El mejor alojamiento de servidores de Unturned en 2026

Lo mejorUnturned El alojamiento en servidor es la única forma fiable de disfrutar de este juego de supervivencia zombi sin las limitaciones técnicas del autoalojamiento estándar. Unturned es un juego de supervivencia gratuito disponible en Steam que fue desarrollado por Nelson Sexton, y ha desarrollado un enorme ecosistema gracias a su Roblox-un estilo artístico inspirado en y una amplia compatibilidad con mods a través de RocketMod and OpenMod.

Los servidores dedicados ofrecen Disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Configuración del token GSLT, ycontroles administrativos necesitarás para gestionar una comunidad con éxito. En esta guía, he evaluado 10 proveedores que, según se ha comprobado, admiten Unturned, evaluándolos en función de su RocketMod calidad de la instalación, Taller la velocidad de carga de los mapas y la transparencia general en los precios.

Te guiaré a través de las mejores opciones según cada caso de uso, explicando la metodología de prueba que utilicé y proporcionándote una guía de especificaciones técnicas para que sepas exactamente lo que necesita tu comunidad. Tanto si buscas un servidor básico para un grupo de amigos como un enorme centro comunitario para 64 jugadores repleto de Tallermapas yRocketMod Si buscas plugins, en esta lista hay un proveedor de alojamiento diseñado precisamente para ese caso. Vamos a encontrar el mejor Unturned Alojamiento de servidores para tu próxima aventura de supervivencia.

Mis recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de Unturned

Si tienes prisa por empezar, he clasificado los mejores Unturned proveedores de alojamiento web en función de sus puntos fuertes específicos:

BisectHosting – La mejor opción en general Unturned servidor de alojamiento. Shockbyte – La mejor relación calidad-precio para los jugadores que buscan lo mejor Unturned servidor de alojamiento. GameServerKings – Lo mejorUnturned Alojamiento de servidores con implementación inmediata. Apex Hosting – Ideal para principiantes que buscan lo mejor Unturned servidor de alojamiento. Anfitrión de Sparked – La mejor opción económica para empezar Unturned servidor de alojamiento. GTXGaming – Ideal para quienes buscan lo mejor Unturned Alojamiento de servidores para mods. PingPerfect – Ideal para jugadores que buscan una prueba gratuita de lo mejor Unturned servidor de alojamiento. Nitración – La opción comunitaria más consolidada para lo mejor Unturned servidor de alojamiento. GGServers – Ideal para grupos pequeños que buscan lo mejor Unturned servidor de alojamiento. Nodecraft – Ideal para comunidades más grandes que buscan lo mejor Unturned servidor de alojamiento.

Cómo probé estos proveedores de servidores de Unturned

Para determinar cuál es la mejor Unturned alojamiento web: contraté planes de diferentes niveles con cada proveedor para comprobar la calidad de sus RocketMod and OpenMod instalaciones. Configuré cada servidor para comprobar cuánto tardaba en cargarse Taller mapas en un servidor de 20 plazas y evaluaron lo fácil que resultaba configurar un Token GSLT.

Se supervisó el rendimiento durante estabilidad de la frecuencia de reloj con 20 o más jugadores activos, y me puse en contacto con sus equipos de asistencia técnica con preguntas habituales sobre la configuración para comprobar la rapidez con la que respondían.

Me he asegurado de incluir únicamente proveedores que cuenten con un servicio confirmado y exclusivo Alojamiento de servidores de Unturned página en lugar de proveedores de alojamiento VPS genéricos. Esta lista incluye una amplia variedad de proveedores, desde especialistas en servidores de juegos económicos como Shockbyte and Anfitrión de Sparked a plataformas comunitarias consolidadas como Nitración and BisectHosting.

Investigué más de 15 proveedores diferentes antes de reducir esta lista a los 10 mejores en función de sus compatibilidad con el marco and reputaciones de la comunidad activa. He intentado mantener un tono transparente y sincero en todas estas reseñas para ayudarte a entender qué proveedor de alojamiento es el más adecuado para tu comunidad.

Análisis de las mejores plataformas de alojamiento de servidores para Unturned

A la hora de buscar lo mejor Unturned En el alojamiento de servidores, las características más importantes son compatibilidad con mods con un solo clic, Tallercompatibilidad, y fácilGuías de configuración de GSLTA continuación, te presento los 10 proveedores que he analizado en función de sus características y rendimiento.

1. BisectHosting [El mejor servicio de alojamiento de servidores de Unturned]

BisectHosting destaca por ser el proveedor de alojamiento con más funciones para los mejores Unturned servicios de alojamiento web, ya que combinan 21 centros de datos repartidos por todo el mundo de alto rendimiento Hardware de SSD NVMe. SuBase estelar El panel de control es increíblemente intuitivo, lo que facilita su configuración RocketMod or OpenMod incluso si es la primera vez que ejerces de administrador. En mis pruebas, pude implementar un servidor de 64 ranuras PEI servidor con 12 complementos activos en menos de tres minutos gracias a sus instaladores de un solo clic, lo que me evitó tener que usar un cliente FTP. Esta sencillez es la razón por la que muchos expertos los recomiendan cuando alguien pregunta cómo alojar un Unturned servidor con un gran número de jugadores.

Características de su infraestructura Unidades de estado sólido NVMe en todas las regiones internacionales, incluidas América del Norte, Europa, Asia y Australia. El Base estelar El panel incluye un gestor de archivos integrado, tres días de copias de seguridad gratuitas, y compatibilidad total con Configuración de GSLT para garantizar que tu servidor sea visible en el navegador. Sus planes se basan en la memoria RAM y su precio varía en función de tus necesidades, empezando por 2 GB Inicio plan. También incluyen Protección contra ataques DDoSy proporcionarServicio de asistencia mediante chat en vivo y tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarte con cualquier problema.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 2 GB de RAM (Starter) 5,99 $ al mes Mensual 2 GB de RAM / SSD NVMe / 21 ubicaciones Compatible con otros 30 juegos. De 1 a 8 jugadores. Ideal para experiencias «vanilla». 4 GB de RAM (estándar) 11,99 $ al mes Mensual 4 GB de RAM / SSD NVMe Compatible con otros 63 juegos. De 9 a 13 jugadores. Ideal para 1-5 modificaciones. 8 GB de RAM (popular) 23,99 $ al mes Mensual 8 GB de RAM / SSD NVMe Compatible con otros 84 juegos. De 14 a 24 jugadores. Ideal para 6-10 modificaciones. Personalizado Personalizado Mensual Memoria RAM personalizada Póngase en contacto con el servicio de asistencia para configurarlo

Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. BisectHosting no anuncia claramente que ofrezca una garantía de devolución del dinero, por lo que conviene confirmarlo desde el principio. Además, sus tarifas no se basan en planes fijos, utilizas un control deslizante para seleccionar la memoria RAM, y el precio se ajusta en consecuencia. La mayoría de las funciones principales, como el cambio de juego y las copias de seguridad, ya están incluidas (especialmente en los planes Premium), mientras que BisectBoost es un complemento opcional de pago si quieres más memoria RAM y espacio de almacenamiento. Si piensas quedarte, también es recomendable estar atento a las promociones para reducir el coste mensual.

Ventajas Contras ✅ 21 centros de datos repartidos por todo el mundo ✅ Hardware SSD NVMe para una carga rápida ✅ Panel de Starbase con modificaciones con un solo clic ✅ Servicio de asistencia mediante chat en vivo y tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana ❌ No hay garantía de devolución del dinero confirmada ❌ BisectBoost es un complemento de pago independiente ❌ No hay precios fijos en la página de marketing

★ MEJOR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE UNTURNED EN GENERAL BisectHosting Prueba BisectHosting

2. Shockbyte [El mejor alojamiento para servidores de Unturned en relación calidad-precio]

Shockbyte es una de las mejores opciones si estás buscando lo mejor Unturned servicio de alojamiento web a buen precio, ya que su Común El plan cuesta a partir de solo 4,99 $ al mes por un servidor de 1 GB. Ofrecen plazas ilimitadas para jugadores en todos sus planes, lo que los hace ideales para grupos pequeños de amigos o administradores con un presupuesto ajustado que no quieren pagar de más por los recursos. Probé un plan de 12 plazas Washington configuré el servidor de mapas con ellos y en cuestión de minutos ya estaba en línea; el servidor apareció en el navegador público casi de inmediato gracias a lo sencillo que resulta Configuración de GSLT. Este servidor es el preferido por quienes quieren aprender a hacer un Unturned un servidor sin gastarte una fortuna.

Su hardware es compatible con ambos OpenMod and RocketMod, y ofrecen un Garantía de disponibilidad del 99,9 % with copias de seguridad automáticas. Obtendrás acceso completo a los archivos a través de su panel y ubicaciones de servidores en todo el mundo para garantizar una baja latencia a tus jugadores. Su modelo de precios basado en la memoria RAM es ideal para adaptarse a tus necesidades, por lo que puedes empezar con un plan económico de 1 GB y ampliarlo a medida que crezca tu comunidad. Además, ofrecen asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, e incluyen Protección contra ataques DDoS en todos sus planes. Si buscas descuentos similares en otras plataformas, puedes consultar las el más baratoMinería, artesaníaservidor de alojamiento.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Común 4,99 $ al mes Mensual (6 jugadores / 1 GB de RAM) — Acceso completo a los archivos — Totalmente personalizable — Unidades SSD NVMe para un rendimiento máximo — Protección garantizada contra ataques DDoS — Espacio en disco y ancho de banda ilimitados Épico (16 jugadores / 2 GB de RAM) 11,99 $ al mes Mensual (16 jugadores / 2 GB de RAM) — Acceso completo a los archivos — Totalmente personalizable — Unidades SSD NVMe para un rendimiento máximo — Protección garantizada contra ataques DDoS — Espacio en disco y ancho de banda ilimitados Mítico 19,84 $ al mes Mensual (32 o más jugadores / 4 GB o más de RAM) — Acceso completo a los archivos — Totalmente personalizable — Unidades SSD NVMe para un rendimiento máximo — Protección garantizada contra ataques DDoS — Espacio en disco y ancho de banda ilimitados

Sin embargo, elComún El plan de 1 GB solo es adecuado para servidores estándar, así que necesitarás al menos el Épico Plan de 2 GB para configuraciones con muchos plugins. Su plazo de devolución de tres días es un proceso de autoservicio, lo que significa que, si no estás satisfecho, debes solicitarlo a través de un ticket dentro de ese breve plazo. Aunque son muy asequibles, tiempos de respuesta del servicio de asistencia puede variar en función del volumen de entradas actual. A pesar de estos pequeños inconvenientes, sigue siendo una de las mejores opciones para… Unturned Alojamiento web económico.

Ventajas Contras ✅ Desde solo 4,99 $ al mes ✅ Plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes ✅ Garantía de disponibilidad del 99,9 % ✅ CompletoRocketMod and OpenMod apoyo ❌ El plan de 1 GB es solo para la versión básica ❌ Plazo de devolución de solo 3 días ❌ Las velocidades de la conexión pueden variar

★ ALOJAMIENTO DE SERVIDORES SIN REINICIO CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Shockbyte Prueba Shockbyte

3. GameServerKings [El mejor alojamiento de servidores de Unturned con implementación instantánea]

GameServerKings ofrece una excelente experiencia gestionada para los mejores Unturned Alojamiento web a partir de 9,00 $ al mes para su plan de 8 GB. Su plan personalizado GSK Game Panelincluyeinstaladores con un solo clic for RocketMod and Taller mods, y prometen un tiempo de implementación inferior a tres minutos. No se necesitan conocimientos técnicos como SSH es necesario, lo que los convierte en una buena alternativa si quieres dejar atrás el alojamiento VPS manual. Durante mis pruebas, tuve un servidor de 20 jugadores Rusia Servidor de mapas en línea con compatibilidad total con mods en cuestión de minutos, sin tener que tocar ni un solo archivo de configuración.

Características de su hardware Almacenamiento SSD NVMe and Protección contra ataques DDoScon tecnología deRedes Cósmicas Globales. Todos los planes incluyen el GSK Game Panel, lo que te ofrece un gestor de archivos integrado, a consola en directo, y uneditor de variables de inicio. También ofrecen un Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,9 % and Asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un tiempo medio de respuesta de menos de cinco minutos. Si no estás satisfecho con el rendimiento, te ofrecen un Garantía de devolución del dinero de 24 horas para que pruebes cómo hacer un Unturned servidor en su plataforma.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Plan de 8 GB 9,00 $ al mes Mensual 8 GB de RAM / 1,5 vCores / 20 GB NVMe ~20 jugadores, SSD NVMe, garantía de devolución del dinero de 24 horas Plan de 10 GB (el más popular) ~19,00 $ al mes Mensual 10 GB de RAM / 2 núcleos virtuales / 20 GB NVMe ~25 jugadores, copias de seguridad diarias, protección contra ataques DDoS Plan de 12 GB ~29,50 $ al mes Mensual 12 GB de RAM / 2,5 núcleos virtuales / 30 GB NVMe Límite de unos 30 jugadores, modificado Plan de 16 GB 35,00 $ al mes Mensual 16 GB de RAM / 3 núcleos virtuales / 40 GB NVMe Límite de unos 40 jugadores, paquetes de mods muy completos

Una cosa que he observado es que su modelo con memoria RAM parte de los 8 GB, por lo que no hay ninguna opción por debajo de los 9 dólares para grupos de amigos pequeños, como ofrecen otros proveedores. Actualmente solo tienen dos ubicaciones de servidores en Norteamérica y Europa/Oceanía, lo cual es menos de lo que encontrarás en los proveedores de alojamiento más grandes. El Plazo de 24 horas para la devolución del dinero es más breve que lo que ofrecen la mayoría de los competidores, así que tendrás que probar cómo alojar un Unturned servidor rápidamente. A pesar de su elevado precio de salida, el gran asignación de memoria RAM lo convierte en una opción muy flexible para servidores modificados.

Ventajas Contras ✅ Implementación en menos de 3 minutos ✅ Modelo básico con 8 GB de RAM ✅ Almacenamiento SSD NVMe incluido ✅ Respuesta del servicio de asistencia en menos de 5 minutos ❌ No hay un nivel de precios inferior a 9 dólares ❌ Solo dos ubicaciones de servidores ❌ Plazo de reembolso reducido de 24 horas

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO PARA UNTURNED CON IMPLEMENTACIÓN INSTANTÁNEA GameServerKings Prueba GameServerKings

4. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores de Unturned para principiantes]

Apex Hosting es la mejor opción si estás aprendiendo a hacer un Unturned servidor por primera vez. Su instalador de un solo clic es uno de los mejores que he utilizado, ya que se encarga de RocketMod, OpenMod, yUscript al mismo tiempo. Además, ofrecen plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes, por lo que no tendrás que preocuparte por actualizaciones complicadas a medida que tu comunidad crezca. En mis pruebas, pude configurar un servidor para 20 jugadores Rusia servidor con complementos en menos de 10 minutos sin necesidad de leer ninguna documentación técnica.

El hardware que utilizan es de primera categoría y cuenta con Ryzen 9 7950X procesadores en EE. UU. y Almacenamiento SSD NVMe en todos sus planes. Tienen un un panel web sencillo y fácil de usar para principiantes que incluso se puede consultar desde dispositivos móviles. Me he dado cuenta de que ofrecen cambio de juego en más de 200 paquetes de mods diferentes y ofrecer Asistencia por chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para echarte una mano. Además, son muy conocidos por ser una de las mejores opciones para el el mejorMinería, artesaníaservidor de alojamiento.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 2 GB de RAM 5,99 $ el primer mes (7,99 $ al mes) Mensual 2 GB de RAM / SSD Tragaperras ilimitadas, garantía de devolución del dinero de 7 días 6 GB de RAM 16,87 $ al mes (22,49 $ al mes) Mensual 6 GB de RAM / SSD Servidores básicos y algunos paquetes de mods 12 GB de RAM 29,24 $ el primer mes (38,99 $ al mes) Mensual 12 GB de RAM / SSD Servidores avanzados y todos los modpacks Personalizado Desde 1,49 $/GB/mes Mensual Memoria RAM personalizada Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,99 % y política de créditos

Hay que tener cuidado con sus precios, ya que el tarifa promocional del primer mes es mucho más bajo que la cuota mensual. Te conviene utilizar la cuota mensual para planificar tu presupuesto a largo plazo cuando busques la mejor Unturned alojamiento web. También he observado que su centro de datos en Australia utiliza tecnología más antigua Ryzen 7 5800X en cuanto a hardware, en comparación con los nodos de EE. UU. Su plan básico de 2 GB es el mínimo para Unturned, así que sin duda necesitarás un plan con más memoria RAM para cualquier comunidad que se precie.

Ventajas Contras ✅ Instalador de mods y marcos de trabajo con un solo clic ✅ Plazas ilimitadas para jugadores ✅ Panel móvil fácil de usar para principiantes ✅ Almacenamiento SSD NVMe de serie ❌ Precio recurrente elevado a partir del primer mes ❌ Los 2 GB son solo para servidores básicos ❌ El precio promocional es temporal

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO WEB DE UNTURNED PARA PRINCIPIANTES Apex Hosting Prueba Apex Hosting

5. Anfitrión de Sparked [El mejor alojamiento de servidores de Unturned a un precio asequible]

Anfitrión de Sparked es la forma más económica de encontrar lo mejor Unturned Alojamiento de servidores, con planes a partir de solo 2,50 $ al mes. Ofrecen una solución única sistema de hardware de tres niveles – Presupuesto, Empresa, yExtremo – lo que te permite ampliar tu plan sin cambiar de proveedor. He probado su Rumores sobre el presupuesto quedar con un pequeño grupo de amigos en Vanilla PEI y descubrí que la actuación fue totalmente liso para jugar de forma informal al precio más bajo de esta lista. Es un punto de partida ideal para quienes están aprendiendo a organizar un Unturned por primera vez.

Su hardware es escalable desde Procesadores Xeonen elPresupuestonivel deRyzen 9 7900en elEmpresanivel yRyzen 9 9900Xen elExtremo nivel. Ofrecen plugins ilimitados en todos los niveles y cuentan con más de ocho ubicaciones de servidores en todo el mundo con asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me pareció que su Protección contra ataques DDoS es bastante robusto, ya que cuenta con filtrado personalizado de capa 7 y una capacidad de entre 5 y 12 Tbps para garantizar la seguridad de los servidores públicos de PvP. También ofrecen un Plazo de 48 horas para solicitar el reembolso si cómo hacer un Unturned el servidor instalado en su hardware no se ajusta a sus necesidades.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Stick (económico) 2,50 $ al mes Mensual 2 GB de RAM / SSD 1 núcleo, unos 10 usuarios, Xeon E5-2698v4 Registro (Presupuesto) 3,25 $ al mes Mensual 3 GB de RAM / 50 GB de SSD 2 jugadores, ~16 jugadores, éxito de ventas económico Estantería (económica) 4,00 $ al mes Mensual 4 GB de RAM / 50 GB de SSD 2 grupos, unos 20 jugadores, presupuesto Pino (Empresa) 6,00 $ al mes Mensual 3 GB de RAM / 100 GB NVMe 2 núcleos, ~16 jugadores, acceso a Enterprise Metal (Empresa) 8,00 $ al mes Mensual 4 GB de RAM / 100 GB NVMe 3 núcleos, unos 20 jugadores, éxito de ventas de Enterprise Brick (Empresa) 11,00 $ al mes Mensual 6 GB de RAM / 100 GB NVMe 3 equipos, unos 28 jugadores Concrete (Empresa) 20,00 $ al mes Mensual 10 GB de RAM / 100 GB NVMe Acceso a Game Vault, unos 40 jugadores Extremo 40,00 $ al mes Mensual Ryzen 9 9900X, DDR5 / NVMe Gama alta: Ryzen 9 9900X, DDR5, NVMe

Una salvedad es que el Presupuestousos por nivelesSSD estándar en lugar de NVMe, por lo que es posible que notes una mayor lentitud Taller carga de mapas en servidores con muchos mods. También me he dado cuenta de que son un proveedor más pequeño con menos Volumen de reseñas de la comunidad que algunos de los principales proveedores de alojamiento de esta lista. Aunque el precio de entrada es bajo, el Extremo los precios por niveles pueden ser considerablemente más elevados, por lo que la mayoría de los jugadores deberían limitarse a Presupuesto or Empresa niveles. Si buscas otras opciones de gran valor, quizá te interese explorar las el mejorTranquilidadservidor de alojamiento.

Ventajas Contras ✅ Desde solo 2,50 $ al mes ✅ Procesadores Ryzen 9 en las gamas superiores ✅ Protección sólida contra ataques DDoS de capa 7 ✅ Plugins ilimitados en todos los planes ❌ El nivel económico utiliza SSD estándar ❌ Menor reputación en la comunidad ❌ El nivel «Extreme» es mucho más caro

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE SERVIDORES DE UNTURNED A PRECIOS ASEQUIBLES Anfitrión de Sparked Prueba Sparked Host

6. GTXGaming [Lo mejor para servidores de Unturned modificados]

GTXGaming es la mejor opción para conseguir lo mejor Unturned servicio de alojamiento web si utilizas una gran cantidad de mods, ya que son el único proveedor de alojamiento que ofrece un integradoRocketMod gestor de complementos. Esta herramienta única te permite prescindir del FTP para gestionar tus plugins, lo que facilita mucho las cosas a los administradores con poco tiempo. Pude instalar 15 plugins diferentes a través de su gestor en unos dos minutos, y el panel incluso han surgido conflictos entre mods para mí. Para quienes quieran saber cómo organizar una Unturned Un servidor con el máximo control: este es el punto de referencia.

Su infraestructura abarca más de 20 centros de datos repartidos por todo el mundo y utiliza un Panel de TCAdmin con pestañas específicas para la gestión de mods. Utilizan un modelo de precios por ranura a partir de 0,38 $ por espacio, e incluso migrar tu servidor de tu antiguo proveedor de alojamiento de forma gratuita. Todos los planes incluyen Almacenamiento SSD NVMee incluyenBases de datos MySQL sin coste adicional. Además, tendrás Servicio de asistencia mediante chat en vivo y tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana estamos a tu disposición para enseñarte a hacer un Unturned servidor en su plataforma.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 20 tragaperras 7,60 $ al mes Mensual 20 ranuras / NVMe Gestor de complementos RocketMod integrado 40 tragaperras 15,20 $ al mes Mensual 40 ranuras / NVMe Incluye base de datos MySQL, más de 20 centros de datos 60 tragaperras 22,80 $ al mes Mensual 60 ranuras / NVMe 5 % de descuento en la suscripción trimestral, 15 % de descuento en la suscripción anual 100 tragaperras 38,00 $ al mes Mensual 100 ranuras / NVMe Tiempo medio de respuesta: unos 15 minutos; reembolso en 24 horas

Una cosa que hay que tener en cuenta es su un mínimo de 20 plazas, por lo que no son la mejor opción para grupos pequeños de jugadores, que podrían encontrar planes más económicos basados en RAM en otros sitios. Además, su política de reembolso es bastante limitada, ya que solo ofrece 24 horas, así que tienes que probar tu mejor Unturned Configuración rápida del alojamiento del servidor. Me he dado cuenta de que la memoria RAM adicional es un complemento de pago, ya que en los planes básicos solo incluyen hasta 5 GB de forma gratuita. Además, algunos comentarios de la comunidad indican que los tiempos de respuesta del servicio de asistencia pueden ser más lentos fuera del horario laboral del Reino Unido.

Ventajas Contras ✅ NativoRocketMod gestor de complementos ✅ Traslados gratuitos desde otros proveedores de alojamiento ✅ Más de 20 centros de datos repartidos por todo el mundo ✅ Almacenamiento SSD NVMe de serie ❌ Mínimo de 20 plazas para jugadores ❌ Plazo de reembolso muy breve: 24 horas ❌ La memoria RAM adicional es un complemento de pago ❌ El servicio de asistencia puede ser lento en algunas regiones

★ LO MEJOR PARA SERVIDORES MODIFICADOS DE UNTURNED GTXGaming Prueba GTXGaming

7. PingPerfect [El mejor alojamiento para servidores de Unturned con prueba gratuita]

PingPerfect es el único proveedor de alojamiento de esta lista que ofrece un Prueba gratuita sin restricciones durante 48 horaspara lo mejorUnturned alojamiento web. Es una forma estupenda de probar tu RocketModcomplementos yTaller Comprueba los tiempos de carga de los mapas antes de comprometerte a pagar una cuota mensual. He probado su modelo de 16 ranuras Washington Probé el servidor de mapas durante un periodo de prueba y comprobé que el rendimiento era bueno, lo que me permitió verificar la latencia antes de pagar nada. Esta es la forma más segura de aprender a alojar un Unturned servidor sin necesidad de inversión inicial.

Su hardware utiliza Unidades SSD NVMe de nivel empresarial en centros de datos de todo el mundo, en América del Norte, Europa, Australia y Asia. Utilizan un modelo de precios por ranura y ofrecen una opción Complemento de asistencia Platinum si quieres que se encarguen por completo de la gestión de tu servidor. He comprobado que su prueba gratuita no tiene ninguna restricción, lo que te permite acceso completo a todas las funciones del panel durante esas 48 horas. Además, tienen enrutamiento de baja latencia y ofrecemos un servicio posventa Garantía de devolución del dinero de 48 horas en sus planes de pago.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas PLAZAS PARA JUGADORES 10 ranuras (básico) 5,44 $ al mes Mensual (15,51 $/trimestre / 29,40 $/semestre / 55,53 $/año) 10 ranuras / hasta 9 GB de RAM / SSD NVMe 48 horas de prueba gratuita + garantía de devolución del dinero de 48 horas en los planes de pago Ampliación de +50 ranuras +12,30 $ al mes Mensual +50 plazas (60 en total) 21 ubicaciones en todo el mundo / Protección contra ataques DDoS Ampliación de +100 tragaperras 24,60 $ al mes Mensual +100 plazas (110 en total) 21 ubicaciones en todo el mundo / Protección contra ataques DDoS AMPLIACIONES DE MEMORIA RAM (opcional: 9 GB incluidos de forma gratuita; ampliaciones en incrementos de 3 GB) RAM: hasta 12 GB 10,99 $ al mes Mensual 12 GB de RAM en total Gama completa: de 12 a 42 GB en incrementos de 3 GB (10,99–40,83 $ al mes) RAM: hasta 18 GB 17,99 $ al mes Mensual 18 GB de RAM en total RAM: hasta 24 GB 23,99 $ al mes Mensual 24 GB de RAM en total RAM: hasta 30 GB 30,99 £ al mes Mensual 30 GB de RAM en total RAM: hasta 42 GB 40,83 $ al mes Mensual 42 GB de RAM en total (máximo) AMPLIACIÓN DE ALMACENAMIENTO SSD NVMe Pro 2,43 $ más al mes Mensual SSD NVMe Pro 5 veces más rápido SSD NVMe de serie (rápido) incluido de forma gratuita PRIORIDAD DE LA CPU (complemento) CPU: Por encima de lo normal +3,08 $ al mes Mensual Prioridad de CPU superior a la normal CPU: Alta 6,15 £ al mes Mensual Alta prioridad de CPU CPU: En tiempo real 9,23 $ al mes Mensual Prioridad de CPU en tiempo real Asignación máxima de CPU COMPLEMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Asistencia Platinum +18,45 $ al mes + 12,30 $ de cuota de alta Mensual Servicio de asistencia totalmente gestionado Asistencia estándar 24 horas al día, 7 días a la semana, incluida de forma gratuita; Platinum = gestión completa

Me he dado cuenta de que, dado que su modelo es por ranura, tendrás que configurar la memoria RAM como un complemento, aunque sí que incluyen hasta 9 GB gratis. Asistencia Platinum es un complemento mensual bastante caro, por lo que es probable que la mayoría de los administradores se decanten por la asistencia estándar 24/7. Se trata de un proveedor más pequeño en comparación con los gigantes del sector, por lo que hay menos datos de las reseñas de la comunidad disponible. Te recomendamos que consultes las tarifas actuales para saber cómo realizar una Unturned servidor en su sitio web, ya que cuentan con varios complementos diferentes para Prioridad de la CPU y almacenamiento. Si te interesan otros tipos de juegos, echa un vistazo a la el mejorMinería, artesaníaservidor de alojamiento.

Ventajas Contras ✅ Prueba gratuita sin restricciones durante 48 horas ✅ 9 GB de RAM incluidos de forma gratuita ✅ Almacenamiento SSD NVMe de nivel empresarial ✅ Enrutamiento global de baja latencia ❌ El servicio de asistencia Platinum es caro ❌ Numerosos complementos de pago ❌ Menor reputación en la comunidad ❌ Mayor coste para los niveles gestionados

★ LA MEJOR PRUEBA GRATUITA DE ALOJAMIENTO PARA UNTURNED PingPerfect Prueba PingPerfect

8. Nitración [Lo mejor para comunidades consolidadas de servidores de Unturned]

Nitración es una de las marcas más consolidadas del sector, lo que la convierte en una firme candidata al título de la mejor Unturned alojamiento de servidores. Ofrecen soluciones propias Protección contra ataques DDoS de SteelShield y plazos de alquiler flexibles que no encontrarás en ningún otro sitio, que van desde de tres días a un año completo. Los probé en un servidor comunitario de 20 jugadores y descubrí que su SteelShield resistió varios intentos de asalto durante un evento PvP sin ninguna interrupción. Para las comunidades que dan prioridad a la seguridad ante todo, así es como se organiza un Unturned servidor de forma eficaz.

Su hardware utiliza Almacenamiento SSD HPE 3PAR, y cuentan con un aplicación móvil tanto para iOS como para Android, para que puedas gestionar tu servidor desde cualquier lugar. Su Gamecloud El sistema te permite cambiar entre 100 títulos diferentes, y admiten mods y DLC con instalaciones con un solo clic. Tienen una enorme red mundial con sede en Alemania, lo que la convierte en una de las mejores opciones para los jugadores europeos que buscan lo mejor Unturned servidor de alojamiento.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación Tragaperras / Recursos Características / Notas 4 tragaperras 6,59 $/30 días 30 días (suscripción o prepago) 4 ranuras / SSD de HPE / SteelShield DDoS Hasta 5 juegos instalados / Más de 100 en Gamecloud 10 tragaperras (las más populares) 16,19 $ por 30 días 30 días (suscripción o prepago) 10 ranuras / SSD de HPE / SteelShield DDoS Hasta 5 juegos instalados / Más de 100 en Gamecloud 20 tragaperras 24,99 $/30 días 30 días (suscripción o prepago) 20 ranuras / SSD de HPE / SteelShield DDoS Hasta 5 juegos instalados / Más de 100 en Gamecloud Personalizado Personalizado De 3 a 365 días 4-200 ranuras Configura tus propios horarios y duración; tiempo de ejecución flexible

Sin embargo, suFacturación por periodos de 30 días puede resultar un poco complicado a la hora de planificar el presupuesto, ya que no se trata de un mes natural. También hay que tener en cuenta que La renovación automática está activada de forma predeterminada, y no realizan reembolsos una vez que se ha procesado la renovación. He visto algunas quejas en la comunidad sobre la lentitud en la respuesta a los tickets durante los periodos de mayor demanda. También cabe destacar que utilizan Almacenamiento SSD en lugar de NVMe, que es más rápido opciones, lo que puede ralentizar el proceso de creación de un Unturned cargar mapas personalizados en el servidor.

Ventajas Contras ✅ Protección contra ataques DDoS de SteelShield ✅ Alquiler flexible (de 3 a 365 días) ✅ Aplicación móvil de alta calidad ✅ Amplia red internacional (sede central en la UE) ❌ Facturación por periodos de 30 días (no mensual) ❌ No se admiten reembolsos tras la renovación automática ❌ El almacenamiento SSD es más lento que el NVMe ❌ Atención al cliente lenta en horas punta

★ IDEAL PARA COMUNIDADES CONSOLIDADAS QUE AÚN NO SE HAN TRANSFORMADO Nitración Prueba Nitrado

9. GGServers [El mejor alojamiento de servidores de Unturned para grupos pequeños]

GGServers es una opción fantástica si necesitas ayuda práctica para encontrar lo mejor Unturned alojamiento web, ya que ofrecen la información más detallada base de conocimientos Lo he visto. Tienen guías específicas para Configuración de GSLT y la configuración de los complementos, y su equipo de chat en vivo, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede ayudarte a resolver cualquier problema técnico. Seguí sus Buena escuela, buen profesor seguí las instrucciones y conseguí que mi servidor apareciera en el navegador público en unos cinco minutos. Si te estás preguntando cómo organizar una Unturned Si quieres crear un servidor sin tener experiencia previa, este es tu mejor recurso.

Sus planes se basan en la memoria RAM, con capacidades que van desde los 2 GB hasta los 32 GB, y utilizan Almacenamiento SSD para sus servidores. He observado que, principalmente, con sede en EE. UU. pero cuentan con varias sedes y suelen tener códigos promocionales con un 30 % de descuento en tu primer servidor. Su base de conocimientos es increíblemente amplia y abarca todo, desde RocketMod instalación en optimización del servidor. También incluyen Protección contra ataques DDoS en todos los planes para mantener cómo hacer un Unturned un servidor seguro para tus amigos.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Recursos Características / Notas Axis (2048 MB) 6,00 $ al mes Mensual 2 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Número ilimitado de ranuras; protección contra DDoS; amplia base de conocimientos sobre Unturned EAGLEFIRE (3072 MB) 9,00 $ al mes Mensual 3 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Número ilimitado de ranuras; Protección contra DDoS; GSLT + guías de actualización automática TIMBERWOLF (4096 MB) 12,00 $ al mes Mensual 4 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Número ilimitado de puestos; Protección contra DDoS; mínimo de 6 jugadores WIRE (6144 MB) 18,00 $ al mes Mensual 6 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Número ilimitado de ranuras; Protección contra DDoS; requisitos mínimos para los mods EXPLOSIVOS (8192 MB) 24,00 $ al mes Mensual 8 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Número ilimitado de ranuras; Protección contra DDoS; plan recomendado PRODUCTOS QUÍMICOS (12 288 MB) 36,00 $ al mes Mensual 12 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Número ilimitado de ranuras; protección contra DDoS; servidores altamente modificados 1911 (16 384 MB) 48,00 $ al mes Mensual 16 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Número ilimitado de ranuras; protección contra DDoS; grandes comunidades SCHOFIELD (32 768 MB) 96,00 $ al mes Mensual 32 GB de RAM / SSD sin límite de tráfico Número ilimitado de ranuras; protección contra DDoS; recursos máximos

Por el contrario, utilizan SSD estándar en lugar de NVMe, por lo que TallerCargando el mapa no será tan rápido como algunos proveedores de alojamiento de primera categoría. Su precio de salida para un plan de 2 GB también es un poco más alto que el de las opciones más baratas basadas en ranuras. También he observado que tienen un número limitado de ubicaciones en todo el mundo en comparación con servidores como BisectHosting. El volumen de reseñas de la comunidad también es menor, lo que puede dificultar la evaluación comparativa de la fiabilidad de las mejores opciones Unturned alojamiento de servidores. También puedes encontrar ayuda para otros juegos en mi guía sobre Cómo organizar unaMinería, artesaníaservidor.

Ventajas Contras ✅ Amplia base de conocimientos sobre Unturned ✅ Guías de configuración específicas para GSLT ✅ Asistencia por chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ Códigos promocionales con un 30 % de descuento para nuevos usuarios ❌ El almacenamiento SSD es más lento que el NVMe ❌ Precio de salida más alto que el de las tragaperras ❌ Ubicaciones principalmente en Estados Unidos ❌ Menor reputación en la comunidad

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO EN UNTURNED PARA GRUPOS PEQUEÑOS GGServers Prueba GGServers

10. Nodecraft [El mejor alojamiento de servidores de Unturned para comunidades grandes]

Nodecraft es la mejor opción para comunidades más grandes porque no tienen tapas artificiales para ranuras – El número de jugadores solo está limitado por el juego y tu memoria RAM. Utilizan tecnología de nivel empresarial Procesadores Ryzen 9 7950X and Memoria RAM DDR5 con corrección de errores (ECC) en más de veinte lugares de todo el mundo. Probé su Pro Plan de 4 GB con un servidor modificado para 30 jugadores y encontré el Taller los mapas se cargaban a una velocidad increíble desde su Almacenamiento NVMe. Esta es la mejor manera de aprender a organizar un Unturned servidor para una audiencia masiva.

Características de su infraestructura Almacenamiento SSD NVMe/U.2 y ofrece una experiencia única Un poco de humor que entra en modo de suspensión cuando está vacío para ahorrar dinero. Su Guardar y cambiar Esta función te permite cambiar entre más de 57 juegos diferentes sin perder tu progreso, y cuentan con una aplicación móvil para la gestión. He descubierto que NodePanel 2 es muy fácil de usar e incluye permisos de los roles de subusuario para tu equipo de moderación. También puedes probarlos con un Prueba gratuita de 24 horas que ni siquiera requiere una tarjeta de crédito.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Recursos Características / Notas Unos 2 GB 5,96 $ al mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 2 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones Entra en modo de suspensión cuando está vacío (Wake & Play); prueba gratuita de 24 horas (sin tarjeta de crédito) Unos 4 GB 11,92 $ al mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 4 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones Ideal para modificar (nivel Lite); Encender y jugar Un poco de 8 GB 23,84 $ al mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 8 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones Gran cantidad de mods (nivel Lite); Wake & Play Pro 2 GB 9,98 $ al mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 2 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones Conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, IP estática, SFTP, copias de seguridad semanales; ~10 jugadores en modo «vanilla» Para 4 GB 19,98 $ al mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 4 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones ~20-30 jugadores modificados; 5 instancias de «Guardar y cambiar» Para 8 GB 39,98 $ al mes Mensual (10 % de descuento en la suscripción de 3 meses / 20 % de descuento en la suscripción anual) 8 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 20 ubicaciones Comunidad numerosa de entre 40 y 64 jugadores, gran cantidad de complementos; 7 «Guardar y cambiar»

He observado que su servicio de atención al cliente no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya que el horario se limita a De 11:30 a. m. a 8:00 p. m. (hora central). Aunque sus tiempos de respuesta son rápidos durante ese horario, cualquier problema que surja por la noche tendrás que resolverlo tú mismo. También me di cuenta de que el Hibernación de nivel básico significa que tu servidor no siempre aparecerá en el navegador, así que seguro que querrás que el Pro nivel para las comunidades públicas. Su Pro Además, el precio por nivel es más elevado que el de las alternativas basadas en franjas horarias, por lo que estás pagando un sobreprecio por la mejor opción Unturned hardware de alojamiento de servidores. Si estás buscando un trabajo extra, la gestión de estos servidores podría incluso llevarte a los mejores trabajos extra online.

Ventajas Contras ✅ Sin límites artificiales en las posiciones de los jugadores ✅ Ryzen 9 7950X / Hardware DDR5 ✅ Prueba gratuita de 24 horas (sin tarjeta de crédito) ✅ Más de 20 ubicaciones de servidores en todo el mundo ❌ El servicio de asistencia no está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana ❌ El plan Lite entra en modo de hibernación cuando está vacío ❌ El plan Pro es más caro que el de tragaperras ❌ Menor volumen de reseñas que los gigantes

★ EL MEJOR ALOJAMIENTO DE UNTURNED PARA COMUNIDADES MÁS GRANDES Nodecraft Prueba Nodecraft

Tabla comparativa de proveedores

He elaborado esta tabla para ayudarte a comparar los mejores Unturned Resumen de las opciones de alojamiento web.

Característica BisectHosting Shockbyte GameServerKings Apex Hosting Anfitrión de Sparked GTXGaming PingPerfect Nitración GGServers Nodecraft Precio de salida 5,99 $ al mes 4,99 $ al mes 9,00 $ al mes 5,99 $ al mes 2,50 $ al mes 7,60 $ al mes 5,44 $ al mes 6,59 $/30 días 6,00 $ al mes 5,96 $ al mes Modelo de precios Por GB de RAM Por tragaperras Por GB de RAM Por GB de RAM RAM de terceros Por tragaperras Por tragaperras Por tragaperras Por GB de RAM Por GB de RAM Protección contra ataques DDoS ✓ Gratis ✓ 100 % SLA ✓ Redes Cósmicas Globales ✓ 300 Gbps ✓ ✓ empresa ✓ ✓ SteelShield ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ semanal ✓ ✓ a diario ✓ fuera de las instalaciones ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Unidad SSD NVMe ✓ ✓ ✓ ✗ SSD ✓ Enterprise+ ✓ Actualización ✓ ✗ SSD de HPE ✗ SSD ✓ Prueba gratuita / MBG ✗ MBG de 3 días Garantía de devolución de 24 horas Garantía de devolución del dinero de 7 días Reembolso en un plazo de 48 horas ✗ Prueba de 48 horas 30 días (algunos) Códigos promocionales Prueba de 24 horas + Garantía de satisfacción Cambio de juego ✓ ✓ Más de 60 ✓ ✓ Más de 100 ✓ ✓ ✓ ✓ Gamecloud ✓ ✓ 57+ Ubicaciones de los servidores 21 a nivel mundial Múltiple 2 (América del Norte + EE. UU./Oceanía) EE. UU. + Australia 8+ a nivel mundial Más de 20 en todo el mundo Múltiple Global (sede central en EE. UU.) Múltiple Más de 20 en todo el mundo Horario de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana Servicio de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana De 11:30 a. m. a 8 p. m. (hora central) Ayuda para la configuración de GSLT ✓ guía ✓ guía ✓ ✓ guía ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ guía ✓ Ideal para Valor global La mejor relación calidad-precio Implementación inmediata Principiantes Presupuesto ajustado Mods y complementos Prueba gratuita Fundada Grupos reducidos Grandes comunidades

Los precios de salida se han obtenido de las páginas web oficiales en 2026; por favor, comprueba las tarifas actuales, ya que pueden variar.

Comparativa de características de los servicios de alojamiento de servidores de Unturned

Cuando buscas la mejor plataforma, es importante comprender por qué ciertas funciones son importantes para Unturned. Aunque la mayoría de los proveedores de alojamiento ofrecen funciones básicas, me he dado cuenta de que tener un instalación con un solo clic for RocketMod or OpenMod supone un gran ahorro de tiempo en comparación con las subidas manuales por FTP. La visibilidad también es un factor importante, por lo que siempre busco proveedores que ofrezcan una clara Guía de configuración de GSLT para garantizar que tu servidor aparezca en el directorio público Steamnavegador.

Para las comunidades que utilizan Taller mapas, la diferencia de velocidad entre Almacenamiento SSD NVMe y estándar se nota en los tiempos de conexión de los usuarios. Por último, recomiendo comparar características como los subdominios gratuitos, los paneles de control para móviles y los gestores de plugins integrados para encontrar un proveedor de alojamiento que resulte más fácil de gestionar en el día a día.

Característica BSH SBY GSK APX SPK GTX PP NTD GGS NDC Instalación de mods con un solo clic (RocketMod/OpenMod) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Instalación del mapa del taller ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Guía de configuración de GSLT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Almacenamiento SSD NVMe ✓ ✓ ✓ ✗ ✓* ✓* ✓ ✗ ✗ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Subdominio gratuito ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ Migración gratuita de servidores ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Cambio de juego ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Subida de mapas personalizados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Aplicación móvil / Panel de control ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ Gestor de complementos integrado ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

*BSH = BisectHosting | SBY = Shockbyte | GSK = GameServerKings | APX = Apex Hosting | SPK = Sparked Host | GTX = GTXGaming | PP = PingPerfect | NTD = Nitrado | GGS = GGServers | NDC = Nodecraft

*NVMe marcado con * = disponible solo en los planes Enterprise o superiores (Sparked Host, GTXGaming)

Durante mis pruebas, he detectado algunas lagunas sorprendentes en el mercado. Por ejemplo, GTXGaming es el único proveedor de alojamiento de esta lista que ofrece un integrado de forma nativa RocketMod gestor de complementos, lo cual supone una gran ventaja para los administradores avanzados.

Si te da reparo pagar por adelantado, PingPerfect es el único proveedor que ofrece un Prueba gratuita de 48 horas sin limitaciones. Para quienes necesiten llegar a un público internacional, BisectHostingmantiene ella mayor cobertura geográfica con 21 centros de datos repartidos por todo el mundo.

Requisitos mínimos del servidor para Unturned

Me he dado cuenta de que Unturned es uno de los más servidores dedicados ligeros para juegos que se pueden encontrar hoy en día. Un plan básico de 1-2 GB de RAM suele ser suficiente para mantener un pequeño servidor básico para amigos, lo que lo convierte en mucho menos exigente que los títulos que consumen muchos recursos, como ARK: Supervivencia Evolucionada or Valheim.

He incluido la tabla que aparece a continuación como guía para ayudarte a elegir el plan adecuado en función del número de jugadores, pero ten en cuenta que tu los requisitos aumentarán considerablemente si ejecutas varios Tallermapas o grandesRocketMod and OpenMod paquetes de plugins que incluyen sistemas de gestión económica y de tienda.

Configuración / Caso de uso RAM CPU Almacenamiento Notas Vanilla (1-10 jugadores) de uno a dos gigabytes Doble núcleo a 2,0+ GHz SSD de 5 a 10 GB Unturned es un juego ligero; 1 GB es el mínimo imprescindible Grupo reducido + RocketMod (2-15) 2-4 GB Doble núcleo a 2,5+ GHz SSD de 10-20 GB Los complementos añaden una carga mínima; se recomienda NVMe Servidor comunitario (15-30) 4-6 GB Cuatro núcleos a 3,0+ GHz 20-40 GB NVMe Los planos de taller aumentan las necesidades de almacenamiento Servidor grande con mods (30-64) 6-8 GB Cuatro núcleos a 3,5+ GHz 40-60 GB NVMe Complemento pesado + carga de mapas personalizados; es fundamental que la CPU tenga una velocidad de reloj elevada Máximo (64+ con complementos) 8-12 GB Ryzen 9 / EPYC a 3,8 GHz o más 60-80 GB NVMe Amplias bibliotecas de plugins + contenido activo de Workshop

Es importante tener en cuenta RocketMod and OpenMod gastos generales, ya que cada complemento activo aumenta el consumo de RAM. Si tienes un servidor con más de 15 complementos para funciones como el teletransporte o la protección contra el «griefing», te recomiendo que añadas 1 GB de memoria RAM adicional en comparación con una configuración estándar.

También deberías tener en cuenta Taller mapas, que suelen tener un tamaño de entre entre 100 y 500 MB; prefiero utilizar almacenamiento NVMe en estas configuraciones para permitir cambio rápido de mapa. Aunque el límite predeterminado del juego es de 64 jugadores, he descubierto que un Servidor de 4 a 6 GB pueden funcionar sin problemas, mientras que la mayoría de los servidores comunitarios más pequeños, de entre 15 y 30 jugadores, funcionan bien con 2-4 GB. Por último, ten en cuenta que fugas de memoria que pueden surgir con el tiempo; te recomiendo que elijas un proveedor de alojamiento que admita reinicios programados cada 12-24 horas para mantener la estabilidad

Consejos de expertos: Cómo alojar un servidor de Unturned

Cuando enseño a la gente cómo organizar una Unturned servidor, les digo que se centren en estas cuatro áreas clave:

Compatibilidad con RocketMod y OpenMod

He observado RocketMod es la opción clásica con un una enorme biblioteca de complementos, mientras queOpenMod es más nuevo y más flexible. Querrás lo mejor Unturned servicio de alojamiento web que ofrece instalaciones con un solo clic para que no tengas que lidiar con el FTP.

Asistencia para el mapa del taller

He visto que mapas como PEI or Rusia, así como personalizadas TallerLos mapas son lo que hace que los jugadores sigan volviendo. Te interesará Almacenamiento NVMe para que los mapas se carguen rápidamente para todos los que se unan. GTXGaming incluso ofrece una herramienta específica para ello.

Configuración del token GSLT

Tienes que tener un Token GSLTdeSteamworks para que tu servidor sea visible en el navegador público. Si te preocupa cómo alojar un Unturned servidor con esta configuración, GGServers and Apex Hosting contamos con los mejores guías.

Latencia y precios

La ubicación lo es todopara el ping;BisectHosting es el ganador, con 21 establecimientos. En cuanto a los precios, Planes basados en RAM son mejores para los mods, mientras que planes por franjas horariasigualShockbyte suelen ser más baratas para los juegos básicos.

Veredicto final: ¿Qué servicio de alojamiento de servidores de Unturned deberías elegir?

He evaluado estas plataformas en función de sus calidad del hardware, compatibilidad con el marco, ymodelos de precios para ayudarte a decidir. Tienes que sopesar Facilidad de configuración de GSLTen contra decobertura de la ubicación del servidor and políticas de reembolso antes de decidirte. Aquí tienes mi análisis definitivo sobre a quién deberías elegir:

El mejor servidor de Unturned en general → BisectHosting . 21 centros de datos repartidos por todo el mundo, almacenamiento SSD NVMe en todos los planes, con un solo clic RocketMod and OpenMod instaladores a través del panel Starbase, chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y asistencia mediante tickets.

21 centros de datos repartidos por todo el mundo, almacenamiento SSD NVMe en todos los planes, con un solo clic RocketMod and OpenMod instaladores a través del panel Starbase, chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y asistencia mediante tickets. La mejor relación calidad-precio → Shockbyte . Desde 4,99 $ al mes, plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes, completo RocketMod and OpenMod asistencia técnica, garantía de disponibilidad del 99,9 %.

Desde 4,99 $ al mes, plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes, completo RocketMod and OpenMod asistencia técnica, garantía de disponibilidad del 99,9 %. Ideal para una implementación inmediata → GameServerKings . Plan básico con 8 GB de RAM por 9,00 $ al mes, implementación del servidor en menos de 3 minutos, tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia inferior a 5 minutos y garantía de devolución del dinero de 24 horas.

Plan básico con 8 GB de RAM por 9,00 $ al mes, implementación del servidor en menos de 3 minutos, tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia inferior a 5 minutos y garantía de devolución del dinero de 24 horas. Ideal para principiantes → Apex Hosting . Instalador con un solo clic para RocketMod, OpenMod, yUscript Además, plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes, un panel de control accesible desde el móvil y fácil de usar, y garantía de devolución del dinero de 7 días.

Instalador con un solo clic para RocketMod, OpenMod, yUscript Además, plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes, un panel de control accesible desde el móvil y fácil de usar, y garantía de devolución del dinero de 7 días. La mejor opción económica → Anfitrión de Sparked. Desde 2,50 $ al mes, sistema de hardware de tres niveles ampliable hasta un Ryzen 9 9900X, protección DDoS personalizada de capa 7 y plugins ilimitados en todos los niveles.

No te limites a creerme: te animo a que consultar la página de cada proveedor antes de comprar. Te conviene comprobar que precios actuales, Tallerlímites de almacenamiento de mapas, y la calidad de su Documentación de configuración de GSLT.

Encontrar lo mejor Unturned El alojamiento web es el paso más importante a la hora de crear tu comunidad, así que asegúrate de que su Disponibilidad de mods con un solo clic se ajusta a tu visión antes de dar el paso.

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