y contundentes, y aumenta la defensa. Spider-Man El lanzaredes de la ciudad de Nueva York que domina los combates gracias a su agilidad y a sus telarañas. Un pícaro que lanza telarañas, con trampas y gran movilidad. Wolverine Un mutante que se regenera y lucha utilizando sus garras de adamantio. Ataca a los enemigos con sus garras y se recupera rápidamente. Todo Una diosa de la muerte que domina las batallas con su oscuro poder. Invoca muertos vivientes y lanza maldiciones a los enemigos. Iron Man Un multimillonario y un inventor genial que utiliza tecnología de vanguardia para llevar a cabo ataques caóticos. Arma de alta tecnología con daño de área de efecto. Moon Knight Un justiciero dotado de los poderes del dios Khonshu que combina las artes marciales y el manejo de armas para luchar contra sus enemigos. Luchador cuerpo a cuerpo con ataques sigilosos e impredecibles. Viuda Negra Un espía y uno de los agentes más letales, dotado de ingeniosos artilugios y gran agilidad. Un asesino sigiloso que destaca por su precisión y su sigilo. Ojo de Halcón Un Vengador que utiliza su puntería excepcional y flechas especiales para burlar a sus enemigos. Tirador de precisión con daño a larga distancia Puño de Hierro Un maestro de kung fu que canaliza el chi hacia sus puños para lanzar ataques devastadores. Un artista marcial con potentes ataques cuerpo a cuerpo. Magia Una hechicera mutante que empuña la espada del alma más poderosa y utiliza la manipulación dimensional para atacar a sus enemigos. Utiliza el teletransporte y los ataques con espada para atacar. Mister Fantástico Un científico y estratega genial capaz de estirar su cuerpo para despistar a sus enemigos. Aprovecha la flexibilidad para los ataques y el control del campo de batalla. Me encanta Un poderoso rey de la Atlántida que domina los océanos y utiliza sus habilidades acuáticas para defender su nación. Lanza ataques potentes y esquiva el daño. Psylocke Un mutante telépata y experto en artes marciales que empuña una katana psíquica para controlar el campo de batalla. Un ninja con poderosas habilidades psíquicas y marciales. El Castigador Un antihéroe justiciero que utiliza tácticas letales y todo un arsenal de armas para sembrar la destrucción entre sus enemigos. Utiliza armamento pesado capaz de infligir un daño enorme. La Bruja Escarlata Una poderosa manipuladora de la realidad capaz de alterar el tiempo y el espacio, lo que la convierte en una adversaria impredecible en combate. Ataca a los enemigos con magia destructiva. La Chica Ardilla Una chica con una fuerza sobrehumana que se comunica con las ardillas para derrotar a sus enemigos. Ordena a las ardillas que acosen a los enemigos. Star-Lord Un forajido espacial con la costumbre de sembrar el caos abriéndose paso entre los enemigos a base de disparos. Aventurero armado con artilugios y pistolas láser. Tormenta Un poderoso mutante que controla el clima para convertir el campo de batalla en una tormenta de destrucción. Invoca rayos y viento para infligir daño. El Soldado de Invierno Un asesino supersoldado con un brazo robótico que lucha por redimirse utilizando técnicas de combate cuerpo a cuerpo y de sigilo. Utiliza armas de fuego y armas cuerpo a cuerpo para lanzar ataques eficaces.

3. Estrategas/Sanadores/Apoyos

In Marvel RivalsLos de apoyo son más que simples sanadores: controlan el desarrollo de la batalla. Si has jugado a Overwatch u otros shooters de héroes, sabes lo crucial que es el papel de apoyo y cómo los duelistas siempre parecen ir a por ellos primero. Los sanadores no tienen mucha armadura, pero se guardan algunos ases bajo la manga.

As TanquesSon lo mío; no elijo personajes de apoyo a menos que no haya nadie que ocupe ese rol, y si tengo que elegir, siempre me decanto por habilidades que complementen las de los duelistas y los tanques. Los roles de apoyo son geniales para curar y ayudar a los compañeros a escapar, pero su daño no es suficiente para noquear a un enemigo a menos que su vida esté casi a cero, lo cual es otra razón por la que un jugador agresivo como yo prefiere a los tanques y los duelistas. Sin embargo, son un requisito imprescindible para el éxito del equipo, y si crees que el rol de apoyo es para ti, elige bien tu opción.

Nombre del héroe Descripciones Habilidades Adam Warlock Un ser cósmico creado por científicos mediante la manipulación de la energía para apoyar a los aliados y destruir a los enemigos. Un personaje equilibrado en el campo de batalla con habilidades curativas y capaz de cambiar el rumbo de la partida. Como Un dios de las travesuras y un maestro del engaño que confunde a sus enemigos con ilusiones y su capacidad para cambiar de forma. Engaña a los enemigos y potencia la fuerza del equipo. Mantis Una empática muy poderosa capaz de controlar las emociones de sus enemigos y dejarlos fuera de combate, al tiempo que cura a sus aliados. Un psíquico que incapacita a los enemigos y cura a los aliados. Rocket Raccoon Un mapache que habla y un genio de la tecnología que utiliza sus artilugios y sus armas para sembrar el caos entre sus enemigos. Estrategas expertos en colocar trampas con un daño explosivo Misterio y intriga Una pareja de luchadores contra el crimen que obtuvo sus poderes a raíz de un experimento fallido utiliza energías de la luz y de la oscuridad para prestar apoyo en el campo de batalla. Utiliza poderes de la luz y de la oscuridad para apoyar y controlar. La mujer invisible Un miembro de los Cuatro Fantásticos capaz de manipular campos de fuerza y de utilizar la invisibilidad para ayudar al equipo. Se vuelve invisible y crea campos de fuerza para protegerse. Jeff, el tiburón terrestre Un pequeño tiburón con sentido del humor. Apoya al equipo sin tener ninguna habilidad, pero es capaz de transformarse en una bestia voraz. El tiburón ágil apoya a sus aliados de formas inesperadas. Luna Snow Una estrella del K-pop convertida en superhéroe capaz de controlar el hielo para crear barreras y lanzar potentes ataques contra los enemigos. Poderes de hielo para curar a los aliados y congelar a los enemigos

Marvel Rivals – Comprender la mecánica del juego

¿Crees que puedes lanzarte a Marvel Rivals ¿sin entender cómo funciona? ¡Pues claro! Puede que consigas algunos golpes de suerte, pero sin saber cómo usar tus habilidades y gestionar tu energía– serás un blanco fácil en este multiverso de Marvel. ¡Créeme! Entender Marvel Rivalsjugabilidad No se trata solo de elegir a tu héroe favorito. Se trata de jugar con inteligencia, o al menos… de aparentarlo.

Batallas y mecánicas de combate

In Marvel Rivals, el combate es por turnos, lo que significa que todo gira en torno a la estrategia. No se trata simplemente de lanzar habilidades sin parar, como hacemos algunos en Tekken; tienes que pensar con antelación. Gestiona tu energía con inteligencia: utiliza las habilidades de tu héroe de forma estratégica, sabiendo cuándo darlo todo y cuándo contenerte. Desplegar unidades es como organizar la formación táctica de tu equipo en la batalla; asegúrate de colocarlas donde tengan mayor impacto.

A en el momento oportuno esa habilidad puede cambiar el rumbo de un combate, pero si malgastas tu energía en un ataque débil, quedarás expuesto a un contraataque brutal. En el Marvel Rivals En este universo, todo gira en torno al equilibrio, y si lo consigues, tu enemigo ni se dará cuenta de lo que le ha golpeado.

Cartas de energía y de unidad

Gestión energética es clave para el éxito en Marvel Rivals. No dispones de oportunidades ilimitadas para atacar, así que considera tu energía como un recurso valioso: ¡utilízala con prudencia! Empiezas cada ronda con una cantidad limitada de energía, por lo que debes planificar su uso con cuidado. Cartas de unidad también entran en juego aquí. Estas cartas te permiten invocar héroes o habilidades en los combates, pero debes equilibrar sus costes con la energía de la que dispones.

Si juegas demasiadas cartas de unidad a la vez, agotarás tus recursos demasiado rápido y te quedarás en una situación vulnerable. Saber gestionar la energía y saber cuándo jugar tus mejores cartas marca la diferencia entre una victoria espectacular y una derrota aplastante en Marvel Rivals.

Cómo crear tu mazo en Marvel Rivals

¡Vale, ahora viene la parte que de verdad me entusiasma! Si crees que basta con juntar cartas de Unidad al azar y esperar ganar, que te vaya bien. Es como intentar hacer un sándwich con pan y pepinillos. Tienes que elegir cartas que realmente combinen bien entre sí. En Marvel Rivals, las habilidades de cada héroe tienen sus propios puntos fuertes, y es fundamental elegir las unidades adecuadas para complementarlas. Echa un vistazo a mi mazo favorito:

Hulk (Unidad de tanques) – Absorbe daño y lanza un ataque de área de efecto devastador.

Absorbe daño y lanza un ataque de área de efecto devastador. Thor (Unidad de tanque) – Inflige una gran cantidad de daño y cuenta con efectos de control de masas (CC).

Inflige una gran cantidad de daño y cuenta con efectos de control de masas (CC). Adam Warlock (Unidad de apoyo) – Despeja el camino y cura.

Despeja el camino y cura. Grande (Unidad de tanques/apoyo) – Protege al equipo e inmoviliza a los enemigos.

Protege al equipo e inmoviliza a los enemigos. Rocket Raccoon (Unidad de apoyo) – Ayuda a escapar e inflige daño cuando los enemigos se acercan.

Un mazo bien construido puede derrotar incluso al enemigo más duro y, con esta configuración, un tanque se vuelve casi invencible, pero también hay formas de contrarrestarlo. Necesitas cartas que respalden tu estrategia, no solo que sean bonitas. Si crees que incluir tus cartas favoritas te convertirá por arte de magia en un profesional, ya has perdido la partida. Pero cuando por fin consigas ese mazo con el que sientas que todo encaja, comprenderás la magia de Marvel Rivals jugabilidad.

Cómo funciona el sistema de combate en Marvel Rivals

Entender el sistema de combate es como saber escribir tu nombre: es algo básico, pero, por alguna razón, la gente suele equivocarse. En Marvel Rivals… un buen dominio de las mecánicas te evitará convertirte en ese jugador al que todos culpan en silencio por la derrota. Céntrate en estos aspectos fundamentales y quizá consigas salir airoso.

Combate por turnos

Es uno de esos juegos de estrategia por turnos en los que cada movimiento cuenta y un paso en falso puede ser sinónimo de desastre. En Marvel Rivals, tienes que planificar tus movimientos como un estratega brillante: no malgastes tus habilidades en héroes que apenas se mantienen con vida. Deja que tu equipo se ocupe de ellos; reserva tu energía para las amenazas más graves.

Segmentación

No estás en una feria; deja de atacar a los objetivos más fáciles. Da prioridad a la columna vertebral del equipo (los apoyos) y, después, a los duelistas que infligen un daño enorme. ¿Los tanques? Ignóralos a menos que te bloqueen el paso; a nadie le gusta malgastar turnos en un Bob Esponja blindado andante.

Elementos del mapa

Los mapas no solo son bonitos, sino que están llenos de estrategia. Usa puntos de estrangulamiento (cuando la carga pasa la primera curva hacia la puerta) para acorralar a los enemigos, agarra kits de primeros auxilios antes que tu adversario, y aprovecha terreno elevado como si tu vida dependiera de ello.

Uso de habilidades

Tus habilidades no son fuegos artificiales: no las lances sin ton ni son solo porque quedan bien. Úsalas en el momento adecuado para aturdir, infligir daño o potenciar a tu equipo en el momento perfecto. En Marvel Rivals… una habilidad utilizada en el momento oportuno puede cambiar el rumbo de la batalla.

Avance en el juego

El progreso no consiste solo en ganar partidos; se trata de presumir ante tus rivales con nuevas habilidades, aspectos y potenciadores a los que ellos no pueden acceder. En Marvel Rivals, lo importante es seguir avanzando, porque ¿quién quiere quedarse estancado en el papel de perdedor para siempre? Así que hablemos de subir de nivel, desbloquear recompensas increíbles y conseguir los recursos necesarios para mantener la ventaja.

Subir de nivel a las unidades

Subir de nivel a los personajes en Marvel Rivals es como darles a tus héroes favoritos un cambio de imagen lleno de energía. Usa Látex(moneda premium) y Unidades(moneda estándar) para mejorar sus habilidades, desbloquear aspectos increíbles y ver cómo se convierten en héroes extraordinarios. Consejo de experto: céntrate en potenciar a los héroes que realmente utilizas, en lugar de malgastar recursos en todas las habilidades solo para presumir.

Pase de batalla

The Marvel RivalsPase de batalla es tu pase directo a recompensas, aspectos exclusivos y el derecho a presumir. Completa desafíos, gana partidas y desbloquea niveles para conseguir botín extra. Pero recuerda: no se trata de lo rápido que subas, sino de hacerlo con estilo. Y sí, los mejores aspectos siempre se encuentran en los niveles más altos.

Obtener Lattice y unidades

Me preguntoCómo conseguir Lattices en Marvel Rivals¿Cómo? Es muy sencillo: juega partidas, completa misiones o —seamos sinceros— gasta algo de dinero. Estas monedas te ayudan a conseguir nuevos objetos, aspectos llamativos y potenciadores que cambian el rumbo del juego. La tienda es donde los sueños —y los monederos— se dan la mano. ¡Gasta con cabeza o te quedarás con ganas de más!

Participa en los retos diarios y los eventos

Marvel Rivals le da un toque especial con fantásticos desafíos diarios y eventos de duración limitada. Son tus tareas disfrazadas para conseguir recompensas increíbles. Ya sean aspectos exclusivos, habilidades únicas o simplemente el derecho a presumir, el juego te hace volver una y otra vez al multiverso Marvel, que no deja de crecer.

Lo que hace que estos eventos sean tan emocionantes es cómo te sumergen en una parte diferente de este mundo salvaje. Un día, te toca completar tres partidas: nada del otro mundo, solo tienes que jugar tres partidas y ya tienes la mitad del camino recorrido. Después, tendrás que infligir 10 000 puntos de daño, así que elige a esos héroes de gran daño y prepárate para sembrar el caos. Además, hay que conseguir cinco asistencias y ganar dos partidas al día, lo cual no es nada del otro mundo si juegas con tu personaje principal.

En mi opinión, estos eventos son la excusa perfecta para jugar todos los días. Ofrecen recompensas que no encontrarás en ningún otro sitio, ya que cada victoria te acerca un paso más a desbloquear un objeto especial. Además, ¿a quién no le gusta tener un poco de motivación extra para conectarse y demostrar a todo el mundo por qué te encanta tanto el juego? Adelante, hazte con esas recompensas y deja tu huella en Marvel Rivals, porque quedarse fuera es cosa de cobardes.

Estrategias y consejos avanzados

Si quieres superar las partidas sin morir más veces que el número total de bajas de tu equipo, te recomiendo que prestes atención a estos consejos y quizá —solo quizá— empieces a ganar algunas partidas.

Deja de intentar hacer de héroe: trabaja con tu equipo

Mira, lo entiendo, quieres ser el centro de atención, pero te voy a dar una noticia: «Marvel Rivals» no es una misión en solitario. Si crees que puedes llevar el peso del equipo tú solo, pues no, esto no es un «battle royale»; este juego requiere un esfuerzo en equipo. Créeme, tus compañeros quieren que colabores con ellos, no que te dediques a alardear de tus increíbles habilidades mientras los demás se quedan en la estacada. Así que coordínate y juega con inteligencia. Deja a un lado tu orgullo (si es que te queda algo) y echa una mano con las asistencias.

Conoce el campo de batalla como si fuera tu propia habitación

No se trata solo de lanzar puñetazos y usar superpoderes. Si no conoces el campo de batalla, estás prácticamente muerto. Fíjate bien en cosas como los puntos de estrangulamiento —esa es la forma elegante de decir «espacios estrechos»—, las posiciones elevadas —sí, eso es muy importante— y, por supuesto, los botiquines. Muévete con inteligencia, no con fuerza, y colócate bien. Cuando sientas que sabes lo que estás haciendo, ya tienes la mitad de la batalla ganada.

¿Combinación de héroes? ¡No te limites a elegir a tu favorito, elige con cabeza!

Ya tienes a tu héroe favorito, sí, todos lo tenemos. Pero adivina qué: puede que tu héroe favorito no sea la mejor opción para todas las partidas. Si juegas con un equipo dedicado exclusivamente al daño y nadie piensa en curar o defender, básicamente te estás metiendo en un matadero. ¡Juega con inteligencia! Elige un héroe que complemente a tus compañeros de equipo. Piensa en la composición de habilidades antes de lanzarte; al fin y al cabo, se trata de estrategia, no solo de parecer guay.

Espero que esto te ayude a aguantar más tiempo y a aportar algo de verdad, en lugar de limitarte a ser el que siempre va a cuestas. ¡Que lo disfrutes!

Preguntas frecuentes

¿Cómo añadir amigos en Marvel Rivals?

Haz clic en el botón «Añadir amigo» del menú, escribe su ID y ¡listo! Solo asegúrate de que realmente quiera jugar contigo.

¿Se puede jugar en pantalla dividida en Marvel Rivals?

¡No, aquí no hay pantalla dividida! Marvel Quiere que cada uno tenga su propia pantalla. Compartir es sinónimo de cariño, pero no en las batallas.

¿Dónde puedo jugar a Marvel Rivals?

Puedes jugar en PC o en consolas. ¡Siempre que tu portátil no sea demasiado antiguo, no hay problema!

¿Marvel Rivals es multiplataforma?

¡Sí, es multiplataforma! Ahora puedes perder contra tus amigos en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. ¡Disfruta del caos!