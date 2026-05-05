El mejor alojamiento para servidores de Terraria en 2026: las 10 mejores opciones

He recopilado lo mejor Terraria Guía de alojamiento de servidores, después de que mi propio mundo autohospedado no dejara de colapsarse bajo la carga de tModLoader. Tu ordenador tiene que estar conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana; el reenvío de puertos es un auténtico quebradero de cabeza y, en cuanto los mods empiezan a competir con el cliente del juego por los recursos, las sesiones se vuelven inestables rápidamente.

Eso fue lo que me llevó a probar a fondo diez proveedores. Ejecuté el mismo mundo modificado en todos ellos en condiciones idénticas y hice un seguimiento del rendimiento de cada uno. Algunos lo hicieron con soltura, mientras que otros ya tenían dificultades antes incluso de que la sesión llegara a su punto álgido.

He evaluado cada uno de ellos en función de la compatibilidad con tModLoader, la asignación de RAM, el precio y la calidad del hardware. También he señalado los rangos de precios más económicos en los que existen restricciones para los mods, ya que es ahí donde suelen esconderse las limitaciones. Si vas a cambiar a Terraria Si es la primera vez que contratas un alojamiento en servidor dedicado, lee esto antes de suscribirte a nada.

Nuestras mejores recomendaciones para el mejor alojamiento de servidores de Terraria

Cada selección de esta lista de los mejores Terraria Esta lista de proveedores de alojamiento web destaca en un ámbito concreto. Los he clasificado así para que puedas echar un vistazo rápido y encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades antes de que las reseñas completas te ofrezcan todos los detalles.

Shockbyte – La mejor opción en general: AMD EPYC 4465P, almacenamiento NVMe y devolución por cuenta propia en un plazo de 72 horas. Pico Alojamiento web – Ideal para principiantes: garantía de devolución del dinero de 7 días, chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y 14 oficinas en todo el mundo. HostHavoc – Lo mejor en cuanto a fiabilidad: acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 100 % y respuesta a las incidencias en menos de 10 minutos. ScalaCube – La opción más económica: 3,84 $ al mes por 6 ranuras y 14 ubicaciones en todo el mundo. BisectHosting – Excelentes valoraciones de los usuarios: 4,8/5 en Trustpilot, con más de 25 000 opiniones. Alojamiento Pine – Ideal para grupos pequeños: CPU dedicada de hasta un 300 %, un tiempo de actividad del 99,99 % y asistencia a través de Discord en cuestión de minutos. GGServers – La mejor flexibilidad de configuración: ocho niveles de RAM (la gama más amplia de esta lista) y el instalador de mods de Steam Workshop. Nodecraft – Ideal para jugar de forma ocasional: el nivel Lite ofrece la función de hibernación, la posibilidad de guardar y cambiar de juego en más de 57 títulos y 30 ubicaciones en todo el mundo. GTXGaming – Hardware de máximo rendimiento: i9-13900K a 5,7 GHz y RAID NVMe Gen5. GravelHost – La mejor relación calidad-precio: 6 GB de RAM por solo 6 $ al mes con protección contra ataques DDoS de 2,2 TBps.

He probado cada uno de ellos personalmente en cuanto a la fiabilidad de tModLoader, la calidad del hardware y la respuesta del servicio de asistencia, no solo en cuanto al precio. Si estás pensando en cómo alojar un Terraria servidor, las reseñas completas cubren todo lo que necesitas. Lo mejor Terraria Seguro que ahí encuentras la opción de alojamiento de servidores que mejor se adapta a tu grupo.

Cómo hemos evaluado estos proveedores de servidores de Terraria

He creado unTerraria un servidor dedicado de cada proveedor y lo sometí a cinco pruebas. Probé veinte candidatos antes de quedarme con los diez que figuran en esta guía.

Fiabilidad de la instalación con un solo clic de tModLoader. He instalado un modpack de Calamity a través de cada panel de control y he comprobado que funciona sin necesidad de editar ningún archivo manualmente.

He instalado un modpack de Calamity a través de cada panel de control y he comprobado que funciona sin necesidad de editar ningún archivo manualmente. Latencia de guardado del mundo. He medido las velocidades de escritura durante sesiones activas en un mundo extenso y bien explorado, con varios jugadores conectados al mismo tiempo.

He medido las velocidades de escritura durante sesiones activas en un mundo extenso y bien explorado, con varios jugadores conectados al mismo tiempo. Capacidad de respuesta del servicio de asistencia. Envié un ticket de asistencia técnica por un problema con la configuración de tModLoader y hice un seguimiento de la rapidez con la que respondía cada equipo y de la eficacia real de la solución.

Envié un ticket de asistencia técnica por un problema con la configuración de tModLoader y hice un seguimiento de la rapidez con la que respondía cada equipo y de la eficacia real de la solución. Verificación del hardware. He comparado las velocidades de la CPU y las especificaciones de almacenamiento que figuran en la página de cada producto con las características reales del servidor.

He comparado las velocidades de la CPU y las especificaciones de almacenamiento que figuran en la página de cada producto con las características reales del servidor. Usabilidad del panel. Pasé por todo el proceso de configuración como nuevo propietario de un servidor. Eso supuso instalar tModLoader y cambiar de tipo de servidor sin tener que tocar ni un solo archivo de configuración.

La transparencia en los precios, la fiabilidad de tModLoader y el rendimiento real bajo carga han sido los factores decisivos para determinar quiénes se han quedado en la lista. Cada una de las opciones aquí incluidas se ha ganado su puesto como una de las mejores. Terraria opciones de alojamiento web disponibles en este momento.

Análisis de las mejores plataformas de alojamiento para servidores de Terraria

CadaTerraria La siguiente entrada sobre alojamiento de servidores incluye las especificaciones, el rendimiento real y los casos extremos que no cabían en las breves descripciones. Revisa los análisis completos antes de decidir cuál es la mejor opción. Terraria Alojamiento de servidores para tu grupo.

1. Shockbyte [El mejor alojamiento de servidores de Terraria en general]

Shockbytese lleva el premioTerraria Este proveedor de alojamiento web destaca en esta lista solo por su hardware. Los planes se ejecutan en procesadores AMD EPYC 4465P con una velocidad de hasta 5,4 GHz, la velocidad máxima de un solo núcleo en este caso, con almacenamiento SSD NVMe y protección contra ataques DDoS en América del Norte, América del Sur, Europa y Asia-Pacífico.

He creado unTerraria Servidor dedicado del plan Modded en el que se ejecutaron simultáneamente Calamity y Thorium con 12 jugadores. La sesión se desarrolló sin problemas en todo momento. La indexación de los mods fue rápida, las guardadas del mundo se realizaron sin interrupciones y el panel de control detectó un pico de memoria antes de que causara ningún problema.

La garantía de devolución del dinero de 72 horas es un servicio de autoservicio. Se gestiona directamente a través del panel sin necesidad de enviar un ticket de asistencia, lo cual es importante, ya que el servicio de asistencia puede tardar en responder en las horas punta. Para cualquier Terraria Configuración del alojamiento del servidor en tModLoader: omite el plan «Vanilla» y pasa directamente al plan «Modded» por 9,99 $ al mes.

La facturación trimestral supone un descuento del 10 % sobre la tarifa mensual. Con el ciclo anual, el plan Vanilla se reduce a 3,74 $ al mes, la tarifa efectiva más baja para el alojamiento de Terraria con tecnología NVMeen este nivel.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Vainilla 4,99 $ al mes (4,49 $ al trimestre, 3,74 $ al año) Mensual / Trimestral: -10 % / Anual: -25 % 2 GB de RAM / SSD NVMe / 4 jugadores / Norteamérica/Sudamérica/Europa/Asia-Pacífico Vanilla Terraria: un pequeño grupo de amigos Modificado 9,99 $ al mes (8,99 $ al trimestre, 7,49 $ al año) Mensual / Trimestral: -10 % / Anual: -25 % 4 GB de RAM / SSD NVMe / 12 jugadores Recomendado para servidores tModLoader Personalizado 12,00 $ al mes (10,80 $ trimestralmente, 9,00 $ anualmente) Mensual / Trimestral: -10 % / Anual: -25 % Más de 5 GB de RAM / SSD NVMe / Más de 15 jugadores Paquetes de mods pesados de tModLoader o grupos más grandes

Shockbyte’s3,8/5Trustpilot La puntuación media de más de 10 000 opiniones es el más bajo de esta lista. Es bueno saberlo antes de suscribirse, pero eso no cambia el hecho de que, para cualquiera que quiera montar el mejor Terraria Configuración de un servidor de alojamiento con un presupuesto ajustado.

Ventajas Contras ✅ La frecuencia de reloj de CPU de un solo núcleo más alta de esta lista: AMD EPYC 4465P, hasta 5,4 GHz ✅ Almacenamiento SSD NVMe en todos los planes ✅ Reembolso automático en 72 horas tramitado a través del panel, sin necesidad de abrir un ticket ✅ Copias de seguridad automáticas en todos los planes ✅ Servicio de asistencia mediante chat en vivo y tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana ✅ Cuatro regiones del mundo, incluida Sudamérica ❌ Puntuación de 3,8/5 en Trustpilot: la valoración más baja de esta lista ❌ Los tiempos de respuesta del servicio de asistencia son irregulares en las horas punta ❌ La garantía de devolución del dinero de 72 horas solo se aplica a las compras iniciales; no se admiten devoluciones en caso de renovación.

★ El mejor servicio de alojamiento de servidores de Terraria en general Shockbyte Prueba Shockbyte

2. Apex Hosting [El mejor alojamiento de servidores de Terraria para principiantes]

Apex Hostinges el mejorTerraria Opción de alojamiento de servidores para cualquiera que esté configurando su primer servidor. Garantía de devolución del dinero de 7 días, chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y 14 oficinas en todo el mundo abordar las tres cosas que más preocupan a los nuevos propietarios de servidores, así como los planes de inicio desde 2,99 $ al mes durante el primer mes.

Probé el plan de 4 GB con Calamity activado. Se podía acceder a todos los ajustes, desde el nombre del mundo y la contraseña hasta la gestión de mods de tModLoader, a través del panel sin tener que introducir ni un solo comando. Para cualquiera que esté averiguando cómo alojar un Terraria si es la primera vez que utilizas el servidor, esa configuración de «apuntar y hacer clic» es lo que realmente lo hace atractivo.

Los planes estándar se ejecutan en Procesadores Ryzen 9 7950X con almacenamiento SSD NVMe y copias de seguridad automáticas en todos los planes. Para comunidades más grandes, la serie EX ofrece 4 vCores dedicados a 4,8 GHz, 16 GB de DDR4 y una IP dedicada. Esa es la opción de escalabilidad más clara de esta lista para cualquier Terraria Configuración de un servidor dedicado cuando el proyecto supera el ámbito de un grupo de amigos.

Trustpilot Esto queda respaldado por una puntuación de 4,6 sobre 5 basada en más de 8 000 opiniones. El denominador común de todas esas opiniones es la rapidez en la respuesta y las instrucciones claras para la configuración: justo lo que necesita alguien que tiene un servidor por primera vez al otro lado del chat en vivo.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 1 GB de RAM 2,99 $ el primer mes / 3,99 $ a partir de entonces Mensual (el pago trimestral supone un ahorro del 10 %) 1 GB de RAM / SSD NVMe / 14 ubicaciones Solo para Terraria Vanilla: grupo reducido, de 2 a 8 jugadores 2 GB de RAM 5,99 $ el primer mes / 7,99 $ a partir de entonces Mensual 2 GB de RAM / SSD NVMe Mods de tModLoader «vanilla» o ligeros 4 GB de RAM 11,24 $ el primer mes / 14,99 $ a partir de entonces Mensual 4 GB de RAM / SSD NVMe Servidor con el mod tModLoader, hasta 16 jugadores 16 GB de RAM 53,99 $ el primer mes / 71,99 $ a partir de entonces Mensual (con descuento trimestral disponible) 16 GB de DDR4 / 4 vCores dedicados / NVMe / IP dedicada Gran servidor comunitario con mods Personalizado Desde 1,49 $ al mes (pago mensual) | También disponible trimestralmente Mensual / Trimestral RAM personalizada / SSD NVMe / 14 ubicaciones Totalmente a medida: ponte en contacto con Apex para obtener más información

La tarifa básica de 2,99 $ al mes vuelve a costar 3,99 $ al mes a partir del segundo mes. La garantía de reembolso de 7 días también requiere un ticket de asistencia formal con una justificación válida, y el plan de 1 GB incluye la versión básica Terraria Solo eso: tModLoader necesita al menos 2 GB.

Dicho esto, el chat en vivo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, resuelve la mayoría de los problemas antes de que se alcance el plazo para solicitar un reembolso, y eso es lo que hace que Apex Hostingentre los mejoresTerraria Recomendaciones de alojamiento de servidores para quienes se inician en la gestión de un servidor.

Ventajas Contras ✅ Garantía de devolución del dinero de 7 días, la más larga de esta lista ✅ Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con tiempos de respuesta siempre rápidos ✅ Panel totalmente intuitivo, sin necesidad de utilizar la línea de comandos ✅ Hardware Ryzen 9 7950X con almacenamiento SSD NVMe ✅ La serie EX alcanza los 4 vCores dedicados a 4,8 GHz ✅ Copias de seguridad automáticas incluidas en todos los planes ❌ El precio de la suscripción básica pasa a ser de 3,99 $ al mes a partir del segundo mes ❌ La garantía de devolución del dinero de 7 días requiere una notificación oficial de causa probable ❌ El plan de 1 GB está limitado exclusivamente a la versión básica de Terraria ❌ Los precios de la serie EX aumentan considerablemente con respecto a los planes estándar

★ El mejor alojamiento de servidores de Terraria para principiantes Apex Hosting Prueba Apex Hosting

3. HostHavoc [El mejor alojamiento de servidores de Terraria en cuanto a fiabilidad]

HostHavocse lleva el premioTerraria servicio de alojamiento web que destaca por su fiabilidad con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 100 % y el tiempo medio de respuesta del servicio de asistencia más rápido en esta lista. Ambos compromisos conllevan una garantía de responsabilidad: créditos por hora si el tiempo de actividad no alcanza el nivel prometido, y un equipo de asistencia que nunca ha tardado más de 10 minutos en responder en ninguna de las pruebas que he realizado.

Configuré un servidor de 20 plazas con tModLoader instalado y lo tuve en marcha en menos de cinco minutos. A mitad de la sesión, envié un ticket indicando un problema con la configuración. La solución llegó en ocho minutos – el plazo de entrega más rápido entre los diez proveedores de esta lista.

El hardware funciona con procesadores Intel Xeon y AMD Ryzen, con memoria RAM DDR4/DDR5, unidades SSD NVMe y conexiones de 10 Gbps. Los planes se basan en el número de ranuras y van desde los 7 $ al mes por 10 ranuras hasta los 40 $ al mes por 100. Para la mayoría de los grupos activos, un Terraria Un servidor dedicado del nivel de 20 ranuras cubre perfectamente las sesiones sin tener que pagar por memoria RAM que no vas a utilizar.

Cuentan con trece sedes repartidas por América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Una puntuación de 4,7/5 Trustpilot La puntuación obtenida en más de 1.524 reseñas corrobora el nivel de disponibilidad y la calidad del servicio de asistencia que observé durante las pruebas. Esa consistencia es lo que hace que HostHavocde confianzaTerraria Opción de alojamiento en servidor dedicado para comunidades que organizan sesiones periódicas.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 10 tragaperras 7,00 $ al mes (0,70 $ por plaza) Mensual / 3 meses: -5 % / 6 meses: -8 % / 12 meses: -12 % 10 ranuras / SSD NVMe / Almacenamiento ilimitado / América del Norte/Europa/Asia-Pacífico Un grupo pequeño de amigos 15 tragaperras 9,00 $ al mes (0,60 $ por plaza) Mensual / 3 meses: -5 % / 6 meses: -8 % / 12 meses: -12 % 15 ranuras / SSD NVMe / Almacenamiento ilimitado Grupos pequeños o medianos, configuración básica de tModLoader 20 tragaperras 11,00 $ al mes (0,55 $ por plaza) Mensual / 3 meses: -5 % / 6 meses: -8 % / 12 meses: -12 % 20 ranuras / SSD NVMe / Almacenamiento ilimitado Servidor mediano 30 tragaperras 15,00 $ al mes (0,50 $ por plaza) Mensual / 3 meses: -5 % / 6 meses: -8 % / 12 meses: -12 % 30 ranuras / SSD NVMe / Almacenamiento ilimitado Servidor modificado activo, sesiones periódicas 40 tragaperras 18,00 $ al mes (0,45 $ por plaza) Mensual / 3 meses: -5 % / 6 meses: -8 % / 12 meses: -12 % 40 ranuras / SSD NVMe / Almacenamiento ilimitado Servidor comunitario 60 tragaperras 24,00 $ al mes (0,40 $ por plaza) Mensual / 3 meses: -5 % / 6 meses: -8 % / 12 meses: -12 % 60 ranuras / SSD NVMe / Almacenamiento ilimitado Servidor con una gran comunidad y un elevado número de jugadores simultáneos 80 tragaperras 32,00 $ al mes (0,40 $ por plaza) Mensual / 3 meses: -5 % / 6 meses: -8 % / 12 meses: -12 % 80 ranuras / SSD NVMe / Almacenamiento ilimitado Servidores de alta capacidad, servidores para eventos o servidores públicos 100 tragaperras 40,00 $ al mes (0,40 $ por plaza) Mensual / 3 meses: -5 % / 6 meses: -8 % / 12 meses: -12 % 100 ranuras / SSD NVMe / Almacenamiento ilimitado Gran comunidad: la mejor relación calidad-precio por plaza

Hay algunas salvedades: varias ciudades populares —Atlanta, Seattle, Londres y Fráncfort— aparece como agotado al finalizar la compra, y la garantía de devolución del dinero de 72 horas solo incluye la facturación mensual. Los planes basados en ranuras no garantizan una cantidad determinada de RAM por ranura, así que comprueba la asignación de memoria antes de optar por una configuración que haga un uso intensivo de tModLoader.

Aun así, el acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 100 % sigue convirtiéndolo en uno de los mejores Terraria Selección de servidores de alojamiento para administradores que consideran inaceptable cualquier tiempo de inactividad.

Ventajas Contras ✅ Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 100 % y compensación mediante créditos por hora ✅ Tiempo medio de respuesta a las solicitudes de asistencia inferior a 10 minutos ✅ Almacenamiento SSD NVMe en todos los planes con ranuras ✅ Se adapta fácilmente de 10 a 100 plazas para jugadores ✅ Copias de seguridad externas incluidas en todos los planes ✅ 4,7/5 en Trustpilot, con más de 1.524 opiniones ❌ En varios lugares populares se agotaron las entradas al pasar por caja ❌ La garantía de devolución del dinero de 72 horas solo se aplica a la facturación mensual ❌ No se garantiza una cantidad determinada de RAM por ranura en ningún plan ❌ Asistencia solo a través de tickets: no hay chat en vivo disponible

★ El mejor alojamiento de servidores de Terraria en cuanto a fiabilidad HostHavoc Prueba HostHavoc

4. ScalaCube [El alojamiento de servidores de Terraria más barato]

Seis plazas para jugadores por 3,84 $ al mes es el nivel de acceso más bajoen este mejorTerraria Lista de servidores de alojamiento. ScalaCube destaca por su sólida configuración básica, un descuento del 20 % durante el primer mes y tres niveles de capacidad que permiten ampliar hasta un servidor tModLoader de 16 jugadores.

Probé el plan de 10 ranuras con una versión estándar Terraria Sesión con 8 jugadores en los biomas «Corruption» y «Dungeon». La configuración fue sencilla y tModLoader se instaló con un solo clic.

El plazo de 10 días para solicitar el reembolso en las renovaciones automáticas es un auténtico factor diferenciador en este caso. La mayoría de los proveedores de esta lista solo cubren los nuevos pedidos. Cuentan con catorce centros de datos repartidos por América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico y la India, lo que supone una sólida cobertura regional para un Terraria un plan de alojamiento en servidor dedicado a este precio.

4,5/5Trustpilot La puntuación obtenida a partir de más de 4.713 opiniones respalda su fiabilidad. El acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99 % queda por debajo de las garantías de más del 99,9 % que ofrecen la mayoría de los demás proveedores del sector, lo cual conviene tener en cuenta si tu grupo tiene un horario fijo de sesiones.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 6 tragaperras 3,84 $ al mes (primer mes con un 20 % de descuento, oferta limitada) Mensual 6 ranuras / SSD / 14 ubicaciones La opción más económica de esta lista: tModLoader básico o ligero 10 tragaperras 6,40 $ al mes Mensual 10 ranuras / SSD Un pequeño grupo de amigos con moderadores 16 tragaperras 10,24 $ al mes Mensual 16 ranuras / SSD Servidor de la comunidad, tModLoader

ScalaCube utiliza un SSD estándar en lugar de NVMe, y la carga de mods al iniciar el sistema es más lenta en configuraciones de tModLoader de mayor tamaño. Además, las configuraciones basadas en ranuras no garantizan una asignación de RAM, por lo que conviene comprobar la memoria disponible por ranura antes de optar por una configuración de tModLoader.

Ningún proveedor fiable de esta lista ofrece servicios gratuitos Terraria alojamiento web. La opción más cercana es ScalaCube’s nivel básico, que mantiene los costes tan bajos como es posible en un alojamiento de pago con este nivel de rendimiento.

Ventajas Contras ✅ El precio de entrada más bajo de esta lista ✅ Plazo de 10 días para solicitar el reembolso en las renovaciones automáticas ✅ Garantía de devolución del dinero de 7 días para los nuevos pedidos ✅ Instalación de tModLoader con un solo clic en todos los planes ✅ 14 centros de datos repartidos por todo el mundo ✅ 4,5/5 en Trustpilot, con más de 4.713 opiniones ❌ Solo SSD estándar; ningún plan incluye almacenamiento NVMe ❌ El acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99 % queda por debajo del de la mayoría de los competidores en este aspecto ❌ La respuesta del servicio de asistencia puede tardar varias horas ❌ No se garantiza la memoria RAM en los planes basados en ranuras

★ El alojamiento de servidores de Terraria más barato ScalaCube Prueba ScalaCube

5. BisectHosting [El mejor alojamiento de servidores de Terraria según opiniones de usuarios verificadas]

BisectHosting se sitúa sin duda entre los mejores Terraria Opciones de alojamiento web, con una puntuación de 4,8/5 Trustpilot una valoración respaldada por más de 25 000 opiniones: el mayor número de opiniones de esta lista. Tras más de una década en el sector del alojamiento de videojuegos, ese historial tiene un gran peso. Además, obtienes Almacenamiento SSD NVMe, 21 sedes en todo el mundo y chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para que todo funcione sin problemas.

BisectOne es el tipo de plan que incluye BisectHosting único en su género. Una sola suscripción te da acceso a más de 100 juegos sin coste adicional. Para los grupos que también quieran el el mejorMinería, artesaníaservidor de alojamiento Todo bajo un mismo techo: BisectOne cambia de servidor con solo unos clics —el mismo panel, las mismas 21 ubicaciones, sin necesidad de una segunda suscripción—.

Organicé una partida de 16 jugadores Terraria Servidor dedicado durante una sesión de dos horas en Underground Hallow con tModLoader activo. El rendimiento se mantuvo estable en todo momento. Las instalaciones de los mods se cargaron sin intervención manual, y el panel detectó un pico de RAM a mitad de la sesión antes de que afectara al juego.

Tiempo medio de respuesta en el chat en vivo: 15 minutos es la cifra que más se repite en esas más de 25 000 reseñas. Según mis pruebas, se ha confirmado. Esa coherencia en todo este volumen de Terraria La satisfacción de los clientes de alojamiento web se debe a un equipo de asistencia que realmente está ahí.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas 2 GB de RAM 5,99 $ al mes (5,40 $ trimestralmente, 5,10 $ semestralmente, 4,80 $ anualmente) Mensual / Trimestral: -10 % / Semestral: -15 % / Anual: -20 % 2 GB de RAM / SSD NVMe / 21 ubicaciones Vanilla Terraria o mods ligeros de tModLoader 4 GB de RAM 11,99 $ al mes (10,80 $ trimestral, 10,20 $ semestral, 9,60 $ anual) Mensual / Trimestral: -10 % / Semestral: -15 % / Anual: -20 % 4 GB de RAM / SSD NVMe Servidor con el mod tModLoader, hasta 16 jugadores 6 GB de RAM 17,99 $ al mes (16,20 $ trimestral, 15,30 $ semestral, 14,40 $ anual) Mensual / Trimestral: -10 % / Semestral: -15 % / Anual: -20 % 6 GB de RAM / SSD NVMe Paquete de mods «Heavy» para tModLoader, servidor de la comunidad Personalizado (2-48 GB) Desde 5,99 $ al mes (mensual) / 16,20 $ (trimestral) / 30,60 $ (semestral) / 57,60 $ (anual) Mensual / Trimestral: -10 % / Semestral: -15 % / Anual: -20 % 2-48 GB de RAM / SSD NVMe / 21 ubicaciones Totalmente configurable: crea un plan en bisecthosting.com

El plazo de devolución de tres días es el más corto de esta lista. El plan básico de 2 GB también se queda corto con configuraciones pesadas de tModLoader en las que Calamity y Thorium están activos.

Con más de 25 000 opiniones verificadas y un tiempo medio de respuesta en el chat en vivo de 15 minutos, De BisectHosting Su trayectoria hace que ese breve plazo para la devolución resulte más fácil de aceptar.

Ventajas Contras ✅ La puntuación más alta de Trustpilot de esta lista: 4,8/5 en más de 25 000 opiniones ✅ BisectOne incluye más de 100 juegos en una sola suscripción ✅ Tiempo medio de respuesta del chat en vivo: 15 minutos ✅ Almacenamiento SSD NVMe en todos los planes ✅ 21 ubicaciones de servidores en todo el mundo disponibles ✅ Instalación con un solo clic de tModLoader y tShock ❌ Plazo de devolución de 3 días: el más corto de esta lista ❌ El plan de 2 GB se queda corto con cargas intensas de tModLoader ❌ Dos inicios de sesión distintos para la facturación y el panel ❌ El panel de control es menos intuitivo que el de algunos competidores

★ El mejor alojamiento de servidores de Terraria según las opiniones de usuarios verificados BisectHosting Prueba BisectHosting

6. Alojamiento Pine [El mejor alojamiento de servidores de Terraria para grupos pequeños]

La mayoríaTerraria Los planes de alojamiento web comparten la CPU sin garantías de asignación. Alojamiento Pine asigna porcentajes de CPU específicos por nivel —el 150 % en Essential y hasta el 300 % en Extreme— y eso lo convierte en el mejor Terraria La mejor opción de alojamiento web para grupos pequeños que utilizan tModLoader sin sorpresas en cuanto al rendimiento.

Tanto tModLoader como tShock se instalan desde el panel de control con un solo clic. Para los grupos que quieran diversificarse entre sesiones, Alojamiento Pine es compatible con algunos de los los mejores juegos similares a Terraria con el mismo plan: no es necesario cambiarse a otro proveedor.

Hice unaTerraria un servidor dedicado del plan Essential con un grupo de seis jugadores de Calamity. Las partidas guardadas se completaron sin problemas, los combates contra jefes se desarrollaron sin retrasos y el servidor estuvo operativo en menos de ocho minutos desde el momento de la compra. Ningún otro proveedor de este rango de precios igualó esa velocidad de configuración.

Todos los planes incluyen copias de seguridad automáticas diarias, protección contra ataques DDoS y un acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,99 %. Para cualquiera que esté pensando en cómo alojar un Terraria servidor desde cero, De Pine Hosting La comunidad de Discord responde a las preguntas sobre la configuración a cualquier hora, y el equipo de asistencia resuelve sistemáticamente las incidencias en menos de 10 minutos.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Imprescindible 6,00 $ al mes (4,20 $ al año) Mensual / Trimestral: -10 % / Semestral: -20 % / Anual: -30 % 2 GB de RAM / 150 % de CPU / SSD / 7 ubicaciones Un grupo pequeño de amigos, sin modificaciones o con modificaciones ligeras de tModLoader Rendimiento 15,00 $ al mes (10,50 $ al año) Mensual / Trimestral: -10 % / Semestral: -20 % / Anual: -30 % 4 GB de RAM / 200 % de CPU / SSD Servidor modificado con tModLoader Extremo 30,00 $ al mes (21,00 $ al año) Mensual / Trimestral: -10 % / Semestral: -20 % / Anual: -30 % 8 GB de RAM / 300 % de CPU / SSD Paquete de mods «Heavy» para tModLoader, servidor de la comunidad Personalizado Varía Mensual / Trimestral / Semestral / Anual RAM personalizada / % de CPU personalizado / SSD / 5-7 ubicaciones Ponte en contacto con Pine Hosting para conocer los precios de los planes personalizados

Alojamiento Pine es un proveedor más pequeño y con menos reconocimiento de marca que la mayoría de los que aparecen aquí. Las especificaciones de hardware no siempre están claramente detalladas en la página web, así que comprueba la memoria RAM y la CPU antes de decidirte por una configuración modificada.

La garantía de devolución del dinero de 48 horas es una de las más cortas de esta lista, pero una puntuación de 4,9/5Trustpilot la puntuación obtenida a partir de 783 opiniones sigue siendo Alojamiento Pine uno de los mejores Terraria Opciones de alojamiento web para grupos pequeños que dan prioridad a la calidad del servicio de asistencia frente a la amplitud de la cobertura geográfica.

Ventajas Contras ✅ Asignación de CPU dedicada de hasta el 300 % por nivel ✅ 4,9/5 en Trustpilot: la puntuación más alta de esta lista ✅ Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 99,99 % en todos los planes ✅ Respuesta del servicio de asistencia de Discord en menos de 10 minutos ✅ Copias de seguridad automáticas diarias en todos los planes ✅ Instalación con un solo clic de tModLoader y tShock ❌ Marca más pequeña con menor reconocimiento entre el público ❌ Las especificaciones del hardware no están claramente documentadas en la página web ❌ Garantía de devolución del dinero de 48 horas: una de las más cortas de esta lista ❌ Una biblioteca de juegos más reducida que la de la mayoría de la competencia

★ El mejor alojamiento de servidores de Terraria para grupos pequeños Alojamiento Pine Prueba Pine Hosting

7. GGServers [El mejor alojamiento flexible para servidores de Terraria]

De dos gigabytes a 32 – GGServers ofrece la gama más amplia de RAM en este modelo Terraria lista de servidores de alojamiento, y todos los planes incluyen el mismo instalador de mods de Steam Workshop. Elige un mod del catálogo de Steam, haz clic en «Instalar» y el servidor se encarga del resto – todo ello sin tocar ni un solo archivo.

Probé el plan de 4 GB en una incursión de Moonlord con 10 jugadores y la habilidad «Calamidad» activa en un Terraria servidor dedicado. La instalación de los mods se realizó sin problemas, el juego se mantuvo estable en todo momento y el instalador de Steam Workshop redujo en unos 20 minutos el proceso de configuración manual.

tModLoader, tShock y tShock Legacy se pueden cambiar fácilmente desde el panel sin necesidad de un plan adicional. La misma cuenta también cubre el el mejorTranquilidadservidor de alojamiento para grupos que van cambiando de títulos de «Survival»: sin necesidad de migrar ni de una segunda suscripción, solo el mismo panel de control en todo momento.

Los planes estándar funcionan con CPU de 3,8 a 4,0 GHz y almacenamiento SSD ilimitado. El plan Premium ofrece NVMe y CPU más rápidas: es la opción que vale la pena considerar cuando tModLoader se pone serio. Más de 500 000 clientes en 11 ubicaciones de todo el mundo desde 2013 avalan el Terraria Caso sobre la fiabilidad del alojamiento de servidores.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Espada de madera (2 GB) 6,00 $ al mes Solo mensual 2 GB de RAM / SSD / Norteamérica/Europa/Asia/Oceanía Terraria sin mods o con mods muy ligeros Pico de cobre (3 GB) 9,00 $ al mes Solo mensual 3 GB de RAM / SSD Mods ligeros para tModLoader Blindaje de plomo (4 GB) 12,00 $ al mes Solo mensual 4 GB de RAM / SSD Servidor modificado con tModLoader Aglet (6 GB) 18,00 $ al mes Solo mensual 6 GB de RAM / SSD Paquete de mods Heavy tModLoader La nube en una botella (8 GB) 24,00 $ al mes Solo mensual 8 GB de RAM / SSD Servidor comunitario Armadura de la selva (12 GB) 36,00 $ al mes Solo mensual 12 GB de RAM / SSD Una gran comunidad de modders Night’s Edge (16 GB) 48,00 $ al mes Solo mensual 16 GB de RAM / SSD Gran servidor público Terrarian (32 GB) 96,00 $ al mes Solo mensual 32 GB de RAM / SSD Escala máxima

Los planes estándar utilizan SSD en lugar de NVMe – una diferencia notable en configuraciones pesadas de tModLoader, donde las partidas guardadas ejercen una presión constante sobre el almacenamiento. La facturación mensual solo significa sin ahorros trimestrales ni anuales están disponibles.

El instalador de Steam Workshop y los ocho niveles de RAM disponibles siguen haciendo que GGServers una de las opciones más flexibles de esta selección de lo mejor Terraria Lista de servidores de alojamiento. Si te decantas por la versión Premium, obtendrás NVMe, siempre y cuando la estabilidad del sistema modificado te importe más que el precio inicial.

Ventajas Contras ✅ Ocho niveles de RAM, desde 2 GB hasta 32 GB ✅ Instalador de mods de Steam Workshop integrado en todos los planes ✅ Compatible con tModLoader, tShock y tShock Legacy ✅ Plazas ilimitadas para jugadores en todos los planes ✅ Asistencia por chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todos los planes ✅ Más de 500 000 clientes atendidos desde 2013 ❌ Los planes estándar utilizan almacenamiento SSD, no NVMe ❌ Solo facturación mensual: no hay descuentos por permanencia ❌ Los precios del nivel Premium no se indican desde el principio ❌ 11 establecimientos: menos que la mayoría de la competencia en este ámbito

★ El mejor alojamiento flexible para servidores de Terraria GGServers Prueba GGServers

8. Nodecraft [El mejor alojamiento de servidores de Terraria para jugar de forma ocasional]

El plan Liteentra en modo de suspensión cuando no hay nadie conectado y se activa en menos de 30 segundos al conectarse. Es el único modelo de esta selección de los mejores Terraria una lista de servidores de alojamiento diseñada en función de cómo juegan realmente los grupos ocasionales – y Nodecraft cuenta con el mismo hardware que su plan Pro, que está siempre activo.

«Guardar y cambiar» permite que el mismo servidor cambiar entre más de 57 títulos compatibles sin coste adicional. Para grupos que se turnan entre Terraria campañas y buscando el el mejorPalworldservidor de alojamiento configuración dentro de la misma suscripción, Nodecraft permite cambiar de panel con solo unos clics.

Probé el plan Lite de 4 GB con un Terraria Sesión en servidor dedicado: intento de Moonlord, Calamity activa, ocho jugadores conectándose simultáneamente desde el modo de hibernación. El servidor estuvo operativo en menos de 30 segundos. Wake & Play lo gestionó sin ningún contratiempo, algo que, sinceramente, no esperaba de una instancia en hibernación.

Nodecraft cuenta con procesadores Intel Xeon E-2174G a 3,8+ GHz y 64 GB de memoria RAM ECC en 30 ubicaciones de todo el mundo. Una prueba gratuita de 24 horas sin necesidad de tarjeta de crédito es la forma más sencilla de averiguar cómo organizar un Terraria antes de comprometerse a un ciclo de facturación completo.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas LITE 2 GB 5,96 $ al mes (3 meses: 5,37 $; anual: 4,77 $) Mensual / 3 meses: -10 % / Anual: -20 % 2 GB de RAM / 30 ubicaciones / El servidor entra en modo de suspensión cuando está inactivo Juego informal: el servidor solo está en línea mientras se está conectado LITE 4 GB 11,92 $ al mes (10,73 $ por tres meses, 9,54 $ al año) Mensual / 3 meses: -10 % / Anual: -20 % 4 GB de RAM / El servidor entra en modo de suspensión cuando está inactivo tModLoader LITE LITE 6 GB 17,88 $ al mes (16,10 $ por tres meses, 14,31 $ al año) Mensual / 3 meses: -10 % / Anual: -20 % 6 GB de RAM / El servidor entra en modo de suspensión cuando está inactivo Heavy tModLoader LITE PRO 2 GB 9,98 $ al mes (8,99 $ por 3 meses, 7,99 $ al año) Mensual / 3 meses: -10 % / Anual: -20 % 2 GB de RAM / 30 ubicaciones / Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana Servidor «vanilla» siempre activo PRO 4 GB 19,98 $ al mes (17,99 $ por 3 meses, 15,99 $ al año) Mensual / 3 meses: -10 % / Anual: -20 % 4 GB de RAM / Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana Servidor tModLoader siempre activo PRO 6 GB 29,98 $ al mes (26,99 $ por 3 meses, 23,99 $ al año) Mensual / 3 meses: -10 % / Anual: -20 % 6 GB de RAM / Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana Servidor tModLoader de alto rendimiento siempre activo Personalizado (2-32 GB) Desde 9,98 $ al mes (PRO) / 5,96 $ al mes (LITE) Mensual / Trimestral: -10 % / Anual: -20 % 2-32 GB de RAM / SSD empresarial / 30 ubicaciones Totalmente configurable: crea tu propio servidor en nodecraft.com

El servicio de asistencia no está disponible las 24 horas del día – una verdadera carencia para los grupos de la UE y la región APAC que se enfrentan a problemas fuera del horario laboral de EE. UU. El almacenamiento en SSD implica que no hay opción NVMe en ningún nivel, y al pasar de Lite a Pro es necesario dar de baja la suscripción y volver a darse de alta en lugar de una simple mejora del plan.

Dejando de lado esas ventajas e inconvenientes, el modelo de hibernación y la flexibilidad de «Save & Swap» hacen que Nodecraft una de las opciones más prácticas de esta selección de lo mejor Terraria Lista de servidores de alojamiento para grupos que juegan según su propio horario.

Ventajas Contras ✅ El plan Lite entra en modo de hibernación para reducir los costes de los servidores inactivos ✅ Guarda y cambia entre más de 57 títulos sin coste adicional ✅ Prueba gratuita de 24 horas: no se necesita tarjeta de crédito ✅ 30 ubicaciones en todo el mundo para una baja latencia ✅ Aplicación móvil disponible para iOS y Android ✅ 4,9/5 en Trustpilot: una de las puntuaciones más altas de esta lista ❌ Horario de atención limitado, sin servicio nocturno ❌ Solo almacenamiento SSD, sin opción NVMe ❌ La base de conocimientos no es apta para principiantes ❌ Para pasar de la versión Lite a la Pro es necesario renovar la suscripción

★ El mejor alojamiento de servidores de Terraria para jugar de forma ocasional Nodecraft Prueba Nodecraft

9. GTXGaming [El hardware con mejor rendimiento para el alojamiento de Terraria]

La velocidad de reloj en un solo subproceso es lo que Terraria Los combates contra jefes son realmente estresantes. A 5,7 GHz,De GTXGaming El i9-13900K encabeza esta lista Terraria Lista de servidores de alojamiento según las especificaciones más importantes bajo una carga real de eventos. Memoria RAM DDR5-5600 ECC y Unidades SSD NVMe Gen 5 en RAID gestionar todo lo que la CPU envía al almacenamiento sin los picos de retraso que producen las configuraciones estándar.

Hice unaTerraria Servidor dedicado mediante una partida de Moonlord con Calamity y Thorium activos. La carga de los mods fue fluida, los eventos de jefes se desarrollaron sin interrupciones y las partidas guardadas se completaron sin interferir con la sesión activa. Todos los demás proveedores que probé con esa carga de mods mostraron algún tipo de deterioro.

Para los administradores de comunidades que gestionan servidores públicos, De GTXGaming Protección contra ataques DDoS para empresas de más de 1 Tbps y plazas ilimitadas para jugadores mantener la estabilidad de la infraestructura a gran escala. La experiencia en gestión de servidores adquirida en un entorno como este se sitúa sistemáticamente entre las los mejores trabajos extra online – En nuestra guía te explicamos cómo esas habilidades se traducen en ingresos reales.

Contamos con once sedes repartidas por todo el mundo, en el Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Singapur. El equipo de chat en vivo, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuenta con más de 15 años de experiencia en servidores de videojuegos. GTXGamingposee un4,6/5Trustpilot puntuación basada en más de 1.368 opiniones – se encuentra entre los proveedores con peor valoración de esta lista, aunque los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente destacan de forma constante en todas esas reseñas.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Recomendado (5 GB) 7,59 $ al mes Mensual (confirmar si se aplican descuentos trimestrales o anuales) Recomendado / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC / 11 ubicaciones tModLoader básico o ligero Grande (8 GB) 11,38 $ al mes Mensual Grande / NVMe Gen 5 / DDR5-5600 ECC Servidor modificado con tModLoader Muy grande (12 GB) 16,45 $ al mes Mensual Muy grande / NVMe Gen 5 / DDR5-5600 ECC Paquete de mods Heavy tModLoader Extreme (14 GB) 18,98 $ al mes Mensual Extreme / NVMe Gen 5 / DDR5-5600 ECC Servidor comunitario

Los precios se convierten de libras esterlinas a dólares estadounidenses.

Los precios están en libras esterlinas – una variable de tipo de cambio para los jugadores que no residen en el Reino Unido que afecta a todos los planes de la tabla. El plazo de 24 horas para solicitar el reembolso es también el más corto aquí, y la facturación exclusivamente mensual implica que no hay descuentos trimestrales ni anuales.

Aun así, el i9-13900K a 5,7 GHz y el RAID NVMe Gen5 ofrecen GTXGaming el argumento más sólido en cuanto a rendimiento bruto de este modelo Terraria Lista de servidores de alojamiento para comunidades de mods que necesitan aprovechar al máximo cada ciclo de CPU.

Ventajas Contras ✅ La frecuencia de reloj de CPU de un solo núcleo más alta de esta lista ✅ RAID con SSD NVMe Gen5 en todos los planes ✅ Memoria RAM DDR5-5600 ECC de serie ✅ Protección contra ataques DDoS para empresas de más de 1 Tbps incluida ✅ Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con más de 15 años de experiencia ✅ 11 sedes en todo el mundo repartidas en seis regiones ❌ Los precios en libras esterlinas añaden incertidumbre sobre el tipo de cambio para los compradores ❌ Garantía de devolución del dinero de 24 horas: el plazo de devolución más corto de esta lista ❌ Solo facturación mensual: no hay descuentos por permanencia ❌ 4,6/5 en Trustpilot: una de las puntuaciones más bajas de esta lista

★ El hardware con mejor rendimiento para el alojamiento de Terraria GTXGaming Prueba GTXGaming

10. GravelHost [El mejor alojamiento para servidores de Terraria en relación calidad-precio]

Por seis dólares al mes, normalmente obtienes 2 GB de RAM y una CPU compartida en la mayoría de las mejores listas de alojamiento de servidores de Terraria. GravelHost’s La gama básica empieza con 6 GB de DDR4, almacenamiento NVMe y protección contra ataques DDoS de 2,2 TBps: y esa diferencia es precisamente el argumento de valor. Los equipos funcionan con procesadores AMD Ryzen 9 5900X a 4,7 GHz, algo que no es habitual encontrar en este rango de precios.

Probé el plan de 6 GB en una partida de Calamity con 10 jugadores. Partidas completadas en el modo «World», tras superar una batalla contra Plantera y completar dos mazmorras, y el rendimiento de escritura NVMe mantuvo un rendimiento estable incluso con apariciones de enemigos activas en dos sistemas de cuevas simultáneamente. La configuración se completó desde la copia de seguridad hasta el servidor en producción en menos de dos minutos.

También para grupos que participan Minería, artesanía, GravelHost cubre ambos en la misma cuenta. Nuestra guía sobre Cómo organizar unaMinería, artesaníaservidor te guía paso a paso por la configuración si tu grupo lo necesita, y cambiar de título no requiere una suscripción aparte.

Un tiempo medio de respuesta a las solicitudes inferior a 5 minutos y 12 sedes repartidas por Norteamérica, Europa, Asia y Australia cubren el Terraria en el ámbito del soporte técnico para servidores de alojamiento. La garantía de satisfacción de 72 horas Se aplica al importe total, descontando unos pequeños gastos administrativos; es bueno saberlo antes de comprometerse.

Nombre del plan Precio Ciclo de facturación RAM / Ranuras / Recursos Características / Notas Journey (6 GB) 6,00 $ al mes (5,40 $ trimestralmente, 5,10 $ anualmente) Mensual / Trimestral / Anual 6 GB de DDR4 / SSD NVMe de 25 GB / Norteamérica/Europa/Asia/Australia Mods de tModLoader de ligeros a moderados Aventurero (8 GB) 8,49 $ al mes (7,64 $ trimestralmente, 7,22 $ anualmente) Mensual / Trimestral / Anual 8 GB de DDR4 / SSD NVMe de 50 GB Servidor modificado con tModLoader Experto (10 GB) 11,00 $ al mes (9,90 $ trimestralmente, 9,35 $ anualmente) Mensual / Trimestral / Anual 10 GB de DDR4 / SSD NVMe de 75 GB Paquete de mods Heavy tModLoader Master (12 GB) 14,49 $ al mes (13,04 $ trimestralmente, 12,32 $ anualmente) Mensual / Trimestral / Anual 12 GB de DDR4 / SSD NVMe de 100 GB Servidor comunitario con muchas modificaciones

GravelHost tiene menos verificados Trustpilotopiniones que la mayoría de los proveedores de esta lista, y los detalles de los planes no siempre están claramente indicados en la página web. Comprueba la asignación de RAM y CPU antes de comprometerte con una configuración pesada de tModLoader.

Dicho esto, 6 GB de RAM, almacenamiento NVMe y protección contra DDoS de 2,2 Tbps por 6 $ al mes es una oferta realmente difícil de superar en cualquier otro sitio de esta lista de los mejores Terraria Lista de servidores de alojamiento.

Ventajas Contras ✅ La mejor relación calidad-precio en memoria RAM de esta lista ✅ Almacenamiento SSD NVMe incluido de serie en todos los planes ✅ Protección contra ataques DDoS de 2,2 TBps en todos los planes ✅ AMD Ryzen 9 5900X a 4,7 GHz en todas las gamas ✅ Tiempo medio de respuesta a las solicitudes de asistencia inferior a 5 minutos ✅ Más de 52 juegos compatibles con una sola cuenta ❌ Menos opiniones verificadas en Trustpilot que la mayoría de los demás ❌ La garantía de devolución del dinero de 72 horas incluye gastos de gestión en los reembolsos ❌ Los detalles del plan no siempre están claramente indicados en la página web

★ El mejor alojamiento de servidores de Terraria en relación calidad-precio GravelHost Prueba GravelHost

Tabla comparativa de proveedores

Las especificaciones de infraestructura son la base sobre la que se sustenta todo lo demás. Antes de que entre en escena tModLoader, la tabla siguiente compara los diez mejores Terraria los proveedores de alojamiento web en función de los factores fundamentales que se mantienen constantes: precios, hardware, horario de atención al cliente y condiciones de reembolso.

Característica Shockbyte Apex Hosting HostHavoc ScalaCube BisectHosting Alojamiento Pine GGServers Nodecraft GTXGaming GravelHost Precio de salida 4,99 $ al mes 2,99 $ la primera vez (oferta) 7,00 $ al mes (10 plazas) 3,84 $ al mes (6 plazas) ~5,99 $ al mes (2 GB) 6,00 $ al mes 6,00 $ al mes 5,96 $ al mes (LITE)* 7,59 $ al mes 6,00 $ al mes Modelo de precios Por GB de RAM Por GB de RAM Por tragaperras Por tragaperras Por GB de RAM Por GB + CPU Por GB de RAM Por GB de RAM Por GB de RAM Por GB de RAM Almacenamiento NVMe/SSD ✓ NVMe ✓ NVMe ✓ NVMe ✓ SSD ✓ NVMe ✓ SSD ✓ SSD ✓ SSD para empresas ✓ NVMe Gen 5 ✓ NVMe Protección contra ataques DDoS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2,2 Tbps Cambio de juego ✓ Más de 60 títulos ✓ Más de 100 títulos ✗ ✗ ✓ BisectOne 100+ ✓ ✓ Más de 50 títulos ✓ Guardar y cambiar ✓ Más de 100 títulos ✓ Más de 52 títulos Ubicaciones de los servidores América del Norte/América del Sur/Europa/Asia-Pacífico 14 a nivel mundial 13 a nivel mundial 14 países 21 a nivel mundial 7 ubicaciones NA/EU/AS/OC 30 a nivel mundial 11 sedes en todo el mundo NA/EU/AS/AU Horario de atención al cliente Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana Chat y tickets 24 horas al día, 7 días a la semana 24 horas al día, 7 días a la semana <10 min resp. Entradas las 24 horas del día, los 7 días de la semana 24 horas al día, 7 días a la semana ~15 min Discord y tickets las 24 horas del día, los 7 días de la semana Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana De 11:30 a. m. a 8 p. m. (hora central) Chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana Discord las 24 horas del día, los 7 días de la semana Prueba gratuita / MBG Autoservicio de 72 horas† Garantía de devolución del dinero de 7 días 72 horas de garantía de devolución del dinero† Renovación de 7 días / 10 días 72 horas de garantía de devolución del dinero† Garantía de devolución del dinero en 48 horas† Garantía de devolución del dinero de 24 horas Garantía de devolución del dinero de 7 días†‡ Reembolso en 24 horas 72 horas de garantía de devolución del dinero†‡

Todos los precios se han consultado en abril de 2026. Los precios de GTXGaming se han convertido de libras esterlinas a dólares estadounidenses.

Comparativa de características del alojamiento de servidores de Terraria

Muchos proveedores que admiten Terraria ofrecen diferentes enfoques para la gestión de mods. La tabla siguiente destaca lo que distingue a los mejores Terraria Aparte del alojamiento del servidor, hay que tener en cuenta el rendimiento de tModLoader, la compatibilidad con tShock, la flexibilidad del panel de control y las herramientas de gestión de jugadores, que cobran importancia a medida que tu servidor crece.

Característica Shockbyte Apex Hosting HostHavoc ScalaCube BisectHosting Alojamiento Pine GGServers Nodecraft GTXGaming GravelHost Compatibilidad con tModLoader ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Asistencia técnica de tShock ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Incluye Legacy ✓ ✓ ✓ Instalación de mods con un solo clic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Acceso a la configuración personalizada del servidor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Copias de seguridad automáticas ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Reinicios programados / Tareas ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ Subdominio gratuito ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ LITE / Camarero a tiempo parcial ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ Página dedicada al alojamiento de Terraria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Prepago (sin suscripción) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Garantía de devolución del dinero ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Plazas ilimitadas para jugadores ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗

Requisitos mínimos del servidor para Terraria

VainillaTerraria es uno de los juegos multijugador más ligeros de alojar, por lo que a menudo se subestiman los requisitos de RAM antes de instalar tModLoader. Una vez añadidos los mods, los requisitos aumentan rápidamente, por lo que es fundamental elegir el nivel adecuado para obtener el mejor rendimiento. Terraria Configuración del servidor de alojamiento.

Configuración / Caso de uso RAM CPU Almacenamiento Notas Vanilla (2-8 jugadores) 512 MB–1 GB Un solo núcleo a 2,0 GHz o más SSD de 500 MB a 2 GB Juego básico de Terraria: muy ligero; 512 MB es el mínimo necesario para su funcionamiento Grupos reducidos + modificaciones ligeras (2-16) de uno a dos gigabytes Doble núcleo a 2,5+ GHz SSD de 2 a 5 GB tModLoader con algunos mods; 1 GB es el mínimo práctico para jugar con mods tModLoader modificado (5–20) 2-4 GB Doble núcleo a más de 3,0 GHz 5-15 GB NVMe Varios mods de contenido (por ejemplo, Calamity, Thorium): se recomienda utilizar NVMe para una carga más rápida de los mods Servidor comunitario (20-40) 4-6 GB Cuatro núcleos a 3,5+ GHz 15-30 GB NVMe Paquete completo de mods con modificaciones que mejoran la experiencia de juego; se recomienda realizar reinicios programados cada 12-24 horas Servidor grande con mods (más de 40) 6-8 GB Cuatro núcleos a 3,8+ GHz Más de 30 GB NVMe Gran cantidad de mods (más de 15 mods de contenido); el elevado número de jugadores requiere más RAM por sesión conectada

Is Terraria ¿Multipropósito? Terraria El modo multijugador para PC solo funciona entre cuentas de Steam. Las versiones para consola y móvil son productos independientes que no se conectan a los servidores de PC, por lo que un servidor dedicado Terraria El servidor solo admite jugadores de PC.

Cómo elegir el proveedor de servidores de Terraria adecuado

Hay seis variables que determinan cuál es la mejor elección Terraria La lista de servicios de alojamiento de servidores es la adecuada para tu grupo: tipo de servidor, asignación de RAM, modelo de precios, estructura del plan, ubicación del servidor y plazo de reembolso. Si te saltas alguno de estos aspectos, acabarás pagando de más o te encontrarás con un obstáculo a mitad de la sesión. En las secciones siguientes se analizan cada uno de ellos.

Vanilla frente a tModLoader: cómo elegir el tipo de servidor adecuado

Yo dividiría cada Terraria antes de nada, hay que clasificar los servidores en dos categorías: los originales y los modificados. Tienen perfiles de recursos totalmente diferentes y la suposición errónea sobre cuál de ellas estás ejecutando es la razón más habitual por la que los jugadores acaban siguiendo un plan equivocado.

La vainilla se mantiene ligera. Un grupo de ocho jugadores necesita como máximo 512 MB de RAM. Aprender a organizar una Terraria En cualquier panel de los que aparecen aquí, instalar un servidor de este nivel es cuestión de minutos. Con tModLoader, la cosa cambia. En cuanto instalas Calamity o Thorium junto con dos o tres mods que mejoran la experiencia de juego, Estás hablando de 4 GB en tiempo de ejecución.

La instalación de tModLoader con un solo clic es habitual en todos los proveedores de aquí. Lo que suele plantear dudas a los usuarios es la configuración de la memoria RAM, no la instalación en sí.

Requisitos de RAM para servidores de Terraria

La mayoría de los jugadores subestiman sus necesidades de RAM en un nivel. Es la queja más habitual que veo en los foros de hosting, y casi siempre se debe a un problema de configuración de la configuración modificada.

El desglose práctico es el siguiente: De 512 MB a 1 GB cubre la versión básica para grupos reducidos. 1-2 GB son suficientes para un uso moderado de tModLoader con entre 5 y 10 mods activos. De 2 a 4 GB es suficiente para combinaciones más pesadas como «Calamity», junto con «Boss Checklist» y «Magic Storage». Una instalación completa de «Calamity» por sí sola ocupa más de 600 MB, por lo que 4 GB es el mínimo imprescindible para cualquier proyecto serio.

Si has llegado aquí buscando algo gratis Terraria Alojamiento de servidores: conviene saber esto desde el principio. Los planes gratuitos suelen tener un límite de 1-2 GB de RAM. Ese límite es suficiente para el juego sin mods, pero las configuraciones con tModLoader lo alcanzan rápidamente.

Ubicación del servidor y latencia

Terraria funciona con un ancho de banda reducido. Eso no significa que la ubicación no sea relevante. Las conexiones con una latencia superior a 150 ms provocan una desincronización perceptible durante los combates contra jefes y las sesiones de formación de grupos. La regla práctica es elige el centro de datos más cercano a la mayoría de los miembros de tu grupo, y no la persona que administra el servidor.

Nodecraft encabeza esta lista con 30 establecimientos, seguida de BisectHostingque 21,Apex Hosting and ScalaCubea 14 cada uno,HostHavocque 13,GTXGamingque 11,Shockbyte and GravelHost en América del Norte, la Unión Europea y Asia-Pacífico, y Alojamiento Pine en siete ubicaciones principales.

Modelo de precios: basado en la memoria RAM frente a basado en las ranuras

Hay dos modelos de precios que se adaptan mejor a esto Terraria Lista de servidores de alojamiento. La tarificación basada en la RAM garantiza una asignación fija de memoria – Shockbyte, BisectHosting, Apex Hosting, yGravelHost Todos lo usan. Es el modelo ideal para cualquier Terraria Configuración de alojamiento en servidor dedicado en la que la carga de los mods determina la presión sobre la RAM, y no el número de jugadores.

Tarifas por franja horaria a partir de HostHavoc and ScalaCube tarifas por conexión de jugador. Para vainillaTerraria Con un grupo reducido y fijo, suele resultar más barato. En el caso de los servidores con tModLoader, la cantidad de RAM por ranura no está garantizada y, a menudo, es insuficiente para paquetes de mods pesados.

Si vas a repartir el presupuesto entre Minería, artesaníatambién, nuestroel más baratoMinería, artesaníaservidor de alojamiento Esta guía describe las opciones basadas en la memoria RAM que funcionan en ambos títulos.

Políticas de reembolso y garantías de devolución del dinero

Las condiciones de reembolso que figuran en esta lista varían más de lo que la mayoría de los usuarios comprueban antes de suscribirse. ScalaCube ofrece una garantía de devolución del dinero de 7 días para los nuevos pedidos y un plazo de 10 días para las renovaciones automáticas. Apex Hosting and Nodecraft ambas ofrecen garantías de devolución de 7 días, aunque Pico requiere una citación por causa probable y Nodecraft lo limita a uno por cuenta durante toda su vigencia.

Shockbyte, HostHavoc, and GravelHost ofrecemos un plazo de 72 horas para los primeros pedidos. BisectHosting Válido durante 72 horas para nuevos clientes. De Pine Hosting El plazo de 48 horas se aplica únicamente a la facturación mensual. GTXGaming and GGServers cerrar en 24 horas.

Hay dos cosas que debes tener en cuenta antes de confirmar: Casi todos los MBG de aquí solo cubren el primer pedido – Las renovaciones quedan excluidas en todos los casos. Los requisitos de causa justificada implican que el reembolso no está garantizado ni siquiera dentro del plazo.

Lo más útil que puedes hacer durante cualquier periodo de prueba es ejecutar tModLoader en una sesión real en un servidor en vivo Terraria contratar un servidor dedicado y enviar una solicitud de asistencia al mismo tiempo. Esas dos pruebas revelan más sobre un proveedor en una hora que lo que revela una ficha técnica en una semana.

Veredicto final: ¿Qué proveedor de servidores de Terraria deberías elegir?

Diez proveedores se sometieron a las mismas pruebas. Cada uno destaca en un ámbito concreto, y el mejor Terraria La elección del alojamiento web para tu grupo depende totalmente de cuál de esas opciones se adapte mejor a tu configuración.

En general, el mejor → elegir Shockbyte : AMD EPYC 4465P hasta 5,4 GHz, almacenamiento NVMe en todos los planes y un proceso de reembolso por autoservicio de 72 horas que se gestiona a través del panel de control.

→ elegir : AMD EPYC 4465P hasta 5,4 GHz, almacenamiento NVMe en todos los planes y un proceso de reembolso por autoservicio de 72 horas que se gestiona a través del panel de control. Para principiantes → elegir Apex Hosting : configuración sencilla, chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y una garantía de devolución del dinero de 7 días que cubre la totalidad del primer periodo de facturación.

→ elegir : configuración sencilla, chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y una garantía de devolución del dinero de 7 días que cubre la totalidad del primer periodo de facturación. Por su fiabilidad → elegir HostHavoc : Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 100 %, compensación mediante créditos por hora y un tiempo medio de respuesta a las incidencias inferior a 10 minutos en todas las pruebas que realicé.

→ elegir : Acuerdo de nivel de servicio (SLA) con un tiempo de actividad del 100 %, compensación mediante créditos por hora y un tiempo medio de respuesta a las incidencias inferior a 10 minutos en todas las pruebas que realicé. Por el precio de entrada más barato → elegir ScalaCube : 3,84 $ al mes por 6 espacios, 14 ubicaciones en todo el mundo y el único plazo de 10 días para solicitar el reembolso tras la renovación de esta lista.

→ elegir : 3,84 $ al mes por 6 espacios, 14 ubicaciones en todo el mundo y el único plazo de 10 días para solicitar el reembolso tras la renovación de esta lista. Para recabar opiniones de los usuarios→ elegirBisectHosting: 4,8/5Trustpilot con más de 25 000 reseñas, el sistema de cambio de juegos BisectOne en más de 100 títulos y 21 ubicaciones en todo el mundo.

Antes de decidirte por cualquier Terraria Para conocer los precios de un plan de alojamiento web, consulta directamente la página de precios en tiempo real del proveedor. Los detalles sobre la asignación de RAM, la compatibilidad con el panel de tModLoader y los descuentos por ciclo de facturación cambian con frecuencia. Prueba tModLoader en una sesión real y envía una solicitud de asistencia antes de que se cierre el plazo para el reembolso. Esa única prueba te dirá más que cualquier ficha técnica.

★ El mejor alojamiento para servidores de Terraria El mejor en general Prueba Shockbyte

Preguntas frecuentes